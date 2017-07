دقت کرده‌اید، بسیاری از بازی‌های امروزی، به جای اینکه لذت بخش باشند، بیشتر شبیه به کار کردن می‌مانند. گرافیک خفن و داستان به کنار، ولی مکانیک‌ها و سیستم‌های بازی‌های زیادی، تفاوت زیادی با کار کردن ندارد: فلان کار را برای ده دقیقه انجام می‌دهید تا فلان مهارت را آنلاک کنید. دوباره همین کار را تکرار می‌کنید تا به یک غول برسید. حالا که ترازتان بالا رفته و ترفیع گرفته‌اید، دوباره همین کارها را از اول، ولی با درجه‌ی سختی بالاتری تکرار می‌کنید.

محیط کاربری این بازی شبیه به ویندوز ۹۵ است و ما را به یاد آن زمان می‌اندازد.

«پیپین بار» (Pippin Barr)، یکی از مدرسان طراحی بازی است. او به تازگی بازی ساده و جالبی به اسم «انگار که کار می‌کردید» (It Is As If You Were Doing Work) ساخته است. این بازی دقیقا این مکانیک‌های شبیه به کار را برای‌تان ترسیم می‌کند. در محیطی شبیه به ویندوز ۹۵ قرار می گیرید و پشت سر هم برای‌تان ایمیل کاری می‌آید و با کار کردن و کلیک کردن روی باکس‌های مختلف، پیشرفت می‌کنید و در شغل خودتان ترفیع می‌گیرید. اگر خوب و کافی کار کنید، می‌توانید مدت کوتاهی را به انجام یک بازی یا گوش دادن به آهنگ هم بپردازید.

طراح این بازی، می‌گوید که ساخته‌اش دیدگاه او را نسبت به آینده نشان می‌دهد؛ آینده‌ای که در آن انسان‌ها جای خودشان را به ربات‌ها داده‌اند و ربات‌ها هم برای اینکه چگونگی حس کار کردن دست‌شان بیاید، این بازی را می‌کنند.

کاری به هدف سازنده‌ی بازی در ساخت بازی‌اش نداریم و جالب‌ترین بخش بازی It Is As If You Were Doing Work به نظر ما، محیط کاربری آن است. این محیط بسیار شبیه به ویندوز ۹۵ است و ما را به یاد آن زمان می‌اندازد.

از لینک زیر می‌توانید بازی را به صورت رایگان در مرورگر خود بازی کنید.

منبع: The Verge

