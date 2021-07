انتقام‌جویان: بازی پایانی، پایان حماسه بی‌نهایت بود و در آن، مرد آهنی و دیگر قهرمانان قدرتمند زمین یک بار برای همیشه تانوس را شکست دادند و سنگ‌های ابدیت را به مکان‌های مربوط به خود در جدول زمانی‌شان ارسال کردند. اما این پایان این مجموعه‌ فیلم نبود. در واقع، براساس آن‌ چه استودیو برنامه‌ریزی کرده است، این تنها آغاز کار بود.

چه اتفاقی برای بیوه‌ی سیاه و هاوک‌آی در بوداپست افتاد؟

۵ ابرقهرمان مارول که در «یک مکان ساکت ۲» زنده می‌مانند (و ۵ تا که می‌میرند)

۵ سلاح‌ آزگاردی که در فیلم‌های مارول استفاده شده‌اند

هزاران جهان در دنیای سینمایی مارول وجود دارد و هزاران نسخه از آن جهان‌ها نیز کشف‌ نشده باقی مانده‌اند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که این جهان‌های ناشناخته به داستان مجموعه‌‌ی فیلم‌ها اضافه شوند. بخشی از داستان اصلی فاز ۴، مربوط به چندجهانی مارول است که متشکل از بی‌نهایت واقعیت متناوب است و نه فقط جدول زمانی متناوب. این در واقع، داستانی است که به لطف ابتکار تلویزیونی جدید استودیو مارول برای اولین بار در دیزنی‌پلاس ایجاد می‌شود. واندا‌ویژن (WandaVision) و شاهین و سرباز زمستان (The Falcon and the Winter Soldier) هر کدام سهم خوبی در پی‌ریزی ادامه داستان پس از بازی پایانی داشتند اما این سریال لوکی بود که زمینه را برای روایت بزرگ فاز ۴ فراهم کرد و این مسیر با سریال چه می‌شود اگر…؟ (What If…?) ادامه خواهد یافت و سرانجام شاهد روایات نهایی روی پرده سینما خواهیم بود.

در حال حاضر، مارول چندین سریال تلویزیونی در دست کار دارد که به چندین فیلم در حال ساخت پیوند خواهند خورد. تا کنون فقط فیلم بیوه سیاه منتشر شده است که وقایع قبل از انتقام‌جویان: جنگ ابدیت را بیان کرد. داستان آینده دنیای سینمایی مارول با شانگ‌چی و افسانه ده حلقه در اواخر تابستان ۲۰۲۱ آغاز می‌شود.

۱. شانگ‌چی و افسانه ده حلقه (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)



کارگردان: دستین دنیل کریتون

دستین دنیل کریتون بازیگران: سیمیو لیو، آوکوافینا، تونی لیونگ

سیمیو لیو، آوکوافینا، تونی لیونگ تاریخ انتشار: ۳ سپتامبر ۲۰۲۱ (۱۲ شهریور ۱۴۰۰)

برای اولین بار در مارول به دنیای هنرهای رزمی ورود پیدا می‌کنیم و استودیو مارول از این فیلم به عنوان فرصتی برای بیان داستان ماندارین استفاده می‌کند. هم ماندارین و هم سازمان ده حلقه از ابتدای راه‌اندازی دنیای سینمایی مارول بخشی از داستان مرد آهنی بودند اما در واقع آن‌ها شرور واقعی فیلم و پشت پرده همه چیز نبوده‌اند. اکنون شانگ‌چی به واسطه اژدها، حلقه‌های جادویی و موارد دیگر، حضوری رسمی‌تر پیدا خواهد کرد.

سیمو لیو در نقش شانگ‌چی است و تونی لیونگ در نقش پدرش و ماندارین واقعی بازی می‌کند. افرادی مانند آکوافینوا، میشل یو و هم‌چنین ونگ و ابومینیشن که مبارزه‌شان در تریلر نشان داده شده، حضور خواهند داشت. قسمت هیجان‌انگیز این است که فیلم، داستانی کاملا جدید از مارول را روایت می‌کند. فهمیدن آن از حالا آسان نیست، به ویژه با توجه به گستردگی مجموعه‌فیلم‌ها و تمرکز اصلی فاز ۴ بر چندجهانی.

۲. جاودانگان (Eternals)



کارگردان: کلوئی ژائو

کلوئی ژائو بازیگران: آنجلینا جولی، کیت هرینگتون، ریچارد مدن

آنجلینا جولی، کیت هرینگتون، ریچارد مدن تاریخ انتشار: ۵ نوامبر ۲۰۲۱ (۱۴ آبان ۱۴۰۰)

یکی از جذاب‌ترین فیلم‌های استودیو مارول، جاودانگان است. نگهبانان کهکشان، قبل از ساختن فیلم مختص به هر شخصیت، یک پیش‌نمایش و معرفی خوب برای تیم بود اما دوباره حتی شاهد گسترش داستان جاودانگان از بسیاری از جهات خواهیم بود. از آن‌جا که آن‌ها یک نژاد فناناپذیر از موجودات ابرقدرت هستند، داستان‌شان در طول هزاران سال گسترش یافته و قسمت‌های مختلف تاریخ بشر را به نمایش می‌گذارد و در تمام این مدت، آن‌ها در سایه باقی می‌مانند و هرگز برای دفاع از زمین دخالت نمی‌کنند. حتی در طول فیلم‌های انتقام‌جویان، آن‌ها می‌توانستند خودشان تانوس را شکست دهند اما به هر دلیلی ترجیح دادند که این کار را نکنند. اکنون در فیلم مخصوص خودشان، باید با دشمن باستانی خود یعنی دویانت‌ها روبرو شوند.

جاودانگان نه تنها مفاهیم جدید و عناصر خارق‌العاده‌ای را به مجموعه فیلم‌ها اضافه می‌کند، بلکه تاثیرگذارترین و متنوع‌ترین بازیگران را در بین فیلم‌های ابرقهرمانی دارد، با حضور افرادی مانند آنجلینا جولی، سلما هایک، ریچارد مدن، جما چان، کومایل نانجیانی، کیت هرینگتون، لورن ریدلوف و موارد دیگر و نیازی به گفتن نیست که توسط برنده اسکار اخیر، کلوئی ژائو کارگردانی می‌شود و پتانسیل زیادی برای تبدیل شدن به پرمخاطب‌ترین فیلم سال‌های اخیر دارد. متاسفانه اطلاعات کمی در مورد داستان اصلی بیان شده است.

۳. مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست (Spider-Man: No Way Home)



کارگردان: جان وایت

جان وایت بازیگران: تام هالند، زندایا، جیمی فاکس

تام هالند، زندایا، جیمی فاکس تاریخ انتشار: ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱ (۲۶ آذر ۱۴۰۰)

سومین و احتمالا آخرین قسمت از سری جدید مرد عنکبوتی، پیتر پارکر با بازی تام هالند را برای یک ماجراجویی در چندجهانی بازمی‌گرداند که در آن، توبی مگوایر و اندرو گارفیلد نیز ظاهر می‌شوند. متاسفانه با توجه به مرگ تونی استارک در فیلم انتقام‌جویان: بازی پایانی، رابرت داونی جونیور برای این فیلم برنمی‌گردد. در عوض، به نوعی، نقش مربی توسط دکتر استرنج با بازی بندیکت کامبربچ پر می‌شود. اگرچه جزئیات دقیق داستان هنوز دست کم تا زمان انتشار اولین تریلر مشخص نیست اما هیجان زیادی که در مورد فیلم وجود دارد به دلیل کاراکتر‌های شرور آن است.

آلفرد مولینا به عنوان دکتر اختاپوس و جیمی فاکس در نقش الکترو هر دو در دنیای مرد عنکبوتی حضور دارند. به دلیل حضور کامبربچ در این اثر، مرد عنکبوتی نیز به فیلم دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی، فیلم بعدی مارول، پیوند می‌خورد.

۴. دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی (Doctor Strange in the Multiverse of Madness)



کارگردان: سمی ریمی

سمی ریمی بازیگران: بندیکت کامبربچ، تام هیدلستون، الیزابت اولسن

بندیکت کامبربچ، تام هیدلستون، الیزابت اولسن تاریخ انتشار: ۲۵ مارس ۲۰۲۲ (۵ فروردین ۱۴۰۱)

شش سال پس از اکران اولین فیلم دکتر استرنج، همان‌طور که از عنوان آن پیداست، دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی، این شخصیت را به سمت واقعیت‌های دیگری سوق می‌دهد. به لطف قسمت آخر فصل ۱ لوکی، چندجهانی مارول اکنون کاملا آزاد و گسترده شده است. شاخه‌های مختلفی در حال جدا شدن هستند که در بقیه فاز ۴ تاثیرگذار خواهند بود و همه این‌ها ممکن است در دکتر استرنج ۲ به اوج خود برسند. شاید با اسرار‌آمیز‌ترین تولید مارول روبه رو باشیم، چرا که این استودیو تقریبا چیزی درباره اتفاقات این فیلم، فاش نکرده است. حضور هیچ شخصیت شروری تایید نشده و هیچ جزئیاتی در مورد چگونگی جمع شدن چندجهانی وجود ندارد. شاید آن‌ها منتظر هستند تا سریال چه می‌شود اگر…؟ به پایان برسد که می‌تواند داستان‌های آینده را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

اما جدا از روایت، انتظار بسیاری از بازیگران وجود دارد. از آن‌جا که فیلم انتقام‌جویان دیگری در راه نیست، این فیلم به عنوان پروژه بزرگ فاز ۴ ایفای نقش می‌کند و بندیکت کامبربچ، الیزابت اولسن در نقش اسکارلت و احتمالا تام هیدلستون در نقش لوکی بازی خواهند کرد. تام هالند نیز با توجه به حضور دکتر استرنج در فیلم مرد عنکبوتی می‌تواند در این فیلم ظاهر شود اما در این مورد باید صبر کرد.

۵. ثور: عشق و تندر (Thor: Love & Thunder)



کارگردان: تایکا وایتیتی

تایکا وایتیتی بازیگران: کریس همسورث، کریستین بیل، ناتالی پورتمن

کریس همسورث، کریستین بیل، ناتالی پورتمن تاریخ انتشار: ۶ می ۲۰۲۲ (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱)

برخلاف سایر انتقام‌جویان، ثور هنوز دنیای سینمایی مارول را ترک نکرده است. او در فیلم ثور: عشق و تندر که در آن، ناتالی پورتمن به عنوان جین فاستر بازی می‌کند، به سینماها بازمی‌گردد. مطمئنا داستان او یک تغییر خواهد داشت، زیرا تایید شده است که جین در نقش نسخه زن ثور و خدای تندر خواهد بود. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که او از میولنیر استفاده کند که در پایان انتقام‌جویان: بازی پایانی به گذشته بازگردانده شد. در ادامه نگهبانان کهکشان نیز به آن‌ها می پیوندند.

ثور در بازی پایانی، از پادشاهی ازگارد کناره‌گیری کرد و آن را به نگهبانان سپرد. پس طبیعی است که داستان هر دو آن‌ها در فیلم آینده تایکا وایتیتی ادامه داشته باشد. خواه ثور در ماجراجویی جدید خود به کمک نگهبانان احتیاج داشته باشد یا نه، این قهرمان ازگاردی سرانجام با گور، قصاب خدایان و شرور اصلی فیلم روبرو می‌شود. در مجموع، ثور: عشق و تندر، وحشی‌ترین فیلم مارول به نظر می‌رسد و بر اساس عکس‌های منتشر‌شده فیلم، مطمئنا چنین است.

۶. پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه (Black Panther: Wakanda Forever)



کارگردان: رایان کوگلر

رایان کوگلر بازیگران: لتیتا رایت، دنیل کالویا، اریک بانا

لتیتا رایت، دنیل کالویا، اریک بانا تاریخ انتشار: ۸ جولای ۲۰۲۲ (۱۷ تیر ۱۴۰۱)

درگذشت غم‌انگیز چادویک بوزمن در سال ۲۰۲۰ به معنای حضور محدود او در این فیلم خواهد بود. همه کنجکاو هستند که ببینند مارول چگونه داستان خود را اداره می‌کند، زیرا بوزمن هرگز نتوانست خود را برای فیلم‌برداری دنباله پلنگ سیاه برساند. به هر حال، این مسئله تاثیری بر روند رایان کوگلر و استودیو مارول نداشته است. آن‌ها معتقدند که با ساختن دنیای واکاندا و مردم آن، به میراث به جا مانده بوزمن، احترام خواهند گذاشت.

بر اساس گزارشات، داستان فیلم فقط در مورد نام واکاندا نیست، بلکه ادای احترامی مناسب به فیلم اصلی و تاثیر آن بر جامعه است. شایعاتی وجود دارد که نیمور نیز در فیلم ظاهر خواهد شد و زمینه را برای معرفی شهر آتلانتیس فراهم می‌کند. آتلانتیس داستانی است که مدت‌هاست طرفداران را شیفته خود کرده و دیدن این روایت در سینماها چیز دیگری خواهد بود. در حال حاضر، حضور بازیگران اصلی فیلم اول برای این دنباله نیز تایید شده اما تاکنون، مارول چیزی در مورد بقیه بازیگران و شخصیت‌ها عنوان نکرده است.

۷. مارول‌ها (The Marvels)



کارگردان: نیا داکوستا

نیا داکوستا بازیگران: بری لارسون، پارک سئوجون، زیو اشتون

بری لارسون، پارک سئوجون، زیو اشتون تاریخ انتشار: ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲ (۲۰ آبان ۱۴۰۱)

کاپیتان آمریکا ۲ دیگر فقط در مورد کاپیتان مارول نیست. به همین دلیل نام آن، مارول‌ها است. کارول دانورس با بازی بری لارسون شاید اولین شخصیت مارول بوده باشد اما قطعا آخرین نفر نخواهد بود. تیونا پاریس نیز در نقش مونیکا رمبو به جمع بازیگران خواهد پیوست. او اولین بار به عنوان رمبو در سریال وانداویژن ظاهر شد که در آن چندین بار با عبور از سد وست‌ویو، قدرت‌های خود را به دست آورد. گرچه دقیقا مشخص نیست که نقش او در این فیلم چه خواهد بود.

هم‌چنین ایمان ولانی نیز در نقش کمالا خان با نام مستعار خانم مارول جزو بازیگران است. مدت‌هاست که این استودیو می‌خواست از کمالا خان در فیلم‌هایش استفاده کند که به نظر می‌رسد این تلاش‌ها در این فیلم به نتیجه برسد. خانم مارول به یک مجموعه تلویزیونی در دیزنی‌پلاس تبدیل شده است که در اواخر سال ۲۰۲۱ اکران می‌شود و این کاراکتر، پس از سریال، در این فیلم حضور خواهد داشت.

۸. مرد مورچه‌ای و زنبورک (Ant-Man and the Wasp: Quantumania)



کارگردان: پیتون رید

پیتون رید بازیگران: جاناتان میجرز، کاترین نیوتون، هانا کامن

جاناتان میجرز، کاترین نیوتون، هانا کامن تاریخ انتشار: ۱۷ فوریه ۲۰۲۳ (۲۸ بهمن ۱۴۰۱)

فیلم‌های قبلی مرد مورچه‌ای پس از فیلم‌های انتقام‌جویان منتشر می‌شدند که این موضوع باعث شده بود تا توجهات به آن‌ها کمتر شود اما حالا چنین چیزی در مورد مرد مورچه‌ای و زنبورک صدق نخواهد کرد. علاوه بر بازیگران اصلی، پل راد، مایکل داگلاس، میشل فایفر و اوانجلینا لیلی نیز در این قسمت حضور دارند.

سریال لوکی، نسخه‌ای از کنگ فاتح را نشان داد اما این شخصیت شرور که در طول زمان و از طریق نسخه‌های مختلف خود، ویرانگری می‌کند، به طور کامل در مرد مورچه‌ای ۳ ظاهر می‌شود. اما به غیر از حضور کنگ در این فیلم، قطعا شاهد کشف قلمرو کوانتوم در آن خواهیم بود. این موضوع در فیلم دوم به صورت سطحی مطرح شد و به نظر می‌رسد که مرد مورچه‌ای و زنبورک سرانجام به عمق کارکرد‌های داخلی قلمرو کوانتوم و اسرار آن پی خواهند برد.

۹. نگهبانان کهکشان بخش ۳ (Guardians of the Galaxy Vol. 3)



کارگردان: جیمز گان

جیمز گان بازیگران: کریس پرت، دیو باتیستا، کارن گیلان

کریس پرت، دیو باتیستا، کارن گیلان تاریخ انتشار: ۵ می ۲۰۲۳ (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲)

درست مثل دکتر استرنج در فیلم چندجهانی دیوانگی، شش سال از پخش فیلم اول نگهبانان کهکشان می‌گذرد. طبق گزارشات، فیلم سوم قرار بود در سال ۲۰۲۰ به سینماها بیاید اما به دلیل اخراج جیمز گان در سال ۲۰۱۸ (اگرچه مجددا به کار گرفته شد)، مارول مجبور شد که برنامه را جابجا کند. اکنون نگهبانان کهکشان ۳ قرار است در ماه می ۲۰۲۳ اکران شود و کل بازیگران اصلی را هم در خدمت دارد. با این حال، مخاطبان می‌توانند زودتر در فیلم ثور: عشق و تندر، از نگهبانان کهکشان دیدن کنند.

متاسفانه هیچ جزئیاتی در مورد داستان به اشتراک گذاشته نشده است. با این حال، چندین نفر از عوامل تایید کرده‌اند که این فیلم آخرین فیلم نگهبانان است. نسخه دیگری از این تیم می‌تواند در آینده ظاهر شود یا برخی از شخصیت‌ها می‌توانند به سری فیلم‌های دیگر بروند اما در حال حاضر این موضوع نامشخص است.

۱۰. چهار شگفت‌انگیز (Fantastic Four)



کارگردان: جان واتس

جان واتس بازیگران: رید ریچاردز، سوزان استورم، بنجامین گریم

رید ریچاردز، سوزان استورم، بنجامین گریم تاریخ انتشار: احتمالا ۲۰۲۳

استودیو مارول به لطف خرید شرکت سازنده چهار شگفت‌انگیز توسط دیزنی، حقوق آن فیلم را به دست آورد و این استودیو اعلام کرد که برای این تیم ابرقهرمان، یک فیلم دیگر خواهد ساخت. شرکت اولیه سازنده، چندین بار برای ساخت دنباله اقدام کرد اما در نهایت به دلایل گوناگون موفق نشد. حالا با سپرده شدن کارها به دست مارول، تماشاگران منتظر یک فیلم جذاب از این چهار قهرمان هستند. چهار شگفت‌انگیز در حال حاضر تنها فیلم پیش رو و بدون تاریخ اکران است که کارگردان دارد. به دلیل نتیجه‌گیری از سه‌گانه مرد عنکبوتی مارول، جان واتس کارگردانی این فیلم را نیز بر عهده دارد. به هر حال، دیزنی در حال حاضر دارای سه تاریخ اکران رزرو نشده در ماه‌های جولای، اکتبر و نوامبر است که فیلم می‌تواند در یکی از این ماه‌ها در سال ۲۰۲۳ اکران شود.

۱۱. تیغه (Blade)



کارگردان: سینیچیرو واناتابه

سینیچیرو واناتابه بازیگران: ماهرشالا علی، جان وست

ماهرشالا علی، جان وست تاریخ انتشار: احتمالا ۲۰۲۳

فقط کسی مثل ماهرشالا علی می‌تواند با رئیس استودیو مارول تماس بگیرد و از او بخواهد تا در فیلمی از مارول بازی کند و درخواستش مورد قبول واقع شود. کوین فیج این موضوع را در کامیک‌کان بین‌المللی سن‌دیگو در سال ۲۰۱۹ تایید کرد. علی قبلا در سری فیلم‌های لوک کیج در نتفلیکس نقش شخصیت شرور کاتن‌ماوث را بازی می‌کرد و حالا دوباره به صحنه بازمی‌گردد. وسلی اسنایپس پیش از این، بازیگر اصلی تیغه در دهه ۹۰ و بعد از آن بود اما آن فیلم‌ها جدا از اقتباس امروزی مارول هستند. اگرچه تاریخ اكران هنوز مشخص نشده است اما استیسی اوسی برای نوشتن فیلم‌نامه در سال ۲۰۲۱ استخدام شد و طبق گزارشات، فیلم‌برداری آن قرار است در ژوئیه ۲۰۲۲ آغاز شود و احتمالا در اکتبر یا نوامبر ۲۰۲۳ اکران می‌گردد.

۱۲. ددپول ۳ (Deadpool 3)



بازیگران: رایان رینولدز، جاش برولین، جیمز مکاوی

رایان رینولدز، جاش برولین، جیمز مکاوی تاریخ انتشار: ۲۰۲۳ یا ۲۰۲۴

منحصر به فرد بودن ددپول امتیازی است که مارول می‌تواند از آن استفاده کند و از آن‌جا که بازی رایان رینولدز در این شخصیت به طرز باورنکردنی در سراسر جهان محبوب شده، دلیلی ندارد که استودیو بخواهد این نقش را بازسازی کند، چرا که این تصمیم مورد استقبال طرفداران قرار نخواهد گرفت. بنابراین ددپول ۳ تحت نظارت مارول ساخته می‌شود و برای تماشای بالای ۱۷ سال مناسب است. در حال حاضر کارگردان فیلم مشخص نیست اما وندی مولینوکس و لیزی مولینوکس‌لوگلین برای نوشتن فیلم‌نامه استخدام شده‌اند و انتظار می‌رود فیلم‌برداری بعد از سال ۲۰۲۱ آغاز شود. این بدان معناست که ددپول ۳ در اواخر سال ۲۰۲۳ یا شاید ۲۰۲۴ اکران می‌شود.

۱۳. کاپیتان آمریکا ۴ (Captain America 4)



کارگردان: کاری اسکوگلند

کاری اسکوگلند بازیگران: آنتونی مکی، سباستین استن

کریس ایوانز دیگر نقش استیو راجرز را بازی نمی‌کند اما این بدان معنا نیست که دوران کاپیتان آمریکا در مارول به پایان رسیده است. آنتونی مکی یا سم ویلسون، کاپیتان آمریکای جدید است و همزمان با پایان سریال شاهین و سرباز زمستان، گزارش شد که نویسندگان سریال، مالکوم اسپلمن و دالان موسون در حال نوشتن یک فیلم‌نامه برای کاپیتان آمریکا ۴ هستند. با حل نشدن داستان شارون کارتر، احتمال بازگشت او به عنوان یک ضدقهرمان نیز وجود دارد. از آن‌جا که این فیلم اخیرا مورد بهره‌برداری قرار گرفته، شاید مدتی طول بکشد تا در سینماها اکران شود.

۱۴. مردان ایکس (X-Men)



این فیلم یکی از مورد انتظارترین فیلم‌های استودیو مارول است. کوین فیج، زمانی که در سن‌دیگو بود در مورد ساخت این پروژه صحبت کرد اما از آن زمان هیچ چیز دیگری درباره‌ی این اثر اعلام نشده است. این‌که آیا یک فیلم مختص مردان ایکس ساخته می‌شود یا این‌که این تیم ابرقهرمان جهش‌یافته در داستان دیگری گنجانده شوند، هنوز نامعلوم است اما پس از معامله دیزنی و فاکس، مطمئنا می‌توان گفت که مردان ایکس بخشی از پروژه آینده مارول هستند.

منبع: Screenrant

نوشته ۱۴ فیلم مارول که پس از سریال لوکی منتشر می‌شوند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala