هنگامی که والت دیزنی عملا ساخت فیلم‌های انیمیشن بلند را با سفید برفی (Snow White) در سال ۱۹۳۷ شروع کرد، دنیای جدیدی را به مخاطبان کودک و بزرگسال معرفی کرد. آنچه روزگاری «حماقت والت» نامیده می‌شد، فاتح گیشه شد و انیمیشن را تا سطح یک هنر جدی ارتقا داد. اگرچه این استودیو بیشترین تعداد علاقمندان را برای بقای خود در طول صد سال حفظ کرده است، اما تعداد بیشماری از کمپانی‌های انیمیشن‌سازی دیگر هستند که آثار باورنکردنی تولید می‌کنند اما کمتر از حد مورد توجه قرار می‌گیرند و یا به طور کل نادیده گرفته می‌شوند.

۱۰ انیمیشن سحرآمیز که شاید هرگز ندیده باشید

۱. سیاره‌ی شگفت‌انگیز (Fantastic Planet)

کارگردان: رنه لالوکس

صداپیشه‌ها: الن گوراگوئر، دیک الیوت، کلود ژوزف

محصول: ۱۹۷۳

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

این شاهکار علمی تخیلی مفصل و مرجع از رنه لالوکس اثبات کرده است که در دنیای فیلم و فرهنگ عامه بسیار تاثیرگذار است و این در حالی است که اکثر مردم حتی از وجود آن اطلاع ندارند. این حماسه‌ی خیالی و اغلب سوریال که در مورد حقوق بشر/ حیوانات و نژادپرستی ایده‌پردازی می‌کند، عملا اولین فیلمی بود که قالب دیزنی را شکست و نشان داد که انیمیشن می‌تواند به افق‌های جدید و عجیب راه یابد.

۲. بلادونای غم و اندوه (Belladonna Of Sadness)

کارگردان: ایچی یاماموتو

صداپیشه‌ها: تاتسویا ناکادای، یوکو ناگایاما، شیکاگو شیمگی

محصول: ۱۹۷۳

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

بلادونای غم و اندوه با داستان و تصاویر اغوا کننده، اروتیک و خشن، پاسخی هنری به انیمیشن هوی‌متال (Heavy Metal) ارایه می‌دهد. کارگردان ایچی یاماموتو تا حد زیادی از تصاویر ثابت استفاده می‌کند تا این داستان را از یک زن مورد تجاوز گرفته و متهم به جادوگری، با الهام از گوستاو کلیمت و دسته‌های کارت تاروت، روایت کند. گرچه این روایت کمی برای یادآوری کم رنگ و لعاب است، اما چرخش ظریف بین تصویر و صدا باعث می‌شود که بلادونای غم و اندوه انیمیشن منحصربفردی باشد که ارزش دیده شدن دارد.

۳. تپه‌ی خرگوش‌ها (Watership Down)

کارگردان: مارتین روزن، جانی هابلی

صداپیشه‌ها: جان هارت، ریچار بریرز، روی کینیر

محصول: ۱۹۷۸

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

فیلمی که یک هزار و یک شب وحشت را به راه انداخت، اقتباس مارتین روزن از رمان کلاسیک بریتانیایی ریچارد آدامز در مورد کلنی خرگوش‌هایی که به دنبال خانه‌ای جدید بودند.

با تصاویر انیمیشنی لطیف و گاها خشن متناسب با اصل داستان، تپه‌ی خرگوش‌ها روح رمان آدامز را بسیار خوب به تصویر می‌کشد، چیزی که چهار بخشی از CGI که سال گذشته در Netflix پخش شد، باید درک می‌کرد.

۴. هِوی متال (Heavy Metal)

کارگردان: جرالد پوترتون

صداپیشه‌ها: جان کندی، جین لوی، جو فلاهرتی

محصول: ۱۹۸۱

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۷ از ۱۰

یک انیمیشن خشن با نگاهی جنسیت‌گرایانه که فقط می‌توانست مناسب دهه‌ی ۸۰ باشد، هوی متال هنوز هم یک اثر فرهنگی قابل توجه است و علی‌رغم (یا شاید به دلیل) سبک خشن آن که با برون سپاری کار به چندین کمپانی مختلف انیمیشن ساخته شده، یک اعجوبه‌ی جذاب است. گلچینی از داستان‌های علمی تخیلی که به آرامی به هم می‌پیوندند و از مجله‌ی هوی متال الهام می‌گیرند، مشغله‌ی نوجوانان فیلم با رابطه‌ی جنسی و خشونت گرافیکی باعث شده است که این فیلم به قدری نمادین باشد که در یک قسمت از ساوث پارک (South Park) مورد تقلید قرار بگیرد. آن را دوست داشته باشید یا از آن متنفر باشید، هوی متال یک کپسول مستهجن، خشن و راک‌اند‌رول است که شبیه هیچ انیمیشن دیگری در دنیا نیست.

۱۵ فیلم انیمیشن جذاب مختص بزرگسالان!

۵. راز نیمح (The Secret Of Nimh)

کارگردان: دان بلات

صداپیشه‌ها: هرمیون بادلی، جان کارادین، الیزابت هارتمن

محصول: ۱۹۸۲

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

انیمیشن‌های ساخته شده توسط دان بلات مانند زمین قبل از زمان (The Land Before Time) محصول ۱۹۸۸ و یک داستان آمریکایی (An American Tail) محصول ۱۹۸۶، توجهات زیادی را به خود جلب می‌کند، اما این اثر او یعنی راز نیمح، یک گنجینه‌ در دنیای انیمیشن است.

بلات برای ساخت این ماجراجویی تخیلی تاریک در مورد خانواده‌ای از موش‌ها که به شدت دنبال انتقال خانه‌ی خود قبل از ویران شدن آن بودند، از رمان رابرت سی. اوبراین، به نام خانم فیزبی و موش‌های نیمح (Frisby and the Rats of NIMH) برای اولین کارگردانی‌اش اقتباس کرد. شاهکاری از انیمیشن‌های کاملا کلاسیک که موضوع جذابش برای مخاطبان جوان هرگز قدیمی نیست، راز نیمح افسانه‌ی پیچیده و دلهره‌آور است که اگر بلات به خانه‌ی موش‌ها (house of mouse) پشت نمی‌کرد هرگز ساخته نمی‌شد.

۶. پرواز اژدها (Flight Of Dragons)

کارگردان: آرتور رنکین جونیور، جولز بس

صداپیشه‌ها: جیمز ارل جونز، جان ریتر، هری مورگان

محصول: ۱۹۸۲

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

براساس کتاب تاریخ طبیعی نظری (speculative natural history) به همین نام، ممکن است پرواز اژدهایان رنکین و بس به اندازه‌ی‌ فیلم‌های تعطیلات و یا حتی هابیت (The Hobbit) ساخته‌ی جونیور تالکین محصول ۱۹۷۷ مورد علاقه و به یاد ماندنی نباشد، اما یک انیمیشن قدیمی و زیبا با ته‌مایه‌های دل‌ربایی است. پرواز اژدها صداپیشگان خارق‌العاده که شامل جان ریتر، ویکتور بونو و جیمز ارل جونز است را در کنار یک موزیک متن فراموش نشدنی دارد.

۷. دزد و پینه‌دوز (The Thief And The Cobbler)

کارگردان: ریچارد ویلیامز

صداپیشه‌ها: وینسنت پرایس، جاناتان وینترز، متیو برودریک

محصول: ۱۹۹۳

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

وقتی یک پینه‌دوز فرومایه به نام تاک (با صدای متیو برادریک) به خشم یک وزیر اعظم شرور به نام زیگزاگ (با صداپیشگی وینسنت پرایس) گرفتار می‌شود، توسط شاهزاده خانم زیبا به نام یوم‌یوم (با صداپیشگی جنیفر بیلز) از اعدام نجات می‌یابد. این دو برای نجات پادشاهی و متوقف کردن تصاحب خصمانه‌ی زیگزاگ پس از اینکه گوی محافظ کاخ توسط یک سارق بدبخت دزدیده شد، با هم دست به یکی کردند.

این فانتزی انگلیسی-آمریکایی-کانادایی (به کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی انیماتور ریچارد ویلیامز) به دلیل مشکلات موجود در بودجه‌ی مستقل و انیمیشن بلندپروازانه و پیچیده‌ی آن، در تاریخ اکران‌های طولانی و پرحاشیه مشهور است. با توقف برنامه‌ی تولید در طول سی سال، یک معجزه است که فیلم به همان اندازه دوست داشتنی و تماشایی ظاهر شد در حالی که هنوز هم «ناتمام» شناخته می‌شود.

۸. پوم پوکو (Pom Poko)

کارگردان: ایسائو تاکاهاتا

صداپیشه‌ها: شینجو کوکونتی، ماکوتو نونومورا، یوریکو ایشادا

محصول: ۱۹۹۴

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

استودیو جیبلی مترادف با نام هایو میازاکی است، اما این خانه‌ی انیمیشن معروف ژاپنی هنرمندان زیادی را معرفی کرده است که ارزش حضور در بین دیگر آثار این مجموعه‌ی ارزشمند را دارند. انیمیشن فوق‌العاده سرگرم کننده‌ی ایسائو تاکاهاتا، پوم پوکو، همزمان از نظر فرهنگی و توجه به طبیعت، خاص‌ترین اثری است که این استودیو تولید کرده است.

تاکاناتا در روایت داستان قبیله‌ی تغییر شکل یافته‌ی تانوکی (سگ‌های راکون ژاپنی) که سعی می‌کنند انسان‌های متجاوز به محیط زندگی خود را مورد ضرب و شتم قرار دهند، به منظور احترام به طبیعت یک پرتره‌ی ملون سرگرم کننده و وحشیانه ساخت.

۹. آبی تمام عیار (Perfect Blue)

کارگردان: ساتوشی کن

صداپیشه‌ها: جونکو ایوائو، ریکا ماتسوموتو، شیهو نواما

محصول: ۱۹۹۸

امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

منتقدان ممکن است درمورد اینکه آیا دارن آرونوفسکی از طرح این هیجان روانشناختی ساخته‌ی ساتوشی کن برای فیلم خود، قوی سیاه (Black Swan) محصول ۲۰۱۰ وام گرفته است یا خیر اتفاق نظر نداشته باشند، اما هردوی این آثار در نوع خود آثار سینمایی هستند که ماهرانه ساخته شده‌اند. داستان عضوی از یک گروه پاپ را دنبال می‌کند که موسیقی را به قصد بازیگری ترک می‌کند و به تدریج تعادل روانی خود را از دست می‌دهد. فیلم کن یک شاهکار انیمیشن و داستان‌سرایی مدرن ژاپنی محسوب می‌شود. با توجه به درک، واقعیت، شهرت و مسایل فمینیستی، آبی تمام عیار یک تریلر آگاه از نظر اجتماعی است که بهترین در بین فیلم‌های سبک خود محسوب می‌شود.

۱۰ انیمه‌ی سینمایی مهم که موفقیت جهانی کسب کردند

۱۰. سه‌قلوهای بلویل (The Triplets Of Belleville)

کارگردان: سیلوین کومت

صداپیشه‌ها: ژان کلود دوندا، مایکل کوچتوکس، مایکل رابین

محصول: ۲۰۰۳

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

این افسونگر نامزد دریافت جایزه‌ی اسکار داستان یک پیرزن شجاع است که باید نوه‌ی دوچرخه سوار تور دوفرانس خود را با کمک سگ خود و سه قلوهای معروفی که خوانندگان یک سالن موسیقی دهه‌ی ۳۰ میلادی هستند، از شر مافیا نجات دهد. گفته می‌شود که این طرح کاملا قدیمی و آرام، انیمیشنی زیبا با گفتگوی محدود و مملو از آواز و پانتومیم است. این کمدی موسیقیایی ساخته‌ی سیلوین کومت با سبک زیبای خود از سالن‌های موسیقی وودویل برای ساخت یکی از جذاب‌ترین و نوستالژیک‌ترین آثار انیمیشن الهام گرفته است.

۱۳ فیلم انیمیشن برتر قرن ۲۱ از بدترین تا بهترین

منبع: Screenrant

نوشته ۱۰ انیمیشن متفاوت که احتمالا هرگز ندیده‌اید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala