خانه‌ی گوچی جدیدترین و آخرین مجموعه‌ی تلویزیونی به کارگردانی ریدلی اسکات است که بر اساس یک داستان واقعی درباره‌ی خانواده‌ی گوچی (طراح مد) و با اقتباس از کتابی به همین نام ساخته شده. این فیلم اختصاصا به زندگی واقعی پاتریزیا ریگانی و مائوریتزیو گوچی می‌پردازد و زندگی پر زرق‌و‌برق آن‌ها را روایت می‌کند. اسکات سعی داشت درباره‌ی رابطه‌ی این دو نفر که به خیانت و در نهایت مرگ گوچی در سال ۱۹۹۵ منتهی شد فیلمی بسازد که در آخر پس از یک سری عقب ماندگی‌ها، جابجایی‌ها و تلاش برای ساخت فیلم، خانه‌ی گوچی برای اکران در اواخر امسال آماده شد.

لیدی گاگا با فیلم جدید ریدلی اسکات به سینما بازمی‌گردد

با توجه به عکس‌ها و اخباری که از این فیلم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، به نظر می‌رسد که فوق‌العاده‌ باشد. در حال حاضر تنها می‌دانیم که ستاره‌هایی مانند لیدی گاگا و آدام درایور در بهترین طراحی لباس و فضای دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ میلادی قرار است یک درام جذاب را برای ما به ارمغان بیاورند. اما نکات جالب توجه دیگری هم درباره‌ی این سریال وجود دارد که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

۱. خانه‌ی گوچی براساس یک داستان واقعی ساخته شده است

این فیلم داستان عاشقانه‌ی بدفرجام پاتریزیا رجیانی و مائوریتزیو گوچی، نوه‌ی بنیانگذار امپراطوری مد گوچی را دنبال می‌كند. این دو در سال ۱۹۷۳ ازدواج کردند و ۱۲ سال زندگی پر تجمل را با هم ساختند و پاتریزیا به یک شخصیت معتبر اجتماعی تبدیل شد و مائوریتزیو در خانه‌ی مدی که نام درخشان خانواده‌اش بر آن حک شده بود به قدرت رسید.

پس از گذشت بیش از یک دهه از زندگی مشترک آن‌ها، مائوریتزیو عازم یک سفر کاری شد و هرگز برنگشت. معلوم شد که همه‌ی این‌ها یک فریب بود. مائوریتزیو در واقع به یک سفر کاری نرفته بود، او فقط همسرش را برای یک زن جوان‌تر ترک ‌کرد. پس از شش سال سخت و پر تلاطم، سرانجام این زوج طلاق گرفتند. یک سال بعد، پاتریزیا به تومور مغزی مبتلا شد. سه سال پس از آن، یک فرد ضارب که توسط رجیانی استخدام شده بود، مائوریتزیو را در پله‌های محل کار خود کشت. اگرچه بعدا خانواده‌ی رجیانی اظهار داشتند که تومور مغزی پاتریزیا شخصیت او را کاملا تغییر داده بود و او در تشخیص درست و غلط ناتوان بود.

رجیانی که بعد از این ماجرا به بیوه‌ی سیاه معروف شد، در سال ۱۹۹۸ به جرم دستور و همکاری در قتل همسر سابق خود به ۲۹ سال زندان محکوم شد. او در سال ۲۰۱۶ آزاد شد و امروز زنده و سرحال است.

این فیلم بر اساس كتاب «خانه‌ی گوچی؛ یك داستان مهیج از قتل، جنون، افسون و طمع» (The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed) که در سال ۲۰۰۱ و به نویسندگی سارا گی فوردن چاپ شد ساخته شده و فیلم‌نامه‌ی آن توسط روبرتو بنتیگنا به رشته‌ی تحریر درآمده است.

۲. شایعه‌ی بازی آنجلینا جولی و لئوناردو دی‌کاپریو در سریال خانه‌ی گوچی

اسکات سال‌ها بود که قصد داشت از این داستان فیلمی بسازد و در سال ۲۰۰۶ دست به کار شد. او با فیلمنامه‌ای از آندره‌آ برلوف و بازی آنجلینا جولی (در نقش پاتریزیا) و لئوناردو دی‌کاپریو (در نقش موریزیو) قصد شروع پروژه را داشت. این فیلم به دلایل مختلف هرگز به مرحله‌ی فیلم‌برداری نرسید، اما ظاهرا در ذهن اسکات باقی ماند. در سال ۲۰۱۲، دختر ریدلی، جوردن اسکات، به عنوان کارگردان وارد صحنه شد و چشم به پنلوپه کروز داشت تا نقش پاتریزیا را به عهده بگیرد.

مشخصا آن فیلم هم به نتیجه‌ای نرسید تا سال ۲۰۱۶ که وونگ کار وای قرار بود آن را کارگردانی کند و چارلز راندولف در کنار برلوف نویسندگی آن را بر عهده بگیرد و مارگو رابی برای بازی در نقش پاتریزیا انتخاب شود. باز هم همان ماجرای به انجام نرسیدن برای وونگ هم پیش آمد.

تا نوامبر ۲۰۱۹، فیلم دوباره به دستان ریدلی اسکات برگشت و او شروع به انتخاب بازیگران و لوکیشن و دیگر مراحل کار کرد. در مرحله‌ی اول او لیدی گاگا را برای بازیگری انتخاب کرد که این اولین فیلم او بعد از بازی در فیلم «ستاره‌ای متولد شد» (A Star Is Born) ساخته‌ی بردلی کوپر محسوب می‌شود، که جایزه‌ی اسکار بهترین آهنگ اصلی را برای «کم عمق» (Shallow) از آن خود کرد و همچنین نامزدی بهترین بازیگر زن را هم دریافت کرد که در مقابل «سوگولی» (The Favourite) به اولیویا کلمن از دست داد.

۳. خانه‌ی گوچی جمعی از ستارگان و بازیگران دوست‌داشتنی را در خود دارد

لیدی گاگا به سرعت در کنار مجموعه‌ای از بازیگران تحسین برانگیز، از جمله آدام درایور در نقش گوچی که نامزدی دو اسکار را در کارنامه دارد قرار گرفت. از دیگر بازیگران این فیلم می‌توان به آل پاچینو در نقش آلدو گوچی، جرد لتو در نقش پائولو گوچی، جرمی آیرونز در نقش رودولفو گوچی و کامیل کوتین در نقش پائولا فرانچی، به علاوه‌ی سلما هایک، جک هیوستون و ریو کارنی اشاره کرد.

فیلمبرداری این مجموعه در فوریه‌ی سال ۲۰۲۰ آغاز شد و اسکات و بازیگرانش در محله‌های زیبای ایتالیا فیلم‌برداری‌شان را انجام می‌دادند تا داستان جذاب گوچی را در اوج خود ثبت کنند.

آدام درایور، لیدی گاگا، رابرت دنیرو و آل پاچینو در فیلم گوچی ریدلی اسکات

۴. خانواده‌ی گوچی از نوع روایت داستان راضی نیستند

اگرچه منتقدین‌، بازیگران فیلم و مردم از ساخت این داستان بسیار هیجان‌زده و خوشحالند، اما گروهی هم مانند خانواده‌ی واقعی گوچی از روند داستان بسیار ناراضی‌اند.

خانواده‌ی گوچی از ابتدای شروع پروژه به صراحت اعلام کردند که از آن حمایت نخواهند کرد. در سال ۲۰۰۹ گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد پسر عموی مائوریتزیو، پاتریزیا گوچی به روزنامه‌های ایتالیا گفته است که احساس می‌کند مورد تمسخر و خیانت جیانیا فاسیو همسر اسکات و یکی از تهیه‌کنندگان قرار گرفته که در ملاقاتی با خانواده‌ی گوچی قبل از شروع ساخت سریال اذعان داشتند که این تنها یک شرح ساده از زندگی آن‌ها خواهد بود.

این بی‌حرمتی در طی سال‌های بعد کمرنگ نشد و تا سال ۲۰۲۱ حتی رجینا علیه این فیلم و به طور خاص، خود لیدی گاگا صحبت می‌کرد. در ماه مارس، رجییانی واقعی گفت از اینکه گاگا هرگز با او تماس نگرفته و قبل از فیلمبرداری خانه‌ی گوچی با او ملاقات نکرده است نسبتا آزرده خاطر شده است.

رجیانی به خبرگزاری ایتالیایی گفت: «در واقع من از این که لیدی گاگا در فیلم جدید ریدلی اسکات بازی می‌کند بدون اینکه توجه و حساسیتی داشته باشد که بیاید و ملاقاتم کند، ناراحت هستم چون بازیگر باید نقش خود را خوب بشناسد. من اصلا به دنبال پول نیستم و مادیات برایم اهمیتی ندارد. مساله حس خوب و احترام است.»

یک ماه بعد، پسر عموی پاتریزیا گوچی بار دیگر علیه این پروژه صحبت کرد. او ناامیدی خود را از این پروژه اعلام کرد و از طرف خانواده‌اش گفت: « هالیوود برای بدست آوردن سود و درآمدزایی، هویت یک خانواده را می‌دزدد. خانواده‌ی ما دارای هویت و حریم خصوصی است. ما می‌توانیم راجع به همه چیز صحبت کنیم اما حد و حدودی داریم که نباید از آن گذشت.»

به گفته‌ی پاتریزیا، او وقتی با همسر ریدلی اسکات، جیانیا فاسیو، برای درک بهتر اهداف این فیلمساز تماس گرفت، هیچ جوابی دریافت نکرد. پاتریزیا گفت که فاسیو اوایل ۲۰۰۰ در حالی که مشغول تهیه‌ی یک فیلم متفاوت بود، با اعضای خانواده‌اش ملاقات کرد، فیلمی که قرار بود روی نقش‌های پدرش، پائولو و پدربزرگش، آلدو، درباره‌ی یک خالق برند لوکس و جهانی ساخته شود. اینکه تیم خانه‌ی گوچی برای فیلم جدید با خانواده تماس نگرفته است فقط نگرانی‌های آن‌ها را بیشتر می‌کند.

یکی از بزرگترین نگرانی‌های پاتریزیا گوچی در مورد فیلم جدید اسکات، انتخاب بازیگران آل پاچینو و جرد لتو به ترتیب در نقش آلدو و پائولو گوچی است. همانطور که وارث گوچی گفت پدربزرگ او مانند همه‌ی گوچی‌ها مردی بسیار زیبا بود و قد بلند و چشمان آبی و نافذی داشت. این در حالی است که نقش او را آل پاچینو بازی می‌کند، که خیلی قد بلند نیست و در عکس‌ها او را چاق، کوتاه قد، کم‌مو و واقعا زشت نشان می‌دهند. به نظر گوچی‌ها این واقعا شرم‌آور است، زیرا آل اصلا شبیه پدربزرگشان نیست. علاوه بر پاچینو برای لتو هم که در عکس‌ها با موهای نامرتب و در کت و شلوار بنفش یاسی دیده می‌شود اظهار شرمساری و آزردگی کرد.

۵. داریوش وولسکی، فیلمبردار خانه‌ی گوچی آن را یک فیلم آبکی پر هزینه می‌داند

به نظر داریوش وولسکی، فیلمبردار خانه‌ی گوچی که اخیرا با تیم این فیلم در یک مصاحبه به گفتگو نشسته بود این‌طور است که عوامل آبکی شدن فیلم از خیلی قبل‌تر از شروع فیلم‌برداری در پروژه ریشه دوانده بود.

او درباره‌ی خانه‌ی گوچی گفت: «این فیلم، چون نمایانگر مد ۸۰ و ۹۰ است، کمی متفاوت خواهد بود. من هنوز سعی می‌کنم به دنبال چیزهایی بگردم که نمادی از آن دوره باشد. دهه‌ی ۸۰ دوره‌ی خاصی نبود. دنیای مد یا نمایش‌های آن آنقدرها هم جالب نبودند. شما به کت‌ها و لباس‌ها و وسایل بزرگ نگاه می‌کنید و در نهایت به یک تراژدی عجیب، خنده‌دار و در عین حال غم‌انگیز درست مانند یک فیلم آبکی درجه یک می‌رسید.»

۶. جانتی یاتس، طراح لباس برنده‌ی اسکار، طراحی دیوانه‌واری را در این فیلم به نمایش خواهد گذاشت

یاتس، که برای کار در فیلم گلادیاتور به کارگردانی ریدلی اسکات برنده‌ی جایزه‌ی اسکار شد، گزینه‌ی اول این فیلمساز برای طراحی لباس است و در طراحی برهه‌های زمانی متفاوت مهارت خوبی نشان داده است.

یاتس مسئولیت طراحی‌های لباس فیلم‌های دیگر اسکات مانند «تمام پول‌های جهان» (All the Money in the World)، «گانگستر آمریکایی» (American Gangster)، «رابین هود» (Robin Hood) و «مریخی» (The Martian) به همراه فیلم جدید دیگر او که مجموعه‌ی قرن ۱۴ با نام «آخرین دوئل» (The Last Duel) است را هم بر عهده داشته و بنابراین چیزی وجود ندارد که او نتواند انجام دهد.

۷. پرونده‌ی تولید فیلم به تازگی بسته شد

پس از فیلمبرداری در ایتالیا از ماه فوریه‌، خانه‌ی گوچی در ۹ مه تولید خود را به پایان رساند و لیدی گاگا پیام تشکر ویژه‌ای از این کشور و مردم آن در حساب توییتر خود به اشتراک گذاشت.

این ستاره نوشت: «من می‌خواهم از همه‌ی ایتالیا تشکر کنم که هنگام فیلمبرداری این فیلم مرا تشویق کردند. شما را در آغوش می‌گیرم و می‌بوسم، به شما می‌گویم که به همه‌تان ایمان دارم، به محل تولدم، کشوری که بر اساس سخت‌کوشی و خانواده بنا شده ایمان دارد. امیدوارم باعث افتخار شما باشم من به ایتالیایی بودنم افتخار می‌کنم.»

تولید این فیلم در سراسر ایتالیا ضمن رعایت نکات ایمنی ویروس کرونا، از جمله رفتن به مکان‌هایی در رم، آلپ ایتالیا در دره‌ی آواستا، فلورانس، دریاچه‌ی کومو و میلان انجام شد از همین روی لیدی گاگا به تمام مردم این کشور اظهار لطف داشت.

۸. خانه‌ی گوچی امسال رونمایی می‌شود

خانه‌ی گوچی که فیلمبرداری آن به ظاهر خیلی سریع به پایان رسیده است، ۲۴ نوامبر و موقع جشن شکرگذاری پخش خواهد شد.

در حالی که تمام فیلم‌های جدید MGM برای پخش یک پنجره‌ی اختصاصی دریافت می‌کنند، یک معامله‌ی جدید با کمپانی پارامونت پلاس باعث می‌شود که همین فیلم‌ها در برخی مواقع درست بعد از اکران عمومی در پلتفرم پخش در دسترس قرار بگیرند که شامل حال خانه‌ی گوچی هم می‌شود.

