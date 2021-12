۱۱ بازیگر که برای جیمز باند بعدی بهترین گزینه هستند

از زمانی که پایان دوران دنیل کریگ اعلام شد،‌ خیلی‌ها شروع کردند به گمانه‌زنی درباره‌ی اینکه کدام بازیگر برای جیمز باند بعدی مناسب است. ما برای شما فهرستی از ۱۱ بازیگر را کنار هم آورده‌ایم که فکر می‌کنیم بهترین گزینه برای مأمور ۰۰۷ آینده هستند.

۱۲ بار که مامور ۰۰۷ به بهترین شکل گفت «باند، جیمز باند»

در جیمز باند بعدی کدام بازیگران ممکن است نقش‌های مکمل را بازی کنند؟

۶ بازیگر جیمز باند و دلیل خداحافظی هر کدام با نقش مأمور ۰۰۷

۱. هنری کویل

با بازیگری شروع می‌کنیم که صحبت‌ها درباره‌ی جیمز باند شدنش از پیش از این هم علنی شده بود. حتی خودش درباره‌ی این قضیه گفته: «اگر باربارا و مایکل علاقه داشته باشند که من در فیلم‌هایشان بازی کنم، با خوشحالی وارد مذاکره خواهم شد. حضور در دنیای جیمز باند چیزی است که خیلی دوست دارم سراغش بروم.»

هنری کویل تا همینجای کار هم در قامت شخصیت‌های مطرح و قهرمان‌های قدرتمند ظاهر شده. کافی است نگاهی به قد و قواره و تیپش بیندازید تا متوجه شوید گزینه‌ی واقعا مناسبی برای جیمز باند بعدی است. او هم نقش سوپرمن را در جهان سینمایی دی‌سی بازی کرده، و هم در نقش گرالت ریویا در سریال محبوب «ویچر» (The Witcher) ظاهر شده. در فیلم‌ «مردی از یو‌.‌ان‌.سی.ل.ای) (The Man from U.N.C.L.E) نقش جاسوسی بذله‌گو و خوش‌پوش و بزن‌بهادر را بازی کرد، و در آخرین «مأموریت‌: غیرممکن» (Mission: Impossible) هم شخصیت شرور ماجرا بود. پس بعید نیست که جیمز باند بعدی شود.

هنری کویل مزایای بسیاری دارد و بین مردم هم حسابی محبوب است. ولی با این حال، ممکن است تهیه‌کننده‌های جیمز باند نسبت به انتخاب او دودل باشند و دلشان نخواهد بازیگری را بیاورند که تا همینجای کار هم در نقش دو شخصیت مطرح و مشهور مثل سوپرمن و گرالت ظاهر شده. نکته‌ی دیگری که ممکن است شانس کویل را پایین بیاورد، مهارت‌های او در نمایش احساسات گوناگون است. هنری کویل معمولا چهره‌ای نسبتا بی‌حس دارد و به نظر می‌رسد اهل نمایش حس‌های پیچیده‌تر نیست. برای همین سخت است که تصور کنیم او بتواند یک جیمز باند احساساتی را به نمایش بگذارد، به‌ویژه بعد از نسخه‌ی دنیل کریگ که حسابی چندبعدی بود و ما را با فرآیند حسی این جاسوس درگیر می‌کرد.

۲. مایکل فسبندر

در یک دنیای موازی، مایکل فسبندر همین الانش هم جیمز باند شده بود. باورتان نمی‌شود؟ ۲۰ دقیقه‌ی اول حضورش را در فیلم «مردان ایکس: کلاس اول» (X-Men: First Class) محصول سال ۲۰۱۱ ببینید. میزان جذبه و کاریزمایی که این مرد با خودش می‌آورد حیرت‌انگیز است. حتی متیو وان، کارگردان این فیلم، همان کت‌وشلوار خاکستری و معروف شون کانری را تن او کرد، کت‌وشلواری که جیمز باند در «گلدفینگر» (Godlfinger) می‌پوشید. آن صحنه‌ای را که در آرژانتین با نازی‌ها رو در رو می‌شود خاطرتان هست؟ واقعا درجه‌یک و تماشایی بود.

اما مایکل فسبندر الان ۴۴ سالش است، و احتمالا وقتی به آخرین فیلم جیمز باندش می‌رسد ۶۰ ساله خواهد بود. به خاطر همین ممکن است تهیه‌کننده‌های جیمز باند سراغ گزینه‌ی جوان‌تری بروند. به‌ویژه که زمانی برای مردن نیست کمتر از حد انتظار در گیشه ظاهر شد و نشان می‌داد که سازنده‌های این فرنچایز باید به دنبال چهره‌ای تازه‌نفس‌تر باشند که بعد از ده پانزده سال، هنوز جوان به حساب بیاید و تماشاگران کم‌سن‌وسال‌تر را به دنبال خودش بکشد.

۳. ادریس البا

ادریس البا کاریزمای خالص است و احتمالا یکی از بهترین گزینه‌ها برای جیمز باند بعدی به حساب می‌آید (هر چند مدتی پیش در خبرها آمد که او با تهیه‌کننده‌های جیمز باند صحبت‌هایی داشته، ولی نه برای نقش خود جیمز باند). هر زمانی که این بازیگر خوش‌تیپ و خوش‌صدا و کاربلد در فیلم یا سریالی ظاهر می‌شود، نمی‌توانیم از او چشم برداریم. طیف گسترده‌ای از کاراکترها و نقش‌ها را هم بازی کرده و این توانایی حیرت‌انگیز را هم دارد که در کنار موقعیت‌های دراماتیک و جدی و سخت، موقعیت‌های بامزه خلق کند. کافی است نگاهی به بازی او در «جوخه انتحار» (The Suicide Squad) جدید بیندازید تا متوجه منظور ما شوید.

تنها مشکل او احتمالا سنش باشد. او سال آینده ۵۰ ساله خواهد شد، که تقریبا همان سنی است که بازیگرهای جیمز باند از این مجموعه خداحافظی می‌کنند. مثلا پیرس برازنان وقتی ۴۹ سالش بود آخرین جیمز باندش را بازی کرد، و دنیل کریگ هم در ۵۱ سالگی برای زمانی برای مردن نیست ظاهر شد. البا جوان‌تر از سنش به نظر می‌رسد، ولی اینکه ممکن است در فیلم جیمز باند آخرش ۶۰ سال را هم رد کرده باشد، احتمال انتخاب شدن او را پایین‌تر می‌آورد.

۴. هنری گلدینگ

حالا که صحبت از بازیگرهای جوان‌تر شد، بد نیست سری به هنری گلدینگ بزنیم. او تنها ۳۴ سال سن دارد و اگر برای نقش جیمز باند انتخاب شود، بعد از شون کانری و جرج لازنبی جوان‌ترین بازیگری خواهد بود که نقش مأمور ۰۰۷ را بازی خواهد کرد. همچنین می‌تواند تا سال‌ها بعد هم این نقش را تکرار کند، حتی اگر اولین حضورش تا ۲۰۲۴ هم اتفاق نیفتد. گلدینگ جنسی از کاریزما و جذابیت سبک قدیم را دارد که در مدلی مثل شون کانری می‌دیدیم و ممکن است آن حس‌وحال را باز گرداند. حس‌وحالی که در دوران دنیل کریگ غایب بود.

هنری گلدینگ تا به حال هم نقش‌های دلنشین و مثبت را بازی کرده که قلب تماشاگران را به دست آورده، و هم در فیلمی مثل «جنتلمن‌ها» (The Gentlemen) مهارت‌هایش را در به تصویر کشیدن شخصیت‌های منفور و بدذات محک زده.

۵. تام هاردی

یکی از محبوب‌ترین بازیگرهایی که نامش در میان گزینه‌های احتمالی جیمز باند مطرح شده، تام هاردی است. چرا که نه؟ تام هاردی نشان داده هم بازیگر ماهر و کاربلدی است، و هم پتانسیل فتح گیشه‌ها را دارد و تماشاگران به خاطر دیدنش صف می‌کشد. مثال تازه‌اش هم این است که قسمت تازه‌ی ونوم فروش افتتاحیه‌ی بیشتری از زمانی برای مردن نیست داشت.

تام هاردی به خاطر نقش‌آفرینی‌های انفجاری و پرجذبه‌اش معروف شده و تا الان شخصیت‌های به‌یادماندنی زیادی را به تصویر کشیده. ولی از طرفی همین شهرت و محبوبیت او ممکن است نکته‌ای منفی برای تهیه‌کننده‌های جیمز باند به حساب بیاید. استودیو سازنده‌ی جیمز باند تا به حال نشان داده که خیلی راغب نیست سراغ بازیگرهایی برود که قبلا در نقش‌های مشهور و شناخته‌شده بازی کرده‌اند. تام هاردی هم در ونوم بوده، هم در مکس دیوانه، و هم در شوالیه‌ی تاریکی برمی‌خیزد.

از طرفی دیگر وقتی به دیگر فیلم‌های هاردی نگاه می‌کنیم، یعنی آن دسته آثاری که جزء فرنچایزهای معروف نیستند، با عناوین بحث‌برانگیزی مواجه می‌شویم که خیلی باب میل تهیه‌کننده‌های جیمز باند نیست.

۶. تام هیدلستون

آیا لوکی می‌تواند نقش جیمز باند را بازی کند؟ پاسخ این پرسش بله است، البته بر اساس نقش‌هایی که در فیلم‌هایی مثل «اسب جنگی» (War Horse) اسپیلبرگ یا «نیمه‌شب در پاریس» (Midnight in Paris) و سریال «مدیر شیفت شب» (The Night Manager) بازی کرده این را می‌گوییم. تام هیدلستون با وجنات و وقار جذابش، تصویری دلنشین و دوست‌داشتنی از جیمز باند ارائه خواهد داد، مثل یک جنتلمن واقعی.

با این حال، بر اساس همان منطقی که گفتیم، بعید به نظر می‌رسد تهیه‌کننده‌های جیمز باند سراغ کسی بروند که الان بخشی از مشهورترین و محبوب‌ترین فرنچایز دنیا یعنی مارول است. هیدلستون در حال حاضر هم در سینما نقش لوکی را بازی می‌کند و هم در سریال تلویزیونی مخصوص خودش.

۷. جرج مکای

پدیده‌ی جوان و تازه‌نفس فیلم ۱۹۱۷ با این فیلم جنگی حسابی سر زبان‌ها افتاد. مکای در ۱۹۱۷ نقش سرباز جوانی را بازی می‌کرد که در جنگ جهانی اول جانش را کف دستانش گذاشته بود تا هر طور شده پیامی مهم را برساند، پیامی که جان هزاران نفر را نجات می‌داد. مکای در آن فیلم نقش‌آفرینی خیلی خوبی به نمایش گذاشت، ولی پیش از این هم او را در فیلم‌هایی مثل «کاپیتان خارق‌العاده» (Captain Fantastic) دیده و متوجه استعدادش شده بودیم.

مکای همچنین ارتباطی غیرمستقیم هم با دنیای جیمز باند دارد چرا که سم مندز کارگردان ۱۹۱۷، همان کسی است که «اسکای‌فال» (Skyfall) و «اسپکتر» (Spectre) را کارگردانی کرده بود. مکای گزینه‌ی بعیدی برای جیمز باند بعدی به نظر می‌رسد و هنوز ۳۰ سالش هم نشده، ولی بد نیست او را گوشه‌ی ذهنمان نگه داریم.

۸. ریچارد مدن

رسیدیم به گزینه‌ای جالب که احتمالا برای جیمز باند بعدی مناسب است. ریچارد مدن، کسی که در سریال «بازی تاج و تخت» (Game of Thrones) نقش پسر ند استارک را بازی می‌کرد و به خاطر دلاوری‌هایش لقب گرگ جوان را گرفته بود و در نهایت هم پادشاه شمال شد، مدت‌هاست که برای نقش بزرگ بعدی خودش آماده می‌شود و همه منتظرند ببینند که در آینده چه خواهد کرد. حتی جرج آر. آر. مارتین نویسنده‌ی رمان‌های نغمه‌ی یخ و آتش هم جایی گفته بود که مدن ممکن است روزی نقش مأمور ۰۰۷ را بازی کند.

ریچارد مدن حالا ۳۵ ساله است و احتمالا وقتی جیمز باند بعدی شروع شود پخته‌تر و جاافتاده‌تر خواهد شد، و در بهترین موقعیت سنی قرار دارد و سازندگان جیمز باند می‌توانند از این قضیه بهره ببرند تا هم شروع تازه‌ای برای مجموعه‌ داشته باشند و هم سراغ بازیگری بروند که تجربه‌ی کافی دارد. از همه مهم‌تر اینکه، مدن بازیگر واقعا خوبی است و با سریال «بادی‌گارد» (Bodyguard) مهارت‌های تازه‌اش را به همه ثابت کرد.

مدن طی این سال‌ها موفق شده طیف متنوعی از شخصیت‌ها را به نمایش در بیاورد، هم شاهزاده‌ای خوش‌تیپ و خوش‌قلب در «سیندرلا» (Cinderella) بود و هم مردی حقه‌باز و آسیب‌زننده در فیلم «راکت‌من» (Rocketman). اگر تهیه‌کننده‌های جیمز باند بخواهند مسیر سنتی و آشنای همیشگی‌شان را بروند، ریچارد مدن یکی از بهترین گزینه‌ها برای آن‌ها خواهد بود که هم کاریزماتیک است و هم خوش‌پوش و خوش‌تیپ.

۹. رگه-ژان پیج

ستاره و پدیده‌ی سریال «بریجرتون» (Bridgerton) که تماشاگران بی‌شماری را در سراسر دنیا مجذوب خودش کرد، این روزها حسابی سر زبان‌ها افتاده و خیلی‌ها را به یاد پیرس برازنان انداخته، چرا که برازنان هم بعد از سریال «رمینگتون استیل» (Remington Steele) به شهرتی جهانی رسید و بعد برای نقش جیمز باند انتخاب شد. و حالا بعضی‌ها این احتمال را می‌دهند که رگه-ژان پیج هم چنین مسیری را دنبال کند.

در حال حاضر برای بررسی نقش‌آفرینی این بازیگر جوان، بهترین گزینه همین سریال بریجرتون است. او در این سریال شخصیتی کاریزماتیک را بازی کرده که نگاهی نافذ دارد و با اعتماد به نفسی فوق‌العاده پیش می‌رود. با این حال، او هنوز خیلی جوان است و شاید این قضیه باعث شود سراغش نروند، ولی از سوی دیگر حضور او ممکن است به نفع فروش جیمز باندهای بعدی تمام شود و تماشاگران کم‌ سن‌وسال‌تری که نسبت به آخرین جیمز باند دنیل کریگ روی چندان خوشی نشان ندادند، به خاطر او به سینماها بیایند.

در هر صورت، باید صبر کرد و دید پیج در آینده چه چه انتخاب‌هایی خواهد کرد و چه تصویری از خودش نشان خواهد داد، چون هنوز برای قضاوت زود است و او تمام مهارت‌هایش را رو نکرده.

۱۰. دو پتل

دو پتل گفته که دلش نمی‌خواهد جیمز باند باشد و در مصاحبه‌ای با ایندی‌وایر اعلام کرده که نگران است انتخاب احتمالی او در نقش جیمز باند، به خاطر مسائل نژادی و ایجاد تنوع اجباری به هر قیمت باشد. با اینکه به نظر می‌رسد پتل رسما دست رد به جیمز باند زده، ولی یادمان نرفته که دنیل کریگ هم زمانی به باربارا بروکولی و مایکل ویلسون گفته بود گزینه‌ی مناسبی برای این نقش نیست و اصلا نمی‌تواند خودش را در نقش مأمور ۰۰۷ تصور کند. ولی حالا ۱۵ سال بعد از آن ماجرا، می‌بینیم که دنیل کریگ در ۵ فیلم جیمز باند بازی کرد.

۱۰ پیش‌بینی درباره‌ی آینده‌ی جیمز باند پس از دنیل کریگ

دو پتل گزینه‌ی کنجاوی‌برانگیزی برای جیمز باند خواهد بود. او تا الان چند باری در نقش شخصیت‌هایی که قبلا عادت داشتیم با شکل‌وشمایل دیگری ببینیمشان ظاهر شده، مثل دیوید کاپرفیلد و سر گاوین. او همچنین در بین بازیگرهای انگلیسی دورگه‌ی هم‌نسل خودش مشهورتر و محبوب‌تر است و به خاطر فیلم «شیر» (Lion) نامزد اسکار هم شده. تقریبا همه می‌دانند که او بازیگر کاربلد و ماهری است و می‌تواند از پس نقش‌های گوناگون بر بیاید، اما درباره‌ی جذابیتش برای فروش در گیشه شک و شبهه زیاد است.

نکته‌ی دیگری که باعث شده او را به‌عنوان گزینه‌ی محتمل و خوب مطرح کنیم، توانایی‌اش در ایجاد موقعیت‌های کمیک کوتاه است. چیزی که جیمز باندهای پیشین به‌ویژه شون کانری به خاطرش معروف بودند و در دوران دنیل کریگ به فراموشی سپرده شد (البته در زمانی برای مردن نیست رگه‌هایی از آن شوخ‌طبعی سابق را می‌بینیم).

۱۱. دن استیونز

دن استیونز یکی از بازیگرهای انگلیسی خوب هم‌نسل خودش است و برای نقش جیمز باند گزینه‌ی واقعا خوبی به حساب می‌آید. استیونز مهارت جالب توجهی در به تصویر کشیدن شخصیت‌های متنوع و گوناگون دارد. نقشی که به خاطرش معروف شد، متیو کراولی در سریال «دانتون ابی» (Downton Abbey) بود. در آنجا نقش پسر جوان مؤدب و عاشق‌پیشه‌ای را بازی می‌کرد که خیلی زود محبوب دل هواداران سریال شد و خیلی‌ها گمان می‌کردند او قرار است در این نقش اسیر شود و مدام همین مدل را تکرار کند، ولی استیونز برنامه‌های دیگری برای خودش داشت.

او در فیلم «میهمان» (The Guest) یکی از اولین تجربه‌هایش را در نقش منفی امتحان کرد و انصافا خوب هم ظاهر شد. خود فیلم یک تریلر تماشایی است که به حقش نرسیده و قدرنادیده مانده، و استیونز در آن نقش قاتلی سریالی و روان‌پریش را بازی می‌کرد.

بعد از آن ما او را در فیلم «دیو و دلبر» (The Beauty and the Beast) در نقش یک شخصیت کامپیوتری دیدیم، و در سریال «لیجن» (Legion) هم یکی از پیچیده‌ترین شخصیت‌های کمیک‌ بوکی را بازی کرد. ابرقهرمانی غیرمتعارف از دنیای مارول و مردان ایکس که از اسکیزوفرنی رنج می‌برد و چندین شخصیت گوناگون را درون خودش پنهان کرده بود.

هیچ‌کدام از نقش‌های استیونز به هم شبیه نیستند و تنوع جذابی را در کارنامه‌ی او می‌بینیم. برای همین اگر در نقش جیمز باند هم ظاهر شود، تمام توان خودش را به کار خواهد بست تا جنسی تازه از مأمور ۰۰۷ ببینیم.

منبع: Den of Geek

نوشته ۱۱ بازیگر که برای جیمز باند بعدی بهترین گزینه هستند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala