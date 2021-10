رای‌گیری نامزدهای اسکار از پنج‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ آغاز می‌شود و تا سه‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد. نامزدهای رسمی جوایز اسکار، روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ اعلام می‌شوند و مراسم اصلی، روز ۷ فروردین ۱۴۰۱ برگذار خواهدشد.

در ادامه نگاهی می‌اندازیم به بازیگرانی که شانس اصلی نامزدی اسکار در رشته‌ی بهترین بازیگر نقش اصلی زن هستند:

۱. کریستین استوارت برای اسپنسر ( Spencer ‎)

کارگردان: پابلو لارائین

پابلو لارائین بازیگران: کریستین استوارت، تیموتی اسپال

کریستین استوارت، تیموتی اسپال امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۵ از ۱۰۰

اگر ابرهای سیلس ماریا (Clouds of Sils Maria) و مامور خرید شخصی (Personal Shopper‎) تاکنون نتوانسته‌اند به شما ثابت کنند که کریستین استوارت، بازیگری که مجموعه فیلم‌های گرگ‌ومیش (The Twilight Saga) او را به شهرت رساند، بازیگری با استعداد است، اسپنسر پابلو لارائین شما را قانع خواهد کرد.

در اسپنسر، استوارت نسخه‌ای داستانی از پرنسس دیانا را خلق می‌کند و تمام وجود خود را در شخصیتی می‌ریزد که می‌تواند نخستین نامزدی اسکار و حتی پیروزی در آن را برایش به ارمغان بیاورد. موسیقی هشتمین فیلم لارائین را جانی گرینوود ساخته است و فیلم‌نامه‌ی آن را استیون نایت، نویسنده و سازنده‌ی پیکی بلایندرز (Peaky Blinders) نوشته‌است.

۲. جسیکا چستین برای چشم‌های تامی فی ( The Eyes of Tammy Faye ‎)

کارگردان: مایکل شوالتر

مایکل شوالتر بازیگران: جسیکا چستین، اندرو گارفیلد

جسیکا چستین، اندرو گارفیلد امتیاز راتن تومیتوز: ۶۴ از ۱۰۰

۶۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۵۴ از ۱۰۰

شوالتز در ششمین فیلم خود به‌عنوان کارگردان، به سراغ تامی فی بیکر و همسرش، جیم، رفته‌است. کسانی که در دهه‌ی هفتاد توانست شبکه‌ی رادیویی مذهبی‌ای را از هیچ راه‌اندازی کنند. وقتی که نخستین‌بار تصاویری از شخصیت تامی فی در فیلم شوالتر پخش شد، هیچ‌کس نتوانست بفهمد این بازیگر چه کسی است و بعدها وقتی که اعلام شد او جسیکا چستین است، باورش برای همه مشکل بود. چشم‌های تامی فی را شوالتر براساس مستندی به همین نام از فنتون بیلی و رندی بارباتو ساخته است. باید دید اسکار و داورهایش که همواره از گریم‌های سخت و تغییرچهره‌های عجیب استقبال می‌کنند، این‌بار چه انتخابی خواهند کرد.

۲۵ تغییر شکل برتر بازیگران در فیلم‌های سینمایی

۳. پنه‌لوپه کروز برای مادران موازی (Parallel Mothers)

کارگردان: پدرو آلمودوار

پدرو آلمودوار بازیگران: پنه‌لوپه کروز، میلنا اسمیت

پنه‌لوپه کروز، میلنا اسمیت امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

۱۰۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۵ از ۱۰۰

کروز می‌تواند برای چهارمین‌بار پس از بازگشت (Volver)، ویکی کریستینا بارسلونا (Vicky Cristina Barcelona) و نه (NINE) نامزد اسکار شود و برای نخستین‌بار اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن را به کارنامه‌اش اضافه کند؛ اگرچه این اسکار نخستین اسکار وی نخواهد بود، چرا که کروز پیش از این برای ویکی کریستینا بارسلونا توانسته است اسکار بهترین بازیگر زن نقش مکمل را به‌دست آورد. کروز پیش از این توانسته‌است از هفتادوهشتمین جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم ونیز، جام ولپی بهترین بازیگر زن را هم برای مادران موازی به خانه ببرد.

۴. الیویا کلمن برای دختر گمشده (The Lost Daughter)

کارگردان: مگی جیلنهال

مگی جیلنهال بازیگران: الیویا کلمن، جسی باکلی

الیویا کلمن، جسی باکلی امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

۱۰۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۸ از ۱۰۰

دختر گمشده (The Lost Daughter) مگی جیلنهال که نخستین فیلم او در مقام کارگردان است، نشان‌دهنده‌ی قدرت بالای فیلمسازی و توانایی فراوان او در داستان‌گویی می‌باشد. جیلنهال یک‌بار دیگر ثابت می‌کند که زنان تا چه‌اندازه در حال درخشش هستند. این درخشش بانوان اما، مانند رجینا کینگ با فیلم یک شب در میامی (One Night in Miami‎) و هلی بری با فیلم کبود (Bruised)، تنها به پشت دوربین محدود نمی‌شود.

الیویا کلمن یک‌سال پس از این‌که برای فیلم پدر (The Father) با دومین اسکار خود تنها یک قدم فاصله داشت، حالا یک‌بار دیگر شانس اصلی اسکار است. مانند نقش او در سوگلی (The Favourite‎) که کلمن توانست برای آن اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن را به خانه ببرد، ابهاماتی در زمینه‌ی نقش اصلی یا مکمل بودن او در این فیلم هم وجود دارد؛ به‌خصوص اگر هم‌بازی او جسی باکلی هم قرار باشد به‌عنوان یکی از نامزدها معرفی شود. با این‌حال کلمن امسال هم رقیبان سرسختی خواهد داشت.

۵. لیدی گاگا برای سرای گوچی ( House of Gucci )

کارگردان: ریدلی اسکات

ریدلی اسکات بازیگران: لیدی گاگا، آدام درایور

لیدی گاگا به‌عنوان خواننده‌ای که وارد بازیگری شده‌است، به احتمال خیلی زیاد، امسال با حضور در پنجمین فیلم سینمایی خود، خواهد توانست دومین نامزدی اسکار بازیگری خود را هم به‌دست آورد. فیلم کارگردان گلادیاتور (Gladiator)، ۳ آذر ۱۴۰۰ اکران خواهد شد. فیلمی که ستاره‌های درخشانی همچون آدام درایور، جرد لتو، جرمی آیرونز و آل پاچینو هم در آن نقش‌آفرینی می‌کنند و همان‌طور که از نام آن برمی‌آید، به زندگی خاندان گوچی می‌پردازد.

۶. فرانسیس مک‌دورمند برای تراژدی مکبث (The Tragedy of Macbeth)

کارگردان: جوئل کوئن

جوئل کوئن بازیگران: دنزل واشنگتن، فرانسیس مک‌دورمند

دنزل واشنگتن، فرانسیس مک‌دورمند امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

۱۰۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۸ از ۱۰۰

فرانسیس مک‌دورمند سال گذشته با فیلم سرزمین عشایر (Nomadland‎) به‌عنوان نخستین زنی که در دو بخش بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اصلی زن نامزد اسکار می‌شود و هر دوی آن‌ها را با خود به خانه می‌برد، تاریخ‌سازی کرد. او امسال هم می‌تواند برای تراژدی مکبث در هر دو رشته نامزد شود و پنجمین و ششمین اسکار خود را هم به‌دست‌آورد.

شایعاتی وجود دارد که استودیوی سازنده‌ی تراژدی مکبث قرار است این‌بار مک‌دورمند را در رشته‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل زن وارد رقابت اسکار کند، با این‌که بانو مکبث همیشه نقش اصلی بوده است. منبعی نزدیک به استودیو اما این شایعات را رد کرده است.

۷. نیکول کیدمن برای ریکاردوس بودن ( Being the Ricardos )

کارگردان: آرون سورکین

آرون سورکین بازیگران: خاویر باردم، نیکول کیدمن

فیلم‌برداری آخرین پروژه‌ی کارگردان دادگاه شیکاگو هفت (The Trial of the Chicago 7)، از ۹ فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد. هنوز تصاویر زیادی از آن‌چه این فیلم قرار است به ما ارائه دهد، وجود ندارد. آن‌چه می‌دانیم این است که فیلم داستان یک هفته از زندگی لوسیل بال و دزی آرناز هنگام ساخت مجموعه تلویزیونی عاشقتم لوسی (I Love Lucy) را روایت می‌کند که آن‌ها طی آن با بحران مواجه می‌شوند؛ بحرانی که می‌تواند حرفه و ازدواجشان را به نابودی بکشاند. بااین‌که اطلاعات زیادی از این فیلم در دسترس نیست، کیدمن‌بودن، کیدمن را تبدیل به یکی از شانس‌های اصلی اسکار می‌کند.

۸. جنیفر هادسون برای بزرگداشت ( Respect )

کارگردان: لیزل تامی

لیزل تامی بازیگران: جنیفر هادسن، فارست ویتاکر

جنیفر هادسن، فارست ویتاکر امتیاز راتن تومیتوز: ۶۷ از ۱۰۰

۶۷ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۲ از ۱۰۰

اسکار و علاقه‌اش به بازیگران فیلم‌های زندگی‌نامه‌ای بر کسی پوشیده نیست؛ از نیکول کیدمن برای ساعت‌ها (The Hours) گرفته تا رنی زلوگر برای جودی (Judy). امسال حالا برای فیلم بزرگداشت، پرداختن به شخصی سیاه‌پوست را هم به این ویژگی‌های مثبت فیلم بیافزایید. هادسون پیش از این یک‌بار برای دختران رویایی (Dreamgirls‎) نامزد اسکار بهترین بازیگر زن نقش مکمل شده‌است و توانسته است آن را با خود به خانه هم ببرد.

۸. کترینا بلف برای بلفاست (Belfast)

کارگردان: کنت برانا

کنت برانا بازیگران: جودی دنچ، کترینا بلف

جودی دنچ، کترینا بلف امتیاز راتن تومیتوز: ۷۸ از ۱۰۰

۷۸ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۵ از ۱۰۰

بلفاست درامی سیاه و سفید است که به مسايل خانوادگی می‌پردازد. برنا که خودش دوبار سابقه‌ی نامزدشدن در رشته‌ی بازیگری اسکار را دارد، در بلفاست، بازیگر درخشان و نوظهور سینما، کترینا بلف، را کارگردانی می‌کند. بلف پیش از این هم در هشت فیلم سینمایی دیگر نقش‌آفرینی‌های کوچک و بزرگ انجام داده‌است، اما تا پیش از فیلم فورد در برابر فراری (Ford v Ferrari) سال ۲۰۱۹ نام او بر سر زبان‌ها نیافتاده بود.

۹. جنیفر لارنس برای بالا رو نگاه نکن ( Don’t Look Up )

کارگردان: آدام مک‌کی

آدام مک‌کی بازیگران: لئوناردو دی‌کاپریو، جنیفر لارنس

لارنس با پنجمین نامزدی اسکار خود، آن‌هم تنها در ۳۱ سالگی، فقط چند قدم فاصله دارد. نهمین فیلم آدام مک‌کی ۱۹ آذر ۱۴۰۰ اکران خواهد شد. در این فیلم دو ستاره‌شناس ناشناس، با بازی دی‌کاپریو و لارنس، سعی می‌کنند مقامات را قانع کنند که سیارکی درحال نزدیک شدن به زمین است و در اثر برخورد آن، زمین نابود خواهد شد. این فیلم مک‌کی هم مانند فیلم‌های قبلی او، رکود بزرگ (The Big Short) و معاون (Vice‎)، فیلمی پرستاره است و کیت بلانشت، مریل استریپ، حونا هیل و تیموتی شالامه، کنار دی‌کاپریو و لارنس، در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

۱۰. رنات رینس برای بدترین فرد در جهان (The Worst Person in the World)

کارگردان: یواخیم تری‌یر

یواخیم تری‌یر بازیگران: آندرش دانیلسن لی، رنات رینس

آندرش دانیلسن لی، رنات رینس امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

۱۰۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۸ از ۱۰۰

رینس به‌قدری در فیلم تری‌یر خوب است که بسیاری از منتقدان پس از دیدن فیلم در جشنواره‌ی کن، بلافاصله به ستایش او پرداختند و او را ستاره‌ای نامیدند که متولد شده‌است. رینس ۳۳ سال دارد و بدترین فرد در جهان، هشتمین فیلم کارنامه‌ی سینمایی کوتاه او است. رینس توانست برای نقش‌آفرینی درخشان خود در این فیلم جایزه‌ی بهترین بازیگر زن جشنواره‌ی فیلم کن فرانسه را به‌دست آورد.

بعضی دیگر از بازیگران که می‌توانند در ادامه‌ی لیست نامزدهای احتمالی اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن حضور یابند، به شرح زیر می‌باشند:

تسا تامپسون برای گذرکردن (Passing)

ریچل زگلر برای داستان وست ساید ( West Side Story ‎)

‎) امیلیا جونز برای کودا ( CODA )

) ریچل سنات برای شیوا بیبی (Shiva Baby)

آلانا هایم برای لیکور پیتزا (Licorice Pizza)

جودی کامر برای آخرین دوئل ( The Last Duel )

) هلی بری برای کبود

آگاته روسل برای تیتان ( Titane ‎)

‎) ویکی کریپس برای جزیره برگمان ( Bergman Island )

) ادسا یانگ برای یک‌شنبه‌ای برای مادری کردن (Mothering Sunday)

