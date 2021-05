وقتی استودیوها و تهیه‌کننده‌ها سرانجام به استعداد شگفت‌انگیز اما استون پی بردند و تصمیم گرفتند نقش اصلی فیلم‌ها را به او بدهند، به همه ثابت کرد که از پس هر نقش و چالشی بر می‌آید. فرقی نمی‌کرد فیلمی به سبک و سیاق و برای تجلیل از موزیکال‌های دهه‌ی ۵۰ باشد (لا لا لند) یا یک کمدی سیاه روان‌شناختی درباره‌ی رقابت و بقا (سوگُلی)، اما استون از پس هر داستان و هر نقش سخت و چالش‌برانگیزی که فکرش را بکنید بر می‌آمد و همه را متحیر می‌کرد.

فیلم‌هایی که اما استون بازی کرده به‌قدری متنوع و رنگارنگ است که به ندرت دو فیلم شبیه هم پیدا می‌کنید. او که در این سال‌ها به جایگاهی بسیار ویژه دست پیدا کرده تمام سعی خودش را می‌کند تا بهترین پروژه‌ها را برگزیند و سراغ نقش‌هایی برود که برایش چالش‌های جدی و عمیق ایجاد می‌کنند. البته که با تمام گزیده‌کاری‌هایش، یکی دو پروژه‌ی شکست‌خورده مثل «آلوها» (Aloha) یا «راکر» (The Rocker) در کارنامه‌ی او به چشم می‌خورند، ولی با نگاهی به فیلم‌های او در می‌یابیم که بیشتر آثارش یا در گیشه موفق بوده‌اند یا در فصل جوایز شگفتی آفریده‌اند و برایش نامزدی اسکار و کسب اسکار به ارمغان آوردند.

موفقیت تعدادی از فیلم‌های پیش رو مستقیما مدیون حضور اما استون در نقش اصلی بوده، برخی هم به خاطر عوامل خارجی دیگر به جایگاه فعلی‌اشان رسیده‌اند. عواملی مثل اقتباس از یک کتاب محبوب یا تب فصل جوایز. هرجور حساب کنیم پرفروش‌ترین فیلم‌های اما استون از حضور این بازیگر شگفت‌انگیز بیشترین بهره را برده‌اند و تماشاگران زیادی در سراسر دنیا با تماشای او شیفته‌ی نقش‌آفرینی‌هایش شده‌اند. وقتی بازیگری چنین مهارت‌های فوق‌العاده‌ای داشته باشد که در هر ژانر و داستانی خوش بدرخشد و تحسین همگان را برانگیزد، طبیعی است که هواداران بی‌شماری پیدا کند و استودیوها برای قرارداد بستن با او سرودست بشکنند.

۱۲. ارواح دوست‌دخترهای سابق (Ghosts of Girlfriends Past)

محصول: ۲۰۰۹

کارگردان: مارک واترز

امتیاز راتن تومیتوز: ۲۸%

ارواح دوست‌دخترهای سابق خیلی زودتر از آن چیزی که انتظارش را داشتیم فراموش شد. این فیلم آخرین کمدی رمانتیکی بود که متیو مک‌کانهی در دهه‌ی ۲۰۰۰ بازی می‌کرد و نقطه‌ی پایانی می‌گذاشت بر فصل قبلی کارنامه‌ی بازیگری او. خود مک‌کانهی از این فیلم به عنوان آخرین میخی یاد می‌کند که بر تابوت حضورش در این ژانر زد.

این فیلم با فروش ۱۰۲.۵ میلیون دلاری به شکل قابل توجهی کمتر از بقیه‌ی کمدی رمانتیک‌های مک‌کانهی و فیلم‌هایی مثل «چگونه مردی را در ۱۰ روز از دست بدهیم» (How to Lose a Guy in 10 Days‎) فروش کرد. همچنین در بین فیلم‌های پرفروش اما استون هم فروش کمتری داشت و فقط کمی بیشتر از سرزمین زامبی‌ها فروخت. با این حال ارواح دوست‌دخترهای سابق بودجه‌‌ای ۳۷.۵ میلیون دلاری داشت و همین رقم فروش هم آن را به سوددهی می‌رساند. اما استون با یکی از اولین حضورهای سینمایی‌اش به فیلمی رسید که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در گیشه‌های جهانی فروش کرد و مسیر هنریش هموارتر شد.

اما استون و متیو مک‌کانهی از بعد این فیلم سراغ پروژه‌های باکیفیت‌تر و مهم‌تری رفتند و هردو به موفقیت‌های بیشتر و بیشتری رسیدند.

۱۱. بردمن (Birdman)

محصول: ۲۰۱۴

کارگردان: آلخاندرو گونزالس ایناریتو

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱%

در زمان اکران بردمن عمده‌ی توجهات روی مایکل کیتون و بازگشتش به یک نقش درام جدی و تأثیرگذار بعد از سال‌ها بود، اما بردمن گامی بلند برای اما استون هم به حساب می‌آمد. بعد از سال‌ها حضور در فیلم‌های کمدی و ابرقهرمانی، این اولین فرصت استون بود که خودش را در نقش‌های جدی‌تر و دراماتیک‌تر نشان دهد. کار کردن با کارگردان مؤلفی مثل آلخاندرو گونزالس ایناریتو هم اتفاق ویژه و مهمی برای او به حساب می‌آمد.

اما استون با حضور در بردمن از قالب همیشگیش خارج شد و ریسکی کرد که حسابی جواب داد. بردمن هم در ۸۷امین مراسم اسکار جایزه‌ی بهترین فیلم را از آن خود کرد هم به فروش قابل توجه ۱۰۳ میلیون دلاری در گیشه‌های جهانی رسید و نشان داد که فقط مخصوص قشر هنری و روشن‌فکر ساخته نشده و عموم مردم می‌توانند با آن ارتباط بگیرند. با اینکه داستانش درست برعکس این بود و ماجرای بازیگری را روایت می‌کرد که در گذشته شهرت و محبوبیت داشته و حالا فراموش شده و نمی‌تواند توجه مردم را به خودش جلب کند. اما استون هم که به خاطرش نامزد اسکار بهترین بازیگر مکمل زن شد.

حضور چهره‌های مطرحی مثل اما استون و ادوارد نورتون در نقش‌های مکمل قطعا نقش بزرگی در موفقیت بردمن در گیشه داشته و مردم زیادی را از سراسر دنیا مشتاق تماشای آن کرده.

۱۰. جوخه گانگستر (Gangster Squad)

محصول: ۲۰۱۳

کارگردان: روبن فلیشر

امتیاز راتن تومیتوز: ۳۱%

حالا که به گذشته نگاه می‌کنیم نکته‌ی جالب جوخه گانگستر حضور تعداد زیادی ستاره‌ در آن است، ستاره‌هایی که هرکدام بعد از این فیلم به شهرت بیشتری رسیدند و نقش‌های بزرگ‌تری نصیبشان شد. مایکل پنا در جوخه گانگستر تنها یکی از بازیگران فرعی فیلم بود، ولی بعدها در «مرد مورچه‌ای» (Ant Man) با شوخی‌ها و بامزه‌بازی‌هایش حسابی محبوب شد. آنتونی مک‌کی و فرانک گریلو هم درست بعد از این فیلم به نقش‌های مشهور و محبوبی رسیدند و با حضور در فیلم «کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان» (Captain America: The Winter Soldier) جایگاه محکمی در هالیوود پیدا کردند.

هرگز نخواهیم فهمید اگر این فیلم بعد از شهرت و محبوبیت این بازیگرها به نمایش در می‌آمد، چه سرنوشتی در گیشه پیدا می‌کرد و چه فروشی نصیبش می‌شد. با توجه به اینکه حتی حضور ستاره‌ای مثل اما استون (که در آن زمان و بعد از موفقیت‌های فیلم خدمتکاران بیش از پیش محبوب شده بود) هم نتوانست فروش فیلم را به حد انتظار برساند، بعید می‌دانیم تفاوت چندانی می‌کرد.

جوخه گانگستر تنها ۱۰۴.۱ میلیون دلار در گیشه‌های جهانی فروش کرد که با توجه به بودجه‌ی ۶۰ میلیون دلاریش رقم زیادی به حساب نمی‌آمد. حضور چهره‌های جذاب و مشهور و محبوب به خودی خود موفقیت و فروش یک فیلم را تضمین نمی‌کند و جوخه گانگستر چون موفق نشد یک داستان منحصربه‌فرد و جذاب تعریف کند که مخاطبان را هیجان‌زده نگه دارد، پتانسیل‌هایش را هدر داد. شاید هم بدشانسی از همان ابتدا گریبان فیلم را گرفته بود. احتمالا می‌دانید به دلیل فاجعه‌ی دلخراش تیراندازی در سالن‌ سینما که سال ۲۰۱۲ و موقع اکران «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» رخ داد، مجبور شدند یکی از صحنه‌های فیلم را که در آن اتفاقی مشابه می‌افتاد حذف کنند و این تبدیل به خبرسازترین موضوع فیلم جوخه گانگستر شد.

۹. سرزمین زامبی‌ها: شلیک نهایی (Zombieland: Double Tap)

محصول: ۲۰۱۹

کارگردان: روبن فلیشر

امتیاز راتن تومیتوز: ۶۹%



وقتی اما استون سال ۲۰۱۹ به دنیای سرزمین زامبی‌ها بازگشت نسبت به قسمت اول بازیگر کاملا متفاوتی شده بود. در دو فیلم بازی کرده بود که اسکار بهترین کارگردانی را گرفته بودند و خودش هم به خاطر لالا لند اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را دریافت کرده بود. تازه فیلم‌های محبوب و پرفروش مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز هم بماند. خلاصه اما استون زمان ساخته شدن این فیلم در جایگاهی قرار داشت که گران‌ترین و پرسودترین بازیگر بین بقیه‌ی بازیگرهای سرزمین‌ زامبی‌ها به حساب می‌آمد و اعتبار هنری و حرفه‌ای بسیار بالایی داشت. یعنی در تضاد کامل با قسمت اول که سال ۲۰۰۹ آمد و اما استون صرفا چهره‌ای تازه‌نفس و جوان بود که می‌خواست جای پایش را در هالیوود محکم کند.

جهش اما استون و جایگاه بزرگی که حالا در سینما داشت به فروش بیشتر قسمت دوم سرزمین زامبی‌ها کمک زیادی کرد و آن را به فروشی معادل ۱۲۲.۲ میلیون دلاری رساند، که نسبت به قسمت اول پیشرفت محسوسی بود. فیلم با بودجه‌ی ۴۸ میلیون دلاری ساخته شده بود و چنین فروشی قطعا سود خوبی در پی داشت. به‌ویژه که این سال‌ها دنباله‌هایی که برای فیلم‌های کمدی می‌سازند معمولا موفق از آب در نمی‌آیند.

قسمت دوم سرزمین‌ زامبی‌ها در هالووین اکران شد که زمان بسیار مناسبی بود و هوشمندی سازندگان و پخش‌کننده‌ها را نشان می‌داد. همچنین محبوبیت قسمت اول فیلم طی این سال‌ها با تبلیغ‌های دهان به دهان سینمادوستان بیشتر شده بود و افراد زیادی مشتاق تماشای دنباله‌ی آن بودند.

اما استون در زمان ساخته شدن قسمت دوم سرزمین زامبی‌ها ستاره‌ی بزرگی بود و در نقش‌های اصلی خوش می‌درخشید، برای همین شاید حضور دوباره‌اش ‌در یک نقش فرعی گامی به عقب به حساب می‌آمد. ولی فروش فیلم در گیشه یکی دیگر از موفقیت‌های اما استون در جذب مخاطبان است.

۸. عشق دیوانه‌وار احمقانه (Crazy, Stupid, Love)

محصول: ۲۰۱۱

کارگردان: گلن فیکارا، جان رکا

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۹%

آن زمان‌ها که کمدی رمانتیک‌ها از بلاک‌باسترهای پرفروش به حساب می‌آمدند و روی فروششان حساب باز می‌کردند،‌ معمولا یکی دو فیلم پیدا می‌شد که از بقیه سرتر بود و در فروش و محبوبیت از سایرین پیشی می‌گرفت. کمدی رمانتیکی که تابستان سال ۲۰۱۱ سینماها را قبضه کرد و تماشاگران زیادی را سمت خود کشید، عشق دیوانه‌وار احمقانه بود. فیلمی با ترکیب بازیگران شگفت‌انگیز و درخشان که هرکسی را برای دیدنش کنجکاو می‌کرد. مگر چندبار پیش می‌آمد که استیو کارل را در کنار رایان گاسلینگ و جولین مور و اما استون ببینیم؟

این فیلم اولین همکاری بین اما استون و رایان گاسلینگ بود که بعد از آن در دو فیلم دیگر هم ادامه یافت (لالا لند و جوخه گانگستر). عشق دیوانه‌وار احمقانه با انبوه ستارگان و داستان و شوخی‌های بامزه‌اش موفق شد در گیشه‌های جهانی ۱۴۷ میلیون دلار بفروشد، تقریبا سه برابر بودجه‌ی ۵۰ میلیون دلاریش.

فیلم را اواخر جولای ۲۰۱۱ اکران کردند و در آن زمان رقیب بزرگ دیگری نداشت، برای همین فرصت پیدا کرد تا از نهایت پتانسیلش بهره ببرد و تماشاگرانی که از تماشای آن حسابی کیف کرده بودند با تبلیغ دهان به دهانشان کاری کردند که فیلم بیشتر و بیشتر دیده شود و مردم زیادی در جاهای مختلف دنیا از آن لذت ببرند.

عشق دیوانه‌وار احمقانه انقدر چهره‌ها و ستاره‌های مطرح و محبوبی دارد که هرکسی با هر سلیقه‌ای از دیدن آن خوشحال شود. این فیلم موفقیت بزرگ دیگری برای اما استون بود و به همه نشان داد که کمدی رمانتیک‌ها هم می‌توانند در تابستان و بین بلاک‌باسترهای پرسروصدا خوش بدرخشند.

۷. غارنشین‌ها: عصر جدید (The Croods: A New Age‎)

محصول: ۲۰۲۰

کارگردان: جوئل کرافورد

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۷%

قسمت دوم غارنشین‌ها تنها توانست ۳۰ درصد فروش جهانی قسمت اول را تکرار کند. اگر در شرایط طبیعی به نمایش در می‌آمد، این افت فروش قابل توجه نشان‌ دهنده‌ی شکست بود، ولی شرایط اکران غارنشین‌ها: عصر جدید اصلا طبیعی نبود.

قسمت دوم غارنشین‌ها یکی از نقاط روشن دوران تاریک شیوع کرونا و تعطیلی سینماها بود و همین مقدار فروشش هم موفقیت بزرگی به حساب می‌آمد. با فروش ۵۸ میلیون دلاری تبدیل به دومین فیلم موفقی شد که بین تعطیلی سراسری سینماها و اکران «گودزیلا علیه کونگ» (Godzilla vs. Kong) به نمایش در آمد. حتی در اکران‌های محدود بین‌المللی در سینماهای سراسر جهان توانست به‌خوبی عمل کند و مجموع فروش جهانیش را به رقم ۱۶۷ میلیون دلار برساند که در این دوران چیز کمی نیست.

با همه‌ی این‌ها، محدودیت‌های کرونایی و اکران نشدن فیلم در بازارهای بزرگی مثل انگلستان باعث شد که قسمت دوم غارنشین‌ها به فروشی که انتظارش می‌رفت دست پیدا نکند و حتی به فروش قسمت اولش نرسد.

۶. خیلی بد (Superbad)

محصول: ۲۰۰۷

کارگردان: گرگ موتولا

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۸%

تابستان ۲۰۰۷ قسمت سوم مجموعه‌ فیلم‌های بزرگی اکران شدند و «تبدیل‌شوندگان» (Transformers‎) برای اولین بار روی پرده رفت،‌ اما در کنار همه‌ی این‌ها کمدی‌های جاد آپاتو هم خودشان را نشان دادند و تبدیل به مهره‌ی مهمی در گیشه و فروش سینماها شدند. ژوئن ۲۰۰۷ فیلم «باردار» (Knocked Up) جاد آپاتو یکی از پرفروش‌ترین کمدی‌های سال شد و هنوز دو ماه نگذشته بود که «خیلی بد» با تهیه‌کنندگی او اکران شد و بار دیگر قدرت کمدی رمانتیک‌ها را به رخ کشید.

مجموع فروش «خیلی بد» در سینماها به ۱۶۹.۹ میلیون دلار رسید که ۱۲۱ میلیون دلارش از گیشه‌های آمریکا بود. تبلیغات جذاب و تبلیغ دهان به دهان مردم برای این فیلم باعث شد تا «خیلی بد» به جایگاه خوبی در بین تماشاگران برسد و همه را خوشحال و راضی نگه دارد.

البته جاد آپاتو تنها کسی نبود که از موفقیت‌های این فیلم بهره می‌برد. فعالیت سینمایی و حرفه‌ای اما استون درست بعد از «خیلی بد» جهش قابل توجهی پیدا کرد و مسیرش برای حضور در پروژه‌های معروف و پرفروش هموارتر شد. نقش اصلی فیلم را مایکل سرا و جونا هیل بازی می‌کردند، ولی هیچ‌کس نمی‌تواند منکر تأثیری که اما استون روی فیلم و موفقیتش گذاشت شود. تأثیری که از چشم بقیه هم پنهان نماند.طی سال‌های بعد از «خیلی بد» شاهد حضور اما استون در فیلم‌های بزرگی بودیم که یکی از یکی موفق‌تر شدند.

۵. خدمتکاران (The Help)

محصول: ۲۰۱۱

کارگردان: تیت تیلور

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۶%

خدمتکاران آگوست ۲۰۱۱ در سینماها اکران شد و همه فکر می‌کردند در انبوه بلاک‌باسترهای پرخرج و فیلم‌های جریان اصلی غرق شود و به فروش چندانی نرسد. اکران یک کمدی/درام بزرگسالانه در تابستان به نظر تصمیم پرریسکی می‌رسید و همه توقع داشتند فاجعه‌ای در گیشه رقم بخورد. ولی دیزنی/دریم ورکس با فکر و برنامه جلو رفته بودند. خدمتکاران که اما استون در آن نقش اصلی را ایفا می‌کرد، به لطف تبلیغات دهان به دهان و هجوم هواداران کتاب منبع اقتباسش، در گیشه شگفتی‌ساز شد.

اما استون چهره‌ی اصلی تبلیغات فیلم بود و همه به هوای او به تماشای فیلم می‌نشستند، ولی تنها ستاره‌ی خدمتکاران به حساب نمی‌آمد. بخشی از فروش جهانی ۲۱۳ میلیون دلاری فیلم مدیون حضور بازیگران دیگری چون وایولا دیویس، اوکتاویا اسپنسر و جسیکا چستین بود، و همچنین کتاب محبوبی که فیلم را از آن اقتباس کرده بودند.

خدمتکاران بر خلاف تمام انتظارات عمل کرد و یکی از غافلگیرکننده‌ترین فیلم‌های تابستان ۲۰۱۱ شد. موفقیتی بزرگ که گام بلندی برای اما استون بود و به همه نشان می‌داد که او خارج از دنیای کمدی رمانتیک‌ها هم حرفی برای گفتن دارد.

۴. لا لا لند (La La Land)

محصول: ۲۰۱۶

کارگردان: دمین شزل

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱%

دمین شزل، این استعداد تازه‌نفس هالیوودی که با فیلم «ویپلش» (Whiplash) همه را شگفت‌زده کرده بود این بار سراغ ژانر موزیکال رفت و قلب تماشاگران سراسر دنیا را تسخیر کرد و اعضای آکادمی اسکار را به هیجان آورد.

رایان گاسلینگ و اما استون در کنار یکدیگر انرژی کم‌نظیری خلق می‌کنند که فراتر از پرده‌های سینماست و این را به خوبی در لا لا لند حس می‌کنید. داستان عاشقانه‌ی تلخی که شزل در بستر موزیکال‌های کلاسیک هالیوودی روایت کرد بدون حضور این دو قابل تصور نیست و بخش زیادی از موفقیت‌های فیلم مدیون همین است.

لا لا لند در گیشه‌های جهانی به فروش خیلی خوب ۴۴۵.۹ میلیون دلاری رسید و اما استون را به اولین اسکارش رساند و ۵ اسکار دیگر از جمله بهترین کارگردانی را از آن خود کرد.

۳. غارنشین‌ها (The Croods)

محصول: ۲۰۱۳

کارگردان: کریس سندرز، کرک دمیکو

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۲%

دهه‌ی ۶۰ میلادی سریال «عصر حجر» (The Flintstones) که روایت‌گر چند شخصیت غارنشین کارتونی بود، حسابی طرفدار داشت. وقتی انیمیشن دریم ورکس یعنی غارنشین‌ها روانه‌ی سینماها شد تماشاگران دوباره با شخصیت‌های کارتونی مواجه شدند که در دوران پیش از تاریخ زندگی می‌کردند و خاطراتشان از آن سریال محبوب زنده شد.

اما استون در نقش دختر جوان خانواده‌ی غارنشین کرود صداپیشگی می‌کرد و آنطور که بعدا مشخص شد، این انیمیشن موفق‌ترین و پرسودترین حضور اما استون در دنیای صداپیشگی بود. حضور استون در کنار نام‌های بزرگی مثل نیکلاس کیج و رایان رینولدز موفقیت بزرگی برای این انیمیشن دریم ورکس رقم زد و راه را برای ساخته شدن دنباله هموار کرد.

غارنشین‌ها از مارس ۲۰۱۳ اکران شد و در نهایت به فروش جهانی ۵۷۳ میلیون دلاری رسید، موفقیتی چشمگیر که این انیمیشن را تبدیل به نهمین فیلم پرفروش استودیو دریم ورکس می‌کرد. فروش فوق‌العاده‌ی غارنشین‌ها وقتی بیشتر به چشم می‌آید که بدانیم این فیلم دنباله‌ی یک اثر دیگر نبوده و محبوبیت و فروشش را تمام و کمال مدیون خودش است.

آن‌طور که پیداست، داستان یک خانواده‌ی غارنشین پیش از تاریخ به مذاق تماشاگران جهانی فیلم بیشتر خوش آمد و غالب فروش شگفت‌انگیز فیلم را مخاطبان خارج از آمریکا رقم زدند؛ چیزی نزدیک ۴۰۰ میلیون.

اما استون با غارنشینان به همه نشان داد که حتی با صدای خش‌دارش هم می‌تواند تماشاگران زیادی را از سراسر دنیا جذب فیلم کند.

۲. مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز ۲ (The Amazing Spider-Man2)

محصول: ۲۰۱۴

کارگردان: مارک وب

امتیاز راتن تومیتوز: ۵۱%

میزان فروش مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز ۲ به خودی خود رقم قابل ملاحظه و جذابی بود. این فیلم در گیشه‌های جهانی به فروش ۷۰۸.۹ میلیون دلاری رسید که برای بلاک‌باسترهای تابستانی اصلا رقم کمی نیست. همچنین نزدیک به فروشی بود که چند پروژه‌ی سینمایی قبلی مرد عنکبوتی به آن دست یافته بودند، ولی مشکل آنجا بود که مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز ۲ یک بلاک‌باستر معمولی به حساب نمی‌آمد و استودیو سونی برای آن برنامه‌های دیگری داشت.

مدیران سونی بنا داشتند که با این فیلم سنگ بنای یک جهان سینمایی کمیک بوکی را بگذارند و پروژه‌های بیشتر و بیشتری تولید کنند، منتهی با یک شرط؛ اینکه مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز ۲ بیش از ۱ میلیارد دلار در گیشه‌های جهانی فروش کند.

متأُسفانه این اتفاق هیچ‌وقت نیفتاد و مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز ۲ به‌ویژه در گیشه‌های آمریکا

ناامید‌کننده ظاهر شد و تنها ۲۰۰ میلیون دلار فروش کرد، یعنی نصف رقمی که اولین مرد عنکبوتی سم ریمی از گیشه‌های داخلی آمریکا به دست آورد. همین ماجرا باعث شد که مدیران سونی فاتحه‌ی این مجموعه از مرد عنکبوتی را بخوانند و مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز ۲ آخرین حضور اندرو گارفیلد در نقش این ابرقهرمان باشد.

با اینکه فروش جهانی این فیلم به اندازه‌ای است که یکی از بزرگترین موفقیت‌های اما استون به حساب بیاید، ولی نتوانست انتظارات شرکت سونی را برآورده کند. انگار این مرد عنکبوتی از مشکلات دیگری رنج می‌برد که حتی حضور ستاره‌ای مثل اما استون هم نمی‌توانست آن را حل کند و نجاتش دهد.

۱. مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز (The Amazing Spider-Man)

محصول: ۲۰۱۲

کارگردان: مارک وب

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۲%

سال ۲۰۱۲ جنجال‌های زیادی سر بازیگر جایگزین توبی مگ‌وایر در نقش مرد عنکبوتی به راه افتاده بود. سؤال همه این بود که آیا تماشاگران هواداران بی‌شمار مرد عنکبوتی بازیگر دیگری را به جز توبی مگ‌وایر در نقش پیتر پارکر محبوبشان خواهند پذیرفت یا نه. مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز با حضور اندرو گارفیلد در نقش پیتر پارکر پاسخ تمام انتظارها را داد و این‌طور که مشخص شد، هواداران مرد عنکبوتی با آغوش باز او را پذیرفتند و با اشتیاق زیاد به تماشای فیلمی نشستند که در‌ آن اما استون نقش گوئن استیسی را بازی می‌کرد.

مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز در تعطیلات چهارم جولای ۲۰۱۲ اکران شد و در همان روز اول اکرانش فروش افتتاحیه‌ی فوق‌العاده‌ای داشت و در ادامه هم تماشاگران بیشتر و بیشتری را جلب خودش کرد تا اینکه فروش جهانی فیلم به رقم ۷۵۷.۸ میلیون دلار رسید. با این میزان فروش، مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز پرسودترین فیلم اما استون به حساب می‌آید و با اینکه غالب تماشاگران به خاطر عشق‌وعلاقه‌اشان به آثار ابرقهرمانی به سینماها هجوم آورده بودند، ولی بدون شک حضور اما استون در فروش بی‌نظیر آن نقش به سزایی داشته.

۱. مجبور شده به خاطر تشابه اسمی نام دیگری برای خودش انتخاب کند

اما استون احتمالا در حال حاضر مشهورترین اسم و فامیل در صنعت سینماست، اما در واقع «اِما» اسم کوچک او نیست. این بازیگر جوان و اسکاری سینما که با نام امیلی جین استون در آریزونا به دنیا آمده، در ابتدا قصد نداشت با اسم دیگری شناخته شود، اما وقتی به عضویت صنف بازیگران آمریکا در آمد متوجه شد که بازیگر دیگری به نام امیلی استون وجود دارد.

جالبش اینجاست که اِما اولین انتخابش برای نام جایگزین نبود. استون در مصاحبه‌ای گفته: «برای یک دختر ۱۶ ساله انتخاب نامی جدید اتفاق عجیب و جالبی است. آن زمان گفتم «خب از این به بعد به من بگویید رایلی استون! پس برای شش ماه رایلی استون بودم. تا اینکه در سریال «دنیای مالکوم» (Malcolm in the Middle) به عنوان بازیگر مهمان حاضر شدم و یک روز دیدم هی صدا می‌زنند «رایلی! رایلی! رایلی! بیا سر صحنه!» و اصلا نمی‌دانستم چه کسی را دارند صدا می‌زنند! این لحظه بود که فهمیدم من نمی‌توانم رایلی باشم. برای همین اِما شدم، ولی هنوز دلم برای اسم اصلی‌ام امیلی تنگ می‌شود. کاش یک روز دوباره آن را برگردانم.»

۲. علت صدای خش‌دار اما استون

وقتی بیشتر مردم به اما استون فکر می‌کنند، به یاد صدای خش‌دار و جذابش می‌افتند، و جالب اینجاست که او نظریه‌ی جالبی برای شکل‌گیری این صدا مطرح کرده.

طی مصاحبه‌ای که پیش از اکران بردمن داشت از او درباره‌ی صدای خاصش پرسیدند و او گفت: «فکر کنم دلیلش این باشد که وقتی نوزاد بودم زیاد گریه می‌کردم، از این نوزادهایی بودم که بدون دلیل مشخصی ساعت‌ها گریه می‌کنند، ولی مطمئن نیستم. البته هیچ‌کس به خاطر صدایم به من نقش نداده، ولی تنها صدایی است که دارم و باید با آن زندگی کنم.»

البته این صدای خش‌دار برای اما استون دردسرها و رنج‌هایی دارد که همه نمی‌دانند. «انقدر در بچگی جیغ و گریه کرده‌ام که از همان زمان نوزادی در گلویم بافت‌های سفتی شکل گرفت و تارهای صوتی‌ام را به هم ریخت. الان جوری است که صدایم مدام می‌گیرد و گرفتن صحنه‌هایی که باید در آن‌ها جیغ بزنم یا فریاد بکشم مصیبت‌ است. چون هربار چندین برداشت تکرار می‌شود و باید جیغ و فریادم را ادامه دهم. بعدش صدایم تقریبا یک هفته می‌گیرد.»

۳. آشکارا گفته که با اضطراب دست‌وپنجه نرم می‌کند

سلبریتی‌های زیادی ترجیح می‌دهند به جای پنهان کردن وضعیت سلامت روانی‌اشان درباره‌ی آن صحبت کنند و اما استون هم استثنا نیست. او در مصاحبه‌ای که سال ۲۰۱۵ با وال استریت ژورنال داشت فاش کرد که از زمان بچگی با اضطراب دست‌وپنجه نرم می‌کرده. «اولین باری که بهم حمله‌ی عصبی دست داد خانه‌ی یکی از دوستانم نشسته بودم. انقدر شدید بود که فکر کردم خانه دارد آتش می‌گیرد. زنگ زدم به مادرم و آمد دنبالم. سه سال بعد از این ماجرا همچنان این حملات ادامه داشت و تمام نمی‌شد. مدام عصبی می‌شدم و از مادرم حالش را می‌پرسیدم، انگار هر دقیقه باید مطمئن می‌شدم که همه حالشان خوب است و کسی قرار نیست طوریش بشود یا بمیرد.»

خوشبختانه استون چیزی را پیدا کرد تا کمکش کند؛ بازیگری. «وقتی بازی می‌کنید، همه چیز در لحظه اتفاق می‌افتد و مغزتان فرصت نمی‌کند درگیر میلیون‌ها فکر عجیب‌وغریب و نگران‌کننده شود. مجبورید به وظیفه‌ای که در همان لحظه روی دوشتان گذاشته‌اند فکر کنید تا به بهترین شکل ممکن انجامش دهید.»

۴. پدر و مادرش را با پاورپوینت قانع کرده که باید بازیگر شود

احتمالا این را چندجایی شنیده‌اید چون اما استون در مصاحبه‌های مختلف تعریفش کرده. استون در نوجوانی برای اینکه پدر و مادرش را قانع کند که باید سراغ بازیگری برود، در پاورپوینت دلایلش را نوشت و جلو آن‌ها به نمایش گذاشت. شیوه‌ای بامزه و مؤثر که برای استون حسابی مهم بوده.

خودش می‌گوید: «مجبور بودم این شکلی ارائه‌اش کنم چون وقتی پای تصمیم‌های اساسی و مهم پیش می‌آید، فوری گریه‌ام می‌گیرد و نمی‌توانم حرف بزنم.»

۵. رنگ طبیعی موی اما استون

وقتی اما استون برای فیلم مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز با موهای بلوند ظاهر شد، همه فکر می‌کردند او موهایش را برای این نقش رنگ کرده، در حالی که کاملا برعکس بود. رنگ طبیعی موی اما استون بلوند است و او در طول این سال‌ها رنگش می‌کرده و با موی قرمز ظاهر می‌شده.

ماجرا از فیلم «خیلی بد» شروع شد. جاد آپاتو تهیه‌کننده‌ی فیلم بعد از انتخاب اما استون که آن زمان بازیگر نوجوان و کمترشناخته‌شده‌ای بود، تصمیم گرفت که او با موی قرمز رنگ در فیلم ظاهر شود. طراح گریم فیلم هم موی او را رنگ کرد و خود اما استون هم انقدر از آن خوشش آمد که برای سال‌ها با همین رنگ مو در عموم ظاهر شد.

۶. با همسرش در برنامه پخش زنده شنبه شب آشنا شده

مجری‌گری در برنامه پخش زنده شنبه شب آرزوی هر بازیگری است، و اما استون با حضور در این برنامه نه تنها به یکی از موقعیت‌های جذاب حرفه‌ایش دست پیدا کرد، بلکه با مردی آشنا شد که در حالا همسر و پدر فرزندش است.

دیو مک‌کری از سال ۲۰۱۳ کارگردان یکی از آیتم‌های کمدی معروف این برنامه بود. بعد از اینکه سر صحنه همدیگر را دیدند، کم کم رابطه‌ای بینشان شکل گرفت که سال ۲۰۱۷ رسما اعلام شد. سال ۲۰۲۰ با هم ازدواج کردند و مارس سال ۲۰۲۱ صاحب یک دختر شدند.

۷. می‌داند اگر بازیگر نبود چه شغلی را انتخاب می‌کرد

در این مقطع و حالا که اما استون یک اسکار گرفته و در چندین نقش ماندگار ظاهر شده و محبوبیتی جهانی دارد، سخت است او را در شغل دیگری تصور کنیم. با این حال او در مصاحبه‌ای که پشت صحنه‌ی برنامه‌ی الن دجنرس داشت به هوادارانش گفته که اگر بازیگر نمی‌شد سراغ چه شغلی می‌رفت.

«فکر کنم دلم می‌خواست خبرنگار شوم. شباهت‌هایی با بازیگری دارد. در آنجا هم مردم را نگاه می‌کنید و با واکاوی زندگی‌اشان باید بفهمید چرا یکسری کارها ازشان سر زده. به نظرم یکجورهایی جالب است.»

