طبق اعلام استودیو‌ها، چاقو‌کشی ۲ (Knives Out 2)، پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه (Black Panther: Wakanda Forever)، آکوامن ۲ (Aquaman and The Lost Kingdom)، تبدیل‌شوندگان: ظهور هیولاها (Transformers: Rise of the Beasts) و جان ویک ۴ (John Wick 4) همه در این هفته روند تولید خود را آغاز کردند. این تنها بخشی از فیلم‌هایی است که از اواسط تا اواخر ژوئیه فیلم‌برداری خود را آغاز می‌کنند. طولی نخواهد کشید که طرفداران سینما شاهد آثار مورد انتظار خود بر روی پرده نقره‌ای باشند.

در فوریه ۲۰۲۰، ماموریت غیرممکن ۷ (Mission Impossible 7) و ماتریکس ۴ (The Matrix 4) مشغول فیلم‌برداری بودند. محدودیت‌های کرونا در اواسط ماه مارس بسیار شدید شد و هالیوود تولیدات خود را تعطیل کرد. استودیوها برنامه‌های خود را دوباره ارزیابی کردند، زیرا تابستان ۲۰۲۰ ویران‌کننده‌ترین بازه زمانی در تاریخ گیشه بود و سالن‌های سینما مجبور به تعطیلی شدند. در حالی که برخی از استودیوها به سیستم پخش تلویزیونی روی آوردند و از محبوبیت بیشتری برخوردار شدند، اکران فیلم‌های یک مکان ساکت: قسمت دوم (A Quiet Place Part II) و بیوه سیاه (Black Widow) بیش از یک سال به تاخیر افتاد. تولید فیلم‌هایی مانند ماموریت غیرممکن و ماتریکس تا اواخر پاییز عقب افتاد تا این که شرایط کرونا آرام‌تر شود. استودیوها برای ایمنی شرایط تولید تحت فشار بودند و باید فاصله اجتماعی را حین ساخت رعایت می‌کردند و موارد کرونا مثبت در بین عوامل دیده نمی‌شد.

تام کروز در خط مقدم بود و سعی در ایجاد شرایطی ایمن برای محیط کار داشت و حتی یک فایل صوتی از او در حال گوشزد کردن موارد ایمنی به عوامل فیلم ماموریت غیر ممکن پخش شد. این فیلم پس از یک مورد مثبت کرونا در اوایل ژوئن سال جاری، دوباره روند تولید را متوقف کرد. تعطیلی تولید، منجر به تاخیر در زمان اکران‌ها شد و حتی شرکت‌های بزرگی مانند مارول شروع به تغییر تاریخ اکران فیلم‌های آینده خود کردند. شانگ چی و افسانه ده حلقه (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) از معدود مواردی بود که تولید آن قبل از پاندمی شروع شده بود و بدون حتی یک مورد مثبت توانست تصویربرداری را به پایان برساند.

اکنون پس از یک سال و سه ماه، با گسترده شدن واکسیناسیون و کاهش تعداد موارد مبتلایان، هالیوود مشغول شروع تولید مجدد شده است. یک مکان ساکت و سریع و خشمگین ۹ هفته‌ آغازین خوبی در گیشه داشتند و به ترتیب ۴۸ و ۷۰ میلیون دلار درآمدزایی کردند که نشانه مثبتی برای صنعت فیلم‌سازی بود.

مخصوصا سریع و خشمگین که آن‌چه را که طرفداران دنبال آن بودند، ارائه داد و در نتیجه، تماشاگران برای حمایت روانه سینماها شدند. با تزریق پول، استودیوها اکنون می‌توانند دوباره سرمایه‌گذاری بر روی فیلم‌های خود را آغاز کنند و بازیگران و سایر عوامل فیلم به کار خود برگردند. همه این‌ها در شرایطی امکان پذیر است که دستورالعمل‌های کرونا برای جلوگیری از انتشار ویروس هم‌چنان در دست اجرا باشد.

