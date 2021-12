هنگامی که «افسون‌ شده» در تعطیلات آخر هفته و روز شکرگزاری در سال ۲۰۰۷ اکران شد، مانند طوفانی آمریکا را در بر گرفت. دیزنی می‌دانست که چیز خاصی در دست دارد. با این حال، احتمالا پیش‌بینی نکرده بودند که این فیلم چقدر محبوب خواهد شد، یا اینکه چقدر مخاطبان هنوز سال‌ها بعد آن را دوست خواهند داشت.

این فیلم به شکلی طراحی شده بود که نشان دهد اگر یک شاهزاده خانم از دل انیمیشن‌های دیزنی به نحوی به دنیای واقعی پا بگذارد چه اتفاقی می‌افتد. ایمی آدامز نقش شاهزاده خانم جیزل را بازی می‌کند که از یک کارتون به یک انسان واقعی با گوشت و خون تبدیل می‌شود. پاتریک دمپسی در نقش رابرت، وکیلی است که او را باور می‌کند، و جیمز مارسدن در نقش پرنس ادوارد است، مردی که درست قبل از اینکه به شهر نیویورک بیاید با او آشنا، و عاشقش شده بود. حتی یک ملکه شرور به نام نارسیا با بازی سوزان ساراندون هم در فیلم حضور دارد.

فیلم «افسون‌ شده» به کارگردانی کوین لیما در جایگاه اول باکس آفیس قرار گرفت و بلافاصله آدامز را تبدیل به یک ستاره در فهرست A کرد. این فیلم در پایان اکران خود ۱۲۷ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۲۱۲ میلیون دلار دیگر در سطح جهانی به دست آورد. این فیلم بعدها به عنوان پرفروش‌ترین DVD هم شناخته شد.

مانند بسیاری از فیلم‌های پرفروش، داستان‌های جذابی از پشت صحنه وجود دارد که چگونگی خلق این جادو را نمایان می‌کند. آنچه در ادامه می‌خوانید نگاهی است به برخی از انتخاب‌ها و حکایاتی که این فیلم خانوادگی دوست داشتنی را شکل داده است.

۲۰. فیلمنامه در اصل برای گروه سنی بزرگسال نوشته شده بود

همه ما «افسون‌ شده» را به عنوان یک داستان خانوادگی می‌شناسیم که از فرمول کلاسیک پرنسس دیزنی استفاده کرده و همزمان آن را به خوبی اجرا می‌کند. اما بد نیست بدانید که این هدف اولیه نبود. در واقع، نسخه اصلی فیلمنامه بسیار بزرگسال محور بود.

نویسنده بیل کلی، فیلمنامه‌اش را در سال ۱۹۹۷ به دیزنی فروخت، درست همان دوره‌ای که کمدی‌های سطحی مانند «پای آمریکایی» (American Pie) و «مری یجوریه» (There’s Something About Mary) همه‌گیر شده بودند. نسخه او از «افسون‌ شده» از نظر لحن به آن فیلم‌ها نزدیک‌تر بود. به گفته بعضی از خبرگزاری‌ها، حتی صحنه‌ای وجود داشت که جیزل در یک مهمانی مجردی با یک رقصنده بزرگسال اشتباه گرفته می‌شود.

استودیو پیش‌نویس کلی را بازنویسی کرد، که در نهایت منجر به ساخت فیلمی با رده‌ی PG (فیلم خانوادگی) شد.

۱۹. تقریبا نزدیک بود کیت هادسن و ریس ویترسپون نقش جیزل را بازی کنند

هنگامی که دیزنی به «افسون‌ شده» چراغ سبز نشان داد، جستجو برای بازیگر مناسب نقش جیزل، شاهزاده خانم انیمیشنی که تبدیل به انسان و وارد دنیای واقعی می‌شود، آغاز شد.

تعدادی از ستاره‌های مطرح مورد توجه استودیو قرار گرفتند. کیت هادسن یکی از بازیگرانی بود که آن‌ها در سال ۲۰۰۳ زیر سر داشتند. نام او پس از نامزدی اسکار برای فیلم «تقریبا مشهور» به کارگردانی کامرون کرو بر سر زبان‌ها افتاده بود.

ریس ویترسپون، ستاره برجسته کمدی-رمانتیک آن زمان، یکی دیگر از اسامی مطرحی بود که برای این نقش نامزد شد. در پایان، دیزنی جلسات بازیگری را برگزار کرد که در آن بیش از ۲۰۰ بازیگر زن تست دادند.

ایمی آدامز، بازیگر سرشناسی که بیشتر برای فیلم مستقلی به نام «جون باگ» (Junebug) که به خاطرش نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن شده بود، شناخته می‌شد، یکی از آن‌ها بود. مابقی ماجرا که دیگر مشخص است!

۱۸. ایمی آدامز باعث شد کارگردان فراموش کند که بیمار است

همانطور که می‌توانید تصور کنید، کارگردانی که بیش از ۲۰۰ بازیگر بالقوه را می‌بیند، در گزینه‌های انتخابی‌اش غرق می‌شود. کوین لیما در مصاحبه‌ای گفت که به محض دیدن ایمی آدامز متوجه شد که او به لطف چشمان گرد زیبا و پوست روشن‌اش همان کسی است که دنبالش می‌گردد.

بیشتر از آن، آدامز آنقدر در تست موفق بود که باعث شد کارگردان فراموش کند که چقدر بیمار است. لیما آن روز تب ۱۰۳ درجه داشت و به شدت حالش بد بود. آدامز موقتا حال او را بهتر کرد. لیما گفت: «آدامز وارد شد و من به مدت ۴۵ دقیقه فراموش کردم که بیمار هستم. اما بعد از رفتن او از حال رفتم!»

۱۷. دیزنی بخش انیمیشن را برعهده نگرفت

در دقایق ابتدایی «افسون‌ شده» انیمیشن کلاسیک دیزنی دیده می‌شود. این بخش بسیار دقیق، روشن، رنگارنگ، و پر از شخصیت است. اما بد نیست بدانید که دیزنی هیچ کدام از آن‌ها را نساخته است.

پس از «داستان اسباب‌بازی» در سال ۱۹۹۵، انیمیشن‌های سنتی که با دست طراحی می‌شدند کم کم محو شدند و انیمیشن‌های سه‌بعدی CGI از نظر محبوبیت در صدر قرار گرفتند. دیزنی متعاقبا بخش انیمیشن دوبعدی خود را تعطیل کرد. دیگر کسی نبود که این کار را انجام دهد.

برای تکرار ظاهر کلاسیک دیزنی، سازندگان فیلم به جیمز باکستر، یکی از انیماتورهای سابق خود که روی «شیر شاه» (The Lion King) و «دیو و دلبر» (Beauty and the Beast) کار می‌کرد، روی آوردند. او فرمول برنده و نحوه تکرار آن را می‌دانست، بنابراین شرکت خصوصی او سکانس‌های انیمیشن «افسون‌ شده» را انجام دادند.

۱۶. فیلمبرداری بخش موزیکال ۱۷ روز طول کشید

چندین بخش موزیکال قابل توجه در فیلم وجود دارد، اما دیدنی‌ترین آن‌ها، با اختلاف زیاد، «اینگونه می‌دانید» (That’s How You Know) است. این سکانس در پارک مرکزی شهر نیویورک فیلمبرداری شد و اجرای آن چالش لجستیکی بزرگی را به همراه داشت.

علاوه بر نیاز به ۱۵۰ رقصنده برای احاطه کردن ایمی آدامز و پاتریک دمپسی، ۳۰۰ رقاص اضافی برای حرکت در پس‌زمینه لازم بود. حرکت همه باید به دقت طراحی می‌شد. کوین لیما در مصاحبه‌اش این قسمت را به عنوان یک «عملیات نظامی» توصیف کرد.

چیزی که شرایط را سخت‌تر می‌کرد آب و هوا بود. این صحنه به هفت روز زمان نیاز داشت تا فیلمبرداری شود، اما هفده روز طول کشید تا آن روزها به پایان برسد زیرا مدام باران می‌بارید. عملیات تولید فقط در روزهای آفتابی می‌توانست به طور متناوب انجام شود.

۱۵. طرفداران پاتریک دمپسی فیلمبرداری را مختل کردند

یکی از خطرات فیلمبرداری یک فیلم در لوکیشن باز و محیط بیرون این است که با تماشاگران کنجکاو زیادی به امید اینکه نگاهی به ستاره‌ی محبوبشان بیاندازند مواجه می‌شوید. خیلی وقت‌ها هواداران رفتار محترمانه‌ای دارند. اما وقتی پای پاتریک دمپسی به میان می‌آید همه چیز عوض می‌شود!

«افسون‌ شده» در زمان اوج محبوبیت سریال «آناتومی گری» (Grey’s Anatomy) در حال تولید بود. این بازیگر معروف به «مک دریمی» تعداد زیادی طرفدار زن داشت. آن‌ها مشتاق بودند که سلبریتی‌ خود را از نزدیک ببینند.

بر اساس تاریخ شفاهی اینترتینمنت ویکلی، در طول فیلمبرداری سکانس «اینگونه می‌دانید» در پارک مرکزی، طرفداران دمپسی هنگام چرخش دوربین‌ها تشویق می‌کردند، جیغ می‌زدند و نام او را صدا می‌زدند و این موضوع کار را مختل می‌کردند. همه چیز آنقدر به هم ریخته شد تا جایی که بازیگر بین دو صحنه با طرفدارانش صحبت می‌کرد تا آن‌ها را آرام کند.

۱۴. ایمی آدامز واقعا از یک حفره پایین رفت

معمولا از بازیگران خواسته می‌شود کارهای غیرعادی برای فیلم انجام دهند. ایمی آدامز در این زمینه تجربه‌ای منحصر به فرد دارد. برای شروع، او را در یک حفره‌ی واقعی در شهر نیویورک انداختند.

همانطور که احتمالا می‌دانید، هنگامی که جیزل از قلمرو انیمیشن خود به منهتن واقعی وارد می‌شود، از یک حفره در وسط میدان تایمز بیرون می‌آید. این صحنه‌سازی نشده بود و CGI هم در کار نبود. آدامز در واقع به یک حفره خزید، فقط برای اینکه از او در حال بیرون آمدن فیلمبرداری شود.

برخی از افراد پشت سر او، سیاهی لشکر هستند، اما از آنجایی که میدان تایمز همیشه شلوغ است، برخی دیگر نیویورکی‌های واقعی هستند که از دیدن یک بازیگر زن با لباسی شیک و یک تاج بلند در خیابان کثیف لذت می‌برند.

۱۳. جیمز مارسدن یک لباس دوخته شده از ابر پوشید

مدت‌ها است که از این شکایت می‌شود که بدن پرنسس‌های دیزنی کمی بیش از حد عالی است. آن‌ها با آن سایز و ابعاد شبیه زنان واقعی نیستند. کمتر در مورد این واقعیت صحبت می‌شود که اندام شاهزادگان دیزنی نیز کمی از واقعیت به دور است. وقتی نوبت به شاهزاده ادوارد رسید، شکل دادن اندام او نیاز به خلاقیت کافی داشت. جیمز مارسدن مردی کاملا خوش اندام است، اما اصلا شبیه به یک شخصیت کارتونی جان گرفته نبود.

مونا می، طراح صحنه و لباس، برای اینکه ظاهر اغراق‌آمیز یک شاهزاده انیمیشن را به او بدهد، لباس خاصی برای این بازیگر تهیه کرد. در نواحی استراتژیک، مخصوصا سینه، باسن و نواحی خصوصی با بالشتک ابری پوشانده شده بود. وقتی مارسدن آن را پوشید، یکباره ظاهری بزرگتر از حد معمول پیدا کرد.

۱۲. آهنگ ایدینا منزل از فیلم حذف شد

آیدینا منزل بازیگر برنده جایزه تونی است که به خاطر صدای قدرتمندش در خوانندگی شهرت دارد. او آهنگ معروف «رها کن» (Let It Go) را در انیمیشن «یخ‌زده» (Frozen) خواند. اگر آن فیلم را دیده باشید، می‌دانید که او چه خواننده با استعدادی است. پس چرا سازندگان «افسون‌ شده» او را استخدام می‌کنند، سپس اجازه نمی‌دهند آواز بخواند؟

در واقع، او تقریبا در فیلم خواند. آلن منکن و استفان شوارتز که تمام آهنگ‌های فیلم را ساخته‌اند، آهنگی برای کاراکتر منزل، نانسی، نوشتند تا با شاهزاده ادوارد بخواند. این ترانه که «افسون‌ شده» نامیده می‌شود، در پایان اجرا می‌شد، در یک مونتاژ که پایان خوش همیشگی را برای همه شخصیت‌ها نشان می‌داد.

به گفته‌ی سایفای، تمایل فیلمسازان برای پایان دادن به یک قطعه موسیقی پاپ باعث شد که این آهنگ قبل از ضبط حذف شود. در عوض، کری آندروود با ترانه‌ی «همیشه تا ابد» (Ever Ever After) فیلم را به پایان می‌رساند.

۱۱. لباس جیزل به شدت سنگین بود

لباس‌ها نقش مهمی در کمک به تعریف هر شخصیت فیلم ایفا می‌کنند و جیزل در فیلم «افسون‌ شده» لباس خیلی خوبی دارد. در صحنه‌های اولیه، او یک لباس بزرگ سفید پفی پوشیده است. لباس شاهزاده خانم تاثیر زیادی بر جای می‌گذارد، زیرا زیبا است اما کمی هم بزرگ است.

ایمی آدامز در مصاحبه‌ای گفت که لباس جیزل «واقعا سنگین»، و پوشیدن آن کار سخت و ناراحت کننده‌ای است. پایه آن از حلقه‌های فولادی ساخته شده بود، بنابراین وزن کل آن ۲۰ کیلو بود. برای یک فرد لاغر، وزن بسیار زیادی است.

علاوه بر این، پانزده دقیقه طول می‌کشید تا بازیگر آن را بپوشد. آدامز گفت: «من در مقابل ویوین لی در نقش اسکارلت اوهارا در فیلم بر باد رفته سر تعظیم فرود می‌آورم!»

۱۰. گریم سوزان ساراندون یک مصیبت بود

جلوه‌های گریم مدرن می‌تواند بازیگران مورد علاقه شما را تقریبا به هر چیزی تبدیل کند. فرآیندش هم نه آسان است و نه خوشایند. با این حال، زمانی که به درستی انجام شود، می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بگذارد.

برای «افسون‌ شده»، سوزان ساراندون باید به یک پیزرن زشت تبدیل می‌شد. این بازیگر یک پروسه پنج ساعته را برای وصل کردن تمام قطعات مصنوعی که ظاهر او را تغییر می‌داد، پشت سر گذاشت. از یک وسیله‌ برای دهانش نیز استفاده شد تا به نظر برسد که او دندان‌هایش را از دست داده است.

وقتی فیلمبرداری تمام می‌شد، چند ساعت دیگر طول می‌کشید تا تمام آن وسایل و گریم‌ها را از خود بروبد. برای جبران، سازندگان فیلم پذیرفتند که در زمان گریم ساراندون روزهای طولانی‌تری فیلمبرداری کنند تا او مجبور نباشد این گریم و پروسه‌ی انجام آن را تحمل کند.

۹. پاتریک دمپسی زمان سختی را پشت سر گذاشت تا تبدیل به یک آدم معمولی شود

پاتریک دمپسی درس سختی را در مجموعه فیلم «افسون‌ شده» یاد گرفت؛ اینکه معمولی بودن آسان نیست. در فیلمی که شامل یک شاهزاده خانم آوازخوان، یک جادوگر شرور، یک سنجاب «سخنگو» و یک شاهزاده خودخواه است، کار او این بود که داستان را با ایفای نقش یک فرد معمولی پیش ببرد. به عبارت دیگر، او یک جانشین برای تماشاگر است و به همه چیزهای دیوانه کننده‌ای که در صحنه رخ می‌دهد واکنش نشان می‌دهد.

این بازیگر در مصاحبه‌ای گفت که شرکت نکردن در این فیلم سرگرم کننده و اغراق‌آمیز برای او سخت بود. او می‌گوید: «بخش سخت این کار است که همه در نقششان غیر واقعی و درخشان بودند و خوش می‌گذرانند، و من مجبور شدم فقط داستان را پیش ببرم، که چالش برانگیز بود.» در نهایت، او متوجه شد که تنها چاره‌ی او این است که بخشی از چیزی بسیار «اصیل و متفاوت» باشد، که همین آن را ارزشمند کرده است.

۸. ایمی آدامز و پاتریک دمپسی یک دعوای کوچک و شیرین در طول فیلم‌برداری داشتند

ساختن یک فیلم فشار زیادی به همراه دارد. حتی افراد خوب که با هم کنار می‌آیند، گهگاه تسلیم استرس می‌شوند. ایمی آدامز و پاتریک دمپسی این اتفاق را زمانی دیدند که یک برخورد کوچک سر صحنه داشتند. مطابق با لحن فیلم، حتی دعوای آن‌ها نیز به نوعی شیرین بود.

دمپسی در مصاحبه‌ای گفت که این اتفاق در طول یک سکانس رقص رخ داده است. آدامز نمی‌خواست کفش بپوشد و در مقابل آن مقاومت می‌کرد. این منجر به لحظه‌ای شد که پای دمپسی به طور تصادفی «ناخن پای آدامز را شکست»

این بازیگر گفت: «ما حدود ۱۵ دقیقه صحبت نکردیم، او برای خودش به گوشه‌ای رفت و من هم به گوشه‌ای رفتم و سپس برگشتیم و دوباره شروع به رقصیدن کردیم.»

۷. چرا جیزل در آخر به ادوارد نمی‌رسد؟

در پایان فیلم «افسون‌ شده»، جیزل به جای پرنس ادوارد، به وکیل رابرت می‌رسد. حتی در حال حاضر، بیش از یک دهه پس از اولین اکران آن، این بحث وجود دارد که آیا او به مرد اشتباهی رسیده است یا خیر. بسیاری از طرفداران زوج جیزل و رابرت را تایید می‌کنند، در حالی که برخی دیگر فکر می‌کنند که او باید ادوارد را انتخاب می‌کرد.

کارگردان تئوری خود را در مصاحبه‌ای توضیح داد و گفت: «داستان درباره زنی است که از دنیای کوچکی آمده و به فردی کاملا شکل گرفته تبدیل می‌شود. پس نمی‌تواند همانگونه که بود رفتار کند و با کسی که تنها یک روز دیده ازدواج کند.»

۶. ایمی آدامز از تغییر صدایش می‌ترسید

ایمی آدامز یک خواننده تازه‌کار نبود. او کار خود را در تیاتر شبانه و خانه‌های نمایش محلی شروع کرد و در نمایش‌هایی مانند «گروه سرود» (A Corus Line) و «هر چیزی ممکن است» (Anything Goes) اجرا کرده بود. در این صورت، منطقی است که شما فرض کنید که او هیچ نگرانی در مورد خواندن آهنگ در نقش جیزل نداشته باشد؛ اما اینگونه نبود و او در این مورد نگرانی زیادی داشت.

فیلم‌های انیمیشن سابقه طولانی در استفاده از صدای یک بازیگر برای یک شخصیت دارند. حتی با وجود اینکه کمتر از پانزده دقیقه از «افسون‌ شده» قرار بود به سبک کارتونی باشد، آدامز نمی‌خواست هیچ فرصتی را با جایگزین کردن کسی حتی برای نسخه‌ی کارتونی‌اش از دست بدهد. او می‌خواست به عنوان جیزل صحبت کند و آواز بخواند. او برای اطمینان از اینکه آوازش برای آهنگ‌های چالش‌برانگیز آلن منکن و استفان شوارتز مناسب است، دوره‌ای در کلاس‌های صدا گذراند.

۵. جیمز مارسدن واقعا با یک دوچرخه‌سوار تصادف کرد

در طول صحنه‌ای که در آن شاهزاده ادوارد به میدان تایمز می‌رسد، بازیگر به بالای اتوبوسی در حال حرکت می‌پرد. در صحنه‌ای دیگر از او خواسته شد که هنگام عبور از یک پل کوچک با یک دوچرخه‌سوار برخورد کند.

مارسدن در مصاحبه‌ای گفت که قرار بر این بود که دوچرخه‌سوار از کنارش رد شود و او تصنعی به زمین بیافتد. وقتی در بازبینی فیلم را مشاهده کردند به نظر واقعی نمی‌رسید و صحنه خوب از آب در نیامده بود در نتیجه مارسدن مجبور شد این صحنه را واقعی بازی کند.

۴. حضور افتخاری و نامحسوس پرنسس‌های دیزنی در فیلم

در فیلم «افسون‌ شده» صدها ارجاع و شوخی به پرنسس‌های دیگر دیزنی وجود دارد. برای اینکه متوجه حضور آن‌ها شوید باید چندین بار به فیلم برگردید و آن را بازبینی کنید. یکی از غافلگیری‌های جالب فیلم، حضور سه پرنسس دیگر دیزنی است.

پیج اوهارا که در انیمیشن «دیو و دلبر» صداپیشگی بل را بر عهده داشت، اینجا نقش یک بازیگر سریال‌های آبکی را بازی می‌کند که خیلی کم در تلویزیون دیده می‌شود. جودی کوهن که صدای زیبای پرنسس پوکوهانتس را بر عهده داشت، نقش همسایه‌ی باردار رابرت را در فیلم بازی می‌کرد.

برجسته‌ترین پرنسسی که در فیلم دیده می‌شود، جودی بنسون است که صداپیشگی آریل در انیمیشن «پری دریایی کوچولو» را برعهده داشت. او نقش کوچکی به عنوان سم، دستیار رابرت بازی می‌کند. حتی پشت سرش در محل کار یک تنگ بزرگ ماهی قرار دارد.

۳. پاتریک دمپسی می‌خواست یک نقش مثبت بازی کند

پاتریک دمپسی زمانی که قرار شد در «افسون‌ شده» بازی کند، به خاطر حضورش در سریال «آناتومی گری» در نقش دکتر درک شفرد، بسیار محبوب شده بود. سریالی که او در آن بازی می‌کرد پر از لحظات درام و احساسی بود. این در حالی بود که رزومه‌ی او تا قبل از آن شامل فیلم‌های جدی‌تر و ترسناکی چون «جیغ ۳» (Scream 3)، «شیوع» (Outbreak) و «بزهکاران» (Mobsters) می‌شد.

مهمترین دلیلی که او را مجاب به بازی در «افسون‌ شده» کرد، لطافت و رمانتیکی آن بود. این یک فیلم شیرین و لطیف بود که از او تصویر بدی در ذهن باقی نمی‌گذاشت. او حتی در مصاحبه‌ای بیان کرده بود که او دوست دارد در پروژه‌ای کار کند که هم «خشونت» نداشته باشد و هم «مثبت و غیرمعمول» باشد.

دختر کوچک او هم دلیلی دیگر برای حضور او در این فیلم بود چرا که او دوست داشت نقشی را بازی کند که دخترش بتواند ببیند.

۲. کارگردان‌های مختلف و مهمی در این پروژه دخیل بودند

«افسون‌ شده» قبل از اینکه به سرانجام برسد، سال‌های زیادی در حال توسعه بود. در طول همان سال‌ها کارگردان‌های خوش‌نام زیادی برای ساخت آن پیشقدم شدند.

راب مارشال یکی از کارگردان‌هایی بود که به ساخت این فیلم علاقه نشان داده بود، اما در آخر به خاطر ساخت فیلم اقتباسی «شیکاگو» (Chicago) از قبول پروژه انصراف داد. که در نهایت خیلی هم خوب از آب درآمد و شیکاگو برنده‌ی اسکار بهترین فیلم موزیکال شد.

جان ترتلتاب، کارگردان فیلم‌های «گنجینه‌ی ملی» (National Treasure) و آخرین فیلمش «مگ» (The Meg) که در سال ۲۰۰۱ اکران شد هم یکی دیگر از کارگردان‌های کاندید بود اما با او هم به نتیجه‌ای نرسید. آدام شنکمن که با فیلم «پرستار بچه» (The Pacifier) برای دیزنی غوغا به پا کرده بود هم مدتی در صدد ساخت این پروژه برآمده بود. در نهایت ساخت «افسون‌ شده» بر دوش کوین لیما، کارگردان «۱۰۲ سگ خالدار» (۱۰۲ Dalmatians) افتاد.

۱. کارگردان «افسون‌ شده» به جای یکی از شخصیت‌های کلیدی و مهم انیمیشنی صحبت کرد

یک واقعیت جالب درباره‌ی این فیلم وجود دارد آن هم اینکه کوین لیما، کارگردان «افسون‌ شده» یک نقش کوچک در فیلم خود ایفا می‌کند. جیزل در فیلم با یک سنجاب کوچک به نام پیپ دوست بود. این حیوان به وسیله‌ی انیمیشن CG خلق شده بود.

در طول فیلم‌برداری صحنه‌هایی که مربوط به پیپ می‌شد، لیما پشت دوربین قرار می‌گرفت و با صدای این سنجاب صحبت می‌کرد، در نتیجه بازیگر مقابل به راحتی می‌توانست با سنجابی که بعدا به وسیله‌ی CG به فیلم اضافه می‌شد صحبت کند.

بعد از اتمام فیلمبرداری، تدوینگرها شنیدند که او در فیلم خام به این شکل صحبت می‌کند و حتما برای آن کاراکتر هم جواب می‌دهد، در نتیجه به او پیشنهاد کردند که برای نسخه‌ی پایانی به جای پیپ صحبت کند.

شما کدام بخش از «افسون‌ شده» را بیشتر دوست داشتید؟ در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

