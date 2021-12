طبق باور مردم حوزه‌ی دریای کاراییب و به ویژه کشور هائیتی، زامبی‌ها موجودات فاقد قدرت درک و منطقی هستند که حین مرگ امکان تعقل خود را از دست داده‌اند و بعد از مردن تحت تسلط نیروهای جادویی در می‌آیند و دوباره به پا می‌خیزند. این نوع موجودات قبل از حضور بر پرده‌ی سینما، جا پای خود را در ادبیات محکم کرده بودند و برای اولین بار در فیلم زامبی سفید (white zombie) به کارگردانی ویکتور هارپلین و بازی بلا لاگوسی بزرگ بر پرده‌ی سینما حاضر شدند. اما این جرج رومرو بود که با ساختن فیلم شب مردگان زنده، مفهوم امروزی زامبی را به وجود آورد. در این لیست به ۱۲ فیلم مهم با حضور زامبی‌ها خواهیم پرداخت.

مطلب را کامل بخوانید

۱۰ انیمیشن سیت‌کام برتر تمام دوران

«سیت‌کام» یا همان کمدی موقعیت برای مخاطبان سریال معمولا تداعی‌کننده‌ی «دوستان» (Friends)، «نظریه‌ی بیگ‌ بنگ» (The Big Bang Theory) و سایر سریال‌‌های مشابهی است که به آن‌ها می‌گویند سیت‌کام لایو اکشن است. اما از اوایل دهه‌ی شصت میلادی، انیمیشن هم قدم به این قالب سریال‌سازی گذاشته و با سریال‌‌های «عصر عجر» (The Flintstones) و «جیستون‌ها» (The Jetsons) مسیری را آغاز کرد که در ادامه نشان داد با شاخصه‌های کمدی موقعیت که همانا قرار گرفتن شخصیت‌ها در مکان‌های عادی و انجام فعالیت‌های روزانه با حرکات یا دیالوگ‌های طنز است، همخوانی و جای بسط دارد. استفاده از انیمیشن در ساخت سیت‌کام هنوز ادامه دارد و طرفداران پر و پا قرصی هم دارد.

مطلب را کامل بخوانید