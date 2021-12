امسال تعدادی از فیلم‌هایی که به خاطر کرونا تأخیر خورده بودند اکران شدند، و خیلی از فیلم‌ها هم با تغییر رویه‌ی انتشار، مستقیم روی پلتفرم‌های آنلاین آمدند. با تماشای فیلم‌ها، فرصت بی‌نظیری نصیبمان می‌شود تا از واقعیت‌ روزمره دور شویم و به دنیاهای شگفت‌انگیزی قدم بگذاریم. برای همین اگر با فیلمی خانوادگی طرف باشیم که به ما این امکان را می‌دهد تا در کنار عزیزانمان چنین تجربه‌ای را از سر بگذارنیم، لذتی دوچندان خواهیم برد. به‌ویژه در زمان‌هایی مثل الان که همه چیز در وضعیت مبهمی به سر می‌برد و اضطراب و نگرانی گریبان‌گیرمان شده.

امسال فیلم‌های خانوادگی جذاب زیادی منتشر شدند که انواع و اقسام سلیقه‌ها را خوشحال و راضی می‌کنند. چه دنباله‌هایی از عناوین آشنا و شناخته‌شده باشند، چه معرفی یک قهرمان جدید، یا بازتعریف یک شخصیت شرور قدیمی، یا انیمیشن‌های موزیکال، همگی در این فهرست جمع شده‌اند و می‌توانید از بینشان انتخاب کنید.

۱. فیلم باب اسفنجی: اسفنج در حال فرار (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run)

کارگردان: تیم هیل

بازیگران: تام کنی، بیل فیجرباک، کلنسی براون، راجر آلبرت بومپاس

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۶۷%

اسفنج محبوب دل همه‌ی دنیا که در خانه‌ای آناناسی زندگی می‌کند، در این فیلم انیمیشنی سه‌بعدی کامپیوتری با ظاهر متفاوتی ظاهر شده ولی اصل و اساس ماجرا همانی است که می‌شناسیم و مؤلفه‌هایی که دوستشان داریم دست‌نخورده مانده‌اند.

هواداران باب‌اسفنجی شلوارمکعبی با دیدن سبک جدید انیمیشن آن غافلگیر می‌شوند، ولی در کنارش همان جنس از شوخی‌‌ها و موقعیت‌های کمدی را می‌بینند که می‌شناسند و عاشقش هستند. اسفنج در حال فرار فیلمی است که همه چیز را در خودش جای داده، از کیانو ریوز در نقش یک بوته‌ی خردمند گرفته تا صحنه‌ای موزیکال با حضور زامبی‌های گاوچرانی که اتفاقا دزد دریایی هم هستند.

اگر با این توصیف‌ها هم هنوز برای دیدنش ترغیب نشده‌اید، این را بدانید که کل فیلم شبیه یک خواب عجیب‌وغریب و واقعا خنده‌دار است و در تمام لحظاتش احساس خوشایندی را تجربه می‌کنید. داستان فیلم از این قرار است: باب‌اسفنجی و صمیمی‌ترین دوستش پاتریک به دنبال حلزونِ باب‌اسفنجی قدم در سفری پرماجرا می‌گذارند، چرا که پوزئیدون پلید و بدذات آن را دزدیده و با خودش برده.

در این فیلم به حدی ماجرا و موقعیت جذاب و بامزه و دیوانه‌وار حضور دارد که دلتان می‌خواهد بارها و بارها آن را ببینید. بچه‌ها از ماجراجویی‌های تمام‌نشدنی‌ آن لذت خواهند برد، و بزرگسال‌ها هم از اشاره‌ها و ارجاع‌های آن به فرهنگ عامه. با اینکه کارگردان فیلم تیم هیل از شرایط اکران آن راضی نبود، ولی فیلم موفق شد نظرات مثبتی از منتقدها بگیرد.

۲. رایا و آخرین اژدها (Raya and the Last Dragon)

کارگردان: پاول بریگز، دین ولینز

بازیگران: کسی استیل، آکوافینا، جما چان، ساندرا اوه

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶%

در طول سالیانی که گذشت، پرنسس‌های دیزنی دچار تغییر و تحولات بسیاری شدند و انقلابی اساسی را تجربه کردند. از دخترکان معصوم منفعلی که نیاز داشتند بیایند و نجاتشان بدهند تبدیل شده‌اند به زن‌های مستقل قدرتمند و توانا که خیلی بهتر از شاهزاده‌های خوش‌سیما بلدند خودشان را نجات دهند. رایا هم تازه‌ترین پرنسسی است که در دوره‌ی تازه‌ی دیزنی خلق شده و تمام این ویژگی‌های جدیدی که گفتیم را در خودش نشان می‌دهد.

رایا و آخرین اژدها هیچ داستان فرعی عاشقانه و اضافه‌ای ندارد. ماجراهایش در سرزمینی خیالی به نام کوماندرا می‌گذرد و در آن رایا به دنبال آخرین اژدها می‌گردد تا با کمک این اژدهای افسانه‌ای، ارواح پلید و شیطانی را نابود کند و شکست بدهد.

رایا و آخرین اژدها از جهات بسیاری با سایر آثار دیزنی تفاوت داشت و ایده‌ها و مضامین جدی‌تری را مطرح می‌کرد، و از لحاظ تولید هم اتفاق ویژه‌ای به حساب می‌آمد. صداپیشه‌هایش تمامی از بازیگران آسیایی هستند و تیم پشت صحنه‌اش را اکثرا زن‌ها تشکیل می‌دهند.

اوسنات شورر از تهیه‌کننده‌های این انیمیشن درباره‌ی عوامل تولید آن می‌گوید: «هر چه افرادی از جنسیت‌ها و عقبه‌ها و اخلاقیات متفاوت و متنوع بیشتری داشته باشید، نتیجه‌ی کار با افراد بیشتری در دنیا ارتباط برقرار می‌کند، که اتفاق واقعا هیجان‌انگیزی است.»

رایا همچنین به خاطر شیوه‌ی تولیدش هم اثر جالب توجهی است، چرا که اولین فیلم دیزنی به حساب می‌آید که با دورکاری و کار در منزل ساخته شده. با شیوع کرونا و وضعیت خطرناکی که بر همه تحمیل کرد، سازندگان رایا و آخرین اژدها دست به ابتکارهای جالبی زدند تا راهی برای ساختن این انیمیشن بدون حضور فیزیکی پیدا کنند. حتی صداپیشه‌ها در خانه‌های خودشان اتاقک‌هایی را با هر چه می‌توانستند و دم دستشان بود ساختند تا دیالوگ‌ها را ضبط کنند.

این شرایط منحصربه‌فرد تولید و اکران رایا، باعث شد تا پیام فیلم (که درباره‌ی اهمیت اتحاد و همیاری و همکاری بود) تأثیر بیشتری بگذارد. درباره‌ی خود فیلم هم بگوییم که، انیمیشن واقعا چشم‌نوازی است که داستانی گرم و بامزه و صمیمی دارد و در کل یکی از بهترین فیلم‌های خانوادگی سال ۲۰۲۱ است.

۳. میچل‌ها در برابر ماشین‌ها (The Mitchells vs. The Machines)

کارگردان: مایک ریاندا

بازیگران: ابی جکوبسون، دنی مک‌براید، مایا رودولف، اریک آندره، اولیویا کولمن

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۸%

بعد از موفقیت‌های عظیم و شگفت‌انگیز «مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی» (Spider-Man: Into the Spider-Verse)، استودیو انیمیشن‌سازی سونی بار دیگر توانست فراتر از انتظارها ظاهر شود و فیلم دیدنی و جذاب دیگری بسازد به نام میچل‌ها در برابر ماشین‌ها. داستان درباره‌ی خانواده‌ای است که درگیر انقلاب و خیزش ماشین‌ها و ربات‌ها می‌شوند، اتفاقی که ممکن است آینده‌ی نسل بشر را با تهدیدی جدی مواجه کند، و در همین حین اعضای این خانواده سعی دارند ارتباط بین خودشان را بهتر کنند.

شخصیت اصلی ماجرا، دختر بزرگ این خانواده یعنی کیتی (ابی جکوبسن) است. کیتی می‌خواهد به کالیفرنیا برود تا در دانشگاه فیلم‌سازی درس بخواند. پدرش ریک (دنی مک‌براید) حس می‌کند که خانواده‌اش به یک تجربه‌ی مشترک نیاز دارد تا رابطه‌ی بین آن‌ها بهتر و صمیمی‌تر شود، پس برنامه‌ای می‌چیند تا کیتی را با ماشین به کالیفرنیا برساند و بقیه‌ی خانواده هم همراهشان شوند تا این سفر جاده‌ای، همان تجربه‌ی مشترکی شود که او مد نظر دارد.

در همین حین، مارک بومن که میلیاردری در حوزه‌ی تکنولوژی است، می‌خواهد از اختراع تازه‌اش رونمایی کند که نسل تازه‌ای از ربات‌های خدمتکار است و بنا دارد آن‌ها را جایگزین هوش مصنوعی از مُد افتاده‌ای به نام پال (اولیویا کولمن) کند. پال که از این اتفاق حسابی ناراحت و خشمگین است، به ربات‌های تحت فرمانش دستور می‌دهد که تمام انسان‌ها را دستگیر کنند و بعد به فضا بفرستند.

میچل‌ها در برابر ماشین‌ها یک کمدی سرحال و به‌شدت بامزه است که لحظات سرگرم‌کننده و مفرح بی‌شماری دارد و گوشه‌وکنارش ارجاع‌های دلچسبی به فیلم‌های دیگر می‌بینید. در کنار تمام این‌ها، موقعیت‌های دراماتیک تأثیرگذاری هم به بیننده نشان می‌دهد، موقعیت‌هایی خانوادگی و گرم که قلب مخاطبش را سرشار از محبت می‌کند.

۴. کروئلا (Cruella)

کارگردان: کریگ گیلسپی

بازیگران: اما استون، جوئل فرای، اما تامپسون، مارک استرانگ

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۴%

در ادامه‌ی بازسازی‌های لایو اکشن دیزنی از آثار محبوب گذشته، کروئلا نسخه‌ی تازه‌ای از یک شخصیت شرور معروف دیگر نشان ما می‌دهد، نسخه‌ای که این بار قرار است همدلی ما را برانگیزد و مثل سابق یک شرور تک‌بعدی نیست. کروئلا از انیمیشن «صد و یک سگ خالدار» (One Hundred and One Dalmatians) در اینجا داستان خودش را روایت می‌کند و با بازی اما استون تصویر شده. دختری جوان که سودای طراحی مُد و لباس دارد و دهه‌ی ۷۰ میلادی در لندن زندگی می‌کند و نام واقعی‌اش استلا است.

استعدادهای استلا خیلی زود توجه بارونس فون هلمن (اما تامپسون) را به خودش جلب می‌کند، زنی مشهور و مطرح در عرصه‌ی مُد و طراحی لباس که به‌شدت مغرور و متکبر است و گذشته‌ی تاریکی هم دارد. فون هلمن به استلا پیشنهاد کار می‌دهد، ولی کم‌کم همه چیز سمت فاجعه‌ پیش می‌رود و اتفاق‌های غیرمنتظره‌ای می‌افتد.

شاید بعضی‌ها بگویند که ساخت فیلمی درباره‌ی گذشته و خاستگاه کروئلا لازم نبود، ولی خود فیلم تجربه‌ی واقعا سرگرم‌کننده‌ای است و لحظات مفرح بسیاری دارد. اما استون و اما تامپسون بازی‌های درخشانی ارائه داده‌اند و تمام صحنه‌های فیلم را مال خود کرده‌اند، و لباس‌های چشم‌نواز و طراحی صحنه‌ی خیره‌کننده‌ی فیلم باعث شده تا تمام نماهایش زیبا و دلنشین باشد.

کروئلا نظر مثبت تماشاگران و منتقدان را برانگیخت و خیلی‌ها گفتند که این یکی از بهترین فیلم‌های لایو اکشن دیزنی است که تا به حال ساخته شده. فیلم ابتدا قرار بود دسامبر ۲۰۲۰ اکران شود، ولی در پی شیوع کرونا به سال ۲۰۲۱ موکول شد و یکی از فیلم‌هایی بود که هم‌زمان با اکران، در دیزنی پلاس آمد.

کروئلا در گیشه هم خوب عمل کرد و ۲۳۳ میلیون دلار در سینماهای جهان فروخت. این فیلم به حدی موفق بود که ساخت دنباله‌ی آن هم با حضور اما استون چراغ سبز گرفت.

۵. پیتر خرگوشه ۲: فراری (Peter Rabbit 2: The Runaway)

کارگردان: ویل گلوک

بازیگران: بیترکس پاتر، جیمز کوردن، دامنل گلیسون، رز بیرن

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۲ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۶۷%

در پی موفقیت قسمت اول پیتر خرگوشه که سال ۲۰۱۸ اکران شد، بازگشت این خرگوش شیطان و بازیگوش اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید. اما شیوع کرونا باعث شد تا برای دنباله‌ی آن بیشتر از حالت عادی صبر کنیم. در ابتدا بنا بود که این فیلم فوریه ۲۰۲۰ اکران شود ولی تا چند تأخیر گوناگون مواجه شد و در نهایت ژوئن ۲۰۲۱ روی پرده رفت.

در این فیلم پیتر (جیمز کوردن) و رفقایش به شهر بازمی‌گردند تا درگیر ماجراجویی‌های تازه‌ای شوند. شخصیت‌های حیوانی که کارهای شیطنت‌آمیز می‌کنند و کلی خرابی به بار می‌آورند، همیشه برای بچه‌ها جذابیت دارند. همچنین در فیلم نکات و اشاره‌های بامزه‌ای وجود دارد که مشخصا تماشاگران بزرگسال را هدف قرار داده و کسانی که از قسمت اول زیاد لذت نبرده‌اند، این یکی را دوست خواهند داشت.

با وجود موقعیت‌های کمی تا قسمتی لوس و کمدی‌های بزن و بکوب، در قلب فیلم گرما و صمیمیتی تأثیرگذار قرار دارد و پیتر را می‌بینیم که پا در سفری پرماجرا می‌گذارد تا تبدیل به خرگوشی بهتر شود. این سیر تحول شخصیت پیتر که او را به رستگاری می‌رساند، در فیلم اول نبود و همین پایان‌بندی تأثیرگذار یکی از دلایلی است که نظر مثبت منتقدان را به فیلم جلب کرده، از جمله کورتنی هاوارد در ورایتی که فیلم را یک «دنباله‌ی به‌شدت موفق و بهتر از قسمت اصلی» نامیده.

پیتر خرگوشه شخصیت کم‌اهمیتی در سینما و گیشه نیست و حتی یکی از اصلی‌ترین امید‌های سالن‌دارها برای بازگشت مردم به سینماها بود. با اینکه مثل قسمت اول عمل نکرد، ولی موفق شد ۱۵۲ میلیون دلار بفروشد و به این ترتیب ساخته شدن دنباله‌های بعدی آن تضمین شد.

۶. لوکا (Luca)

کارگردان: انریکو کازاروزا

بازیگران: جیکوب ترمبلی، جک دیلن گریزر، مایا رودولف، جیم گافیگان

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱%

لوکا همچون «روح» (Soul) دیگر تولید پیکسار که در دوران قرنطینه منتشر شد و مستقیم راهی دیزنی پلاس شد، با همین روش جدید دیزنی برای توزیع فیلم‌هایش در دسترس مردم قرار گرفت. این تصمیم دیزنی خیلی از کارکنان شرکت و همکارهایشان را عصبانی کرد چرا که به نظرشان چنین سیستم توزیع و پخشی، زحمت و تلاش آن‌ها را زیر سؤال می‌برد.

باید صبر کرد و دید که آیا دیزنی در آینده و حتی وقتی سینماها هم باز شد به این روش پخش و انتشار ادامه خواهد داد یا نه. اما صرف نظر از اینکه تماشاگران این فیلم را به چه روشی دیده‌اند، این واقعیت که لوکا یکی دیگر از محصولات باکیفیت و تأثیرگذار پیکسار است دست‌نخورده باقی می‌ماند.

پیکسار بیش از ۲۵ سال است که با انیمیشن‌های فوق‌العاده و دلنشین و تماشایی‌اش، مخاطبان سراسر دنیا را شیفته‌ی خودش کرده و با صحنه‌های احساسی و شخصیت‌های دوست‌داشتنی قلب همه‌ی ما را تسخیر کرده است. آن‌ها با ساخت فیلم‌های خانوادگی گوناگون و متنوع، تجربه‌های شگفت‌انگیزی برای مردم خلق کرده‌اند که هر کسی با هر سنی می‌تواند از آن لذت ببرد.

لوکا قرار نیست مثل خیلی از آثار پیکسار قلب شما را فتح کند، ولی به شکل غیرقابل انکاری گرم و دوست‌داشتنی و صمیمی است و داستان مرکزی آن ماجرایی درباره‌ی رفاقت و پذیرفتن تفاوت‌های آدم‌ها روایت می‌کند، ماجرایی که با دیدنش حسابی احساساتی می‌شوید.

تمرکز اصلی فیلم روی دوستی بین لوکا (جیکوب ترمبلی) و آلبرتو (جک دیلان گریزر) است، دو پسربچه‌ای که در ظاهر و وقتی روی سطح زمین هستند شبیه دو بچه‌ی عادی به نظر می‌رسند، ولی زیر آب که می‌روند می‌فهمیم هیولاهای دریایی هستند. داستان لوکا در شهری ساحلی و آفتابی در ایتالیا می‌گذرد و با دیدن مناظر زیبای آن دلتان برای تعطیلات تابستانی تنگ خواهد شد. لوکا فقط یکی از بهترین فیلم‌های خانوادگی ۲۰۲۱ نیست، بلکه به طور کلی یکی از بهترین فیلم‌های امسال است.

۷. گشت‌وگذار در جنگل (Jungle Cruise)

کارگردان: ژاومه کویت-سرا

بازیگران: دواین جانسون، امیلی بلانت، جک وایتهال، جسی پلمونز، پل جیاماتی

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۶۲%

دیزنی بار دیگر یکی از تم‌های شهر بازی‌هایش را تبدیل به فیلم‌ کرده و یک اکشن ماجراجویانه ساخته که مناسب تمام اعضای خانواده است. در این فیلم دکتر لیلی هافتون (امیلی بلانت) به همره برادرش به سفری دور و دراز پا می‌گذارد تا درخت زندگی را پیدا کند، و در این میان با مردی به نام فرانک وولف (دواین جانسون) آشنا می‌شود که با قایق کهنه و زهوار در رفته‌اش مردم را در رودخانه‌های بین جنگل می‌گرداند.

گشت‌وگذار در جنگل یک سفر پرماجرا و هیجان‌انگیز است که از فیلم‌های قبل خودش تأثیرات زیادی گرفته و به آن‌ها ارجاع هم می‌دهد، از سری فیلم‌های «مومیایی» (The Mummy) گرفته تا «ایندیانا جونز» (Indiana Jones). فیلم با حضور ستاره‌هایی مثل دواین جانسون و امیلی بلانت، برای تماشاگران امروزی حسابی کنجکاوی‌برانگیز و هیجان‌انگیز خواهد بود و حس‌وحال تازه‌ای می‌دهد.

یکی از بخش‌های تحسین‌برانگیز گشت‌وگذار در جنگل، ارجاع‌های بامزه‌اش به خود شهر بازی و ماجراهای درون آن است که هوادارانش را سر ذوق می‌آورد. این فیلم هم مثل خیلی دیگر از آثار این یکی دو ساله، با تأخیر اکران شد و همزمان با اکرانش در سینماها روی دیزنی پلاس قرار گرفت.

گشت‌وگذار در جنگل عملکرد خوبی در گیشه داشت و بیش از ۲۱۹ میلیون دلار فروش کرد و ساخت دنباله‌اش هم تضمین شد. البته بعضی نقدها و نظرها نسبت به آن منفی است، ولی مخاطبان عاشق آن شده‌اند و امتیاز تماشاگران در راتن تومیتوز برای آن ۹۲% ثبت شده. پر است از صحنه‌های اکشن و موقعیت‌های بامزه و حرکات همیشگی دواین جانسون. این فیلم هر چیزی را که از یک فیلم خانوادگی بخواهید در اختیارتان می‌گذارد.

۸. ویوو (Vivo)

کارگردان: کرک دمیکو

بازیگران: لین منوئل میرندا، خوان دی مارکوس، برایان تایری هنری، مایکل روکر

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۷ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۶%

امسال هیچ‌کس مثل لین منوئل میرندا سرش شلوع نبوده. او هم اولین فیلم بلندش «تیک، تیک… بوم!» (tick, tick… BOOM!) را کارگردانی کرد که نظرهای مثبت بسیاری گرفت، در فیلم «در هایتس» (In the Heights) هم تهیه‌کننده بود و هم بازیگر، و در انیمیشن‌های افسون و ویوو آهنگسازی کرد و قطعات جذابی برایشان نوشت. تازه در کنار تمام این موارد، در همین انیمیشن ویوو صداپیشه‌ی نقش اصلی داستان هم بود، یک خرسک دم‌حلقه‌ای که علاقه‌ای شدید به موسیقی دارد.

داستان در هاوانای کوبا آغاز می‌شود، جایی که ویوو و صاحبش آندرس هرناندز در خیابان‌ها آواز می‌خوانند. وقتی آندرس نامه‌ای از طرف عشق قدیم و همیشگی‌ایش مارتا دریافت می‌کند، ویوو به میامی سفر می‌کند تا مارتا را بیابد و آهنگ عاشقانه‌ای را که آندرس برایش نوشته، تقدیمش کند.

در ویوو هم آهنگ‌های سبک لاتین می‌شنویم و هم آهنگ‌های کوبایی، و انرژی دل‌نشینی در تمام موقعیت‌های فیلم جریان دارد و آهنگ‌هایش خیلی زود در ذهنتان جا خوش می‌کنند. پیام فیلم هم به‌شدت دوست‌داشتنی و دلچسب است و درباره‌ی عشق و قدرت موسیقی حرف می‌زند.

پدر و مادرها حواسشان باشد که ممکن است بعد از تماشای فیلم، تا مدتی آهنگ‌هایش را در خانه بشنوید چون بچه‌هایتان به احتمال زیاد عاشقشان می‌شوند و دلشان می‌خواهد بارها و بارها به آن‌ها گوش کنند. ولی احتمالا خود پدر و مادرها هم از شنیدنشان لذت خواهند برد چون ریتم باحالی دارند و فوری در ذهن ثبت می‌شوند.

۹. مامان کوچولو (Petite Maman)

کارگردان: سلین سیاما

بازیگران: جوزفین سانز، گابریل سانز، استفان واروپین، نینا موریس

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶%

تازه‌ترین فیلم سلین سیاما نه تنها یکی از بهترین فیلم‌های سال است، بلکه اثری به حساب می‌آید که با آن می‌توانیم کودکان را (فارغ از انیمیشن‌ها) با دنیای سینما آشنا کنیم. مامان کوچولو مدت زمان محدود ۷۲ دقیقه‌ای دارد و حسابی جمع‌وجور است و داستان دختربچه‌ای به نام نلی را روایت می‌کند که بعد از فوت مادربزرگش و وقتی مشغول بازی در جنگل است، با دختری به نام ماریون دوست می‌شود.

این فیلم زیبا و عمیق و پراحساس، غم و اندوه را در فضایی مناسب کودکان روایت می‌کند تا بتوانند آن را درک کنند و بپذیرند، به شکلی که کمتر فیلمی موفق شده به آن دست یابد. تمام این ماجراها و روایت‌ها با تصاویری سرشار از شگفتی و تخیل همراه شده و تجربه‌ای به‌غایت لذت‌بخش رقم زده است.

موقعیت و داستان فیلم با مضامین جدی و ملموسی بازی می‌کند، ولی اتمسفری فانتزی و خیال‌انگیز در صحنه‌ها جاری است و تماشاگران از هر سن‌وسالی جذب آن می‌شوند. سلین سیاما برای اینکه به زبان بصری مورد نظرش برای این فیلم برسد، سراغ هایائو میازاکی انیمه‌ساز افسانه‌ای استودیو جیبلی رفت.

سیاما در مصاحبه‌اش با امپایر گفت: «من میازاکی را به‌عنوان قطب‌نمای خودم در نظر گرفتم. او بچه‌ها را جدی می‌گیرد و برایشان حسابی وقت می‌گذارد. ارتباطی جدی و عمیق با طبیعت دارد. هر وقت سر صحنه دچار چالش می‌شدم و سؤالی برایم پیش می‌آمد، از خودم می‌پرسیدم «اگر میازاکی بود چه می‌کرد؟»»

مامان کوچولو بعد از اولین نمایش در جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم برلین که مارس ۲۰۲۱ برگزار شد، نظرهای مثبت بسیاری دریافت کرد. مارک کرمود، منتقد گاردین هم رگه‌هایی از میازاکی را در فیلم تشخیص داد و گفت که «با دیدن این فیلم می‌توانید همان جنس از انرژی بی‌زمان و ابدی را تجربه کنید که در بهترین آثار استودیو جیبلی حضور دارد» و فیلم را یک «قصه‌ی پریایی دلنشین و پر از احساس مناسب تمام سنین» نامید.

۱۰. افسون (Encanto)

کارگردان: بایرون هاوارد، جیرد بوش

بازیگران: استفانی بتریز، دایان گوئرو، ویلمر والدراما

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰%

۲۰۲۱ از آن سال‌های نادری است که در آن دو انیمیشن از دیزنی اکران شد، اولی رایا و آخرین اژدها بود و حالا هم افسون که در همین سال به نمایش در آمد. افسون ۶۰امین فیلم استودیو دیزنی به حساب می‌آید و در آن با خانواده‌ی مادریگال، قدرت‌های فراطبیعی آن‌ها و خانه‌ی خارق‌العاده‌شان آشنا می‌شویم.

شخصیت اصلی داستان میرابل است، دختری که بر خلاف سایر اعضای خانواده‌اش هیچ قدرت عجیبی ندارد و فشار زیادی روی خودش حس می‌کند. مضمون اصلی و اساسی افسون، خانواده است و با اینکه هویت کلمبیایی در آن جریان دارد، قصه‌ای تعریف می‌کند که تمام آدم‌های دنیا با آن ارتباط می‌گیرند.

از نظر بصری، افسون یک ضیافت تمام‌عیار است که مخاطبان را حیرت‌زده می‌کند. به نظر می‌رسد دیزنی قصد دارد فیلم به فیلم، مرزهای خودش را جابه‌جا کند و کیفیت آثارش را بالا و بالاتر ببرد. شهر کاسا اقامتگاه خانواده‌ی مادریگال، دنیایی خیال‌انگیز و سرشار از محیط‌ها و مناظر فوق‌العاده و شگفت‌انگیز است که نشان می‌دهد چه تیم بااستعداد و حیرت‌انگیزی پشت این انیمیشن قرار گرفته تا به چنین تصاویری زندگی ببخشند.

لین منوئل میراندا که امسال همه جا اسمش را می‌بینیم، آهنگ‌های افسون را ساخته و بعد از «موآنا» (Moana) همکاری‌هایش را با دیزنی ادامه داده. در کنار آهنگ‌های به‌یادماندنی، افسون تمام مؤلفه‌های دوست‌داشتنی فیلم‌های دیزنی را در خودش جای داده.

۱۱. پسری به نام کریسمس (A Boy Called Christmas)

کارگردان: گیل کنان

بازیگران: هنری لاوفول، مگی اسمیت، توبی جونز، سالی هاوکینز، کریستن ویگ

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۸ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۵%

این فیلم بر پایه‌ی کتابی پرفروش به همین نام نوشته‌ی مت هیگ ساخته شده و یک فیلم خانوادگی جذاب و درجه‌یک است که این آخرهای سال به نمایش در آمد. پسری به نام کریسمس داستانی پریایی و فانتزی و دلنشین روایت می‌کند که پیامی قدرتمند درباره‌ی مهربانی، شادی و امید دارد و در تمامی فصل‌های سال جواب می‌دهد، نه فقط کریسمس.

پسری به نام کریسمس با حضور ستاره‌هایی مثل مگی اسمیت، جیم برادبنت، سالی هاوکینز و بازیگری تازه‌نفس مثل هنری لاوفول، داستانی جدید درباره‌ی خاستگاه و گذشته‌ی پدر کریسمس برایتان به ارمغان می‌آورد که پر است از صحنه‌های تماشایی و برفی و دل‌انگیز.

در کتاب‌های مت هیگ معمولا خیلی واضح درباره‌ی سلامت روان حرف می‌زنند و با اینکه در فیلم پسری به نام کریسمس این مضمون با ظرافت مطرح می‌شود و خیلی رو نیست، ولی هنوز هم حضورش را حس می‌کنید. هیگ طی مصاحبه‌ای گفت که فیلم «داستانی درباره‌ی فقدان و غم است، و اینکه چطور بعد از چنین فجایعی دوباره امید را پیدا می‌کنید.»

فیلم با احتیاط سراغ احساسات پیچیده‌ی انسانی می‌رود و به مشکلاتی می‌پردازد که بعد از فقدان غم زیاد سراغ آدم می‌آید و با اینکه این مضامین بیشتر به درد بزرگسال‌ها و بچه‌های نسبتا بزرگتر می‌خورد، ولی کودکان هم با دیدن فیلم لذت خواهند برد و در آن چیزهایی می‌بینند که حسابی سر حالشان می‌آورد. فیلمی است مناسب همه‌ی سلیقه‌ها و همه‌ی سنین.

۱۲. شکارچیان روح: زندگی پس از مرگ (Ghostbusters: Afterlife)

کارگردان: جیسون رایتمن

بازیگران: مکینا گریس، پل راد، فین ولفهارد، بیل مری

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۶۲%

شکارچیان روح: زندگی پس از مرگ یک فیلم خانوادگی مفرح و جذاب است که نیاز به معرفی چندانی ندارد. اولین قسمت شکارچیان روح سال ۱۹۸۴ اکران شد، و احتمالش زیاد است که کسانی که آن زمان بچه بودند و به تماشای فیلم نشستند، حالا خودشان بزرگ شده باشند و بچه داشته باشند، بچه‌هایی که در کنار آن‌ها این قسمت را خواهند دید.

فرآیند تولید و ساخته شدن فیلم هم یک کسب‌وکار خانوادگی بوده. جیسون رایتمن کارگردانی فیلم را بر عهده داشته تا دنباله‌رو راه پدرش ایوان رایتمن باشد که قسمت اول و دوم را کارگردانی کرد.

خیلی‌ها از جیسون رایتمن انتظار داشتند که میراث پدرش را ادامه دهد، ولی شاید کمتر کسی بداند که این فیلم چه قدر برای خود او شخصی است. او طی مصاحبه‌ای با اینسایدر گفت: «این فیلم را برای پدرم ساختم. این فیلم را برای دخترم ساختم. به نظرم این فیلم نشان می‌دهد که ما چطور می‌خواهیم با همدیگر ارتباط داشته باشیم.»

همچون ارتباط بین جیسون رایتمن و پدرش، داستان زندگی پس از مرگ هم پیرامون همین ایده‌ی میراث خانوادگی می‌گردد و درباره‌ی دختر و نوه‌های ایگان اسپلنگلر (هارولد رامیس) است، کسی که در قسمت اول از شکارچیان روح اصلی بوده. فیلم موفق شده به تعادلی بی‌نقص از ایده‌های جدید و مؤلفه‌های خاطره‌انگیز و نوستالژیک برسد. هم ارجاع‌های متعددی به فیلم اصلی دارد و هم شخصیت‌ها و ایده‌های تازه‌ای به این مجموعه‌فیلم اضافه می‌کند. مثل فیلم اولیه و اصلی که برای همه‌ی مخاطبان مناسب و سرگرم‌کننده بود، زندگی پس از مرگ هم تمام مؤلفه‌های یک فیلم خانوادگی دلچسب را دارد و با تماشایش هم می‌خندید، هم هیجان‌زده می‌شوید و گاهی هم می‌ترسید.

منبع: Looper

نوشته ۱۲ فیلم خانوادگی برتر سال ۲۰۲۱ که همه می‌توانند ببینند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala