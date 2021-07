داستان واقعی فیلم آخرین دوئل ریدلی اسکات از چه قرار است؟

در کنار فیلم خانه گوچی (House of Gucci)، آخرین دوئل اولین اثر به کارگردانی اسکات بعد از فیلم تمام پول‌های جهان (All the Money in the World) و فیلم علمی‌تخیلی بیگانه: پیمان (Alien: Covenant) در سال ۲۰۱۷ است و مخاطبان مشتاق هستند تا ببینند ساخته جدید این کارگردان نام آشنای هالیوود چگونه است. فیلم جدید اسکات از کتاب آخرین دوئل به قلم اریک جاگر اقتباس شده است و داستان واقعی یک دوئل در قرن ۱۴ میلادی بین یک شوالیه فرانسوی و اربابی را روایت می‌کند که در آن شوالیه، ارباب را به تجاوز به همسرش متهم می‌کند.

۲۷ فیلم و سریال جدید که در سال ۲۰۲۱ توسط HBO Max منتشر خواهد شد

۱۰ فیلم که در آن‌ها شخصیت‌ شرور تبدیل به قهرمان می‌شود

۱۴ نکته درباره‌ی سه‌گانه‌ی شوالیه‌ی تاریکی که احتمالا نمی‌دانستید

با توجه به محتوای بحث‌برانگیز فیلم، بسیاری از استودیوها شگفت زده شدند که چرا دیزنی تا به حال، حق تولید فیلم را نفروخته است. با این وجود، بعدها دیزنی متوجه شد که استودیوهای زیادی در تلاش‌ هستند تا حقوق فیلم را بخرند، بنابراین بر موضع خود ایستاد و اسکات را به عنوان کارگردان فیلم، انتخاب کرد. در ابتدا قرار بود آخرین دوئل در ژانویه ۲۰۲۱ اکران شود اما همه‌گیری کرونا باعث تاخیر در تولید شد و تاریخ اکران رسمی را به ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱ منتقل کرد.

همکاران قدیمی، بن افلک و مت دیمون در آخرین دوئل بار دیگر کنار هم قرار می‌گیرند و مت دیمون در نقش اصلی شوالیه ژان دو کاروژ در فیلم بازی می‌کند. از دیگر بازیگران می‌توان به آدام درایور در نقش مخالف دامون به عنوان ژاك لو گریس، جودی كومر در نقش همسر ژان و الكس لاوتر در نقش پادشاه چارلز ششم اشاره كرد. ریدلی اسکات در این فیلم قرن چهاردهمی، نبردی تا آخرین قطره خون را به تصویر می‌کشد.

دوره زمانی آخرین دوئل: جنگ‌های صدساله

آخرین دوئل در قرن ۱۴ میلادی در فرانسه اتفاق می‌افتد و تاریخ دقیق برگزاری و اوج‌گیری دوئل، ۲۹ دسامبر سال ۱۳۸۶ است. این ماجرا در اروپای قرون وسطی در زمانی اتفاق می‌افتد که تنها ۵۰ سال از ۱۱۶ سال جنگ‌های صدساله گذشته بود. این جنگ یکی از خونین‌ترین و طولانی‌ترین نبردهای تاریخ، شبیه نبردهای وایکینگ‌ها، شامل یک سری درگیری‌ها بین انگلیس و فرانسه بود که در درجه اول به دلیل ادعای تسلط بر تاج و تخت فرانسه توسط انگلیسی‌ها شروع شد.

با ادامه جنگ، درگیری به احساسات ملی‌گرایانه تبدیل شد که باعث جدایی بیشتر ملت‌های اروپای غربی و مبارزه برای قدرت بیشتر شد. پنج نسل پادشاه از خانواده‌های رقیب تلاش کردند تا به تسلطی گسترده بر اروپا برسند و به احساسی ملی‌گرایانه دامن زدند که اتحاد ملل را در اروپای غربی از بین برد و نابودکننده مفهوم جوان‌مردی در قرون وسطی بود. بینندگان منتظر می‌مانند تا بدانند که آخرین دوئل نسبت به باقی فیلم‌های ریدلی اسکات چه جایگاهی دارد. داستان آن مطمئنا در مرحله دوم جنگ صد‌ساله و در پایان جنگ کارولین اتفاق می‌افتد، زمانی که شاه چارلز پنجم می‌میرد و پسر ۱۱ ساله اش، چارلز ششم در سال ۱۳۸۰ به سلطنت می‌رسد. در سال ۱۴۵۳ بود که انگلیسی‌ها شکست خوردند و فرانسه کنترل ملک خود را حفظ کرد و این پایانی بود بر درگیری بلندمدت و تاریخی فرانسه و انگلیس.

داستان واقعی آخرین دوئل: اتهام مارگارت دو کاروژ

همسر ژان دو کاروژ شخصیتی بحث‌برانگیز به عنوان دختر رابرت دو تیبوویل بود. رابرت پادشاهی از نورماندی بود که در چندین جنگ، علیه پادشاهان فرانسوی، ایستادگی کرده بود. ژان به این امید با مارگارت ازدواج کرد تا سعی کند از نفوذ پدر زنش استفاده نماید و یک قطعه زمین را از ژاک لو گریس (آدام درایور)، رقیب خود پس بگیرد. این ادعا به دادگاه کنت پیر کشیده شد و در نهایت املاک به لو گریس رسید. پس از آن‌كه كاروژ دادگاه را باخت، شهرت و اعتبار وی در دادگاه پیر رو به زوال رفت و اختلاف او با لو گریس بیشتر شد. بعد از دو تلاش ناموفق دیگر برای مالکیت زمین‌ها، کاروژ، لو گریس را مقصر شکست‌های خود دانست. حدود یک سال بعد، این مردان به یک‌دیگر قول دادند که به درگیری خود پایان دهند و پس از آن کاروژ، لو گریس را به همسرش معرفی کرد.

پس از شکست‌های پی در پی فرانسه در جنگ صد ساله، کاروژ درمانده و ناتوان به خانه بازگشت، در حالی که لو گریس ثروتمندتر شد و شهرت زیادی یافت. در روزی که مارگاریت بدون مادر و خدمتکارانش، تنها در خانه مانده بود (این امر در قرون وسطی برای زنان نجیب‌زاده امری نادر بود)، ظاهرا لو گریس برای ابراز علاقه به او، در خانه مارگاریت حاضر شد. مارگاریت مقاومت کرد، بنابراین لو گریس به زور وارد خانه شد و از او خواستگاری کرد. وقتی مارگاریت دوباره امتناع کرد، وی با کمک دوستش، آدام لوول با خشونت به او تجاوز کرد. او ادعا کرد اگر مارگاریت به کسی بگوید او را خواهد کشت، بنابراین تا وقتی که شوهرش به خانه برگردد سکوت اختیار کرد و پس از آن به ژان اعتراف کرد و توضیح داد که چه اتفاقی بین او و لو گریس افتاده است.

ژان دو کاروژ در برابر ژاک لو گریس: در واقعیت چه اتفاقی افتاد؟

بعد از این‌که کنت پیر، لو گریس را از اتهامات تبرئه کرد و مارگاریت را به دروغ‌گویی و خواب دیدن متهم نمود، کاروژ شخصا به شاه چارلز ششم متوسل شد. کاروژ معتقد بود که دیگر دادرسی کیفری عادلانه‌ای در کار نخواهد، بنابراین او درخواست نبردی تا آخرین نفس را داد تا شخص زنده دوئل، مدعی حق شناخته شود. قضات دادگاه مقدماتی نتوانستند تصمیم بگیرند که چه کسی مقصر است، بنابراین پرونده به این دوئل کشیده شد. روشی که قبل‌تر در فرانسه معمول بود و در اواخر قرن سیزدهم بسیار کم اجرا می‌شد.

دوئل بین کاروژ و لو گریس به محفل تماشای کل پاریس تبدیل شد و صدها شهروند برای دیدن آن آمدند و پادشاه چارلز ششم آن را جزو رویدادهای سری‌مهمانی‌ها و جشن‌های خود معرفی کرد. این مردان ابتدا با اسب‌های خود و با تبر، خنجر، زره و کلاه‌خود، چهار راند به مبارزه پرداختند و در ادامه از اسب پیاده شدند و با پای پیاده برای کشتن یک‌دیگر تلاش نمودند. لو گریس با ضربه چاقو ران کاروژ را زخمی کرد و باعث شد کاروژ با عصبانیت و وحشیانه تلافی کند و لو گریس را به زمین بچسباند و بارها با شمشیر به او ضربه بزند. کاروژ با عصبانیت صورت لو گریس را پاره کرد و از او خواست تا به گناهش اعتراف کند که لو گریس پاسخ داد که به نام خدا، او بی‌گناه است. این پاسخ، خشم و عصبانیت کاروژ را دربرداشت و وی گردن لو گریس را برید و او را کشت.

آیا این نبرد واقعا آخرین دوئل بود؟ فرانسه چه زمانی دوئل کردن را ممنوع کرد؟

در حالی که این رویداد به عنوان آخرین دوئل فرانسه به یادگار مانده است اما در حقیقت آخرین آن‌ها نیست. در زمان نبرد کاروژ و لو گریس، دوئل در فرانسه غیرمعمول بود، بنابراین این یک نمایش نادر با حضور افراد مهمی بود که جمعیت زیادی را به خود جلب می‌کرد. فیلم ریدلی اسکات این نبرد را به عنوان آخرین دوئل معرفی می‌کند اما این آخرین دوئل فرانسه به معنای واقعی کلمه نبود. دوئل برای تقریبا دو قرن پس از آن دوره نیز در فرانسه مجاز بود، هرچند که به طور رسمی برای احکام قضایی تحت نظارت پادشاه و پارلمان برگزار نمی‌شد.

بر اساس مقالات، در قرن شانزدهم بود که چارلز نهم، حکم ممنوع بودن دوئل را صادر کرد و در آن هر کسی را که درگیر دوئل بود، به قتل می‌رساند اما این حکم نیز مانع پاریسی‌ها نشد. دوئل به عنوان یک رویه در فرانسه ادامه پیدا کرد و در سال ۱۶۲۶، پادشاه لوئی هشتم یک حکم رسمی علیه دوئل صادر کرد. روند دوئل در قرن‌های بعدی کند شد اما در واقع دوئل نهایی در فرانسه در سال ۱۹۶۷ برگزار شد که دو سیاستمدار، پس از فحاشی، یک‌دیگر را به چالش کشیدند.

منبع: Screenrant

نوشته داستان واقعی فیلم آخرین دوئل ریدلی اسکات از چه قرار است؟ اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala