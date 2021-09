۱۷ انیمیشن برتر پیکسار که برای تماشا در هر سنی مناسب هستند

چه شما طرفدار سر سخت «در جست و جوی نمو» باشید یا شمار دفعاتی که «راتاتویی» را تماشا کرده‌اید از دستتان خارج شده باشد، مطمئنا حداقل یک فیلم در این لیست وجود دارد که آن را دوست داشته باشید.

۷ انیمیشن پیکسار که هرگز ساخته نشدند

۱. داستان اسباب‌بازی (Toy Story)

کارگردان: جان لستر

صداپیشه‌ها: تام هنکس، تیم آلن، دان ریلکس

محصول: ۱۹۹۵

امتیاز متاکریتیک: ۹۵ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۳ از ۱۰

شروع این لیست بدون کلاسیک‌ترین انیمیشن پیکسار و دنباله‌های آن غیر ممکن است. وودی، باز، آقای سیب‌زمینی و سگ اسلینکی تنها تعدادی از اسباب‌بازی‌های دوست‌داشتنی هستند که وقتی صاحب آن‌ها، اندی دور و برشان نیست، زنده می‌شوند. همه‌ی ما وقتی این فیلم را برای اولین بار دیدیم، مطمئنا باعث ‌شد کمی متفاوت‌تر به اسباب‌بازی‌های خود نگاه کنیم.

۲. داستان اسباب‌بازی ۲ (Toy Story 2)

کارگردان: جان لستر

صداپیشه‌ها: تام هنکس، تیم آلن، جون کیوسک

محصول: ۱۹۹۹

امتیاز متاکریتیک: ۸۸ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

این دنباله داستان اسباب‌بازی که با استقبال زیادی روبرو شد، چهار سال پس از اولین نسخه‌اش به نمایش درآمد. اندی به اردو می‌رود و وودی را پشت سر می‌گذارد تا با پنگوئنی به نام ویزی دوست شود. سرانجام وودی توسط یک کلکسیونر به سرقت می‌رود و گروه باید برای نجات دوست خود به یک ماموریت نجات بروند.

۳. داستان اسباب‌بازی ۳ (Toy Story 3)

کارگردان: لی آنکریچ

صداپیشه‌ها: تام هنکس، تیم آلن، جون کیوسک

محصول: ۲۰۱۰

امتیاز متاکریتیک: ۹۲ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۲ از ۱۰

تعداد کمی از فیلم‌ها واقعا به دنباله نیاز دارند – چه برسد به دنباله دوم – اما ماجراهای وودی و دوستانش از این قاعده مستثنی هستند. در داستان اسباب‌بازی ۳، اندی بزرگ شده است. در حالی که او برای رفتن به دانشگاه آماده می‌شود، اسباب‌بازی‌های نادیده گرفته شده در دوران جوانی او کنار گذاشته می‌شوند و مجبور می‌شوند به آینده‌ی بدون صاحب محبوبشان فکر کنند.

۴. داستان اسباب‌بازی ۴ (Toy Story 4)

کارگردان: جاش کولی

صداپیشه‌ها: تام هنکس، تیم آلن، دان ریلکس

محصول: ۲۰۱۹

امتیاز متاکریتیک: ۸۴ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

بعد از دو دنباله، این فیلم سال‌ها بعد و زمانی که اندی کاملا بزرگ شده است اتفاق می‌افتد. پس از اینکه اندی همه اسباب‌بازی‌های خود را به مهد کودک بانی اهدا کرد، وودی در تلاش است تا با زندگی و صاحب جدیدش سازگار شود.

وودی با فهمیدن اینکه او دیگر اسباب‌بازی مورد علاقه در بین دیگر اسباب‌بازی‌ها نیست، احساس می‌کند کنار گذاشته شده است.

۵. کوکو (Coco)

کارگردان: لی آنکریچ

صداپیشه‌ها: آنتونی گونزالس، گائل گارسیا برنال، بنجامین برت

محصول: ۲۰۱۷

امتیاز متاکریتیک: ۸۱ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۴ از ۱۰

کوکو، یکی از جدیدترین فیلم‌های پیکسار و یکی از بهترین آن‌ها محسوب می‌شود. این داستان تکان دهنده در مورد رویای یک پسر جوان برای تبدیل شدن به یک موسیقیدان علیرغم مخالفت خانواده‌اش، صداپیشه‌های اصالتا لاتین دارد و به دلیل احترام به فرهنگ مکزیک از سوی منتقدان مورد تحسین قرار گرفت. همچنین دو جایزه اسکار (بهترین انیمیشن و بهترین آهنگ اصلی) را دریافت کرد.

۶. دلیر (Brave)

کارگردان: مارک اندروز

صداپیشه‌ها: کلی مک‌دونالد، جولی والترز، کریگ فرگوسن

محصول: ۲۰۱۲

امتیاز متاکریتیک: ۶۹ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

پرنسس مریدا به نوعی یک ترکیب جذاب از شاهزاده خانم پری دریایی کوچولو و کتنیس اوردین «بازی‌های گرسنگی» (The Hunger Games) است. مریدا با موهای قرمز روشن شبیه آریل، مهارت‌های تیراندازی کتنیس و استقلال الهام‌بخش هر دو شخصیت، با امتناع از نامزدی سنت را زیر پا می‌گذارد. این باعث هرج و مرج می‌شود از جمله اینکه مادرش به طور تصادفی به یک خرس تبدیل می‌شود اما قهرمان ما همچنان می‌تواند مسیر خود را مشخص کند.

۷. در جست و جوی نمو (Finding Nemo)

کارگردان: اندرو استنتون

صداپیشه‌ها: آلبرت بروکس، الن دی‌جنرس، الکساندر گلد

محصول: ۲۰۰۳

امتیاز متاکریتیک: ۹۰ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

«فقط به شنا کردن ادامه دهید، فقط به شنا کردن ادامه دهید، فقط شنا کنید، شنا کنید، شنا کنید.» اگر خواندن این کلمات یک دلقک ماهی کوچک و دوست او با رنگ آبی را به ذهنتان می‌آورد، پس شما با نمو و دوری و داستان این که ماهی کوچکی از پدرش جدا می‌شود غریبه نیستید. دلایل زیادی وجود دارد که این ماجراجویی بدون توقف زیر دریا در زمان اکران پرفروش‌ترین فیلم انیمیشن شد.

۸. در جست و جوی دوری (Finding Dory)

کارگردان: اندرو استنتون

صداپیشه‌ها: الن دی‌جنرس، آلبرت بروکس، اد اونیل

محصول: ۲۰۱۶

امتیاز متاکریتیک: ۷۷ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

نمو و دوری دوباره در این دنباله بازگشتند، اما حالا دوری کسی است که گم شده است. پس از زندگی با نمو و مارلین در صخره، در یک فلاش بک نشان می‌دهد او نیز از خانواده‌اش جدا شده است.

از آنجا که او نمی‌تواند آنچه را که دیده است فراموش کند، هر سه تلاش می‌کنند تا نزد والدینش در کالیفرنیا شنا کنند. آن‌ها در سفر پرحادثه خود با لاک‌پشت‌های دریایی، کوسه‌ها و شیرهای دریایی ملاقات می‌کنند.

۹. شگفت‌انگیزان (The Incredibles)

کارگردان: برد برد

صداپیشه‌ها: کریگ تی نلسن، هالی هانتر، سارا واول

محصول: ۲۰۰۴

امتیاز متاکریتیک: ۹۰ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

فیلم‌های ابرقهرمانی به طور باورنکردنی در دیزنی رایج هستند. اما همیشه چیزی منحصر به فرد در مورد آقای شگفت‌انگیز، الاستیگرل و بچه‌های آن‌ها، ویولت، دش و جک جک وجود داشت. ایده‌ی خانواده ابرقهرمانی را که در کنار هم می‌جنگند غیرممکن است که دوست نداشته باشیم، به همین دلیل وقتی «شگفت‌انگیزان ۲» (Incredibles 2) سال‌ها بعد نیز مورد استقبال قرار گرفت، تعجب‌آور نبود.

۱۰. درون و بیرون (Inside Out)

کارگردان: پیت داکتر

صداپیشه‌ها: امی پولر، فیلیس اسمیت، بیل هیدر

محصول: ۲۰۱۵

امتیاز متاکریتیک: ۹۴ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

فیلمی که همزمان به کودکان و بزرگسالان توجه می‌کند «درون و بیرون» است. پس از اینکه رایلی به همراه خانواده‌اش به سانفرانسیسکو نقل مکان می‌کند، او به تدریج یاد می‌گیرد که چگونه بسیاری از احساسات خود از جمله شادی، غم، ترس، انزجار و خشم را مدیریت کند. درک طیف گسترده‌ای از احساسات چیزی است که هر کسی می‌تواند با تجربه آن ارتباط برقرار کند.

۱۱. به پیش (Onward)

کارگردان: دن اسکنلون

صداپیشه‌ها: تام هالند، کریس پرت، جولیت لویی درایفوس

محصول: ۲۰۲۰

امتیاز متاکریتیک: ۶۱ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

به پیش، جدیدترین فیلم پیکسار، به دلیل همه گیری ویروس کرونا، اکران محدودی در سینماها داشت، اما ارزش این را دارد که برای دیدن این داستان در مورد دنیایی که در آن موجودات اسطوره‌ای زندگی می‌کنند و دو برادر جن، ایان و بارلی لایتفوت، که به راه افتادند، وقت خود را خالی کنید. داستان سفری که دو برادر قصد دارند یک روز دیگر را با پدر فقیدشان بگذرانند.

۱۲. راتاتویی (Ratatouille)

کارگردان: بر برد

صداپیشه‌ها: پاتن اسوالت، لو رومانو، پیتر سون

محصول: ۲۰۰۷

امتیاز متاکریتیک: ۹۶ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

معمولا دیدن یک موش در آشپزخانه وحشتناک است، اما در مورد این انیمیشن چنین نیست. تماشای رمی که به دنبال آرزوی مادام‌العمر خود برای سرآشپز شدن است، با استقبال تماشاگران همراه شد زیرا این فیلم در گیشه ۶۵۰ میلیون دلار فروش فوق‌العاده داشت. شاید دفعه بعد که جوندگان را در آشپزخانه در حال تکان خوردن می‌بینید متفاوت فکر کنید … خوب، شاید هم نه!

۱۳. بالا (Up)

کارگردان: پیت داکتر

صداپیشه‌ها: اد اسنر، کریستوفر پلامر، جردن ناگای

محصول: ۲۰۰۹

امتیاز متاکریتیک: ۸۸ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۲ از ۱۰

اگر در ۱۰ دقیقه ابتدایی یک فیلم اشک شما جاری شده است، فقط تصور کنید بقیه آن چگونه خواهند بود. داستان کارل فردریکسن، ۷۸ ساله فروشنده بادکنک، خالی از لحظات غم‌انگیز نیست، اما در نهایت این فیلم به عنوان یک داستان دل‌انگیز در مورد عشق، دوستی و زندگی ماجراجویی شناخته می‌شود.

۱۴. وال ای (WALL-E)

کارگردان: اندرو استنتون

صداپیشه‌ها: بن برت، الیزا نایت، سیگورنی ویور

محصول: ۲۰۰۸

امتیاز متاکریتیک: ۹۵ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۴ از ۱۰

وال ای یک روبات را در سال ۲۸۰۵ دنبال می‌کند، جایی که زمین تبدیل به زباله‌دان شده است. این لزوما طرح یک فیلم انیمیشن خوش‌بینانه نیست، اما به نوعی موثر واقع می‌شود. هنگامی که وال ای با یک ربات دیگر، ایو همکاری می‌کند، تلاش آن‌ها به داستانی از اکتشاف و عشق تبدیل می‌شود.

۱۵. زندگی یک حشره (A Bug’s Life)

کارگردان: جان لستر

صداپیشه‌ها: دیو فولی، هایدن پنتیر، کوین اسپیسی

محصول: ۱۹۹۸

امتیاز متاکریتیک: ۷۷ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

این فیلم از محصولات اولیه پیکسار است و در جزیره مورچه‌ها اتفاق می‌افتد، جایی که کلونی مورچه‌ها زیر نظر ملکه و دخترش، پرنسس آتا زندگی می‌کنند. هنگامی که یک حشره به نام فلیک مرتکب خطا می‌شود، برای مجازات اخراج می‌شود. اما پس از پشتکار زیاد و انجام یک کار خلاقانه، بالاخره فلیک به عنوان یک قهرمان به خانه باز می‌گردد.

۱۶. شرکت هیولاها (Monsters, Inc.)

کارگردان: پیت داکتر

صداپیشه‌ها: جان گودمن، بیلی کریستال، استیو بوشمی

محصول: ۲۰۰۱

امتیاز متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

تقریبا هر کودکی در مرحله‌ای از زندگی‌اش از هیولا می‌ترسد. با این وجود اگرچه این فیلم در دنیایی ساخته شده است که از انرژی فریادهای کودکان برای بقا استفاده می‌کند، اما اصلا ترسناک نیست. سالی و مایک، دو هیولای سخت‌کوش، با یک کودک انسان دوست می‌شوند که به آن بو می‌گویند و از دنیای خود فرار می‌کنند تا از او در برابر CDA (آژانس تشخیص کودک) محافظت کنند. این داستان زیبا نشان می‌دهد که هر کسی حتی کودکان نوپا و هیولا می‌توانند با هم دوست باشند.

۱۷. ماشین‌ها (Cars)

کارگردان: جان لستر

صداپیشه‌ها: اوون ویلسون، پل نیومن، بانی هانت

محصول: ۲۰۰۶

امتیاز متاکریتیک: ۷۳ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

آخرین داستان این لیست ایده‌ای از دن فوگلمن کارگردان فیلم «این ما هستیم» (This Is Us) است. در این انیمیشن ماشین‌های سخنگو از جمله لایتنینگ مک کویین را می‌بینیم که خود را برای آخرین مسابقه فصل پیستون کاپ آماده می‌کنند. متاسفانه، مک کویین به طور تصادفی سر از شهر بیابانی رادیاتور اسپرینگز در می‌آورد و موظف است به سوالی قدیمی پاسخ دهد: یک ماشین برای رسیدن به رویاهای خود تا کجا پیش می‌رود؟

