دزدان دریایی کارائیب: نفرین مروارید سیاه (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl)، موفقیت چشم‌گیر غیر‌منتظره‌ای به دست آورد. قبل از سال ۲۰۰۳ فیلم‌های با مضمون دزدان دریایی به عنوان پروژه‌های از قبل شکست خورده گیشه دیده می‌شدند اما از آن زمان به بعد، مجموعه‌ فیلم جذاب دزدان دریایی کارائیب محبوبیت بین‌المللی گسترده خود را ثابت کرد و یک نامزدی اسکار را برای جانی دپ به خاطر بازی در نقش جک اسپارو به ارمغان آورد.

پس از اکران پنجمین قسمت از این مجموعه به نام مردگان حکایت نمی‌کنند (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) و کسب درآمد نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلاری در سراسر جهان، دیزنی اعلام كرد كه قصد دارد برای یک قسمت دیگر در سال ۲۰۱۸ اقدام کند و استودیو برای بزرگ‌تر شدن این سری‌ در آینده ابراز تمایل نمود و بیان کرد كه یك قسمت بازسازی‌ شده با حضور مارگو رابی در نقش اصلی، در كنار بقیه قسمت‌ها ساخته خواهد شد. با این حال، پس از چندین سال، دزدان دریایی کارائیب ۶ و قسمت بازسازی‌ در مراحل اولیه تولید و توسعه است.

پس از انصراف رت ریز و پاول ورنیک از پروژه در سال ۲۰۱۹، دیزنی، کریگ مازین و تد الیوت را برای نوشتن فیلم‌نامه انتخاب کرد. در حالی که الیوت روی اولین فیلم دزدان دریایی کار می کرد، مازین، مینی‌سریال چرنوبیل را برای شبکه اچ بی او نوشت. یواخیم رونینگ نیز قرار است کارگردانی قسمت جدید را برعهده بگیرد.

در سال ۲۰۱۸، شان بیلی، رئیس استودیوی والت دیزنی اعلام کرد قصد متحول کردن این مجموعه‌ فیلم را دارد و در مصاحبه‌ای با هالیوود ریپورتر گفت که می‌خواهد انرژی جدیدی به فیلم‌ها اضافه کند. هنوز مشخص نیست که چه چیزی از خط داستانی گذشته‌ی مجموعه، در فیلم گنجانده می‌شود.

تاریخ انتشار دزدان دریایی ۶

تاریخ اکران تایید شده‌ای برای قسمت ششم وجود ندارد. با این حال، فیلم‌های این مجموعه به طور معمول یا در جولای یا مه منتشر می‌شوند. سه قسمت آخر، پایان دنیا، بر امواج ناشناخته و مردگان حکایت نمی‌کنند، هر کدام در اواخر ماه مه سال اکران‌شان بر گیشه تسلط داشتند و به نظر می‌رسد ششمین فیلم نیز در همین حوالی اکران شود تا این موفقیت را ادامه دهد. به استثنای صندوقچه مرد مرده و پایان دنیا که در سال ۲۰۰۵ پشت سر هم فیلم‌برداری شدند، انتظار چهار تا پنج ساله برای فیلم‌های دزدان دریایی کارائیب یک امر عادی تلقی می‌شود. بروکهایمر کارهای فیلم‌نامه را آغاز کرده بود و اگر پاندمی کرونا برنامه‌های اکران را دچار اختلال نمی‌کرد، خیلی زودتر از این‌ها شاهد این فیلم در سینماها بودیم. به هر حال نمی‌توان به طور دقیق زمان اکران فیلم را مشخص کرد اما احتمالا در سال ۲۰۲۳ خواهد بود.

بازیگران دزدان دریایی کارائیب ۶

انتخاب بازیگران برای این قسمت مورد گمانه‌زنی بوده و سوال بزرگ درباره نقش جانی دپ هم‌چنان بی‌پاسخ است. لذت بردن از فیلم دزدان دریایی بدون جک اسپارو به همان اندازه که استودیوی مارول نقش تونی استارک را به شخص دیگری واگذار کند، غیرمحتمل است. با این حال، طی سال‌های اخیر، جذابیت این مجموعه نیز همراه با آوازه جانی دپ کاهش یافته است. رسوایی‌ها و شکست‌های تحاری و تبلیغاتی این سوال را به وجود می‌آورد که آیا بازگشت وی به عنوان جک اسپارو از لحاظ مالی برای دیزنی سودمند خواهد بود یا خیر. در مصاحبه اخیر، بروکهایمر در‌ها را برای بازگشت این بازیگر باز گذاشت. شواهد نشان می‌دهد که حتی در صورت بازی در فیلم، کاپیتان جک اسپارو نقشی جزئی در این قسمت دارد.

کایا اسکودلاریو دیگر بازیگر فیلم نیز اعلام کرد که برای فیلم دیگری قرارداد بسته و با این حال علاقه‌مند به بازگشت به این مجموعه است. بیل نیگی نیز ابراز تمایل کرده که یک بار دیگر در نقش شخصیت منفی دیوی جونز ظاهر شود. لی آرنبرگ، بازیگر نقش پینتل نیز در این قسمت حضور خواهد داشت اما ستاره‌هایی مانند کیرا نایتلی و اورلاندو بلوم پس از حضوری کم‌رنگ در آخرین قسمت‌ها، هنوز علاقه‌ای برای کار در پروژه جدید نشان نداده‌اند. اگرچه شایعات نشان‌دهنده علاقه دیزنی به بازگشت آن‌ها است.

جزئیات داستان دزدان دریایی کارائیب ۶

سازندگان در مورد جزئیات سکوت کرده‌اند اما شایعات حاکی از آن است که دیزنی خواهان یک داستان زن‌ محور است و طرفداران نیز دوست دارند که زمینه و داستان اصلی قبلی فیلم، برای ساخت، مورد الهام قرار بگیرد. بازگشت شخصیت رد که از یک اسیر به ملکه دزدان دریایی بدل شد، اشاره‌ای به داستان اولیه مجموعه‌ی فیلم دارد و مورد استقبال نیز قرار خواهد گرفت.

جزئیات قسمت بازسازی دزدان دریایی کارائیب ۶

مارگو رابی به همراه کریستینا هادسون که نوشتن فیلم‌نامه پرندگان شکاری را برعهده داشت، در این قسمت نیز مجددا همکاری می‌کنند. هادسون روی پروژه بامبلبی هم کار کرده بود که باعث تقویت هر چه بیشتر سری‌ فیلم تبدیل‌شوندگان شد. در مورد این فیلم هم، هیچ جزئیاتی درباره داستان یا تاریخ اکران منتشر نشده و طرفداران فعلا باید منتظر بمانند.

