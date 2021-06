پس از چندین کار کوتاه، مانند دوشیزه که برنده جایزه جشنواره شریکفست (جشنواره‌ای مختص فیلم‌های ژانر ترسناک) شد، نفرین لیورونا، در واقع اولین تجربه کارگردانی چاوز محسوب می‌شود. این فیلم با بازی لیندا کاردلینی و ریموند کروز، در مورد آنا تیت گارسیا، مددکار اجتماعی و بیوه‌زنی در لس‌آنجلس است که خود و دو فرزندش مورد آزار و اذیت یک روح بد‌ذات و خبیث واقع می‌شوند.

مجموعه‌‌ی فیلم‌های احضار از سال ۲۰۱۳ آغاز شد و از آن زمان چندین دنباله و اسپین‌آف به همراه داشت. کاراکترهای اصلی احضار، اد و لورین وارن با بازی پاتریک ویلسون و ورا فارمیگا هستند، دو نفر از برجسته‌ترین محققان حوزه ماوراء‌الطبیعه که روی موارد بحث‌برانگیزی فعالیت داشته‌اند. عنصر اصلی دیگر مورد توجه فیلم، عروسک تسخیر شده آنابل است. در حالی که تصور می‌شد نفرین لیورونا یک اسپین‌آف دیگر برای این سری‌ فیلم باشد اما به نظر می‌رسد که تصورات در این‌باره اشتباه از آب درآمده‌ است.

در مصاحبه‌ای برای فیلم احضار: شیطان مرا وادار کرد (The Devil Made Me Do It)، از چاوز خواسته شد تا به سوالات در مورد این‌که آیا فیلم نفرین لیورونا بخشی از سری‌ فیلم‌های احضار است یا خیر، پاسخ دهد. گرچه خود فیلم، گریزی به احضار و داستان آن می‌زند اما این کارگردان عنوان کرد که بخشی از آن مجموعه محسوب نمی‌شود. چاوز بیان کرد: «دلیل ساده‌ای که چرا نفرین لیورونا بخشی از سری‌ فیلم‌های احضار نیست این است که بدون حضور یکی از تولید‌کنندگان این مجموعه ساخته شده‌ است. بنابراین در واقع نمی‌توان آن را جزو احضار به حساب آورد. در اصل، فقط قرار بود که با به کارگیری کاراکتر کشیش و گریزی به آنابل، یک پروژه سرگرم‌کننده ساخته شود. در واقع، برنامه ما این بود که تماشاگران از ارتباط لیورونا و احضار، هیجان‌زده شوند. من نمی‌توانم هیچ کدام از اسرار شرکت سازنده فیلم را فاش کنم. فقط در همین حد می‌توانم بگویم که شخصیت لیورونا، به تنهایی پتانسیل‌های یک فیلم مستقل و جذاب را دارد و ما فقط می‌خواستیم یک اشاره ریز به ارتباط میان دو فیلم داشته باشیم. واقعا درست نیست که یک اسپین‌آف رسمی، بدون تیم کامل ساخته‌ شود. وقتی نفرین لیورونا برای اولین بار در آستین به نمایش درآمد، به اشتباه اعلام شد که قسمت بعدی سری فیلم احضار است. قصد بی‌احترامی به بقیه دست‌اندرکاران را نداشتیم و به هیچ وجه نمی‌خواستیم که از برند تجاری احضار سوءاستفاده کنیم.»

توضیح چاوز در مورد عدم ارتباط بین این فیلم و سری احضار، قابل درک و مناسب است. مطمئنا با جو تبلیغاتی، می‌توانست سیل بیشتری از مخاطبان را جلب کند و کار، آسان‌تر میشد اما رخ ندادن این مسئله، قابل تحسین است و همکاری خوب و مثبت در استودیو این فیلم را نشان می‌دهد.

اولین بار نیست که مشکلی در ارتباط با یک سری‌ فیلم بزرگ پیش می‌آید، به عنوان مثال، سریال‌های مارول که از شبکه نتفلیکس پخش می‌شوند، به طور عام و با توجه به ارجاعات جسته و گریخته، بخشی از دنیای سینمایی مارول در نظر گرفته می‌شوند اما چون هیچ شخصیت واحدی در هر دو آن‌ها، به صورت هم‌زمان حضور نداشت، هنوز هم جای بحث دارد. اگرچه پدر پرز در هر دو فیلم نفرین لیورونا و آنابل حضور داشت اما نبود وی در فیلم‌های دیگر مجموعه احضار، خود دلیلی برای سخنان چاوز است.

