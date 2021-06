مارول از سال ۲۰۰۸ مشغول ساخت حماسه بی‌نهایت (سه فاز اول انتقام‌جویان) بود و سرانجام این حماسه را با فیلم مرد عنکبوتی: دور از خانه (Spider-Man: Far From Home) که دنباله‌ای است از وقایع فیلم‌های بازی پایانی و جنگ بی‌نهایت، پایان داد. در فیلم جنگ بی‌نهایت شاهد این بودیم که قهرمانان گرد هم آمدند تا با تانوس و ارتشش مقابله کنند. مارول اکنون فاز ۴ خود را پیش می‌برد که هم فیلم‌ها و هم سریال‌های تلویزیونی را شامل می‌شود.

شروع این فاز با پخش وانداویژن (WandaVision) و شاهین و سرباز زمستان (The Falcon and the Winter Soldier) همراه بود و حالا بینندگان در حال تماشای لوکی خدای شرارت‌ هستند. در این سریال شاهد این هستیم که سازمان اختلاف زمانی، سازمانی که بر جدول زمانی نظارت می‌کند، با تکیه بر مهارت‌های لوکی، او را به یک ماموریت بسیار مهم می‌فرستد. همه این‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که لوکی سعی دارد از نابودی و مرگ فرار کند، چرا که او نه لوکی اصلی بلکه کسی است که در سال ۲۰۱۲ حین سرقت زمان در فیلم بازی پایانی، توانست با کمک سنگ تسرکت فرار کند. هم‌چنین لوکی با مفاهیم زمان، سفر در زمان و چند‌جهانی سروکار خواهد داشت.

سریال، مخاطبان را با میس مینتس (Miss Minutes)، بانوی طلسم شده‌ای آشنا می‌کند که مسئولیت توضیح دادن در مورد ریشه‌های سازمان اختلاف زمانی و چگونگی ایجاد چند جهانی و دیوانگی که در پی دارد، با اوست (این بخش مستقیما با فیلم دکتر استرنج در چند جهانی دیوانگی مرتبط است). حال ممکن است مارول ماجراجویی بزرگ‌تری را نسبت به بازی پایانی ترتیب دهد که حتی می‌تواند بسیار پر مخاطره‌تر از نبرد با تانوس باشد.

توضیح در مورد چندجهانی اصلی مارول

مفهوم چندجهانی قبلا در مارول معرفی شد اما در مورد آن توضیحی داده نشد و تفسیر آن بر عهده خود بینندگان قرار گرفته‌ بود. هم‌چنین، اعتقاد بر این است که این چندجهانی نه تنها شامل شاخه‌های جدول زمانی باقی مانده از سرقت زمان در بازی پایانی بلکه در بردارنده‌ی بسیاری از محدوده‌ها و ابعادی است که مارول قبلا نشان داده، مانند محدوده کوانتوم، ابعاد آینه و موارد دیگر. خوشبختانه، میس مینتس همه چیز را شفاف توضیح داد و یک تاریخچه از چندجهانی و عواقب درافتادن با آن‌چه آن­‌ها جدول زمانی مقدس می‌نامند، ارائه نمود. سال‌ها پیش، یک جنگ چند‌جانبه پیش آمد که در آن هر جدول زمانی برای به چنگ آوردن برتری مبارزه می‌کرد که باعث شد حافظان زمان همه این جدول‌های زمانی را به یک چیز نسبت دهند: جدول زمانی مقدس. اکنون، وقتی کسی کاری را انجام دهد که برای جدول زمانی برنامه ریزی نشده، حال کم اهمیت به اندازه دیر رسیدن به سر کار یا مهم به اندازه فرار به کمک تسرکت، یک شاخه جدید ایجاد می شود و زمینه را برای رویداد نکسوس (Nexus event) فراهم می‌کند. اگر این مورد کنترل نشود، می‌تواند شاخه‌های بیشتری ایجاد کند و منجر به جنون و یک جنگ چندجهانی بالقوه دیگر شود. برای کنترل این امر، سازمان اختلاف زمانی ایجاد شد و کسانی که شاخه‌های مختلفی را ایجاد می‌کنند دستگیر می‌کند و جدول زمانی مجددا تنظیم می‌شود.

مارول توضیح داد که چرا سرقت زمان موجب تداخل و اشتباه در جدول زمانی نمی‌شود، چرا که این گونه اتفاق‌ها از ابتدا پیش‌بینی می‌شدند اما چیزی مانند فرار لوکی برنامه‌ریزی‌ نشده بود. با در نظر داشتن همه این موارد، چند‌جهانی دیوانگی آینده می‌تواند ریشه در لوکی یا مرد عنکبوتی: دور از خانه داشته باشد، بنابراین یک پروژه بسیار بزرگ‌تر از انتقام‌جویان: بازی پایانی است.

چگونه یک چندجهانی جدید ایجاد می‌شود

آنچه میس مینتس آن را رویداد نکسوس می‌خواند، قبلا در وانداویژن معرفی شد. به همین دلیل احتمالا باید منتظر یک چندجهانی جدید باشیم. نکته اینجا است که این شاخه‌ها یا رویدادهای نکسوس دقیقا چه زمانی اتفاق می‌افتند و چه کسی مسئول آن‌ها خواهد بود. به نظر دکتر استرنج باید به زودی در فیلم چند‌جهانی دیوانگی با این موارد دست و پنجه نرم کند.

با مواردی که در وانداویژن به آن اشاره شد، ممکن است تمام آن مسائلی که منجر به در خطر افتادن شهر وست ویو شد، محرک یک رویداد نکسوس باشد، گرچه این که چرا واندا به سازمان اختلاف زمانی برده نشده هنوز نامشخص است، مگر این‌که جادوی او، دقیقا مانند کمیک‌ها، از یک شخصیت قدرتمند خارج از ابعاد ناشی شود که باعث می‌شود بتواند اقدامات خود و رویداد نکسوس را از سازمان و محافظان زمان پنهان کند.

از طرف دیگر، لوکی هم‌چنین می‌تواند مسئول ایجاد یک چندجهانی جدید باشد. همان‌طور که در بالا ذکر شد، سازمان از توانایی‌های او برای از بین بردن ورژن دیگر خود او که در مقاطع مختلف زمانی هرج و مرگ ایجاد می‌کند، استفاده خواهد کرد. گرچه به نظر می‌رسد این سازمان بسیار مراقب نحوه مدیریت جدول زمانی و ورژن‌های مختلف او است، با این حال لوکی خدای شرارت‌ است و نمی‌توان به وی اعتماد کامل داشت. احتمال دارد یکی از این سفرها در زمان و فضا اشتباه انجام شود و منجر به رویداد اصلی نکسوس گردد که حتی سازمان اختلاف زمانی هم قادر به کنترل آن نیست. از طرف دیگر، مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست که شخصیت‌های شرور نسخه‌های قدیمی‌تر مرد عنکبوتی مانند دکتر اختاپوس و الکترو در آن حضور دارند، باعث شده تا این سوال برای مخاطبان پیش آید که آیا این آغاز چند جهانی جدید است؟ (مخاطبان هم‌چنین امیدوارند که نسخه‌های قبلی پیتر پارکر نیز در سری جدید حضور داشته باشند اما در این باره باید منتظر ماند و دید). آن‌چه مسلم است این است که یک رویداد نکسوس در مارول در شرف وقوع است و ممکن است سازمان اختلاف زمانی این بار نتواند آن را کنترل کند، گرچه این که دقیقا چه زمانی و چرا این رویداد اتفاق می‌افتد فعلا معلوم نیست.

چندجهانی جدید مارول می‌تواند باعث وقوع یک جنگ چندجهانی دیگر شود

با یک چندجهانی جدید، نه تنها هرج و مرج و دیوانگی به وجود می‌آید بلکه یک جنگ جدید نیز می‌تواند رخ دهد. این چندجهانی جدید دارای شرور‌ها و شخصیت‌های قدرتمندی خواهد بود که مطمئنا در جنگی جدید بین جدول‌های زمانی، برای برتری مبارزه می‌کنند. هم‌چنین احتمال جابه‌جایی شخصیت‌ها از یک جدول زمانی به جدول زمانی دیگر وجود دارد که هرج و مرج را حتی بیشتر می‌کند و شرایط را پیچیده‌تر می‌نماید و موجب وقوع یک نبرد بزرگ، حتی بزرگ‌تر از جنگ بین قهرمانان مارول و تانوس می‌شود.

نظریه: فاز ۵ انتقام‌جویان به جنگ چندجهانی خاتمه می‌دهد

فاز ۴ هنوز مانند انتقام‌جویان و محافظان کهکشان، یک تیم متشکل از ابرقهرمانان ندارد، اگرچه تیم‌های بالقوه زیادی هستند که می‌توانند در فاز ۴ و بعد از آن تشکیل شوند. در پایان اولین فیلم فاز ۴، جاودانگان می‌توانند اولین تیم بزرگ در دوره جدید مارول باشند و هم‌چنین احتمال ورود انتقام‌جویان زن، انتقام جویان تاریک (the Dark Avengers) و یک تیم جدید از انتقام‌جویان وجود دارد. با پیروی از خط حماسه بی‌نهایت، این تیم‌ها می‌توانند برای متوقف کردن جنگ چندجهانی که از پیوند فیلم‌ها و سریال‌های وانداویژن، لوکی، مرد عنکبوتی و دکتر استرنج اتفاق می‌افتد، با هم متحد شوند. جنگی که قطعا به دلیل درگیری چندین جدول زمانی برای به‌ دست آوردن برتری، یک رویداد بسیار بزرگ‌تر از بازی پایانی خواهد بود. آن‌چه جالب است دیدن نحوه برخورد محافظان زمان با این جنگ جدید است، زیرا قهرمانان و شروران مختلفی درگیر این نبرد خواهند شد و آینده سازمان اختلاف زمانی نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد.

توضیحات کوتاه و کامل میس مینتس در مورد چندجهانی و سازمان بیش از آن‌چه که به نظر می‌رسد، اطلاعات در بردارد و این می‌تواند اولین نکته در مورد اتفاقات بسیار بزرگ‌تر در آینده‌ی مارول باشد و لوکی می‌تواند کسی باشد که همه چیز را شروع می‌کند یا کسی باشد که مسیری را که اسکارلت ویچ به صورت ناخواسته شروع کرده، ادامه دهد.

