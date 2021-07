در لیست زیر نگاهی می‌اندازیم به ۲۰ فیلم برتر دهه‌ی ۱۹۳۰ میلادی؛ چهارمین دهه‌ی قرن بیستم.

قواعد بازی تا آن موقع گران‌ترین فیلم ساخته شده در تاریخ سینمای فرانسه با بودجه‌ی ۲.۵ میلیون فرانک بود، اما بعد از انتشارش در فرانسه تبدیل به شکستی بزرگ برای رنوار شد، به گونه‌ای که او گفته است بعد از انتشار قواعد بازی مطمئن بودم یا باید سینما را کنار بگذارم یا فرانسه را ترک کنم، اما به مرور زمان قواعد بازی توانست تاثیر خودش را بر تاریخ سینما بگذارد و توسط بزرگان سینما درک شود.

داستان فیلم درباره افرادی از قشر مرفه جامعه است که در ویلایی جمع شده‌اند تا بنا بر عادت همیشگی پایان هفته را به شکار خرگوش و پرنده بپردازند. قواعد بازی با طنزی نقادانه و تلخ طبقه‌ی بورژوازی فرانسه را به چالش می‌کشد و آن را به سخره می‌گیرد.

فیلم‌نامه‌ی قواعد بازی توسط ژان رنوار و کارل کوچ نوشته شده است و تصویربرداری جاودان آن را جان باچلت برعهده داشته‌است.

بعد از این که نسخه‌ی نجات یافته‌ی قواعد بازی دوباره در سال ۱۹۴۶ بر پرده‌ها به نمایش درآمد، مخاطبان و منتقدان توانستند به شاهکار بودن آن پی‌ببرند. کلود شابرول، آلن رنه و لوئی مال ،از بزرگ‌ترین سینماگران موج نوی فرانسه، بعد از دیدن نسخه‌ی نجات یافته‌ی فیلم، رنوار را استاد خود معرفی کردند.

فیلم قواعد بازی و سبک بصری ژان رنوار بر بسیاری از فیلم‌ها و کارگردان‌های بزرگ بعد از خود تاثیر گذاشتند. استقاده از دوربین متحرک، عمق میدان زیاد و عدم استفاده‌ي زیاد از مونتاژ از شاخص‌ترین نشانه‌های سینمای رنوار هستند.

چارلی دل‌باخته‌ی دختر گل‌فروش نابینایی می‌شود و به‌دنبال به دست آوردن هزینه‌ی بهبود چشمان دختر به دنبال کارهای مختلف می‌رود. استنلی کوبریک، کارگردان نام آشنای آمریکایی، در مصاحبه‌ای با مجله‌ی سینمای آمریکایی روشنایی‌های شهر را در جایگاه پنجم بین ده فیلم مورد علاقه‌ی خود قرار داده است. هم‌چنین آندری تارکوفسکی، فیلم‌ساز مشهور روسی، هم روشنایی‌های شهر را پنجمین فیلم مورد علاقه‌ی خود معرفی کرده است. آندری درباره‌ی چاپلین گفته است: «او تنها کسی است که بدون ذره‌ای شک در تاریخ سینما ماندگار شده است. فیلم‌هایی که او به جا گذاشته است، هرگز قدیمی نمی‌شوند.»

لانگ در نخستین تجربه‌ی خود به‌عنوان کارگردان یک فیلم ناطق، درخشان عمل می‌کند. او ترس، وحشت و تعلیق را با نگاه روانشناختانه‌ی همیشگی خود ترکیب می‌کند و در نتیجه یکی از شاهکارهای تاریخ سینما را با درخشش پیتر لوره می‌سازد. فیلم‌نامه‌ی ام را لانگ به همراه همسر خود،‌ تئا فن هاربو، نوشت و فیلم‌برداری آن را فریتز آرنو واگنر برعهده داشت.

