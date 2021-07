در سال مراسم آکادمی اسکار ۲۰۲۰، وی برای بازی در نقش یک بدلکار کهنه‌کار در فیلم روزی روزگاری در هالیوود (Once Upon a Time … In Hollywood)، به کارگردانی کوئنتین تارانتینو، برنده اسکار (اولین اسکار او برای بازیگری) شد. برد پیت برای بردن اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، با نام‌هایی مانند تام هنکس، آل پاچینو، جو پشی و آنتونی هاپکینز رقابت کرد. با بهبود شرایط عمومی جامعه، علاقه‌مندان به سینما حالا می‌توانند منتظر اکران چندین فیلم پیت در سینما در سال ۲۰۲۲ باشند.

از زمان حضور پیت در سال ۱۹۹۱ در تلما و لوئیز، این بازیگر در سه دهه گذشته در ده‌ها فیلم تحسین شده بازی کرده و در هر ژانری از کمدی گرفته تا درام‌های عاشقانه ظاهر شده است. او با کارگردانان بزرگی مانند جوئل و اتان کوئن، استیون سودربرگ، رابرت ردفورد و دیوید فینچر کار کرده است. در سال ۲۰۰۱، پیت با راه‌اندازی شرکت سرگرمی پلن بی، فیلم‌های برنده اسکاری مانند رکود بزرگ (The Big Short)، مانیبال (Moneyball)، مهتاب (Moonlight) و ۱۲ سال بردگی (۱۲Years a Slave) را پشتیبانی کرد.

پیت دوباره هم در جلوی دوربین و هم پشت دوربین به کار خود بازگشته است. پلن بی، به چندین پروژه سینمایی متصل است که اکثر آن‌ها در مرحله پیش تولید هستند، به جز بلوند که براساس زندگی مریلین مونرو است و از کتابی به همین نام و نوشته جویس کارول اوتس گرفته شده. اندرو دومینیک کارگردانی فیلم را بر عهده دارد و آنا د آرماس نقش اصلی را بازی می‌کند. جولیان نیکلسون، گرت دیلاهانت، آدرین برودی و بابی کاناول بازیگران دیگر این فیلم هستند. بلوند تاریخ اکران دقیقی ندارد اما فیلم قرار است اواخر امسال از طریق نتفلیکس به نمایش درآید. اما برای طرفدارانی که مشتاق دیدن خود برد پیت در سینماها هستند باید گفت که این بازیگر احتمالا سه فیلم برای اکران در دست دارد.

شهر گمشده دی (Lost City of D)



پیت در جدیدترین اثری که ساندرا بولاک هم در آن بازی می‌کند، شهر گمشده دی، حضوری کوتاه و فرعی خواهد داشت. بولاک که هم‌چنین تهیه‌کنندگی این فیلم محصول پارامونت را برعهده دارد، برای حضور پیت در این پروژه شخصا با وی تماس گرفت. شهر گمشده دی که اکنون در جمهوری دومنیکن در حال فیلم‌برداری است، در مورد یک نویسنده رمان‌های عاشقانه (بولاک) است.

در متن منتشر شده در مورد فیلم می‌خوانیم که:

«مطمئنا هیچ چیز بدتر از درگیر شدن در یک داستان به همراه شخصی که می‌شناسی نیست، مخصوصا زمانی که هر دو شما را بدزدند و به یک ماجراجویی در جنگل کشیده شوید…»

چنینگ تتوم نقش آن شخص همراه را بازی می‌کند و از دیگر بازیگران می‌توان به دنیل رادکلیف، پتی هریسون، جوی رندولف و اسکار نونز اشاره کرد. شهر گمشده دی به کارگردانی آدام و آرون نی، توسط پارامونت برای اکران در تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۲ برنامه‌ریزی شده است.

قطار سریع‌السیر (Bullet Train)



در ژوئیه سال ۲۰۲۰ تایید شد که پیت در فیلم دلهره‌آور و اکشن سونی یعنی قطار سریع‌السیر که بر اساس یک کتاب محبوب ژاپنی نوشته کوتارو ایساکا است، بازی خواهد کرد. این فیلم به کارگردانی دیوید لیچ، گروهی از قاتلان را محور قرار می‌دهد که هنگام سفر با قطاری سریع‌السیر از توکیو به موریاکا، می‌فهمند ماموریت‌های آن‌ها به هم گره خورده است. پیت بازیگر نقش مهمی به نام لیدی باگ است و افراد دیگری که او را در این ماجراجویی سریع‌السیر همراهی می‌کنند، آرون تیلور جانسون، اندرو کوجی، برایان تیری هنری، زازی بیتز، جوی کینگ، ماسی اوکا، مایکل شانون، لوگان لرمن، لیدی گاگا و ساندرا بولاک هستند. فیلم‌برداری در ماه مارس به پایان رسید و اگرچه فیلم تاریخ اکران رسمی ندارد اما انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۲ اکران شود.

بابیلون (Babylon)



پیت در کنار مارگو رابی، دیگو کالوا، جووان آدپو، لی جون لی، کاترین واترستون، ماکس مینگلا، روری اسوول، لوکاس هاس و اریک رابرتز در این فیلم به کارگردانی دیمین شزل ایفای نقش می‌کند. جزئیات پیرامون داستان فیلم خیلی مشخص نیست اما طبق شنیده‌ها، داستان در دهه ۱۹۲۰ هالیوود اتفاق می‌افتد، یعنی زمانی که فیلم‌های صامت به صدا‌دار تبدیل می‌شوند. خود شزل فیلم‌نامه را نیز نوشته و توبی مگوایر به عنوان تهیه کننده اجرایی مشغول به کار است. بابیلون هنوز در مرحله پیش‌تولید است اما طبق برنامه قرار است ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲ اکران شود.

