نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی

ونوم: بگذارید کارنیج بیاید

Venom: Let There Be Carnage ۱ ۹۰.۰۳ ۹۰.۰۳

خانواده آدامز

The Addams Family 2 ۱ ۱۷.۳ ۱۷.۳

شانگ چی و افسانه ده حلقه

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ۵ ۶.۱ ۲۰۶.۱

آمرزیدگان فراوان شهر نیوآرک

The Many Saints of Newark ۱ ۵ ۵

ایون هنسن عزیز

Dear Evan Hansen ۲ ۲.۴ ۱۱.۸

مرد آزاد

Free Guy ۸ ۲.۲ ۱۱۷.۶

کندی‌من

Candyman ۶ ۱.۲ ۵۸.۹

گشت و گذار در جنگل

Jungle Cruise ۱۰ ۰.۷ ۱۱۶

بگذار بروم ۳

Chal Mera Putt 3 ۱ ۰.۶ ۰.۶