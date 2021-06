۱. جسیکا فلچر در سریال قتلی که او نوشت (Murder She Wrote)

آنجلا لانسبوری در سریال تلویزیونی شبکه‌ی CBS با نام قتل؛ او نوشت (Murder She Wrote) بین سال‌های ۱۹۸۴ و ۱۹۹۶ در نقش کارآگاه جسیکا فلچر بازی کرد. او داستان‌های مرموز و مربوط به قتل می‌نوشت و همچنین در تحقیقات قتل نیز همکاری می‌کرد؛ چه هنگام مسافرت در سراسر کشور، و چه در خانه‌اش در کابوت کو ایالت مین. جسیکا یک کارآگاه عالی است نه تنها به این دلیل که سرنخ‌های خود را بر اساس اتفاقات و مشاهده‌ی دقیق آن‌ها استنباط می‌کند، بلکه به این دلیل که او فردی شوخ و جالب است و تمایل به زیادی به چیزهای ترسناک دارد.

۲. لیلی راش در سریال پرونده‌ی سرد (Cold Case)

پرونده‌ی سرد (Cold Case) یک سریال جنایی است که نه تنها با رمز و راز جنایاتش طرفداران را مجذوب خود کرد، بلکه شخصیت اصلی آن، لیلی راش (با بازی کاترین موریس) به صورت مجزا باعث پرمخاطب شدن این سریال شد. او برای شروع داستان الهام‌بخش و چشمگیر خود در تلویزیون، قبل از ورود همکار دیگری، تنها کارآگاه زن در فیلادلفیا بود.

لیلی راش در بررسی پرونده‌های سرد تخصص داشت و با استقامت معتقد بود که حتی سال‌ها بعد از گذشت جرایمی که پرونده‌هایشان مختومه اعلام شده نباید مردم را فراموش کرد. در طول سریال، او با سختی تلاش می‌کرد تا خانواده‌ی قربانیان را امیدوار کند و حتی ساعت‌ها در جستجوی حقیقت کار می‌کرد. او همچنین به عنوان بازجو با استعداد است که حتی می‌تواند از سخت‌ترین مظنونان هم اعتراف بگیرد.

۳. ورونیکا مارس در سریال ورونیکا مارس (Veronica Mars)

این کاراکتر در ابتدا توسط کریستن بل در سریال تلویزیونی شبکه‌ی UPN / CW به همین نام که توسط راب توماس ساخته شده بود، بازی کرد. بل در سال ۲۰۱۴ برای به تصویر کشیدن این شخصیت در فیلمی به همین نام و توماس به نوشتن دو رمان با کارآگاه زن به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ ادامه دادند. ورونیکا از همان ابتدای نوجوانی با استفاده از منابع شرکت پدرش برای تحقیق درمورد جنایات دبیرستان خود، از کالاهای دزدیده شده تا تجاوز جنسی به خودش، استفاده می‌کند. ورونیکا شخصیتی طعنه‌زن، مدبر و فوق‌العاده باهوش دارد و نه تنها یک کارآگاه بزرگ بلکه چهره‌ای است که اکثر مردم دوست دارند از او الگو بگیرند.

۴. دکتر تمپرنس برنان در سریال استخوان‌ها (Bones)

این شخصیت توسط پزشک قانونی واقعی کیتی رایشز در سری رمان‌هایش خلق شده است، اما مشهورترین کاراکتر وی برای حضور در سریال تلویزیونی استخوان‌ها (Bones) است. این کاراکتر توسط امیلی دشانل بازی می‌شود و بیشتر او را یک دانشمند سرد و بی‌احساس می‌دانند که با استفاده از تیزبینی علمی و توانایی‌های جسمی خود جنایات را حل می‌کند. دکتر برنان یک کارآگاه عالی است زیرا او از روش‌های پزشکی برای حل اسرار جدید و قدیمی استفاده می‌کند و این کار را به این دلیل انجام می‌دهد که به قربانیان جنایاتی از قتل تا نسل‌کشی اهمیت می‌دهد.

۵. مارج گوندرسون در سریال فارگو (Fargo)

فارگو حتی سال‌ها پس از نمایش در سال ۱۹۹۶ به یک فیلم محبوب تبدیل شد. علاوه بر داستان هیجان‌انگیز درباره‌ی رمز و راز قتل، طرفداران برای یک شخصیت اصلی، مارج گوندرسون با بازی فرانسیس مک دورماند این سریال را دوست داشتند. گوندرسون نه تنها رئیس پلیس است که در مورد قتل‌ تحقیق می‌کند، بلکه در حین انجام ماموریتش باردار هم بوده است.

مارج مهارت و هوش لازم را برای جمع‌آوری نکات و شواهد نشان داد. او در کنار تعهد شغلی و عدالت‌خواهی، با حفظ روحیه‌ی خود هر کاری از دستش برمی‌آمد انجام می‌داد.

۶. اولیویا بنسون در سریال نظم و قانون؛ واحد قربانیان ویژه (Law and Order: SUV)

در حالی که بسیاری از کارآگاهان زن با مشاهده‌ی خالص مجرم خود را شناسایی می‌کنند، اولیویا بنسون از یک مجموعه‌ی واقع‌بینانه و کار پلیسی استفاده می‌کند. از سال ۱۹۹۸ با بازی ماریشکا هارگیتی در سریال نظم و قانون (Law and Order: SUV)، اولیویا به عنوان یک قهرمان زن مهربان و قدرتمند دیده می‌شود که برای احقاق حق قربانیان تلاش می‌کند. او خودش محصول تجاوز است و مادرش به دلیل اعتیاد به الكل در اثر سقوط از پله‌ها می‌میرد. بعد از بازنشستگی کاپیتان کراگن، اولیویا پسری را به فرزندی قبول می‌کند و هدایت تیم SUV را بر عهده می‌گیرد. او یکی از قوی‌ترین زنان در تلویزیون و یک کارآگاه عالی است که شواهد را دنبال می‌کند، مصاحبه می‌کند و بخش مهمی از تلاش‌های متعدد در مذاکره‌ با گروگان‌ها بوده است.

۷. برندا لی جانسون در سریال نزدیک‌تر (The Closer)

یکی دیگر از زنان قوی که با جرایم واقعی سر و کار دارد معاون رییس برندا لی جانسون است. جانسون کاراکتری با بازی کیرا سجویک در سریال نزدیک‌تر (The Closer) بین سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۱۲ بود. بسیاری از رمز و رازهایی که او از آن‌ها پرده برمی‌داشت مربوط به لس‌آنجلس بود، به این معنی که این با مواردی مانند گروه‌های خلافکار، مواد مخدر، قاچاق انسان و فساد اداری سر و کار داشت. جانسون در زندگی شخصی‍اش به عنوان یک آدم بی‌نظم و غالبا از لحاظ روحی به هم ریخته دیده می‌شد، اما یک محقق و رییس کاردرست است که همیشه در اتاق بازجویی خشن و جدی دیده می‌شد.

۸. خانم مارپل در سریال خانم مارپل (Miss Marple)

جین مارپل توسط آگاتا کریستی در یک مجموعه‌ی دوازده‌تایی رمان و بیست داستان کوتاه خلق شد. خانم مارپل یک روشنفکر زیرک است که همیشه جنبه‌ی منفی انسانیت را می‌بیند و از مکالمات اطرافش در حل پرونده‌های مرموز استفاده می‌کند. بزرگترین ویژگی او سن بالا است، که اغلب بدان معنی است که توسط اقوام و آشنایان مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد، که این امر زندگی با هر قشری از مردم عادی تا اشراف را برایش آسان می‌کند. او با روشنفکری و توجه به جزئیات اغلب و به راحتی پرده از راز جرایم برمی‌دارد.

۹. آمیلیا دوناگی در سریال شکارچی استخوان (The Bone Collector)

آملیا دوناگی را طرفداران فیلم‌های مهیج اواخر دهه‌ی ۹۰ با فیلم شکارچی استخوان (The Bone Collector) به خاطر می‌آورند. آنجلینا جولی در یکی از نقش‌های اصلی در نقش آملیا دوناگی بازی کرد. اما آنچه که در این شخصیت برجسته بود، استقامت و دانش وی در زمینه‌ی جنایت بود. در این فیلم، او فقط یک افسر گشت است که به صحنه‌ی جرم برخورد می‌کند.

دانش گسترده‌ی وی در پزشکی قانونی به وی اجازه داد تا صحنه‌ی جنایت را قبل از تخریب شواهد حفظ کند. او توجه یک متخصص پزشکی قانونی کاملا شناخته شده را جلب می‌کند که از او خواسته است پرونده را حل کند. در این فیلم، آملیا کسی است که برای اولین بار در صحنه‌های جنایت شرکت می‌کند و بدون کمک تیم پزشکی قانونی آن را حفظ می‌کند. او حتی به جمع‌آوری شواهد برای حل پرونده و دستگیری قاتل کمک می‌کند.

۱۰. کاگنی و لیسی در سریال کاگنی و لیسی (Cagney and Lacey)

در حالی که این دو شخصیت کاملا متفاوت هستند، ما آن‌ها را کنار هم قرار می‌دهیم زیرا آن‌ها در درجه‌ی اول یک تیم هستند. کاگنی و لیسی (Cagney and Lacey) یک سریال تلویزیونی پلیسی بود که از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۸ از شبکه‌ی CBS پخش می‌شد و بازیگرانی چون تاین دالی و شارون گلس در آن حضور داشتند. شخصیت‌ها بسیار متفاوت هستند زیرا کاگنی یک زن مجرد و متبحر در کار است و لسی یک مادر کارگر متاهل است. این سریال در منهتن ساخته شده و دارای خطوط داستانی است که از قتل گرفته تا قمار و جنایات جنسی را پوشش می‌دهد. این سریالی بود که به موضوعات واقعی زنانه و همچنین جرم و جنایت در نیویورک می‌پرداخت، چیزی که در دنیای رسانه کمتر دیده می‌شود.

۱۱. دانا اسکالی در سریال پرونده‌های مجهول (The X-Files)

سریال پرونده‌های مجهول (The X-Files) در ژانر فراطبیعی برای کشف چیزهای ناشناخته و تغییر شکل دهنده‌ها البته به یک فرد مشکوک نیاز داشت. دانا اسکالی در نقش همکار مولدر در تمام مدت با رفتار حرفه‌ای و شک به موقع در پرونده‌ها حضور پررنگی داشت. او برخی از جنایات را حل و توطئه‌های بزرگ را نیز کشف کرد. اسکالی در طول نه فصل و در فیلم‌های بعدی عضو موثر این سریال باقی ماند و نشان داد که عامل FBI بودن چیزی فراتر از حل جرم است و احتیاج به ذهن باز دارد.

۱۲. لیزبت سالاندر در دختری با خالکوبی اژدها (The Girl with the Dragon Tattoo)

سالندر که در ابتدا توسط نویسنده استیگ لارسن خلق شده بود، یک محقق خصوصی است که به طور مستقل برای شرکت‌های بزرگ کار می‌کند. او یک بازمانده از تجاوز جنسی، به طور کلی یک زن آشفته و یک کارآگاه کاردرست است که در کتاب دختری با خالکوبی اژدها (The Girl with the Dragon Tattoo) با ناشر میکاییل بلومکویست همکاری می‌کند. لیسبوت در دو کتاب دیگر به نام‌های دختری که با آتش بازی کرد (The Girl Who Played with Fire) و دختری که لانه هورنت را لگد زد (The Girl Who Kicked the Hornet’s Nest) در نسخه‌ی آمریکایی رونی مارا و در نسخه‌ی سوئدی نومی راپاس نقش او را بازی می‌کنند. سالاندر بیشتر به خاطر ظاهر خود، با خال کوبی اژدها، شهرت دارد، اما او همچنین یک کارآگاه عالی است زیرا او یک هکر کامپیوتر است که اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ای را برای مشتریانی که قبلا ندیده پیدا می‌کند. او با استعداد، باهوش و مرموز است.

۱۳. فرشتگان چارلی در سریال فرشتگان چارلی (Charlie’s Angels)

سریال فرشتگان چارلی (Charlie’s Angels) طی سال‌های ۱۹۷۶-۱۹۸۱ از شبکه‌ی ABC پخش می‌شد. پیش‌فرض اصلی، سه نفر از فارغ‌التحصیلان آکادمی پلیس را نشان می‌داد که به ترتیب به عنوان، مامور جریمه‌ی پارکینگ، نگهبان گذرگاه و کارمند اداری را که توسط چارلز تاونسند به یک شرکت تحقیق خصوصی جذب و مشغول به کار شدند. سابرینا، جیل و کلی یک فصل عالی را با سفر به جای جای دنیا و حل جنایت سپری کردند. گاهی اوقات آن‌ها مجبور به شناسایی، ماموریت مخفی یا بازجویی از مظنونین می‌شدند. در فصل دوم شارل لاد جایگزین فارا فاست شد و این سریال بعدا با بازیگران جدید به کار خود ادامه داد.

۱۴. جین تنیسون در سریال مظنون اول (Prime Suspect)

هلن میرن برای پانزده قسمت در نقش تنسیون در سریال پلیسی مظنون اول (Prime Suspect) در انگلستان بازی کرد. تنیسون با شروع به عنوان سرپرست کارآگاهی در خدمات پلیس متروپولیتن لندن، نه تنها مجرمان را دستگیر کرد بلکه علیه جنسیت‌گرایی نهادینه شده در موقعیتی که در اختیار داشت جنگید. تنیسون یک کارآگاه متمرکز، جاه‌طلب و با استعداد است که به عنوان یک زن حرفه‌ای از طریق سرویس پلیس لندن می‌جنگد. بیشتر شخصیت او را می‌توان با جنگ برای برابری و مهارت او در این زمینه تعریف کرد و او را به عنوان یکی از اولین کارآگاهان واقع‌بین تاریخ تلویزیون معرفی کرد.

۱۵. کیت بکت در سریال کسل (Castle)

کارآگاه کیت بکت (با بازی استانا کاتیچ) از NYPD در سریال کسل (Castle) کسی نیست که بتوان به راحتی با او دوست شد اما این دقیقا همان چیزی است که او را بسیار مقاوم می‌کند. ناگفته نماند که او به اندازه‌ی کافی باهوش است که وقتی اولین بار مانند دیگر خواستگارانش با کسل دیدار می‌کند، از جذابیت او (با بازی نیتن فیلیون) دست و پایش را گم کند. این ماجراهای بکت است که به عنوان یک کارآگاه زن الهام بخش است.

قبل از ورود به دنیای قانون، وی تحصیلات مقدماتی را با هدف تبدیل شدن به اولین رئیس زن دادگستری دیوان عالی کشور گذراند. وی پس از مرگ مادرش وارد نیروی پلیس شد. در طول سریال، او درک بالایی را در مورد طیف وسیعی از موضوعات نشان می‌دهد که خودش آموخته است. وی در کار حرفه‌ای خود، جوان‌ترین زنی بود که در این نیرو منصوب و به یک عضو اصلی تبدیل شد.

۱۶. مدی هیز در فیلم مهتاب (Moonlighting)

فیلم مهتاب (Moonlighting) بیشتر به خاطر یک درام عاشقانه با بازی سیبل شفرد و بروس ویلیس به عنوان شریک یک شرکت تحقیقاتی خصوصی شناخته می‌شود. مدی هیز یک مدل سابق ورشکسته است و به عنوان مالک یک شرکت PI که توسط دیوید آدیسون، یک کارآگاه جذاب اداره می‌شود. با هم آن‌ها جنایات را حل می‌کنند، مدی اغلب در قسمت‌های ابتدایی کامیک است، و معمولا خودش را در معرض خطر قرار می‌دهد. اسراری که آن‌ها سعی در کشفشان دارند از اموال مسروقه، قتل، و باج‌خواهی متفاوت بود. مدی غالبا با حیله و اطمینان خاصی کار می‌کند، مانند نیک و نورا در فیلم مرد لاغر (Thin Man) نوشته‌ی دشیل همت.

۱۷. ریزولی و آیزل (Rizzoli & Isles)

یک تیم دیگری از زنان کارآگاه که در آن ریزولی واقعا کارآگاه پلیس است، در حالی که آیلز یک پزشک است. آن‌ها با هم یک تیم تشکیل می‌دهند و قتل‌ها را در بوستون حل می‌کنند، از جمله قاتلان زنجیره‌ای و قتل‌های برنامه‌ریزی شده. شخصیت‌ها بر اساس یک سری کتاب‌ از نویسنده تس گریتسن خلق شده‌اند. سریال به دلیل دوستی زنانه‌ی دو شخصیت اصلی شناخته شده است، گرچه کاملا متفاوت هستند. آنژی هارمون در نقش ریزولی به عنوان کارآگاهی سخت اما صمیمی بازی می‌کند و آیلز آکادمیک و در عین حال دوستانه‌تر، تعادل یکنواختی را در فیلم ایجاد می‌کند.

۱۸. پرشس راموتسوی در سریال شماره‌ی ۱؛ آژانس زنان کارآگاه (The No. 1 Ladies’ Detective Agency)

الكساندر مك كال اسمیت در مجموعه كتاب‌های خود با نام شماره‌ی ۱؛ آژانس زنان کارآگاه ما را با پرشس آشنا كرد. وی توسط جیل اسکات در مجموعه‌ای به همین نام از شبکه‌ی HBO به تصویر کشیده شد. پرشس آژانس را در شهر گابورونه، مرکز پایتخت بوتسوانا اداره می‌کند. پرونده‌های پرشس اغلب به بسیاری از موضوعات سیاسی اجتماعی در بوتسوانا وابسته است، از جمله فمینیسم، سواستفاده‌ی خانگی، شهرنشینی در برابر مدرنیته، ایدز، مسیحیت و اخلاق. پرشس یک زن جوان و شاد است که رمز و رازهای مربوط به افراد گمشده، مسمومیت‌ها و شوهرهای خیانت‌کار را حل می‌کند. پرشس، گرچه بی‌تجربه است اما با دقت فراوان و با راهکارهای مخصوص خودش پرونده‌ها را حل می‌کند.

۱۹. کلاریس استارلینگ در فیلم سکوت بره‌ها (The Silence of the Lambs)

مامور استارلینگ در ابتدا توسط نویسنده توماس هریس در کتاب‌های سکوت بره‌ها (The Silence of the Lambs) و هانیبال (Hannibal) خلق شد که هر کدام به فیلم‌هایی با همین نام تبدیل شدند. این کاراکتر در فیلم اول توسط جودی فاستر و در فیلم دوم توسط جولیان مور بازی شد. کلاریس دانشجوی آکادمی FBI است که سابقه‌ی روانشناسی و جرم‌شناسی از دانشگاه ویرجینیا دارد. او زندگی پریشانی دارد و پس از مصاحبه در زندان با قاتل زنجیره‌ای هانیبال لکتر، هنگام جستجوی قاتل زنجیره‌ای بوفالو بیل، پیوند می‌خورد. استارلینگ قاطع، کنترل شده و قوی است و از مهارت‌های خود برای حل جرم و استفاده از اطلاعات لازم از لکتر استفاده می‌کند. او با استفاده از سرنخ‌های لکتر به هویت بوفالو بیل پی می‌برد و خودش را به عنوان یک کارآگاه برجسته در میان صفوف FBI نشان می‌دهد. استارلینگ در لیست ۱۰۰ قهرمان AFI (انستیتوی فیلم آمریکایی) در رده‌ی ششم قرار گرفت.

۲۰. دکتر جوآن واتسون در سریال ابتدایی (Elementary)

لوسی لیو، کاراکتر اصلاح شده‌ی واتسون را در سریال ابتدایی (Elementary) محصول شبکه‌ی CBS به تصویر می‌کشد، سریالی که در آن او با شرلوک هولمز، جونی لی میلر، معتاد به مواد مخدر و رابط سابق اسکاتلند یارد، که با NYPD و واتسون در پرونده‌های اصلی همکاری می‌کند، همکاری می‌کند. دکتر واتسون یک جراح سابق و یک همراه هوشیار فعلی است که برای کمک و به عنوان شاگرد هولمز کار می‌کند. او گاهی اوقات به طور مستقل از هولمز کار می‌کند و به عنوان یک محقق بزرگ خصوصی در حق خودش دیده می‌شود. مهارت‌های پزشکی او اغلب در یافتن مدارک کمک می‌کند و مهارت‌های تشخیص و مشاهده‌ی او اغلب مفید واقع می‌شود.

