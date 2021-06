فیلم‌های مخصوص نوجوان‌ها (یا به اصطلاح تینیجری) علاوه بر نشان دادن مسائل و معضلات این دوره‌ی سنی حساس، گاه با نگاهی طنز بسیاری از کلیشه‌ها را زیر سوال می‌برند و گاه در قالب یک داستان ترسناک رفتارها و تصمیمات خام نوجوان‌ها را نشان می‌دهند و گاهی هم با داستان‌های درام حساسیت و شکنندگی آن‌ها را هم به خودشان و هم به والدین گوشزد می‌کنند.

با نگاهی به فیلم‍هایی مانند بی سرنخ (Clueless)، دختران بدجنس (Mean Girls) و تقدیم به همه‌ی پسرانی که عاشقشان بودم (To All the Boys I’ve Loved Before) به نظر می‌رسد که هرگز از تماشای درام‌های احساسی و کمدی‌های با نشاط نوجوانان خسته نخواهیم شد. در ادامه برخی از بهترین فیلم‌های نوجوانان در تمام دوران را نام بردیم. برخلاف ما، این فیلم‌ها هرگز پیر نمی‌شوند.

۱. انجمن شاعران مرده (Dead Poets Society)

کارگردان: پیتر ویر

بازیگران: رابین ویلیامز، جاش چارلز، رابرت شان لئونارد

محصول: ۱۹۸۹

امتیاز متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰

رابین ویلیامز برای بازی در نقش معلم انگلیسی جان کیتینگ در انجمن شاعران مرده نامزد دریافت اسکار شد. او به عنوان معلم جدید به مدرسه‌ی شبانه‌روزی پسرانه آمد و با تکنیک‌های نامتعارف تدریسش اعضای هیئت علمی و والدین را شاکی کرد. اما خیلی زود توانست اعتماد شاگردانش را جلب کند و تاثیر زیادی در زندگی و روند تحصیلشان بگذارد.

۲. پای آمریکایی (American Pie)

کارگردان: پائول ویتز

بازیگران: جیسون بیگز، شان ویلیام اسکات، شنون الیزابت

محصول: ۱۹۹۹

امتیاز متاکریتیک: ۵۸ از ۱۰۰

این کمدی رمانتیک مخصوص نوجوانان و جوانان که چندین قسمت دیگر هم از آن ساخته شد، داستان چهار دوست به نام‌های جیم، کوین، کریس و پاول را روایت می‌کند که با هم قراری می‌گذارند. اما در حالی که به دنبال رسیدن به هدفشان هستند، موقعیت‌های خجالت‌آوری را برای خودشان بوجود می‌آورند که ثابت می‌کند هدفشان آن چیزی نیست که ظاهرا به نظر می‌رسد.

۳. جان تاکر باید بمیرد (John Tucker Must Die)

کارگردان: بتی توماس

بازیگران: جسی متکالف، بریتنی اسنو، آشانتی

محصول: ۲۰۰۶

امتیاز متاکریتیک: ۴۱ از ۱۰۰

وقتی سه دختر محبوب در مدرسه متوجه می‌شوند که همه‌ی آن‌ها توسط جان (یکی از پسرهای محبوب مدرسه) به بازی گرفته شدند، آن‌ها دختر تازه‌وارد مدرسه به نام کیت را تشویق می‌کنند تا یک درس حسابی به او بدهد.

۴. خیلی بد (Superbad)

کارگردان: گرگ موتلا

بازیگران: جونا هیل، مایکل سرا، ست روگن

محصول: ۲۰۰۷

امتیاز متاکریتیک: ۷۶ از ۱۰۰

فیلم خنده‌دار خیلی بد که توسط زوج کمدین ست روگن و ایوان گلدبرگ نوشته شده، دو دوست صمیمی را دنبال می‌کند که در تلاشند تا برای یک مهمانی نوشیدنی الکلی تهیه کنند. دردسرهای این دو در تهیه‌ی این نوشیدنی‌ها واقعا خنده‌دار است.

۵. جونو (Juno)

کارگردان: جیسون رایتمن

بازیگران: الن پیج، مایکل سرا، جنیفر گارنر

محصول: ۲۰۰۷

امتیاز متاکریتیک: ۸۱ از ۱۰۰

فیلم جونو که نامزد اسکار بهترین فیلم هم بوده، داستان نوجوانی را روایت می‌کند که باردار می‌شود و یک زن و شوهر جوان را برای فرزندخواندگی نوزادشان انتخاب می‌کند. اما شوهر (با بازی جیسون بیتمن) کاملا مطمئن نیست که فرزند همان چیزی است که واقعا می‌خواهد.

۶. گرگ و میش (Twilight)

کارگردان: کاترین هاردویگ

بازیگران: کریستین استوارت، رابرت پتینسون، بیلی بروک

محصول: ۲۰۰۸

امتیاز متاکریتیک: ۵۶ از ۱۰۰

بخواهیم یا نخواهیم، گرگ‌و‌میش هم یکی از مهمترین فیلم‌های خون‌آشامی است و هم یک فیلم کاملا مناسب نوجوان‌ها. داستان فیلم بر اساس رمان استفانی مایر ساخته شده و ما بلا سوان، یک نوجوان معمولی اهل واشنگتن را ملاقات می‌کنیم که سخت دل ادوارد کالن مرموز و نامیرا را اسیر خود می‌کند.

۷. بازی‌های گرسنگی (Hunger Games)

کارگردان: گری راس

بازیگران: جنیفر لارنس،جاش هاچرسون، وودی هرلسون

محصول: ۲۰۱۲

امتیاز متاکریتیک: ۶۸ از ۱۰۰

در بی‌نظیرترین فیلم‌های این لیست کتنیس اوردین (با بازی جنیفر لارنس) وظیفه دارد در بازی‌های گرسنگی شرکت کند و از آن جان سالم به در ببرد. او که در آمریکای شمالی و در دوره‌ی پس از آخرالزمانی به نام پانم قرار گرفته است، باید در یک رویداد تلویزیونی ملی تا حد مرگ در برابر دیگر نوجوانان بجنگد. چهار فیلم سینمایی به نام بازی‌های گرسنگی از مجموعه‌ی پرفروش‌ کتاب‌های نوشته‌ی سوزان کالینز به همین نام اقتباس شده است.

۸. آستانه‌ی ۱۷ سالگی (The Edge of Seventeen)

کارگردان: کلی فرمون کریگ

بازیگران: هیلی استاینفلد، هالی لو ریچاردسون، بلیک جنر

محصول: ۲۰۱۶

امتیاز متاکرتیک: ۷۷ از ۱۰۰

در این فیلم می‌بینیم که به نظر می‌رسد دنیای دختری به نام نادین وقتی بهترین دوستش با برادر بزرگتر محبوبش رابطه برقرار می‌کند، از هم می‌پاشد و قصد خودکشی دارد. در همین بین او با معلم تاریخش از مشکلاتش می‌گوید و با دوستی جدید و غیر منتظره‌ای آرامش می‌یابد.

۹. مواد (Dope)

کارگردان: ریک فامویا

بازیگران: شیمک مور، کایرسی کلیمون، زویی کراویتز

محصول: ۲۰۱۵

امتیاز متاکریتیک: ۷۲ از ۱۰۰

مالکوم و دوستانش در یک مهمانی زیرزمینی به میزبانی یک فروشنده‌ی مواد مخدر شرکت می‌کنند. وقتی پلیس به مهمانی حمله می‌کند، او و دوستانش فرار می‌کنند، غافل از اینکه یکی از بچه‌ها به نام دام، مواد مخدر و اسلحه را در کوله پشتی خود پنهان کرده است.

۱۰. پادشاه تابستان (The Kings of Summer)

کارگردان: جوردن ووگت رابرتز

بازیگران: نیک رابینسون، مویسس آریاس، گابریل باسو

محصول: ۲۰۱۳

امتیاز متاکریتیک: ۶۱ از ۱۰۰

دو دوست به نام‌های جو و پاتریک، بعلاوه‌ی بیاجیوی فوق‌العاده عجیب، برای فرار از دست والدین سختگیر خود، به قصد ساختن خانه‌ای در جنگل فرار می‌کنند و برای شروع ماجراجویی مصمم هستند.

۱۱. بلند خندیدن (LOL)

کارگردان: لیزا آزولوس

بازیگران: مایلی سایرس، داگلاس بوث، دمی مور

محصول: ۲۰۱۲

امتیاز متاکریتیک: ۵۸ از ۱۰۰

در این درام عاشقانه‌، مایلی سایرس در نقش لولا حضور دارد، نوجوان اخراجی نیویورکی که به پسران، رسانه‌های اجتماعی و گروه دوستان صمیمی خود علاقه‌ی بسیار زیادی دارد. بعد از اینکه او متوجه خیانت دوست پسرش می‌شود، با این واقعیت روبرو می‌شود که نسبت به بهترین و صمیمی‌ترین دوستش احساس خاصی دارد.

۱۲. مزایای گوشه‌گیر بودن (The Perks of Being a Wallflower)

کارگردان: استیون شباسکی

بازیگران: لوگان لرمان، اما استون، ازرا میلر

محصول: ۲۰۱۲

امتیاز متاکریتیک: ۶۷ از ۱۰۰

با اقتباس از رمان استیون شباسکی، این داستان پس‌زمینه‌ای از چارلی ارائه می‌دهد تا زمانی که او با خواهر و برادر ناتنی اخراج شده‌ی سام و پاتریک دوست شود که بخشی شاد و مهیج از زندگی را که هنوز تجربه نکرده است به او نشان می‌دهند.

۱۳. ایزی ای (Easy A)

کارگردان: ویل گلوک

بازیگران: اما استون، پن بدجلی، آماندا باینس

محصول: ۲۰۱۰

امتیاز متاکریتیک: ۷۲ از ۱۰۰

پس از اینکه الیو درباره‌ی یک موضوع بسیار خصوصی برای تحت تاثیر قرار دادن دوستش دروغ می‌گوید، راز دروغینش به سرعت در مدرسه پخش می‌شود. او به زودی شهرتی بی‌دلیل بدست می‌آورد که الیو از آن استفاده می‌کند.

۱۴. بدن جنیفر (Jennifer’s Body)

کارگردان: کارین کوساما

بازیگران: مگان فاکس، آماندا سایفرد، جانی سیمونز

محصول: ۲۰۹

امتیاز متاکریتیک: ۴۷ از ۱۰۰

پس از اینکه گروهی برای استراحت در یک شهر کوچک توقف می‌کنند، جنیفر جذاب توسط یک شیطان پسرخوار تسخیر می‌شود. تنها کسی که می‌تواند او را متوقف کند دوست صمیمی و بی نظیر او، نیدی است.

۱۵. استپ آپ (Step Up)

کارگردان: آن فلچر

بازیگران: چنینگ تیتوم، جینا داون، ماریو

محصول: ۲۰۰۶

امتیاز متاکریتیک: ۴۸ از ۱۰۰

اولین فرنچایز موفق که پنج فیلم و یک مجموعه‌ی تلویزیونی با خود به همراه داشت، تایلر (با بازی چنینگ تیتوم)، یک نوجوان مشکل‌دار بالتیموری را نشان می‌دهد که در یک مدرسه‌ی هنری محلی خرابکاری می‌کند. او برای جبران این خسارت مجبور است به انجام خدمات اجتماعی بپردازد و به عنوان سرایدار مدرسه کار کند. اینگونه است که وی دانش‌آموز نورا (با بازی جنا دووان) را که به یک هم‌گروهی برای رقص نیاز دارد ملاقات می‌کند و او متوجه می‌شود که اتفاقا تایلر در این زمینه فوق‌العاده با استعداد است.

حقیقت خنده‌دار فیلم این است که تیتون و دوان که اکنون طلاق گرفته‌اند، در حین فیلم‌برداری با یکدیگر آشنا شده‌اند. آن‌ها دختر ۷ ساله‌ای به نام اورلی دارند.

۱۶. دبیرستان موزیکال (High School Musical)

کارگردان: کنی اورتگا

بازیگران: زک افران، ونسا هاجنز، کوربین بلو

محصول: ۲۰۰۶

امتیاز متاکریتیک: ۶۶ از ۱۰۰

بهترین فیلم نوجوانان از کانال دیزنی که دو فیلم دیگر و یک مجموعه‌ی تلویزیونی در دیزنی پلاس به همراه داشت، درباره‌ی ورزشکار ستاره تروی بولتون (با بازی زک افرون) و گابریلا مونتز باهوش (با بازی ونسا هاجنز) است. در تعطیلات، آن‌ها در یک مهمانی کارائوکه عاشق یکدیگر می‌شوند و در نهایت تصمیم می‌گیرند هنگام بازگشت از تعطیلات، برای اجرا در مدرسه تست بدهند. اما اولویت‌های بسیار متفاوت و دوستانشان اغلب مانع آن‌ها می‌شود.

۱۷. خواهری از سفر آرزوها (The Sisterhood of the Traveling Pants)

کارگردان: کن کواپیس

بازیگران: آمبر تامبلین، آمریکای فررا، بلیک لایولی

محصول: ۲۰۰۵

امتیاز متاکریتیک: ۶۶ از ۱۰۰

خواهری از سفر آرزوها که بر اساس رمان پرفروشی به همین نام ساخته شده است، چهار نوجوان مریلندی را دنبال می‌کند که از روز تولد بهترین دوستان هم بوده‌اند. آن‌ها قبل از اینکه تابستان را برای اولین بار جدا از هم بگذرانند، یک شلوار جین پیدا می‌کنند که به طرز جادویی اندازه‌ی همه‌ی آن‌هاست. آن‌ها سپس قول می‌دهند که طی ماه‌های آینده این شلوار را به یکدیگر قرض دهند که از همینجا ماجراهایشان شروع می‌شود.

۱۸. ناپلئون دینامیت (Napoleon Dynamite)

کارگردان: جارد هس

بازیگران: جون هدر، جون گریس، افرن رامیرز

محصول: ۲۰۰۴

امتیاز متاکریتیک: ۶۴ از ۱۰۰

ناپلئون، یک نوجوان که از نظر اجتماعی کمی غیرعادی است، در حالی که سعی در کمک به یکی از دوستانش برای کسب ریاست کلاس را دارد، گرفتار ماجراهای عجیب خانواده‌اش می‌شود.

۱۹. چراغ‌های جمعه‌شب (Friday Night Lights)

کارگردان: پیتر برگ

بازیگران: بیلی باب تورنتون، درک لوک، جی هرناندس

محصول: ۲۰۰۴

امتیاز متاکریتیک: ۷۰ از ۱۰۰

در اودسای تگزاس، فوتبال چیز مهمی است. بنابراین هنگامی که مایلز ستاره‌ی خط حمله‌ی تیم به خاطر مصدومیت شدید در اولین بازی فصل محروم می‌شود. با در معرض خطر بودن شرایط تیم، مربی گری گینس باید هر کاری که می‌تواند انجام دهد تا مسابقه‌ی فصل را از دست ندهد.

۲۰. دختران بدجنس (Mean Girls)

کارگردان: مارک واترز

بازیگران: لیندزی لوهان، ریچل مک‌آدامز، لیزی کاپلان

محصول: ۲۰۰۴

امتیاز متاکریتیک: ۶۶ از ۱۰۰

یکی از تاثیرگذارترین فیلم‌های ۲۰۰۰ که حتی به یک نمایش موزیکال هم تبدیل شده است، فیلم دختران بدجنس نوشته‌ی تینا فی یک فیلم مخصوص نوجوانان و بسیار آموزنده است. این فیلم کندی هرون را دنبال می‌کند که بعد از مهاجرت از آفریقا به ایلینوی، خود را در حال گذر از سلسله مراتب پیچیده‌ی اجتماعی دبیرستان می‌بیند. او به زودی عضو گروه محبوبی به نام پلاستیک‌ها می‌شود که اتفاقات جذابی را بعد از آن شکل می‌دهد.

