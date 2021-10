طی ۹۳ سال تاریخ اسکار، تنها چهار مرد سیاه‌پوست توانسته‌اند اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی مرد را به‌دست آورند؛ سیدنی پوآتیه برای زنبق‌های مزرعه (Lilies of the Field)، دنزل واشنگتن برای روز تعلیم (Training Day)، جیمی فاکس برای ری (Ray‎) و فارست ویتاکر برای آخرین پادشاه اسکاتلند (The Last King of Scotland).

اسمیت تابه‌امروز دومرتبه برای فیلم‌های علی (Ali) و در جستجوی خوشبختی (The Pursuit of Happyness) نامزد اسکار شده‌ و در هردومرتبه اسکار را به دیگر همکاران سیاه‌پوست خود، یعنی دنزل واشنگتن و فارست ویتاکر واگذار کرده‌است. نام اسمیت دربین تهیه‌کنندگان فیلم شاه ریچارد هم به چشم می‌خورد و اگر فیلم بتواند علاوه بر رشته‌ی بهترین بازیگر نقش اصلی مرد، در رشته‌ی بهترین فیلم هم نامزد شود، اسمیت بعد از دنزل واشنگتن که برای حصارها (Fences) محصول ۲۰۱۶ توانسته‌بود به این مهم دست پیدا کند، دومین سیاه‌پوستی خواهد بود که موفق به کسب چنین افتخاری می‌شود.

رای‌گیری نامزدهای اسکار از پنج‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ آغاز می‌شود و تا سه‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد. نامزدهای رسمی جوایز اسکار، روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ اعلام می‌شوند و مراسم اصلی، روز ۷ فروردین ۱۴۰۱ برگذار خواهدشد.

در ادامه نگاهی می‌اندازیم به بازیگران مردی که شانس اصلی نامزدی اسکار در رشته‌ی بهترین بازیگر نقش اصلی مرد هستند:

۱. ویل اسمیت برای شاه ریچارد

کارگردان: رینالدو مارکوس گرین

رینالدو مارکوس گرین بازیگران: ویل اسمیت، جان برنثال

ویل اسمیت، جان برنثال امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

۹۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۷ از ۱۰۰

داستان فیلم در رابطه با پدر دو تن از اسطوره‌های تنیس، یعنی سرنا و ونوس ویلیامز، به‌نام ریچارد ویلیامز است؛ کسی که با مربیگری درخشان خود توانست دخترهایش را به قله‌های افتخار رشته‌ی تنیس برساند. فیلم با بودجه‌ی ۵۰ میلیون دلاری ساخته شده‌است و نخستین‌بار ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ در جشنواره‌ی تلوراید به نمایش درآمد. فیلم‌برداری شاه ریچارد را رابرت السویت، دوست همیشگی پل توماس اندرسن، انجام داده‌است و موسیقی آن را کریس باورز ساخته است.

۲. دنزل واشنگتن برای تراژدی مکبث (The Tragedy of Macbeth)

کارگردان: جوئل کوئن

جوئل کوئن بازیگران: دنزل واشنگتن، فرانسیس مک‌دورمند

دنزل واشنگتن، فرانسیس مک‌دورمند امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

۱۰۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۸ از ۱۰۰

اسمیت که شانس اصلی اسکار است، پس از این‌که یک‌مرتبه در مراسم سال ۲۰۰۲ مقابل واشنگتن، یکی از اسطوره‌های سینمایی، شکست خورده‌است، امسال به احتمال بسیار زیاد، یک‌بار دیگر باید با او رقابت کند. جوئل کوئن در نخستین فیلمی که بدون هیچ‌گونه همکاری با برادرش ساخته‌است، سراغ نمایشنامه‌نویس شهیر انگلیسی، ویلیام شکسپیر رفته‌است و دست بر روی یکی از بهترین آثار او گذاشته‌است.

جوئل کوئن در این فیلم خود از فیلم‌بردار فیلم درخشان املی (Amélie)، برونو دل‌بونل، استفاده کرده‌است، برای موسیقی فیلم خود به‌سراغ یاور همیشگی‌اش، کارتر برول، رفته‌است و در تلاش است که همسر خود، فرانسیس مک‌دورمند را هم به چهارمین اسکارش برساند. تراژدی مکبث، نخستین بار ۲ مهر ۱۴۰۰ در جشنواره‌ی فیلم نیویورک به نمایش درآمد.

۳. اندرو گارفیلد برای تیک، تیک… بوم (Tick, Tick… Boom)

کارگردان: لین-منوئل میرندا

لین-منوئل میرندا بازیگران: اندرو گارفیلد، الکساندرا شیپ

میرندا در دومین فیلم سینمایی خود در جایگاه کارگردان به‌سراغ زندگی جاناتان لارسون، آهنگساز و ترانه‌نویس آمریکایی، رفته‌است. گارفیلد در این فیلم که نخستین‌بار ۱۹ آبان ۱۴۰۰ در مراسم انجمن فیلم آمریکا به نمایش درخواهد آمد، نقش جاناتان لارسونی را ایفا می‌کند که به سی سالگی خود رسیده است، اما هنوز با رویاهای خود، بسیار فاصله دارد و همین باعث می‌شود که او درگیر یک بحران میانسالی زودرس شود. این فیلم میرندا هم مانند بسیاری دیگر از ساخته‌هایش در ژانر موزیکال است.

۴. بندیکت کامبربچ برای قدرت سگ (The Power of the Dog)

کارگردان: جین کمپیون

جین کمپیون بازیگران: بندیکت کامبربچ، کریستن دانست

بندیکت کامبربچ، کریستن دانست امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۱ از ۱۰۰

کامبربچ در جدیدترین فیلم کارگردان پیانو (The Piano) نقش مزرعه‌دار زورگویی را ایفا می‌کند که بعد از این‌که برادرش همسری جدید را به همراه پسرش به خانه می‌آورد، به دشمنی با آن‌ها می‌پردازد. قدرت سگ، نخستین‌بار ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ در جشنواره‌ی ونیز به نمایش درآمد و با استقبال گسترده‌ی منتقدان روبه‌رو شد. موسیقی فیلم جدید کمپیون را جانی گرینوود، آهنگساز فیلم‌های خون به پا خواهد شد (There Will Be Blood) و نخ خیال (Phantom Thread)، ساخته‌است. کمپیون برای آخرین ساخته‌ی خودش توانست شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی را به‌دست آورد.

۵. کلیفتن کالینز جونیور برای جاکی (Jockey)

کارگردان: کلینت بنتلی

کلینت بنتلی بازیگران: کلیفتن کالینز جونیور، مالی پارکر

کلیفتن کالینز جونیور، مالی پارکر امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰

مجله‌ی ورایتی در رابطه با این فیلم می‌نویسد: «سوارکاری باتجربه که سال‌ها در مسابقات مختلف به رقابت پرداخته‌است، حالا به‌دنبال مشکلات سلامتی جدید، درمی‌یابد که وقت زیادی برایش باقی نمانده است. او با کمک روث (با بازی مالی پارکر) و یک اسب جدید، تصمیم می‌گیرد برای مسابقات قهرمانی پیش‌رو آماده شود تا میراثی درخشان از خودش برجای بگذارد.» این فیلم نخستین‌بار ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ در جشنواره‌ی فیلم ساندنس اکران شد.

۶. پیتر دینکلیج برای سیرانو (Cyrano)

کارگردان: جو رایت

جو رایت بازیگران: پیتر دینکلیج، هیلی بنت

پیتر دینکلیج، هیلی بنت امتیاز راتن تومیتوز: ۸۲ از ۱۰۰

۸۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۵ از ۱۰۰

سیرانو، هم‌زمان با فیلم شاه ریچارد، نخستین‌بار در جشنواره‌ی تلوراید به نمایش درآمد. جو رایت که یکی از اساتید ساختن درام‌های دوره‌ای است، این‌بار به‌سراغ فیلمی موزیکال رفته‌است که البته بازهم در دوره‌ی تاریخی‌ای در گذشته روایت می‌شود. دینکلیج در فیلم رایت نقش سوینین دو سیرانو دو برژراک، نویسنده‌ی فرانسوی قرن هفدهم میلادی، را ایفا می‌کند. فیلم‌برداری سیرانو برعهده‌ی همکار همیشگی رایت، شیموس مک‌گاروی، بوده‌است و موسیقی آخرین فیلم رایت را یک گروه موسیقی راک آمریکایی به‌نام د نشنال (The National) ساخته‌اند.

۷. واکین فینیکس برای ک مان ک مان (C’mon C’mon)

کارگردان: مایک میلز

مایک میلز بازیگران: واکین فینیکس، گابی هافمن

واکین فینیکس، گابی هافمن امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۴ از ۱۰۰

یک هنرمند وقتی مجبور می‌شود از خواهرزاده‌ی خود مراقبت کند، طی سفری طولانی، پیوندی محکم با او برقرار می‌کند. چهارمین فیلم مایک میلز هم، مانند شاه ریچارد و سیرانو، برای نخستین‌بار در جشنواره‌ی تلوراید به نمایش درآمد. باید دید آیا فینیکس موفق می‌شود با این فیلم نام خودش را در کنار بازیگران بزرگی مانند رابرت د نیرو، داستین هافمن و … با دو اسکار بازیگری جای دهد یا نه.

۸. بردلی کوپر برای کوچه کابوس ( Nightmare Alley )

کارگردان: گی‌یرمو دل تورو

گی‌یرمو دل تورو بازیگران: بردلی کوپر، کیت بلانشت

آخرین فیلم کارگردان برنده‌ی اسکار فیلم‌های هزارتوی پن (Pan’s Labyrinth) و شکل آب (The Shape of Water)، آن‌طور که از شنیده‌ها حاصل می‌شود، با درخشش بردلی کوپر همراه بوده‌است. بردلی کوپری که تابه‌امروز چهرمرتبه برای بازیگری نامزد اسکار شده‌است، اما هرگز نتوانسته است آن را به خانه ببرد. فیلمی که علاوه‌بر کیت بلانشت و بردلی کوپر، تونی کولت، ویلم دفو و رونی مارا هم در آن نقش‌آفرینی می‌کنند، ۲۶ آذر ۱۴۰۰ اکران خواهد شد.

۹. لئوناردو دی‌کاپریو برای بالا رو نگاه نکن ( Don’t Look Up )

کارگردان: آدام مک‌کی

آدام مک‌کی بازیگران: لئوناردو دی‌کاپریو، جنیفر لارنس

نهمین فیلم آدام مک‌کی ۱۹ آذر ۱۴۰۰ اکران خواهد شد. در این فیلم دو ستاره‌شناس ناشناس، با بازی دی‌کاپریو و لارنس، سعی می‌کنند مقامات را قانع کنند که سیارکی درحال نزدیک شدن به زمین است و در اثر برخورد آن، زمین نابود خواهد شد. این فیلم مک‌کی هم مانند فیلم‌های قبلی او، رکود بزرگ (The Big Short) و معاون (Vice‎)، فیلمی پرستاره است و کیت بلانشت، مریل استریپ، حونا هیل و تیموتی شالامه، کنار دی‌کاپریو و لارنس، در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

۱۰. سایمون رکس برای صخره سرخ (Red Rocket)

کارگردان: شان بیکر

شان بیکر بازیگران: سایمون رکس، بری الراد

سایمون رکس، بری الراد امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۸ از ۱۰۰

صخره سرخ نخستین‌بار در جشنواره‌ی کن فرانسه به اکران درآمد. فیلم بیکر توانست از جشنواره فیلم آمریکایی دوویل، جایزه‌ی ویژه‌ی هیأت داوران را دریافت کند. سایمون رکس در فیلم بیکر نقش بازیگر فیلم‌های مخصوص بزرگسالان را ایفا می‌کند که پس از بازنشستگی به شهر کوچک خود در تگزاس بازمی‌گردد، درحالی‌که هیچ‌یک از همشهری‌های او از بازگشت‌اش خوشحال نیستند.

بعضی دیگر از بازیگران که می‌توانند در ادامه‌ی لیست نامزدهای احتمالی اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی مرد حضور یابند، به شرح زیر می‌باشند:

مت دیمون برای استیل واتر (Stillwater)

خاویر باردم برای ریکاردوس بودن ( Being the Ricardos )

) نیکولاس کیج برای خوک (Pig)

آدام درایور برای سرای گوچی ( House of Gucci ‎)

‎) جیک جیلنهال برای گناهکار (The Guilty)

اودو کی‌یر برای آواز قو (Swan Song)

جود هیل برای بلفاست (Belfast)

کوپر هافمن برای لیکور پیتزا (Licorice Pizza)

اسکار آیزاک برای شمارنده‌ی کارت (The Card Counter)

ماهارشالا علی برای آواز قو

