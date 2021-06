کن امسال شاهد حضور قدرتمند کارگردانان زن در بخش اصلی است و طی مراسم اعلام نام‌ فیلم‌ها، توانستند خودی نشان بدهند. به مانند شارلوت گنسبور که قرار است در نقش مادر خود یعنی جین برکین ظاهر شود و آندریا آرنولد که از جدیدترین فیلم خود یعنی «گاو» رونمایی کرد که هر دوی این فیلم‌ها قرار است در بخش نخستین اکران به نمایش دربیایند بخشی که به تازگی به جشنواره‌ی کن اضافه شده است. بخشی که شاهد حضور مستند جدید الیور استون نیز خواهد بود. از طرفی فهرست فیلم‌‌های بخش «نوعی نگاه»، پر از کارگردان‌های زن خوش‌آتیه و استعدادهای در حال ظهور است که شاخص‌ترین آن‌‌ها، فیلم «مادر خوب» ساخته‌ی حفصیه حرزی فرانسوی است. درامی که در شمال شهر مارسی و در یک محله‌ی فقیرنشین اتفاق می‌افتد.

تعداد فیلم‌‌هایی که توسط کارگردانان زن ساخته شده‌‌اند و در بخش رقابتی جشنواره‌ی کن امسال حضور دارند، ۴ عدد است که با تعداد فیلم‌های کن ۲۰۱۹ برابری می‌کند. انیدی مجارستانی که خرس طلایی برلین را برای فیلم «در جسم و روح» از آن خود کرد، در کن ۲۰۲۱ با فیلم «داستان همسرم» که لیا سیدو و لویی گارل در آن به ایفای نقش پرداخته‌‌اند، حضور دارد. میا هانسن لووه نیز «جزیره‌ی برگمان» را به این جشنواره آورده است، ملودرامی با حضور میا واشیکوفسکا، تیم راث و ویکی کریپس که درباره‌ی چند کارگردان آمریکایی است که به جزیره‌ی فارو واقع در کشور سوئد سفر می‌کنند تا در آنجا فیلم خود را بسازند. از طرفی دوکورنو نیز با درام ترسناک خود یعنی «تیتان» با بازی ونسان لندون به میدان رقابت آمده است. ونسان لندون در نقش پدری که پسرش دوباره در فرودگاه سر و کله‌اش پیدا می‌شود، ظاهر شده است. پسری که ۱۰ سال از ناپدید‌شدنش می‌گذرد. کاترین کورسینی نیز با درام اجتماعی فرانسوی «شکاف» بازگشته است؛ دو دهه بعد از نامزدی فیلم «تکرار» در کن ۲۰۰۱.

کن ۲۰۲۰ که به خاطر شیوع پاندمی کرونا، به اجبار لغو شد، قرار است امسال به صورت زنده برگزار شود که شکوه سابق این مراسم با حضور ستارگان و فیلم‌سازان به اوج خود خواهد رسید و دوران طلایی این مراسم را بار دیگر زنده خواهد کرد.

فرمو می‌گوید که سینما نمرده است و بازگشت مخاطبان تشنه‌ به سینما در سرتاسر جهان، نخستین خبر خوب و امیدوار‌کننده است و البته برگزاری مجدد فستیوال کن خبر خوبی بعدی است. پس از اعلام اسامی فیلم‌های بخش اصلی، فرمو این چنین اذعان کرد که فهرست اعلامی بسیار بین‌المللی است و شامل فیلم‌هایی می‌شود که بازتابی از زمانه‌ی امروز ماست. مثل فیلم‌های دوران قرنطینه که در آن شخصیت‌ها ماسک بر چهره دارند یا فیلم‌هایی که با دوربین موبایل ساخته شده‌اند و یا فیلم‌هایی که درباره‌ی افشاگران ساخته شده‌‌اند و بسیاری از فیلم‌های دیگر که سوالی مهم را از ما می‌پرسند: ما چه کسی هستیم و دنیا در راه تبدیل شدن به چه چیزی است؟

آماده‌سازی مقدمات مراسم برای مسئولان این مراسم به مانند سفری دور و دراز همراه با چالش‌‌های فراوان بود و برگزار‌کنندگان مجبور بودند تا تاریخ برگزاری مراسم را از ماه می به ماه جولای و در روز‌های ۶ تا ۱۷ام این ماه (۱۵ تا ۲۶ تیر ماه) تغییر دهند و به تاخیر بیندازند که روز‌هایی پر‌رونق برای هتل‌داران شهر کن محسوب می‌شود. تعداد فیلم‌های ارسال‌شده به جشنواره امسال به رکورد ۲۳۰۰ عنوان رسید که کار فرمو را بیش از پیش دشوار کرده‌بود و او بایستی گفت‌وگو‌های خود با فیلم‌سازان بین‌المللی، تهیه‌کنندگان و استودیوی‌های فیلم‌سازی را ادامه می‌داد تا تا عناوین مهم جشنواره‌ی امسال بتوانند از خطر نادیده گرفته‌شدن در امان بمانند. به رغم این مسائل، همچنان نگرانی‌ها درباره‌ی وضعیت ناپایدار سلامتی وجود دارد و موج‌های شیوع کرونا یکی پس از دیگری از راه می‌رسند و البته ظهور انواع مختلف این ویروس مهلک که هر روز بدتر از دیروز برای افراد مختلف خطرآفرین است.

برخی از فیلم‌های مورد انتظار فستیوال کن ۲۰۲۱ عبارت‌اند از: موزیکال عاشقانه‌ی «آنت» ساخته‌ی لئوس کاراکس با بازی آدام درایور و ماریون کوتیار که جشنواره‌ی امسال را افتتاح خواهد کرد، «بندتا» ساخته‌ی پل ورهوفن، تریلری با موضوع دوران براندازی که در قرن ۱۵ اتفاق می‌افتد و ویرژینی افیرا در نقش یک راهبه‌ی‌ تازه‌کار ظاهر شده است، «گزارش فرانسوی» ساخته‌ی وس اندرسون که دهمین فیلم اوست و بازیگران نام‌آشنایی مثل تیلدا سوینتن، بنسیو دل‌تورو، بیل ماری و تیموتی شالامی در آن حضور دارند و داستان جدیدترین محصول استودیوی فیلم‌سازی سرچ‌لایت، در شهر خیالی اوگولم فرانسه اتفاق می‌افتد و درباره‌ي یک روزنامه‌ی آمریکایی به نام «گزارش فرانسوی» در قرن بیستم است که داستان‌‌های مختلفی را به تصویر می‌کشد.

در این میان نام فیلم «قهرمان» ساخته‌ی کارگردان پرآوازه‌ی ایرانی یعنی اصغر فرهادی که دهمین فیلم اوست نیز به چشم می‌خورد. فیلم‌سازی که بعد از فیلم «همه می‌دانند» که نامزد دریافت نخل طلای کن ۲۰۱۸ شده بود، بار دیگر به ایران برگشته است تا جدیدترین فیلم خود را در کشورش بسازد و شاید بتواند برای اولین بار نخل طلای بهترین فیلم را از آن خود کند. در این فیلم نام بازیگران توانمندی مثل امیر جدیدی، محسن تنابنده و فرشته صدرعرفایی به چشم می‌‌خورد و طبق روال همیشگی فرهادی، جزئیاتی از داستان این فیلم معلوم نشده است و همه‌ی افراد مشتاق دیدن جدید‌ترین ساخته‌ی این کارگردان هستند. فرهادی سه نامزدی نخل طلای بهترین فیلم را برای فیلم‌های «گذشته»، «فروشنده» و «همه می‌دانند» در کارنامه‌ی خود دارد و امسال خیز بزرگی برای کسب این جایزه برداشته است. به تازگی نیز اولین تصویر از این فیلم مورد انتظار که امیر جدیدی در آن حضور دارد، منتشر شده است که در ادامه می‌توانید آن را ببینید.

اولین تصویر از فیلم «قهرمان» ساخته‌ی اصغر فرهادی با بازی امیر جدیدی

گرچه در بخش رقابتی فستیوال امسال، کارگردان‌های شناخته‌شده‌ای حضور دارند، اما حضور برخی نام‌های کمتر شنیده‌شده نیز جای شگفتی دارد از قبیل جاستین کورزل استرالیایی با فیلم «نیترام»، نبیل عیوش مراکشی با فیلم «کازابلانکا بیتس» و محمد صالح هارون اهل کشور چاد با فیلم «بسیار دوست‌داشتنی».

اما بر خلاف دیگر جوایز بزرگ که تعداد فیلم‌های خود را در مقایسه با دوره‌‌های گذشته کاهش دادند، جشنواره‌ی کن ۲۰۲۱ برای جلوگیری از این امر و ایجاد فرصت برای نمایش آثار کارگردانان جویای نام بخشی به نام نخستین اکران را به بخش‌های این فستیوال مهم سینمایی اضافه کرده است تا کارگردانان و نویسندگان جوان بتوانند به این طریق برای خود نامی دست و پا کنند. در پایان فهرست کامل اسامی فیلم‌های جشنواره‌ی کن ۲۰۲۱ را در بخش‌‌های مختلف ببینید.

فیلم‌های بخش رقابت اصلی

«Ahed’s Knee» – نداو لپید – کشور اسرائیل

«Annete» ساخته‌ی لئوس کاراکس ( فیلم افتتاح‌کننده‌ی جشنواره‌) – کشور فرانسه

«Benedetta» – پل ورهوفن – کشور هلند

«Bergman Island» – میا هانسن لووه – کشور فرانسه

«Cassablanca Beats» ساخته‌ی نبیل عیوش – کشور مراکش

«Compartment No. 6» – یوهو کاسمانن – کشور فنلاند

«Drive My Car» – ریوسوکی هاماگوچی – کشور ژاپن

«Everything Went Fine» – فرانسوا اوزون – کشور فرانسه

«Flag Day» – شان پن – کشور آمریکا

«France» – برونو دومون – کشور فرانسه

«The French Dispatch» – وس اندرسون – کشور آمریکا

«A Hero» – اصغر فرهادی – کشور ایران

«La fracture» – کاترین کورسینی – کشور فرانسه

«Lingui» – محمد صالح هارون – کشور چاد

«Memoria» – اپیچاتپونگ ویراستاکول – کشور تایلند

«Nitram» – جاستین کورزل – کشور استرالیا

«‌‌‌‌Paris, 13th District» – ژاک اودیار – کشور فرانسه

«Petrov’s Flu» – کیریل سربرنیکوف – کشور روسیه

«Red Rocket» – شان بیکر – کشور آمریکا

«The Restless» – یواخیم لافوسه – کشور بلژیک

«The Story of My Wife» – ایلدیکو انیدی – کشور مجارستان

«Three Floors» – نانی مورتی – کشور ایتالیا

«Titane» – ژولیا دوکورنو – کشور فرانسه

«The Worst Person in The World» – یواخیم تری‌یر – کشور نروژ

تصویری از فیلم «Memoria» ساخته‌ی اپیچاتپونگ ویراستاکول با بازی تیلدا سوینتن

فیلم‌های بخش نوعی نگاه

«After Yang» – کوگونادا – کشور آمریکا

«Blue Bayou» – جاستین چون – کشور آمریکا

«Bonne Mère» – حفصیه حرزی – کشور فرانسه

«Commitment Hasan» – حسن سمیح کاپلان‌اوغلو – کشور ترکیه

«Freda» – گسیکا ژینیس – کشور هائیتی

«Gaey Wa’r» – نا جیازو – کشور چین

«Great Freedom» – سباستین مایزه – کشور اتریش

«House Arrest» – الکسی گرمن جونیور – کشور روسیه

«The Innocents» – اسکیل وگت – کشور نروژ

«La Civil» – تئودورا آنا میهای – کشور رومانی و بلغارستان

«Lamb» – والدیمار یوهانسون – کشور ایسلند

«Let there be Morning» – اران کولیرین – کشور اسرائیل

«Moneyboys» – سی. بی. یی – کشور اتریش

«Noche de Fuego» – تاتیانا هوئزو – کشور مکزیک

«Rehana Maryam Noor» – عبدالله محمد سعد – کشور بنگلادش

«Unclenching the Fists» – کیرا کوالنکو – کشور روسیه

«Un Monde» – لورا واندل – کشور بلژیک

«Woman do Cry» – مینا میلوا و وسلا کازاکوا – کشور بلغارستان

فیلم‌های خارج از رقابت

«Aline, The Voice of Love» – والری لمرسیر – کشور فرانسه

«Bac Nord» – سدریک گیمنز – کشور فرانسه

«Emergency Declaration» – هان جه ریم – کشور کره‌ی جنوبی

«In His Lifetime» – امانوئل برکو – کشور فرانسه

«Stillwater» – تام مک‌کارتی – کشور آمریکا

«The Velvet Underground» – تاد هینز – کشور آمریکا

تصویری از فیلم «مرداب» ساخته‌ی تام مک‌‌کارتی با بازی مت دیمون

اکران نیمه‌شب

«Bloody Oranges» – ژان کریستف موریس – کشور فرانسه

اکران ویژه

« Babi Yar. Context» – سرگی لوزنیستا – کشور اوکراین

‌«Black Notebooks» – شلومی الکابتز – کشور اسرائیل

«H6» – یه یه – کشور فرانسه

«JFK: Through the Looking Glass» – الیور استون – کشور آمریکا

«Mariner of the mountains» – کریم عینوز – کشور برزیل

«The Year of Everlasting Storm» – جعفر پناهی (ایران)، آنتونی چن (سنگاپور)، مالک ویتال (آمریکا)، لورا پویترس (آمریکا)، دومینگا سوتومایور (شیلی)، دیوید لاوری (آمریکا) و اپیچاتپونگ ویراستاکول (تایلند)

تصویری از فیلم «The Year of Everlasting Storm»

نخستین اکران

«Cow» – آندریا آرنولد – کشور انگلیس

«Deception» – آرنولد دپلشن – کشور فرانسه

«Evolution» – کورنل موندروتسو – کشور مجارستان

«Hold Me Tight» – ماتیو آمالریک – کشور فرانسه

«In Front of Your Face» – هونگ سانگ سو – کشور کره‌ی جنوبی

«Jane by Charlotte» – شارلوت گنسبور – کشور فرانسه

«JFK: Through the Looking Glass» – الیور استون – کشور آمریکا

«Mothering Sunday» – اوا هوسون – کشور فرانسه

«This Music is Playing For No One» – ساموئل بنشتریت – کشور فرانسه

«Val» – تینگ پو و لیو اسکات – کشور آمریکا

منبع: Variety

نوشته فیلم‌های جشنواره‌ی کن ۲۰۲۱ اعلام شد؛ «قهرمان» اصغر فرهادی در بخش اصلی اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala