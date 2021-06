نمایش سومین نسخه‌ی اصلی از سری فیلم‌های احضار با اسم کامل «احضار: شیطان مرا وادار کرد» (The Conjuring: The Devil Made Me Do It) از ۱۴ خرداد (۴ ژوئن) آغاز خواهد شد و برادران وارنر امیدوار است با بازگشایی سینماها در بسیاری از کشورهای اروپایی با این فیلم ترسناک به موفقیت مالی قابل توجه‌ای دست پیدا کند؛ زیرا طی ماه‌های اخیر سینمادوستان به اغلب فیلم‌های ترسناک اکران شده روی خوش نشان داده‌اند و مثلا هفته‌ی گذشته «یک مکان ساکت ۲» به کارگردانی جان کرازینسکی توانست رکورد پرفروش‌ترین فیلم در دوران دنیاگیری کرونا را بشکند. به همین خاطر و با توجه به محبوبیت بسیار زیاد سری فیلم‌های احضار در سراسر جهان، انتظار داریم احضار: شیطان مرا وادار کرد در گیشه موفق باشد.

فیلم‌های احضار ۱ و ۲ توانستند علاوه‌بر موفقیت تجاری رضایت عموم منتقدان و سینمادوستان را هم به دست بیاورند و به همین خاطر از نسخه‌های اصلی این مجموعه همواره به عنوان یکی از موفق‌ترین فیلم‌های ترسناک سال‌های اخیر یاد می‌شود. فیلم‌های «احضار ۱» و «احضار ۲» در راتن‌تومیتوز به ترتیب امتیاز ۸۶ از ۱۰۰ و ۸۰ از ۱۰۰ را کسب کرده‌اند و در پایگاه متاکریتیک نیز امتیاز ۶۸ از ۱۰۰ و ۶۵ از ۱۰۰ برای آن‌ها به ثبت رسیده است. عملکرد نسخه‌ی سوم در نظر منتقدان کمی ضعیف‌تر از دو فیلم قبلی بوده، اما برای یک فیلم ترسناک همچنان قابل قبول به نظر می‌رسد. امتیاز فیلم احضار ۳ در راتن‌تومیتوز و متاکریتیک تا به این ساعت ۷۹ از ۱۰۰ و ۵۷ از ۱۰۰ است.

داستان این فیلم بر اساس پرونده‌ی جنایی معروف «شیطان مرا وادار کرد» ساخته شده و به زندگی خانواده‌ای به اسم گِلاتزِل و جوانی با نام آرن جانسون با بازی روآری اوکانر می‌پردازد که پس از ارتکاب قتل ادعا می‌کند تحت سلطه‌ی شیطان و بدون اراده دست به انجام جنایت زده است. در تاریخ دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا این نخستین باری بود که یک مظنون به قتل برای دفاع از خود ادعای دخالت موجودی شیطانی را مطرح کرد.

اصل ماجرای شیطان مرا وادار کرد به سال ۱۹۸۱ میلادی و کشته شدن آلن بونو، صاحب‌خانه‌ی آرن چاین جانسون به دست وی بازمی‌گردد. پیش از این اتفاق خانواده‌ی گلاتزل که در همسایگی جانسون زندگی می‌کردند، ادعا کرده بودند پسر ۱۱ ساله‌شان، دیوید گلاتزل توسط شیطان تسخیر شده است. جانسون نیز پس از کشتن صاحب‌خانه‌اش مدعی شده تحت تاثیر شیطان بوده و حتی خاطره‌ای از ارتکاب قتل در ذهن ندارد! در جریان این پرونده همسر جانسون در تلاش بود تا قاضی را متقاعد کند که نقش شیطان در انجام جنایت را بپذیرد، اما این توجیهات برای دادگاه غیرقابل پذیرش و در نظر برخی مضحک بود و سرانجام آرن چاین جانسون به ۱۰ تا ۲۰ سال زندان محکوم شد.

اد و لورین وارن محققان اتفاقات فراواقعی آمریکایی هستند که بارها درستی تحقیقات و ادله‌شان توسط محققان و پزشکی قانونی رد شده، ولی آن‌ها همواره مدارکی برای جلب نظر و کسب موافقت عموم مردم و رسانه‌های زرد در راستای حقیقی نشان دادن گفته‌های‌شان ارائه داده‌اند. چند سال پس از ماجراهای این پرونده جرالد شرت با کمک لورین وارن کتابی به نام «شیطان در کنتیکت» نوشت که به سرگذشت خانواده‌ی گلاتزل می‌پردازد. متن این کتاب توسط عده‌ی بسیاری فریبکارانه و دروغین خوانده شد، اما لورین‌ها همواره آن را واقعی و مطابق حقیقت می‌دانستند!

گزیده‌ی نقدهای فیلم احضار ۳

برایان وینر از دیلی میل

امتیاز: ۸۰ از ۱۰۰

داستان فیلم بر اساس یک پرونده‌ی واقعی در سال ۱۹۸۱ نوشته شده است. احضار ۳ تمام احتیاجات و ویژگی‌های یک فیلم ترسناک خوب را در خود جای داده است.

تیم روبی از تلگراف

امتیاز: ۶۰ از ۱۰۰

مایکل چاوز خود را به عنوان یک جانشین زیرک [برای جیمز وان] نشان می‌دهد. او بیننده را وا می‌دارد تا به تماشای اثری با یک فیلم‌نامه سرراست و قابل پیش‌بینی بنشیند که بازی بازیگران آن را می‌توان تا حدودی مناسب ارزیابی کرد و تعهد احضار ۳ به الزامات آثار ترسناک نیز قابل توجه است. هشتمین نسخه از سری فیلم‌های احضار به همان جهان آشنا و شلوغ بازمی‌گردد و علی‌رغم مشکلات فیلم‌نامه‌ای کماکان سرگرم کننده است.

نیل اسمیت از گیمز ریدار

امتیاز: ۶۰ از ۱۰۰

احضار: شیطان مرا وادار کرد کیفیت بالاتری نسبت به احضار ۲ و اغلب نسخه‌های سری آنابل دارد. ولی برخی نقاط ضعف و کلیشه‌های این مجموعه و سایر آثار ترسناک در احضار ۳ نیز به چشم می‌خورد. به عنوان نمونه پایان‌بندی فیلم اغنا کننده نیست و مواجه با شخصیت شرور داستان بیننده را راضی نمی‌کند.

کوین ماهر از تایمز

امتیاز: ۴۰ از ۱۰۰

در حالی که سازندگان احضار: شیطان مرا وادار کرد سعی کرده‌اند مانند آثار رابرت اگرز و آری اَستر به یک ترس روانشناحتی دست یابند، اما این فیلم همچنان شبیه به فیلم‌های ترسناک کم ارزش و درجه چندم است. چند صحنه‌ی ترسناک خوب در فیلم وجود دارد، اما اغلب تلاش‌های کارگردان برای خلق شخصیت‌ها و محیط‌هایی هراس‌انگیز به ثمر ننشسته است.

احضار: شیطان مرا وادار کرد نخستین فیلم اصلی در این مجموعه‌ی سینمایی است که جیمز وان کارگردانی آن را برعهده ندارد. مایکل چاوز احضار ۳ را کارگردانی کرده و وان به همراه پیتر سفرن در سمت تهیه‌کننده ایفای نقش کرده‌اند. دیوید لسلی جانسون که بیشتر او را به خاطر فیلم‌های احضار ۲ و «یتیم» به خاطر می‌آوریم نیز فیلم‌نامه‌ی نسخه‌ی جدید احضار را نوشته است.

