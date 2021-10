کمپانی دیزنی از سال ۱۹۳۷ که «سفیدبرفی و هفت کوتوله» (Snow White and the Seven Dwarfs) را به‌عنوان اولین انیمیشن سینمایی‌اش منتشر کرد تا امروز ارتباط تنگاتنگی با پرنسس‌های افسانه‌ای دارد و داستان‌های پرزرق‌وبرق آن‌ها سال‌هاست که دل هواداران زیادی از سراسر دنیا را برده. بعضی از پرنسس‌های دیزنی به اندازه‌ای پرطرفدار هستند که فارغ از انیمیشن اصلی به‌عنوان یک برند مستقل شناخته می‌شوند و کودکان زیادی از گوشه گوشه‌ی دنیا با آن‌ها زندگی می‌کنند و آثارشان را تقریبا روی هر وسیله‌ای از ظرف و لباس گرفته تا کاغذدیواری و بسته‌های شکلات و آب‌نبات می‌توان دید. در این مقاله نگاه واقع‌بینانه‌تری به پرنسس‌های خوش‌رنگ و لعاب دیزنی خواهیم داشت؛ آن‌ها را به دنیای حقیقی وارد می‌کنیم تا متوجه شویم با باگ‌های شخصیتی‌اشان به دوستان وحشتناکی تبدیل خواهند شد.

۱۲ پرنسس‌ دیزنی که در زندگی واقعی دوستان وحشتناکی خواهند بود

مطلب را کامل بخوانید ۱۷ انیمیشن جذاب پیکسار که در هر سنی از تماشای آن‌ها لذت خواهید برد ‍بزرگ شدن و گذر عمر یک روند طبیعی برای هر انسان است. اما این بدان معنا نیست که فقط بچه‌ها می‌توانند از بهترین فیلم‌های پیکسار لذت ببرند. بیش از دو دهه است که استودیوی انیمیشن پیکسار که متعلق به دیزنی است، فیلم‌های دلپذیری را برای مخاطبان در هر رده سنی منتشر کرده است. این جادوی فیلم‌های خانوادگی است که بهترین فیلم‌های پیکسار، مانند «شگفت‌انگیزها» (The Incredibles) یا «درون و بیرون» (Inside Out)، بدون توجه به سن، همیشه سرگرم کننده هستند. مطلب را کامل بخوانید ۱۰ انیمه‌ی سینمایی برتر شبیه «اسم تو» که باید تماشا کنید انیمه‌ی سینمایی «اسم تو» از ماکوتو شینکای سال ۲۰۱۶ اکران شد و از همان زمان اکران به موفقیت گسترده‌ای رسید و کلی هوادار سراسر جهان پیدا کرد. فیلم رکوردهای فروش انیمه‌ها در ژاپن و جهان را شکست و یکی از پرفروش‌ترین انیمه‌های تاریخ شد. جلوه‌های بصری عالی، ریتم سریع و یک داستان عاشقانه تاثیرگذار، از مهم‌ترین عواملی بودند که باعث موفقیت آن شدند. مسلما انیمه‌ای با چنین محبوبیتی به این زودی‌ها فراموش نمی‌شود و هواداران آن تلاش می‌کنند همچنان در همان حال و هوا باشند و آثار مشابه دیگری هم تماشا کنند. مطلب را کامل بخوانید ۱۰ فیلم علمی-تخیلی برتر دیزنی براساس امتیاز IMDB دیزنی بدون در نظر گرفتن فیلم‌های مارول یا جنگ ستارگان، در طول دهه گذشته و در ژانر علمی تخیلی، بسیار تلاش کرده است تا موفقیت‌های بزرگی به دست آورد. تعداد کمی از فیلم‌ها از نظر مالی موفق بوده‌اند و تعداد زیادی نیز مورد استقبال تماشاگران عادی قرار نگرفته‌اند. این ژانر، کمی خارج از حوزه تخصصی این استودیو قرار دارد، زیرا هیچ پرنسسی در فیلم‌های موشک‌زن یا ترون: میراث ظاهر نخواهد شد اما به هر حال، دیزنی از اقتباس‌های آینده‌نگرانه مانند جزیره گنج گرفته تا انیمیشن‌هایی درباره سفر در زمان و بیگانگان دوست‌داشتنی، آثار علمی‌تخیلی خاص و برتر خود را دارد. مطلب را کامل بخوانید ۱۰ دوست نزدیک مرد مورچه‌ای در فیلم‌های مارول هرچند ممکن است اسکات لنگ یا همان مرد مورچه‌ای از نیرومندترین قهرمان‌های مارول نباشد اما قطعا یکی از بهترین‌ها است، حتی حضور اسکات در زندان هم صرف کمک او به مردم شد که این موضوع او را به شخصیتی دوست داشتنی تبدیل کرده است. مشخص است که او دوستانی در دنیای مارول پیدا کرده است. لیست دوستان اسکات شامل دو بخش است، دوستان شخصیت قهرمانی و نجات دهنده‌ی جهان در فیلم و دوستان شخصیت مردمی او در زندگی شخصی‌اش. این دوستان چه ابرقهرمان باشند یا نباشند برای اسکات مایه‌ی خوشبختی است که چنین دوستانی همراه و مراقب او هستند. مطلب را کامل بخوانید فیلم‌های دنباله‌دار سیلوستر استالونه از بدترین تا بهترین سیلوستر استالونه یکی از محبوب‌ترین ستارگان اکشن تاریخ است و موفقیت‌های قابل توجه دیگری در زمینه درام و کمدی داشته اما کدام یک از فرنچایزهای او واقعا بهترین است؟ استالونه از فیلم موفق راکی ​​گرفته تا اکشن فوق‌العاده بی‌مصرف‌ها، در برجسته‌ترین فیلم‌های چند دهه گذشته به‌عنوان نقش اصلی بازی کرده است. البته مانند هر ستاره دیگری، برخی از فعالیت‌های سینمایی او موفق‌تر از باقی بوده‌اند. اگرچه او بیشتر به خاطر فرانچایزهای خود به شهرت رسیده است اما بسیاری از فیلم‌های برجسته استالونه هرگز دنباله‌ای نداشته‌اند. مطلب را کامل بخوانید ۱۵ سریال برتر شبکه‌ی HBO از بدترین تا بهترین شبکه‌ی HBO از سال ۱۹۷۲ تا به امروز فعالیت داشته و سریال‌های متنوع بسیاری ساخته است. این شبکه‌ی کابلی طی ۲۰ سال اول حضورش با استند‌آپ کمدی‌های پرطرفداری مثل اجراهای ادی مورفی، مینی سریال‌هایی چون «تنر ۸۸» (Tanner88) به کارگردانی رابرت آلتمن و کمدی‌های آیتمی متنوع، اعتبار زیادی برای خودش کسب کرد و در بین مخاطبان تلویزیون به‌عنوان یک شبکه‌ی باکیفیت شناخته شد. اما این دهه‌ی ۹۰ میلادی بود که همه چیز را برای HBO عوض کرد. در این دهه مسیر ساختن سریال‌های درجه‌یک و رده‌بالا آغاز شد و محصولات این شبکه یکی پس از دیگری جوایز امی را درو کردند و سر زبان‌ها افتادند. مطلب را کامل بخوانید ۱۲ کارگردان مشهور که عاشق ستاره‌ی زن فیلم خود شدند در دنیای هالیوود روابط عاشقانه‌ی زیادی میان بازیگران مقابل هم یا عوامل پشت صحنه با بازیگران شکل می‌گیرد. این موضوع برای بیشتر چهره‌های مشهور سینمایی اتفاق افتاده و زندگی بسیاری از افراد شناخته‌شده سینما را که مرور می‌کنیم به موارد زیادی از این دست بر می‌خوریم. کارگردان‌های بزرگ و تاریخ‌ساز سینما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند. ممکن است اینطور به نظر برسد که روابط عاشقانه و ازدواج‌های افراد، در مسیر کارنامه‌ی حرفه‌ای آن‌ها، چندان اهمیت ندارد، اما وقتی پشت پرده‌های زندگی نوابغ سینما را بررسی می‌کنیم، به روابط عاشقانه و ازدواج‌هایی برمی‌خوریم که حتی برای مدتی باعث اوج و فرود در کارنامه‌ی هنری کارگردان‌ها شده است. گاهی یک عشق کارگردانی را برای مدتی به حاشیه رانده است و زمانی یک ازدواج توانسته به قدرت بازیگری و کارگردانی دو طرف این رابطه کمک‌های فراوانی کند. در اینجا قرار است به ۱۲ کارگردان بزرگ سینما که عاشق بازیگران زن فیلم‌های خود شده‌اند، بپردازیم. لیست ما براساس تاریخ شکل‌گیری این روابط مرتب شده‌ است. مطلب را کامل بخوانید ۲۵ بازیگر برتر قرن ۲۱ تا امروز (به انتخاب نیویورک تایمز) هنگامی که تصمیم گرفتیم بهترین نقش‌آفرین‌های ۲۰ سال خیر سینما را برگزینیم، دریافتیم که در عصر طلایی بازیگری هستیم. هیچ معادله‌ی مشخصی برای انتخاب بهترین وجود ندارد و این لیست کاملا شخصی است و احتمالا باعث برانگیخته‌شدن نظرات مخالف می‌شود. بعضی از این بازیگران در سینما تازه واردند و مابقی آن‌ها، ده‌ها سال است که در آن فعالیت می‌کنند. برای انتخاب‌های خود، تمرکز خود را بر قرن اخیر گذاشته‌ایم و سعی کرده‌ایم به فراتر از هالیوود بنگریم. در کنار برندگان و نامزدهای اسکار بازیگری، افراد دیگری هم هستند که سینما و دوربین هنوز، شاید بیش از گذشته، آن‌ها را دوست دارد. مطلب را کامل بخوانید «نشان دهید، نگویید»؛ منظور از این اصطلاح معروف در دنیای نویسندگی چیست؟ «نشان دهید، نگویید» (Show, don’t tell) یکی از معروف‌ترین جملات مربوط به آموزش نویسندگی است. کی.ام. وایلند (K.M. Weiland) نویسنده، تمایز بین این دو را به بهترین شکل بیان می‌کند: «نشان دادن از حادثه درام می‌سازد. گفتن حادثه را خلاصه می‌کند.» مطلب را کامل بخوانید

نوشته از معاشرت با کاراکترهای دیزنی تا فرنچایزهای استالونه؛ بهترین‌های هنر و سینما اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala