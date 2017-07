تولید New 3DS در تمام دنیا متوقف شد

شرکت نینتندو رسما تولید کنسول New Nintendo 3DS را متوقف کرده است. این خبر هفته‌ی پیش در رسانه‌های ژاپن منتشر شد و دیروز، نینتندو گفت که تولید New Nintendo 3DS در تمام مناطق دنیا، چه ژاپن، چه اروپا و چه امریکا، متوقف شده است.

با کنار رفتن این مدل از کنسول دستی نینتندو، در حال حاضر اگر بخواهید ۳DS بخرید، باید به همان دو مدل New 3DS XL و New 2DS XL فکر کنید.

البته باید به این موضوع اشاره کنیم که مدل بزرگ‌تر کنسول New 3DS یعنی مدل New 3DS XL، نه تنها در مدل‌های جدید و مختلفی هنوز تولید می‌شود، بلکه فروشی شگفت‌انگیز دارد و یکی از منابع اصلی درآمد شرکت نینتندو است.

کنسول New 3DS در کنار سخت‌افزار قوی‌تر و کلیدهای اضافه، هم‌چنین قاب‌های قابل تعویض داشت. آن سخت‌افزار قوی‌تر و پیشرفت‌های سخت‌افزاری، در New 3DS XL و New 2DS XL وجود دارند، اما هیچ مدل دیگری از این کنسول دستی وجود ندارد که بتوان قاب‌های آن را تعویض کرد.

می‌توانید در ادامه، تریلر معرفی New Nintendo 3DS را ببینید که از نظر ما، بهترین تریلر تاریخ کنسول‌های بازی است.

