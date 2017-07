شرکت دیزنی، مراسم سالانه‌ی بزرگی به اسم D23 دارد و در آن، از مجموعه‌های بزرگ خود صحبت می‌کند. «جان لستر» (John Lassetter)، تهیه‌کننده‌ی بهترین فیلم‌های استودیوی پیکسار، به تازگی در این مراسم کمی درباره‌ی قسمت دوم انیمیشن «شگفت‌انگیزان» یا همان The Incredibles صحبت کرده است. لستر گفته است که قسمت دوم، دقیقا یک دقیقه پس از پایان فیلم اول شروع می‌شود.

قسمت دوم، دقیقا یک دقیقه پس از پایان فیلم اول شروع می‌شود.

او در مصاحبه‌ای به خبرگزاری IGN گفته است:‌ “فیلم دقیقا همان جایی که اولی تمام می‌شود، شروع می‌شود و ادامه پیدا می‌کند. پایان فیلم اول را به خاطر دارید که Underminer ظهور می‌کند و خانواده‌ی شگفت‌انگیز را می‌بینید که می‌خواهند وارد لباس‌های قهرمانی خود شوند؟ فیلم دوم اینجا آغاز می‌شود.”

نکته‌ی جالب این جاست که دنباله‌ی فیلم شگفت‌انگیزان و مبارزه با شخصیت Underminer را قبلا در یک بازی ویدیویی دیده بودیم. بازی The Incredibles: Rise of the Underminer برای کنسول‌های گیم‌کیوب، پلی‌استیشن۲ و ایکس‌باکس عرضه شده بود و بازی‌کننده‌ها را در نقش دو شخصی «آقای شگفت‌انگیز» و «فروزون» قرار می‌داد.

در مراسم D23 دیزنی، «براد برد» (Brad Bird)، کارگردان «شگفت‌انگیزان ۲» (The Incredibles 2) هم کمی درباره‌ی فیلمش صحبت کرد. او به این موضوع اشاره کرده است که اکشن فیلم این بار بیشتر روی شخصیت «الستی‌گرل» (Elastigirl) تمرکز دارد. کارگردان شگفت‌انگیزان ۲ هم‌چنین گفته که با اینکه از نظر داستانی، زمان زیادی در فیلم نگذشته است، ولی شخصیت‌ها ظاهر و حرکات متفاوتی خواهند داشت؛ چون پیشرفت تکنولوژی به آن‌ها اجازه داده است که جزییات بیشتری را به تصویر بکشند.

فیلم «شگفت‌انگیزان ۲» قرار است در خرداد ماه سال آینده اکران شود.

منبع: Polygon

منبع متن: digikala