نامزدهای امی ۲۰۲۱ اعلام شدند؛ رقابت نزدیک تاج و مندلورین

HBO و HBO Max در مجموع ۱۳۰ نامزدی برتر را به خود اختصاص دادند و پس از آن نتفلیکس با ۱۲۹ نامزدی رقابت تنگاتنگی را با HBO در پیش گرفت. دیزنی پلاس با ۷۱ نامزدی در دومین سال واجد شرایط بودن، نسبت به سال گذشته جهش قابل توجهی داشت.

تاج (The Crown) محصول نتفلیکس و مندلورین (The Mandalorian) محصول دیزنی پلاس در ۲۴ رشته نامزد شدند، و وانداویژن (WandaVision) محصول مارول و دیزنی پلاس با ۲۳ و سرگذشت ندیمه (The Handmaid’s Tale) محصول هولو ۲۱ نامزدی را به خود اختصاص دادند.

در ادامه لیست کامل نامزدهای ایمی ۲۰۲۱ را مشاهده می‌کنید:

بهترین سریال‌های درام

پسرها (The Boys)

بریجرتون (Bridgerton)

تاج (The Crown)

سرگذشت ندیمه (The Handmaid’s Tale)

لاوکرفت کانتری (Lovecraft Country)

مندلورین (The Mandalorian)

ژست (Pose)

این ما هستیم (This Is Us)

بهترین سریال‌های کمدی

بلکیش (Black-ish)

کبرا کای (Cobra Kai)

امیلی در پاریس (Emily in Paris)

هک‌ها (Hacks)

مهماندار هواپیما (The Flight Attendant)

روش کامینسکی (The Kominsky Method)

پن ۱۵ (Pen15)

تد لاسو (Ted Lasso)

بهترین سریال‌های کوتاه

ممکنه نابودت کنم (I May Destroy You)

مر از ایست‌تون (Mare of Easttown)

گامبی وزیر (The Queen’s Gambit)

راه‌آهن زیرزمینی (The Underground Railroad)

وانداویژن (WandaVision)

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در سریال‌های درام

استرلینگ کی براون (This Is Us)

جاناتان میجورز (Lovecraft Country)

جان اوکانر (The Crown)

رگه‌ژان پیج (Bridgerton)

بیلی پورتر (Pose)

متیو ریس (Perry Mason)

بهترین بازیگر نقش اصلی زن در سریال‌های درام

اوزا آدوبا (In Treatment)

اولیویا کلمن (The Crown)

اما کورین (The Crown)

الیزابت ماس (The Handmaid’s Tale)

ام‌جی رودریگز (Pose)

جورنی اسمولت (Lovecraft Country)

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در سریال‌های کمدی

آنتونی اندرسون (Black-ish)

مایکل داگلاس (The Kominsky Method)

ویلیم اچ میسی (Shameless)

جیسون سودیکیس (Ted Lasso)

کنان تامپسون (Kenan)

بهترین بازیگر نقش اصلی زن در سریال‌های کمدی

ایدی برایانت (Shrill)

کیلی کوکو (The Flight Attendant)

آلیسون جنی (Mom)

تریس الیس راس (Black-ish)

جین اسمارت (Hacks)

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در سریال‌های کوتاه

پاول بتانی (WandaVision)

هیو گرانت (The Undoing)

ایوان مک‌گرگور (Halston)

لین منوئل میراندا (Hamilton)

لزلی ادام جونیور (Hamilton)

بهترین بازیگر نقش اصلی زن در سریال‌های کوتاه

میشل کویل (I May Destroy You)

سینتیا اریوو (Genius: Aretha)

الیزابت اولسن (WandaVision)

آنیا تیلور جوی (The Queen’s Gambit)

کیت وینسلت (Mare of Easttown)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در سریال‌های درام

جیانکارلو اسپوزیتو (The Mandalorian)

او-تی فگبنلی (The Handmaid’s Tale)

جان لیتگو (Perry Mason)

توبیاس منزیس (The Crown)

ماکس مینگلا (The Handmaid’s Tale)

کریس سالیوان (This Is Us)

بردلی ویتفورد (The Handmaid’s Tale)

مایکل کی ویلیامز (Lovecraft Country)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال‌های درام

گیلیان اندرسون (The Crown)

هلنا بونهام کارتر (The Crown)

مدلین بروئر (The Handmaid’s Tale)

آن داود (The Handmaid’s Tale)

آنجوان الیس (Lovecraft Country)

امرالد فنل (The Crown)

ایوان استراهاوفسکی (The Handmaid’s Tale)

سمیرا وایلی (The Handmaid’s Tale)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در سریال‌های کمدی

کارل کلمونز-هاپکینز (Hacks)

برت گلدشتاین (Ted Lasso)

برندن هانت (Ted Lasso)

نیک محمد (Ted Lasso)

پل ریسر (The Kominsky Method)

جرمی سوئیفت (Ted Lasso)

کینن تامسون (Saturday Night Live)

بوون ینگ (Saturday Night Live)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال‌های کمدی

ایدی برایانت (Saturday Night Live)

هانا اینبایندر (Hacks)

کیت مک‌کینون (Saturday Night Live)

رزی پرز (The Flight Attendant)

سیسیلی استرانگ (Saturday Night Live)

جونو نیمپل (Ted Lasso)

هانا وادینگهام (Ted Lasso)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم و سریال‌های کوتاه

توماس بوردی سنگستر (The Queen’s Gambit)

دیوید دیگز (Hamilton)

پاپا اسیدو (I May Destroy You)

جاناتان گروف (Hamilton)

ایوان پیترز (Mare Of Easttown)

آنتونی راموس (Hamilton)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم و سریال‌های کوتاه

رنی الیس گلدزبری (Hamilton)

کاترین هان (WandaVision)

موزز اینگرام (The Queen’s Gambit)

جولیان نیکلسون (Mare of Easttown)

جین اسمارت (Mare of Easttown)

فیلیپا سو (Hamilton)

