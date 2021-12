طی یکی دو سال گذشته، اطلاعات کمی از این سریال به بیرون درز پیدا کرد. سال ۲۰۱۹ آمازون رسما گفت که داستان سریال در دوران دوم سرزمین میانه می‌گذرد، یعنی حدود پنج هزار سال پیش از وقایع قسمت اول سه‌گانه‌ی ارباب حلقه‌ها، «یاران حلقه» (Fellowship of the Ring). سال ۲۰۲۱ تصویری از سریال منتشر کردند که به نظر می‌رسید دو درخت والینور را بر فراز سرزمین‌های نامیرا نشان می‌دهد. همچنین فهرستی از بازیگرها و کارگردان‌ها و تهیه‌کننده‌های این سریال هم در دسترس است.

تاریخ مختصر سرزمین میانه؛ جهان ارباب حلقه‌ها چگونه شکل گرفت؟

تاریخ پخش سریال ارباب حلقه‌ها مشخص شد

اما درباره‌ی داستان و ماجراهای آن، هیچ‌کس چیزی نمی‌داند. در دوران دوم سرزمین میانه چند اتفاق بزرگ و مهم رخ داده، از جمله ساخته شدن حلقه‌های قدرت، سقوت نومه‌نور و جنگ آخرین اتحاد. اما تالکین هرگز وارد جزئیات این ماجراها نشد و برای همین دست نویسندگان سریال حسابی باز است تا خط‌های داستانی متعددی را پی بگیرند، سراغ مکان‌های بسیاری بروند، یا قهرمان‌های جذابی را معرفی کنند.

اما درباره‌ی یک چیز می‌توانیم مطمئن باشیم؛ اینکه قرار است تعدادی از پلیدترین و خطرناک‌ترین شخصیت‌های شرور سرزمین میانه را در آن ببینیم. موجوداتی اهریمنی و سیاه که چیزی به جز نابودی زیبایی‌های سرزمین میانه و به بند کشیدن مردم آزادش نمی‌خواهند. در ادامه با فهرستی از شخصیت‌های شرور آشنا می‌شوید که احتمالا در سریال ارباب‌ حلقه‌ها حضور خواهند داشت.

۱. سائورون

اگر یک شخصیت شرور باشد که بدون شک نقشی اساسی در سریال ارباب حلقه‌های آمازون خواهد داشت، او سائورون است. نبرد و جنگ ادامه‌دار علیه ارباب تاریکی نیروی محرکه‌ی تقریبا تمام اتفاق‌هایی است که حین دوران دوم سرزمین میانه رخ می‌دهد، و واقعا به هیچ عنوان نمی‌توان تصور کرد که او در این سریال نقش شخصیت شرور اصلی را ایفا نکند.

هواداران سه‌گانه‌ی ارباب حلقه‌ها ساخته‌ی پیتر جکسون خاطرشان هست که شکل تجسم‌یافته‌ی سائورون را در ابتدای یاران حلقه و فصل پیش‌درآمد آن دیدند. در آنجا، سائورون شخصا وارد میدان نبرد می‌شد و نیروی حلقه‌ی قدرت را به رخ می‌کشید. اما سائورون دوران دوم موجود کاملا متفاوتی بود. او در ابتدا خودش را با ظاهری مبدل و نام آناتار به الف‌ها معرفی می‌کند، کسی که طبق توصیفات تالکین هم زیبا بود و هم خردمند. در نتیجه به احتمال زیاد در سریال ارباب حلقه‌ها با نسخه‌ای متفاوت از سائورون طرف خواهیم بود که ظاهری دلپذیر دارد و قرار است همه را دچار اشتباه کند.

متأسفانه هیچ‌کس نمی‌داند که چه کسی ممکن است نقش او را بازی کند. سال ۲۰۱۹، گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه جوزف ماول (بازیگر نقش بنجن استارک در بازی تاج و تخت) برای ایفای نقش اورِن، شخصیت شرور اصلی سریال انتخاب شده است. اما اواخر ۲۰۲۱ خبری به بیرون درز کرد که نشان می‌داد اورِن در واقع اسم رمز شخصیتی است به نام آدار، الفی فرمانده که به فساد کشیده شده. تا اینجای کار، هویت واقعی ارباب تاریکی پنهان مانده، و احتمالا تا مدت زیادی به همین شکل باقی خواهد ماند.

۲. نازگول‌ها

هر جا که سائورون برود، نازگول‌ها هم پشت سرش می‌آیند. سواران سیاه از بدنام‌ترین و خطرناک‌ترین و ترسناک‌ترین شخصیت‌های شرور دنیای ارباب حلقه‌ها هستند و بعید به نظر می‌رسد سازندگان سریال آمازون از حضور آن‌ها چشم‌پوشی کنند. خوشبختانه این ۹ سوار تاریکی در دوران دوم سرزمین میانه حسابی فعال هستند. سائورون به هر کدام از آن‌ها که طبق گفته‌های تالکین «پادشاهان، ساحران و جنگویان دوران کهن» هستند، یک حلقه‌ی قدرت هدیه داده و به خاطر همین به «افتخار» و «ثروت هنگفت» و «عمر جاودانه» رسیده‌اند.

ارباب حلقه‌ها چطور نبردهای سینما را برای همیشه دگرگون کرد؟

اما همان‌طور که همه می‌دانیم، همه‌ی آن‌ها به تاریکی کشیده شدند تا برای همیشه به سائورون خدمت کنند، مردانی که به شبحی از خودشان تبدیل شدند و در قلمرو سایه‌ها سکنی گزیدند. طبق توصیف‌های تالکین، «تاریکی به همراهشان رفت، و با صدایی شبیه صدای مرگ فریادهای وحشتناک کشیدند.»

پیتر جکسون در فیلم «هابیت: ویرانه‌ی اسماگ» (The Hobbit: The Desolation of Smaug) نگاهی به ریشه‌های نازگول (و پادشاه جادوگر انگمار) انداخت، اما سرگذشت کامل این ۹ سوار هرگز در فیلم‌ها نمایش داده نشد. البته آمازون هنوز رسما اعلام نکرده که نازگول‌ها و اشباح حلقه در سریال حضور خواهند داشت یا نه، و برای همین نمی‌دانیم چه کسی ممکن است نقش آن‌ها را بازی کند، به چه شکلی تصویر می‌شوند یا چه بخشی از داستانشان را خواهیم دید. اما با توجه به اینکه دوران دوم زمانی است که آن‌ها برای اولین‌بار به تاریکی کشیده شدند، و اینکه سه تن از آن‌ها از اهالی نومه‌نور بوده‌اند (جایی که بیشتر بخش‌های داستان سریال در آن می‌گذرد) باید احتمال بدهیم که آن‌ها در سریال ظاهر خواهند شد.

۳. آر-فارازون

آر-فارازون نام کمترشناخته‌ شده‌ای بین هواداران معمول ارباب حلقه‌ها است. او یکی از اهالی نومه‌نور است که در سال‌های پایانی دوران دوم، و بعد از اینکه به اجبار با ماریل دختر پادشاه قبلی یعنی تار-پالانتیر ازدواج کرد، به تخت پادشاهی می‌رسید.

طبق نوشته‌های تالکین، آر-فارازون مردی «خستگی‌ناپذیر و شیفته‌ی قدرت و ثروت» بود که رهبری نومه‌نوری‌ها را در تلاششان برای به استعمار در آوردن سرزمین میانه بر عهده می‌گرفت. تحت زمام‌داری او بود که نومه‌نوری‌ها به تاریکی و ویرانی کشیده شدند.

آر-فارازون همچنین کسی بود که سائورون را شکست داد و ارباب تاریکی را اسیر خودش کرد. سائورون بعدها با نیرنگ و حیله، روی آر-فارازون تأثیر گذاشت و او را وادار کرد که سمت سرزمین‌های نامیرا هجوم ببرد، اتفاقی که منجر به خشم والار (که وجودهای خداگونه‌ی دنیای ارباب حلقه‌ها هستند) و در نهایت نابودی کامل نومه‌نور شد.

خیلی از گزارش‌ها مبنی بر این بود که آر-فارازون قرار است نقشی مهم در سریال ارباب حلقه‌ها داشته باشد و حتی در همان فصل اول معرفی شود. نام او در بین شخصیت‌هایی که به شکل غیررسمی از سریال لو رفت دیده می‌شود، که به‌عنوان «دست راست ملکه» توصیف شده. حضور او همچنین شایعه‌ی دیگری را هم تأیید می‌کند؛ اینکه گفته شده ایسیلدور، پادشاه آینده‌ی گاندور و کسی که بعد از شکست خوردن سائورون به یگانه حلقه‌ی قدرت رسید، قرار است یکی از شخصیت‌های اصلی سریال باشد.

در بین بازیگران معرفی‌شده، هر کسی ممکن است نقش آر-فارازون را بازی کند، ولی گزینه‌هایی که بیشترین شانس را دارند عبارتند از تریستان گراول، سایمون مرلز یا پیتر مولان. این احتمال هم وجود دارد که بازیگر کاملا متفاوتی باشد.

۴. نومه‌نوری‌های سیاه

در پایان بخش پنجم جلد سوم ارباب حلقه‌ها یعنی «بازگشت پادشاه» (The Return of the King) آراگورن و گندالف و سپاهیان همراهشان با شخصیت عجیب و ترسناکی به نام «دهان سائورون» مواجه می‌شوند، یک سفیر وفادار و خادم ارباب تاریکی. با اینکه این شخصیت حضور بسیار کوتاهی دارد، ولی تالکین توضیحات جالبی در موردش نوشته و گفته که او «یک خائن و مرتد و از نژاد کسانی است که اسمشان را نومه‌نوری‌های سیاه گذاشته‌اند.»

نومه‌نوری‌های سیاه از بی‌رحم‌ترین انسان‌هایی هستند که در اواخر دوران دوم سرزمین میانه زندگی می‌کردند. آن‌ها دنباله‌ی نسلی بودند که در نومه‌نور علیه والار به پا خاستند و با نام مردان شاه شناخته می‌شدند. پیش از نابودی نومه‌نور، آن‌ها در بخش‌های جنوبی اومبار و هاراد قلمروهایی برای خودشان احداث کردند. بعد از سقوط نومه‌نور، آشکارا با سائورون هم‌پیمان شدند و در جنگ علیه مردم آزاد سرزمین میانه شرکت کردند.

یک نومه‌نوری سیاه شخصیت‌ منفی ترسناک و خطرناکی به حساب می‌آید و اگر در سریال از آن‌ استفاده کنند، قصه ابعاد پیچیده‌تری به خودش خواهد گرفت. در بازگشت پادشاه درباره‌ی این سفیر وحشتناک می‌خوانیم که او به لطف شیوه‌های پلید و نیرنگ‌هایش توانسته جایگاهی مهم در دربار سائورون داشته باشد و به خاطر همین «در سحر و جادو مهارت کسب کرد و از درون ذهن سائورون خبر داشت و از هر اورکی بی‌رحم‌تر و سنگدل‌تر بود.»

بعید نیست که در سریال ارباب حلقه‌ها هم شخصیت یا شخصیت‌هایی مشابه ببینیم که در کنار اورک‌ها نقش شخصیت شرور و منفی داستان را بازی کنند تا چهره‌ی انسانس شرارت و رذالت را نشانمان دهند.

۵. شلوب

شلوب یکی از ترسناک‌ترین و هراس‌انگیزترین هیولاهایی است که در ارباب حلقه‌ها ظاهر شده و وحشتی تمام‌نشدنی به جان تمام کسانی که فیلم‌هایش را دیده‌اند یا کتاب‌ها را خوانده‌اند انداخته. شلوب که نگهبان مسیر سیریث آنگول (به معنی شکاف عنکبوت) است، فرودو و سم را به دام خودش می‌اندازد و نمی‌گذارد به راحتی وارد موردور شوند.

کسانی که کتاب سیلماریلیون را خوانده‌اند، به شما خواهند گفت که شلوب یکی از فرزندان اونگولیانت است، روحی پلید و هیولایی که با اولین ارباب تاریکی یعنی مورگوث هم‌پیمان می‌شود تا نور دو درخت والینور را از بین ببرد. بعد از اینکه اتحاد سست بین آن‌ها فرو می‌پاشد، اونگولیانت به مورگوث حمله می‌کند و می‌خواهد او را ببلعد که بالروگ‌های محافظ مورگوث جلویش را می‌گیرند و شکستش می‌دهند. در نهایت، اونگولیانت از تاریخ سرزمین میانه محو می‌شود، اگرچه خود تالکین گفته که او احتمالا خودش را خورده و بلعیده.

شلوب از فرزندان اونگولیانت است که این یعنی هزاران سال عمر دارد و احتمالا در دوران اول سرزمین میانه به دنیا آمده. او زمانی در لانه‌ی اونگولیانت زندگی می‌کرده، اما بعد از نابودی آن منطقه مجبور شده به موردور بیاید و آنجا ادامه‌ی حیات دهد و در دوران دوم هم دقیقا در همین مکان زندگی می‌کرده. شکی نیست که خود موردور هم مکانی مهم در سریال ارباب حلقه‌ها خواهد بود، و احتمالش زیاد است که لانه‌ی شلوب را هم ببینیم.

۶. بالروگ

مواجهه‌ی گندالف خاکستری با بالروگ در موریا یکی از به‌یادماندنی‌ترین بخش‌های کتاب و فیلم ارباب حلقه‌هاست. لحظه‌ای که در تاریخ سینما ماندگار شد و جمله‌ی «نمی‌توانی بگذری!» را تبدیل به یکی از معروف‌ترین جمله‌ها کرد. اگر امیدوارید که یکی از این موجودات آتشین شیطانی را در سریال آمازون ببینید، هم خبر خوب داریم و هم خبر بد.

خبر بد اینکه تقریبا هیچ شانسی وجود ندارد که دقیقا همین نسخه از بالروگ را در سریال ببینیم. دشمنی که گندالف با او در موریا رو در رو شد و با نام بلای جان دورین هم شناخته می‌شود، طبق نوشته‌های تالکین «از زمان ورود کاروان غرب در پایین‌ترین سطوح زمین پنهان بوده.» اشاره‌ی تالکین در اینجا به «جنگ خشم» (War of Wrath) است، نزاعی ویران‌گر که دنیا را زیر و رو کرد و درست در آخر دوران اول رخ داد. این یعنی بلای جان دورین کل دوران دوم زیر معادن موریا خوابیده بوده و بیرون نیامده.

خبر خوب اینکه، طبق گفته‌های خود تالکین،‌ مورگوث هفت بالروگ در میان محافظین شخصی‌اش داشت. بالروگی که با گندالف درگیر شد یکی از آن‌ها بود، و دیگری گاث‌‌ماگ نام داشت که گلورفیندل در زمان سقوط شهر گاندولین نابودش کرد. اما درباره‌ی بقیه‌ی بالروگ‌ها اطلاعات زیادی نداریم. از کجا معلوم که بلای جان دورین تنها بازمانده‌ی بالروگ‌ها از جنگ خشم باشد؟ اگر سازندگان سریال ارباب حلقه‌ها بخواهند بالروگ یا بالروگ‌هایی را به داستان بیاورند، هیچ تضادی با دنیای تالکین نخواهد داشت.

۷. نگهبان درون دریاچه

بالروگ تنها هیولای ترسناکی نیست که در پایین‌ترین لایه‌های سرزمین میانه زندگی می‌کند. در یاران حلقه، وقتی گندالف می‌خواهد گروه را از ورودی موریا رد کند، ناگهان هشت‌پایی هولناک از دل دریاچه بیرون می‌آید و به همه هجوم می‌برد، هشت‌پایی که با نام نگهبان درون آب معروف شده.

طبق توصیف‌های تالکین، این موجود دهشتناک شبیه «گله‌ای از مارها»‌ است که بازوها و شاخک‌های «بلند و مواج» دارد. این نگهبان درون آب در کتاب تنها برای نصف یک صفحه حضور دارد، ولی در همان زمان کوتاه چنان حمله‌ای می‌کند که تقریبا فرودو را به کشتن می‌دهد و دیوار ورودی موریا را روی سر همه خراب می‌کند و راه خروجی برای یاران حلقه نمی‌گذارد.

با اینکه تالکین دقیق توضیح نمی‌دهد که این هیولا واقعا چه خاستگاهی دارد، ولی به نظر می‌رسد که ارتباطی با «موجودات بی‌نام» (Nameless Things) داشته باشد، موجوداتی پلید و بدذات که به گفته‌ی گندالف در اعماق سرزمین میانه لانه کرده‌اند و منتظر فرصتند تا بقیه را شکار کنند. گفته شده قدمت این موجودات به اندازه‌ی خود جهان است و حتی سائورون هم آن‌ها را نمی‌شناسد.

احتمالش زیاد است که در سریال ارباب حلقه‌ها سری هم به خازاد-دوم بزنند، به‌ویژه که این قلمرو دوران دوم سرزمین میانه در اوج خودش بود. شنیده‌هایی جسته‌گریخته از داستان سریال به گوش همه رسیده که نشان می‌دهد حداقل بخش‌هایی از آن در «تاریک‌ترین اعماق کوه‌های مه‌آلود» می‌گذرد. این بهترین فرصت است تا ترسناک‌ترین هیولاهای سرزمین میانه را بیشتر بشناسیم و عواملی که منجر به نابودی و فروپاشی دورف‌های موریا شد را ببینیم.

۸. اژدهایان

معروف‌ترین و مشهورترین اژدهای مخلوق جی آر آر تالکین، اسماگ است. این اژدهای عظیم و حیله‌گر که اره‌بور را با خاک یکسان کرد و طلاهایش را به زور گرفت، در دو قسمت آخر فیلم هابیت معرفی و در نهایت هم به دست بارد کما‌ن‌دار کشته شد. حمله‌ی اسماگ به تنهاکوه در اواخر دوران سوم رخ داد و برای همین بعید به نظر می‌رسد که او را در سریال آمازون ببینیم، ولی همیشه اژدهایان دیگری هم هستند.

این هیولاهای بالدار آتش‌افروز مخلوق مورگوث، در دوران اول سرزمین میانه در بهترین حالت خود به سر می‌بردند و تعدادشان زیاد بود، ولی گفته شده که بسیاری از آن‌ها در حین جنگ خشم سراغ زندگی خودشان رفته‌اند و در نهایت در بخش‌های شمالی سرزمین میانه،‌ قلمرویی را برای خودشان به وجود آوردند. هیچ سند واضحی مبنی بر وفاداری اژدهایان به سائورون وجود ندارد (این موجود‌ها به دست مورگوث خلق شدند و پرورش یافتند و خود او کنترلشان می‌کرد) ولی گندالف در ارباب حلقه‌ها می‌گوید که وقتی در دوران سوم «نیروی شر و پلیدی بار دیگر خودش را نشان داد» تحرکاتی هم از سوی اژدهایان دیده شد.

اشاره‌ی گندالف به بازگشت ارباب تاریکی سائورون بود. پس امکان دارد بین این دو قدرت بزرگ پیمانی شکل گرفته باشد و ببینیم که اژدهایان در دوران دوم بر آسمان‌ها حکمفرمایی می‌کنند و با سائورون هم‌پیمان هستند.

۹. مردان جنوب و شرق

یکی از جنبه‌های هیجان‌انگیز سریال ارباب حلقه‌ها، نمایش بخش‌های نادیده‌ی سرزمین میانه است. نقشه‌ای که آمازون سال ۲۰۱۹ منتشر کرد تا اعلام کند سریالش در کدام بخش‌های دنیای تالکین می‌گذرد، جاهایی مثل هاراد، رهون و خاند در خودش داشت.

ما ساکنین این سرزمین‌ها را پیش از این دیده‌ایم. اهالی هاراد (هارادریم)، شرقی‌ها و واریاگ‌ها (اهالی خاند) نقشی مهم در جنگ‌های ارباب حلقه‌ها ایفا می‌کنند. تالکین در نوشته‌هایش به وضوح اعلام می‌کند که مردم این مناطق یا هم‌پیمان موردور هستند یا تحت سلطه‌ی آن. درباره‌ی واریاگ‌ها اطلاعات چندانی در دست نیست و نمی‌دانیم در دوران دوم چه می‌کرده‌اند، ولی درباره‌ی شرقی‌ها و مردان وحشی جنوب بیشتر می‌دانیم.

در کتاب سیلماریلیون، تالکین می‌نویسد که «در دوردست‌ها مردان شرقی تولید مثل کردند و بیشتر و بیشتر شدند، و بیشتر آن‌ها به سیاهی و پلیدی گرویدند چرا که سائورون دست به کار شده بود.» به نظر می‌رسد ارباب تاریکی در همان اوایل دوران دوم، این مردان شرقی را به‌عنوان خادمین و جنگجویان خودش پذیرفت و تا زمان جنگ حلقه هم از آن‌ها استفاده کرد. البته گفته شده اهالی هاراد در دوران دوم سرزمین میانه بین نیروی سرکوب‌گر نومه‌نوری‌ها و یوغ موردور گیر افتاده بودند و حق انتخاب چندانی نداشتند و در نهایت به ناچار در خدمت موردور در آمدند. پس به احتمال زیاد اهالی هر دو سرزمین و همچنین واریاگ‌ها را در سریال ارباب حلقه‌ها خواهیم دید که در کنار ارتش ارباب تاریکی می‌جنگند.

۱۰. جادوگرهای آبی

سرگذشت جادوگرهای آبی یکی از کنجاوی‌برانگیزترین و اسرارآمیزترین اسطوره‌های سرزمین میانه است. سارومان در کتاب دو برج اشاره‌ای گذرا به آن‌ها می‌کند، ولی هیچ‌وقت به طور کامل به این قضیه پرداخته نمی‌شود.

نکته‌ی عجیب و جالبش اینجاست؛ با اینکه جادوگرهای دیگر (گندالف، سارومان و راداگاست) فرستاده شدند تا مردم آزاد را در دوران سوم هدایت و راهنمایی کنند، تالکین بعدها اشاره کرد که در دوران دوم سرزمین میانه احتمالا جادوگرهای آبی حضور داشتند. تالکین در یکی از نوشته‌های آخرش، این ادعا را مطرح کرد که جادوگرهای آبی فرستاده شدند تا شورش‌هایی را در بخش‌های شرقی و جنوبی سرزمین میانه به راه بیندازند. او همچنین نوشت که آن‌ها در مأموریتشان موفق بودند و «تأثیری عمیق و جدی روی تاریخ دوران دوم و سوم گذاشتند.»

اما از سوی دیگر، تعابیر و تفسیرهایی وجود دارد که نشان می‌دهد جادوگرهای آبی نقشی پلید و تاریک داشته‌اند. تالکین در نامه‌ی شماره‌ی ۲۱۱ که سال ۱۹۵۸ نوشت می‌گوید: «به نظرم آن‌ها به‌عنوان سفیر به مناطق دوردست رفتند، به شرق و جنوب، بسیار دورتر از قلمرو نومه‌نوری‌ها، سفیرهایی به سرزمین‌هایی تحت سلطه‌ی دشمن. من گمان می‌کنم که آن‌ها مؤسسین و پایه‌گذاران فرقه‌های مخفی و سنت‌های جادویی تاریکی بودند که بعد از سقوط سائورون هم پابرجا ماند.»

اگر در سریال ارباب حلقه‌ها با این نسخه از جادوگرهای آبی طرف باشیم، آن‌ها نقش شخصیت‌های شرور را ایفا خواهند کرد. جادوگرهایی با قدرت‌هایی عجیب و کشف‌نشده که سرزمین‌هایی در دوردست را تحت سلطه‌ی خودشان در آورده‌اند.

۱۱. آدار

برگردیم به جوزف ماول. همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، گفته شده که این بازیگر بازی تاج و تخت برای نقش اورِن در سریال ارباب حلقه‌ها انتخاب شده. اگر این اخبار درست باشد، اورِن اسم رمز آدار خواهد بود، کسی که قبلا اِلف بوده و در اثر شکنجه‌های دردناک و شدید تبدیل به فرمانده‌ای جنگ‌طلب و پلید شده.

تقریبا همان زمانی که این خبر به بیرون درز کرد، اطلاعاتی هم درباره‌ی نقش احتمالی آدار در سریال رو شد. به گفته‌ی کانال یوتیوب «یاران طرفداران» (Fellowship of Fans)، آدار را در کنار شخصیتی مرموز که صورتش با کلاه شنل پوشیده شده می‌بینیم که به نظر می‌رسد سائورون است. گویا آدار فرماندهی گردانی از اورک‌ها را برعهده گرفته که برای پرستش شخصیت مرموز کنار او هم‌صدا با هم چیزهایی می‌گویند. اما همین منبع گفته که در جایی دیگر آدار و این شخصیت مرموز رو در روی هم قرار گرفته‌اند.

این ایده که یک اِلف به فساد و تباهی و تاریکی کشیده شده و به سائورون خدمت می‌کند، چیز جذاب و هیجان‌انگیزی است. اما نمونه‌ی مشابهی در آثار تالکین ندارد. نزدیک‌ترین به آن احتمالا مائگلین است، پسر ائول که در دوران اول، مکان شهر مخفی گاندولین را به مورگوث لو داد. در هر صورت، حضور شخصیت‌هایی مثل آدار نشان می‌دهد که تیم نویسنده‌های سریال ارباب حلقه‌ها حاضرند قدم‌های جسورانه بردارند و سراغ ایده‌های پیچده‌ای بروند، و اینکه احتمالا برخی شخصیت‌های شرور داستان از نژادهایی خواهند بود که انتظارش را نداریم.

۱۲. مورگوث

کسی واقعا انتظار ندارد که مورگوث، ارباب تاریکی دوران اول سرزمین میانه، در سریال ارباب حلقه‌ها ظاهر شود. مگر اینکه در طول یک صحنه‌ی پیش‌درآمد که تاریخ را توضیح می‌دهد، او را ببینیم. با این حال، تأثیر مورگوث احتمالا بیشتر از زمان کتاب‌ها و فیلم‌های ارباب‌ حلقه‌ها حس خواهد شد.

در طول دوران دوم، میراث مورگوث ادامه می‌یابد و سائورون جای او را می‌گیرد. هزاران سال قبل، سائورون یکی از مقام‌های ارشد تحت امر مورگوث بود، و در دوران دوم بسیاری از اقدام‌های پلید و وحشتناکش را به نام سرورش مورگوث انجام می‌داد. در واقع، تالکین به طور خاص می‌نویسد که سائورون «همچون سایه‌ای از مورگوث و شبحی از تهدید او به پا خاست و پشت سر او در مسیر ویرانی و برهوت قدم گذاشت.»

سائورون زمانی که در نومه‌نور بود، حتی یک فرقه‌ی مورگوث‌پرست به راه انداخت و معبدی بزرگ در پایتخت این جزیره احداث کرد که در آن انسان‌ها را به‌عنوان پیشکشی برای ارباب تاریکی اولیه قربانی می‌کردند.

با اینکه خود مورگوث احتمالا در سریال حضور ندارد، ولی بعید نیست که به نام او اشاره‌های زیادی شود و تأثیر شرارت‌های او را ببینیم.

منبع: Looper

نوشته ۱۲ شخصیت شرور ارباب حلقه‌ها که احتمالا در سریال‌ آمازون حضور دارند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala