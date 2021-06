فیلم‌های مربوط به موزیسین‌ها، خواه بیوگرافی، داستانی یا مستند، یکی از مهم‌ترین‌ها در سینما هستند. اخیرا هم فیلم‌های جذابی درباره‌ی آرتا فرانکلین، فردی مرکوری و التون جان که بخشی از دوره‌ی طلایی موسیقی را تشکیل می‌دهند ساخته شده است.

خبر خوب برای علاقه‌مندان به موسیقی و حتی خبر بهتر برای صنعت موسیقی این است که این فیلم‌ها به‌طور فزاینده‌ای به‌دنبال کسب درآمد از موسیقی فیلم‌هایشان هستند که در این دوره رکود صنعت موسیقی توانسته برای گروه‌های موسیقی و نسل جدید جهشی ایجاد کند.

البته این فیلم‌ها چیزی فراتر از پول و درآمد را نشان می‌دهند. یک فیلم بیوگرافی یا مستند خوب می‌تواند آهنگ‌ها را زنده کند و تلاش‌های سازندگان آن‌ها را به روشنی نشان دهد. اما موزیسین‌ها از این مقوله‌ی پر جنب‌و‌جوش سینمایی چه برداشتی دارند؟

آنا کالوی (Anna Calvi)

آنا کالوی در سال ۱۹۸۰ از مادری انگلیسی و پدری ایتالیایی متولد شد، در توییکنهام بزرگ شد و در دانشگاه ساوتهمپتون موسیقی و به صورت تخصصی در زمینه‌ی ویولن و گیتار به تحصیل پرداخت. اولین آلبوم معروف او، که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد، نامزد دریافت جایزه‌ی مرکوری شد، همچنین فعالیت‌های بعدی او شامل یک نفس (One Breath)، و آخرین آلبومش با نام شکارچی (Hunter)، یک مجموعه‌ی مهم از آهنگ‌های پاپ که یادآور فیلم‌ داگلاس سیرک (Douglas Sirk) بود. کالوی برای فیلم علمی تخیلی سنت‌شکن (Insurgent) محصول ۲۰۱۵ قطعه‌ای ضبط کرد و موسیقی متن فصل جدید پیکی بلایندرز (Peaky Blinders) را هم تهیه کرده است. با ۵ فیلم منتخب او در ادامه آشنا شوید.

۱. سربه‌راه باش (Walk the Line)

کارگردان: جیمز منگولد

بازیگران: واکین فینیکس، ریس ویترسپون، ردا گریفیس

محصول: ۲۰۰۵

من قبل از ورود به حوزه‌ی موسیقی این فیلم را دیدم. این فیلم درباره‌ی اوایل زندگی و حرفه‌ی جانی کش (Johnny Cash) است و اولین طعم و مزه‌ی اینکه تور موسیقی ممکن است چگونه باشد را با آن چشیدم. یادم می‌آید که فکر می‌کردم این همان چیزی است که می‌توان از شهرت موسیقی انتظار داشت. رانندگی در اتومبیل‌های عالی، معاشرت با خوانندگان واقعا مشهور و تماشای الویس در پشت صحنه‌ی اجراهایش. متاسفانه، تور برای من بیشتر این است که ساعت‌ها در یک اتاق رختکن بمانم و برای شام غذای سرد حاضری بخورم و خیلی پر زرق و برق نیست. اما این یک فیلم عالی است، و واکین فینیکس در نقش کش واقعا خوب بازی کرده است او این شخصیت بد را در خود دارد و به نظر می‌رسد کمی خطرناک هم باشد. آهنگ‌ها هم بی‌نظیرند.

۲. مستند ایمی (Amy)

کارگردان: آصف کاپادیا

بازیگران: ایمی واینهاوس، میچ واینهاوس، بلیک فیلدر سیویل

محصول: ۲۰۱۵

عجب فیلم تاثیرگذار و زیبایی! جالب است که اینجا ایمی واینهاوس را به عنوان یک دختر جوان با استعداد خام مشاهده می‌کنید، و می‌بینید که چگونه، مانند یک موج، او بالا و بالا و بالا می‌رود و سپس سقوط می‌کند. به عنوان یک بیننده، با دیدن او احساس گناه می‌کنید چون به اندازه‌ی کافی تماشا شده بود، اما این یک پرتره‌ی قابل احترام از اوست و من عاشق این هستم که او به موسیقی‌اش اعتبار می‌بخشید. بسیاری از اوقات، در فیلم‌های مربوط به زنان هنرمند، آن‌ها فقط به تراژدی زندگی عاطفی‌شان توجه می‌کنند و به میزان کافی شگفت‌انگیز بودن کار آن‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد و با این فیلم شما قطعا درک می‌کنید که او چه خواننده و ترانه‌سرای شگفت‌انگیزی بوده است. او فراتر از کسی بود که مسایلی مانند اعتیاد از او نشان می‌داد، او یک استعداد منحصربفرد بود.

۳. هدویگ و اینچ عصبانی (Hedwig and the Angry Inch)

کارگردان: جان کامرون میچل

بازیگران: جان کامرون میچل، استیون تراسک، میریام شر

محصول: ۲۰۰۱

این فیلم در مورد یک خواننده‌ی آلمان شرقی است که یک عمل جراحی تغییر جنسیت انجام می‌دهد. او که به ایالات متحده‌ی آمریکا نقل مکان کرده، با خواننده‌ی دیگری درگیر می‌شود که آهنگ‌های او را می‌دزدد و مشهور می‌شود. او در نهایت در یک رستوران غذاهای دریایی به نام بیلگواترز می‌نوازد. این یک فیلم زیبا است که در آن افسانه‌های یونان و ریشه‌های عشق و همچنین هویت جنسیتی را بررسی می‌کند. بسیار سرگرم کننده است یک کمدی با یک پیام جدی و آهنگ‌های عالی.

۴. دورز (The Doors)

کارگردان: الیور استون

بازیگران: وال کیلمر، مگ رایان، کایل مک‌لاکلن

محصول: ۱۹۹۱

من به یاد می‌آورم که هنگام تحصیل در دانشگاه و در حالت نشئگی این را می‌دیدم و فکر می‌کنم برای تماشای آن شما هم مجبور باشید در همین وضع قرار بگیرید، زیرا بسیار عجیب و ماورایی است. من همیشه شیفته‌ی جیم موریسون بوده‌ام و مرتبا در موقعیت‌های مختلف از خودم می‌پرسم، اگر جیم موریسون یک زن بود چه می‌کرد؟ زیرا من تعهد او را به عنوان یک خواننده در حال اجرا و بیان بدون شرمساری چیزهای جنسی را دوست دادم، که به نظر من استفاده از آن به عنوان یک زن چیز خوبی است. نمی‌دانم اگر این فیلم را حالا و بدون اینکه نشئه باشم ببینیم چه احساسی خواهم داشت، اما در آن زمان به نظر می‌رسید یک تصویر واقعا عاشقانه از یک شاعر هنرمند است.

۵. ویپلش (Whiplash)

کارگردان: دیمین شزل

بازیگران: مایلز تلر، جی.کی سیمونز، جیسون بلر

محصول: ۲۰۱۴

این فیلم در مورد فداکاری بی‌حدی است که یک دانشجوی موسیقی که واقعا رویای بزرگ شدن را در سر دارد باید از خود نشان دهد. این کمی یادآوری تجربه‌ی شخصی من در دانشگاه بود و اینکه چگونه چنین تفاوتی بین تحصیل موسیقی و سپس بیرون رفتن و استفاده از آن وجود دارد. شما باید همه چیز را بیاموزید و فقط سعی کنید صادق باشید، با استفاده از ساز خود به گونه‌ای صحبت کنید که مردم بتوانند آن را درک کنند.

رابطه‌ی اندرو (با بازی مایلز تلر) با معلم موسیقی‌اش در این فیلم بسیار افراطی است، اما من در مدرسه معلمان موسیقی داشتم که احساس می‌کردم واقعا نسبت به آن‌ها احساس اشتیاق دارم و می‌خواستم بهترین باشم تا آن‌ها توانایی‌های مرا باور کنند.

نیل تنانت (Neil Tennant)

نیل تنانت در سال ۱۹۸۱ با کریس لو، گروه دو نفره‌ی پت شاپ بویز (Pet Shop Boys) را تشکیل داد و به فروش بیش از ۱۰۰ میلیون آهنگ در سراسر جهان از جمله آهنگ‌های West End Girls و همیشه در ذهن من Always on My Mind ادامه داد. این دو نفر ۱۳ آلبوم استودیویی با ویدیوهایی به کارگردانی درک جارمن، بروس وبر، ولفگانگ تیلمنز و مارتین پار منتشر کرده‌اند. آخرین آلبوم آن‌ها با نام Agenda، در فوریه ارایه شد. با ۵ فیلم منتخب او در ادامه آشنا شوید.

۱. جوانان (The Young Ones)

کارگردان: سیدنی جی فیوری

بازیگران: کلیف ریچارد، رابرت مورلی، کارول گری

محصول: ۱۹۶۱

گروهی از جوانان به سرپرستی کلیف ریچارد برای جلوگیری از تخریب یک تیاتر دور هم جمع شدند. آن‌ها با اجرای نمایش در آنجا موفق می‌شوند. این فیلم یک تصور بسیار خوش‌بینانه و زیبا در مورد پتانسیل موسیقی پاپ برای جوانان است. این فیلم باعث شد که بخواهم به یک تیاتر جوانان بپیوندم، که چند سال بعد این کار را کردم. این فیلم من به عنوان کودک شش ساله را با هیجان موسیقی پاپ و تیاتر آشنا کرد. هنوز هم مرا هیجان‌زده می‌کند.

۲. مستند بازیگر شکسته (Cracked Actor)

کارگردان: آلان ینتوب

بازیگران: دیوید بویی

محصول: ۱۹۷۵

من به عنوان یک طرفدار بزرگ دیوید بویی که در آخرین اجرای زنده‌ی Ziggy Stardust وقتی گفت که سیگار را ترک می‌کند، یادم می‌آید که به سمت دوست خود برگشتم و گفتم: «زهی خیال باطل!». این مستند بویی در آمریکا است و شما را بسیار به او نزدیک می‌کند. او بسیار آسیب‌پذیر است، واضح است که کوکایین مصرف می‌کند و مانند یک غریبه به نظر می‌رسد. اما وقتی با آلن ینتوب از لباس‌های قدیمی تورش صحبت می‌کند، او هنوز هم همان پسربچه‌ی لندنی خوش‌ذوق است.

این فیلم همچنین وضوح و اصالت ذهن موسیقیایی او را نشان می‌دهد، به ویژه هنگامی که او خوانندگان پشتیبان را برای قسمت‌هایی که باید بخوانند راهنمایی می‌کند. دیدن او در حین نواختن جذاب است.

۳. کاباره (Cabaret)

کارگردان: باب فاسی

بازیگران: لایزا مینلی، مایکل یورک، جوئل گری

محصول: ۱۹۷۲

داستان سالی بولز خواننده در جمهوری ویمار، که اواخر سال ۱۹۷۲ منتشر شد، در بریتانیا بسیار ناراحت کننده بود. من واقعا فکر می‌کنم این یک مستند جذاب درباره‌ی گلم راک (glam-rock یکی از زیرشاخه‌های سبک موسیقی راک) است. همه‌ی آن آهنگ‌ها خارق‌العاده و منحصر به صحنه‌اند، به علاوه‌ی آرایش‌های جذاب در یک شهر ترسناک که مفهوم انحطاط را هنگامی که یک دانشجوی ۱۸ ساله‌ از نیوکاسل که اخیرا وارد لندن شده را به زیبایی نشان می‌داد. او همچنین در پانک هم تاثیر داشت مثلا به سوزی سو که نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید که مشخصا تحت تاثیر لیزا مینلی است. من و دوستانم موسیقی متن لو رید با نام Transformer و آلبوم دوم Roxy Music را پشت سر هم در دوران دانشجویی در تاتنهام گوش می‌دادیم. بسیار تاثیرگذار بود.

۴. آهنگ تابستان (Song of Summer)

کارگردان: کن راسل

بازیگران: کن راسل، دیوید کالینگز، کریستوفر گیبل

محصول: ۱۹۶۸

این یک درام محصول بی‌بی‌سی آمنیبوس در مورد آهنگساز جوانی به نام اریک فنبی، در اواخر دهه‌ی ۲۰ میلادی از یورکشایر بود. او متوجه می‌شود که آهنگساز دلیوس اهل یورکشایر، اکنون نابینا است، تا حدی فلج شده و دیگر نمی‌تواند آهنگسازی کند، و کار ناتمام مانده‌ای دارد. فنبي موفق مي‌شود در تحويل آخرين كارها به او كمك كند.

این یک فیلم مرثیه‌‌وار در مورد روند دردناک ساخت موسیقی و پایان زندگی یک آهنگساز خلاق است. بسیار احساسی، ناراحت کننده و تاثیرگذار است. دلیوس شخصیتی فوق‌العاده تراژیک، شکننده و وحشیانه دارد. راسل در ایجاد تصاویر برای همخوانی با موسیقی بسیار درخشان بود.

۵. خدمه‌ی خراب‌کار! (The Wrecking Crew!)

کارگردان: دنی تدسکو

بازیگران: لو ادلر، هرب آلپرت، بونز هاوی

محصول: ۲۰۰۸

فیلمی در مورد یک گروه خارق‌العاده و جذاب از نوازندگان لس‌آنجلسی در دهه‌ی ۶۰ و اوایل دهه‌ی ۷۰ که همه چیز می‌نواختند و آن طور که باید اعتبار مناسبی کسب نکردند. آن‌ها دیوار صوتی فیل اسپکتور را ساختند، آهنگ‌های پس‌زمینه‌ی پسران ساحل (Beach Boys) را ساختند، این چکمه‌ها برای راه رفتن هستند (These Boots Are Made for Walkin) را برای نانسی سیناترا و Wichita Lineman را برای گلن کمپبل ساختند. شما با دیدن آن متوجه می‌شوید که همه‌ی این ضبط‌ها حاصل تلاش این گروه است.

من می‌خواستم به خاطر این فیلم به لس‌آنجلس بروم تا یک آلبوم در کپیتال استودیو (Capitol Studios) ضبط کنم. این یکی از بهترین فیلم‌هایی است که در مورد روند ساخت موسیقی پاپ دیده‌ام.

نادین شاه

نادین شاه از پدری پاکستانی و مادری انگلیسی با بیشینه‌ی نروژی متولد تاینساید جنوبی است و طی شش سال گذشته سه آلبوم ضبط کرده است، از جمله حماقت و دیوانگی‌ات را دوست دارم (Love Your Dum and Mad) در سال ۲۰۱۳ و مقصد تعطیلات (Holiday Destination) که نامزد دریافت جایزه‌ی مرکوری در سال ۲۰۱۸ شده است. او که ۳۳ سال دارد، در حال ضبط آلبوم جدیدی است و در ۱۴ سپتامبر جشنواره‌ی Legitimate Peaky Blinders در دیگبت بیرمنگام اجرا می‌کند. با ۵ فیلم منتخب او در ادامه آشنا می‌شوید.

۱. مستند ۲۰۰۰۰ روز روی زمین (۲۰,۰۰۰ Days on Earth)

کارگردان: جان پولارد، لین فورسیت

بازیگران: نیک کیو، کایلی مینوگ، وارن الیس

محصول: ۲۰۱۴

وقتی هنرمند مورد علاقه‌ی خود را پیدا می‌کنید، می‌خواهید از همه چیز درباره‌ی او مطلع شوید، از رنگ مورد علاقه‌ی او تا صبحانه‌ای که می‌خورد و این را با این مستند با بازی نیک کیو درمی‌یابید. مشخص است که چگونه همه‌ی جزییات با دقت و تامل توسط وی تنظیم شده است. من عاشق نگاه اجمالی به دوستی بین او و وارن الیس هستم وقتی آن‌ها در مورد زمان ملاقات با نینا سیمون بحث می‌کنند و او آنچه را که پس از اجرای برنامه‌ی خود می‌خواست داشته باشد. به سادگی می‌گفت من شامپاین، کوکایین و سوسیس می‌خواهم! آن‌ها هنگام تعریف داستان مانند پسرهای کوچک به نظر می‌رسند. این دید زیبایی نسبت به دنیای آن‌ها خارج از موسیقی است.

۲. چه خبر شد خانوم سیمون؟ (What Happened, Miss Simone?)

کارگردان: لیز گاربوس

بازیگران: نینا سایمون، لیزا سیمون، دیک گرگوری

محصول: ۲۰۱۵

فیلمی که قطعا درباره‌ی یک زن باورنکردنی ساخته شده. او بی‌نظیر است. من عاشق الگویی هستم که نینا سیمون برای زنان ترسیم کرده است. وی سیاست را بخش اصلی از هنر خود قرار داد. او سازش نداشت. نحوه‌ی روایت داستان از زبان دخترش در این فیلم نیز واقعا چشم‌انداز ویژه‌ای به آن می‌بخشد. در مقابل او احساس حقارت خواهید کرد.

۳. صدای کوچک (Little Voice)

کارگردان: مارک هرمان

بازیگران: جین هوروکس، برندا بلتین، مایکل کین

محصول: ۱۹۹۸

فیلمی که تجربه‌ی واقعی عشق به اجرا را فوق‌العاده عای به تصویر می‌کشد و موسیقی را نوعی راه فرار درخشان معرفی می‌کند. این فیلم داستان جهانی و نگاه متفاوت به زنانی است که من به خوبی می‌شناختم.

این فیلم همچنین در مورد یافتن هویت خود از طریق موسیقی است، اینکه چگونه می‌توانید صدای خود را از طریق خواندن آهنگ‌های دیگران پیدا کنید. من خودم از بچگی این کار را می‌کردم و سعی کردم با خواندن ترانه‌ی Private Dancer تینا ترنر شوم!

۴. اسکات واکر؛ مرد قرن سی‌‌ام (Scott Walker: 30 Century Man)

کارگردان: استفان کیجاک

بازیگران: استفن کینگ، دیوید بویی، جرویس کوکر

محصول: ۲۰۰۶

سال‌ها پیش، بدون اینکه بدانم اسکات واکر کیست، با یکی از دوستانم به دیدن این مستند رفتم. وقتی از سینما بیرون آمدم او هنرمند محبوب جدید من بود. شوخی نمی‌کنم! این فیلم در زمان ساخت آلبوم او با نام رانش (The Drift) ساخته شده بود و نشان می‌داد که چگونه حرفه‌اش نسبت به سال‌های اولیه‌ی فعالیتش فاصله گرفت.

۵. وکس لوکس (Vox Lux)

کارگردان: بردی کوربت

بازیگران: ناتالی پورتمن، جنیفر ایلی، جود لا

محصول: ۲۰۱۸

ناتالی پورتمن نقش یک هنرمند جوان پاپ با نام سلست را بازی می‌کند که پس از زنده ماندن در تیراندازی مدرسه شروع به ساخت موسیقی می‌کند. سپس فیلمی می‌شود در مورد تاثیر صنعت پاپ بر مردم. این یک فیلم کاملا شگفت‌انگیز است. همچنین به شما یادآوری می‌کند که منیت خود را کنترل کنید، روی کارتان تمرکز کنید، در جنون گم نشوید و فقط به کار خود ادامه دهید.

وین کوین

وین کوین خواننده‌ی اصلی گروه فلیمینگ لیپس (Flaming Lips) است که در سال ۱۹۸۳ شکل گرفت. این گروه ۱۵ آلبوم استودیویی تا کنون منتشر کرده است، از جمله در جنگ با عرفا (At War With the Mystics) که در سال ۲۰۰۶ موفق به کسب دو جایزه‌ی گرمی شد. در ۲۰۰۵ او در یک مستند در مورد فلیمینگ لیپس با نام دیوانه‌های بی‌باک (The Fearless Freaks) ظاهر شد و سه سال بعد فیلم علمی‌تخیلی خودش را با عنوان کریسمس در مریخ (Christmas on Mars) ساخت. کوین در سال ۱۹۶۱ در پیتسبورگ متولد و در اوکلاهما سیتی بزرگ شد، جایی که اکنون با همسر و پسر نوزادش زندگی می‌کند. با ۴ فیلم منتخب او آشنا می‌شوید.

۱. پینک فلوید؛ زنده در پمپیی (Pink Floyd: Live At Pompeii)

کارگردان: آدریان میبن

بازیگران: دیوید گیلمور، راجر واترز، ریچارد رایت

محصول: ۱۹۷۲

این فیلم زندگی من را تغییر داد. اگر برای دیدن یک فیلم خیلی بد از دون جانسون به نام پسری با سگش (A Boy and His Dog) با یک بلیط دوبل همراه با برادرم نمی‌رفتم هرگز متوجه نمی‌شدم چنین فیلمی وجود دارد. ما برای گذراندن وقت در شهر اوکلاهما هر چیزی را می‌دیدیم و تنها بچه‌هایی در سینما بودیم که علف می‌کشیدیم.

من این دوره از پینک فلوید را نمی‌شناختم. این فیلم دنیای جدیدی از موسیقی را به روی من باز کرد. ۱۶ ساله بودم و می‌خواستم یک ستاره‌ی راک باشم، و آن‌ها در واقع در مورد نحوه‌ی ساخت آهنگ‌های خود صحبت کردند. فورا یک گیتار استراتوکاستر مانند دیوید گیلمور خریدم. هنوز باورم نمی‌شود شانس دیدن آن را داشتم.

۲. وودستاک (Woodstock)

کارگردان: مایکل ودلیک

بازیگران: ریچی هیونز، جیمی هندریکس، جون بایز

محصول: ۱۹۷۰

در حالی که همه وودستاک را دیده بودند و این فیلم همه جا پخش شده بود، من دیر دیدم. انتظار داشتم فقط ببینم که این دسته از هیپی‌های عجیب در حال چرخیدن هستند و در پایان جیمی هندریکس ظاهر می‌شود. اما اجراها عالی بودند. تدوین خیلی جلوتر از زمان خود بود، بسیار پویا بود. وودستاک واقعا به مردم فهماند که موسیقی فقط شنیدن آن نیست بلکه دیدن و شناختن شخصیت‌های بیشتر پشت آن است.

۳. بچه‌ها خوب هستند (The Kids Are Alright)

کارگردان: جف استین

بازیگران: پیت تاونزند، هو، راجر دالتری

محصول: ۱۹۷۹

بیش از هر گروه دیگر، هو (The Who) باعث شد من تبدیل به چیزی شوم که الان هستم، و این مستند داستان آن‌ها را به گونه‌ای بیان کرد که واقعا باعث دگرگونی من شد. ارتباطی که بین پیت تاونزند و کیث مون مشاهده می‌کنید بندرت می‌بینید که مردم اینقدر تحت تاثیر موسیقی، انرژی و ارتباطشان با یکدیگر قرار بگیرند. سپس راجر دالتری این خواننده‌ی بی‌عیب‌و‌نقص، یک فرشته است.

این مستند نشان می‌دهد که میزان سرزندگی موسیقی در گروه آن‌ها چقدر است، و هنگامی که ما در حال تماشای آن‌ها که در حال آماده شدن برای اجراهایشان هستیم، هیچ تظاهری نمی‌بینیم و من می‌بینم که آن‌ها هنر را از آنچه در ذهنشان می‌گذرد خلق می‌کنند.

۴. اه، جنگ موسیقی (Urgh! A Music War)

کارگردان: درک بربیج

بازیگران: تویا ویلکاکس، جان کوپر کلارک، استن ریگوی

محصول: ۱۹۸۲

اوکلاهما سیتی یک شهر آزمایشی برای MTV بود و مجموعه‌ای از گروه‌های پانک راک ایالات متحده و انگلستان مثل XTC، کرامپ‌ها و دد کندی‌ها در همان زمان فعالیت می‌کردند. شما نمی‌دانستید چه کسی آمریکایی است و چه کسی انگلیسی و اصلا مهم نبود. تنها چیزی که مهم بود این که هر گروه کار خودش را می‌کرد و عجیب به نظر می‌رسید.

و در جهانی که می‌دانستید هرگز نمی‌توانید بیتلز باشید، اینجا جان کوپر کلارک با ۵۰ نفر اجرا می‌کرد و فوق‌العاده بود. دیدن اینکه وقتی مخاطب انرژی کاری که می‌کنید را به شما برمی‌گرداند احساس خیلی خوبی داشت و به من خیلی کمک کرد.

نیتین ساونی

نیتین ساونی نوازنده و آهنگساز در سال ۱۹۶۴ در لندن و از والدینی که از پنجاب مهاجرت کرده بودند متولد و در کنت بزرگ شد. او به عنوان نویسنده‌ی کمدی شروع به کار کرد، و با سانجیو بسکار در یک برنامه‌ی نمایشی به نام من خیرخواه (Goodness Gracious Me) کار کرد. او ۱۱ آلبوم انفرادی از جمله آلبوم نفس‌گیر Beyond Skin را در سال ۱۹۹۹ منتشر کرده و با پل مک کارتنی، اکرم خان و ارکستر سمفونیک لندن همکاری کرده است. ساونی موفق به اجرا در برنامه‌های تلویزیونی، بازی‌های رایانه‌ای و بیش از ۵۰ فیلم از جمله فیلم نام خانوادگی (The Namesake) به کارگردانی میرا نایر محصول ۲۰۰۶ شده است. با ۵ فیلم منتخب او آشنا می‌شوید.

۱. کنترل (Control)

کارگردان: آنتون کوربین

بازیگران: سام رایلی، سامانتا مورتون، توبی کبل

محصول: ۲۰۰۷

یک پرتره‌ی فوق‌العاده جسورانه از زندگی ایان کورتیس، که واقعا به صورت متقاعد کننده می‌تواند از او یک افسانه بسازد. به شما جوانی نشان داده شده است که سعی دارد بین زندگی و موسیقی و بیماری‌اش تعادل برقرار کند و بازی‌های سام رایلی در نقش کورتیس و سامانتا مورتون در نقش همسرش دبورا بسیار تاثیرگذار است.

من خیلی طرفدار جوی دیویژن نبودم و در لیورپول تحصیل می‌کردم اما این فیلم، با تصویربرداری سیاه و سفید، کاملا حال و هوای آن زمان را به تصویر می‌کشد. همچنین تلاشش برای نشان دادن یک هنرمند و یک انسان‌، میخکوب کننده است.

۲. لچه درم (Latcho Drom)

کارگردان: تونی گاتلیف

بازیگران: لا کایتا

محصول: ۱۹۹۳

این فیلم سیر تکامل فلامنکو را از ریشه در هند و بعد مصر، از طریق اروپای شرقی به غرب دنبال می‌کند. لچه درم به معنای سفر ایمن است. کارگردان خود رومانیایی است و هیچ راوی وجود ندارد، بنابراین داستان از طریق آهنگ و زیرنویس و بدون هیچ گونه کنتراستی روایت می‌شود. در نتیجه شما احساس می‌کنید به درستی در دنیای جدیدی غوطه‌ور شده‌اید. من فلامنکو می‌نوازم، و شما پژواک سنت‌های باستانی را در آن احساس می‌کنید، اما این چیز دیگری است. قدرتمندترین صحنه مربوط به آواز خواندن سه زن در بالای تپه در مورد محرومیت از حقوقشان است. باورنکردنی است.

۳. در جست‌و‌جوی شوگرمن (Searching for Sugar Man)

کارگردان: مالک بنجلول

بازیگران: سیکستو رودریگز، کرگ بارتولومیو، دنیس کوفی

محصول: ۲۰۱۲

یک مستند عالی درباره‌ی خواننده و ترانه‌سرای کمتر شناخته شده‌ی آمریکایی، سیکستو رودریگز، و محبوبیت بسیار زیاد او در آفریقای جنوبی، که با شایعه‌ای در مورد خودکشی با آتش زدن خودش روی صحنه آغاز می‌شود. پس از آن نشان می‌دهد که داستان واقعی او بسیار متفاوت است.

این فیلم به اسطوره‌شناسی، نحوه‌ی پیشرفت و نحوه‌ی ارتقا موسیقی‌دانان به عنوان چراغ‌های روشنایی در فرهنگ می‌پردازد. این همچنین فیلمی درباره‌ی یک مرد فوق‌العاده دست کم گرفته شده است و اینکه پیدا کردن ستاره‌های گمشده قبل از اینکه اینترنت بوجود بیاید چقدر دشوار بود. اکنون چنین اتفاقی نمی‌افتد.

۴. این اسپینال تپ است (This Is Spinal Tap)

کارگردان: راب راینر

بازیگران: راب راینر، مایکل مک‌کین، کریستوفر گست

محصول: ۱۹۸۴

من در گروه‌های هوی راک، گروه‌های فانک، گروه‌های جاز اجرا کرده‌ام، و این فیلم به شکل خنده‌داری زندگی در تور را به تصویر می‌کشد. من یکبار قبل از اینکه به صحنه بروم، درست مثل اسپینال تپ در هزارتوی راهروها گم شدم!

این فیلم با توجه به جزئیات و به خصوص نقش‌آفرینی بازیگران، یک تور اتوبوسی عالی را به تصویر می‌کشد. باورم نمی‌شد وقتی فهمیدم مایکل مک کین از فیلم بهتره با ساول تماس بگیری (Better Call Saul) شخصی است که نقش دیوید سنت هابینز را بازی می‌کرد. البته او همیشه همانقدر خوب بود.

۵. پرنده (Bird)

کارگردان: کلینت ایستوود

بازیگران: فارست ویتاکر، دایان ونورا، ساموئل رایت

محصول: ۱۹۸۸

یک فیلم زیبا در مورد چارلی پارکر، با بازی درخشان فارست ویتاکر، و کارگردانی بازیگری که به وضوح طرفدار جاز است. پرنده واقعا به شما نشان می‌دهد كه پاركر چقدر با استعداد بود، چطور ذهن او در سطح بالایی فعال بود، اما همچنین چقدر در از خود بیزاری گم شد و چگونه اعتیاد همه چیز را از هم پاشید. پارکر هنگام مرگ ۳۴ ساله بود، اما پزشک قانونی در معایناتش فکر کرد ۶۰ ساله است. این فیلم با ورود به صحنه‌ی نیویورک و نگاهی به جنبه‌های نژادپرستی، همچنین نشان می‌دهد که پارکر با توجه به همه‌ی چیزهایی که علیه آن‌ها می‌جنگید، چه چیزهایی به دست آورد.

آنا مردیت (Anna Meredith)

آنا مردیت در سال ۱۹۷۸ در لندن متولد و خارج از ادینبورگ بزرگ شد. وی در دانشگاه یورک و کالج موسیقی سلطنتی تحصیل کرد و چندین سال را به عنوان آهنگساز در ارکستر سمفونیک بی‌بی‌سی اسکاتلند گذراند. اولین آلبوم وی با نام حیوانات وحشی (Varmints)، برنده‌ی جایزه‌ی آلبوم سال اسکاتلند در سال ۲۰۱۶ شد. سال گذشته وی موسیقی متن فیلم کلاس هشتم (Eighth Grade) را ضبط کرد و موسیقی او در فیلم‌های دیپان (Dheepan) محصول ۲۰۱۵ و سوگلی (The Favorite) محصول ۲۰۱۸ استفاده شد. آلبوم جدید مردیت با نام فیبز (Fibs)، در تاریخ ۲۵ اکتبر منتشر می‌شود. با ۵ فیلم منتخب او آشنا می‌شوید.

۱. بازگشت به خانه؛ فیلمی از بیانسه (Homecoming: A Film by Beyoncé)

کارگردان: بیانسه، اد بورک

بازیگران: بیانسه، رومی کارتر، سولانژ

محصول: ۲۰۱۹

بازگشت به خانه داستان پشت صحنه‌ی اجرای ۲۰۱۸ کوآچلا بیانسه را بیان می‌کند که سخنان بزرگی در مورد اهمیت تحصیلات آمریکایی آفریقایی و تجربه‌ی دانشگاهی ارایه می‌دهد. این فیلم به ستاره‌های پاپی که وارد یک فرهنگ جدید می‌شوند و چگونگی معرفیشان به جهان می‌پردازد. گویی که از نظر ذاتی کاملا با استعداد هستند و کاری که می‌کنند کاملا بدون هیچ زحمتی است.

بیانسه خیلی سخت کار می‌کند! او هر جزییاتی را در نظر می‌گیرد. رقص، لباس، نورپردازی، صحنه‌پردازی و دیدن یک زن که مسئولیت ایده‌هایش را بر عهده دارد بسیار عالی است. این فیلم به شما انگیزه می‌دهد که سخت‌تر کار کنید.

۲. ساخت داستان وست ساید (The Making of West Side Story)

کارگردان: کریستوفر سوان

بازیگران: لئونارد برنستاین، کایری ته کاناوا، خوزه کارراس

محصول: ۱۹۸۴

این مستند درباره‌ی ضبط در دهه‌ی ۸۰ توسط لئونارد برنستاین است که توسط کایری ته کاناوا و خوزه کارراس انجام شده است. آن موسیقی متن اصلی وقتی که من بزرگ می‌شدم در ضبط قدیمی خانه‌مان مدام پخش می‌شد.

برنستاین آدم جالبی است. خونگرم، کم تحمل، بامزه و سیگاری. دیدن اینکه او موسیقی خود را می‌سازد آن هم این موسیقی باورنکردنی، جاه‌طلبانه، جالب، دلخراش، که هرگز ارزشش کم نمی‌شود و واقعا شگفت‌انگیز است.

۳. جورج مایکل؛ آزادی (George Michael: Freedom)

کارگردان: دیوید آستین، جورج مایکل

بازیگران: جورج مایکل، لیندا اوانجلیستا، سیندی کرافورد

محصول: ۲۰۱۷

این فیلم قبل از مرگ جورج ساخته شده و اندکی پس از آن اکران شده است، بنابراین نمی‌توانید آن را بدون بغض تماشا کنید. او یک نوازنده‌ی درخشان، یک خواننده‌ی ساده، اما فقط یک پسر معمولی و جالب با یک هدیه‌ی خدادادی است.

من قبلا این عادت ناسالم را داشتم که وقتی مست و کلافه بودم آهنگ‌های او را پخش می‌کردم. عاشق این هستم که این فیلم نشان می‌دهد که چگونه او اوایل کنترل تصویر خود را به دست گرفت و می‌بینیم متن ترانه‌های آزادی بسیار زیرکانه است، و به هیچ وجه خالی از لطف نیست. او همچنین جذاب و دوست‌داشتنی است. خیلی غم‌انگیز است که دیگر اینجا نیست.

۴. یک باد قدرتمند (A Mighty Wind)

کارگردان: کریستوفر گست

بازیگران: کریستوفر گست، ایگی لوی، هری شیرر

محصول: ۲۰۰۳

یک مستند عالی درباره‌ی تجدید دیدار سه گروه موسیقی فولکلور که به ظرافت و با دقت به تصویر کشیده شده است. من عاشق این هستم که چگونه پشت صحنه‌ی این مستند بی‌سر و صدا وارد معرکه‌ها و روایاتی می‌شود که منجر به کنسرت دیدار مجدد آن‌هاست، و من خصوصا نگرش نسبت به فروش‌های درخشانشان را دوست دارم. شخصیت‌ها نیز بسیار خوب انتخاب شده‌اند زوج سابقی که با هم مشکل داشتند، سه دوست مدرسه‌ی قدیمی، و این همان چیزی است که باعث می‌شود جذاب باشد.

۵. کویین؛ روزهای زندگی ما (Queen: Days of Our Lives)

کارگردان: مت اوکیسی

بازیگران: راجر تیلور، برایان می، روی توماس بیکر

محصول: ۲۰۱۱

من وقتی با کویین آشنا شدم نوجوان بودم.آهنگ معروف آن‌ها بوهمیان راپسودی پس از اینکه در فیلم جهان وین (Wayne’s World‎) اجرا شده بود، همه جا بر سر زبان‌ها جاری بود. در موسیقی آن‌ها سرخوشی زیادی وجود دارد، یک بی‌خیالی واقعی. دیدن این گروه در یک مستند عجب حس جالبی دارد. شما تمام اتفاقاتی را که در پشت صحنه‌ی اجرای فردی صورت می‌گیرد را می‌بینید، بعلاوه‌ی شنیدن لهجه‌ی ملایم انگلیسی غ منتظره‌ی او. بعد او را به صورت زنده می‌شنوید، و عرق روی سبیلش و حرکات مخصوصش را می‌بینید.

