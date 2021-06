به نظر می‌رسد تعداد کارگردان‌های جوان و تازه‌کار میان عوامل سازنده آثار برتر این ژانر امسال به شکل محسوسی افزایش یافته؛ تعداد قابل توجهی از فیلم‌های ترسناک امسال اکران معمول سینمایی را تجربه نکرده‌اند و از پلتفرم‌های استریمینگ یا ویدیو هنگام درخواست پخش شده‌اند و نهایتا آثاری که پیش از واکسیناسیون گسترده علیه ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا اکران شده‌اند از نظر تجاری اغلب وضعیت نامساعدتری نسبت به سال‌های گذشته داشته‌اند.

با این وجود حتی چندماه پس از بازگشایی سینماها دوباره فیلم‌های ترسناک بودند که جان تازه‌ای به گیشه بخشیدند و طی هفته‌های اخیر هم چند فیلم ترسناک مثل «یک مکان ساکت: بخش ۲» (A Quiet Place: Part II) و «احضار: شیطان مرا وادار کرد» (The Conjuring: The Devil Made Me Do It) صدرنشین‎‌های باکس آفیس بوده‌اند.

دنباله‌ی فیلم ترسناک یک مکان ساکت رکورددار دوران کرونا شد

در این نوشته قصد داریم ۲۵ فیلم ترسناک برتر سال ۲۰۲۱ را معرفی کنیم که دیدن‌شان برای علاقه‌مندان به این ژانر ضروری به نظر می‌رسد.

این آثار گستره متنوعی از اسلشرها، فیلم‌های وحشت روانشناختی، کمدی‌های ترسناک، آثار ترسناک علمی-تخیلی و چندین و چند ژانر ترکیبی یا زیرژانر دیگر را پوشش می‌دهند. در ادامه با دیجی‌کالا مگ برای معرفی بهترین فیلم‌های ترسناک سال ۲۰۲۱ همراه باشید.

۱- خوش‌شانس (Lucky)

کارگردان : Natasha Kermani

: Natasha Kermani بازیگران : Brea Grant, Leith M. Burke, Dhruv Uday Singh

: Brea Grant, Leith M. Burke, Dhruv Uday Singh تاریخ نمایش : ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ امتیاز متاکریتیک : ۷۵

: ۷۵ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲

«خوش‌شانس» را ناتاشا کرمانی نویسنده و کارگردان ایرانی-آمریکایی سال ۲۰۲۰ تولید کرد اما این اثر ترسناک نهایتا سال ۲۰۲۱ در اختیار تماشاگران قرار گرفت.

فیلم ترسناک خوش‌شانس درباره زنی است که در حومه شهر زندگی می‌کند و توسط مردی مرموز با مقاصد خطرناک و جنایت‌کارانه هر شب تعقیب می‌شود. زن تلاشی زیاد می‌کند تا اطرافیانش را متوجه این تهدید کند اما بی‌توجهی آن‌ها باعث می‌شود نهایتا خود مجبور به اقدام جدی شود و کنترل زندگی‌ بحران‌زده‌اش را به دست گیرد.

خوش‌شانس از آثار تحسین‌شده ترسناک امسال بود و باعث شد اهالی سینما بیش از گذشته به ناتاشا کرمانی توجه کنند.

۲- به حقیقت پیوستن (Come True‎)

کارگردان : Anthony Scott Burns

: Anthony Scott Burns بازیگران : Julia Sarah Stone, Landon Liboiron, Carlee Ryski

: Julia Sarah Stone, Landon Liboiron, Carlee Ryski تاریخ نمایش : ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

: ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ امتیاز متاکریتیک : ۶۸

: ۶۸ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۶

فیلم سینمایی «به حقیقت پیوستن» یک اثر ترسناک علمی-تخیلی است که آنتونی اسکات برنز کارگردانی و نگارش فیلم‌نامه آن را برعهده داشته. برنز فیلم‌ساز، موسیقی‌دان و متخصص جلوه‎های ویژه اهل کانادا است. او کارگردانی آثار بلند سینمایی را از سال ۲۰۱۸ آغاز کرده اما از سال ۲۰۱۲ در صنعت سینما مشغول به کار است.

گرچه فیلم اول برنز هم یک اثر ترسناک بود اما این سینماگر با فیلم اولش توفیق چندانی به دست نیاورد. به حقیقت پیوستن نشان از رشد محسوس توانایی‌های این هنرمند دارد و موفق شد رضایت نسبی اکثریت منتقدان را به دست آورد.

این فیلم ترسناک درباره نوجوانی فراری است که در یک مطالعه و آزمایش مربوط به فرایندهای خواب شرکت می‌کند؛ این مطالعه از آنچه ابتدا به نظر می‌رسید فراتر رفته و به شرایط ترس‌آوری منجر شده که حاکی از قدرت شگفت‌انگیز رویاها است.

۳- تخلف (Violation)

کارگردان : Madeleine Sims-Fewer, Dusty Mancinelli

: Madeleine Sims-Fewer, Dusty Mancinelli بازیگران : Madeleine Sims-Fewerm, Anna Maguire, Jesse LaVercombe

: Madeleine Sims-Fewerm, Anna Maguire, Jesse LaVercombe تاریخ نمایش : ۵ فروردین ۱۴۰۰

: ۵ فروردین ۱۴۰۰ امتیاز متاکریتیک : ۷۰

: ۷۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۷

«تخلف» یک درام ترسناک کانادایی است که اولین‌بار در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو به نمایش درآمد. فیلم اولین اثر دو کارگردان مادلین سیمز-فیوئر و داستی مانچینلی است. این دو پیش‌تر هم در ساخت چندین فیلم کوتاه همکاری کرده بودند.

داستان فیلم درباره یک زن جوان و در حال جدایی از همسرش است که پس از سال‌ها به خانه نزد خواهر کوچکترش باز می‌گردد. هنگامی که خواهر و نابرادری‌اش به او خیانت کرده و از اعتمادش سو استفاده می‌کنند زن در واکنش نوعی انتقام‌گیری شریرانه را پیش می‌گیرد.

تخلف رضایت منتقدان را به دنبال داشت و نویددهنده آینده بهتر دو کارگردان جوانش بود.

۴- جن (The Djinn)

کارگردان : David Charbonier, Justin Powell

: David Charbonier, Justin Powell بازیگران : Ezra Dewey, Tevy Poe, Rob Brownstein

: Ezra Dewey, Tevy Poe, Rob Brownstein تاریخ نمایش : ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ امتیاز متاکریتیک : ۶۱

: ۶۱ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۷

فیلم «جن» یک اثر ترسناک فراطبیعی است که توسط دو کارگردان جوان دیگر این فهرست ساخته شده. جن فیلم دوم این دو کارگردان است که از سال ۲۰۲۰ فیلم‌سازی را آغاز کرده‌اند.

این فیلم ترسناک روایتگر داستان پسری لال است که برای رسیدن به بزرگترین آرزوی زندگی‌اش یعنی امکان سخن‌گفتن در آپارتمان محل زندگی‌اش یک جن را احضار می‌کند اما با حضور جن در محیط آپارتمان شرایط پیچیده می‌شود.

فیلم دوم کارنامه کاری دیوید چاربونیر و جاستین پاول که ظاهرا به جهان آثار ترسناک علاقه خاصی دارند با تمجید منتقدان بویژه بابت بازیگر نقش اصلی مرد فیلم که یک چهره نوجوان است مواجه شد.

۵- قدرت (The Power)

کارگردان : Corinna Faith

: Corinna Faith بازیگران : Mark Smith, Marley Chesham, Rose Williams

: Mark Smith, Marley Chesham, Rose Williams تاریخ نمایش : ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

: ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ امتیاز متاکریتیک : ۶۰

: ۶۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۳

اوایل دهه ۱۹۷۰ در شهر لندن یک پرستار، شب اول کارش را در درمانگاه هم‌زمان با قطعی برق ناشی از اعتصاب کارگران سپری می‌کند. درون تاریکی عمیق این درمانگاه قدیمی زن اسیر یک وجود ماورایی می‌شود که ریشه در گذشته تاریک زندگی خودش دارد.

فیلم ترسناک بریتانیایی «قدرت» به دلیل موفقیت در ایجاد تعلیق، استفاده هوشمندانه از واقعیت‌های آسیب‌زای زندگی شخصیت‌ها و بازی‌های تماشایی مورد توجه منتقدان قرار گرفت.

کورینا فیث کارگردان این اثر سینمایی با ساخت قدرت اولین فیلم بلندش را جلوی دوربین برد؛ او پیش از این به عنوان نویسنده فعالیت‌های متنوعی داشت.

۶- در زمین (In the Earth‎)

کارگردان :‌ Ben Wheatley

:‌ Ben Wheatley بازیگران : Joel Fry, Reece Shearsmith, Hayley Squires

: Joel Fry, Reece Shearsmith, Hayley Squires تاریخ نمایش : ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

: ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ امتیاز متاکریتیک : ۶۲

: ۶۲ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۸

فیلم ترسناک «در زمین» که محصول مشترک بریتانیا و ایالات متحده آمریکا است امسال در جشنواره ساندنس به نمایش درآمد.

داستان فیلم در جهانی جریان دارد که به ویروسی مرگبار آلوده شده و همه به نوعی در تلاش‌اند تا درمانی برای این ویروس پیدا کنند. هم‌زمان در چنین شرایطی یک دانشمند که به منطقه‌ای جنگلی اعزام شده با همراهی یک راهنما به دنبال یک پزشک وارد مناطق رعب‌آوری از جنگل می‌شوند که وقایع جاری در آن داستان فیلم را به پیش می‌برد.

بن ویتلی کارگردان در زمین چهره‌ای است که به دلیل ساخت تریلرها و آثار ترسناک شناخته می‌شود و فیلم‌های زیرژانر وحشت روانشناختی‌ همچون «فهرست کشتار» (Kill List‎) و «زمینی در انگلستان» (A Field in England) را هم در کارنامه دارد. ویتلی پیش از در زمین، فیلم «ربه‌کا» (Rebecca) را ساخت؛ ربه‌کا از رمانی اقتباس شده که پیش از این توسط آلفرد هیچکاک هم مورد اقتباس قرار گرفته بود. همین موضوع باعث شد فیلم ویتلی با اثر هیچکاک مقایسه و نسبت به آن ضعیف‌تر ارزیابی شود.

گرچه ربه‌کا چنگی به دل منتقدان نزد اما فیلم ترسناک جدید او یعنی در زمین با رضایت منتقدان روبه‌رو شد.

۷- همسر جیکوب (Jakob’s Wife)

کارگردان: Travis Stevens

بازیگران: Barbara Crampton, Larry Fessenden, Bonnie Aarons

تاریخ نمایش: ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

امتیاز متاکریتیک: ۵۹

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۴

«همسر جیکوب» یک تریلر ترسناک است که اولین‌بار سال ۲۰۲۱ در جشنواره جنوب از جنوب غربی به نمایش درآمد.

فیلم درباره زنی متاهل، مطیع و وظیفه‌شناس است که حس می‌کند طی ۳۰ سال گذشته زندگی‌اش هر لحظه در حال کوچکترشدن و محافظه‌کارانه‌ترشدن بوده. او با فردی روبرو می‌شود که قدرت و اشتهای زندگی شجاعانه‌تر را درونش تقویت می‌کند؛ جسارت و شجاعتی که البته بهای خاص خود را دارد.

۸- یک مکان ساکت: بخش ۲ (A Quiet Place: Part II)

کارگردان : John Krasinski

: John Krasinski بازیگران : Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds

: Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds تاریخ نمایش : ۷ خرداد ۱۴۰۰

: ۷ خرداد ۱۴۰۰ امتیاز متاکریتیک : ۷۱

: ۷۱ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱

فیلم سینمایی «یک مکان ساکت: بخش ۲» در آمریکای شمالی سروصدای زیادی به پا کرد و موفق شد رکوردهای فروش دوران کرونا را جابه‌جا کند.

این محصول استودیوی پارامونت که دنباله‌ی قسمت اول یک مکان ساکت است و جان کرازینسکی کارگردان قسمت اول هم آن را جلوی دوربین برده، به اولین فیلمی تبدیل شد که در دوران دنیاگیری کرونا موفق شد داخل آمریکا از رکورد ۱۰۰ میلیون دلار عبور کند.

دنباله‌ی فیلم ترسناک یک مکان ساکت، امیلی بلانت را دوباره در نقش اولین آبوت به کار گرفته و فرزندان او هم با بازی همان بازیگران فیلم اول در این اثر سینمایی حضور دارند. اما بازیگر جدید این قسمت کیلین مورفی است که در نقش امت جلوی دوربین رفته. فیلم درباره خانواده‌ای است که باید در جهانی پساآخرالزمانی با وجود موجودات خطرناکی حساس به صدا اما کور زنده بمانند.

فیلم که هفتم خردادماه وارد چرخه‌ی اکران شد طی ۱۵ روز به این رکورد دست یافت. یک مکان ساکت: بخش ۲ در عین حال ظرف چهار روز اول اکران (در تعطیلات روز یادبود) هم موفق شد بیش از ۵۷ میلیون دلار بفروشد.

به این ترتیب می‌توان ادعا کرد قسمت دوم مجموعه یک مکان ساکت توانست به شکل محسوسی چراغ خاموش‌شده صنعت سینما در آمریکا را روشن کند و بخشی از مخاطبان سینما را به سالن‌ها بازگرداند.

۹- احضار: شیطان مرا وادار کرد (The Conjuring: The Devil Made Me Do It)

کارگردان : Michael Chaves

: Michael Chaves بازیگران : Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O’Connor

: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O’Connor تاریخ نمایش : ۱۴ خرداد ۱۴۰۰

: ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ امتیاز متاکریتیک : ۵۳

: ۵۳ امتیاز راتن تومیتوز: ۵۶

فیلم سینمایی «احضار: شیطان مرا وادار کرد» یک اثر ترسناک فراطبیعی است که دنباله فیلم‌های احضار ساخته سال ۲۰۱۳ و احضار ۲ ساخته سال ۲۰۱۶ به حساب می‌آید. فیلم هشتمین قسمت مجموعه احضار است و در آن پاتریک ویلسون و ورا فارمیگا نقش‌های قبلی‌شان (اد و لورن وارن) را برعهده گرفته‌اند.

فیلم جدید مجموعه احضار آنچنان محبوب منتقدان نبود اما فروشی خوبی داشته و طی حدود ۲ هفته فروش جهانی بیش از ۱۴۲ میلیون دلار را تجربه کرده است. گرچه احضار: شیطان مرا وادار کرد نسبت به سایر فیلم‌های پرفروش همین مجموعه عملکرد تجاری چندان درخشانی نداشته اما با وجود بیماری کرونا انتظارات متفاوتی از فروش این اثر سینمایی خواهیم داشت؛ در واقع این فیلم ترسناک سومین افتتاحیه بزرگ تمام دوران کرونا را داشته است.

در این قسمت از مجموعه ترسناک احضار وارن‌ها یک پرونده قتل را بررسی می‌کنند که ممکن است به ماجرایی شیطانی ارتباط داشته باشد.

۱۰- سانسور (Censor)

کارگردان : Prano Bailey-Bond

: Prano Bailey-Bond بازیگران : Niamh Algar, Nicholas Burns, Vincent Franklin

: Niamh Algar, Nicholas Burns, Vincent Franklin تاریخ نمایش : ۲۱ خرداد ۱۴۰۰

: ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ امتیاز متاکریتیک : ۶۷

: ۶۷ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۶

«سانسور» یک فیلم ترسناک بریتانیایی است که ابتدای سال میلادی جاری در جشنواره فیلم ساندنس به نمایش درآمد و توجه منتقدان را به خود جلب کرد.

فیلم درباره یک سانسورچی است که هنگام سانسور یکی از فیلم‌ها با محتوایی مواجه می‌شود که او را به یاد خواهر گمشده‌اش می‌اندازد و باعث می‌شود تلاشی را برای حل‌کردن این معمای قدیمی آغاز کند. این تلاش، شخصیت اصلی فیلم را وارد مجموعه وقایعی می‌کند که مرزهای خیال و واقعیت را مبهم جلوه می‌دهند.

سانسور اولین فیلم پرانو بیلی باند است و به عنوان فیلم اول فراتر از انتظار ظاهر شده است؛ همین امر موجب شد تا این کارگردان برای بسیاری از کارشناسان در فهرست هنرمندان خوش‌آتیه قرار داده شود که باید منتظر آثار جذاب‌تر آینده‌شان باشیم.

۱۱- گرگینه‌های درون (Werewolves Within)

کارگردان : Josh Ruben

: Josh Ruben بازیگران : Sam Richardson, Milana Vayntrub, George Basil

: Sam Richardson, Milana Vayntrub, George Basil تاریخ نمایش : ۱۱ تیر ۱۴۰۰

: ۱۱ تیر ۱۴۰۰ امتیاز متاکریتیک : ۶۰

: ۶۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰

«گرگینه‌های درون» یک کمدی ترسناک است که براساس یک بازی ویدیویی به همین نام ساخته شده. برنامه‌ریزی برای ساخت این اثر سینمایی از سال ۲۰۱۸ آغاز شد و فیلم‌برداری ابتدایی از سال ۲۰۲۰ کلید خورد.

فیلم درباره حمله گرگینه‌ها به یک شهر کوچک است و پس از نمایش در جشنواره فیلم ترایبکا با رضایت غالب منتقدان مواجه شد.

۱۲- پاکسازی ابدی (The Forever Purge‎)

کارگردان : Everardo Gout

: Everardo Gout بازیگران : Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas

: Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas تاریخ نمایش : ۱۱ تیر ۱۴۰۰

: ۱۱ تیر ۱۴۰۰ امتیاز متاکریتیک : –

: – امتیاز راتن تومیتوز: –

«پاکسازی ابدی» یک اکشن ترسناک ویران‌شهری است که پنجمین و آخرین فیلم در مجموعه پاکسازی به حساب می‌آید. این فیلم دنباله مستقیم «پاکسازی: سال انتخابات» (The Purge: Election Year) است که سال ۲۰۱۶ اکران شد. مجموعه پاکسازی از فیلم‌های کم‌بودجه‌ای تشکیل شده که اغلب در مقایسه با بودجه‌شان فروش خوبی را تجربه کرده‌اند. برای مثال فیلم اول این مجموعه که سال ۲۰۱۳ اکران شد با بودجه ۳ میلیون دلاری ساخته شد و فروشی حدود ۹۰ میلیون دلار را تجربه کرد.

در این قسمت فرقه‌ای از غارتگران یاغی تصمیم می‌گیرند که پاکسازی سالانه نباید هرگز پایان یابد و این تصمیم باعث می‌شود همه قوانین شکسته شود.

اوراردو گاوت کارگردان این اثر سینمایی پیش از این کارگردان فیلم‌های کوتاه و سریال‌های تلویزیونی بوده و با ساخت پاکسازی ابدی اولین فیلم بلندش را جلوی دوربین برده است.

۱۳- خیابان ترس قسمت اول: ۱۹۹۴ (Fear Street Part 1: 1994)

کارگردان : Leigh Janiak

: Leigh Janiak بازیگران : Kiana Madeira, Olivia Welch, Benjamin Flores Jr.

: Kiana Madeira, Olivia Welch, Benjamin Flores Jr. تاریخ نمایش : ۱۱ تیر ۱۴۰۰

: ۱۱ تیر ۱۴۰۰ امتیاز متاکریتیک : –

: – امتیاز راتن تومیتوز: –

«خیابان ترس» یک مجموعه ترسناک اسلشر است که در قالب یک سه‌گانه تولید می‌شود. «خیابان ترس قسمت اول: ۱۹۹۴» همانطور که از نامش پیداست قسمت اول این سه‌گانه است و به شکل اختصاصی توسط شبکه نتفلیکس پخش خواهد شد.

داستان فیلم به سال ۱۹۹۴ مربوط است،‌ زمانی که یک گروه از نوجوانان در می‌یابند وقایع وحشتناکی که در شهر محل زندگی‌شان رخ می‌دهد به هم ارتباط دارد و ممکن است آن‌ها اهداف بعدی باشند.

مجموعه خیابان وحشت از یک مجموعه داستانی نوجوانان به همین نام نوشته آر. ال. استاین نویسنده آمریکایی اقتباس شده که از سال ۱۹۸۹ منتشر می‌شود. کارگردان این سه‌گانه پیشتر فیلم سینمایی ترسناک «ماه عسل» Honeymoon)‎) را هم کارگردانی کرده بود.

۱۴- اتاق فرار ۲ (Escape Room 2)

کارگردان : Adam Robitel

: Adam Robitel بازیگران : Taylor Russell, Logan Miller, Isabelle Fuhrman

: Taylor Russell, Logan Miller, Isabelle Fuhrman تاریخ نمایش : ۲۵ تیر ۱۴۰۰

: ۲۵ تیر ۱۴۰۰ امتیاز متاکریتیک : –

: – امتیاز راتن تومیتوز: –

فیلم سینمایی ترسناک «اتاق فرار ۲» که تحت عنوان «اتاق فرار: مسابقات قهرمانان» هم شناخته می‌شود یک اثر ترسناک روانشناختی است. دنباله فیلم سینمایی اتاق فرار که سال ۲۰۱۹ اکران شد داستان شش نفر را روایت می‌کند که در مجموعه‌ای از اتاق‌های فرار گرفتار شده‌اند. به تدریج در می‌یابیم که این شش نفر چه ویژگی‌های مشترکی دارند که به آن‌ها امکان دوام آوردن و زنده‌ماندن می‌دهد.

این اثر سینمایی ابتدا قرار بود سال ۲۰۲۰ به نمایش دربیاید اما با توجه به دنیا‌گیری ویروس کرونا و بحران صنعت سینما در سال میلادی ۲۰۲۰ این اثر هم با چندین‌بار تاخیر نهایتا قرار است تابستان امسال روی پرده برود. فیلم برخلاف بعضی از آثار سال ۲۰۲۱ که هم‌زمان با اکران از سرویس‌های استریمینگ هم به نمایش در می‌آیند قرار است یک اکران کاملا کلاسیک را تجربه کند.

۱۵- اولد (Old)

کارگردان : M. Night Shyamalan

: M. Night Shyamalan بازیگران : Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell

: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell تاریخ نمایش : ۱ مرداد ۱۴۰۰

: ۱ مرداد ۱۴۰۰ امتیاز متاکریتیک : –

: – امتیاز راتن تومیتوز: –

فیلم سینمایی اولد یک اثر ترسناک فراطبیعی و روانشناختی است که براساس رمان گرافیکی «قلعه شنی» (Sandcastle) ساخته شده.

ظاهرا ام. نایت شیامالان کارگردان این اثر سینمایی این رمان گرافیکی را روز پدر از دخترش هدیه می‌گیرد و پس از مطالعه آن مصمم می‌شود یک فیلم ترسناک براساس این رمان تولید کند.

داستان فیلم درباره خانواده‌ای است که به تعطیلات رفته‌اند و متوجه می‌شوند ساحلی که برای استراحت به آن رفته‌اند یک ویژگی عجیب دارد و باعث می‌شود به سرعت پیر شوند به شکلی که کل مراحل زندگی‌شان طی یک روز به پایان می‌رسد.

ام. نایت شیامالان یکی از معروف‌ترین کارگردان‌هایی است که امسال فیلم ترسناک تولید کرده است. این کارگردان آمریکایی را برای جلوی دوربین بردن فیلم‌هایی چون «حس ششم» (The Sixth Sense) و «نشانه‌ها» (Signs) می‌شناسیم.

۱۶- نفس نکش ۲ (Don’t Breathe 2‎)

کارگردان : Rodo Sayagues

: Rodo Sayagues بازیگران : Stephen Lang, Bobby Schofield, Rocci Williams

: Stephen Lang, Bobby Schofield, Rocci Williams تاریخ نمایش : ۲۲ مرداد ۱۴۰۰

: ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ امتیاز متاکریتیک : –

: – امتیاز راتن تومیتوز: –

با تماشای دنباله فیلم سینمایی «نفس نکش» مرد نابینا را می‌بینیم که سال‌ها در آرامش و انزوای خود زندگی می‌کند؛ او دختری نوجوان را از یک آتش سوزی مهیب نجات داده و بزرگ می‌کند. زندگی آرام این دو هنگامی به هم می‌ریزد که گروهی از جنایتکاران دختر را گروگان می‌گیرند و مرد نابینا مجبور می‌شود برای نجات او از نقطه امن همیشگی خود خارج شود.

فیلم اول این مجموعه از نظر تجاری به شدت موفق بود و در حالی که با بودجه حدودا ۱۰ میلیون دلاری ساخته شده بود بیش از ۱۵۷ میلیون دلار فروخت. گرچه فده آلوارز کارگردان فیلم اول سکان کارگردانی این پروژه را در اختیار نگرفته اما به عنوان نویسنده و تهیه‌کننده قسمت دوم حضور دارد.

۱۷- خانه شب (The Night House)

کارگردان : David Bruckner

: David Bruckner بازیگران : Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Evan Jonigkeit

: Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Evan Jonigkeit تاریخ نمایش : ۲۹ مرداد ۱۴۰۰

: ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ امتیاز متاکریتیک : ۶۲

: ۶۲ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۸

«خانه شب» یک فیلم ترسناک روانشناختی است که براساس فیلم‌نامه بن کالینز و لوک پیوتروسکی جلوی دوربین رفته. کارگردان خانه شب هم دیوید براکنر است که از سال ۲۰۰۷ مشغول ساخت فیلم‌هایی در ژانر وحشت است.

خانه شب سال گذشته در جشنواره فیلم ساندنس نمایش داده شد اما اکران آن به سال ۲۰۲۱ موکول شده است. فیلم رضایت منتقدان را در پی داشت و نگاه عموم منتقدان نسبت به آن مثبت بود.

فیلم سینمایی ترسناک خانه شب درباره بیوه زنی است که اسرار آزاردهنده‌ای مربوط به شوهر تازه درگذشته‌اش را کشف می‌کند.

۱۸- کندی‌من (Candyman‎)

کارگردان : Nia DaCosta

: Nia DaCosta بازیگران : Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett

: Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett تاریخ نمایش : ۵ شهریور ۱۴۰۰

: ۵ شهریور ۱۴۰۰ امتیاز متاکریتیک : –

: – امتیاز راتن تومیتوز: –

«کندی‌من» یک فیلم ترسناک فراطبیعی است که در زیرژانر اسلشر هم طبقه‌بندی شده.

کارگردانی کندی‌من برعهده نیا داکوستا بوده که سابقه نوشتن فیلم‌نامه و کارگردانی تریلر جنایی «جنگل کوچک» (Little Woods) را در کارنامه دارد. اما چهره مشهور و تاثیرگذار دیگری که در فیلم کندی‌من حضور دارد جوردن پیل است؛ نویسنده و کارگردان آمریکایی که طی سال‌های اخیر با دو فیلم ترسناک «برو بیرون» (Get Out‎) و «ما» (Us) به شهرت گسترده‌ و جایزه اسکار دست پیدا کرده است. پیل تهیه‌کننده کندی من و البته نویسنده فیلم‌نامه آن است.

کندی‌من از آن دست آثاری است که همین حالا هم انتظارات نسبتا سطح بالایی درباره‌اش شکل گرفته است. همچنین انتظار می‌رود طی چند سال آینده از کارگردان این فیلم نیا داکوستا هم بیشتر بشنویم. یکی از دلایل چنین انتظاری را باید انتخاب داکوستا به کارگردانی فیلم سینمایی «مارول‌ها» (The Marvels‎) بدانیم؛ یک فیلم ابرقهرمانی از جهان سینمایی مارول که سال ۲۰۲۲ اکران خواهد شد و احتمالا حضور داکوستا در آن درهای بسیاری را به رویش باز خواهد کرد.

فیلم سینمایی ترسناک کندی‌من دنباله‌ای است بر فیلمی به همین نام ساخته سال ۱۹۹۲ به کارگردانی برنارد رز و البته چهارمین فیلم در مجموعه‌ سینمایی کندی‌من.

۱۹- بدخیمی (Malignant‎)

کارگردان : James Wan

: James Wan بازیگران : Annabelle Wallis, Jake Abel, George Young

: Annabelle Wallis, Jake Abel, George Young تاریخ نمایش : ۱۹ شهریور ۱۴۰۰

: ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ امتیاز متاکریتیک : –

: – امتیاز راتن تومیتوز: –

«بدخیمی» یک تریلر ترسناک به کارگردانی جیمز وان است که در میان فیلم‌های ترسناک به‌شدت مورد انتظار سال ۲۰۲۱ طبقه‌بندی می‌شود.

جیمز وان از چهره‌های کلیدی ژانر ترسناک هالیوود است و او را به عنوان یکی از خالقین جهان‌های ترسناک «اره» (Saw) و «توطئه‌آمیز» (Insidious) و البته خالق دنیای سینمایی «احضار» (The Conjuring) می‌شناسیم. همین کارنامه نشان می‌دهد چرا بسیاری از مخاطبان در انتظار اثر جدید این کارگردان کلیدی ژانر وحشت مانده‌اند.

بدخیمی که محصول استودیوی برادران وارنر است امسال در سینماها و هم‌زمان با آن از شبکه اچ‌بی‌او مکس در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

۲۰- هالووین می‌کشد (Halloween Kills‎)

کارگردان : David Gordon Green

: David Gordon Green بازیگران : Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak

: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak تاریخ نمایش : ۲۳ مهر ۱۴۰۰

: ۲۳ مهر ۱۴۰۰ امتیاز متاکریتیک : –

: – امتیاز راتن تومیتوز: –

«هالووین می‌کشد» یک اثر ترسناک اسلشر است که دنباله فیلم سینمایی «هالووین» ساخته سال ۲۰۱۸ و دوازدهمین قسمت از مجموعه هالووین به حساب می‌آید. ظاهرا یک دنباله مستقیم هم برای همین فیلم به نام «هالووین به پایان می‌رسد» (Halloween Ends) در دست تهیه است که سال ۲۰۲۲ به نمایش در می‌آید.

هالووین می‌کشد را دیوید گوردون گرین کارگردانی کرده که کارگردان فیلم سال ۲۰۱۸ بوده و قرار است فیلم سوم یعنی هالووین به پایان می‌رسد را هم کارگردانی کند.

فیلم که از نظر تاریخ روایت داستانی به سال ۲۰۱۸ بازمی‌گردد لوری استرود و خانواده‌اش را در تلاش برای تشکیل گروهی علیه مایکل مایرز نمایش می‌دهد.

۲۱- دیشب در سوهو (Last Night in Soho‎)

کارگردان : Edgar Wright

: Edgar Wright بازیگران : Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith

: Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith تاریخ نمایش : ۳۰ مهر ۱۴۰۰

: ۳۰ مهر ۱۴۰۰ امتیاز متاکریتیک : –

: – امتیاز راتن تومیتوز: –

«دیشب در سوهو» یک اثر ترسناک روانشناختی بریتانیایی است که توسط ادگار رایت کارگردانی شده. رایت کارگردان «اسکات پیلگریم در برابر دنیا» (Scott Pilgrim vs. the World‎) و اخیرا فیلم سینمایی «بیبی راننده» ( Baby Driver‎) بوده و نویسندگی فیلم‌نامه آثاری چون «ماجراهای تن‌تن: راز اسب شاخدار» (The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn) و «مرد مورچه‌ای» (Ant-Man) را برعهده داشته است.

فیلم جدید رایت درباره یک دختر جوان علاقه‌مند به طراحی مد است که به شکلی اسرارآمیز به دهه ۱۹۶۰ سفر و با بت محبوب خود که یک خواننده است ملاقات می‌کند. با این وجود دهه ۱۹۶۰ آنطور که می‌نماید نیست و زمان به سرعت با عواقب وحشتناک و دردناکی فرو می‌پاشد.

۲۲- انتلرز (Antlers‎)

کارگردان : Scott Cooper

: Scott Cooper بازیگران : Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas

: Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas تاریخ نمایش : ۷ آبان ۱۴۰۰

: ۷ آبان ۱۴۰۰ امتیاز متاکریتیک : –

: – امتیاز راتن تومیتوز: –

«انتلرز» یک فیلم ترسناک روانشناختی است که داستان یک معلم مدرسه و برادرش که یک افسر پلیس است را روایت می‌کند. این دو که ساکن شهر کوچکی در ایالت اورگن‌اند در می‌یابند یکی از دانش‌آموزان مدرسه موجودی فراطبیعی را پناه داده است.

یک نکته حاشیه‌ای هم اینکه گیرمو دل تورو کارگردان مطرح مکزیکی تهیه‌کننده این اثر سینمایی است. انتلرز را اسکات کوپر کارگردانی کرده که ساخت آثاری چون «دل دیوانه» (Crazy Heart)، «از کوره در رفته» (Out of the Furnace) و «متخاصمان» (Hostiles‎) را در کارنامه دارد.

۲۳- رزیدنت ایول: به راکون سیتی خوش آمدید (Resident Evil: Welcome to Raccoon City)

کارگردان : Johannes Roberts

: Johannes Roberts بازیگران : Kaya Scodelario, Robbie Amell, Hannah John-Kamen

: Kaya Scodelario, Robbie Amell, Hannah John-Kamen تاریخ نمایش : ۳ آذر ۱۴۰۰

: ۳ آذر ۱۴۰۰ امتیاز متاکریتیک : –

: – امتیاز راتن تومیتوز: –

«رزیدنت ایول: به راکون سیتی خوش آمدید» فیلم ترسناکی است که براساس دو بازی اول مجموعه رزیدنت ایول محصول کپ‌کام ساخته شده. این اثر سینمایی راه‌اندازی مجدد مجموعه فیلم‌های رزیدنت ایول است که براساس مجموعه بازی‌های ویدیویی به همین نام تولید شده‌اند.

مراحل اولیه ساخت این اثر سینمایی از سال ۲۰۱۷ آغاز شد؛ هنگامی که «رزیدنت ایول: قسمت پایانی» (Resident Evil: The Final Chapter) در ایالات متحده اکران شده بود و مذاکراتی با چهره‌های مختلف انجام می‌شد. نهایتا یوهانس رابرتس فیلم‌ساز بریتانیایی برای کارگردانی این اثر سینمایی انتخاب شد. یوهانس رابرتس سابقه ساخت فیلم‌های ترسناک را دارد و به عنوان نمونه دو فیلم مجموعه «۴۷ متر پایین» (۴۷ Meters Down‎) را کارگردانی کرده که هر دو از نظر تجاری نسبتا موفق بوده‌اند.

داستان فیلم رزیدنت ایول: به راکون سیتی خوش آمدید به سال ۱۹۹۸ مربوط است و با روایت داستانی مربوط به ریشه‌های اصلی رزیدنت ایول اسراری مربوط به امارت اسپنسر و راکون سیتی را افشا می‌کند.

۲۴- کسی داخل خانه شماست (There’s Someone Inside Your House)

کارگردان : Patrick Brice

: Patrick Brice بازیگران : Théodore Pellerin, Sydney Park, Sarah Dugdale

: Théodore Pellerin, Sydney Park, Sarah Dugdale تاریخ نمایش : نامشخص

: نامشخص امتیاز متاکریتیک : –

: – امتیاز راتن تومیتوز: –

«کسی داخل خانه شماست» یک اثر ترسناک اسلشر است که براساس رمانی به همین نام نوشته استفانی پرکینز ساخته شده.

کسی داخل خانه شماست از محصولات نتفلیکس است و روایتگر داستان قاتل اسرارآمیز شاگردان یک دبیرستان در شهر کوچکی از ایالت نبراسکا است. قاتل قصد دارد سیاه‌ترین اسرار قربانیان خود را برای تمام اهالی شهر افشا کند. قهرمان داستان به همراه چند دانش‌آموز دیگر فرصت محدودی دارند تا پیش از آنکه خود قربانی شوند هویت قاتل را افشا کنند.

۲۵- کشتار با اره‌برقی در تگزاس (The Texas Chain Saw Massacre)

کارگردان : David Blue Garcia

: David Blue Garcia بازیگران : Elsie Fisher, Alice Krige, Nell Hudson

: Elsie Fisher, Alice Krige, Nell Hudson تاریخ نمایش : نامشخص

: نامشخص امتیاز متاکریتیک : –

: – امتیاز راتن تومیتوز: –

طبق آخرین اطلاعاتی که در اختیار داریم امسال شاهد نمایش فیلم سینمایی «کشتار با اره‌برقی در تگزاس» خواهیم بود؛ فیلمی که دنباله اثر بسیار مشهوری به همین نام ساخته سال ۱۹۷۴ خواهد بود.

کشتار با اره‌برقی در تگزاس مجموعه‌ای است که از سال ۱۹۷۴ آغاز شد و آخرین (هشتمین) قسمت آن سال ۲۰۱۷ تحت نام «صورت‌چرمی» (Leatherface) اکران شد.

فیلم از نظر زمانی ۴۷ سال پس از قسمت اول رخ می‌دهد. ملودی ۲۵ ساله به همراه خواهر نوجوانش برای یک سفر تجاری به تگزاس می‌روند؛ چندان طول نمی‌کشد که این دو مجبور می‌شوند برای نجات جان‌شان در برابر صورت‌چرمی ۶۰ساله بجنگند.

کشتار با اره‌برقی در تگزاس را دیوید بلو گارسیا کارگردانی کرده و احتمالا این اثر که دومین فیلم بلند کارنامه او است به مهم‌ترین فیلم دوران کارگردانی‌اش تا به امروز تبدیل شود.

