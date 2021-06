هر آنچه باید درباره بابیلون دیمین شزل بدانیم

این فیلم درام، پنجمین اثر دیمین شزل است که پیش از این نیز برای فیلم‌های شلاق (Whiplash)، لالا‌لند (La La Land) و نخستین انسان (First Man)، برنده اسکار شده‌ بود. بابیلون نیز با در اختیار داشتن تعداد زیادی از بازیگران ستاره و درجه یک هالیوود یکی از شانس‌های اصلی فصل جوایز خواهد‌ بود.

فیلم‌های شزل به جز نخستین انسان که یک درام در مورد فضا بود، به طور معمول حول موسیقی متمرکز هستند. فیلم مستقل سیاه و سفید گای و مدلین روی نیمکت پارک (Guy and Madeline on a Park Bench) محصول سال ۲۰۰۹ سبک سینمایی شزل را بنا نهاد و این روند او به همین ترتیب در فیلم شلاق و سریال ادی نیز مشخص است. این فیلم‌ساز، اغلب مفاهیم اصلی آشنا را با زیبایی‌شناسی سینمای مستقل ترکیب می‌کند.

پیش از این، روایت‌های شزل به طور خاص بیشتر بر تعاملات بین شخصیت‌های اصلی متمرکز بود. با این حال، به نظر می‌رسد که با اکران بابیلون، هالیوود بار دیگر شاهد یک فیلم پر از ستاره‌های شاخص باشد، دقیقا مانند فیلم روزی روزگاری در هالیوود (Once Upon a Time in Hollywood) در سال ۲۰۱۹. همان طور که معلوم شد، برد پیت و مارگو رابی، دو تن از بازیگران مشهور این فیلم هستند.

بازیگران بابیلون

جزئیات شخصیت‌های بابیلون فاش نشده‌ است اما بازیگران اصلی تایید شده‌اند. در این فیلم، برد پیت و مارگو رابی بازی می‌کنند که هر دو قبلا با هم در روزی روزگاری در هالیوود کوئنتین تارانتینو بازی کرده‌ بودند. مکس مینگلا نیز به همراه سامارا باف در نقش‌های اصلی حضور دارند. بازیگران مکمل بابیلون شامل نفراتی مانند کاترین واترستون (ستاره فیلم‌های بیگانه و موجودات شگفت انگیز)، اریک رابرتز، لوکاس هاس، لی جون لی و روری اسکاول است.

جزئیات داستان

هنوز ریز و جزئیات خط داستانی بابیلون اعلام نشده‌ ولی بر اساس گزارش‌ها، کلیت فیلم در مورد دوران انتقال هالیوود از سینمای صامت به سینمای صدا‌دار است. اتفاقات بابیلون در اواخر دهه ۲۰ رخ می‌دهد، یعنی زمانی که ماریون دیویس یک ستاره بزرگ بود و در کنار او چهره‌های مهم دیگری مانند گرتا گاربو، رودلف والنتینو، لیلیان گیش، چارلی چاپلین، لوئیز بروکس و باستر کیتون حضور داشتند.

تاریخ انتشار بابیلون

قرار بر این است که بابیلون در روز کریسمس ۲۰۲۲ اکران شود. هم‌چنین این فیلم در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۲۳ اکران جهانی خواهد داشت. فیلم بلبل (The Nightingale) به کارگردانی ملانی لورن با بازی داکوتا فانینگ و اِل فانینگ، می‌تواند یک رقیب بالقوه در گیشه برای بابیلون باشد اما تنها رقیب ساخته شزل نیست. فیلم‌های مورد انتظار بزرگی مانند آواتار ۲ و آکوامن ۲ که در ۱۶ دسامبر اکران می‌شوند، چشم انتظار بابیلون هستند.

