با نگاهی به فیلم‌های ترسناک ۶۰ سال گذشته، ۱۰ تا از آن‌ها را انتخاب کردیم که بخش عمده‌ی هراس‌انگیز بودنشان به دلیل وجود کودکان است. فیلم‌های زیادی وجود دارند که کودکان در آن‌ها حرف‌هایی می‌زنند یا کارهایی انجام می‌دهند که به شکل گرفتن فضای هراس‌انگیز فیلم کمک می‌کند. با این حال در این مقاله سعی کردیم بر بچه‌هایی متمرکز شویم که به وسیله‌ی شیطان تسخیر شدند و آسیب رساندن به آدم‌ها رسالت اصلی آن‌هاست.

در این مطلب خطر لو رفتن داستان فیلم‌های نام برده وجود دارد.

۱. الیاس در فیلم شب‌بخیر مامان (Goodnight Mommy)

کارگردان: ورونیکا فرنز

بازیگران: الیاس شوارز، سوزان وست، لوکاس شوارز

محصول: ۲۰۱۵

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۷ از ۱۰

اگر تعجب می‌کنید که چرا فقط یکی از دوقلوهای شب‌بخیر مامان را در این لیست نام بردیم، پس یا این فیلم را بخاطر نمی‌آورید یا آن را ندیده‌اید. چیزی که الیاس نه ساله را بسیار ترسناک می‌کند فقط این نیست که او مادر خودش را شکنجه می‌کند. در ابتدا، ما حتی نمی‌توانیم مطمئن شویم که او مادر واقعی او است زیرا سرش باندپیچی شده، تقریبا شبیه مومیایی است و از حیث کاراکترش مانند یک مادر رفتار نمی‌کند و حتی قل دیگر فرزندش، لوکاس را نادیده می‌گیرد. شاید این زن فقط یک شیاد باشد.

این فیلم بیننده را منحرف می‌کند و کاری می‌کند که به زنی که صورتش بسته شده و ناشناس به نظر می‌رسد مشکوک شود زیرا در ابتدا داستان به گونه‌ای پیش می‌رود که بیننده با دیدگاه دوقلوها نسبت به زن در خانه‌ی نزدیک دریاچه همسو شود. ناگهان داستان عوض می‌شود و وحشت غیرقابل تصوری همه جا را فرا می‌گیرد. می‌بینیم که دوقلوها قصد داشتند زن را به تخت ببندند، او را بسوزانند، دهانش را چسب بزنند و بارها کارهای خطرناک این چنینی انجام دهند.

شب‌بخیر مامان طبیعت خودمحوری بچه‌ها را به ترسناک‌ترین شکل ممکن نشان می‌دهد. در ادامه معلوم می‌شود که لوکاس مرده است و الیاس با یک توهم دست و پنجه نرم می‌کند چون نمی‌تواند مرگ همسان خود را باور کند.

۲. کوین در فیلم باید درباره‌ی کوین صحبت کنیم (We Need to Talk About Kevin)

کارگردان: لین رمزی

بازیگران: تیلدا سوئینتن، جان سی ریلی، ازرا میلر

محصول: ۲۰۱۱

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

لین رمزی قبل از اینکه چکش به دست واکین فینیکس برای فیلم تو هرگز واقعا اینجا نبودی (You Were Never Really Here) بدهد، کارگردانی عمیقا هراس‌آوری را با فیلم ما باید درباره‎‌ی کوین صحبت کنیم انجام داد. در حالی که اکثر فیلم‌های این لیست دارای یک ویژگی فراطبیعی هستند، ما باید درباره‌ی کوین صحبت کنیم نوع دیگری از فیلم ترسناک را ارائه می‌دهد که از مسائل روز دنیا ریشه می‌گیرد. تیلدا سوئینتن در نقش اوا، مادر پسری با موی تیره بازی می‌کند که بعدها عامل قتل عام دبیرستان می‌شود.

این که یک روح در خانه داشته باشیم یک چیز است؛ اما اینکه چیزی شیطانی در روح فرزندتان حلول کند چیز دیگری است. کوین مظهر گناه و شرم یک جنایت نابخشودنی است که رحم خود اوا (مادرش) ایجاد کرده است. در زمان انتشار، خاطرات تیراندازی در مدرسه‌ی کلمباین دلیل ساخته شدن ما باید درباره‌ی کوین صحبت کنیم بود. وحشتناک‌تر این است که از آن زمان به بعد، شش مورد از ده تیراندازی مرگبار در تاریخ ایالات متحده رخ داده است.

۳. سامارا در فیلم حلقه (The Ring)

کارگردان: گور ویربنسکی

بازیگران: نائومی واتس، مارتین هندرسون، برایان کاکس

محصول: ۲۰۰۲

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

رمان حلقه نوشته‌ی کوجی سوزوکی در سال ۱۹۹۱ زمینه‌ساز چند فیلم سینمایی شد که مشهورترین آن‌ها دو فیلم حلقه (Ringu) ژاپنی به کارگردانی هیدئو ناکاتا و بازسازی آمریکایی آن با همین نام در سال ۲۰۰۲ به کارگردانی گور وربینسکی است. در کنار هم، هر دو فیلم به رونق فیلم‌های ترسناک ژاپنی کمک کردند که منجر به بازسازی‌های گاه‌به‌گاه مانند فیلم کلبه (Grudge) می‌شوند. نسخه‌ی آمریکایی حلقه گیشه را تصاحب کرد در حالی که نسخه‌ی ژاپنی بیشتر در بازار دی‌وی‌دی سر و صدا کرد. فرضیه‌ی اصلی هردو نسخه یکی است. نوار ویدیویی نفرین شده‌ای وجود دارد که هرکسی با دیدنش یک هفته بعد می‌میرد.

پیش‌فرض این فیلم عالی است، چرا که کپی کردن فیلم نفرین شده مانند یک نامه‌ی منحوس که دست به دست می‌چرخد بسیار هراسناک است. کودک ترسناک این فیلم سامارا یک دختر مرده است که از چاه بیرون می‌آید و با سرتاپای خیس و گلی برای انتقام‌ از طریق صفحه‌ی تلویزیون پا به درون خانه می‌گذارد.

۴. کلودیا در فیلم مصاحبه با خون‌آشام (Interview with the Vampire)

کارگردان: نیل جوردن

بازیگران: تام کروز، برد پیت، آنتونیو باندراس

محصول: ۱۹۹۴

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

کریستن دانست در سن دوازده سالگی با فیلم مصاحبه با خون آشام موفقیت بزرگی را تجربه کرد. کاراکتر خون‌آشام موطلایی او، کلودیا، برای همیشه در ذهن باقی می‌ماند. برد پیت و تام کروز در نقش لوئیس و لستات، زوج خون‌آشامی را بازی می‌کنند که در قرن هجدهم او را در خیابان‌های طاعون زده‌ی نیواورلئان پیدا می‌کنند و او را به یک خون‌آشام سیری‌ناپذیر و جاودان تبدیل می‌کنند. لوئیس و لستات تصمیم می‌گیرند تا کلودیا را به عنوان دختر خود تربیت کنند اما به زودی متوجه می‌شوند که نگهداری از بچه‌ی خون‌آشام‌ به این راحتی‌ها هم نیست.

کلودیا دختری است که اجساد پوسیده را زیر تپه‌ا‌ی از عروسک‌های زیر تخت خود پنهان می‌کند. او حتی معلم موسیقی و هر انسان بالغی که در نزدیکی‌اش باشد را به عنوان یک میان‌وعده میل می‌کند!

خون‌آشام‌های دیگر نیز از دست او در امان نیستند، بدتر از همه لستات، که مجبور می‌شود از خانواده‌ی خود او را تغذیه کند تا شاید با خون آن‌ها کودک تغییر کند. کلودیا بدترین حالت خود را زمانی نشان می‌دهد که پدر خون‌آشامش را با خون مرده‌ی دوقلوها مسموم می‌کند، سپس گلویش را می‌برد و با خونسردی جوی خون جاری از گلوی او را تماشا می‌کند.

۵. گیج در فیلم غبرستان حیوانات خانگی (Pet Sematary)

کارگردان: ماری لمبرت

بازیگران: دیل میدکیف، دنیس کرازبی، میکو هیوز

محصول: ۱۹۹۸

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰

این فیلم که با اقتباس از کتابی به همین نام نوشته‌ی استیون کینگ ساخته شده، پسری را نشان می‌دهد که والدینش که او را بسیار دوستش داشتند و متاسفانه در تصادف باکامیون جلوی خانه‌شان می‌میرد. از آنجا که کریدز (خانواده‌ی این پسربچه) یک گورستان باستانی در حیاط خانه‌ی خود داشتند، پدر گیج از توده‌های سنگی خاص و مقدس برای احیای فرزند خود استفاده می‌کند. پیج برمی‌گردد و خانه را به یک قتلگاه تبدیل می‌کند و مستقیما به دنبال چاقوی جراحی کیف پزشکی پدرش می‌رود، با پاهای کوچک گل‌آلودش کل خانه راه می‌رود و نشان می‌دهد که به راستی این کودک موذی است. او سپس شروع به تعقیب همسایه‌ی قدیمی مهربانش، جود کراندل کرد. روش بازی گیج با مردم این است که پشت پایشان را زخمی کند تا آن‌ها را به زمین بیاندازد و گلویشان را گاز بگیرد.

غبرستان حیوانات با غم از دست دادن غیرقابل تصور سر و کار دارد، اما بخش‌هایی از آن ضعیف و بی‌خود است و لزوما اقتباسی از کتاب استیون کینگ نیست. اما این را در نظر بگیرید که به ندرت کودک نوپایی توانسته است لطافت آمیخته با سوء نیت را به این زیبایی به بیننده منتقل کند.

واژه cemetery در زبان انگلیسی به معنای «قبرستان» است؛ اما استیفن کینگ به عنوان یک اسم خاص از املای متفاوت Sematary استفاده کرده است. به همین دلیل، در ترجمه‌ی فارسی هم از واژه‌ی خاص «غبرستان» به جای «قبرستان» استفاده شده‌است.

۶. دوقلوها در فیلم درخشش (The Shining)

کارگردان: استنلی کوبریک

بازیگران: جک نیکلسون، شلی دووال، بری دنن

محصول: ۱۹۸۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۴ از ۱۰

دوقلوهای گریدی زمان خیلی کمی در فیلم درخشش حضور داشتند. حضورشان خیلی ضروری نبود و مسلما زنی که در اتاق ۲۳۷ حضور داشت، به عنوان اشباح ساکن همیشگی هتل اورلوک از آن‌ها برتری داشته است. با این وجود تصویر این دو دختر با لباس‌های آبی با جوراب‌های بلند بالای زانو نمادین باقی ماند تا جایی که در فیلم‌های دیگری مانند بازیکن شماره‌ی یک آماده (Ready Player One) و دکتر اسلیپ (Doctor Sleep) تکرار شد.

این دوقلوها که توسط پدرشان، دلبرت گردی، سرپرست قبلی هتل، به قتل رسیدند، احساسی فراموش نشدنی را به وجود می‌آورند، زیرا آن‌ها به دنی تورنس با سه‌چرخه‌اش اشاره می‌کنند که (برای همیشه و همیشه و همیشه) با آن‌ها بازی کند. بخشی از آنچه آن‌ها را بسیار ترسناک می‌کند این است که چطور کارگردان استنلی کوبریک آن‌ها را در یک سکانس درست جای می‌دهد. در حالی که بازیگر كودك دنی لوید در راهروها با سه‌چرخه‌اش رکاب می‌زند، اپراتور دوربین گرت براون بر روی صندلی چرخدار پشت سر او سوار می‌شود و تصاویر جذابی با لنز باز خلق می‌کند.

فیلم حاصل شده باعث می‌شود مخاطب در سطح دنی پایین بیاید و به تماشاگران اجازه می‌دهد تا همزمان با حرکت دوربین در راهرو همه چیز را از دید یک کودک ببینند. سپس دنی دور می‌زند و با یک صدا در راهرو متوقف می‌شود، جایی که دوقلوها راه او را بسته‌اند. دوربین مدام به آن‌ها نزدیک می‌شود، دنی فقط می‌تواند وحشت‌زده به آن‌ها خیره شود. این دو دختر هم سن و سالان او هستند و می‌توان اینطور برداشت کرد که چشم‌انداز شومی از سرنوشتی را متصور می‌شوند که ممکن است در صورت گیر افتادن در هتل در انتظار دنی باشد.

۷. دیمین در فیلم طالع نحس (The Omen)

کارگردان: ریچار دانر

بازیگران: گریگوری پگ، لی رمیک، دیوید وارنر

محصول: ۱۹۷۶

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

از سال ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۶، یک سه‌گانه‌ی شوم از فیلم‌هایی با کودکان تسخیر شده ساخته شدند؛ بچه‌ی رزماری (Rosemary’s Baby)، جن‌گیر (The Exorcist) و طالع نحس به کارگردانی ریچارد دانر.

در طالع نحس گریگوری پک در نقش رابرت تورن، یک دیپلمات آمریکایی بازی می‌کند که پس از مرگ نوزاد تازه متولده‌اش، یک کودک یتیم را در بیمارستان رم به فرزندی قبول می‌کند. او دیمین را به عنوان پسرش قبول ندارد و همسرش احساس می‌کند که چیزی در این بچه غیر عادی است. شاید به این دلیل است که دیمین می‌خواست خارج از کلیسا به صورت او حمله کند و با سه‌چرخه‌ی خود او را از روی نرده‌های طبقه‌ی دوم هل دهد. روانپزشک وی به تورن گفت: «فکر می‌کنم فرزند شما تسخیر شده است»

۸. ریگان در فیلم جن‌گیر (The Exorcist)

کارگردان: ویلیام فریدکین

بازیگران: الن برستین، ماکس فون سیدو، جیسون میلر

محصول: ۱۹۷۳

امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

ریگان مک نیل ۱۲ ساله (با بازی لیندا بلر) دختری شیرین است تا اینکه شروع به بازی با تخته‌های ویجا (تخته‌ای که برای احضار روح و جن‌گیری استفاده می‌شود) می‌کند. والدین می‌توانند از بچه‌های خود محافظت کنند و مراقب تاثیرات بد چیزهایی باشند اما نمی‌توانند ۲۴ ساعت از ۷ روز هفته را بر آن‌ها نظارت کنند. شیطان پازوزو به نوعی نهایت نفوذ بد است، بدترین کابوس والدین برای آنچه ممکن است اتفاق بیفتد وقتی کودک آن‌ها معصومیت خود را از دست بدهد و چیزهایی مبتذل و فراتر از سنش یاد بگیرد.

تحت تاثیر پازوزو، ریگان خود را با صلیب مصدوم می‌کند و صدای ناخوشایندی پیدا می‌کند، کارهای عجیبی مانند چرخاندن ۳۶۰ درجه‌ی سرش انجام می‌دهد و به کشیش فحاشی می‌کند. با کارهایی که او انجام می‌دهد به راحتی می‌توان گفت که او ترسناک‌ترین و بدترین کودک تسخیر شده‌ی این لیست است.

۹. آدریان در فیلم بچه‌ی رزماری (Rosemary’s Baby)

کارگردان: رومن پولانسکی

بازیگران: میا فارو، جان کاساوتیس، روث گوردون

محصول: ۱۹۶۸

امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

حتی اگر آدریان، فرزند شیرخوار شیطان، هرگز در هیچ سکانسی از بچه‌ی رزماری دیده نشود، حضور او در تمام فیلم احساس می‌شود. او نتیجه‌ی یک تصور کابوس‌وار است. رزماری، با بازی میا فارو، توسط همسایگان خود مسموم می‌شود و توسط شیطان به زور باردار می‎شود. با رشد کودک در درون او، رزماری سلامت و زیبایی خود را از دست می‌دهد. او درد فلج کننده‌ای را تحمل می‌کند و با گونه‌های فرو رفته و تیرگی‌های زیر چشمش، با چهره‌ای اسکلتی نمایان می‌شود.

چیزی که در رحم او است بیشتر شبیه انگلی است که نشاط او را می‌مکد. این امر به تهدیدی برای سلامتی او بدل می‌شود. میل به ترشی و شکلات یک چیز است، اما وقتی بارداری شما را به سمت مصرف جگر خام سوق می‌دهد، قطعا یک نشانه‌ی بد است. جالب است بدانید که میا فارو بازیگر نقش رزماری در واقع گیاه‌خوار بود و مجبور به خوردن جگر خام شد.

زمانی که رزماری نوزاد تازه متولد شده‌ی خود را در گهواره‌ای سیاه پیدا می‌کند که صلیبی وارونه بر آن آویزان است، آدریان به شکل شبحی ظاهر شده که وحشت نشان داده شده از چشمان او قویتر از هر تصویری است که فیلم می‌تواند به تصویر بکشد.

۱۰. دیوید در فیلم دهکده‌ی نفرین شده (Village of the Damned)

کارگردان: جان کارپنتر

بازیگران: کریستوفر ریو، کریستی آلی، لیندا کازلاوسکی

محصول: ۱۹۹۵

امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۶ از ۱۰

با زمان اجرای کم ۷۴ دقیقه، نسخه‌ی اصلی سیاه و سفید دهکده‌ی نفرین شده تقریبا مانند یک قسمت طولانی از فیلم منطقه‌ی گرگ‌و‌میش (The Twilight Zone) است. این یک فیلم ترسناک انگلیسی کلاسیک است. داستان از این قرار است که یک روز همه در یک شعاع مشخص در دهکده‌ی میدویچ به طرز مرموزی از هوش می‌روند. حتی خلبانان هواپیماهایی که در یک ارتفاع خاص پرواز می‌کردند، سقوط می‌کنند. پس از بیدار شدن از خواب، زنان روستا، از جمله برخی از زنان باکره، کم کم متوجه بارداری خود می‌شوند.

بر اساس رمان فاخته‌های میدویچ (The Midwich Cuckoos)، همانطور که دیدیم، دهکده‌ی نفرین شده تنها فیلمی در این لیست نیست که ترس مادری از زندگی رو به رشد در درون او را به تصویر می‌کشد. ترس واقعی در این فیلم وقتی رخ می‌دهد که مو بورهای کوچولو به دنیا می‌آیند. کودکان از نظر طبیعی و در عین حال بدون احساسات، ذهنیتی مشترک دارند و تنها زمانی که چشم‌هایشان می‌درخشد ترسناک به نظر می‌رسند.

هنگامی که ما برای اولین بار با دیوید، سردسته‌ی گروه آشنا می‌شویم، او در تختخواب، با استفاده از قدرت ذهن خود باعث می‌شود مادرش دست خود را به یک قابلمه‌ی آب جوش بچسباند. او بعدا مردی را وادار می‌کند که با ماشین در حال رانندگی با دیوار تصادف کند و باعث می‌شود مرد دیگری خود را به آتش بکشد.

