آثار اکشن از پرطرفدارترین ژانرهای سینمایی هستند. در سال‌های گذشته در یک فیلم اکشن بیش‌تر از جاذبه‌های جنسی زنان استفاده می‌شد و حضور آن‌ها چیزی در حد و اندازه‌ی باند گرل بود اما کم‌کم فیلم‌های پرفروش و پرمخاطبی ساخته شد که توسط یک شخصیت زن پیش می‌رفت و دیگر نمی‌شد از نقش مؤثر آن‌ها در سیر حوادث داستان چشم‌پوشی کرد.

در ادامه ۲۵ فیلم اکشن برتر با محوریت زنان را با هم بررسی می‌کنیم. گزینه‌های این فهرست بر اساس امتیاز IMDb مرتب ‌شده و از آثار هنری تا بلاک باسترها در این فهرست جای دارند.

۲۵- آدمکش (The Assassin)

سال انتشار: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: هو شیائو-شین

هو شیائو-شین بازیگران: شو کی، چانگ چن، ژو یون، ساتوشی تسومابوکی

شو کی، چانگ چن، ژو یون، ساتوشی تسومابوکی امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۳ از ۱۰

۶.۳ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۰ از ۱۰۰

آدم کش یکی از تحسین‌شده‌ترین فیلم‌های تایوانی است که از آثار برگزیده‌ی جشنواره‌ی کن بود و به عنوان نماینده‌ی تایوان در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان اسکار حضور داشت.

فیلم روایتگر داستان زندگی نیه اینیانگ دختر ربوده شده‌ی یک ژنرال است که به عنوان یک آدم کش حرفه‌ای آموزش می‌بیند. او در آخرین ماموریتش به زادگاهش برمی‌گردد و باید بین کشتن معشوق سابقش و خیانت به سازمانی که برایشان کار می‌کند یکی را انتخاب کند.

نیه اینیانگ یکی از منحصربه‌فردترین زنان یک فیلم اکشن آسیایی است. جسارت، بی‌رحمی و حرکات سریع و ماهرانه او لحظات نفس‌گیری را خلق می‌کند و در نوع خود بسیار تماشایی است.

۲۴- انتقام (Revenge)

سال انتشار: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: کورالی فارژا

کورالی فارژا بازیگران: ماتیلدا یونز، کوین یانسنس، ونسن کولومب، گیوم بوشن

ماتیلدا یونز، کوین یانسنس، ونسن کولومب، گیوم بوشن امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۴ از ۱۰

۶.۴ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۱ از ۱۰۰

انتقام یک فیلم اکشن جنایی جمع و جور است که داستان دختر جوانی به نام جن را دنبال می‌کند که به همراه معشوقه‌ی متاهلش به تعطیلاتی در یک ویلای دورافتاده می‌رود اما ماجرا با یک حمله‌ی وحشیانه تمام می‌شود. حالا جن به دنبال انتقام از مردانی است که باعث این درد غیرقابل تصور در جسم و روح او شده‌اند.

فیلم خیلی پرمخاطب و معروف نیست و ماتیلدا یونز شناخته‌شده‌ترین بازیگر زن انتقام است و با عملکرد خیره‌کننده‌اش در حد و اندازه‌ی یک ستاره می‌درخشد.

۲۳- دوشیزه بالا (Miss Bala)

سال انتشار: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ کارگردان: کاترین هاردویک

کاترین هاردویک بازیگران: جینا رودریگز، آنتونی مکی، کریستین رودلو

جینا رودریگز، آنتونی مکی، کریستین رودلو امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۵ از ۱۰

۶.۵ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۰ از ۱۰۰

کاترین هاردویک کارگردان آثار پرمخاطبی مثل «گرگ و میش» (Twilight)، این فیلم اکشن تماشایی را بر اساس فیلم مکزیکی به همین نام ساخته است با این تفاوت که فیلم اصلی به عواطف احساسات شخصیت‌ها توجه دارد ولی در این جا با صحنه‌های زدوخورد بیش‌تری طرف هستیم.

دوشیزه بالا روایتگر زندگی دختری مکزیکی- آمریکایی است که گرفتار یکی از قدرتمندترین کارتل های مواد مخدر مکزیک و البته پلیس‌های فاسد می‌شود. او برای زنده ماندن باید ماموریت های خطرناکی را انجام دهد که هیچ علاقه‌ای به آن‌ها ندارد.

دوشیزه بالا، بر جنبه‌های فمینیستی شخصیت گلوریا تاکید ویژه‌ای دارد؛ او کم‌کم از نقش قربانی خارج می‌شود و با برای نجات زندگی‌اش قدرت‌های تازه‌ای را در خودش کشف می‌کند. عملکرد جینا رودریگز مورد توجه مخاطبان و منتقدان قرار گرفت و به باور بسیاری، شمایل تازه‌ای از یک قهرمان زن فیلم‌های اکشن را ارائه می‌دهد.

۲۲- نگهبانانی از دیرباز (The Old Guard)

سال انتشار: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ کارگردان: جینا پرینس-بایدوود

جینا پرینس-بایدوود بازیگران: شارلیز ترون، ماتیاس اسخونارتس، مروان کنزاری، لوکا مارینلی، چیویتل اجیوفور

شارلیز ترون، ماتیاس اسخونارتس، مروان کنزاری، لوکا مارینلی، چیویتل اجیوفور امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰

۶.۶ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۰ از ۱۰۰

نگهبانانی از دیرباز یکی از بلاک باسترهای اکشنی بود که در سال ۲۰۲۰ و در اوج همه‌گیری کرونا از نتفلیکس پخش شد. البته فیلم نتوانست انتظارات را برآورده کند و بسیاری از منتقدان معتقد بودند اگر نگهبانانی از دیرباز در شرایط عادی اکران می‌شد احتمالا در باکس آفیس شکست می‌خورد اما همه‌گیری کرونا، شرایط قرنطینه و اکران از پلتفرمی مثل نتفلیکس باعث پرمخاطب شدن این فیلم اکشن شد.

گروه چهارنفره‌ای از جنگجویان باستانی و نامیرا به رهبری اندی (شارلیز ترون) سده‌هاست که از انسان‌های بی‌گناه در برابر ظلم قدرتمندان محافظت می‌کنند و تقریبا در تمام درگیری‌های مهم از جنگ‌های صلیبی تا جنگ‌های ناپلئونی حضور داشتند. این گروه دلیر و عجیب‌وغریب متوجه می‌شوند زنی به نام نیل (کیکی لین) که در افغانستان خدمت می‌کند، ویژگی‌هایی شبیه به آن‌ها دارد و نامیراست. پس او هم به گروه اضافه و آخرین ماموریت آغاز می‌شود.

شارلیز ترون با ایفای نقش یک جاسوس جنگ سرد در «بلوند اتمی» (Atomic Blonde) نشان داد تبحر خاصی در ایفای نقش‌های اکشن دارد و در نگهبانان دیرباز هم به عنوان یک رهبر تمام عیار که از آمادگی بدنی بالایی برخوردار است، عملکرد قابل قبولی ارائه داد. جالب است بدانید او برای ایفای نقش اندی از بدلکار کمک نگرفت و به دلیل آسیب‌دیدگی پس از پایان فیلم سه جراحی روی دستش انجام شد!

۲۱- بلوند اتمی (Atomic Blonde)

سال انتشار: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: دیوید لیچ

دیوید لیچ بازیگران: شارلیز ترون، جیمز مک آووی، جان گودمن، تیل شوایگر، ادی مارسن، سوفیا بوتلا، توبی جونز

شارلیز ترون، جیمز مک آووی، جان گودمن، تیل شوایگر، ادی مارسن، سوفیا بوتلا، توبی جونز امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۷ از ۱۰

۶.۷ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۳ از ۱۰۰

دیوید لیچ به خاطر ساخت مجموعه فیلم‌های جان ویک شهرت زیادی دارد و نشان داده گزینه‌ی مطمئنی برای ساخت یک فیلم اکشن پر مخاطب است. او این بار با بلوند اتمی یک قهرمان بزن‌بهادر زن با بازی درخشان شارلیز ترون را خلق کرده. البته بلوند اتمی هم مثل جان ویک از ضعف فیلم‌نامه و شخصیت‌پردازی رنج می‌برد اما چگالی صحنه‌های اکشن آن به‌اندازه‌ای است که طرفداران این ژانر را راضی می‌کند.

ماجرا درباره‌ی لورین بروتون (شارلیز ترون) یک مامور مخفی سازمان اطلاعات بریتانیا است که در دوران پس از جنگ سرد و درحالی‌که دیوار برلین در آستانه‌ی فروپاشی قرار دارد، برای پیدا کردن فهرستی از ماموران دوجانبه به برلین اعزام می‌شود. او در این ماموریت با سرویس‌های جاسوسی مختلفی درگیر شده و برای نجات خودش و اتمام ماموریت بازی خطرناکی را آغاز می‌کند.

لحظات حضور شارلیز ترون در این فیلم نفس‌گیر است و اثبات می‌کند که برای خلق صحنه‌های اکشن درجه یک حتما نیازی به یک مرد تنومند نیست و با لباس مهمانی و کفش پاشنه‌بلند هم می‌توان از پس آدم کش ها برآمد!

بلوند اتمی در گیشه عملکرد قابل قبولی داشت و استقبال از آن به‌اندازه‌ای بود که خبرهایی درباره‌ی ساخت قسمت دوم منتشر شد و شارلیز ترون از آماده شدن فیلم‌نامه و احتمال ساختش توسط نتفلیکس خبر داد. به نظر می‌رسد باید منتظر بازگشت این قهرمان جذاب باشیم.

۲۰- جاسوس (Spy)

سال انتشار: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: پال فیگ

پال فیگ بازیگران: ملیسا مک کارتی، جیسون استاتهام، رز بیرن، میراندا هارت، بابی کاناوله، جود لا

ملیسا مک کارتی، جیسون استاتهام، رز بیرن، میراندا هارت، بابی کاناوله، جود لا امتیاز IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

۷ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۵ از ۱۰۰

فیلم‌های اکشن همیشه به زدوخورد و خون و خونریزی محدود نمی‌شوند و گاهی از دل آن‌ها کمدی‌های سرگرم‌کننده‌ای خلق می‌شود. جاسوس یکی از آن‌ها است. یک آنالیزور پشت میز نشین سازمان سیا مجبور می‌شود برای جلوگیری از یک فاجعه‌ی جهانی، داوطلب نفوذ به تشکیلات یک دلال اسلحه‌ی خطرناک شود.

ملیسا مک کارتی به عنوان نقش اول این پیام را منتقل می‌کند که برای حضور در یک فیلم اکشن حتما نیازی به استانداردهای تعریف شده‌ی فیزیکی نیست. جاسوس علیرغم اینکه خیلی از قواعد ژانر اکشن را رعایت نمی‌کند اما گزینه‌ی سرگرم‌کننده‌ای برای یک بعدازظهر کسل‌کننده است.

۷ فیلم اکشن جذاب قرن ۲۱ که از نظرها پنهان ماندند

۱۹- جنگ ستارگان: آخرین جدای (Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi)

سال انتشار: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: ریان جانسون

ریان جانسون بازیگران: مارک همیل، کری فیشر، آدام درایور، دیزی ریدلی، جان بویگا، اسکار آیزاک

مارک همیل، کری فیشر، آدام درایور، دیزی ریدلی، جان بویگا، اسکار آیزاک امتیاز IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

۷ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۴ از ۱۰۰

این هشتمین قسمت از سری فیلم‌های محبوب جنگ ستارگان و دومین قسمت از سه‌گانه‌ی دنباله است. جنگ ستارگان: آخرین جدای با استقبال بی‌نظیری از سوی مخاطبان و منتقدان روبه‌رو شد؛ به طوری که پرفروش‌ترین فیلم ۲۰۱۷ و چهاردهمین فیلم پرفروش تاریخ سینما لقب گرفت. همچنین به باور منتقدان بعد از «امپراتوری ضربه می‌زند» (The Empire Strikes Back) بهترین فیلم این مجموعه است.

در این قسمت شخصیتی به نام ری (دیزی ریدلی) تمام توجه‌ها را به خود جلب می‌کند. ری دختر جوانی است که متوجه توانایی‌های عجیبی در خودش می‌شود پس لوک اسکای واکر را پیدا می‌کند تا آموزش‌های لازم را از او دریافت کند. ری امیدوار است از نیروهای ویژه‌اش برای کمک به مقاومت به رهبری ژنرال لیا اورگانا استفاده کند.

۱۸- عطش مبارزه (The Hunger Games)

سال انتشار: ۲۰۱۲

۲۰۱۲ کارگردان: گری راس

گری راس بازیگران: جنیفر لارنس، جاش هاچرسون، وودی هرلسون، لیام همسورث، استنلی توچی، الکساندر لودویگ

جنیفر لارنس، جاش هاچرسون، وودی هرلسون، لیام همسورث، استنلی توچی، الکساندر لودویگ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

۷.۲ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۸ از ۱۰۰

قسمت اول عطش مبارزه یا بازی گرسنگی در سال ۲۰۱۲ و بر اساس رمان علمی تخیلی به همین نام نوشته‌ی سوزان کالینز ساخته شد. استقبال از این فیلم به‌اندازه‌ای بود که خیلی زود برای قسمت‌های بعدی هم تمدید و به یکی از محبوب‌ترین فرنچایزهای علمی تخیلی اکشن تبدیل شد.

ماجرای عطش مبارزه در یک پادآرمانشهر پسارستاخیزی به نام پانم رخ می‌دهد که شامل یک پایتخت بسیار ثروتمند و ۱۲ ایالت فقیر است. بر اساس یکی از قوانین این دیکتاتوری هر سال در زمان مشخصی یک پسر و یک دختر ۱۲ تا ۱۸ ساله از هر ایالت انتخاب می‌شوند تا بازی مرگباری به نام عطش مبارزه را آغاز کنند. این بازی خطرناک بر اساس کشتار بازیکنان است و آخرین فرد باقی‌مانده جایزه‌ی مسابقه را می‌برد و ایالتش را برای یک سال از قحطی نجات می‌دهد. در یکی از مسابقات دختری به نام کتنیس (جنیفر لارنس) به نیابت از خواهرش وارد مسابقه می‌شود و این تازه آغاز ماجراجویی‌های مرگبار او است.

کتنیس دختر شجاعی است که از طریق مهارت تیراندازی با کمان مراحل بازی را پشت سر می‌گذارد و برای زنده ماندن هر کاری که از دستش برمی‌آید انجام می‌دهد جنیفر لارنس این نقش را با ظرافت تمام اجرا کرد و به باور بسیاری از مخاطبان و منتقدان هیچ کس به اندازه‌ی او نمی‌توانست به نسخه‌ی اصلی نزدیک باشد و قهرمان زن جذاب و قدرتمندی در دل این فیلم اکشن خلق کند.

۱۷- شماره‌ی ۱۰ خیابان کلاورفیلد (۱۰ Cloverfield Lane)

سال انتشار: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: دان تراختنبرگ

دان تراختنبرگ بازیگران: مری الیزابت وینستد، جان گودمن، جان گلگر جونیور، بردلی کوپر، سوزان کرایر

مری الیزابت وینستد، جان گودمن، جان گلگر جونیور، بردلی کوپر، سوزان کرایر امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

۷.۲ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۶ از ۱۰۰

شماره‌ی ۱۰ خیابان کلاورفیلد در حقیقت دنباله‌ای برای فیلم «کلاورفیلد» (Cloverfield) است که در سال ۲۰۰۸ ساخته شد و روایتگر ماجراهای هیولایی بود که در خیابان‌های نیویورک پرسه می‌زد. البته خیابان کلاورفیلد ربط مستقیمی به قسمت اول ندارد و فقط ماجراهای یک بیگانه‌ی عجیب‌وغریب را دنبال می‌کند.

میشل بعد از مشاجره با نامزدش خانه را ترک می‌کند و بعد از یک تصادف رانندگی در اتاقی متروک به هوش می‌آید و مرد عجیبی را می‌بیند که ادعا می‌کند میشل را از مرگ نجات داده و این اتاق تنها مکان امنی است که می‌تواند آن‌ها را از حمله‌ی شیمیایی که بیرون در جریان است نجات دهد.

۱۶- کینگ کونگ (King Kong)

سال انتشار: ۲۰۰۵

۲۰۰۵ کارگردان: پیتر جکسون

پیتر جکسون بازیگران: نائومی واتس، جک بلک، آدرین برودی، توماس کرتشمن، کایل چندلر، اندی سرکیس

نائومی واتس، جک بلک، آدرین برودی، توماس کرتشمن، کایل چندلر، اندی سرکیس امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

۷.۲ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۱ از ۱۰۰

کینگ کونگِ پیتر جکسون کارگردان پرآوازه‌ی ارباب حلقه‌های یک فیلم اکشن هیجان‌انگیز است که نسخه‌ی بازسازی کینگ کونگ ۱۹۳۳ به حساب می‌آید. گروهی است برای ساخت فیلم سینمایی‌شان به جزیره‌ی متروکی به نام جمجمه می‌روند اما بازیگر نقش اول زن فیلم توسط یک گوریل عظیم‌الجثه گروگان گرفته می‌شود. همه‌ی گروه در تلاش‌اند که همکارشان را نجات دهند و زن قصه در پی ارتباط گرفتن با کینگ کونگ برای نجات زندگی‌اش است.

کینگ کونگ از جمله معدود آثار علمی تخیلی اکشنی است که علاوه بر مخاطبان بازخوردهای خوبی از سوی منتقدان هم دریافت کرد. از جمله موفقیت‌های فیلم می‌توان به کسب جایزه‌ی اسکار بهترین صداگذاری، میکس صدا و جلوه‌های تصویری اشاره کرد. همچنین در بخش بهترین کارگردانی و بهترین موسیقی هم نامزد گلدن گلوب شد.

۱۵- اوکجا (Okja)

سال انتشار: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: بونگ جون- هو

بونگ جون- هو بازیگران: تیلدا سوینتن، پل دینو، آن سئو- هیون، بیون هی- بونگ، استیون بن، جیک جیلنهال، لی لی کالینز

تیلدا سوینتن، پل دینو، آن سئو- هیون، بیون هی- بونگ، استیون بن، جیک جیلنهال، لی لی کالینز امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

۷.۳ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۵ از ۱۰۰

بونگ جون- هو کارگردان کره‌ای است که کارنامه‌ی درخشانی دارد از «برف‌شکن» (Snowpiercer) و «خاطرات قتل» (Memories of Murder) گرفته تا «انگل» (Parasite) که با کسب جوایز اسکار بهترین فیلم‌نامه‌ی اورجینال، بهترین فیلم و بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان تاریخ‌ساز شد.

دختری به نام میجا و پدربزرگ کشاورزش در یکی از روستاهای دورافتاده‌ی کره‌ی جنوبی زندگی می‌کنند. یک شرکت چند ملیتی بچه خوکی اصلاح ژنتیکی شده‌ای به نام اوکجا را به آن‌ها می‌سپارد تا بعد از چند سال از آن به عنوان منبع جدیدی از گوشت استفاده کنند. میجا کم‌کم به اوکجا به عنوان یک دوست و حیوان دست‌آموز عادت می‌کند و برای نجات از سرنوشت شومی که در انتظارش است، هر کاری می‌کند.

آن سئو- هیون دختر نوجوانی که ایفاگر نقش میجا است یکی از بی‌نظیرترین عملکردهای این فیلم تماشایی را دارد و در بسیاری از صحنه‌های اکشن فیلم هم حضور موثری دارد. همچنین تیلدا سوینتن در نقش رئیس متکبر و خودخواه شرکت چند ملیتی نقش‌آفرینی قابل قبولی را ارائه می‌دهد.

۲۰ سریال علمی-تخیلی برتر تاریخ

۱۴- زن شگفت‌انگیز (Wonder Woman)

سال انتشار: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: پتی جنکینز

پتی جنکینز بازیگران: گل گدوت، کریس پاین، کانی نیلسن، رابین رایت، دنی هوستون، دیوید تیولیس

گل گدوت، کریس پاین، کانی نیلسن، رابین رایت، دنی هوستون، دیوید تیولیس امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

۷.۴ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۶ از ۱۰۰

نوبتی هم باشد نوبت یکی از منحصربه‌فردترین ابرقهرمان‌های دی سی است که نشان داد در این دنیای عجیب‌وغریب زنان می‌توانند از نقش یک معشوقه‌ی صرف خارج شوند و برای نجات دنیا هم پای مردان بجنگند. سروکله‌ی زن شگفت‌انگیز برای اولین بار در دسامبر ۱۹۴۱ در شماره‌ی هشتم مجموعه‌ی آل استار کامیکس پیدا و در سال ۲۰۱۷ راهی دنیای سینمایی دی سی شد.

زن شگفت‌انگیز چهارمین فیلم دنیای سینمایی دی سی کامیکس با استقبال فوق‌العاده‌ی مخاطبان و منتقدان روبه‌رو شد و یکی از معدود فیلم‌های ابرقهرمانی است که در وب‌سایت‌های معتبری مثل راتن تومیتوز امتیاز بسیاری بالایی دارد.

پرنسس دایانا (گل گدوت) یک شاهزاده خانم آمازونی است که در جزیره‌ی آرام و خلوتش که توسط زنان اداره می‌شود زندگی بی‌دغدغه‌ای دارد. تا اینکه به صورت اتفاقی از وقوع جنگ جهانی اول و قدرت‌های فراطبیعی با خبر می‌شود و تصمیم می‌گیرد برای نجات دنیا دست به کار شود. دایانا کم‌کم در این مسیر با ابعاد مختلف شخصیتش آشنا و به ابرقهرمانی به نام زن شگفت‌انگیز تبدیل می‌شود.

گل گدوت با ایفای نقش زن شگفت‌انگیز به این شخصیت سرسخت و جسور جان داد. او در ابتدا برای سه فیلم قرار داد داشت و در آثاری مثل «بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت» (Batman v Superman: Dawn of Justice)، «لیگ عدالت» (Justice League) و زن شگفت‌انگیز (Wonder Woman) بازی کرد اما آن‌قدر تاثیرگذار و تماشایی ظاهر شد که دومین فیلم مستقل این شخصیت و چهارمین حضورش در دنیای دی سی با نام «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» (Wonder Woman 1984) در سال ۲۰۲۰ به نمایش درآمد.

۱۳- شبح درون پوسته ۲: بی‌گناهی (Ghost in the Shell 2: Innocence)

سال انتشار: ۲۰۰۴

۲۰۰۴ کارگردان: مامورو اوشی

مامورو اوشی صداپیشگان: آکیدو اوتسکو، آتسوکو تاناکا، کو ایچی یامادرا

آکیدو اوتسکو، آتسوکو تاناکا، کو ایچی یامادرا امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

۷.۵ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۶ از ۱۰۰

انیمه‌های ژاپنی طرفداران پروپاقرصی در سراسر دنیا دارند و بسیاری از معروف‌ترین‌های این ژانر با محوریت زنان ساخته شده و شخصیت‌های منحصربه‌فردی را به دنیا معرفی کردند. شبح درون پوسته هم از این قاعده مستثنا نیست. این انیمه ی پرطرفدار در سال ۱۹۹۵ بر اساس مانگایی به همین نام اثر ماسامونه شیرو و توسط استودیو جیبلی افسانه‌ای ساخته شد. استقبال از شبح درون پوسته به‌اندازه‌ای بود که تا به حال مجموعه‌های زیادی با اقتباس از آن ساخته شده است.

شبح درون پوسته ۲: بی‌گناهی به نوعی دنباله‌ی قسمت اول است که در سال ۲۰۰۴ ساخته شد و ماجرای یک سایبورگ و شریک انسانی او است که در مورد قتل‌هایی که توسط گیشاهای رباتی انجام شده، تحقیق می‌کنند.

جالب است بدانید در سال ۲۰۱۷ فیلم سینمایی بر اساس انیمه شبح درون پوسته ساخته شده که در آن اسکارلت جوهانسون ایفاگر نقش موتوکو کوساناگی بود. البته این فیلم با انتقادهای زیادی روبه‌رو شد و به باور مخاطبان و منتقدان اصلا در حد و اندازه‌ی نسخه اصلی نبود.

۱۲- عطش مبارزه: اشتعال (The Hunger Games: Catching Fire)

سال انتشار: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: فرانسیس لارنس

فرانسیس لارنس بازیگران: جنیفر لارنس، جاش هاچرسون، لیام همسورث، وودی هرلسون، استنلی توچی، سم کلفلین

جنیفر لارنس، جاش هاچرسون، لیام همسورث، وودی هرلسون، استنلی توچی، سم کلفلین امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

۷.۵ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۶ از ۱۰۰

عطش مبارزه: اشتعال دومین قسمت از سری فیلم‌های محبوب عطش مبارزه است و با استقبال خوبی هم مواجه شد. از تفاوت‌های اصلی این بخش می‌توان به تغییر کارگردان آن اشاره کرد.

هفتاد و چهارمین مسابقه‌ی عطش مبارزه درحالی‌که دو برنده داشت به پایان رسید و حالا کتنیس و پیتا زندگی سعادتمندی دارند و تور پیروزی‌شان در مناطق دوازده‌گانه در حال برگزاری است. اما رئیس‌جمهور که از محبوبیت بالای کتنیس واهمه دارد، تصمیم می‌گیرد مسابقه‌ی تازه‌ای ترتیب دهد و این بار تله‌های مرگباری برای او بگذارد.

هرچند تعداد صحنه‌های اکشن فیلم نسبت به قسمت قبل کم‌تر است و داستان بیش‌تر به روابط شخصیت‌ها متمرکز است اما جنیفر لارنس باز هم درخشان ظاهر شده است. عطش مبارزه: اشتعال طرفداران این مجموعه را حسابی خوشحال می‌کند اما به علت ارجاعات زیاد و عدم توضیح شفاف در مورد پیشینه‌ی شخصیت‌ها، احتمالا مخاطبان تازه از آن سر درنیاورند و حتما باید قسمت اول را ببینند.

۱۱- سیکاریو (Sicario‎)

سال انتشار: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: دنی ویلنو

دنی ویلنو بازیگران: امیلی بلانت، بنیسیو دل تورو، جاش برولین، ویکتور گاربل

امیلی بلانت، بنیسیو دل تورو، جاش برولین، ویکتور گاربل امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

۷.۶ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۲ از ۱۰۰

سیکاریو فیلم اکشن هیجان‌انگیز و تاثیرگذاری درباره کارتل های مواد مخدر و اقدامات خشونت‌آمیز آن‌ها است. کیت میسر (امیلی بلانت) یک مامور اف بی آی است که رهبری حمله به مظنونان مکزیکی در آریزونا را بر عهده دارد. او برای پیگیری این پرونده‌ی پیچیده مجبور می‌شود با سی آی ای و ماموران ویژه‌ی وزارت دفاع آمریکا همکاری کند. کیت خیلی زود با اقدامات خشونت‌آمیز و فسادی که در تار و پود پلیس مبارزه با مواد مخدر تنیده شده روبه‌رو می‌شود و ارزش‌های اخلاقی که یک عمر برایشان جنگیده بود ناگهان در معرض آزمایش قرار می‌گیرد.

سیکاریو در مجموع برنده‌ی ۳ جایزه‌ی اسکار بهترین فیلم‌برداری، بهترین موسیقی و بهترین تدوین صدا شد. امیلی بلانت در نقش یک مامور اف بی آی عملکرد قابل قبولی دارد و از پس ریزه‌کاری‌های این شخصیت به خوبی برآمده. استقبال از سیکاریو به‌اندازه‌ای بود که قسمت دوم این فیلم به نام «سیکاریو: روز سرباز» (Sicario: Day of the Soldado) در سال ۲۰۱۸ منتشر شد.

۱۰- بانو اسنوبلاد (Lady Snowblood)

سال انتشار: ۱۹۷۳

۱۹۷۳ کارگردان: توشیا فوجیتا

توشیا فوجیتا بازیگران: میکو کاجی، توشوی کاراساوا، ماساکی دایمون

میکو کاجی، توشوی کاراساوا، ماساکی دایمون امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

۷.۷ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۰ از ۱۰۰

قهرمانان و ابر شرورهای فیلم‌های ژاپنی معمولا به همان اندازه که ماهر هستند، اقدامات خشونت‌بارشان را با ظرافت و سرعت انجام می‌دهند و همین مورد هم آن‌ها را ترسناک‌تر از همتایان غربی‌شان می‌کند. بانو اسنوبلاد هم از این قاعده مستثنا نیست و شما را با یک قهرمان زن جذاب و خشن آشنا می‌کند.

یک گروه تبهکار همه‌ی اعضای خانواده‌ی یوکی را پیش از تولدش می‌کشند اما مادرش به طرز معجزه‌آسایی زنده می‌ماند و یوکی در زندان متولد می‌شود. او پس سال‌ها برای انتقام از تک‌تک افرادی که باعث رنج مادرش شدند، بازمی‌گردد.

بانو اسنوبلاد یک فیلم اکشن درجه یک است و خشونت بالا و خونریزی‌های بی‌حدوحصر تقریبا از همان سکانس‌های ابتدایی هویدا است. از تأثیر فیلم همین بس که کوئنتین تارانتینو به‌اندازه‌ای به آن علاقه داشت که بیل را بکش را با الهام از بانو اسنوبلاد ساخت. ظاهرا آقای تارانتینو در طول فیلم‌برداری چندین بار بازیگران را مجبور کرد که فیلم را با دقت ببینند و البته در بیل را بکش ارجاعات سینمایی بسیاری به این شاهکار سینمای ژاپن وجود دارد.

۲۰ تغییر شکل تکان‌دهنده‌ی بازیگران برای نزدیک‌تر شدن به شخصیت فیلم

۹- روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان (Rogue One: A Star Wars Story)

سال انتشار: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: گرت ادواردز

گرت ادواردز بازیگران: فلیسیتی جونز، دیه گو لونا، ریز احمد، بن مندلسون، دانی ین، جاینگ ون

فلیسیتی جونز، دیه گو لونا، ریز احمد، بن مندلسون، دانی ین، جاینگ ون امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

۷.۸ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۵ از ۱۰۰

روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان، اولین اسپین آف سری فیلم‌های محبوب جنگ ستارگان، داستان مستقلی را روایت می‌کند و در قضای تیره و جدی‌تری جریان دارد. این اسپین آف توسط لوکاس فیلم تولید شده و با فروش بیش از ۱ میلیارد دلار در سراسر دنیا، دومین فیلم پرفروش ۲۰۱۶ لقب گرفت.

داستان فیلم پس از «جنگ ستارگان قسمت سوم: انتقام سیت» (Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith) و کمی قبل از « جنگ ستارگان: قسمت ۴ – امیدی تازه» (Star Wars: Episode IV – A New Hope) اتفاق می‌افتد و روایتگر ماجراجویی‌های دختری به نام جین اِرسو (فلیسیتی جونز) است که با ائتلاف شورشیان برای پیدا کردن سلاح کشتار جمعی به نام ستاره‌ی مرگ متحد می‌شود.

۸- ببر خیزان، اژدهای پنهان (Crouching Tiger, Hidden Dragon)

سال انتشار: ۲۰۰۰

۲۰۰۰ کارگردان: انگ لی

انگ لی بازیگران: چو یون فات، میشل یئو، جانگ زئی، چانگ چن

چو یون فات، میشل یئو، جانگ زئی، چانگ چن امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

۷.۸ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۴ از ۱۰۰

ببر خیزان، اژدهای پنهان محصول مشترک چین، هنگ‌کنگ، تایوان، یک فیلم اکشن درجه یک و از بهترین‌های ژانر رزمی است. از افتخارات این فیلم همین بس که تا به حال ۴۰جایزه‌ی سینمایی کسب کرده؛ از جمله چهار اسکار، سه جایزه‌ی بفتا و دو گلدن گلوب که اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان مهم‌ترین آن‌ها است.

ماجرا درباره‌ی دو زن مبارز به نام‌های زی یی و یئو است که با یکدیگر وارد مبارزات مرگباری می‌شوند. صحنه‌های رزمی ببر خیزان، اژدهای پنهان توسط پوئن وو طراح صحنه‌های اکشن فیلم ماتریکس، طراحی شده و ظرافت و خشونت مستتر در آن به شدت چشم‌نواز است و طرفداران این ژانر را حسابی سرحال می‌کند.

۷- جنگ ستارگان- اپیزود هفتم: نیرو برمی‌خیزد (Star Wars: Episode VII – The Force Awakens)

سال انتشار: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: جی. جی. آبرامز

جی. جی. آبرامز بازیگران: جان بویگا، دیزی ریدلی، آدام درایور، اسکار آیزاک، اندی سرکیس، دومنهل گیلسون

جان بویگا، دیزی ریدلی، آدام درایور، اسکار آیزاک، اندی سرکیس، دومنهل گیلسون امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

۷.۹ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۰ از ۱۰۰

پیش‌تر درباره‌ی ری یکی از زنان قدرتمند فرنچایز جنگ ستارگان و تحولات شخصیت او در جنگ ستارگان: آخرین جدای صحبت کردیم و در این بخش فیلمی که او را برای نخستین بار به این دنیای عجیب‌وغریب وارد کرد را بررسی می‌کنیم.

ری زباله گردی در سیاره‌ی جاکو است که در یکی از جستجوهایش با ربات بی‌بی-۸ و پسری به نام فین آشنا می‌شود. او نقشه‌ی محل استقرار لوک اسکای واکر را از طریق بی‌بی-۸ پیدا می‌کند و از آنجایی که نیروهای عجیبی را در خود کشف کرده، تصمیم می‌گیرد به سراغ اسکای واکر برود.

ری مصمم، وفادار و خوش‌بین است و برای کمک به نیروهای مقاومت آمادگی کامل دارد. او خیلی زود به یکی از رهبران قدرتمند دنیای جنگ ستارگان تبدیل می‌شود. البته ستون‌های مستحکمی مثل لوک اسکای واکر و ژنرال لیا هم در این فیلم حضور دارند اما از تأثیر ری نمی‌توان غافل شد.

جنگ ستارگان- اپیزود هفتم: نیرو برمی‌خیزد به عنوان اولین قسمت سه‌گانه‌ی دنباله، از لحاظ تعداد مخاطب رکوردهای زیادی را جابه‌جا کرد از جمله؛ پرفروش‌ترین فیلم فرنچایز و چهارمین فیلم پرفروش تاریخ سینما. همچنین با نظرات مثبت منتقدان هم مواجه و در مجموع نامزد ۵ جایزه‌ی اسکار شد.

۶- نابودگر (The Terminator)

سال انتشار: ۱۹۸۴

۱۹۸۴ کارگردان: جیمز کامرون

جیمز کامرون بازیگران: آرنولد شوارتزنگر، لیندا همیلتون، مایکل بین، پل وینفیلد، ارل بوئن، لانس هنریکسن

آرنولد شوارتزنگر، لیندا همیلتون، مایکل بین، پل وینفیلد، ارل بوئن، لانس هنریکسن امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

۸ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۴ از ۱۰۰

فرنچایز نابودگر شامل ۶ فیلم اکشن، سریال تلویزیونی، رمان، کمیک بوک، بازی ویدئویی، فیلم کوتاه و مجموعه‌ی اینترنتی است. اولین فیلم سینمایی این فرنچایز در سال ۱۹۸۴ توسط جیمز کامرون ساخته شد و استقبال از آن به‌اندازه‌ای بود که خیلی زود به یکی از محبوب‌ترین فرنچایزهای دنیا تبدیل شد. البته فقط قسمت‌های اول و دوم نظرات مثبت منتقدان را دریافت کرد و در قسمت‌های بعدی با نقدهای عمدتا منفی مواجه شد.

هرچند سری فیلم‌های نابودگر با ابر شروری معروفی با بازی آرنولد شوارتزنگر شناخته می‌شود اما در این فرنچایز شخصیتی به نام سارا کانر (لیندا همیلتون) حضور دارد که در جذابیت دست کمی از آرنولد ندارد و هم پای او صحنه‌های اکشن زیبایی را خلق کرده. سارا کانر به‌اندازه‌ای فوق‌العاده است که سریال مستقلی به نام «نابودگر: ماجراهای سارا کانر» (Terminator: The Sarah Connor Chronicles) بر اساس زندگی او ساخته شده و لینا هیدی (سرسی لنیستر معروف) نقش این زن قدرتمند را ایفا می‌کند.

ماجرای قسمت اول نابودگر در سال ۲۰۲۹ می‌گذرد. ربات‌ها دنیا را تسخیر کردند و در حال جنگ با آخرین انسان‌های باقی‌مانده‌اند. یک سایبورگ به نام نابودگر (آرنولد شوارتزنگر) مامور می‌شود به سال ۱۹۸۴ سفر کند و زنی به نام سارا کانر که در آینده فرزندی به دنیا خواهد آورد که جهان را از دست ربات‌ها نجات می‌دهد را بکشد.

۵- بیل را بکش: بخش ۱ (Kill Bill: Vol. 1)

سال انتشار: ۲۰۰۳

۲۰۰۳ کارگردان: کوئنتین تارانتینو

کوئنتین تارانتینو بازیگران: اما تورمن، دیوید کارادین، ویویکا ای فاکس، لوسی لیو، مایکل مدسن، داریل هانا

اما تورمن، دیوید کارادین، ویویکا ای فاکس، لوسی لیو، مایکل مدسن، داریل هانا امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

۸.۱ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۹ از ۱۰۰

فضای فیلم‌های کوئنتین تارانتینو معمولا به شدت خشن و مردانه است اما بیل را بکش از معدود آثار او با محوریت یک قهرمان زن جذاب است و اما تورمن با ایفای نقش عروس برای همیشه در تاریخ سینما ماندگار شد.

بئاتریس کیدو ملقب به عروس یک آدم کش حرفه‌ای است که تصمیم می‌گیرد ازدواج کند و از زندگی ننگینش فاصله بگیرد اما رئیس او به مراسم عروسی حمله می‌کند داماد، فرزندش و همه‌ی مهمان‌ها را قتل‌عام می‌کند. بئاتریس بعد از ۱۴ سال به هوش می‌آید به دنبال انتقام از عوامل این حمله است.

جالب است بدانید بیل را بکش در اصل یک فیلم بلند چهارساعته بود اما به علت زمان طولانی ،به دو بخش تقسیم شد و در قالب دو اثر مجزا به نمایش درآمد.

بازی اما تورمن در این فیلم تحسین شد و نامزدی گلدن گلوب و بفتا در رشته‌ی بهترین بازیگر نقش اول زن را کسب کرد و البته در اوج ناباوری فیلم در هیچ رشته‌ای نامزد اسکار نشد. بیل را بکش یک فیلم اکشن است که با ریتم تند و حجم وسیعی از خشونت و خونریزی که امضای شخصی تارانتینو است، طرفداران این ژانر را حسابی سرحال می‌کند.

۱۵ زن شرور و جذاب در فیلم‌ها و انیمیشن‌های محبوب

۴- وی مثل وندتا (V for Vendetta)

سال انتشار: ۲۰۰۵

۲۰۰۵ کارگردان: جیمز مک تیگو

جیمز مک تیگو بازیگران: ناتالی پورتمن، هوگو ویوینگ، استیون ری، جان هرت، بن مایلز

ناتالی پورتمن، هوگو ویوینگ، استیون ری، جان هرت، بن مایلز امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۲ از ۱۰

۸.۲ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۲ از ۱۰۰

نقاب گای فاکس به لطف فیلم اکشن تماشایی وی مثل وندتا به یکی از معروف‌ترین نمادهای جنبش‌های آنارشیستی تبدیل شد و این مسئله بیانگر اهمیت و تأثیر این فیلم بی‌نظیر است. البته انتخاب نقاب هم ماجرای جالبی دارد و به نوعی ادای احترام به شخصیت گای فاکس است که در توطئه‌ی باروت نقش اساسی داشت.

توطئه‌ی باورت یا پنجم نوامبر روزی است که گروهی کاتولیک تصمیم می‌گیرند شاه جیمز یکم را با انفجار باروت ترور کنند که البته نقشه‌شان لو می‌رود و همه‌ی اعضای گروه دستگیر و اعدام می‌شوند. بنا بر یک سنت کهن هرساله در بریتانیا در شب پنجم نوامبر به مناسبت خنثی‌سازی این توطئه آتش‌بازی برگزار می‌شود. (اگر به جزئیات توطئه‌ی باروت علاقه‌مندید، مینی سریال «باروت» (Gunpowder) با بازی کیت هرینگتون را از دست ندهید).

وی مثل وندتا از یکی از کمیک بوک های دی سی اثر آلن مور و دیوید لوید اقتباس شده؛ ماجرا در آینده‌ای نزدیک رخ می‌دهد، جایی که آمریکا درگیر دومین جنگ داخلی است و انگلستان توسط یک حکومت دیکتاتور نئو فاشیست اداره می‌شود. شخصی به نام وی (v) که یک آنارشیست آزادی‌خواه است با همکاری دختری به نام ایوی هموند، با انجام اقدامات تروریستی جامعه را به سمت انقلاب سوق می‌دهد.

ناتالی پورتمن که پیش‌تر با بازی در آثاری مثل «لئون» (Léon) نشان داده، حضور موثری در فیلم‌های اکشن دارد. در این جا هم در نقش یک رهبر زن تمام عیار عالی ظاهر شده و هم پای وی (v) به شدت تاثیرگذار است.

۳- بیل را بکش: بخش ۲ (Kill Bill: Vol. 2)

سال انتشار: ۲۰۰۴

۲۰۰۴ کارگردان: کوئنتین تارانتینو

کوئنتین تارانتینو بازیگران: اما تورمن، دیوید کارادین، ویویکا ای فاکس، لوسی لیو، مایکل مدسن، داریل هانا

اما تورمن، دیوید کارادین، ویویکا ای فاکس، لوسی لیو، مایکل مدسن، داریل هانا امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

۸ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۳ از ۱۰۰

پیش‌تر درباره‌ی بخش اول بیل را بکش صحبت کردیم و گفتیم این دو بخش در واقع یک فیلم بلند داستانی هستند که تارانتینو مجبور می‌شود به دلیل زمان طولانی آن‌ها را به دو فیلم مجزا تقسیم کند. در بخش دو دوباره ماجراهای عروس (اما ترومن) را دنبال می‌کنیم که همان‌طور که خودش در ابتدای فیلم اشاره می‌کند تا به حال برای انتقام افراد زیادی را کشته و حالا وقت آن است که به سراغ سردسته‌ی اشرار یعنی بیل برود.

جالب است بدانید بخش دوم با استقبال خوبی مواجه شد و ضرباهنگ تندتر و آشنایی مخاطب باشخصیت‌های اصلی، آن را به فیلم بهتری تبدیل کرده است. همچنین در این بخش برای اولین بار اسم واقعی عروس که بئاتریس کیدو نام دارد را از زبان یکی از شخصیت‌ها می‌شنویم. تارانتینو، بیل را بکش را با الهام از بانو اسنوبلاد که یک فیلم اکشن مطرح ژاپنی است ساخته است.

۲- بیگانه‌ها (Aliens)

سال انتشار: ۱۹۸۶

۱۹۸۶ کارگردان: ریدلی اسکات

ریدلی اسکات بازیگران: سیگورنی ویور، بیل پاکستون، مایکل بین، لانس هنریکسن، پل رایزر

سیگورنی ویور، بیل پاکستون، مایکل بین، لانس هنریکسن، پل رایزر امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۳ از ۱۰

۸.۳ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۴ از ۱۰۰

فرنچایز بیگانه از محبوب‌ترین آثار ژانر علمی تخیلی است که با وجود گذشت سال‌ها طرفداران زیادی دارد و از مطرح‌ترین فیلم‌های ریدلی اسکات هم به شمار می‌رود. قسمت اول این فرنچایز با نام «بیگانه» (Alien) در سال ۱۹۷۹ ساخته شد و ماجراهای خدمه‌ی یک سفینه‌ی فضایی را دنبال می‌کرد که با کلونی عجیبی از موجودات فضایی روبه‌رو می‌شوند و باید برای بقا نبرد دشواری را آغاز کنند.

این فیلم به‌اندازه‌ای محبوب شد که ریدلی اسکات تصمیم گرفت چند فیلم سینمایی دیگر را هم بر اساس حوادث آن کارگردانی کند. فرنچایز بیگانه در حال حاضر شامل چهار فیلم سینمایی رسمی، دو فیلم سینمایی غیررسمی، دو پیش‌درآمد، کمیک بوک، بازی ویدیویی و رمان است.

الن ریپلی با بازی تاثیرگذار سیگورنی ویور قهرمان اصلی این مجموعه است . ریدلی اسکات با انتخاب یک زن به عنوان شخصیت محوری داستان در اواخر دهه‌ی ۷۰ میلادی، سنت‌شکنی بزرگی را انجام داد و نتیجه‌ی این تصمیم آن‌قدر خوب بود که او در لیست ۱۰۰ قهرمان برتر بنیاد فیلم آمریکا رتبه‌ی هشتم را از آن خود کرد.

بیگانه‌ها دومین قسمت این فرنچایز افسانه‌ای است که در سال ۱۹۸۶ ساخته شد و مثل قسمت اول توجه‌های زیادی را به خود جلب کرد. الن ریپلی به عنوان تنها عضو نجات‌یافته‌ی سفینه در مورد حضور موجودات بیگانه به زمینیان هشدار می‌دهد اما هیچ کس حرف او را باور نمی‌کند تا اینکه با مفقود شدن یک گروه تحقیقاتی، ریپلی و گروهی دیگر برای پیدا کردن سرنخ‌های این معما به سیاره‌ی LV-426 فرستاده می‌شوند. او در این سفر با دختری به نام نیوت آشنا می‌شود و تلاش می‌کند او را از دست بیگانگان نجات دهد.

سیگورنی ویور در بیگانه‌ها علاوه بر نمایش قدرت همیشگی الن ریپلی، حس مادری که در این شخصیت وجود دارد را به خوبی تصویر می‌کند. فیلم در مجموع نامزد هفت اسکار شد و جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش اول زن، بهترین جلوه‌های ویژه و بهترین تدوین صدا را کسب کرد.

۱- شاهزاده مونونوکه (Princess Mononoke)

سال انتشار: ۱۹۹۷

۱۹۹۷ کارگردان: هایائو میازاکی

هایائو میازاکی صداپیشگان: یوجی ماتسودا، یوریکو ایشیدا، یوکو تاناکا، کائورو کوبایاشی، ماساهیکو نیشیمورا

یوجی ماتسودا، یوریکو ایشیدا، یوکو تاناکا، کائورو کوبایاشی، ماساهیکو نیشیمورا امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۴ از ۱۰

۸.۴ از ۱۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۶ از ۱۰۰

شاهزاده مونونوکه یکی دیگر از آثار درخشان استودیو جیبلی ژاپن و ساخته‌ی ماندگار میازاکی بزرگ است. این انیمه به روال آثار پیشین کارگردان بر تقابل انسان و طبیعت و آسیبی که ما به کره‌ی زمین وارد می‌کنیم و البته عواقب وحشتناک آن اشاره می‌کند. شاهزاده مونونوکه توجهات بین‌المللی بسیاری را به خود جلب کرد و جوایز زیادی را هم برای میازاکی به همراه داشت.

ماجرا درباره‌ی آشیتاکا شاهزاده امیشی است که برای نجات روستایش با یک خدای شیطانی که به صورت یک هیولای وحشی تغییر شکل داده، مبارزه می‌کند و به نفرین مرگباری گرفتار می‌شود که قدرت‌های فرا طبیعی برایش ایجاد می‌کند اما کم‌کم او را به کام مرگ می‌برد. آشیتاکا برای یافتن پادزهر روستایش را ترک می‌کند و به سرزمین‌های شرقی می‌رود. او در این مسیر با دختری به نام سان که توسط یک گرگ بزرگ شده، آشنا می‌شود.

شاهزاده مونونوکه فضای خشن و سیاه آثار میازاکی را دارد و تماشای آن در بعضی از لحظات طاقت‌فرسا و البته تامل برانگیز است.

۱۰ انیمه‌ی جدید که تابستان ۲۰۲۱ نباید از دست بدهید

نوشته ۲۵ فیلم اکشن برتر با محوریت زنان اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala