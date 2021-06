یک مکان ساکت؛ دومین فیلمی که از بازی The Last of Us کپی کرد

جان کرازینسکی و پارامونت پیکچرز یک سری ترسناک جدید را به نام یک مکان ساکت در سال ۲۰۱۸ آغاز کردند. این فیلم با حمله یک بیگانه آغاز می‌شود و پس از آن خانواده ابوت سعی دارند با ساکت و بی‌صدا ماندن، جان سالم به در ببرند. موفقیت فیلم، منجر به این شد تا سازندگان برای ساخت قسمت دوم ترغیب شوند و سرانجام با تاخیر ناشی از کرونا، یک مکان ساکت ۲ در سال ۲۰۲۱ اکران شد.

The Last of Us Part II رسما معرفی شد

ساخت سریال The Last of Us رسما آغاز شد

۲۰ فیلم مهم که تابستان ۲۰۲۱ روی پرده‌ی سینماهای جهان می‌روند

دنباله‌ای که بسیار مورد انتظار بود و در آن به ادامه ماجراجویی‌های این خانواده پرداخته شده‌ است؛ علی‌الخصوص این که روابط پدر و دختری را به نمایش گذاشت. مرگ لی باعث شد تا شخصیت پدر جدیدی وارد داستان شود. در این سری، ریگان ابوت (میلیسنت سیموندز) با امت (کیلین مورفی) که قبل از ورود بیگانگان از آشنایان قدیمی خانواده بود، به یک ماجراجویی جدید می‌پردازند. این قسمت از یک مکان ساکت در مورد دختری می‌باشد که ممکن است کلید بقای بشریت را در جیب خود داشته باشد. او به همراه کیلین مورفی که به نوعی جایگزین پدرش است به یک ماجراجویی آخرالزمانی پا می‌گذارند. اگر این طرح داستان به نظرتان آشناست، به این دلیل است که دقیقا همان مسیر داستانی بازی The Last of Us رخ می‌دهد.

The Last of Us یک بازی آخرالزمانی پلی استیشن متعلق به شرکت ناتی داگ است که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد. داستان مربوط به مردی میانسال و رنج‌ کشیده به نام جوئل است که با شروع اپیدمی تقریبا همه زندگی خود را از دست می‌دهد. وی سرانجام با دختری نوجوان به نام الی آشنا می‌شود که از این بیماری در امان است و می‌تواند منبع یک درمان احتمالی باشد. The Last of Us یکی از بازی‌های بسیار تحسین‌برانگیز سال‌های اخیر است، بنابراین نباید تعجب‌آور باشد که هالیوود در هر زمان ممکن از آن وام بگیرد. یک مکان ساکت، اکنون دومین فیلمی است که از این بازی محبوب کپی می‌کند، زیرا لوگان نیز در سال ۲۰۱۷ داستان مشابهی را روایت کرده‌ بود.

معلوم نیست که کرازینسکی آگاهانه از این بازی تقلید کرده یا خیر اما شباهت‌های ساخته او و لوگان آشکار است. آن‌چه ممکن است تصادفی نباشد این است که استقبال خوبی از هر سه مجموعه شد. The Last of Us داستان بقا را با مضامین یافتن یک خانواده بیان می‌کند و یک مکان ساکت ۲ و لوگان هم از عناصر این فرمول با موفقیت کپی برداری می‌کنند.

می‌توان گفت به همین دلیل است که The Last of Us در میان عناوینی جای دارد که از آن‌ها به عنوان بهترین بازی‌های ویدیویی تاریخ یاد می‌شود. لوگان و یک مکان ساکت ۲ به هیچ وجه به چنین درجه‌ای در میان فیلم‌های تاریخ سینما نمی‌رسند اما به نظر می‌رسد که کپی برداری از طرح این بازی، برای آن‌ها سودمند بوده‌ است.

آن‌چه جذابیت این دو فیلم را بیشتر می‌کند این است که چگونه به نوعی، از خود بازی، پیشی گرفتند و این داستان زیبا را روی پرده بزرگ سینما روایت کردند. اقتباس سینمایی The Last of Us برای چندین سال پس از شروع بازی در دست ساخت بود، اما بعدا این پروژه به جای فیلم به یک سریال برای شبکه اچ بی او تبدیل شد و پدرو پاسكال در نقش جوئل و بلا رمزی در نقش الی بازی خواهند کرد. لوگان و یک مکان ساکت هر دو نسخه‌های سینمایی خوبی از بازی هستند اما خود سریال اختصاصی تلویزیونی The Last of Us وقت بیشتری دارد تا داستان خود را به درستی روایت کند و خود را از سایر فیلم‌های بزرگی که ممکن است در آینده از آن وام بگیرند، متمایز نماید.

منبع: Screenrant

نوشته یک مکان ساکت؛ دومین فیلمی که از بازی The Last of Us کپی کرد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala