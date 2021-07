در میان مشهورترین آثاری که این دوره شاهد اکران‌شان خواهیم بود باید به فیلم سینمایی «تل‌ماسه» (Dune) ساخته جدید و پرستاره دنی ویلنوو اشاره کرد. این اثر حماسی و علمی‌-تخیلی پرستاره بازیگرانی همچون تیموتی شالامی، ربکا فرگوسن، جاش برولین، اسکار آیزاک، جیسون موموآ و خاویر باردم را به خدمت گرفته است. در کنار تل‌ماسه که یک اثر محبوب تجاری است و خارج از بخش مسابقه اکران می‌شود، می‌توان به فیلم سینمایی «اسپنسر» (Spencer) ساخته پابلو لارین با حضور کریستن استوارت در نقش اصلی (فیلمی درباره زندگی پرنسس دایانا) و «مادران موازی»‌ (Parallel Mothers) جدیدترین فیلم پدرو آلمودوار اشاره کرد که هر دو از فیلم‌های مهم بخش مسابقه‌اند. مادران موازی در عین حال فیلم افتتاحیه جشنواره هم خواهد بود.

اما آثار شناخته‌شده‌ای که سال ۲۰۲۱ را برای حضور در جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز انتخاب کرده‌اند شامل طیف وسیع‌تری از فیلم‌های سینمایی است. دنباله ترسناک «هالووین می‌کشد» (Halloween Kills‎)، اسلشر آمریکایی به کارگردانی دیوید گوردون گرین در بخش آثار داستانی خارج از مسابقه این جشنواره به نمایش درخواهد آمد. «آخرین دوئل» (The Last Duel) درام تاریخی ریدلی اسکات با بازی آدام درایور، مت دیمون، بن افلک و جودی کامر در کنار فیلم ترسناک پرسروصدای ادگار رایت «دیشب در سوهو» (Last Night in Soho‎) از دیگر آثاری‌ خواهند بود که قرار است در بخش داستانی خارج از مسابقه ونیز ۲۰۲۱ روی پرده بروند.

بازگشت شریدر و فرانکو، ایران بدون نماینده در بخش مسابقه

نگاهی به دیگر آثار بخش مسابقه هشتاد و چهارمین دوره جشنواره فیلم ونیز نشان می‌دهد جین کمپیون با «قدرت سگ» (The Power of the Dog) به عنوان یک اقتباس ادبی پرستاره با بازی کیریستن دانست و بندیکت کامبربچ به میدان آمده است. فیلم کمپیون درباره رابطه میان دو برادر است؛ رابطه میان این دو برادر مالک مزرعه‌ای بزرگ در ایالت مونتانا با ازدواج یکی از آن‌ها دچار بحران می‌شود.

آنا لیلی امیرپور کارگردان ایرانی-آمریکایی که متخصص ساخت فیلم‌های ترسناک است با فیلم «مونالیزا و ماه خونین» (Mona Lisa and the Blood Moon) در بخش مسابقه حضور دارد؛ گرچه امیرپور اصالتا ایرانی است اما ایران این دوره پس از ۹ سال هیچ نماینده‌ای در بخش مسابقه این رویداد هنری بین‌المللی ندارد. همچنین باید به فیلم سینمایی «آخرین دختر» (The Lost Daughter) با حضور بازیگر برنده اسکار الیویا کلمن اشاره کنیم؛ این فیلم اولین تجربه مگی جیلنهال بازیگر سینما در مقام کارگردان است.

فیلم‌ساز مکزیکی میشل فرانکو که سال گذشته با فیلم سینمایی «نظم نوین» (New Order) موفق شد شیر نقره‌ای جایزه بزرگ هیات داوران را به دست بیاورد امسال با فیلم «غروب آفتاب» (Sundown) به بخش مسابقه بازگشته است؛ اثری انگلیسی‌زبان با حضور تیم راث و شارلوت گنسبور. پل شریدر از دیگر شرکت‌کنندگان معمول ونیز با فیلم «شمارنده کارت» (The Card Counter) پا به میدان بخش مسابقه نهاده است. شریدر که این‌ سال‌ها بیش از فیلم‌نامه‌نویسی حرفه کارگردانی را دنبال می‌کند سال ۲۰۱۷ با «نخستین اصلاح‌شده» (First Reformed) در جشنواره فیلم ونیز حضور یافت. شمارنده کارت که نام‌های شناخته‌شده‌ای چون اسکار آیزاک و ویلم دفو را در میان عوامل خود دارد داستان قماربازی را روایت می‌کند که زندگی‌اش را در رفت‌و‌آمد میان کازینوها سپری می‌کند اما با مرد جوانی روبه‌رو می‌شود که از او برای انتقام‌گرفتن از یک سرهنگ ارتش کمک می‌خواهد.

«مسابقه رسمی» (Official Competition) یک کمدی اسپانیایی به کارگردانی گاستن دوپرات و ماریانو کوهن و با حضور آنتونیو باندراس و پنه‌لوپه کروز از دیگر آثار بخش مسابقه است که پیش از این درباره حضورش در جشنواره کن یا ونیز تردید وجود داشت.

تاثیر جادویی اخیر ونیز روی اسکار

طی سال‌های اخیر برندگان مهم‌ترین جایزه جشنواره فیلم ونیز یعنی شیر طلایی در مراسم اسکار هم شانس بالایی برای دریافت جوایز مهم از خود نشان داده‌اند. برای مثال کلویی ژائو فیلم‌ساز چینی-آمریکایی که سال گذشته با فیلم «سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها» (Nomadland) شیر طلایی ونیز را به خانه برد موفق شد در مراسم اسکار هم خوش بدرخشد و چندین جایزه اصلی و مهم مراسم از جمله جایزه اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را به خود اختصاص دهد.

فیلم دیگری که بیش از همیشه با شیر طلایی ونیز مورد توجه قرار گرفت «جوکر» (Joker) تاد فیلیپس بود؛ این فیلم که سال ۲۰۱۹ جایزه اصلی ونیز را به دست آورد در ۱۱ رشته مختلف نامزد دریافت جایزه اسکار شد و نهایتا دو جایزه اسکار هم به دست آورد. همچنین فیلم سینمایی «داستان ازدواج» که صرفا از آثار محبوب و مورد توجه ونیز بود در ادامه سال درخشش خوبی داشت و نهایتا اسکار بازیگری را هم تصاحب کرد.

جشنواره ونیز به شکل ویژه‌ای توسط توزیع‌کنندگان آثار سینمایی هم تحت نظر گرفته می‌شود. این بررسی‌ها پتانسیل‌های اولیه فروش فیلم را نمایان می‌کند و از این زاویه واکنش مخاطبان به بلاک‌باسترهایی چون تل‌ماسه استودیوی برادران وارنر، آخرین دوئل شرکت دیزنی و هالووین می‌کشد استودیوی یونیورسال در کنار دیشب در سوهو محصول یونیورسال و فوکوس فیچرز می‌توانند در صورت استقبال مخاطبان، ونیز را همچون سکوی پرشی برای یک سال تجاری پررونق در نظر بگیرند.

در ادامه تمام آثاری که قرار است در بخش‌های مختلف جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز ۲۰۲۱ به نمایش دربیایند را معرفی می‌کنیم.

فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره ونیز ۲۰۲۱

Madres Paralelas به کارگردانی Pedro Almodovar

Mona Lisa And The Blood Moon به کارگردانی Ana Lily Amirpour

Un Autre Monde به کارگردانی Stéphane Brizé

The Power Of The Dog به کارگردانی Jane Campion

America Latina به کارگردانی Damiano D’Innocenzo, Fabio D’Innocenzo

L’Evénement به کارگردانی Audrey Diwan

Competencia Oficial به کارگردانی Gaston Duprat, Mariano Cohn

Il Buco به کارگردانی Michelangelo Frammartino

Sundown به کارگردانی Michel Franco

Illusions Perdues به کارگردانی Xavier Giannoli

The Lost Daughter به کارگردانی Maggie Gyllenhaal

Spencer به کارگردانی Pablo Larrain

Freaks Out به کارگردانی Gabriele Mainetti

Qui Rido Io به کارگردانی Mario Martone

On The Job: The Missing 8 به کارگردانی Erik Matti

Leave No Traces به کارگردانی Jan P Matuszynski

Captain Volkonogov Escaped به کارگردانی Natasha Merkulova, Aleksey Chupov

The Card Counter به کارگردانی Paul Schrader

The Hand Of God به کارگردانی Paolo Sorrentino

La Caja به کارگردانی Lorenzo Vigas

Reflection به کارگردانی Valentyn Vasyanovych

فیلم‌های بخش خارج از مسابقه – داستانی

Il Bambino Nascosto به کارگردانی Roberto Ando

Les Choses Humaines به کارگردانی Yvan Attal

Ariaferma به کارگردانی Leonardo Di Costanzo

Halloween Kills به کارگردانی David Gordon Green

La Scuola Cattolica به کارگردانی Stefano Mordini

Old Henry به کارگردانی Potsy Ponciroli

The Last Duel به کارگردانی Ridley Scott

Dune به کارگردانی Denis Villeneuve

Last Night In Soho به کارگردانی Edgar Wright

فیلم‌های بخش خارج از مسابقه – غیرداستانی

Life Of Crime 1984-2020 به کارگردانی Jon Alpert

Tranchées به کارگردانی Loup Bureau

Viaggio Nel Crepuscolo به کارگردانی Augusto Contento

Republic Of Silence به کارگردانی Diana El Jeiroudi

Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song به کارگردانی Daniel Geller, Dayna Goldfine

Deandré#Deandré Storio Di Un Impiegato به کارگردانی Roberta Lena

Django & Django به کارگردانی Luca Rea

Ezio Bosso. Le Cose Che Restano به کارگردانی Giorgio Verdelli

نمایش‌های ویژه

Le 7 Giornate Di Bergamo به کارگردانی Simona Ventura

La Biennale Di Venezia: Il Cinema Al Tempo Del Covid به کارگردانی Andrea Segre

خارج از مسابقه – سریال

Scenes From A Marriage (Episodes 1-5) به کارگردانی Hagai Levi

بخش افق‌های اکسترا

Land Of Dreams به کارگردانی Shirin Neshat, Shoja Azari

Costa Brava به کارگردانی Mounia Akl

Mama I’m Home به کارگردانی Vladimir Bitokov

Ma Nuit به کارگردانی Antoinette Boulat

La Ragazza Ha Volato به کارگردانی Wilma Labate

۷ Prisoners به کارگردانی Alexandre Moratto

The Blind Man Who Did Not Want To See Titanic به کارگردانی Teemu Nikki

La Macchina Delle Immagini Di Alfredo C به کارگردانی Roland Sejko

بخش افق‌ها

Les Promesses به کارگردانی Thomas Kruithof

Atlantide به کارگردانی Yuri Ancarani

Miracle به کارگردانی Bogdan George Apetri

Pilgrims به کارگردانی Laurynas Bareisa

Il Paradiso Del Pavone به کارگردانی Laura Bispuri

The Falls به کارگردانی Chung Mong-Hong

El Hoyo En La Cerca به کارگردانی Joaquin Del Paso

Amira به کارگردانی Mohamed Diab

A Plein Temps به کارگردانی Eric Gravel

۱۰۷ Mothers به کارگردانی Peter Kerekes

Vera Dreams Of The Sea به کارگردانی Kaltrina Krasniqi

White Building به کارگردانی Kavich Neang

Anatomy Of Time به کارگردانی Jakrawal Nilthamrong

El Otro Tom به کارگردانی Rodrigo Pla, Laura Santullo

El Gran Movimento به کارگردانی Kiro Russo

Once Upon A Time In Calcutta به کارگردانی Aditya Vikram Sengupta

Rhino به کارگردانی Oleg Sentsov

True Things به کارگردانی Harry Wootliff

Inu-Oh به کارگردانی Yuasa Masaaki

