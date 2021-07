هیولاهای شرور احتمالی فیلم گودزیلا پس از مگاگودزیلا

او در فیلم گودزیلا: پادشاه هیولاها (Godzilla: King of the Monsters)، گیدورا را شکست داد و در پایان فیلم گودزیلا در برابر کنگ (Godzilla vs. Kong)، به کمک کنگ بر مگاگودزیلا غلبه کرد.

با توجه به شرایط موجود، در حال حاضر مشخص نیست که آیا گودزیلا حریف دیگری برای مبارزه در مانسترورس داشته باشد یا خیر. گودزیلا: پادشاه هیولاها یک شکست مالی را در پی داشت که ممکن است به آینده مانسترورس صدمه زده باشد و هم‌چنین می‌تواند دلیل این باشد که شرکت‌های لجندری و برادران وارنر پس از آن، فیلم دیگری را در این زمینه منتشر نکردند اما با توجه به شرایط، گودزیلا در برابر کنگ در گیشه عملکرد خوبی داشت. با این اوصاف، هنوز سخت است که بگوییم استودیوهای سازنده نسبت به مانسترورس اعتماد کامل دارند اما اگر از موفقیت این فیلم‌ها اطمینان نسبی داشته باشند، می توان تایید کرد که فیلم‌های جدید گودزیلا و کنگ در هفته‌ها یا ماه‌های آینده به مرحله ساخت و تولید خواهند رسید.

جای سوال است شرکت لجندری از چه موجودی به عنوان دشمن آینده گودزیلا استفاده می‌کند و شاید از شخصیت‌های قبلی شرکت توهو برای انتخاب این ضدقهرمان بهره ببرد. هیولاهای زیادی در گنجینه توهو موجود هستند که هر کدام می‌توانند مورد مناسبی برای مانسترورس باشند. برخی از موجودات شانس کمی برای حضور در قسمت بعدی دارند. برای مثال با توجه به حضور گیدورا در دو فیلم اخیر، بعید است که شاهد او باشیم و همینطور هیولاهای شروری مانند گابارا و مگالون نیز گزینه‌های خوبی برای گودزیلا ۳ به نظر نمی‌رسند اما به غیر از این موارد، باز هم هیولاهای دیگری در لیست قرار دارند.

گیگان

هیولای حشره‌ای بیگانه و سایبورگ، مورد علاقه طرفداران گودزیلا و یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها برای نقش ضدقهرمان گودزیلا ۳ است. گیگان به لطف تیغه‌های قلاب‌مانند که به جای دست او عمل می‌کنند، اولین موجود در تاریخ سینما است که گودزیلا را زخمی کرده است. گودزیلا در سال ۱۹۷۲ در فیلم گودزیلا در برابر گیگان، شکست افتضاحی از گیگان خورد و بعد از آن مبارزه، گیگان به عنوان یکی از شرورترین هیولاها شناخته می‌شود. علی‌رغم اهمیت گیگان، او در واقع هیچ وقت تهدیدی جدی برای گودزیلا نبوده است. او در هر دو فیلم گودزیلا در برابر گیگان و گودزیلا در برابر مگالون، به عنوان یار کمکی برای گیدورا و مگالون حضور داشت و خودش نقش پر رنگی نداشت. او هم‌چنین در سال ۲۰۰۴ و در فیلم جنگ‌های پایانی یک ضدقهرمان ثانویه بود.

با توجه به موارد ذکر شده، گیکان واقعا هنوز فرصتی برای بودن در کانون توجهات نداشته است اما گودزیلا ۳ می‌تواند اوضاع را تغییر دهد و نسخه جدید و قاطعی از این هیولا را ارائه نماید و او می‌تواند درست مثل گیدورا، یک تایتان بیگانه باشد که به زمین راه یافته است. شاید سناریو این گونه باشد که او در جایی خوابیده است و سپس با اقدامات سازمان‌هایی مانند مونارک و ایپکس از خواب بیدار می‌شود.

دستورویا

توهو در سال ۱۹۹۵ با فیلم گودزیلا در برابر دستورویا که با مرگ غم‌انگیز گودزیلای هایسی همراه بود، دوره این پادشاه هیولاها را به پایان رساند. هایسی که به دلیل آسیب‌پذیری از تشعشعات هسته‌ای، از ابتدای فیلم، حال خوشی نداشت، قبل از مرگ مجبور شد آخرین مبارزه خود را با دستورویا انجام دهد. هیولایی که در ابتدا سخت‌پوست بود و به وسیله یک سلاح نابودکننده اکسیژن، جهش پیدا کرده بود.

هایسی حتی با تقویت نیروی هسته‌ای خود، برای شکست دادن دستورویا مشکلات زیادی داشت اما در پایان، توانست قبل از فدا کردن جان خود برای نجات پسرش، بر دستورویا غلبه کند. دستورویا به عنوان برترین شرور دوره هایسی، طرفداران زیادی دارد و بسیاری از مخاطبان خواهان حضور او در قسمت‌های جدید هستند.

گودزیلای فضایی

فیلم گودزیلا در برابر گودزیلای فضایی با وجود مشکلات داستانی زیاد، یکی از مورد احترام‌ترین فیلم‌های مانسترورس است و با استقبال بالای طرفداران روبه‌رو شد. گودزیلای فضایی یک موجود شرور فرازمینی است که در اثر یک اتفاق در فضا ایجاد شد. به نوعی در بافت بدن او، سلول‌هایی کهکشانی و از جنس سیاهچاله‌‌ قرار داشتند که موجب شده بود تا حتی گودزیلا هم بدون کمک، نتواند او را شکست دهد. او می‌تواند یکی از گزینه‌های بعدی سرگرم‌کننده مانسترورس باشد. بدن او شبیه گودزیلا است و کریستال‌های بزرگ سفید رنگ روی شانه‌های او، ظاهری متفاوت و کاملا هولناک به او بخشیده‌اند که نیاز به بروزرسانی زیادی ندارد. تنها چیزی که او نیاز دارد یک داستان جدید است.

بیولانته

این هیولا کاملا مناسب مانسترورس است. این موجود غول‌پیکر و گیاه‌مانند، محصول یک آزمایش شکست‌خورده بود و از ترکیب ژن گودزیلا، گل رز و ژن دختر یک دانشمند به وجود آمد و نکته غم‌انگیز ماجرا این است که شاید روح دختر آن دانشمند در بدن این هیولا حلول کرده باشد و به معنای دیگر، بیولانته، با وجود ظاهر ترسناکش، به یک چهره مظلوم و هم‌چنین یک قربانی تبدیل شود. چرا که او قربانی اشتباهات و غفلت انسان‌ها است.

گودزیلا در برابر بیولانته اولین اثر مجموعه گودزیلا نبود که به مسائل زیست‌محیطی پرداخت اما پیام این فیلم نسبت به باقی آثار، واضح و صریح‌تر بود. از آن‌جا که بشریت ریشه همه مشکلات مانسترورس است، حضور بیولانته در گودزیلا ۳ منطقی بنظر می‌رسد. احتمالا جالب است که شاهد این باشیم تا گودزیلا برای مقابله با او و نجات کره زمین یک بار دیگر از اعماق اقیانوس خارج شود.

منبع: Screenrant

نوشته هیولاهای شرور احتمالی فیلم گودزیلا پس از مگاگودزیلا اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala