کجا می‌روی آیدا؟ روایتگر داستان تلاش زنی است برای نجات خانواده‌اش طی ماجرای مربوط به نسل‌کشی جنگ بوسنی که سال ۱۹۹۵ در واقعیت رخ داد. این اثر سینمایی برنده جایزه بهترین فیلم شد در حالی که جوایز بهترین کارگردانی را برای ژبانیچ و جایزه بهترین بازیگر زن را هم برای یاسنا جوریچیچ بازیگر اصلی همین فیلم به ارمغان آورد.

کجا می‌روی آیدا؟ از جمله نامزدهای بهترین فیلم بین‌المللی اسکار ۲۰۲۱ هم بود اما در آن مراسم رقابت را به فیلم دانمارکی «یک دور دیگر» (Another Round)‌ باخت.

بخش دیگری از مراسم که به نوعی با نامزدهای اسکار ۲۰۲۱ تداخل داشت مربوط به فیلم «پدر» (The Father) ساخته فلوریان زلر بود. آنتونی هاپکینز که پیش از این موفق شده بود اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی مرد را به دست آورد در مراسم جایزه فیلم اروپا هم به عنوان بهترین بازیگر مرد انتخاب شد. همچنین جایزه بهترین فیلم‌نامه مراسم دیشب برای فیلم‌نامه فیلم پدر به کریستوفر همپتون و فلوریان زلر رسید؛ درست مشابه مراسم اسکار که برای این دو اسکار بهترین فیلم‌نامه اقتباسی را در پی داشت.

از میان فیلم‌های اروپایی نسبتا مطرح امسال که در مراسم دیشب به آن‌ها چندان توجهی نشد یا دست کم جوایز مهمی را به دست نیاوردند باید به «تیتان» (Titane) ساخته ژولیا دوکورنو برنده نخل طلای کن امسال، «دست خدا» (The Hand Of God) به کارگردانی پائولو سورنتینو، «کوپه شماره ۶» (Compartment No. 6) ساخته یوهو کاسمانن که همراه با فیلم قهرمان در جشنواره کن مشترکا برنده جایزه بزرگ شدند و «بدترین فرد در جهان» (The Worst Person In The World) به کارگردانی یواخیم تری‌یر اشاره کرد که بازیگر نقش اصلی زن آن پیش از این در جشنواره کن جایزه بهترین بازیگری را به دست آورده بود.

اما در عین حال بعضی آثار که در مجموع پیش از این مورد توجه چندانی قرار نگرفته بودند در جوایز فیلم اروپا بیشتر جلب توجه کردند. در این بخش می‌توان به مستند انیمیشن «فرار» (Flee) یوناس پوهر راسموسن اشاره کرد؛ مستندی درباره مردی به نام امین که گذشته‌‌ی تا پیش از این پنهان‌شده خود را مربوط به فرایند فرار از کشورش روایت می‌کند. این مستند هر دو جایزه بهترین مستند و بهترین انیمیشن را به خود اختصاص داد.

یاسمیلا ژبانیچ برنده فیلم اصلی مراسم با تصاحب این جایزه به سومین زنی تبدیل شد که تا به حال جایزه بهترین کارگردانی جوایز فیلم اروپا را به دست آورده‌اند. او در سخنرانی پس از دریافت جایزه‌اش فیلمش را به زنان و مادران سربرنیتسا (محل رخ‌دادن وقایع فیلم) تقدیم کرد.

ژبانیچ با اشاره به اینکه در جریان درگیری‌های آن سال سه نسل از مردان صرفا به خاطر نام‌هایشان کشته شدند گفت: «زنان سربرنیتسا راهی برای ایجاد صلح در یک کشور ویران شده پیدا کردند. زنان همیشه باید آشفتگی‌هایی که توسط مردان ایجاد شده را جمع کنند. این جایزه را تقدیم می‌کنم به زنان سربرنیتسا و مادرانی که به ما آموختند چطور ویرانی را به عشق تبدیل کنیم. امیدوارم این جایزه همبستگی زنان، داستان‌های زنان و چشم‌اندازهای زنان در فیلم، سیاست و زندگی را تقویت کند.»

ژبانیچ اینطور ادامه داد: «فیلم‌ها نیروی قدرتمندی به حساب می‌آیند که می‌توانند ما را دلسوز‌تر و خردمندتر کنند و به ما قابلیت بیشتری برای درک پیچیدگی‌های زندگی ببخشند. ما وظیفه داریم حقیقت را به مخاطبان خود عرضه کنیم. گرچه ممکن است سخت باشد و سودآورترین رویکرد ممکن هم نباشد اما به داستان‌های پیچیده‌تر نیاز داریم تا بتوانیم مخاطبان خود را برای دوران پیچیده‌ای که در پیش داریم آماده کنیم.»

مراسم سی و چهارمین دوره از جوایز فیلم اروپا به شکلی ترکیبی برگزار شد. در ابتدا قرار بود این مراسم در یک جشن کوچک با حضور فیزیکی مهمان‌ها برگزار شود اما این برنامه به دلیل اوج‌گیری بیماری کرونا در آلمان (محل برگزاری مراسم) دچار تغییر شد. با این اوصاف مراسم با ترکیبی از حضور بعضی مهمانان و مجریان به شکل فیزیکی و ارتباط آن‌ها با سایرین به شکل آنلاین برگزار شد.

می‌توانید در ادامه فهرست کامل برندگان امسال جوایز فیلم اروپا را بخوانید.

بهترین فیلم اروپایی: کجا می‌روی آیدا؟ به کارگردانی یاسمیلا ژبانیچ

کجا می‌روی آیدا؟ به کارگردانی یاسمیلا ژبانیچ بهترین کارگردان اروپایی: یاسمیلا ژبانیچ برای کارگردانی کجا می‌روی آیدا؟

یاسمیلا ژبانیچ برای کارگردانی کجا می‌روی آیدا؟ بهترین بازیگر زن اروپایی: یاسنا جوریچیچ برای کجا می‌روی آیدا؟

یاسنا جوریچیچ برای کجا می‌روی آیدا؟ بهترین بازیگر مرد اروپایی: آنتونی هاپکینز برای پدر

آنتونی هاپکینز برای پدر بهترین فیلم‌نامه اروپایی: کریستوفر همپتون و فلوریان زلر برای پدر

کریستوفر همپتون و فلوریان زلر برای پدر کشف اروپا – جایزه‌ی فیپرشی: زن جوان آتیه‌دار به کارگردانی امرالد فنل

زن جوان آتیه‌دار به کارگردانی امرالد فنل بهترین فیلم کمدی اروپایی: نینجا بی‌بی ساخته اینگویلد سو فیلکه

نینجا بی‌بی ساخته اینگویلد سو فیلکه بهترین انیمیشن اروپایی: فرار ساخته یوناس پوهر راسموسن

فرار ساخته یوناس پوهر راسموسن بهترین مستند اروپایی: فرار ساخته یوناس پوهر راسموسن

فرار ساخته یوناس پوهر راسموسن بهترین فیلم‌برداری اروپایی: کریستال فورنیه برای آزادی بزرگ

کریستال فورنیه برای آزادی بزرگ بهترین تدوین اروپایی: مخرم کابلوا برای باز‌کردن مشت‌ها

مخرم کابلوا برای باز‌کردن مشت‌ها بهترین فیلم کوتاه اروپایی: عموی من تودور به کارگردانی اولگا لوکوف‌نیکووا

برندگان جوایز فیلم اروپا ۲۰۲۱؛ «کجا می‌روی آیدا» جوایز اصلی را تصاحب کرد

