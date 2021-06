بهترین فیلم‌های کمدی سال ۲۰۲۱

۱۳. تابستان داغ و مرطوب آمریکایی (Wet Hot American Summer)

کارگردان: دیوید وین

بازیگران: جنین گرافلو، دیوید هاید پیرس، مالی شنون

محصول: ۲۰۰۱

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰

اگرچه تابستان داغ و مرطوب آمریکایی بیش از هر زمان دیگری به لطف دو سریال نتفلیکس که یکی با نام اولین روز اردوگاه (First Day of Camp) پیش درآمد این فیلم محسوب می‌شود و دیگری با نام ده سال بعد (Ten Years Later) به عنوان ادامه‌ی فیلم ساخته شدند، محبوب‌تر است، اما فراموش می‌شود که فیلم اصلی یک نمایش بزرگ و انتقادی و تجاری بود. تابستان داغ و مرطوب آمریکایی که در سال ۲۰۰۱ اکران شد، احساس می‌شود جانشین معنوی مکتب کمدی برادران زاکر است، مانند هواپیما! (Airplane!) و سلاح عریان (The Naked Gun)، از این لحاظ که با انواع جوک‌های دیداری و شنیداری همراه است.

بازیگرانی مانند بردلی کوپر و الیزابت بنکس در نقش‌های مکمل حضور دارند. در حالی که شوخی‌های به نمایش درآمده در این فیلم قطعا نوجوان‌پسند است، یک کیفیت جذاب و بی‌انتها در تابستان داغ و مرطوب آمریکایی وجود دارد که به شما توضیح می‌دهد چرا علی‌رغم شکست اولیه توانست تبدیل به یک کلاسیک فرقه‌ای محبوب شود.

۱۲. نجات یافته (Saved)

کارگردان: برایان دانلی

بازیگران: جنا مالون، مکالی کالکین، مندی مور

محصول: ۲۰۰۴

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۷ از ۱۰

اگر درام نوجوان‌پسند نجات یافته محصول ۲۰۰۴ به کارگردانی برایان دانلی را ندیده باشید، به احتمال زیاد از عنوانش چنین برداشتی خواهید داشت که حتما یک فیلم مذهبی است. البته ناگفته نماند که نجات یافته! بسیاری از مضامین مذهبی را با دید انتقادی بررسی می‌کند و اغلب به موضوعاتی از قبیل همجنس‌گرایی، بارداری نوجوانان و طرد شدن، نگاهی طنزآمیز دارد. اگر کاور فیلم مسیحی را از روی این فیلم برداریم، نجات یافته! یک کمدی عالی دبیرستانی است که همتراز فیلم‌هایی مانند اوقات خوش در ریجمونت های (Fast Times at Ridgemont High) و دختران بدجنس (Mean Girls) قرار می‌گیرد.

۱۱. شبانه (The Overnight)

کارگردان: پاتریک بریس

بازیگران: آدام اسکات، جیسون شوارتزمن، تیلور شیلینگ

محصول: ۲۰۱۵

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۱ از ۱۰

ژانر کمدی جنسی از زمان سریال پای آمریکایی (American Pie)، چندان موفق نبوده است، اما هر از چند گاهی یک فیلم می‌آید تا به ما یادآوری کند که چنین داستان‌هایی، هنوز هم می‌توانند اوقات خوشی را برای ما رقم بزنند. شبانه ساخته‌ی نویسنده/کارگردان، پاتریک بریس، نمونه‌ای کامل است. تیلور شیلینگ و آدام اسکات در نقش یک زوج متاهل هستند که توسط دوستان جدیدشان برای یک بازی دوستانه بین پسرانشان دعوت می‌شوند، اما وقتی بچه‌ها به رختخواب می‌روند اوضاع به سرعت عجیب می‌شود. شبانه با تعداد کم بازیگران و زمان کوتاه خود و به لطف فیلمنامه‌ای طنز و سکانس‌های غیرقابل پیش‌بینی می‌تواند در زمره‌ی کمدی‌های خوب قرار بگیرد و یک ساعت مفرح برای دوست‌داران این ژانر بسازد.

۱۰. میلیون‌های بروستر (Brewster’s Millions)

کارگردان: والتر هیل

بازیگران: ریچار پرایر، جان کندی، لونت مک‌کی

محصول: ۱۹۸۵

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۵ از ۱۰

در کنار هم قرار دادن دو تا از بهترین بازیگران کمدی در یک فیلم می‌تواند یکی از دلایل موفقیت‌آمیز آن باشد، اما ترکیب جان کندی و ریچارد پرایر کافی نبود تا فیلم میلیون‌های بروستر را بالاتر از یک کمدی ورزشی متوسط اواسط دهه‌ی ۸۰ که اکنون فراموش شده است، ببرد. بدیهی است که به دلیل حضور پرایر و کندی انتظار زیادی از این فیلم وجود داشت که آن را به یک کمدی بی‌نهایت خنده‌دار تبدیل کند، اما وقتی فیلم نتوانست از این نظر نیاز مخاطب را برآورده کند، مورد اختلاف نظر منتقدان قرار گرفت. با این حال، اگر با علم به این که نباید از میلیون‌های بروستر انتظار لحظات خنده‌دار داشته باشید آن را تماشا کنید، چیزهای دیگری وجود دارد که شما را مجذوب خود کند.

بزرگترین نقطه‌ی قوت فیلم، داستان آن است که نشان می‌دهد یک بازیکن بیس‌بال سابق لیگ برتر (با بازی پریور) ۳۰۰ میلیون دلار از عموی متوفی خود به ارث می‌برد، با این شرط که برای بدست آوردن بقیه‌ی ثروت باید ۳۰ میلیون دلار در ۳۰ روز خرج کند. این موضوع منجر به ساخته شدن برخی صحنه‌های عالی می‌شود که بروستر سعی می‌کند با بی‌دقتی پول خرج کند، حتی در یک مقطع برای شهرداری نیویورک داوطلب می‌شود. اگرچه درست است که این فیلمنامه می‌توانست از بازیگران با استعداد خود بهتر استفاده کند، اما فقط تماشای بازی پرایر و کندی به اندازه‌ی کافی سرگرم کننده است و همین امر میلیون‌های بروستر را به یک اثر دست کم گرفته شده با حضور بازیگران پیشکسوت تبدیل می‌کند.

۹. کنتاکی فراید (Kentucky Fried Movie)

کارگردان: جان لندیس

بازیگران: بیل بیکسبی، جرج لازنبی، ایوان سی کیم

محصول: ۱۹۷۷

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۵ از ۱۰

فیلم کنتاکی فراید گلچینی از کمدی‌هایی با موضوع‌ها و طرح‌های متنوع و متفاوت است. با انبوهی از شوخی‌ها، فیلم کنتاکی فراید همچنین سکوی پرتابی برای برادران زاکر و نویسنده‌ی مشترک جیم آبراهامز بود که به نوشتن و کارگردانی کلاسیک طنز هواپیما! محصول ۱۹۸۰ و همچنین مجموعه‌ی سلاح عریان پرداختند. در حالی که برخی از طرح‌های این فیلم به اندازه‌ی دیگران قدیمی نشده‌اند، فیلم کنتاکی فراید هنوز هم به اندازه‌ی کافی باعث خنده‌های از ته دل می‌شود.

۸. مرد قد بلند (The Tall Guy)

کارگردان: مل اسمیت

بازیگران: جف گلدبلوم، اما تامپسون، روان آتکینسون

محصول: ۱۹۸۹

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۲ از ۱۰

اولین فیلم سینمایی مرحوم مل اسمیت، مرد قد بلند، نمادی از زندگی حرفه‌ای اسمیت است که هرگز از یاد مردم آمریکا نمی‌رود. با بازی جف گلدبلوم در نقش مرد قد بلند و اما تامپسون به عنوان پرستاری که عاشق او می‌شود، این فیلم یک کمدی درام است که همچنین باعث شگفتی هم می‌شود، زیرا یک‌سوم پایانی آن اساسا تقلید از یک نمایش موزیکال مدرن است. اینکه فیلم از هوای جذاب و غریب عاشقانه برخوردار است، واقعا جای تعجب ندارد، زیرا توسط ریچارد کورتیس نوشته شده است که داستان‌های عاشقانه‌ای همچون درواقع عشق (Love Really) و درباره‌ی زمان (About Time) را نوشته و کارگردانی کرده است. آیا حضور گلدبلوم به عنوان بازیگر و کارگردان فیلم در واقع عشق برای شما متقاعد کننده نیست که این فیلم دست کم گرفته شده؟ پس شاید نام روآن اتکینسون یا همان مستر بین در بین بازیگران آن بتواند نظرتان را عوض کند.

۷. فرانسیس ها (Frances Ha)

کارگردان: نوآ بامباک

بازیگران: گرتا گرویگ، میکی سامنر، مایکل زیگن

محصول: ۲۰۱۳

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

نوآ بامباک باعث شد که آدام سندلر در فیلم عالی داستان‌های مایروویتز (Meyerowitz Stories) محصول ۲۰۱۷ بسیار خوب دیده شود، اما درام سیاه و سفید ۲۰۱۲ فرانسیس ها یکی از بهترین و دست کم گرفته شده‌ترین کارهای او است. با بازی گرتا گرویگ، کارگردان لیدی برد (Ladybird) (که نویسنده‌ی این فیلم هم بود) در نقش یک رقصنده‌ی ۲۷ ساله در شهر نیویورک که فقط تلاش می‌کند زندگی خود را تامین کند و سرنوشت خود را رقم بزند، فرانسیس ها فیلم بسیار قابل قبولی است.

این فیلم به لطف عملکرد قابل تحسین گرویگ به شدت پایبند طنز موقعیت است، زیرا شخصیت او با شوخ‌طبعی و فقط کمی ترس در موقعیت‌های مختلف زندگی به پیش می‌رود. مطمئنا، فیلم‌های زیادی وجود دارد که بازیگران جوان در آن‌ها نقش‌هایی بیشتر از سنشان بر عهده‌ می‌گیرند، اما نادیده گرفته شدن فرانسیس ها به دور از انصاف است.

۶. پس از ساعات اداری (After Hours)

کارگردان: مارتین اسکورسیزی

بازیگران: رزانا آرکت، ورنا بلوم، تامی چونگ

محصول: ۱۹۸۵

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

مارتین اسکورسیزی فیلمسازی است که قطعا سبک او بیشتر به سمت دراماتیک متمایل است، اما در طول این سال‌ها چند اثر کمدی قابل توجه ساخته است. پادشاه کمدی (The King of Comedy) محصول ۱۹۸۲ و گرگ وال استریت (The Wolf of Wall Street) محصول ۲۰۱۳ اثبات می‌کنند که اسکورسیزی استاد کمدی سیاه است اما در حالی که این فیلم‌ها طی سال‌ها مورد توجه و تحسین قرار گرفته‌اند، تاریخ فیلم پس از ساعات اداری را فراموش کرده است.

در این فیلم محصول ۱۹۸۵ اسکورسیزی، با بازی گریفین دان به عنوان یک نیویورکی سرسخت شاهد این هستیم که او یک شب در مسیر بازگشت به خانه از محل کار خود یک سری اتفاقات ناگوار را تجربه می‌کند. این فیلم مورد توجه منتقدان قرار نگرفت اما از آن زمان طرفداران خاص خود را داشته است. فیلمنامه‌ی فشرده‌ی فیلم باعث می‌شود همه چیز سرگرم کننده و پر شور و حرارت باشد و حتی اگر فیلم پس از ساعات اداری یکی از بهترین آثار اسکورسیزی نباشد، همچنان یک درام سرگرم کننده و خنده‌دار است که می‌تواند نشان دهنده‌ی حسن علاقه‌ی این کارگردان به شهر محبوبش نیویورک باشد.

۵. بهترین در نمایش (Best in Show)

کارگردان: کریستوفر گست

بازیگران: کریستوفر گست، یوجین لوی، فرد ویلارد

محصول: ۲۰۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

احتمالا اکثر مردم کریستوفر گست را به خاطر بازی‌هایش در فیلم‌های دهه‌ی ۸۰ از جمله این اسپینال تپ است (This is Spinal Tap) و عروس شاهزاده (The Princess Bride) می‌شناسند، اما او به عنوان یک فیلمساز هم موفقیت زیادی کسب کرده است. بهترین در نمایش یکی از بهترین آثار گست است که گروهی از صاحبان و کارگزاران ظالم در یک نمایشگاه معتبر سگ را دنبال می‌کند.

با حضور تعدادی از بازیگران که در بسیاری از فیلم‌های گست دیده می‌شوند، از جمله تیم رویایی کانادایی یوجین لوی و کاترین اوهارا، بهترین در نمایش موضوع خود را در حالی که همچنین به یک بررسی دقیق از آن می‌پردازد به طور همزمان مورد تمسخر قرار می‌دهد. در حالی که این فیلم با انتقادات بسیار مثبت منتقدان روبرو شد، اما به نظر نمی‌رسد بسیاری از طرفداران گست از آن آگاه باشند. دیگر کمدی‌های بزرگ کریستوفر گست، از جمله باد قدرتمند (A Mighty Wind)، در انتظار گوفمن (Waiting for Guffman)، محض اطلاع (For Your Consideration) و طلسم‌ها (Mascots)، هستند که ما توصیه می‌کنیم حتما آن‌ها را ببینید.

۴. از باب چه خبر؟ (What About Bob?)

کارگردان: فرانک اوز

بازیگران: ریچارد درایفس، بیل مری، کاترین اربا

محصول: ۱۹۹۱

امتیاز IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

این کمدی محصول سال ۱۹۹۱ به کارگردانی فرانک اوز یکی از بهترین بازی‌های بیل مری را به نمایش می‌گذارد که دلیل کافی برای دست کم گرفته شدن آن است. با این حال، به نظر می‌رسد وقتی بحث در مورد بهترین نقش‌های کمدی مری پیش می‌آید از باب چه خبر؟ نادیده گرفته می‌شود و این چیزی است که واقعا باید تغییر کند. این فیلم درباره‌ی یک بیمار روانی (با بازی مری) است که در تعطیلات خانوادگی دکترش (با بازی ریچارد درایفس) او را دنبال می‌کند. از باب چه خبر؟ از ترکیب کمدی عالی بین دو پیشکسوت این عرصه سود می‌برد. درایفس با کاراکتر شیدای مری و عملکردش به عنوان یک پزشک مجرب که از توجه بیش از حد بیمار خود تا مرز جنون پیش می‌رود، کاملا مطابقت دارد. از باب چه خبر؟ قطعا در دسته‌ی کمدی سیاه قرار می‌گیرد، که مطمئنا مورد پسند همه نیست، اما باز هم ارزش دیدن دارد چرا که دو بازیگر کاردرست مانند موری و درایفس در آن حضور دارند.

۳. ستاره‌های پاپ هرگز متوقف نمی‌شوند (Popstar: Never Stop Never Stopping)

کارگردان: جورما تاکونه و آکیوا شفر

بازیگران: سارا سیلورمن، تیم مدوز، اندی سمبرگ

محصول: ۲۰۱۶

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۷ از ۱۰

بدون شک ستاره‌ی پاپ بهترین کمدی ۲۰۱۶ بود اما در رقابت با لاکپشت‌های نوجوان نینجا (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) کاملا نابود شد. تیم نویسندگی اندی سمبرگ، آکیوا شفر و جورما تاکونه سزاوار سرنوشت بهتری بودند، زیرا فیلم مستندنمای ستاره‌ی موسیقی پاپ آن‌ها بسیار هوشمندانه است و دارای موسیقی متن کامل و آهنگ‌های جذاب است. با وجود ستاره‌ی پاپ Connor4Real (با بازی سامبرگ) و گروه رپ او The Style Boyz، بدون شک این فیلم جانشین مدرن فیلم اسپینال تپ است اما عملکرد ضعیف آن در گیشه و عدم توجه کافی به فیلم، آن را به یک اثر فراموش شده تبدیل کرده است.

۲. شیفت شب (Night Shift)

کارگردان: ران هاوارد

بازیگران: مایکل کیتون، هنری وینکلر، شلی لانگ

محصول: ۱۹۸۲

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰

انتخاب مایکل کیتون برای بازی در فیلم بتمن ساخته‌ی تیم برتون در آن زمان بسیار بحث برانگیز بود زیرا وی تا آن موقع در درجه‌ی اول به عنوان بازیگر کمدی شناخته می‌شد. در حالی که مشهورترین بازی کیتون قبل از بتمن در کمدی آقای مامان (Mr. Mom) محصول ۱۹۸۳ اتفاق افتاد، یکی از بهترین و جذاب‌ترین اجراهای وی سال قبلش، در فیلم شیفت شب با کارگردانی ران هوارد بود.

این فیلم با بازی هنری وینکلر و شلی لانگ از محبوبیت زیادی برخوردار است، شیفت شب دو مامور سردخانه را دنبال می‌کند که قصد دارند محل کار خود را به یک فاحشه‌خانه تبدیل کنند. گرچه به نظر می‌رسد که این ایده‌ی ضعیفی باشد، شیفت شب کمدی شگفت‌انگیز و جذابی است. کاراکتر دیوانه‌ی کیتون در نقش بیل و رفتار جنتلمنانه‌ی وینکلر، ترکیب عالی می‌سازد. شیفت شب، با فیلمنامه‌ی هوشمند و بازیگران عالی، قطعا شایسته است که به عنوان یکی از بهترین کمدی‌های اوایل دهه‌ی ۸۰ بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

۱. سرسخت باش؛ داستان کوی کاکس (Walk Hard: The Dewey Cox Story)

کارگردان: جیک کاسدان

بازیگران: جان سی ریلی، جینا فیشر، تیم میدوز

محصول: ۲۰۰۷

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۸ از ۱۰

داستان کوی کاکس در واقع شوخی با بیوگرافی‌های موسیقی معتبر مانند ری (Ray) و سربه‌راه باش (Walk the Line) است که در اواسط ۲۰۰۰ به شهرت رسیدند. اکثرا عدم موفقیت این فیلم را به خاطر ضعف در بازاریابی و بر گردن تهیه‌ کننده‌ی آن یعنی جود اپتو می‌اندازند. جای تاسف دارد زیرا بیش از یک دهه طول کشید تا سرسخت باش به اندازه‌ی سایر کمدی‌های برجسته‌ی اواسط ۲۰۰۰ مانند گوینده و برادران ناتنی (Step Brothers) مورد توجه قرار گیرد.

ریلی کاملا متعهد به شخصیت ستاره‌ی راک از پا افتاده‌ی خود می‌شود و می‌تواند با اجرای خنده‌دار یک سری از آهنگ‌ها استعداد موسیقی خود را به نمایش بگذارد. بازیگران نقش مکمل نیز بسیار عالی هستند،و همچنین تعدادی از بازیگران و موسیقی‌دانان مشهور به عنوان شخصیت‌های مختلف تاریخی که با این دوره ارتباط دارند هم در آن ظاهر می‌شوند. به زبان ساده، سرسخت باش: داستان کوی کاکس یکی از جالب‌ترین فیلم‌های قرن ۲۱ است و هیچ کس تا آن را نبیند نمی‌تواند قضاوت کند که چقدر عالی است.

