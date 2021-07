فیلم‌های اکشن طی دو دهه‌ی اخیر بر سینما پادشاهی کرده‌اند. ماشین‌های سریع، سفینه‌های فضایی و دایناسورها همه عناصری بوده‌اند که در فیلم‌هایی با ژانرهای متفاوت دیده‌ایم، ولی همگی در یک چیز اشتراک داشتد؛ اکشن. حتی فیلم‌های جهان سینمایی مارول که فروش بالایشان رکوردهای چندین ساله را جابه‌جا کرد، در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند و بخش زیادی از جذابیت‌ آن‌ها به خاطر نمایش صحنه‌های اکشن نفس‌گیر است.

بازیگرهایی فیلم‌های اکشن موفق، خیلی زود تبدیل به فوق ستاره‌هایی محبوب و مشهور می‌شوند و هواداران پروپاقرصی پیدا می‌کنند. بعضی از این ستاره‌های اکشن بازیگرانی هستند که کسی فکرش را نمی‌کرد بتوانند در این ژانر خوش بدرخشند، ولی بعضی دیگر انگار از ابتدا در سرنوشتشان بوده که ستاره‌ی اکشن شوند.

۲۰. آنجلینا جولی

فیلم‌ها

لارا کرافت: مهاجم مقبره (Lara Croft: Tomb Raider) – 2001

لارا کرافت مهاجم مقبره: گهواره حیات (Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life‎) – ۲۰۰۳

آقا و خانم اسمیت (Mr. & Mrs. Smith) – 2005

تحت تعقیب (Wanted) – 2008

توریست (The Tourist) – 2010

سالت (Salt) – 2010

سینمادوستان جوان‌تر و کم‌سن‌وسال‌تر احتمالا آنجلینا جولی را به‌عنوان یک ستاره‌ی اکشن نمی‌شناسند. بیشتر فیلم‌هایی که جولی طی دهه‌ی ۲۰۱۰ بازی کرد در ژانرهای دیگری بودند و آثاری بدون صحنه‌های اکشن به حساب می‌آمدند. ولی همه یادمان هست که آنجلینا جولی سال‌های اولیه‌ی قرن ۲۱ با حضور در فیلم‌هایی مثل سرقت در ۶۰ ثانیه و مهاجم مقبره، از ستاره‌های محبوب اکشن سینما شده بود. وقتی در فیلم تحت تعقیب ظاهر شد دیگر در اوج خودش بود و قهرمان اکشنی را بازی کرد که می‌توانست گلوله‌ها را جهت دهد و آن‌ها را با انحنایی حساب‌شده سمت اهدافش بفرستد.

صحنه‌ی اکشن برگزیده

در تحت تعقیب صحنه‌های اکشن باحال و تماشایی زیادی وجود دارد، ولی شیمی درجه‌یکی که بین جولی و همسر آینده‌اش برد پیت در فیلم آقا و خانم اسمیت دیدیم خیلی جذاب و به‌یادماندنی بود و بهتر است صحنه‌ی برگزیده را از این فیلم انتخاب کنیم.

در اولین مبارزه‌ی بین این دو، لحظات بامزه‌ی زیادی خلق می‌شود و هردو به یکدیگر طعنه می‌زنند و حین درگیری‌های فیزیکی، نزاع لفظی زن‌وشوهری هم می‌بینیم.

۱۹. مایکل جای وایت

فیلم‌ها

شکست‌ناپذیر ۲: آخرین پایمردی (Undisputed II: Last Man Standing) – 2006

دینامیت سیاه (Black Dynamite) – 2009

خون و استخوان (Blood and Bone) – 2009

تجارت پوست (Skin Trade) – 2014

تهدید سه‌گانه (Triple Threat) – 2019

باورتان بشود یا نه، مایکل جای وایت از سال ۱۹۹۷ که «اسپاون» (Spawn) را بازی کرد تا کنون دیگر در نقش اصلی فیلمی ظاهر نشد. با این حال در تمام فیلم‌هایی که نقش فرعی داشته عالی ظاهر شده است، حتی فیلم‌هایی که مستقیم و بدون اکران راهی پخش خانگی شدند. مایکل جای وایت با قدرت و خشونت مثال‌زدنی مبارزه می‌کند و در یکی از آخرین فیلم‌هایش حتی توانست مقابل ستاره‌های سینمای رزمی آسیا بایستد و کم نیاورد.

صحنه‌ی اکشن برگزیده

مبارزه‌ی وایت و اسکات ادکینز در شکست‌ناپذیر ۲. در این صحنه دو تن از بهترین ستاره‌های اکشن حال حاضر سینما را می‌بینیم که در مبارزه‌ای تن‌به‌تن و نفس‌گیر به جان هم می‌افتند و دقایقی مملو از هیجان خلق می‌کنند.

۱۸. ویل اسمیت

فیلم‌ها

پسران بد ۲ (Bad Boys II) – 2003

من، روبات (I, Robot) – 2004

من افسانه هستم (I Am Legend) – 2007

جوخه انتحاری (Suicide Squad) – 2016

پسران بد برای همیشه (Bad Boys for Life) – 2020

اگر این فهرست مربوط به فیلم‌های اکشن دهه‌ی ۹۰ بود، ویل اسمیت در یکی از رتبه‌های بالای لیست قرار می‌گرفت. ویل اسمیت طی سال‌هایی که از قرن ۲۱ گذشته انتخاب‌های بد زیادی داشته، ولی با این حال چندتایی اثر قابل قبول و واقعا خوب در این میان هست که باید به آن‌ها اشاره کنیم. دو دنباله‌ای که برای پسران بد ساختند واقعا سرگرم‌کننده بودند، و من، روبات و من افسانه هستم هر دو از بهترین فیلم‌های ویل اسمیت به حساب می‌آیند. حتی در فیلم جوخه انتحاری که به طور کلی بازخوردهای منفی زیادی گرفته بود، حضور او به‌عنوان یکی از معدود نقاط قوت شناخته می‌شد و خیلی‌ها ددشاتی که او بازی می‌کرد را پسندیدند.

صحنه‌ی اکشن برگزیده

صحنه‌ی بزرگراه در من، روبات که صدها روبات ساخته شده با گرافیک کامپیوتری به دنبال ویل اسمیت می‌افتادند.

۱۷. اسکات ادکینز

فیلم‌ها

نینجا: سایه‌ی یک قطره اشک (Ninja: Shadow of a Tear) – 2013

بویکا: شکست‌ناپذیر (Boyka: Undisputed) – 2017

شرخر (The Debt Collector) – 2018

انتقام‌جو (Avengement)‌- ۲۰۱۹

ایپ من ۴: نهایی (Ip Man4: The Finale)

اسکات ادکینز هنوز در بین ستاره‌های تراز اول اکشن و فیلم‌های جریان اصلی سینما آنچنان شناخته‌شده نیست، ولی چند فیلمی که سال ۲۰۱۹ بازی کرد نشان می‌داد که انرژی مهارناپذیری دارد. تهدید سه‌گانه، انتقام‌جو و ایپ من ۴ همگی مهارت‌های مبارزه‌ی اسکات ادکینز را به‌خوبی به نمایش گذاشتند و او را به‌عنوان یک ستاره‌ی اکشن مطرح‌تر از قبل کردند. سال ۲۰۲۰ هم که با «شرخرها» (Debut Collectors) که دنباله‌ی فیلم شرخر بود و یکی از پربیننده‌ترین فیلم‌های نتفلیکس نام گرفت،‌ مسیر موفقیتش را ادامه داد.

صحنه‌ی اکشن برگزیده

هواداران فیلم‌های رزمی و اکشن اسکات ادکینز را از همان زمانی که برای اولین بار نقش یوری بویکا را بازی می‌کرد، به‌عنوان یک شخصیت قدرتمند می‌شناختند. در ابتدای قسمت دوم شکست‌ناپذیر، ادکینز نقش یک شخصیت منفی را بازی می‌کرد. اما سبک مبارزه‌ای حیرت‌انگیز و بدیعش باعث شد تا خیلی سریع بین هواداران محبوب شود.

۱۶. دنیل کریگ

فیلم‌ها

کازینو رویال (Casino Royale) – 2006

ذره‌ای آرامش (Quantum of Solace) – 2008

اسکای‌فال (Skyfall) – 2012

اسپکتر (Spectre) – 2015

دنیل کریگ با حضور در نقش جیمز باند تبدیل به یکی از چهره‌های مطرح ژانر اکشن شد و تعدادی از بهترین جیمز باندهای تاریخ سینما را بازی کرد. ولی اگر در کارنامه‌ی هنری او دقیق شویم می‌بینیم که مدت‌ها پیش از جیمز باند هم در فیلم‌های اکشن زیادی بازی کرده بود. از لارا کرافت: مهاجم مقبره گرفته تا فیلم‌هایی مثل «کیک لایه‌ای» (Layer Cake)، «مونیخ» (Munich)، «دعوت به جنگ» (Defiance) و «کابوی‌ها و آدم‌فضایی‌ها» (Cowboys & Aliens).

صحنه‌ی اکشن برگزیده

افتتاحیه‌ی کازینو رویال که با یک سکانس تعقیب‌وگریز نفس‌گیر و تماشایی، مخاطبان زیادی را شیفته‌ی جیمز باند جدید کرد و تب پارکور را به راه انداخت.

۱۵. گل گدوت

فیلم‌ها

سری فیلم‌های سریع و خشمگین (Fast & Furious) – 2009 تا ۲۰۱۵

بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت (Batman v Superman: Dawn of Justice)

زن شگفت‌انگیز (Wonder Woman) – 2017

لیگ عدالت زک اسنایدر (Zack Snyder’s Justice League) – 2021

گل گدوت در سری فیلم‌های سریع و خشمگین در حد زنی جذاب بود که دور و بر پسرهای داستان می‌چرخید، ولی وقتی برای نقش زن شگفت‌انگیز معروف انتخاب شد، همه او را به‌عنوان یکی از چهره‌های فیلم‌های ابرقهرمانی شناختند.

اولین بار در فیلم بتمن در برابر سوپرمن با زن شگفت‌انگیز آشنا می‌شدیم و در چند صحنه‌ی مشخص حضور پیدا می‌کرد. تا اینکه سال ۲۰۱۷ فیلم مستقل زن شگفت‌انگیز اکران شد و این ابرقهرمان دی‌سی به طور رسمی به سینماها آمد.

صحنه‌ی اکشن برگزیده

گل گدوت تا الان در چهار فیلم نقش زن شگفت‌انگیز را بازی کرده، ولی هیچ صحنه‌ای به پای مبارزه‌ی نهایی او و تیم لیگ عدالت با استپن‌وولف نمی‌رسد. جایی که زن شگفت‌انگیز ضربه‌ی نهایی را با شمشیرش می‌زند و سر استپن‌وولف را از بدنش جدا می‌‌کند.

۱۴. دووین جانسون

فیلم‌ها

از پا افتاده (The Rundown) – 2003

سری فیلم‌های سریع و خشمگین (Fast & Furious) – ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹

هرکول (Hercules) – 2014

فیلم‌های جومانجی (Jumanji) – 2017 تا ۲۰۱۹

رمپیج (Rampage) – 2018

دووین جانسون ملقب به راک در حال حاضر معروفترین و پولسازترین ستاره‌ی سینماست. این تازه در حالی است که راک هنوز آن‌طور که دیگر ستاره‌های اکشن فرنچایز خودشان را دارند، فیلم‌های مخصوص به خودش را بازی نکرده و در آثار متنوع و گوناگونی ظاهر شده است. جانسون با حضور در نقش‌های رنگارنگ و فیلم‌های باب دل مخاطبان، تبدیل به یکی از چهره‌های اصلی و مهم اکشن شده و حالا به سختی می‌توان فیلم اکشنی را بدون حضور او تصور کرد. از سریع و خشمگین گرفته تا جومانجی و کمدی اکشن‌های دیگر، راک به همه نشان داده است که خودش را محدود به یک مسیر مشخص نمی‌کند.

صحنه‌ی اکشن برگزیده

راک‌ از سال ۲۰۰۳ و فیلم «از پا افتاده» (The Rundown) در صحنه‌های اکشن تماشایی زیادی بازی کرده، ولی صحنه‌ی مبارزه‌ی هابز در قسمت پنجم سریع و خشمگین چیز دیگری است.

۱۳. اسکارلت جوهانسون

فیلم‌ها

جهان سینمایی مارول (Marvel Cinematic Universe)

لوسی (Lucy) – 2014

شبح درون پوسته (Ghost in the Shell) – 2017

بیوه‌ی سیاه (Black Widow) – 2021

این فهرست ممکن بود با بازیگرهای مارول پر شود، ولی اغلب آن‌ها در صحنه‌های اکشن به گرافیک کامپیوتری تکیه می‌کنند و نمی‌توان آن‌ها را به عنوان یک ستاره‌ی اکشن تمام‌عیار شناخت. ولی اسکارلت جوهانسون خودش هم در صحنه‌های اکشن حضور دارد، حالا یا خودش یا با کمک بدلکار. در هر صورت ما بازیگر را به‌عنوان عامل اصلی اکشن می‌بینیم و همین باعث می‌شود تا او را به‌عنوان یک ستاره‌ی اکشن به رسمیت بشناسیم. جوهانسون علاوه‌بر جهان سینمایی مارول و نقش بیوه‌ی سیاه، در یکی دو اکشن دیگر هم ظاهر شده است تا جایگاهش در بین ستاره‌های برتر سینمای اکشن مستحکم‌تر از قبل شود.

صحنه‌ی اکشن برگزیده

لوسی چند صحنه‌ی اکشن درجه‌یک دارد که شایسته‌ی توجه است، ولی صحنه‌ی برگزیده‌ی ما جایی است که در قسمت اول انتقام‌جویان ناتاشا رومانوف را به صندلی بسته‌اند و او با حرکاتی برق‌آسا خودش را رها و تمام دشمنان مقابلش را لت‌وپار می‌کند.

۱۲. هیو جکمن

فیلم‌ها

سری فیلم‌های مردان ایکس (X-Men) – 2000 تا ۲۰۱۴

ولوورین (The Wolverine) – 2013

لوگان (Logan)‌- ۲۰۱۷

فیلم‌های اکشن هیو جکمن طی سال‌های قرن ۲۱ همه در نقش ولوورین خلاصه می‌شود. این بازیگر توانمند و محبوب موفق شد دو دهه بدنش را روی فرم نگه دارد و به یکی از محبوب‌ترین ابرقهرمان‌های مارول جان ببخشد. نقش‌آفرینی هیو جکمن به قدری خوب و ماندگار بود که اصلا نمی‌توان ولوورین را با بازیگر دیگری تصور کرد.

صحنه‌ی اکشن برگزیده

هیو جکمن در نقش ولوورین صحنه‌های اکشن ماندگار زیادی بازی کرده، مثل آن صحنه‌ای که در لوگان با نسخه‌ای پیشرفته‌تر از خودش رو در رو می‌شد و مبارزه می‌کرد. ولی صحنه‌ی اکشن برگزیده‌ی ما از قسمت دوم مردان ایکس است، جایی که به قلعه‌ی پروفسور ایکس حمله می‌کنند و ولوورین برای محافظت از هم قطارهایش آدم بدها را یکی پس از دیگری ناکار می‌کند.

۱۱. تونی جا

فیلم‌ها

سری فیلم‌های اونگ بک (Ong-Bak) – 2003 تا ۲۰۱۰

محافظ (The Protector)‌ – ۲۰۰۵

خشمگین ۷ (Furiousu7) – 2015

تهدید سه‌گانه (Triple Threat) – 2019

اگر هنوز نام تومی جا به گوشتان نخورده است، خیلی زود سراغ سری فیلم‌های اونگ بک بروید تا متوجه شوید چرا در این جایگاه قرار گرفته. نقش‌آفرینی او به حدی خوب و تأثیرگذار بود که جیمز وان برای قسمت هفتم سریع و خشمگین سراغش آمد. تونی جا یک‌تنه سبک مبارزه‌ی تایلندی را به سینمای آمریکا معرفی کرد و به نظر می‌رسد کسی بهتر از او نمی‌تواند آن را اجرا کند.

صحنه‌ی اکشن برگزیده

احتمالا صحنه‌ی مبارزه‌ی فیلم محافظ که در آن تونی جا استخوان تمام دشمنانش را خرد می‌کند بهتر از بقیه به نظر برسد، ولی صحنه‌ای در اونگ بک هست که تونی جا در یک کلاب شبانه تمام مهارت‌هایش را به رخ تماشاچی می‌کشد و به همه نشان می‌دهد چه ستاره‌ی اکشن قدرتمندی است، و ما همان صحنه را انتخاب می‌کنیم.

۱۰. لیام نیسون

فیلم‌ها

بتمن آغاز می‌کند (Batman Begins)‌ – ۲۰۰۵

سری فیلم‌های ربوده شده (Taken) – 2008 تا ۲۰۱۴

خاکستری (The Grey)‌ – ۲۰۱۲

تغییر مسیر لیام نیسون از یک بازیگر جدی درام‌های اسکاری به ستاره‌ی اکشن از آن غافلگیری‌های جذاب هالیوود قرن ۲۱ بود. وقتی در بتمن آغاز می‌کند نقش ضدقهرمان داستان یعنی راس‌الغول را بازی می‌کرد، کمتر کسی حدس می‌زد این مقدمه‌ی حضور لیام نیسون در نقش‌های اکشن باشد. بعد از آن در فیلم ربوده شده بازی کرد و تعجب و شگفتی و تحسین همه را برانگیخت. بیشتر اکشن‌هایی که بعد از ربوده شده بازی کرد، تکرار همان فرمول بودند و لیام نیسون را در موقعیت‌های تنش‌زای بسیاری قرار می‌دادند تا حرکات رزمی بی‌نظیرش را به نمایش بگذارد و ما کیف کنیم. البته او در کنار فیلم‌های مدل ربوده شده، در آثاری مثل تیم آ و برخورد تایتان‌ها هم ظاهر شد و سعی کرد تجربیات جدیدی رقم بزند.

صحنه‌ی اکشن برگزیده

احتمالا همه فوری به یاد صحنه‌ی معروف مکالمه تلفنی در ربوده شده و تهدید جذاب لیام نیسون می‌افتند، ولی در این صحنه اکشن و درگیری نمی‌بینیم. برای همین سراغ فیلم خاکستری می‌رویم و صحنه‌ی پایانی آن را انتخاب می‌کنیم. جایی که لیام نیسون خسته و درمانده به مبارزه‌ی گله‌ای از گرگ‌های تشنه‌ی خون می‌رود.

۹. مت دیمون

فیلم‌ها

سری فیلم‌های بورن (Bourne) – 2002 تا ۲۰۱۶

منطقه‌ی سبز (Green Zone) – 2010

الیسیوم (Elysium) – 2013

وقتی صحبت از فیلم‌های اکشن مدرن می‌شود، همه می‌دانیم که آثار بسیاری مدیون مت دیمون و سری فیلم‌های بورن هستند. تقریبا تمام اکشن‌هایی که بعد از سه‌گانه‌ی اولیه‌ی بورن اکران شدند، از آن تأثیر گرفته بودند. اثرگذاری «هویت بورن» (The Bourne Identity) به حدی بود که بعد از آن فیلم‌های بی‌شماری سعی کردند موفقیتش را تکرار کنند و کپی‌های دسته‌چندمی ساخته شد. مت دیمون اما در فیلم‌های دیگری هم مثل منطقه‌ی سبز و الیسیوم به حضور در ژانر اکشن ادامه داد.

صحنه‌ی اکشن برگزیده

تمام فیلم‌های مجموعه‌ی بورن کلاس درسی است برای ساخت صحنه‌های اکشن و درگیری نفس‌گیری که مخاطب را به دل تنش می‌برند. صحنه‌ی مبارزه‌ی بین جیسون و دِش جایی است که مخاطبان را روی صندلی میخکوب می‌کند. صحنه‌ای که بورن از یک ساختمان می‌پرد و از پنجره‌ی ساختمانی دیگر وارد می‌شود.

۸. دانی ین

فیلم‌ها

قهرمان (Hero) – 2002

منطقه‌ی کشتار (SPL) – 2005

سری فیلم‌های ایپ من (Ip Man) – 2008 تا ۲۰۱۹

روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان (Rogue One: A Star Wars Story) – 2016

دانی ین مدت‌ها پیش از اینکه با فیلم ایپ من سروصدا کند و معروف شود، در فیلم‌هایی مثل «بلید ۲» (Blade II)، قهرمان و «شوالیه‌های شانگهای» (Shanghai Knights) خیلی خوب ظاهر شده بود.

ولی وقتی نقش مربی بروس لی را بازی کرد،‌ تبدیل به یکی از چهره‌های مشهور اکشن شد و خیلی‌ها نامش را شنیدند. او به همین‌ها قانع نشد و با فیلم روگ وان پا در جریان اصلی سینمای آمریکا گذاشت و در یکی از محبوب‌ترین فرنچایزهای تاریخ سینما یعنی جنگ ستارگان به ایفای نقش پرداخت.

صحنه‌ی اکشن برگزیده

چه صحنه‌ای بهتر از مبارزه‌ی دانی ین با ۱۰ نفر که کمربند مشکی دارند در فیلم اول ایپ من؟ در این صحنه به استادانه‌ترین شکل ممکن سبک مبارزه‌ای وینگ چون را تماشا می‌کنیم، همان سبکی که بروس لی را معروف کرد. در این صحنه می‌بینید که ین تک‌تک دشمنان ماهر و کارکشته‌اش را شکست می‌دهد و در این حین حتی یک ضربه را هم هدر نمی‌دهد. هر ضربه به ضربه‌ی بعدی وصل می‌شود و مبارزه‌اش شبیه یک شعر زیبا و منسجم به نظر می‌رسد.

۷. وین دیزل

فیلم‌ها

سری فیلم‌های ریدیک (Riddick)‌ – ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳

سری فیلم‌های سریع و خشمگین (Fast & Furious) – 2001 تا ۲۰۲۱

سه ایکس (XXX) – 2002

حضور وین دیزل در این فهرست اجتناب‌ناپذیر بود و هر عقل سلیمی می‌توانست حدس بزند در ۱۰ تای اول قرار می‌گیرد. وین دیزل بعد از اولین قسمت سریع و خشمگین که سال ۲۰۰۱ اکران شد، موقتا از این فرنچایز فاصله گرفت ولی خودش هم به‌خوبی می‌دانست که علاقه‌اش در کجا ریشه دوانده. وین دیزل و باقی بازیگران این مجموعه‌فیلم یکی از پولسازترین و مشهورترین فرنچایزهای تاریخ سینما را رقم زدند و با هر قسمت استانداردهای صحنه‌های اکشن خودشان را بالا و بالاتر بردند و هربار روش‌های تازه‌ای برای حیرت‌زده کردن تماشاچی پیدا کردند. در بین فیلم‌های بی‌شمار سریع و خشن، وین دیزل در دو فرنچایز دیگر هم ظاهر شد (ریدیک و سه‌ایکس) و همچنین در نقش گروت دوست‌داشتنی به جهان سینمایی مارول پیوست.

صحنه‌ی اکشن برگزیده

«اونا یه تانک اوردن»، این جمله‌ای است که مقدمه‌ی یکی از هیجان‌انگیزترین و عجیب‌ترین صحنه‌های اکشن فرنچایز سریع و خشن را می‌چیند. صحنه‌ای که شاید غیرمعقول و در جاهایی مسخره به نظر برسد، ولی همه عاشقش شدند. به‌ویژه وقتی دام قوانین جاذبه را زیر پا می‌گذارد تا جان لتی را نجات دهد.

۶. شارلیز ترون

فیلم‌ها

ایان فلاکس (Aeon Flux) – 2005

مد مکس: جاده‌ی خشم (Mad Max: Fury Road) – 2015

بلوند اتمی (Atomic Blonde)‌ – ۲۰۱۷

سرنوشت خشمگین (The Fate of the Furious) – 2017

نگهبانانی از دیرباز (The Old Guard) – 2020

شارلیز ترون سال‌های اولیه‌ی قرن ۲۱ را مشغول بازی در فیلم‌ها و نقش‌های جایزه‌بگیر بود و اعتباری رشک‌برانگیز برای خودش دست‌وپا کرد. ولی از سال ۲۰۰۵ و با فیلم ایان فلاکس پا در عرصه‌ی فیلم‌های اکشن گذاشت و هوادارانش با وجهه‌ی تازه‌ای از او روبه‌رو شدند. وقتی با فیلم مد مکس: جاده‌ی خشم و بازی در نقش فیوریوسا همه را شگفت‌زده کرد، دیگر مطمئن شدیم که با یکی از بهترین ستاره‌های زن اکشن سینما طرف هستیم. بعد از این فیلم بود که راه شارلیز ترون برای بازی در اکشن‌هایی مثل بلوند اتمی و نگهبانانی از دیرباز هموار شد.

صحنه‌ی اکشن برگزیده

فیلم بلوند اتمی، صحنه‌ی مبارزه‌ی دیوانه‌وار در راه‌‌پله که ۱۰ دقیقه‌ی توفانی به درازا می‌کشد و فیلم‌برداری‌ آن ۴ روز طول کشید.

۵. جیسون استاتهام

فیلم‌ها

سری فیلم‌های ترانسپورتر (The Transporter) – 2002 تا ۲۰۰۸

سری فیلم‌های کرانک (Crank) – 2006 تا ۲۰۰۹

سری فیلم‌های بی‌مصرف‌ها (The Expendables) – 2010 تا ۲۰۱۴

مکانیک (The Mechanic) – 2011

سری فیلم‌های سریع و خشمگین (Fast & Furious) – 2015 تا ۲۰۱۹

جیسون استاتهام به‌عنوان یک ستاره‌ی اکشن چنان عالی و درجه‌یک عمل کرده که هیچ‌کس اهمیت نمی‌دهد در تمام فیلم‌ها تقریبا نقش یک نفر را بازی کرده. فیلم‌هایی مثل ترانسپورتر، کرانک و «مبارزه‌ی مرگ» (Death Race) در کنار بی‌شمار اثر دیگر به‌قدری سرگرم‌کننده و باحال و تماشایی هستند که همه‌ی ایرادها را فراموش می‌کنیم. جایگاه و موقعیت استاتهام در سینمای اکشن بسیار بالاست و همین باعث شده تا در دو فرنچایز محبوب بی‌مصرف‌ها و سریع و خشمگین نقشی کلیدی داشته باشد و با حضورش جذابیتی ویژه به این دو مجموعه‌فیلم ببخشد.

صحنه‌ی اکشن برگزیده

صحنه‌های دونفره‌ی راک و استاتهام در هابز و شاو همگی به‌یادماندنی و تماشایی هستند، ولی مبارزه‌ی استاتهام در اتوبوس (قسمت اول ترانسپورتر) چیزی است که هرگز فراموش نخواهیم کرد. این صحنه ثابت می‌کرد که استاتهام قادر است در هر سناریو و موقعیتی، دمار از روزگار دشمنانش در آورد.

۴. جانگ زئی

فیلم‌ها

ببر خیزان، اژدهای پنهان (Crouching Tiger, Hidden Dragon) – 2000

قهرمان (Hero) – 2002

خانه‌ی خنجرهای پران (House of Flying Daggers) – 2004

استاد بزرگ (The Grandmaster) – 2013

جانگ زئی شاید در بین ستاره‌های هالیوودی اسم و رسم زیادی نداشته باشد، ولی در تعدادی از مسحورکننده‌ترین و دیدنی‌ترین صحنه‌های اکشن سینما حضور داشته. صحنه‌های مبارزه‌ی او در فیلم ببر خیزان اژدهای پنهان انگ لی فراموش‌نشدنی‌اند و سال ۲۰۰۲ هم در فیلم قهرمان کاری کرد تا نگاه‌ها از جت لی سمت او معطوف شود. در فیلم‌های خانه‌ی خنجرهای پران و استاد بزرگ هم که دیگر به اوج خودش رسید و همه چیز را چند پله بالاتر برد. حالا هم که با فیلم‌های گودزیلا قدم در سینمای آمریکا و هالیوود گذاشته است.

صحنه‌ی اکشن برگزیده

مبارزه در جنگل بامبو، فیلم خانه‌ی خنجرهای پران. هرکسی که این فیلم و این صحنه را ندیده واقعا چیزهای زیادی را از دست داده است.

۳. تام کروز

فیلم‌ها

سری فیلم‌های مأموریت غیرممکن (Mission: Impossible) – 2000 تا ۲۰۲۱

گزارش اقلیت (Minority Report) – 2002

جنگ دنیاها (War of the Worlds) – 2005

جک ریچر (Jack Reacher)‌ – ۲۰۱۲

لبه‌ی فردا (Edge of Tomorrow)‌ – ۲۰۱۴

تام کروز از همان ابتدای قرن ۲۱ و با دومین قسمت از مأموریت غیرممکن جایگاه خودش را به‌عنوان یکی از مطرح‌ترین ستاره‌های اکشن سینمای دنیا محکم کرد. مجموعه‌فیلم‌های مأموریت غیرممکن همیشه خوب و جذاب و دیدنی و باکیفیت بوده‌اند و طی این سال‌ها جذابیت خودشان را حفظ کرده‌اند. ولی تام کروز به دنیای مأموریت غیرممکن محدود نماند و در علمی تخیلی/اکشن‌هایی مثل لبه‌ی فردا،‌ جنگ دنیاها و گزارش اقلیت هم بازی کرد.

صحنه‌ی اکشن برگزیده

وقتی سراغ فیلم‌های مأموریت غیرممکن برویم، دست روی هر صحنه‌ی اکشنی بگذاریم صحنه‌ی برگزیده‌ای خواهد بود. ولی احتمالا صحنه‌ای در مأموریت: غیرممکن – پروتکل شبح (Mission: Impossible – Ghost Protocol) که تام کروز از برج خلیفه آویزان می‌شود بیشتر از بقیه به چشم بیاید. زوایای دوربین در این صحنه خیره‌کننده بود و هیجان عمیقی در تمام دقایقش جریان داشت.

۲. کیانو ریوز

فیلم‌ها

ماتریکس: بارگذاری مجدد (The Matrix Reloaded) – 2003

انقلاب‌های ماتریکس (The Matrix Revolutions) – 2003

مردی از تای چی (Man of Tai Chi) – 2013

سری فیلم‌های جان ویک (John Wick) – 2014 تا ۲۰۱۹

کیانو ریوز دهه‌ی ۹۰ را با ماتریکس، یکی از جریان‌سازترین و بزرگ‌ترین اکشن‌های تاریخ سینما به پایان رساند. دنباله‌های ماتریکس به خوبی اولی نبودند، ولی صحنه‌های اکشن آن‌ها همچنان خیره‌کننده و حیرت‌انگیز بود. حالا و مدت‌ها بعد از تب‌وتاب دهه‌ی ۹۰ و سال‌های اولیه‌ی قرن ۲۱، کیانو ریوز با جان ویک به دنیای اکشن برگشته و دوباره یکی از محبوب‌ترین چهره‌های سینما شده است. جان ویک با سبک مبارزات نفس‌گیر که ادای دینی هم به فیلم‌های جان وو است، مخاطبان زیادی را شیفته‌ی خودش کرده. قسمت چهارم ماتریکس هم که می‌دانیم در راه است. به نظر می‌رسد کار کیانو ریوز با ژانر اکشن حالا حالاها تمام نخواهد شد.

صحنه‌ی اکشن برگزیده

در قسمت سوم جان ویک، مبارزه در موزه یکی از خلاقانه‌ترین صحنه‌های اکشن این فرنچایز است. ولی با این حال صحنه‌ی مبارزه‌ و کشت‌وکشتار جان ویک در کلوپ شبانه در قسمت اول بود که کیانو ریوز را به‌عنوان یک ستاره‌ی اکشن احیا کرد.

۱. ایکو اوِیس

فیلم‌ها

مرانتا (Merantau)‌ – ۲۰۰۹

یورش: رستگاری (The Raid: Redemption) – 2011

یورش ۲ (The Raid2) – 2014

گلوله به سر (Headshot)‌ – ۲۰۱۶

شب برای ما می‌آید (The Night Comes for Us) – 2018

احتمالا خیلی‌ها از خودشان می‌پرسند این دیگر کیست و چرا رتبه‌ی اول را دارد. ولی اگر بخواهید ۱۰ صحنه‌ی اکشن برگزیده‌ی این دو دهه را انتخاب کنید، ایکو اویس در نیمی از آن‌ها حضور دارد. وقتی اویس را در فیلم مرانتا دیدیم، همه چیز خبر از ظهور یک ستاره‌ی رزمی‌کار جدید در سینما می‌داد. او مسیرش را ادامه داد و با دو فیلم یورش، همه را شگفت‌زده و حیران کرد. هر صحنه‌ی مبارزه‌ای که اویس در آن حضور داشته باشد، از هر نظر میخکوب‌کننده خواهد بود و نمی‌توانید چشم از او و حرکاتش بردارید.

صحنه‌ی اکشن برگزیده

در قسمت دوم یورش، مبارزه‌ی راما با آدم‌کش‌ها در آشپزخانه یکی از بهترین صحنه‌های مبارزه‌ی تن‌به‌تن سینماست که با تماشایش خونتان به جوش می‌آید.

