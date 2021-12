مطالعات نشان داده که سه دلیل اصلی برای تماشای فیلم‌های ترسناک وجود دارد: تجربه‌ی هیجان، ارتباط اجتماعی و فرار از واقعیت روزمره. ولی دلیل اینکه چرا بعضی‌ها از دیدن فیلم‌های ژانر وحشت طفره می‌روند واضح‌تر است.

سال ۱۸۹۶ ژرژ ملی‌یس فیلم‌ساز فرانسوی و نام‌آشنا فیلمی ساخت به نام «قلعه اشباح» (Manoir du Diable) که اولین فیلم ترسناک تاریخ سینما به حساب می‌آید، هر چند در ابتدا قصد نداشت آن را ترسناک بسازد. قلعه اشباح اولین فیلمی بود که در آن از مضامین فراطبیعی استفاده می‌کردند و بعد از آن موقعیت برای روایت قصه‌های متنوع‌تر و ترسناک‌تر و هراس‌انگیزتر فراهم شد.

ژانر وحشت از قرن نوزدهم تا الان دچار تغییر و تحول زیادی شده، و همه‌ی فیلم‌هایی که در ژانر وحشت ساخته می‌شوند آن‌قدر ترسناک نیستند که مجبورتان کنند شب‌ها با چراغ روشن بخوابید. پس اگر از کسانی هستید که تجربه‌ی چندانی در تماشای فیلم ترسناک ندارند و دلشان می‌خواهد سری به این ژانر بزنند ولی نمی‌دانند از کجا شروع کنند، ما برایتان فهرستی از ۵ فیلم ترسناک آماده کرده‌ایم که برای آشنایی شما مناسب‌اند. فیلم‌های ترسناکی که وحشت‌های ناگهانی و تنش و تعلیقشان به اندازه‌ی کافی است و شما را به هیجان می‌آورند، ولی آن‌قدری نیست که باعث زده شدن شما شوند.

۱. یک مکان ساکت (A Quiet Place)

محصول: ۲۰۱۸

کارگردان: جان کرازینسکی

بازیگران: جان کرازینسکی، امیلی بلانت، میلیسنت سیموندز، نوآ جوپ

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶%

یک مکان ساکت با بازی جان کرازینسکی و امیلی بلانت که در زندگی واقعی هم زن و شوهر هستند، داستان خانواده‌ای را روایت می‌کند که در دنیایی ویران و پساآخرالزمانی که پر شده از موجودات فضایی خون‌خوار وحشتناک، زندگی می‌کنند و می‌خواهند دوام بیاورند. این موجودات فضایی نابینا هستند و با شنوایی حیرت‌انگیزشان، موجودات زنده‌ی روی زمین را شکار می‌کنند و برای همین بازمانده‌ها مجبورند تمام کارهایشان را در سکوت محض پیش ببرند.

این فیلم به کارگردانی ستاره‌ی سابق سریال «اداره» (The Office) کمترین دیالوگ ممکن را دارد و سعی می‌کند با سکوت، تعلیقی نفس‌گیر و کشنده ایجاد کند و بیننده را رو لبه‌ی صندلی نگه دارد (در طول زمان فیلم تنها ۹۰ خط دیالوگ رد و بدل می‌شود). در همین گیرودار و سروکله زدن با جهانی پساآخرالزمانی، زن این خانواده اولین (امیلی بلانت) باردار است و چیزی به وضع حملش نمانده.

یکی از دلایلی که فیلم را به خاطرش تحسین کردند، توجه به جامعه‌ی ناشنوایان بود چون در اکثر موارد از زبان اشاره استفاده می‌کردند، و در صحنه‌هایی که از زاویه دید دختر خانواده ریگان (با بازی میلی سیموندز) می‌دیدیم هیچ صدایی نمی‌شنیدیم.

به خاطر همین دیالوگ‌های محدود و تمرکز روی سکوت صحنه‌ها، پیش‌بینی ترس‌های ناگهانی کار راحتی است و آن‌چنان غافلگیر و وحشت‌زده نمی‌شوید، ولی تعلیقی جذاب در تمام دقایق فیلم جریان دارد که تماشایش را تبدیل به تجربه‌ای دلچسب و هیجان‌انگیز کرده. وحشت و دلهره‌ای که با دیدن این فیلم سراغتان می‌آید در آن حدی نیست که با تمام شدنش مدام گوشه و کنار خانه را با ترس چک کنید و نتوانید بخوابید، صرفا لذت می‌برید.

۲. آن: بخش دوم (IT Chapter Two)

محصول: ۲۰۱۹

کارگردان: اندی موشیاتی

بازیگران: جیمز مک‌آووی، جسیکا چستین، بیل هیدری، بیل اسکارسگارد

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۶.۵ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۶۲%

۲۷ سال بعد از اینکه بچه‌های قهرمان فیلم اول، پنی‌وایز (بیل اسکارسگارد) این دلقک مخوف را شکست دادند، او باز می‌گردد تا مردم شهر را بار دیگر به وحشت و هراس بیندازد. هم‌زمان با ناپدید شدن مردم، همان بچه‌ها که حالا بزرگ شده‌اند و نقششان را جسیکا چستین، جیمز مک‌آووی، بیل هیدر،‌ عیسی مصطفی، جی رایان، جیمز رنسون و اندی بین بازی می‌کنند، بار دیگر با هم متحد می‌شوند تا پنی‌وایز را یک بار برای همیشه نابود کنند.

آن: بخش دوم یکی از مورد انتظارترین فیلم‌های سال ۲۰۱۹ بود، ولی به نسبت قسمت اولش ترس‌های ناگهانی کمتری دارد و در طول زمان تقریبا سه ساعتی آن، موقعیت این‌چنینی زیادی نمی‌بینیم. در ازای هر صحنه‌ی وحشتناک یا خشن و خونینی که در فیلم حضور دارد، موقعیت‌های احساسی یا حتی کمدی هم هست که فضا را تعدیل می‌کند.

قسمت دوم آن یک شروع عالی برای کسانی است که می‌خواهند پا در دنیای فیلم‌های ترسناک بگذارند و هیجانش را تجربه کنند. البته اگر از دلقک‌ها وحشت نداشته باشند.

۳. کلاورفیلد (Cloverfield)

محصول: ۲۰۰۸

کارگردان: مت ریوز

بازیگران: لیزی کاپلان، جسیکا لوکاس، تی جی میلر، مایک ووگل

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۸%

کلاورفیلد یک فیلم شبه‌مستند است،‌ از همان فیلم ترسناک‌هایی که تصاویرش را با دوربین هندی‌کم گرفته‌اند که مثلا حس کنیم همه چیز واقعی است و داریم تصاویر ضبط‌شده‌ی یک اتفاق واقعی را می‌بینیم. کلاورفیلد بعد از اکرانش در سال ۲۰۰۸ خیلی زود معروف و محبوب شد و هواداران بسیاری پیدا کرد.

این فیلم به کارگردانی مت ریوز (کسی که دنباله‌های سیاره‌ی میمون‌ها را ساخت و الان هم فیلم جدید بتمن را کارگردانی کرده)، نویسندگی درو گادرد و تهیه‌کنندگی جی جی آبرامز داستان پنج دوست را روایت می‌کند که می‌خواهند از حمله‌ی یک هیولای غول‌آسا جان سالم به در ببرند، هیولایی وحشتناک که همه جای نیویورک را به ویرانی کشانده و چپ‌وراست مردم را می‌کشد.

کلاورفیلد تبلیغات هوشمندانه و جذابی داشت، تا قبل از اکرانش چندین بار عنوانش را عوض کردند تا اسم اصلی لو نرود، تریلرها و تیزرهایش را مخفیانه پخش کردند، و هیچ اطلاعاتی درباره‌ی بازیگرانش منتشر نشد. در فیلم از بازیگرهایی استفاده کردند که سال ۲۰۰۸ تقریبا ناشناخته بودند. حین انتخاب بازیگرها و تست گرفتن از آن‌ها، برای هیچ‌کس فیلم‌نامه‌ی کلاورفیلد را نفرستادند و به جایش از فیلم‌نامه‌ی پروژه‌های قبلی جی جی آبرامز استفاده کردند.

کلاورفیلد یک فیلم پرتعلیق و نفس‌گیر است که بیشتر به ژانر دلهره (تریلر) می‌خورد تا ترسناک و با دیدنش حسابی سرگرم و هیجان‌زده خواهید شد. فقط حواستان باشد که تکان‌های دوربینش زیاد است.

۴. زامبی‌لند (Zombieland)

محصول: ۲۰۰۹

کارگردان: روبن فلیشر

بازیگران: اما استون، جسی ایزنبرگ، وودی هارلسون، ابیگیل برسلین

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹%

زامبی‌لند سال ۲۰۰۹ اکران شد و چیزی نگذشت که یکی از بهترین فیلم‌های کمدی ترسناک نام گرفت و جای خودش را در قلب هواداران زامبی‌ها پیدا کرد. فیلمی که هم خون و خون‌ریزی و زامبی‌های آدم‌خوار دارد، و هم موقعیت‌های کمدی واقعا بامزه و خنده‌دار و شخصیت‌های دوست‌داشتنی.

وودی هارلسون، جسی ایزنبرگ، اما استون و ابیگیل برسلین در کنار یکدیگر گروهی بامزه را تشکیل داده‌اند که در ابتدا به نظر می‌رسد هیچ‌جوره نمی‌توانند با هم کنار بیایند، و همین تضادشان تعدادی از خنده‌دارترین موقعیت‌های فیلم را به وجود آورده. آن‌ها با هم قدم در یک سفر جاده‌ای می‌گذارند تا نقطه‌ای را در آمریکا پیدا کنند که در آن خبری از زامبی‌ها نیست، و در این میان کلی ماجرای عجیب‌وغریب برایشان پیش می‌آید.

زامبی‌لند در گیشه‌ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار فروش کرد و زمان خودش پرفروش‌ترین فیلم زامبی‌محور تاریخ به حساب می‌آمد.

۵. جیغ (Scream)

محصول: ۱۹۹۶

کارگردان: وس کریوِن

بازیگران: نیو کمپل، کورتنی کاکس، دیوید آرکت، اسکیت الریک

امتیاز کاربران IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۹%

اولین قسمت جیغ با حضور تعدادی از ستاره‌های نام‌آشنای دهه‌ی ۹۰ میلادی ساخته شد و انقلابی در ژانر ترسناک به پا کرد. داستان فیلم تا حدودی بر پایه‌ی یک اتفاق واقعی شکل گرفته و وس کریون در آن عمدا با کلیشه‌های این جنس قصه‌ها بازی می‌کند. داستان درباره‌ی دختری دبیرستانی به نام سیدنی پرسکات (نیو کمپل) است که قاتلی مرموز با ماسک شبح به دنبالش افتاده و زندگی‌اش را تبدیل به کابوسی وحشتناک کرده.

جیغ با کارگردانی وس کریون و نویسندگی کوین ویلیامسون ساخته شده، و می‌گویند ویلیامسون فیلم‌نامه را سه روزه نوشته. جیغ در زمان خودش فیلمی مهم و تأثیرگذار بود و هر چه بیشتر از اکرانش گذشت، هواداران بیشتری هم جذبش شدند، چون هم مؤلفه‌های آشنای ژانر وحشت را دوباره احیا کرد و هم بسیاری از آن‌ها را با روایت و تعریفی جدید به نمایش گذاشت و روی فیلم‌های ترسناک بسیاری تأثیر گذاشت و مسیر ساخته شدن فیلم‌هایی مثل «می‌دانم تابستان پیش چه کردی» (I Know What You Did Last Summer) و «مقصد نهایی» (Final Destination) را هموار کرد.

از همان صحنه‌ی افتتاحیه‌ی فیلم، یعنی جایی که کیسی (درو بری‌مور) در خانه تنهاست و تلفنش زنگ می‌خورد و فردی ناشناس پشت خط از او می‌پرسد فیلم ترسناک مورد علاقه‌اش چیست، استاندارد فیلم‌های اسلشر و ترسناک جابه‌جا می‌شود و می‌فهمیم که قرار نیست یک فیلم کلیشه‌ای تکراری شبیه بی‌شمار فیلم دیگر ببینیم.

