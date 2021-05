علاوه بر آن با گذشت زمان، مشخص شد که اندرسن نه‌تنها یکی از مولف‌ترین کارگردان‌های تاریخ سینما است، بلکه یکی از بهترین کارگردان‌ها در زمینه‌ی گرداندن بازیگران است و برخلاف بسیاری دیگر از کارگردان‌ها تنها به حضور چهره‌های شاخص در فیلم‌هایش بسنده نمی‌کند. هشت فیلم او نگاهی گذرا به تمام نقاط برجسته‌ی تاریخ آمریکا انداخته‌اند و شامل بعضی از بهترین نقش‌آفرینی‌های چند دهه‌ی اخیر سینما هستند.

در ادامه نگاهی می‌اندازیم به ۲۰ نقش‌آفرینی برتر در فیلم‌های پل توماس اندرسن:

روایت داستانی فیلمی که نقطه‌ی عطف کارنامه‌ی پل توماس اندرسن شد درباره‌ی گروهی از افراد است که در سن فرناندو، اواسط دهه‌ی هفتاد، دور هم جمع شده‌اند و به ساخت فیلم‌های مستهجن مشغول هستند. اگرچه فیلم در نیمه‌ی دوم تاریک‌تر می‌شود و تلخ‌تر، بااین‌حال به‌نظر می‌رسد ما می‌دانیم که ماجرای صعود و افول دریک دیگلر جوان از چه قرار است.

در قسمتی از فیلم، دریک و دو دوست دیگرش برای یک معامله‌ی مواد، وارد خانه‌ی غریبه‌ای می‌شوند و چیزی نمانده است که کشته شوند. آن غریبه که راهاد نام دارد، به‌طرزی استادانه و منزجرکننده توسط آلفرد مولینا حیات می‌یابد. این نقش‌آفرینی در گروه آن دست از نقش‌آفرینی‌ها قرار می‌گیرد که تنها با حضور در یک صحنه‌ی فیلم، تمام آن را مال خود می‌کنند.

راهاد اعتیاد عجیبی به خواندن آهنگ‌های ریک اسپرینگ‌فیلد دارد، او اجازه می‌دهد که یک نفر مدام درون خانه‌اش ترقه منفجر کند و غریبه‌های تازه وارد به خانه‌اش را توله‌سگ‌ها صدا می‌زند. این چند دقیقه از شب‌های عیاشی، صحنه‌ی عجیبی است و توسط نقش‌آفرینی بدون‌ترس و کاملا فراموش‌نشدنی مولینا ارتقا هم یافته است.

خباثت ذاتی حالا فقط هفت سال دارد، با این‌حال عجیب‌ترین فیلم در کارنامه‌ی فیلم‌سازی اندرسن است و این می‌تواند معنای فراوانی داشته باشد. در بین هشت فیلمی که اندرسن ساخته است، خباثت ذاتی دومین اقتباس او است؛ او پیش از این هم فیلم خون به‌پا خواهد شد را از رمان نفت! آپتون سینکلر اقتباس کرده بود.

خباثت ذاتی که از رمانی به همین نام، اثر توماس پینچن، اقتباس شده است، پیچیده‌ترین، سرگیجه‌آورترین و درهم‌آمیخته‌ترین فیلمی است که اندرسن تا به امروز ساخته است. این فیلم هم مانند سایر آثار اندرسن از درخشش‌های کم‌نظیر بازیگران بهره می‌برد و یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌ها را بازیگری ارائه می‌دهد که کم‌تر از سایرین شناخته شده است.

کاترین واترستون در نقش شستا فی هپورث باید هم‌زمان اغواکنندگی زنانه‌ی فیلم‌های نوآر سینمای کلاسیک آمریکا و حساسیت زنانه‌ی کالیفرنیای اواخر دهه‌ی شصت را در خود خلق می‌کرد و او با توانایی بالای خود، به این هدف دست می‌یابد، به‌طوری که گویا از آن دهه خارج شده است و مستقیما به صحنه‌ی فیلم‌برداری آمده است. شستا یکی از فریبنده‌ترین و اغواکننده‌ترین نقش‌آفرینی‌های کارنامه‌ی پل توماس اندرسن است و بی‌شک نقطه‌ی عطفی است در کارنامه‌ی واترستون.

تنها دلیل اصلی فروش بالای شب‌های عیاشی، حضور بازیگران شناخته شده نبود، بلکه دلیل اصلی فروش‌اش حضور برت رینولدز به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی فیلم بود. این ستاره‌ی افسانه‌ای در اوایل دهه‌ی ۹۰ با مشکلات متفاوتی دست و پنجه نرم می‌کرد، اما نقش جک هورنر، تهیه‌کننده و کارگردان معروف فیلم‌های مستهجن، کارنامه‌ی کاری او را احیا کرد؛ همان‌طور که داستان عامه‌پسند (Pulp Fiction) به کارنامه‌ی کاری جان تراولتا حیاتی تازه بخشید.

پس از شب‌های عیاشی رینولدز در نقش‌های مشابه ظاهر نشد. در شب‌های عیاشی او با شخصیتی بسیار ظریف، طرف است که باتشکر از دیالوگ‌گویی‌های لطیف و اجرای نرم رینولدز، هیچ‌وقت به عنوان یک شخصیت خشن شناخته نمی‌شود. در حالی که دریک به‌دنبال یک خانواده است، جک هورنر شمایل یک پدر را به خود می‌گیرد و حتی در سخت‌ترین زمان‌ها، به خشم خود اجازه‌ی بروز نمی‌دهد. این یکی از آن شخصیت‌هایی است که به‌ حق، نامزد اسکار شده است.

Hard Eight

نخستین فیلم کارنامه‌ی کاری اندرسن به‌عنوان کارگردان، شاید در مقایسه با سایر فیلم‌های او، که پس از آن ساخته شده‌اند، عجیب به‌نظر برسد. درام جنایی متمرکزی که به‌طور محسوسی با بودجه‌ی اندک ساخته شده است؛ نکته‌ای که اندرسن در سایر فیلم‌هایش به‌وضوح آن را برجسته نمی‌کند.

برد دشوار توسط دو بازیگر اصلی هدایت می‌شود؛ جان سی ریلی و فیلیپ بیکر هال. شخصیت بیکر یکی از آن شخصیت‌های قدیمی و همیشگی‌ای است که بر صحنه‌ی تئاتر، تلویزیون و سینما دیده می‌شود؛ یک قمارباز حرفه‌ای و باتجربه که یک قمارباز جوان را در دوران زندگی سخت‌اش در لاس‌وگاس، هدایت می‌کند.

البته که داستان چیزی بیش از این یک خط را درون خود جای می‌دهد، اما آن‌چه پس از این همه سال برد دشوار را شایسته‌ی بحث کردن می‌کند، نقش‌آفرینی هال است. او بعدها در فیلم‌های دیگری هم با اندرسن همکاری کرد، اما این نقشی بود که نام او را یک‌بار دیگر بر سر زبان‌ها انداخت و او را در لیست هدف کارگردان‌ها برای ایفای نقش قدرتمندان فاسد قرار داد.

اگر بخواهیم ساده بگوئیم، در خباثت ذاتی اتفاق‌های زیادی به‌طور هم‌زمان در حال رخ دادن است، شخصیت‌ها از مسیرهای فراوانی به هم برخورد می‌کنند و دست‌یابی به هسته‌ی اصلی رمز و راز داستان از میان این همه برخورد، کمی مشکل است.

نقش‌آفرینی دیگری که از این فیلم اندرسن به این لیست راه پیدا کرده است، از جانب کسی است که نقش شرور خود را با رگه‌هایی از طنزی تلخ تغییر داده است. جاش برولین، در نقش پلیس ضدقهرمان فیلم با لقب پاگنده، کسی است که مدام با قهرمان ما از در ناسازگاری وارد می‌شود و شاید با خواندن این تعریف، شخصیتی معمولی به‌نظر بیاید، اما برولین مدام با حرکات غیرمنتظره‌ی بصری و الفاظ غیرمنتظره، نقش را دگرگون می‌کند. برولین تنها در همین یک فیلم با اندرسن همکاری کرده است، اما این همکاری یکی از بهترین ترکیب‌های کارگردان، بازیگر، شخصیت بوده‌است.

عشق پریشان هنوز هم مبهم‌ترین فیلم کارنامه‌ی کاری پل توماس اندرسن است و یکی از بهترین فیلم‌های او. این فیلم باعث شد که اندرسن یک‌بار دیگر با یک تیم بازیگری فوق‌العاده همکاری کند، که نقش اصلی آن‌ها را آدام سندلر در اوج کارنامه‌ی هنری کمدی خود به عهده داشت. سندلر یک نسخه‌ی بسیار تاریک از شخصیت‌های به بلوغ فکری نرسیده‌ی خود را در این فیلم ایفا می‌کند. یک لوله‌کش که به‌دنبال مشکلات احساسی خود وارد مسیرهای خطرناکی می‌شود.

امیلی واتسون در نقش لنا، هم‌زمان بسیار خیره‌کننده و به‌شدت گیج‌کننده است. برخلاف بری ایگان، ما درباره‌ی زندگی لنا چیز زیادی نمی‌دانیم؛ این که او چرا از بری خوش‌اش می‌آید و این که آیا او انگیزه‌های دیگری دارد یا نه؟ امیلی واتسون در نقشی که حالا، پس از منتشر شدن نخ خیال، گویا یک پیش‌نمایش از شخصیت اصلی زن آن بوده است، جذاب و به‌طور مناسبی راز آلود است.

در بین درام‌های چند قسمتی مختلفی که اندرسن ساخته است، مگنولیا شخصی‌ترین و جاه‌طلبانه‌ترین آن‌هاست. در بین قورباغه‌هایی که از آسمان می‌ریزند و در بین شکوفایی‌های دراماتیک دیگر فیلم، شخصیت ارل پارتریج زیست می‌کند که هسته‌ی اصلی داستان است.

جیسون روباردز در آخرین نقش‌آفرینی سینمایی خود، شخصیت تهیه‌کننده‌ی تلویزیونی خودشیفته‌ی پیری را ایفا می‌کند که با ترس فراوان بین زندگی و مرگ معلق است. روباردز هرگز از تخت خارج نمی‌شود و مدام مونولوگ‌هایی درباره‌ی گذشته‌ی خودش می‌گوید؛ درباره‌ی پشیمانی‌ها و بیش از آن. شخصیتی عمیق و سرسخت که اخلاقیات خود را رها کرده است تا به موفقیت برسد و ما با مونولوگ‌هایش، باید بتوانیم نیم‌نگاهی به گذشته‌ی او بیاندازیم. مگنولیا فیلمی است سرشار از اجراهای خیره‌کننده، اما نقش‌آفرینی احساسی روباردز کلید اصلی آن است.

همان‌طور که جک هورنر به‌عنوان پدر این خانواده‌ی عجیب که در مرکز داستان شب‌های عیاشی شکل گرفته است، ایفای نقش می‌کند، امبر ویوز که بسیار دقیق توسط جولیان مور حیات می‌یابد هم نقش مادر را بازی می‌کند. مور در مگنولیا هم با شخصیتی زننده‌تر و بی‌دوام‌تر با اندرسن همکاری کرده است، اما اجرای او در شب‌های عیاشی، به‌راستی خیره‌کننده است.

از طریق داستان فرعی او که به داستان اصلی فیلم می‌پیوندد، درمی‌یابیم که او واقعا یک مادر است، اما پدر فرزندش، با وجود تلاش‌های مشهود مادر برای حضور داشتن در زندگی پسرش، هیچ علاقه‌ای ندارد که اجازه دهد فرزندش با مادری که بازیگر فیلم‌های مستهجن است، ارتباطی داشته باشد. مور ،بیش از هرکس دیگر، در فیلم دچار زخم‌های عصبی و روانی می‌شود؛ چرا که او عشق فراوانی برای عرضه کردن دارد، اما جایی برای ارائه‌ی آن ندارد.

There Will Be Blood