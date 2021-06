تقریبا پانزده ماه از دنیاگیری کروناویروس می‌گذرد و سینماهای سراسر جهان رکود بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند. طی ماه‌های گذشته کمپانی‌های بزرگ فیلم‌سازی از اکران آثار پرهزینه‌شان صرف نظر کرده‌اند؛ زیرا ممکن است برخی از این فیلم‌ها در چنین شرایطی موفق به بازگشت سرمایه نشوند و ضرر مالی متوجه سازندگان‌اش شود. اما از ابتدای بهار و با آغاز واکسیناسیون گسترده در کشورهای اروپایی رفته رفته تعدادی از فیلم‌های جالب توجه‌ای که بارها نمایش آن‌ها با تاخیر مواجه شده بود به سینماها آمده‌اند و حالا نوبت به «یک مکان ساکت» و «کروئلا» رسیده است.

منتقدان درباره‌ی فیلم یک مکان ساکت ۲ چه می‌گویند؟

خوشبختانه یک مکان ساکت و کروئلا با اقبال خوبی از جانب سینمادوستان مواجه شده‌اند و این دو فیلم طی آخر هفته‌ی گذشته در آمریکا در مجموع بیش از ۶۹ میلیون دلار فروخته‌اند که در دوران حکومت کرونا رقم قابل توجه‌ای است.

یک مکان ساکت پس از ۳ روز نمایش در ۳۷۲۶ سالن در آمریکا ۴۸.۳ میلیون دلار فروخته و باکس آفیس موجو میزان فروش این فیلم ترسناک در بازارهای بین‌المللی را ۲۲ میلیون دلار اعلام کرده است. فیلم «یک مکان ساکت» در سال ۲۰۱۸ به موفقیتی فراتر از انتظار دست یافت. این فیلم به خاطر عملکرد تیم بازیگری، اتمسفر، کارگردانی و طراحی صدای جذابش بسیار تحسین شد و با بودجه‌ای کمتر از ۲۱ میلیون دلار به فروشی بالغ بر ۳۴۰ میلیون دلار دست پیدا کرد. به همین خاطر و استقبال خوب سینمادوستان در روزهای نخست اکران دنباله‌ی یک مکان ساکت پیش‌بینی می‌شود تا کم‌تر از یک هفته‌ی دیگر میزان فروش جدیدترین ساخته‌ی جان کرازینسکی از مرز ۱۰۰ میلیون دلار عبور کند.

داستان فیلم یک مکان ساکت ۲ کمی پس از اتفاقات فیلم نخست رقم می‌خورد و طی آن اِوِلین و لی به همراه فرزندانشان باید با وحشت دنیای بیرون روبه‌رو شوند و در سکوت برای بقا بجنگند. آن‌ها پا به دنیای ناشناخته‌ها می‌گذارند و خیلی زود می‌فهمند موجوداتی که با صوت شکار خود را می‌یابند، تنها تهدید پیش رویشان نیستند. همچنین در بخش‌هایی از فیلم هم نگاهی به روزهای آغازین تسخیر کره‌ی زمین توسط هیولاهای وحشتناک حاضر در اثر و چگونگی نخستین برخورد انسان‌ها با این موجودات ترسناک انداخته می‌شود.

تا به این ساعت در راتن‌تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب بر اساس ۷۱ و ۲۸ بررسی امتیاز ۹۳ از ۱۰۰ و ۷۳ از ۱۰۰ برای این فیلم ثبت شده است که نشان می‌دهد با فیلم ترسناک قابل تأملی مواجه هستیم. ریچارد اسکات لارسون منتقد اسلنت در بخشی از نقد خود برای یک مکان ساکت ۲ آورده است: «وقتی اهمیت خانواده و میراث باعث ایجاد تنش در فیلم می‌شود، کرازینسکی در منطقه امن خود قرار می‌گیرد. در فیلم توجه ویژه‌ای به کودکان خانواده شده است و در چند صحنه با گرفتار شدن آن‌ها با پویایی و هوشمندی تعلیق و هیجان ایجاد می‌شود. برخلاف بسیاری از فیلم‌های ترسناک که در اغلب دقایق به طور آشکار دشمن اصلی و پلید داستان را به ما نشان می‌دهند، در یک مکان ساکت ۲ در برخی سکانس‌ها نشانه‌ی واضحی از هیولاهای فیلم به چشم نمی‌خورد و همین باعث می‌شود بیننده مدام به دنبال نشانه بصری یا صوتی از آن‌ها بگردد و ترسی عمیق وجود او را فرا بگیرد.»

فیلم ماجراجویی و جنایی کروئلا به کارگردانی کریگ گیلسپی که بر اساس انیمیشن محبوب «۱۰۱ سگ خالدار» ساخته شده در نخستین هفته‌ی اکرانش با ۲۱.۳ میلیون دلار فروش به جایگاه دوم جدول بسنده کرده است. شایان ذکر است کروئلا علاوه‌بر سالن‌های سینما از طریق سرویس آنلاین دیزنی پلاس نیز در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته و اگر اینچنین نمی‌شد احتمالا فیلم جدید اما استون به فروشی بالغ بر ۳۰ میلیون دلار دست پیدا می‌کرد.

«مالیفیسنت» ثابت کرد پرداختن از سویه‌ای جدید به انیمیشن‌های قدیمی و به‌خصوص شخصیت‌های منفی آن‌ها جذابیت بسیار زیادی دارد و می‌تواند برای اکثر فیلم‌بین‌ها جالب توجه باشد؛ زیرا واکاوی ذات و زندگی شخصیت‌های شرور دنیای دیزنی به سینمادوستان فرصت می‌دهد که ضمن مرور خاطرات خوش دوران کودکی خود، از دریچه‌ای تازه به اتفاقات داستان نگاه کرده و شخصیت‌ها برایشان عمق بیشتری پیدا کنند. به همین خاطر در کروئلا هم شاهد چنین رویه‌ای هستیم و دیزنی به سراغ زندگی کروئلا دِویل، دشمن اصلی ۱۰۱ سگ خالدار رفته است. این شخصیت خبیث توله سگ‌ها را می‌دزد تا از پوست آن‌ها برای خز لباس‌هایش استفاده کند!

تا به این ساعت برای کروئلا در راتن‌تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب بر اساس ۱۸۸ و ۴۶ بررسی امتیاز ۷۴ از ۱۰۰ و ۶۱ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است. پیتر دبروژ از ورایتی در بخشی از یادداشت خود برای این فیلم آورده است: «کریگ گیلسپی که چند سال قبل با فیلم «من تونیا هستم» خوش درخشید، شخصیت کروئلا را از آن حالت قابل پیش‌بینی در داستان ۱۰۱ سگ خالدار نجات داده و با خلق اثری متمایز یکی از شرورترین شخصیت‌های دنیای دیزنی را با الگویی دور از انتظار و بدیع دوباره متولد کرده است.»

نهمین قسمت از سری فیلم‌های «اره» با اسم «مارپیچ» (Spiral) با ۲ پله تنزل در قیاس با هفته‌ی گذشته و فروشی ۲.۲ میلیون دلار در رتبه‌ی سوم جدول پرفروش‌ترین فیلم‌های هفته‌ی گذشته‌ی آمریکا قرار گرفته است. مارپیچ پس از ۱۷ روز نمایش در بازارهای بین‌المللی و آمریکا به ترتیب ۶.۷ و ۲۰.۴ میلیون دلار فروخته تا مجموع درآمد خود را به ۲۷.۱ میلیون دلار برساند.

در خلاصه داستان رسمی فیلم مارپیچ آمده است: «یک مغز متفکر سادیسمی شکلی پیچیده از عدالت را در مارپیچ، فصل جدید وحشتناک کتاب اره، به راه می‌اندازد.» همانند نسخه‌های مؤخر سری اره منتقدان مارپیچ را هم دوست نداشته‌اند و تا به این ساعت در راتن‌تومیتوز و متاکریتیک بر اساس ۱۶۳ و ۳۰ بررسی به ترتیب امتیازهای ۳۸ از ۱۰۰ و ۳۹ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است. کریس اوانجلیستا از اسلش فیلم در بخشی از یادداشت خود برای جدیدترین ساخته‌ی لین بوسمن نوشته است: «مارپیچ رمز و راز اصلی خود را بدون هیچ پیچش یا جذابیتی ارائه می‌کند تا جایی که فیلم‌نامه سرسری به نظر می‌رسد. همچنین تله‌های مرگ حاضر در فیلم هم مرموز و جذاب نیستند.» کارگردانی مارپیچ را دارن لین بوسمن بر عهده دارد و کریس راک، ماریسول نیکولز و ساموئل ال. جکسون بازیگران اصلی آن هستند.

فیلم خشم مردانه با بازی جیسون استاتهام در چهارمین هفته‌ی اکرانش با ۲.۱ میلیون دلار فروش در مکان چهارم جدول قرار گرفته است. خشم مردانه بازسازی فیلم فرانسوی «کامیون حمل پول» محصول ۲۰۰۴ است و داستان مرد مرموزی را به تصویر می‌کشد که در یک شرکت حمل پول کار می‌کند و هر هفته وظیفه دارد صدها میلیون دلار را با یک کامیون حمل پول، در سطح لس‌آنجلس جابه‌جا کند. از میان بازیگران این فیلم می‌توان به جیسون استاتهام، هولت مک‌کالانی، اسکات ایستوود و جفری داناوان اشاره کرد. فیلم خشم مردانه پس از ۲۴ روز نمایش در سینماهای آمریکا و سایر کشورهای جهان به ترتیب ۲۲.۷ و ۵۷ میلیون دلار فروخته و انتظار داریم این فروش خوب در هفته‌های آتی هم ادامه پیدا کند.

امتیاز جدیدترین ساخته‌ی گای ریچی که او را بیشتر به خاطر «قاپ‌زنی» و «شرلوک هولمز» به خاطر می‌آوریم در راتن‌تومیتوز، متاکریتیک و IMDB به ترتیب ۶۶ از ۱۰۰، ۵۷ از ۱۰۰ و ۷۵ از ۱۰۰ است. پری نمیرف، در بخشی از نقد خود برای این فیلم آورده: «شروع امیدوار کننده خشم مردانه به یک خشونت توخالی تبدیل می‌شود که این بیشتر به خاطر ساختار پیچیده‌ی داستان است که چندان هوشمندانه نیست.»

«رایا و آخرین اژدها»، انیمیشن جدید دیزنی این هفته با ۱.۹ میلیون دلار فروش و یک پله تنزل نسبت به هفته‌ی گذشته به رتبه‌ی ششم جدول هفتگی باکس آفیس رضایت داده است. این انیمشین پس از ۸۷ روز اکران در سینماهای آمریکا و بازارهای بین‌المللی به ترتیب ۵۱.۴ و ۷۷ میلیون دلار فروخته و باکس آفیس موجو رقم کلی فروش ماجراجویی‌های رایا و اژدهایش را تا آخر هفته‌ی گذشته ۱۲۸.۴ میلیون دلار اعلام کرده است.

انیمیشن رایا و آخرین اژدها داستان دختری به اسم رایا (با صداپیشگی کلی مری ترن) را روایت می‌کند که قصد دارد آخرین اژدها که اژدهایی آبی به نام سیسو (با صداپیشگی آکوافینا) است را پیدا کند و پدرش رییس بنجا (با صدا پیشگی دنیل داعه کیم) را از دست دروون نجات دهد. رایا در این سفر از سرزمین­‌های مختلفی که در اختیار گروه‌ها و قوم‌های گوناگونی‌ست می‌گذرد و در این سفر اودیسه‌وار می‌بیند که چگونه جنگ میان دروون و انسان‌ها همه چیز را ویران کرده است. او همچنین با گروهی از بازماندگان که خانواده‌ی خود را در جنگ از دست داده‌اند، از جمله یانگ بون، بیبی نوئی و جنگجو تانگ ملاقات می­‌کند. رایا با دوستان جدیدش و تاک تاک، حشره محبوب و دوست‌داشتنی‌اش، باید با ناماری (با صدا پیشگی جما چان)، کسی از گذشته‌اش که کلید نجات کوماندرا است، روبه‌رو شوند.

فیلم «گودزیلا در برابر کونگ» با نمایش در ۱۸۱۵ سالن به طور متوسط ۸۵۲ هزار دلار فروخته و مانند هفته‌ی گذشته مکان ششم را از آن خود کرده است. گودزیلا در برابر کونگ پس از ۶۱ روز اکران در آمریکا و بازارهای بین‌المللی به ترتیب ۹۸.۳ و ۳۳۶ میلیون دلار فروخته است.

تا به این ساعت در پایگاه IMDB بر اساس ۱۳۲ هزار رأی امتیاز گودزیلا در برابر کونگ ۶.۵ از ۱۰ است که نشان می‌دهد عموم فیلم‌بین‌ها از تماشای فیلم تا حدودی راضی بوده‌اند. در متاکریتیک هم ۵۵ نقد و میانگین امتیاز ۶۰ از ۱۰۰ برای گودزیلا در برابر کونگ به ثبت رسیده که این امتیاز هم نشان از متوسط بودن فیلم دارد. ای. او. اسکات از نیویورک تایمز در بخشی از نقد خود برای این فیلم آورده است: «گودزیلا در برابر کونگ یک فیلم مجلل و با عظمت است که ادعای چندانی ندارد و خیلی هم با اصالت نیست.»

طی آخر هفته گذشته فروش «دیو کش: فیلم کیمتسو نو یائیبا: قطار موگن» نسبت به هفته‌ی قبل ۴۵ درصد کاهش قابل توجه‌ای داشته و این انیمه ۸۳۷ فروخته است. جدیدترین ساخته‌ی هارو سوتوزاکی و استودیوی انیمیشن یوفُوتبل پس از ۳۸ روز نمایش در آمریکا ۴۶.۷ میلیون دلار فروخته است. این انیمه که بر اساس مانگایی به نام «دیو کش: کیمتسو نو یائیبا» ساخته شده است طی ماه‌های گذشته در بازارهای بین‌المللی بیش از ۴۴۸ میلیون دلار فروخته که ۳۶۷ میلیون دلار آن مربوط به سینماهای ژاپن است.

فیلم «اسب رویایی» (Dream Horse) به کارگردانی ایوروس لین که برای نخستین بار در جشنواره‌ی ساندنس سال گذشته نمایش داده شده بود، از دو هفته‌ی قبل در آمریکا روی پرده رفت و این هفته توانسته ۶۵۲ هزار دلار بفروشد. این فیلم درباره‌ی جوانی ولزی به نام جان وکس است که در دهکده‌ای کوچک نژاد خاصی از اسب‌ها را پرورش می‌دهد. وکس همواره رویای مسابقه دادن با بهترین اسب‌سواران جهان را در سر دارد و اسب رویایی در چنین بستری به تکریم بلندپروازی و رویابافی درکنار تلاش و پشتکار می‌پردازد.

بیشترین میزان کاهش فروش در میان تمام فیلم‌های پرفروش در حال اکران آمریکا طی آخر هفته‌ی اخیر مربوط به فیلم «کسانی که آرزو دارند من بمیرم» (Those Who Wish Me Dead) با نقش‌آفرینی آنجلینا جولی بوده است. میزان فروش این فیلم اکشن و نئو وسترن در قیاس با هفته‌ی گذشته ۷۱ درصد کاهش داشته است و کسانی که آرزو دارند من بمیرم با فروشی ۵۴۵ هزار دلاری به جایگاه نهم باکس آفیس این هفته بسنده کرده است.

در خلاصه داستان رسمی این فیلم آمده: «یک نوجوان وقوع قتلی را مشاهده می‌کند و پس از آن دو قاتل داستان در صحرای مونتانا برای کشتن او تلاش می‌کنند و در این بین یک آتش‌سوزی جان همه را تهدید می‌کند.» آنجلینا جولی جولی در کسانی که آرزو دارند من بمیرم نقش یک آتش‌نشان را بازی می‌کند.

تا به این ساعت در وبگاه‌های راتن‌تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب بر اساس ۱۸۳ و ۳۸ بررسی امتیاز ۶۱ از ۱۰۰ و ۵۸ از ۱۰۰ برای این فیلم به ثبت رسیده است. دیوید رونی، متنقد هالیوود ریپورتر که نگاهی مثبت به فیلم داشته در بخشی از یادداشت خود برای آن آورده است: «چرخش‌ها و پیچش‌های داستانی تا حد زیادی قابل پیش‌بینی هستند، اما تجربه‌ی یک ساعته‌ی احساسی و گیرایی در این فیلم وجود دارد که مخاطب را راضی می‌کند.»

در روزهای اخیر فیلم زامبی‌محور «ارتش مردگان» به کارگردانی زک اسنایدر در نتفلیکس بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به همین خاطر پارامونت پیکچرز دوباره فیلم «جنگ جهانی زد» محصول ۲۰۱۲ با بازی برد پیت را به سینماها آورده و این فیلم آخرالزمانی با نمایش در تنها ۸۰ سالن ۳۴۷ هزار دلار فروخته است. جنگ جهانی زد با بودجه‌ای تقریباً ۲۵۰ میلیون دلاری ساخته شده و در زمان اکرانش بیش از ۵۴۰ میلیون دلار فروخته است.

داستان جنگ جهانی زد از این قرار است که یک مأمور سازمان ملل به نام جری لین با بازی برد پیت سفری بین‌المللی را علیه زمان شروع می‌کند تا مانع از شیوع نسل زامبی‌ها شود. او در کنار تلاش برای نجات جان مردم عادی، باید از خانواده خود نیز در برابر حمله زامبی‌ها محافظت کند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی یک مکان ساکت

A Quiet Place Part II ۱ ۴۸.۳ ۴۸.۳ کروئلا

Cruella ۱ ۲۱.۳ ۲۱.۳ مارپیچ

Spiral ۳ ۲.۲ ۱۹.۷ خشم مردانه

Wrath of Man ۴ ۲.۱ ۲۲.۱ رایا و آخرین اژدها

Raya and the Last Dragon ۱۳ ۱.۹ ۵۰.۸ گودزیلا علیه کونگ

Godzilla vs. Kong ۹ ۰.۸ ۹۷.۷ دیو کش: فیلم کیمتسو نو یائیبا: قطار موگن

Demon Slayer: Mugen Train ۶ ۰.۸ ۴۵.۹ اسب رویایی

Dream Horse ۲ ۰.۶ ۱.۷ کسانی که آرزو دارند من بمیرم

Those Who Wish Me Dead ۳ ۰.۵ ۰٫۸ جنگ جهانی زد

World War Z ۱ ۰.۳ ۰.۳

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

منبع: Boxofficemojo

