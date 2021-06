۲۰۲۰ سال سخت و طاقت‌فرسایی برای تمام مردم جهان بود، ولی فیلم‌های علمی تخیلی خیلی خوبی داشت. از بلاک‌باسترهای هالیوودی مثل «تنت» (Tenet) گرفته تا علمی تخیلی‌های مستقلی مثل «وسعت شب» (The Vast of Night). حتی فیلم «مرد نامرئی» (The Invisible Man) هم که تلفیقی بود از ژانر وحشت و علمی تخیلی در همین سال به نمایش در آمد. خلاصه بخواهیم بگوییم، ۲۰۲۰ سال فوق‌العاده‌ای برای ژانر علمی تخیلی بود. اما ۲۰۲۱ چه فیلم‌هایی را برای عرضه دارد؟

وقتی صحبت سر بهداشت جهانی و وضعیت کرونا باشد، همگی آرزو می‌کنیم که هیچ‌چیز شبیه ۲۰۲۰ جلو نرود و شاهد اتفاقات بهتری باشیم. اما اگر درباره‌ی کیفیت فیلم‌های علمی تخیلی بخواهیم بحث کنیم، متوجه می‌شویم که ۲۰۲۱ تا همینجایش هم نوید یک سال پربار و جذاب را می‌دهد. حالا و بعد از اینکه سالی تکان‌دهنده را پشت سر گذاشته‌ایم که شبیه کابوسی تکرارشونده و طولانی بود، فیلم‌های فهرست پیش رو خواسته یا ناخواسته گوشه‌ی چشمی به زندگی خودمان داشته‌اند و فرصتی برایمان فراهم کرده‌اند تا مدتی از بحران‌های روزمره خلاص شویم.

بسیاری از فیلم‌های این مقاله آثار مستقلی هستند که در سرویس‌های آنلاین و پلتفرم‌های نمایش فیلم فرصت بروز و ظهور پیدا کرده‌اند، تعدادی هم فیلم‌های پرستاره‌ای هستند که با بودجه‌های سرسام‌آور ساخته‌ شده‌اند. اگر طرفردار لوپ‌ها و حلقه‌های تکرارشونده‌ی زمانی هستید یا شیفته‌ی داستان‌هایی درباره‌ی دنیاهای موازی و فیلم‌هایی که ژانرهای مختلف را در هم می‌آمیزند، در این فهرست فیلم‌های مورد علاقه‌اتان را پیدا خواهید کرد.

۱۲. لپسیس (Lapsis)

کارگردان: نوآ هاتون

بازیگران: مدلین وایز، دین ایمپریال، دورا مدیسون

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴%

داستان این فیلم در دنیایی موازی می‌گذرد. دین ایمپریال نقش ری تینچلی را بازی می‌کند، مردی که باید به برادر بیمارش برسد و هم‌زمان با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند و مجبور است برای گذران زندگی تن به کارهای سختی بدهد. او که از وضعیت مالی شغل خودش راضی نیست، تصمیم می‌گیرد مدتی در بازار سیاه کوانتوم فعالیت کند اما خیلی زود همه چیز به هم می‌ریزد و اوضاع برای او و همکارانش (که متشکل از انسان‌ها و ربات‌ها هستند) پیچیده و پیچیده‌تر می‌شود.

لپسیس مؤلفه‌های ژانر علمی تخیلی را با رگه‌هایی از ژانر معمایی، درام و کمدی تلفیق و تجربه‌ی منحصربه‌فردی خلق کرده است. اغلب منتقدان فیلم را به خاطر نگاهی که به اقتصاد و فعالیت‌های پیمانکاری بدون امنیت شغلی می‌اندازد تحسین کرده‌اند. کارگردان فیلم نوآ هاتون پیش از این بیشتر در حوزه‌ی مستند و فیلم‌های کوتاه فعالیت کرده است و لپسیس اولین پروژه‌ی مهم و مطرحش به حساب می‌آید. ریچارد ویتاکر، منتقد Austin Chronicle درباره‌ی فیلم نوشته: «لپسیس نگاهی تند و بی‌رحمانه‌ می‌اندازد به نقش مخرب شغل‌های پیمان‌کاری، اینکه چطور آدم‌ها را وادار می‌کنند مدام در حال کار و حرکت باشند و حتی فرصت نفس کشیدن پیدا نکنند.»

از نظر رابرت ایبل منتقد لس آنجلس تایمز این فیلم «نمونه‌ای از یک اثر علمی تخیلی باطراوت است که جهان ویژه‌ی خودش را خلق کرده و تمرکزش را روی کنایه‌های تند‌وتیز و شخصیت‌های تأثیرگذار و ملموس گذاشته.» مت زولر سیتز هم درباره‌ی فیلم می‌گوید: «تازگی‌ها فیلم‌های علمی تخیلی مستقل زیادی ساخته می‌شوند، آثاری که بودجه‌ی محدود و ایده‌های درجه‌یک و بکر دارند. لپسیس یکی از تازه‌ترین نمونه‌های این جریان است که ارزش تماشا و بحث کردن دارد.»

در ابتدا بنا بود لپسیس در جشنواره‌ی جنوب از جنوب غربی سال ۲۰۲۰ به نمایش در بیاید،‌ ولی در نهایت برنامه‌هایشان تغییر کرد و فیلم را از ۱۲ فوریه ۲۰۲۱ روی سرویس‌های استریم آنلاین منتشر کردند. فیلم نامزد بهترین فیلم‌نامه‌ی اول در جوایز اسپریت شده است. اگر به دنبال یک فیلم علمی تخیلی مستقل می‌گردید که ایده‌های نو و مضامین عمیق دارد، لپسیس گزینه‌ی مناسبی برای شما خواهد بود.

۱۱. ماهی کوچولو (Little Fish)

کارگردان: چد هارتیگان

بازیگران: اولیویا کوک، جک اوکانل، رائول کاستیو

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱%

فیلم ماهی کوچولو که ۵ فوریه ۲۰۲۱ در سینماها و پلتفرم‌های آنلاین به نمایش در آمد، یک داستان عاشقانه و درام را با مؤلفه‌های آشنای ژانر علمی تخیلی تلفیق کرده است. داستان در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌گذرد که در آن یک بیماری عصبی ناشناخته و کشنده شبیه آلزایمر ولی شدیدتر مردم سیاتل را گرفتار کرده. اولیویا کوک و جک او دانل در نقش اما و جود ظاهر شده‌اند، زوجی جوان که با عواقب شیوع این بیماری که روی جامعه و رابطه‌ی شخصی خودشان تأثیر گذاشته دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ماهی کوچولو پیش از گسترش و شیوع کرونا ساخته شد و قرار بود در جشنواره‌ی ترایبیکا ۲۰۲۰ به نمایش در بیاید که لغوش کردند،‌ ولی به طرز عجیبی با وضعیت این روزهای دنیا هم‌خوانی دارد.

مری سولوسی منتقد Entertainment Weekly درباره‌ی فیلم نوشته: «ماهی کوچولو بیشتر حس یک قصه‌ی عاشقانه را به بیننده منتقل می‌کند.» او همچنین نقش‌آفرینی کوک و اوکانل را تحسین کرد و گفت به نظرش «رابطه‌ی بین زوج جوان فیلم به لطف گرما و صمیمیتی که در بازی کوک و اوکانل جریان دارد،‌ باورپذیر و دوست‌داشتنی از آب در آمده و این نکته‌ی واقعا مهمی است. چرا که این رابطه‌ی عاشقانه، ستاره‌ی اصلی فیلم به حساب می‌آید و بیننده به خاطر آن داستان را دنبال می‌کند.»

برخی منتقدان هم به شباهت‌های بین ماهی کوچولو و فیلم «درخشش ابدی یک ذهن بی‌آلایش» (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) اشاره کرده‌اند و گفته‌اند که فیلم در عین الهام گرفتن از آن، جادو و جذابیت‌های خودش را حفظ کرده است. فیلم ماهی کوچولو مضامین و پرسش‌های کلیدی مطرح می‌کند و آن را در بستری شاعرانه و عاشقانه به تصویر می‌کشد. رابطه‌ی عاشقانه‌ی بین زوج داستان در اولویت روایتی است که می‌بینیم و عناصر علمی تخیلی ماجرا تنها به رنگ‌آمیزی موقعیت‌ها کمک کرده.

اگر به دنبال فیلمی عاشقانه می‌گردید که با حس‌وحال کرونایی این روزهای دنیا هم‌خوانی داشته باشد، ماهی کوچولو انتخاب خوبی است.

۱۰. مادیان مشتاق (The Wanting Mare)

کارگردان: نیکلاس اش بیتمن

بازیگران: جوردن موناگان، کیت لین شیل، کریستین کلاگ-دارین

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۲%

اولین فیلم نیکلاس اش بیتمن درامی عاشقانه‌ است درباره‌ی دو سرزمین خیالی به نام ویثرن و لویثن. ویثرن محیطی به‌شدت گرم و داغ دارد و لویثن سرد و یخی است. اهالی ویثرن حاضرند برای فرار از این سرزمین و رفتن به لویثن دست به هر کاری بزنند،‌ و از سوی دیگر مردم لویثن طمع اسب‌های ویثرن را دارند و می‌خواهند آن‌ها را بدزدند.

جوردن موناگان در نقش مویرا ظاهر شده است، زنی ساکن ویثرن و از نسل زنانی که همگی سرپرست خانواده بوده‌اند و رؤیای «جهان گذشته» را در سر می‌پرورانند. اما مویرا در عین داشتن رؤیایی مشترک با پیشینیان خود، رازی بزرگ هم نگه داشته. با دزدی به نام لارسن (بیتمن) آشنا می‌شود و رابطه‌ای عاشقانه بین این‌دو شکل می‌گیرد.

ساخت این فیلم ۵ سال به درازا کشید و تقریبا تمام صحنه‌های آن را در سوله گرفتند و بعدا به کمک جلوه‌های ویژه‌ی کامپیوتری فضای دور بازیگران را ساختند. کارگردان فیلم بیتمن سابقه‌ی کار در حوزه‌ی جلوه‌های کامپیوتری داشته و مادیان مشتاق را جوری ساخته است که از نظر بصری هم تأثیرگذار در آمده هم زیبا و چشم‌نواز.

فیلم از ۵ فوریه ۲۰۲۱ در سینماها و پلتفرم‌های آنلاین به نمایش در آمد و نظر مثبت منتقدان را جلب کرد. کت هیوز منتقد هالیوود نیوز فیلم را یک «اثر زیبا و تفکربرانگیز که تماشاگر را به دل جهانی دیگر می‌برد» نامیده که به گفته‌ی او «تصاویر متحرک عجیب و شگفت‌انگیزی جلو چشم مخاطب می‌گذارد.» نوئل موری از لوس آنجلس تایمز هم درباره‌ی فیلم گفته: «این اثر پساآخرالزمانی که حس‌وحالی غم‌افزا دارد به‌خوبی نشان می‌دهد که چطور می‌توان با تکیه بر مهارت‌های شخصی و فردی فیلمی موفق و تماشایی ساخت.» و هنری استوارت از Slant Magazine به این نکته اشاره کرده که فیلم مادیان مشتاق «با تصاویر دیجیتالی و کامپیوتری سرزمین‌هایی خلق کرده که واقعا ملموس و قابل حس هستند.»

۹. نقشه چیزهای کوچک و عالی (The Map of Tiny Perfect Things)

کارگردان: ایان ساموئلز

بازیگران: کاترین نیوتون، کایل آلن

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۷%

نقشه چیزهای کوچک و عالی با فرمول دلچسب و ساده‌ای ساخته شده: کمی ایده‌های عاشقانه دارد و مقداری هم مؤلفه‌های عملی تخیلی، این‌ها در کنار ایده‌ی مرکزی فیلم «روز موش خرما» (Groundhog Day) قرار گرفته‌ و یکی از فیلم‌های بامزه و تماشایی امسال را شکل داده‌اند.

داستان درباره‌ی پسری جوان و باهوش به نام مارک (کایل آلن) است که در یک حلقه‌ی تکرارشونده‌ی زمانی گیر افتاده و به شکلی اتفاقی با دختری جوان به نام مارگارت (کاترین نیوتون) آشنا می‌شود که او هم در همین لوپ زمانی گرفتار شده. این دو تصمیم می‌گیرند حالا که در یک روز تکراری اسیر شده‌اند، از چیزهای خوب و لذت‌بخش همین روز استفاده کنند و اوقات خوشی را بگذرانند. داستانی عاشقانه که مشابه «پالم اسپرینگز» (Palm Springs) است، منتهی این یکی رگه‌های نوجوان‌پسند بیشتری دارد.

نقشه چیزهای کوچک و عالی ۱۲ فوریه ۲۰۲۱ روی آمازون پرایم منتشر شد و از همان زمان به خاطر بازیگران جذاب و دوست‌داشتنی و داستان احساسات‌برانگیزش تحسین شد. مایک وارد از سایت Should I See It این فیلم را «یک اثر پرجزئیات که با ظرافت و وسواس تحسین‌برانگیز ساخته شده» نامیده و نقش‌آفرینی قدرتمند دو بازیگر جوانش را نقطه‌ی قوت آن دانسته.

فیلم بازیگوشی و شیطنتی فریبنده دارد که بیننده را از نظر حسی درگیر شخصیت‌های داستان می‌کند. با دیدنش حس می‌کنید که کارگردان فیلم ایان ساموئلز حسابی موقع ساختن آن خوش گذرانده و سعی کرده این حال خوبش را به ما هم منتقل کند. نقشه چیزهای کوچک و عالی نگاهی تازه انداخته به عشق دوران جوانی و داستانی تعریف کرده که هم فکر و ذهنمان را درگیر خودش می‌کند هم احساساتمان را برمی‌انگیزد.

اگر بازیگران جوان فیلم به نظرتان آشنا می‌آیند، شاید بد نیست بدانید که کایل آلن در سریال «داستان ترسناک آمریکایی» (American Horror Story) بازی کرده. کاترین نیوتون هم در سریال «دروغ‌های کوچک بزرگ» (Big Little Lies) نقش ابیگیل کارلسون را بازی می‌کرد و قرار است در قسمت سوم فیلم مرد مورچه‌ای نیز ظاهر شود. نیوتون در این سال‌ها شهرت بیشتری پیدا کرده است و در فیلم‌های سینمایی گوناگونی در نقش‌های فرعی و اصلی ظاهر شده،‌ اما نقشی که او را به شهرت رساند کلیر (دختر کستیل)‌ در سریال «سوپرنچرال» (Supernatural) بود.

۸. لیگ عدالت نسخه‌ی زک اسنایدر (Zack Snyder’s Justice League)

کارگردان: زک اسنایدر

بازیگران: بن افلک، گل گدوت، هنری کویل

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۱%

اگر دلتان می‌خواهد یک فیلم علمی تخیلی ببینید که پر است از ابرقهرمان‌های معروف و محبوب، لیگ عدالت نسخه‌ی زک اسنایدر را از دست ندهید. این حماسه‌ی ۴ ساعته‌ی زک اسنایدر بعد از ماجراهای بسیار به نمایش در آمد و دل هوادارانش را حسابی به دست آورد و موفق شد امتیاز ۹۴% را از مخاطبان راتن تومیتوز بگیرد. از نظر طرح و قصه‌ی اصلی، ماجرای این نسخه هم مشابه لیگ عدالت سال ۲۰۱۷ است. بعد از فداکاری سوپرمن در «بتمن علیه سوپرمن: طلوع عدالت» (Batman v Superman: Dawn of Justice) بتمن تصمیم گرفته تیمی از ابرقهرمان‌ها را گرد هم بیاورد تا مقابل نیرویی مهیب و فرازمینی بایستند. اما نسخه‌ی سال ۲۰۱۷ بدون حضور زک اسنایدر جمع شد و جاس ویدن تا می‌توانست به آن ضربه زد. حالا خود زک اسنایدر برگشت و فیلم را آن‌طور که از ابتدا مد نظرش بود آماده کرد و نتیجه‌ و بازخورد خیلی خوبی هم از هواداران گرفت.

فیلم در شش بخش یا فصل روایت می‌شود و در آن به سایبورگ و فلش فرصت کافی داده شده تا بخشی از داستان‌هایشان را روایت کنند و بیننده نسبت به آن‌ها شناخت بهتری داشته باشد. تفاوت دو نسخه‌ی لیگ عدالت واقعا چشم‌گیر و قابل توجه است و منتقدان هم به این نکته اشاره کرده‌اند. به نظر آ‌ن‌ها نسخه‌ی زک اسنایدر اساسا فیلمی جدید و متفاوت است که نسبت به نسخه‌ی قبلی عمیق‌تر و جدی‌تر به نظر می‌رسد و با انسجامی مثال‌زدنی روایت شده.

البته عده‌ای از منتقدان اشاره کرده‌اند که فیلم زک اسنایدر همه چیز را اغراق‌شده و بیش از حد جلو چشم نشان می‌دهد، و به نظرشان همان اندازه که نکات مثبت و مهارت‌های کارگردانی او به چشم می‌آید، ضعف‌ها و کاستی‌هایش هم گل‌درشت و واضح شده. برخی دیگر معتقدند لیگ عدالت زک اسنایدر مستحق این توجه و تحسین است و او برای رساندن فیلمش به موقعیت کنونی زحمت زیادی کشیده و انرژی فراوانی صرف کرده. به گفته‌ی برخی منتقدها هم لیگ عدالت احتمالا بهترین فیلمی است که زک اسنایدر تا به حال ساخته و همچنین بهترین فیلم در بین آثار سینمایی دی‌سی به شمار می‌رود.

۷. غول مرحله آخر (Boss Level)

کارگردان: جو کارنهان

بازیگران: فرانک گریلو، مل گیبسون، نائومی واتس

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۳%

غول مرحله آخر از ۵ مارس ۲۰۲۱ روی پلتفرم آنلاین Hulu قرار گرفت. این فیلم علمی تخیلی اکشن داستانی پرجنب‌وجوش و هیجان‌انگیز روایت می‌کند و پر است از صحنه‌های نفس‌گیر و ارجاعات به بازی‌های کامپیوتری. داستان درباره‌ی مرد بخت‌برگشته‌ای به نام روی (گریلو) است که در یک حلقه‌ی زمانی گیر افتاده و هر روز کشته می‌شود. عده‌ای آدم‌کش بی‌کله به دنبالش افتاده‌اند و خودش هم نمی‌داند قضیه چیست و چرا می‌خواهند او را بکشند، و مهم‌تر از همه نمی‌داند چرا هر بار که می‌میرد دوباره زنده می‌شود و باید دوباره همان روز را از اول تجربه کند.

روی صدها بار می‌میرد و زنده می‌شود و از دست انواع و اقسام آدم‌کش‌های عجیب‌وغریب جان سالم به در می‌برد تا بالاخره سرنخی پیدا کند از علت این لوپ و حلقه‌ی زمانی آزاردهنده. تا بفهمد چه کسی قصد کشتن او را کرده و راهی برای پایان دادن به این حلقه‌ی زمانی پیدا کند و خانواده‌اش را نجات دهد.

غول مرحله‌ آخر شاید در ابتدا یک اکشن عادی و بدون مغز به نظر برسد که خواسته انبوه صحنه‌های زدوخورد و کشت‌وکشتار و تعقیب‌وگریز را به خورد مخاطب بدهد، اما لایه‌ای از معما و قصه‌ای جذاب زیر تمام این اتفاق‌ها جریان دارد که قطعا با دیدنش لذت خواهید برد. پشت همه‌ی این ماجراهای خونین و انفجاری، قصه‌ی پدر و همسری خوابیده که تمام زندگیش از خانواده دور بوده و حالا می‌خواهد غیبتش را جبران کند. همین بُعد احساسی ماجراست که بیننده را مشتاق تماشای داستان دیوانه‌وار فیلم می‌کند. وقتی ابعاد بیشتری از زندگی روی و همسرش (نائومی واتس) مشخص می‌شود و ماجرای رابطه‌ی او با پسرش را می‌بینیم، همه چیز برایمان مهم‌تر و ملموس‌تر به نظر می‌رسد و از جایی به بعد عمیقا دلمان می‌خواهد این مرد زخم‌خورده و گرفتار تکرار به هدفش برسد.

غول مرحله آخر فیلمی سرگرم‌کننده، سرحال و جذاب است که با تماشایش اوقات واقعا خوبی را سپری خواهید کرد. گیمرها و هواداران بازی‌های کامپیوتری از ایده‌ی مرکزی آن که بر اساس تکرار و یادگیری مراحل است حسابی ذوق خواهند کرد و کسانی هم که به دنبال دیدن یک اکشن علمی تخیلی خوش‌ریتم با داستانی خوب و شخصیت‌هایی همدلی‌برانگیز هستند با یک غافلگیری دلچسب روبه‌رو خواهند شد.

۶. رفتگرهای فضایی (Space Sweepers)

کارگردان: جو سونگ-هی

بازیگران: سونگ جونگ کی، کیم تائه-ری، جین سئون-کیو

امتیاز راتن تومیتوز: ۶۹%

داستان رفتگرهای فضایی که با عنوان کره‌ای و اصلی Seungriho هم شناخته می‌شود در یک پادآرمان‌شهر و سال ۲۰۹۲ می‌گذرد. گروهی از رفتگرها که کارشان جمع‌آوری زباله‌های فضایی است رباتی به نام دوروتی پیدا می‌کنند. شرکتی پلید به نام UTS به دنبال این ربات می‌گردد تا از آن به عنوان سلاحی مرگ‌بار استفاده کند. رفتگرهای فضایی که از این قضیه باخبر می‌شوند،‌ تصمیم می‌گیرند که از دوروتی برای اخاذی استفاده کنند تا در ازای تحویلش به شرکت پولی به جیب بزنند. اما خیلی زود معلوم می‌شود که تصمیم احمقانه‌ای گرفته‌اند.

رفتگرهای فضایی از ۵ فوریه ۲۰۲۱ روی نتفلیکس منتشر شد و نظرات عموما مثبتی دریافت کرد. برخی منتقدها فیلم را یک سفر فضایی ماجراجویانه و پرانرژی نامیده‌اند که در کنار صحنه‌های اکشن و سرگرم‌کننده‌اش موفق شده بیننده‌ها را از نظر حسی درگیر کند. برخی دیگر از منتقدها هم ریتم و سرعت دیوانه‌وار فیلم را تحسین کرده‌اند و به نظرشان پر است از انفجار و ربات و تصاویر تماشایی و عده‌ای هم گفته‌اند رفتگران فضایی در کنار مؤلفه‌های اکشن و علمی تخیلی مفرحش نگاه جالبی به انسانیت و تأثیر سرمایه‌داری رو آینده‌ی بشر انداخته.

۵. گودزیلا علیه کونگ (Godzilla vs. Kong)

کارگردان: آدام وینگارد

بازیگران: ربکا هال، الکساندر اسکارسگارد، کایل چندلر

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۶%

فیلمی که به احتمال زیاد پایان‌بخش حماسه‌ی پرخرج و پرسروصدای «مانستروِرس» (MonsterVerse) است و ناجی سینماها در ایام کرونازده بود. در این قسمت از ماجراجویی‌های تایتان‌ها و هیولاهای عظیم‌الجثه‌ی زمین که به کارگردانی آدام وینگارد ساخته شده چند چهره‌ی جدید هم به جمع قبلی‌ها پیوسته‌اند که شاید جذاب‌ترینشان بازیگر خردسال و کر و لال کایلی هاتل باشد که نقش جیا را بازی کرده. همان دختربچه‌ای که با کینگ کونگ رابطه‌ای دوستانه برقرار می‌کند و به او زبان اشاره یاد می‌دهد.

در این قسمت می‌بینیم که بعد از موفقیت‌های گودزیلا در شکست دادن گیدورا، سایر تایتان‌ها تا مدتی در آرامش و خفا زندگی می‌کنند. همچنین نظریه‌ی زمین تو خالی که برای اولین بار در فیلم «گودزیلا: پادشاه هیولاها» (Godzilla: King of the Monsters) مطرح شده بود حالا هوادارانی پیدا کرده و سازمانی علمی به نام مونارک در جزیره‌ی جمجمه مراقب کینگ کونگ است. در همین حین گودزیلا به دلایلی نامشخص تحریک و تهییج می‌شود و به ساختمان مرموز Apex Cybernetic حمله می‌کند. از سوی دیگر انسان‌ها با کمک کینگ کونگ زمین تو خالی را پیدا می‌کنند تا از انرژی عظیم آن بهره ببرند و کونگ برای مبارزه با گودزیلا آماده می‌شود. در نهایت تمام این خط‌های داستانی به هم می‌رسند و گودزیلا و کونگ که دشمنی قدیمی و باستانی با یکدیگر دارند طی مبارزه‌ای مهیب و غول‌آسا به جان هم می‌افتند.

از زمان اکران فیلم که مارس ۲۰۲۱ آغاز شد، منتقدان نظرهای مثبت و پرحرارتی نسبت به این اکشن کایجویی داشتند. پیتر تراورس درباره‌ی آن می‌گوید: «مبارزه‌ی این تایتان‌های غول‌پیکر از هر لحاظی شگفت‌انگیز و مسحورکننده است.»

جیک کویل از اسوشیتد پرس هم درباره‌ی فیلم می‌نویسد: «گودزیلا علیه کونگ تجربه‌ای عجیب و غیرقابل تصور است که فیلم‌های هیولایی را احیا کرده.»

اما شاید بیشترین تعریف را مت زولر سیتز کرده باشد که گفته: «گودزیلا علیه کونگ احتمالا بهترین فیلم استودیویی امسال است و اگر هم بهترین نباشد، تجربه‌ای است واقعا لذت‌بخش و سرگرم‌کننده.»

۴. مسافر قاچاق (Stowaway)

کارگردان: جو پینا

بازیگران: آنا کندریک، تونی کولت، دنیل دی کیم

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۶%

این فیلم علمی تخیلی پرتنش که در نتفلیکس منتشر شد داستان سه فضانورد و سفر دو ساله‌اشان به مریخ را روایت می‌کند. وقتی آن‌ها از حضور یک مسافر قاچاق در سفینه‌اشان باخبر می‌شوند مأموریتشان به مشکل و بحرانی اساسی برمی‌خورد.

کارگردان فیلم جو پینا که فیلم‌نامه‌ی آن را به همراه رایان موریسون نوشته ترکیب بازیگران جذاب و درجه‌یکی جمع کرده. تونی کولت نقش مارینا برنت را بازی می‌کند، کاپیتان سفینه که این آخرین مأموریتش در فضا به حساب می‌آید. آنا کندریک در نقش زویی لوِنسون ظاهر شده، که مسؤول بخش تحقیقات پزشکی سفینه است. و دنیل دی کیم نقش دیوید کیم، زیست‌شناس تیم فضانوردی را بازی کرده. شامیر اندرسون هم ایفاگر نقش مردی زخمی به نام مایکل آدامز است که ناخواسته و بدون اطلاع گروه سوار سفینه شده.

متأسفانه هر اتفاقی که منجر به جراحت مایکل آدامز شده، به سفینه هم آسیب زده و حالا اکسیژن فقط برای سه انسان کفاف می‌دهد. یا باید نفر چهارم بمیرد یا همگی از بین بروند. مسأله‌ی و بحران اصلی این است که چه کسی باید حذف شود.

مسافر قاچاق از زمان پخش تا کنون نظرات نسبتا مثبتی دریافت کرده. اوون گلیبرمن از ورایتی درباره‌ی آن می‌گوید: «در مسافر قاچاق با یک مأموریت فضایی به مریخ طرف هستیم که هر چه جلوتر می‌رود، ابعاد حسی و اخلاقی و انسانی عمیق‌تر و پیچیده‌تری به خودش می‌گیرد. در تمام مدت تماشای فیلم مدام خودمان را جای شخصیت‌های داستان می‌گذاریم و فکر می‌کنیم اگر آنجا بودیم چه رفتاری نشان می‌دادیم.»

از سوی دیگر کریستی لمیر از Rogerebert.com معتقد است «فیلم مسافر قاچاق نگاهی هوشمندانه و بدیع انداخته به ژانری آشنا و بارها تکرارشده و برای روایت داستانش از حضور بازیگران فوق‌العاده‌ای بهره برده.» استفانی زاکارک از تایمز هم درباره‌ی فیلم می‌نویسد: «مسافر قاچاق حس‌وحالی تلخ و ناراحت‌کننده دارد و بیننده را وادار می‌کند درگیر لحظاتش شود.»

پس اگر به دنبال فیلمی علمی تخیلی می‌گردید که ذهنتان را درگیر سؤال‌های فلسفی اخلاقی کند و با تماشایش از خودتان بپرسید اگر در یک موقعیت مرگ و زندگی بودید چه می‌کردید،‌ مسافر قاچاق را ببینید.

۳. میچل‌ها در برابر ماشین‌ها (The Mitchells vs. the Machines)

کارگردان: مایکل ریاندا

بازیگران: ابی جاکوبسون، دنی مک‌براید، اولیویا کولمن

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۸%

این انیمیشن علمی تخیلی نتفلیکس که مناسب همه‌ی سنین و تماشا در کنار خانواده است از ۳۰ آوریل منتشر شد. داستان درباره‌ی خانواده‌ای است که به سفری جاده‌ای رفته‌اند تا خوش بگذرانند، ولی متأسفانه با فجایعی آخرالزمانی مواجه می‌شوند و باید با انقلاب ربات‌ها دست‌وپنجه نرم‌ کنند. ضدقهرمان اصلی ماجرا خود تکنولوژی است. میچل‌ها‌ تصمیم گرفته‌اند یک آخر هفته را بدون گوشی و موبایل و اینترنت سر کنند و از تعطیلاتی سنتی لذت ببرند، ولی ناخواسته درگیر جنگی با ربات‌ها و تکنولوژی می‌شوند.

میچل‌ها در برابر ماشین‌ها نظرات مثبت زیادی در بین منتقدان و مردم به دست آورده و امتیازهای بالایی گرفته. تهیه‌کننده‌ی فیلم فیل لورد و کریستوفر میلر هستند که پیش از این تجربیات موفقی چون «فیلم لگو» (The Lego Movie) و «خیابان جامپ شماره ۲۱» (۲۱ Jump Street) داشته‌اند.

باب اشتراوس منتقد سان فرانسیسکو کرونیکلز فیلم را «یک اثر آخرالزمانی درباره‌ی ربات‌ها و مناسب تمام اعضای خانواده» نامیده. از نظر سم آدامز منتقد Slate انیمیشن میشل‌ها در برابر ماشین‌ها بر خلاف ظاهر و داستانش، فیلمی در ستایش تکنولوژی است. نکته‌ای که از نظر بنجامین لی منتقد گاردین هم پنهان نمانده: « فیلم مایکل ریاندا رویکرد و دیدگاهی متعادل و منطقی نسبت به تکنولوژی و تأثیرش روی زندگی ما دارد و سعی نکرده یک‌طرفه به مسأله نگاه کند و ساده‌انگارانه فقط بگوید تکنولوژی بد است،‌ سراغش نروید. او به ما نشان می‌دهد که چطور جوانان با همین تکنولوژی‌ها امکانات خارق‌العاده‌ای خلق می‌کنند و می‌گوید اگر این ابزارها به درستی و خوبی استفاده شوند،‌ زندگی همه‌امان را بهتر خواهند کرد.

۲. اکسیژن (Oxygen)

کارگردان: الکساندر آجا

بازیگران: ملانی لورنت، متیو آمالریک، مالیک زیدی

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۸%

اکسیژن تازه‌ترین فیلم الکساندر آجا که پیش از این به خاطر «خزش» (Crawl) تحسین شده بود، تریلری درگیرکننده و پرتنش است و نظرات مثبت زیادی را از منتقدان دریافت کرده. در این فیلم فرانسوی زبان نتفلیکس داستان لیز (ملانی لورنت بازیگر حرامزاده‌های لعنتی تارانتینو) را دنبال می‌کنیم که به ناگاه در محفظه‌ای بیدار می‌شود و به نظر می‌رسد هیچ‌چیزی در خاطرش نیست. نمی‌داند کیست و کجاست و باید چه کار کند. تنها همدمش یک هوش مصنوعی به نام M.I.L.O است که مدام به او می‌گوید اکسیژن این محفظه رو به اتمام است و در سطحی هشداردهنده قرار دارد. اگر لیز موقعیت و هدفش را به یاد نیاورد، خیلی زود خفه خواهد شد.

اغلب منتقدها کارگردانی بی‌تکلف و بی‌اغراق آجا را تحسین کرده‌اند که تمرکزش را روی خلق لحظات پرتنش و پرتعلیق گذاشته و سعی نکرده داستانش را با استفاده‌ی بیش از حد جلوه‌های کامپیوتری و القای هیجانات کاذب جلو ببرد. الکساندر آجا فیلمش را در زمان قرنطینه و با فیلم‌نامه‌ای از کریستوفر لی‌بلانک ساخته (فیلم‌نامه‌ای که سال ۲۰۱۶ نوشته بود). دیوید رونی منتقد هالیوود ریپورتر درباره‌ی فیلم می‌گوید: «شاید هواداران همیشگی آجا که شیفته‌ی لحظات ترسناک و به‌شدت دلهره‌آور فیلم‌های او هستند با دیدن اکسیژن سرخورده شوند، اما اگر صبر پیشه کنند و خودشان را به فضای پر از تعلیق این فیلم علمی تخیلی جذاب بسپارند متوجه خواهند شد که چه هیجانات عمیقی انتظارشان را می‌کشد. داستان فیلم هر چه جلوتر می‌رود پیچیده‌تر می‌شود و ذهن بیننده‌اش را به چالش می‌کشد.»

برایان تالریچو از RogerEbert.com هم نوشته که فیلم اکسیژن «تأثیرگذارترین تریلری است که در دوران کرونا ساخته و پخش شده و تماشاگران عمیقا با آن هم‌ذات‌پنداری خواهند کرد چون به شکلی غافلگیرکننده وضعیتی مشابه را به تصویر می‌کشد. فیلمی است درباره‌ی انزوا،‌ فقدان و آینده‌ای نامطمئن.»

۱. یک مکان ساکت ۲ (A Quiet Place Part II)

کارگردان: جان کرازینسکی

بازیگران: امیلی بلانت، کیلین مورفی

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱%

دنباله‌ی فیلم ترسناکی که جان کرازینسکی سال ۲۰۱۸ ساخت و حسابی سر و صدا به پا کرد قرار بود خیلی زودتر از این‌ها به نمایش در بیاید، ولی مثل خیل عظیم پروژه‌های دیگر به پست کرونا خورد و اکرانش مدام عقب افتاد. تا اینکه سرانجام ۲۸ می ۲۰۲۱ روانه‌ی سینماها شد و مخاطبان زیادی را خوشحال کرد.

در این قسمت علاوه بر اینکه ادامه‌ی ماجراهای خانواده‌ی ابوت را می‌بینیم، نگاهی هم می‌اندازیم به گذشته و اولین روزی که موجودات فضایی خون‌‌خوار و حساس به صدا به زمین حمله کردند و به این طریق جان کرازینسکی فرصتی کوتاه پیدا می‌کند تا دوباره در نقش لی ابوت ظاهر شود.

در زمان حال و ادامه‌ی قسمت اول، اولین ابوت (امیلی بلانت)‌ را می‌بینیم که به همراه نوزاد و دو بچه‌ی بزرگتر دیگرش به دنبال مکانی تازه برای زندگی می‌گردند و پا در سفری خطرناک گذاشته‌اند. مزرعه‌ای که پیش از این سکونت‌گاه آن‌ها بود دیگر امن نیست و امکان زندگی در آن را ندارند و حالا مجبورند جای جدیدی پیدا کنند. در همین حین با اِمِت (کیلین مورفی) مواجه می‌شوند که از آشنایان آن‌هاست و در افتتاحیه‌ی فیلم او را به صورت گذرا دیده بودیم. اما امت حالا مردی کج‌خلق و عصبی شده و قهرمانان قصه‌ی ما نمی‌دانند می‌توانند به او اعتماد کنند یا نه، ولی به کمکش نیاز دارند.

یک مکان ساکت ۲ را به خاطر تعلیق و تنش جاری در لحظات و فیلم‌نامه‌ی محکم و منسجمش تحسین کرده‌اند و از نظر اکثر منتقدان پیشرفت محسوسی نسبت به قسمت اولش به حساب می‌آید. عده‌ای از منتقدان گفته‌اند که فیلم کرازینسکی پر است از لحظات تکان‌دهنده و پرتعلیق و نفس‌گیری که تا قلب مخاطبانش نفوذ می‌کند.

کری دارلینگ از Houston Chronicle درباره‌ی فیلم گفته: «قسمت دوم یک مکان ساکت مهارت کرازینسکی را در خلق لحظات پرتنش بیش از پیش ثابت می‌کند. فیلمی است که با تدوین درجه‌یک و صداگذاری بی‌نظیر تماشاگرانش را میخکوب می‌کند.»

منبع: Looper

منبع متن: digikala