شانزده سال بعد از اینکه دو قسمت آخر سه‌گانه‌ی ماتریکس اکران شد و این مجموعه‌فیلم علمی تخیلی جریان‌ساز و پرطرفدار به ایستگاه پایانی خودش رسید،‌ لانا واچوفسکی بازگشته است تا فیلمی دیگر در دنیای منحصربه‌فرد ماتریکس بسازد. هنوز جزئیات زیادی از فیلم ماتریکس ۴ منتشر نشده (اوایل ماجرا شایعاتی در خبرها می‌شنیدیم مبنی بر اینکه نام قسمت چهارم ماتریکس را «رستاخیز ماتریکس» (Matrix Resurrections) گذاشته‌اند، عنوانی مناسب که به نظر زنده بودن نئو و ترینیتی را توجیه می‌کرد) اما اطلاعات و نکته‌های جالبی درباره‌ی فیلم موجود هست که هواداران پرشمار آن را هیجان‌زده می‌کند تا برای تماشای آن لحظه‌شماری کنند.

۸ تئوری جذاب درباره‌ی ماتریکس ۴؛ زنده بودن نئو چطور توجیه می‌شود؟

کتابی که الهام‌بخش ساختن ماتریکس، اینسپشن و وانداویژن شد

زمزمه‌های ساخته شدن ماتریکس ۴ مدتی سر زبان‌ها آمده بود، اما وقتی ۱۹ آگوست ۲۰۲۰ استودیو وارنر ساخته شدن آن را به طور رسمی اعلام کرد، همه چیز جدی شد. پیش از این اعلام رسمی، چاد استالسکی کارگردان فیلم «جان ویک» (John Wick) گفته بود که لانا واچوفسکی قرار است به دنیای ماتریکس بازگردد تا فیلم جدیدی بسازد. استالسکی در فیلم‌های ماتریکس بدل کیانو ریوز بود و این خبر برایش جذابیت ویژه‌ای داشت.

استالسکی در همان زمان طی مصاحبه‌ای با یاهو گفته بود: «از این خوشحال هستم که واچوفسکی‌ها فقط نمی‌خواهند یک ماتریکس جدید بسازند، هم‌زمان قصد دارند دنیای شگفت‌انگیزی را که خلق کردند و ما عاشقش شدیم گسترش دهند و بزرگترش کنند. اگر حتی ذره‌ای شبیه پروژه‌های قبلی‌اشان باشد و همان کیفیت را دنبال کنند، کافی است فقط بهم زنگ بزنند و بگویند «هی، ما می‌خوایم بدلکار فیلممون باشی» تا بروم سر فیلم و ماشین بزنند بهم.»

حالا که به زمان اکران فیلم نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم، ایندی‌وایر ۱۷ نکته‌ی جالب را که تا الان از ماتریکس ۴ فهمیده‌ایم کنار هم آورده تا هواداران این فیلم‌های علمی تخیلی بیش از پیش هیجان‌زده شوند.

۱. لانا واچوفسکی بازمی‌گردد

واچوفسکی‌ها زمان ساختن سه‌گانه‌ی اصلی ماتریکس دو برادر پرشور بودند که خواسته یا ناخواسته مرزهای ژانر علمی تخیلی و اکشن را جابه‌جا کردند. حالا این دو برادر تبدیل به دو خواهر شده‌اند ولی برای ساختن قسمت چهارم ماتریکس کنار هم قرار نمی‌گیرند. لانا واچوفسکی به تنهایی کارگردانی قسمت جدید ماتریکس را به عهده گرفته و لیلی واچوفسکی که درگیر ساختن فصل دوم سریال کمدی «در حال ساخت» (work in progress) بود نتوانست سر پروژه حاضر شود.

وقتی استودیو وارنر خبر ساخته شدن ماتریکس ۴ را اعلام کرد،‌ لانا واچوفسکی گفت: «خیلی از ایده‌هایی که من و لیلی بیست سال پیش به آن رسیدیم و درباره‌ی واقعیت دنیا نوشتیم، امروزه بیشتر با جهان اطرافمان هم‌خوانی دارد. خیلی خوشحالم که این شخصیت‌ها به زندگی من بازگشته‌اند و از اینکه دوباره فرصت کار کردن با دوستان شگفت‌انگیزم را دارم حسابی هیجان‌زده‌ام.»

توبی امریچ از اعضای هیأت مدیره‌ی استودیو وارنر می‌افزاید: «از اینکه دوباره با لانا به دنیای ماتریکس برمی‌گردیم به قدری هیجان‌زده و خوشحالیم که حد ندارد. لانا واقعا یک فیلم‌ساز درجه‌یک و رؤیاپردازی خلاق است و ما به‌شدت از اینکه فیلم‌نامه‌ی قسمت جدید ماتریکس را نوشته و خودش کارگردانی و تهیه‌کنندگی‌ آن را برعهده دارد خوشحال و خرسندیم.»

۲. کیانو ریوز و کری ان ماس نقش‌های اصلی را بازی می‌کنند

آن اوایل که شایعاتی درباره‌ی ساخته شدن ماتریکس ۴ مطرح شده بود، عده‌ای فکر می‌کردند قرار است پیش‌درآمدی از سه‌گانه‌ی اصلی ببینیم که در آن ماجراهای مورفیوس جوان دنبال می‌شد. دلیل اصلی این گمانه‌زنی‌ها مرگ نئو و ترینیتی در انتهای قسمت سوم بود و هواداران فیلم نمی‌دانستند که چطور قرار است زنده بودن آن‌ها توجیه شود. ولی وقتی استودیو وارنر خبرهای رسمی ساخته شدن قسمت چهارم را اعلام کرد، همه فهمیدند که این گمانه‌زنی‌ها غلط است و کیانو ریوز و کری ان ماس به عنوان نقش‌های اصلی فیلم باز خواهند گشت.

کری ان ماس طی مصاحبه‌ای با امپایر درباره‌ی بازگشت به دنیای ماتریکس گفت: «هیچ‌وقت فکرش را نمی‌کردم چنین چیزی ممکن باشد. اصلا در برنامه‌های زندگی‌ام نبود و انتظارش را نداشتم. وقتی ایده‌ی آن را با من مطرح کردند و دیدم مثل همیشه داستانی عمیق و تأثیرگذار با هنرمندی و ظرافت تمام روایت شده است با خودم گفتم که واقعا حضورم در این پروژه یک موهبت است و حسابی هیجان‌زده شدم.»

کیانو ریوز هم اضافه می‌کند: «لانا واچوفسکی فیلم‌نامه‌ای زیبا و داستانی حیرت‌انگیز نوشت که خیلی با آن ارتباط گرفتم. تنها دلیلمان برای ساختنش همین داستان بی‌نظیرش است. کار کردن دوباره با لانا واچوفسکی خیلی برایم ارزشمند و هیجان‌انگیز است. به نظرم داستانی که نوشته مضامین عمیق و معانی مهمی مطرح می‌کند که ابعادی جدید به زندگی همه‌ی ما می‌بخشد.»

۳. حضور دوباره‌ی تعدادی از چهره‌های آشنا

کیانو ریوز و کری ان ماس تنها بازیگرانی نیستند که دوباره به دنیای ماتریکس بازمی‌گردند. در کنار آن‌ها کسانی مثل جیدا پینکت اسمیت، دنیل برنهارت و لمبرت ویلسون هم در ماتریکس ۴ حضور خواهند داشت.

جیدا پینکت اسمیت نقش نایوبی را بازی می‌کرد، از خلبان‌های خبره و با استعداد زایون که در هنرهای رزمی هم مهارت خاصی داشت و گویا قبلا او و مورفیوس دلباخته‌ی هم بوده‌اند. برنهارت که علاوه‌ بر بازیگری بدلکاری هم می‌کند در فیلم‌های قبلی ماتریکس نقش مأمور جانسون را بازی می‌کرد، از مأمورهای شکست‌ناپذیر ماتریکس. لمبرت ویلسون هم که معرف حضور همه هست، همان مروونجین مرموز و خطرناک که به فرنچمن یا مرد فرانسوی هم معروف بود و با قدرت‌هایش انبوهی برنامه و کُد ماتریکس را تحت اختیار خودش در آورده بود و در قسمت دوم ماتریکس می‌دیدیم که کلیدساز را در اسارت نگه می‌داشت.

۴. چهره‌های جدیدی که به مجموعه اضافه شدند

بازیگران جدیدی که قرار است در قسمت چهارم ماتریکس به این فرنچایز اضافه شوند چهره‌های متنوعی هستند که در میان آن‌ها می‌توان به یحیی عبدالمتین دوم، نیل پاتریک هریس، جسیکا هن‌ویک، جاناتان گروف، توبی ان‌ومیر، مکس ریملت، ارندیرا ایبارا، پریاناکا چوپرا، اندرو کالدول، برایان جی. امیت، الن هولمن و کریستینا ریچی اشاره کرد. هنوز مشخص نشده است که هر کدام از این بازیگران چه نقشی را ایفا خواهند کرد، ولی این دومین همکاری کریستینا ریچی با واچوفسکی‌ها بعد از فیلم «مسابقه سرعت» (Speed Racer) به حساب می‌آید.

بازیگر برنده‌ی امی یحیی عبدالمتین دوم طی مصاحبه‌اش با IGN گفت: «من و لانا در جلسه تست بازیگری بیشتر از اینکه صحنه‌های مختلف را اتود بزنیم و تست کنیم، با هم گفت‌وگو کردیم چون لانا می‌خواهد عوامل فیلمش را مثل یک خانواده کنار هم جمع کند. هیچ‌کس به جز لانا واچوفسکی و کیانو ریوز از دنیای ماتریکس سر در نمی‌آورد برای همین باید به آن‌ها اعتماد کنیم و اگر جایی شک داشتیم فقط به حرفشان گوش کنیم. تلاشمان این است که به بهترین شکل ممکن کارمان را انجام دهیم و اگر کسی ایرادی نگرفت یعنی مسیر درستی قدم گذاشته‌ایم.»

۵. به گفته‌ی کیانو ریوز، داستان ماتریکس ۴ در گذشته نمی‌گذرد

هنوز خلاصه داستان رسمی از ماتریکس ۴ منتشر نشده است، ولی کیانو ریوز در جایی فاش کرد که داستان عاشقانه‌ی بین نئو و ترینیتی همچنان اصل و اساس قصه خواهد بود. در پایان سه‌گانه‌ی اصلی می‌دیدیم که نئو جانش را از دست می‌داد و ترینیتی هم که بعد از سقوط سفینه‌اشان کشته می‌شد. اینکه نئو و ترینیتی سال‌ها بعد از این ماجراها دوباره کنار هم قرار بگیرند تا با نیرویی پلید و شرور مبارزه کنند اتفاق ویژه و جذابی خواهد بود که کاملا با دنیای ماتریکس هم‌خوانی دارد.

ریوز فیلم‌نامه‌ی قسمت چهارم ماتریکس را اینگونه توصیف کرده است: «فیلم‌نامه‌ای زیبا که داستانی عاشقانه در بطن آن جریان دارد. قرار است دوباره عده‌ای را از خواب غفلت بیدار کنیم و صحنه‌های اکشن فوق‌العاده‌ای هم در آن وجود دارد. وقتی فیلم را ببینید همه چیز مشخص خواهد شد.»

وقتی از کیانو ریوز پرسیدند که آیا قرار است در ماتریکس ۴ با پیش درآمدی بر سه‌گانه‌ی اصلی مواجه شویم که اتفاق‌های گذشته‌ را نشان می‌دهد یا نه، او در پاسخ گفت: «نه نه، قرار نیست به گذشته برگردیم.»

۶. به گفته‌ی جسیکا هن‌ویک ماتریکس ۴ انقلابی در سینما به پا می‌کند

نیل پاتریک هریس سپتامبر ۲۰۲۰ درباره‌ی ابداعات بصری لانا واچوفسکی صحبت کرد و گفت قرار است در قسمت چهارم ماتریکس با سبک بصری کاملا تازه و جدیدی رو به رو شویم و تا مدتی رسانه‌ها و مردم را هیجان‌زده کرد. هواداران ماتریکس بی‌صبرانه منتظر منتشر شدن تکه‌ها و تیزرهایی از فیلم هستند تا ببینند منظور او از این تغییرات چه بوده است، ولی در همین حین جسیکا هن‌ویک یکی دیگر از بازیگران فیلم گفت که سبک فیلم‌سازی واچوفسکی جوری است که تحول و انقلابی در صنعت فیلم‌سازی ایجاد خواهد کرد.

هن‌ویک طی مصاحبه‌ای گفت: «لحظاتی سر صحنه وجود دارد که من و یحیی به همدیگر نگاه می‌کنیم و باورمان نمی‌شود چه اتفاقی دارد می‌افتد. از آن لحظه‌هایی که باید به خودمان یادآوری کنیم خواب نیستیم. لانا واچوفسکی ابداعات تکنیکی و فنی شگفت‌انگیزی به کار برده که خیلی چیزها را تغییر خواهد داد. آن‌ها دهه‌ی ۹۰ که ماتریکس‌های اولیه را ساختند غوغایی در صنعت سینما به پا کردند و الان حس می‌کنیم که اتفاقی جدید در حال وقوع است و لانا دوباره تحولی بزرگ در سینما و فیلم‌سازی ایجاد خواهد کرد. ابزارآلات و تجهیزاتی سر صحنه دیده‌ام که تا به حال ندیده بودم و خیلی چیزها برایم تازگی دارد. فعلا تا همین قدر می‌توانم بگویم.»

۷. چرا مورفیوس در ماتریکس ۴ حضور ندارد؟ بهتر است از لارنس فیشبرن نپرسید

یکی از چهره‌های کلیدی و اساسی دنیای ماتریکس که در قسمت چهارم حضور ندارد،‌ لارنس فیشبرن است که در سه‌گانه‌ی اصلی نقش مورفیوس را بازی می‌کرد. لارنس فیشبرن طی مصاحبه‌ای گفت که کسی از او برای بازگشت به دنباله‌ی جدید ماتریکس دعوت نکرده است. او در ادامه گفت: «شاید از این فرصت استفاده کنم و نمایشنامه‌ی دیگری بنویسم، منتظر چنین فرصتی بودم. برای همه‌ی عوامل فیلم آرزوی بهترین‌ها را دارم و امیدوارم نتیجه‌ی کارشان عالی از آب در بیاید.»

فیشبرن در مصاحبه‌های دیگر هم دوباره برای عوامل فیلم آرزوی موفقیت کرد. حتی اگر هم قرار است در ماتریکس شاهد حضور دوباره‌ی مورفیوس باشیم یا نقش مورفیوس را این بار یحیی عبدالمتین دوم بازی کند، فیشبرن می‌گوید که از چیزی خبر ندارد و کسی با او صحبتی در این مورد نکرده است: «اصلا نمی‌دانم چه خبر است. چیزی در موردش نخوانده‌ام.»

فیشبرن در ادامه می‌گوید: «از من نخواستند به گروه اضافه شوم که ایرادی هم ندارد. امیدوارم فیلم خیلی خوبی بشود و مخاطبان را خوشحال و راضی نگه دارد و مردم حسابی دوستش داشته باشند.»

۸. مأمور اسمیت به خاطر تداخل برنامه‌ها نتوانست در فیلم حاضر شود

هوگو ویوینگ از بازیگران کلیدی سه‌گانه‌ی اصلی برای بازگشت به قسمت چهارم دعوت شده بود ولی به دلایلی نتوانست به تیم بپیوندد. ویوینگ نقش مأمور اسمیت کینه‌جو و آشوب‌طلب را بازی می‌کرد که نقطه‌ی مقابل نئو بود و ضدقهرمان اصلی داستان به حساب می‌آمد. لانا واچوفسکی قصد داشت از هوگو ویوینگ برای حضور در ماتریکس ۴ دعوت کند ولی تداخل برنامه‌های ویوینگ به خاطر نمایش تئاترش و همچنین مشکلاتی که شیوع کرونا به وجود آورده بود،‌ مانع حضور او در قسمت چهارم ماتریکس شد.

هوگو ویوینگ در مصاحبه‌ای گفت: «متأسفانه نتوانستیم برنامه‌هایمان را جور کنیم. قرار بود در تئاتری بازی کنم که همزمان پیشنهاد حضور در ماتریکس ۴ را به من دادند. می‌دانستم که قرار است فیلم را بسازند ولی تاریخ دقیق آن مشخص نبود. فکر می‌کردم می‌توانم هردوی پروژه‌ها را انجام دهم و هشت هفته طول کشید تا برنامه‌هایمان را جوری تنظیم کنیم که با هم تداخل نداشته باشند و به هم لطمه نزنند. با لانا واچوفسکی در ارتباط بودم ولی در نهایت به نظرش آمد که این برنامه‌ریزی‌هایمان به هم نمی‌خورد. برای همین تاریخ‌ها را جابه‌جا کردیم ولی در نهایت لانا واچوفسکی نظرش را عوض کرد و تصمیم گرفتند فیلم را بدون من بسازند.»

۹. دیوید میچل و الکساندر هِمون از نویسنده‌های ماتریکس ۴ هستند

لانا و لیلی واچوفسکی فیلم‌نامه‌ی هر سه قسمت ماتریکس را خودشان نوشته بودند و ماتریکس ۴ اولین فیلم این مجموعه است که نویسندگانی به جز واچوفسکی‌ها در نوشتن آن نقش داشته‌اند. لانا واچوفسکی فیلم‌نامه‌ی قسمت چهارم ماتریکس را به همراه دیوید میچل و الکساندر هِمون نوشته است که هر دو در رمان‌نویسی هم سابقه دارند.

دیوید میچل را بیشتر به خاطر نوشتن کتاب «ابر اطلس» (Cloud Atlas) می‌شناسند که واچوفسکی‌ها سال ۲۰۱۲ فیلم ابر اطلس را با اقتباس از آن ساختند. اثری که موفقیت‌های ماتریکس را کسب نکرد ولی با گذشت چند سال تبدیل به فیلمی کالت و محبوب بین هوادارانش شد. رمان‌های معروف الکساندر هِمون «مرد هیچ‌ کجایی» (Nowhere Man) و «پروژه‌ی لازاروس» (The Lazarus Project) است.

میچل و هِمون در سریال «حسی» (Sense8) هم با واچوفسکی‌ها همکاری داشتند.

۱۰. حضور یک فیلم‌بردار جدید در دنیای ماتریکس

نیروهای جدیدی به پشت صحنه‌ی ماتریکس ۴ اضافه شده‌اند و یکی از آن‌ها جان تول است که فیلم‌برداری آن را بر عهده گرفته. جان تول به خاطر فیلم‌های «افسانه‌های خزان» (Legends of the Fall) و «شجاع‌دل» (Legends of the Fall) دو بار برنده‌ی اسکار بهترین فیلم‌برداری شده است و در سال‌های اخیر با واچوفسکی‌ها همکاری داشته و فیلم‌های ابر اطلس و «صعود ژوپیتر» (Jupiter Ascending) را برایشان گرفته است. جان تول در پروژه‌های بلاک‌باستر دیگری هم نظیر «مرد آهنی ۳» (Iron Man 3) حضور داشته است. فیلم‌بردار سه‌گانه‌ی اصلی ماتریکس بیل پوپ بوده که تابستان گذشته طی مصاحبه‌ای گفت فیلم‌برداری همزمان دو قسمت آخر ماتریکس برایش تجربه‌ای سخت و آزاردهنده بوده است.

پوپ گفت: «هرچه فیلم‌برداری قسمت اول جذاب و دوست‌داشتنی بود، دو قسمت آخر برایم مثل شکنجه شد. دیگر آزادی عمل نداشتیم و مردم به همه کارمان نگاه می‌کردند. کلی فشار رویمان بود و ته دلم از این تجربه راضی نبودم. حس می‌کردم که باید مسیر متفاوتی را پیش می‌گرفتیم. کلی اختلاف نظر و مشکلات شخصی به وجود آمده بود، و اگر بخواهم صادقانه بگویم تمام این معضلات خودش را در فیلم و نتیجه‌ی نهایی هم نشان داد. ساخت این دنباله‌ها از تجربه‌های خوب کاری و حرفه‌ای من به حساب نمی‌آمد و فکر نمی‌کنم بقیه هم حس خوبی نسبت به آن داشتند. واچوفسکی‌ها این کتاب لامصب را از استنلی کوبریک خوانده بودند که در آن نوشته بازیگرها تا زمانی که خسته‌اشان نکنید اجراهای طبیعی به نمایش نمی‌گذارند. پس واچوفسکی‌ها هم پیش خودشان گفتند ۹۰ برداشت بگیریم که طبیعی شود! دلم می‌خواهد کوبریک را از قبر بیرون بکشم و خودم دوباره بکشمش.»

۱۱. موسیقی فیلم را تام تیک‌ور می‌سازد

واچوفسکی‌ها و فیلم‌ساز آلمانی تام تیک‌ور تا به حال همکاری‌های زیادی داشته‌اند. در فیلم ابر اطلس به همراه آن‌ها کارگردانی و نویسندگی فیلم‌نامه را برعهده داشت و سریال حسی نتفلیکس را با همکاری یکدیگر ساختند.

در ماتریکس ۴ آهنگسازی فیلم را تام تیک‌ور بر عهده دارد و جایگزین آهنگساز سه‌گانه‌ی اصلی فیلم یعنی دان دیویس شده است. تام تیک‌ور معمولا در آهنگسازی فیلم‌هایی که کارگردانی می‌کند نقش دارد و مثلا در ابر اطلس یا «هولوگرامی برای شاه» (A Hologram for the King) علاوه بر کارگردانی در آهنگسازی هم حضور داشته.

۱۲. تدوین‌گر ماتریکس ۴ از همکاران جدید واچوفسکی‌ها است

زک استنبرگ تدوین هر سه قسمت ماتریکس‌ را بر عهد داشت که به خاطر قسمت اول برنده‌ی اسکار بهترین تدوین هم شد. لانا واچوفسکی برای قسمت چهارم ماتریکس سراغ چهره‌ی جدیدی رفته به نام جوزف جت سالی که پیش از این با واچوفسکی‌ها همکاری کرده بود. سالی در سریال حسی ۲۴ قسمت را تدوین کرد و در سریال لیلی واچوفسکی یعنی «در حال ساخت» هم تدوین ۷ قسمت را برعهده داشته است.

ماتریکس ۴ مهم‌ترین و بزرگ‌ترین پروژه‌ی سالی به حساب می‌آید و احتمالا مسیر او را در به دست آوردن پروژه‌های هالیوودی بزرگتر هموار خواهد کرد.

۱۳. جینا تورس از نبودنش در ماتریکس ۴ متعجب است

یکی دیگر از بازیگرانی که در سه‌گانه‌ی اصلی حضور داشت و قرار نیست در ماتریکس ۴ بیاید، جینا تورس است. البته تورس مثل لارنس فیشبرن با مسأله برخورد نکرده است و انتقادهایی نسبت به این تصمیم داشته. تورس در دو قسمت آخر ماتریکس نقش کَس را بازی می‌کرد، بیوه‌ی دوزِر. دوزِر خلبان سابق سفینه‌ی مورفیوس بود و در قسمت اول کشته می‌شد. کَس بعد از پایان سه‌گانه زنده می‌ماند در حالی که ترینیتی و نئو کشته می‌شدند و از نظر تورس اینکه دو شخصیت کشته‌ شده‌ی داستان در قسمت چهارم حضور دارند و شخصیت زنده‌ای مثل او حذف شده متعجب است و طی مصاحبه‌ای گفته که می‌خواهد بداند شخصیت‌هایی که مردند چطور بازگشته‌اند.

«نمی‌خواهم ایراد الکی بگیرم ولی انگار شخصیت‌هایی که دیدیم در فیلم قبلی کشته شدند دوباره در قسمت جدید حضور دارند و شخصیت‌هایی که می‌دانیم در داستان نمرده‌اند از ماجرا حذف شده‌اند. فقط همین را خواستم بگویم. برایم جالب است که ببینم چه مسیری را به کار گرفته‌اند و داستان چه سمتی می‌رود. اینکه از کجا می‌خواهند آغاز کنند و چه چیزهایی مطرح می‌شود. چون انگار بعد از سه‌گانه‌ی اصلی قصه‌هایی را که می‌خواستند تعریف کردند.»

۱۴. لانا واچوفسکی در کارگردانی بداهه‌پردازی هم می‌کند

به گفته‌ی نیل پاتریک هریس، فیلم‌برداری ماتریکس ۴ شبیه دیگر پروژه‌های بزرگ هالیوودی و بلاک‌باسترهای پرخرج نبوده است. او طی مصاحبه‌ای با Variety درباره‌ی رویکرد و شیوه‌ی غیرمتعارف لانا واچوفسکی در کارگردانی یک پروژه‌ی پرخرج صحبت کرد: «حس نمی‌کردیم سر یک فیلم بزرگ و پرخرج هستیم چون لانا واچوفسکی با آن شبیه پروژه شخصیش برخورد می‌کرد. با نور طبیعی فیلم می‌گرفت و سعی می‌کرد هر روز که می‌آید با توجه به امکانات صحنه تصمیمات جدید بگیرد. بعضی روزها ساعت‌ها منتظر می‌ماندیم تا ابرها کنار بروند و نور آفتاب بتابد و بعد سریع فیلم‌برداری را آغاز می‌کردیم.»

توصیف‌هایی که نیل پاتریک هریس از پشت صحنه‌ی ماتریکس ۴ می‌کند بیشتر شبیه یک فیلم هنری و تجربی است تا فیلمی استودیویی و بزرگ و پرخرج. او در ادامه می‌گوید: «فکر می‌کردم فیلم‌های استودیویی بزرگ را حتما باید با استوری بورد و کلی حساب و کتاب بگیرند. ولی انگار لانا واچوفسکی قبل از این سه بار با ماتریکس‌های قبلی چنین تجربیاتی را از سر گذرانده و حالا قصد دارد به شیوه و روش شخصی خودش جلو برود. لانا همه چیز صحنه را خیلی صمیمانه مدیریت می‌کند و برای همین اصلا حس نمی‌کردیم مشغول ساختن یک فیلم عظیم هستیم.»

۱۵. لانا واچوفسکی برای صحنه‌های اکشن فیلم از تیم دوم کارگردانی استفاده نکرد

آوریل سال گذشته وقتی ماتریکس ۴ در حال تولید بود، مسؤول بدلکاران فیلم چاد استالسکی گفت لانا واچوفسکی بر خلاف سنت رایج تولیدات هالیوودی، از تیم دوم کارگردانی استفاده نمی‌کند و تمام صحنه‌های اکشن فیلم با کارگردانی خودش ضبط شده است.

استالسکی طی مصاحبه‌اش با Collider گفت: «نکته‌ی خیلی ویژه و جذاب لانا واچوفسکی همین است که صحنه‌های اکشن فیلمش را خودش کارگردانی می‌کند. در فیلم‌های اولیه‌ی ماتریکس تیم دوم کارگردانی داشتیم که به خاطر مشکلات لجستیکی مجبور می‌شدند صحنه‌های اکشن را کارگردانی کنند. ولی در ماتریکس ۴ لانا واچوفسکی شخصا روی صحنه‌های اکشن نظارت دارد و خودش آن را کارگردانی می‌کند. تیم دوم کارگردانی اینجا بیشتر برای گرفتن نماهای معرف یا صحنه‌های اضافی به کار گرفته می‌شود. لانا برای صحنه‌های اکشن فیلم هم از تیم اصلی استفاده می‌کند و همه چیز را دقیق و درست می‌گیرد. برای همین اکشن‌های فیلم انقدر خوب و تماشایی از آب در آمده.»

استالسکی ماتریکس ۴ را یک تجربه‌ی «بی‌نهایت لذتبخش» می‌نامد و اضافه می‌کند که «به نظرم اگر از هواداران سه‌گانه‌ی اصلی باشید، از دیدن این یکی حسابی ذوق‌زده خواهید شد.»

۱۶. لوکیشن‌های فیلم‌برداری

تولید ماتریکس ۴ از ۴ فوریه ۲۰۲۰ در سان فرانسیسکو آغاز شد و در ادامه به برلین آلمان رفتند. ۱۶ مارس ۲۰۲۰ به دلیل شیوع کرونا فیلم‌برداری را متوقف کردند ولی در میانه‌های آگوست ساخت فیلم را از سر گرفتند و فیلم‌برداری در برلین ادامه یافت.

بعد از پایان فیلم‌برداری در پاییز، خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه تیم تولید ماتریکس ۴ جشن و مراسمی برای اتمام کار برگزار کردند که پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمی‌شد و در آن نزدیک ۲۰۰ نفر شرکت داشتند. البته گروه سازنده همچنان اصرار دارند که این گردهمایی مربوط به صحنه‌ای از فیلم بوده و ماجرا به جشن اتمام فیلم‌برداری ماتریکس ۴ ربطی نداشته اشت.

۱۷. تاریخ اکران

پیش از شیوع کرونا، استودیو وارنر برنامه‌ی اکران ماتریکس ۴ را برای ۲۱ می ۲۰۲۱ چیده بود اما بحران کرونا باعث شد تا اکران فیلم را به اول آوریل ۲۰۲۲ موکول کنند. هواداران ماتریکس اکتبر ۲۰۲۰ خبرهای خوبی شنیدند و استودیو وارنر اعلام کرد که اکران فیلم را جلو انداخته‌اند و قرار است ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ به نمایش در بیاید.

ماتریکس ۴ هم طبق برنامه‌ی اکران و نمایش تازه‌ی وارنر، قرار است همزمان با اکران در سینماها روی سرویس آنلاین اچ‌بی‌او مکس قرار بگیرد.

منبع: indiewire

نوشته ۱۷ نکته‌ی هیجان‌انگیز درباره‌ی ماتریکس ۴ اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala