دشمن‌ها و شخصیت‌های شرور مرد عنکبوتی در فیلم‌های گوناگونی ظاهر شده‌اند و ما در طول سالیان گوناگون با خیلی از آن‌ها آشنا شده‌ایم. از دکتر اختاپوس و ونوم گرفته تا شیطان سبز و مرد شنی، پای همه‌ی این شخصیت‌های شرور و پلید به طریقی به فیلم‌ها باز شده. ولی مرد عنکبوتی ابرقهرمانی کمیک بوکی است که تقریبا ۶۰ سال از حضورش در صنعت سرگرمی می‌گذرد و طبیعی است که خیلی از دشمن‌هایش را در فیلم‌ها ندیده باشیم.

در ازای هر شخصیت شروری که در فیلم‌های مرد عنکبوتی دیده‌ایم، بی‌شمار دشمن و شخصیت پلید دیگر در کمیک‌ بوک‌های آن حضور دارند که هنوز فرصت آمدن در فیلم‌ها را پیدا نکرده‌اند. تعدادی از این شخصیت‌های شرور ویژگی‌های عجیب‌وغریب و غیرمتعارفی دارند، به حدی که امکان ندارد آن‌ها را در فیلم‌های مرد عنکبوتی ببینیم. در این مقاله سراغ این دست از دشمن‌های مرد عنکبوتی رفته‌ایم.

۱. مغز زنده (The Living Brain)

مغز زنده قدیمی‌ترین شخصیت شرور این فهرست، و تنها موردی که شخصا توسط استن لی و استیو دیتکو خلق شده، اولین بار سال ۱۹۶۴ و در کمیک شماره‌ی ۸ «مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز» (The Amazing Spider-Man) معرفی شد. پس یعنی این ابرشرور سابقه‌ای طولانی‌تر از الکترو، میستریو، کریون، هانتر و حتی شیطان سبز دارد. نکته‌ی جالبش اینجاست که این شخصیت شرور به‌رغم اسمش نه زنده است و نه یک مغز، بلکه یک ابرکامپیوتر رباتی است که جنایتکاران مدام او را می‌دزدند و از نو برنامه‌ریزی می‌کنند تا در خدمت آن‌ها باشد.

مشهورترین مورد این قضیه، اتو اکتیویوس است که مغز زنده را تبدیل به دستیار آزمایشگاهش کرد. مغز زنده ظاهر عجیب و غریبی دارد و به‌شدت کهنه به نظر می‌رسد و با دیدنش به یاد تمام چیزهای قدیمی می‌افتید.

۲. سُوارم (Swarm)

سوارم احتمالا کمیک بوکی ترین شخصیت شروری است که تا به حال دیده‌ایم، عملا یک نازی است که از تعداد زیادی زنبور تشکیل شده! همین‌قدر دیوانه‌وار و عجیب. سوارم که در ابتدا مردی به نام فریتس فون میر بود، تمام بدنش (به جز استخوان‌ها) از انبوهی زنبور قاتل تشکیل شده که به فرمان ذهن او عمل می‌کنند.

سوارم شاید شخصیت شرور معروفی نباشد، ولی ظاهر و ویژگی‌های عجیبش باعث شده تا در یادها بماند و یکی دو باری هم در سریال‌های انیمیشنی مرد عنکبوتی حضوری کوتاه داشته، مثل سریال «مرد عنکبوتی و دوستان شگفت‌انگیزش» (Spider-Man and His Amazing Friends) و نمایش موزیکال بدنام «مرد عنکبوتی: تاریکی را خاموش کن» (Spider-Man: Turn Off the Dark).

۳. اسپات (The Spot)

اسپات در ابتدا دانشمندی بود که برای کینگ‌پین کار می‌کرد. او طی حادثه‌ای که در آزمایشگاه می‌افتاد تبدیل به اسپات می‌شد، موجودی قدرتمند که هر وقت اراده می‌کرد پرتال‌هایی در فضا به وجود می‌آورد. با اینکه او قدرتی خارق‌العاده و تأثیرگذار داشت، به خاطر طراحی غیرجذاب و نام معمولی (که هیچ ترس و تهدیدی ایجاد نمی‌کرد) و همچنین عدم جاه‌طلبی ذاتی، هیچ‌وقت جدی گرفته نشد.

او حتی در مقطعی به همراه تعدادی دیگر از شخصیت‌های شرور عجیب‌وغریب نظیر کانگرو، گیبون و گریزلی اتحادی تشکیل داد و اسم گروهشان را گذاشت گروهان بدبخت‌ها.

۴. هیپنو-هاسلر (Hypno-Hustler)

شخصیتی که مختص دهه‌ی ۷۰ میلادی است، ابرشروری با قدرت کنترل ذهن که متأثر از فرهنگ دیسکو در آن مقطع و زمانه شکل گرفت. او در اولین حضورش، در یک کلاب شبانه به همراه خواننده‌های پس‌زمینه‌اش برنامه اجرا می‌کرد تا جمعیت حاضر هیپنوتیزم شوند و او بتواند از آن‌ها دزدی کند.

همان‌طور که خودتان هم حدس می‌زنید، این شخصیت شرور دنیای مرد عنکبوتی حضور چندان درازمدتی نداشت و همیشه به‌عنوان شخصیتی حاشیه‌ای و دور از توجه شناخته می‌شد.

۵. رینگر (The Ringer)

ویژگی‌های خیلی از شخصیت‌های شرور کمیک‌ بوک‌ها در همان نامشان نهفته است. مثلا دکتر اختاپوس دانشمندی دیوانه بود که چنگک و بازوهاییی شبیه هشت‌پا داشت، مرد شنی مردی است که از شن تشکیل شده، بومرنگ از بومرنگ استفاده می‌کند و الی آخر. رینگر هم طبیعتا شخصیت شروری است که به جای سلاح از حلقه (رینگ) استفاده می‌کند.

البته او مثل ماندارین نیست که با حلقه‌ها قدرت بگیرد، بلکه حلقه‌هایی غول‌آسا سمت دشمن‌هایش پرتاب می‌کند تا آن‌ها را از پا در بیاورد. بعضی از این حلقه‌ها منفجر می‌شوند، بعضی‌ها هم آدم‌ها را منجمد می‌کنند. قدرت خیلی جالب و جذابی نیست و مرد عنکبوتی هم بارها او را به خاطر همین مسخره کرده.

۶. خرگوش سفید (White Rabbit)

لورینا دازدان زنی ثروتمند بود که از بچگی علاقه‌ای افراطی به آلیس در سرزمین عجایب نوشته‌ی لوییس کارول داشت، به حدی که وقتی از زندگی یکنواخت و حوصله‌سربرش خسته شد شخصیتی شرور برای خودش ساخت که بر پایه‌ی همین کتاب خلق شده بود.

خرگوش سفید از انواع و اقسام ابزارها و سلاح‌های عجیب‌وغریب استفاده می‌کند. از چتری که تیرهای هویج‌شکل پرتاب می‌کند گرفته تا گروهی از نوچه‌ها و زیردست‌ها که همگی لباس‌هایی شبیه کارت‌های بازی به تن کرده‌اند و یک خرگوش رباتی غول‌آسا.

۷. دلیله (Delilah)

بر خلاف بیشتر شخصیت‌های شرور این فهرست، دلیله جایگاه نسبتا خوبی دارد و معمولا به‌عنوان یک دشمن درجه‌چندم و ضعیف شناخته نمی‌شود، ولی دلیل این ماجرا هویت و ماهیت خودش است، چون چنان عجیب و غریب و غیرمتعارف به نظر می‌رسد که سابقه‌ی چندانی از خودش به جای نگذاشته.

دلیله سال ۱۹۹۶ معرفی شد و چند سالی حضور پیوسته داشت و زن دست راست آدم‌کشی به نام رُز بود. او برعکس بسیاری از شخصیت‌های شرور کمیک بوکی، صرفا یک زن اغواگر حقه‌باز نیست، بلکه قدرت جسمی و فیزیکی زیادی دارد و برای خودش بزن‌بهادری است. البته به سبک‌وسیاق همیشگی کمیک‌ بوک‌ها، روی جذابیت‌های ظاهری او هم مانور داده‌اند.

دلیله با اینکه دلیله یکی از شخصیت‌های شرور زن نسبتا مهم مرد عنکبوتی است و چندجایی نقش زیادی داشته، هیچ شخصیت‌پردازی خاصی ندارد و از گذشته‌اش هم اطلاعاتی موجود نیست. به‌یادماندنی‌ترین جنبه‌ی او، این است که در کمیک بوک‌ها بدون هیچ دلیل مشخصی، حرف‌ها و دیالوگ‌های او را با فونت‌های رنگی می‌نویسند.

۸. اسپایدرساید (Spidercide)

اسپایدرساید یکی از بی‌شمار شخصیت‌های منفی و شروری است که در مجموعه‌کمیک‌های «حماسه‌ی کلون‌ها» (Clone Saga) حضور داشت و در ابتدا به‌عنوان سومین مرد عنکبوتی معرفی می‌شد‌، و حتی به نظر می‌رسید که نسخه‌ی واقعی است و پیتر پارکر و بن رایلی را به شک می‌انداخت که نکند پیتر واقعی نیستند.

اما سومین پیتر خیلی زود تبدیل به مرد دیوانه‌ی حیوان‌صفتی می‌شد که طی جهش‌‌های وحشتناک، هیولایی خون‌خوار از بدنش بیرون می‌آمد. هیولایی تغییرشکل‌دهنده که کنترل کامل روی ساختار مولکلولی خودش داشت و هر وقت اراده می‌کرد خودش را تغییر می‌داد. اسپایدرساید تلفیقی بود از مرد عنکبوتی و کارنیج، نشانه‌ای از دهه‌ی ۹۰ میلادی که به همراه کل داستان‌های حماسه‌ی کلون‌ها به فراموشی سپرده شد و دیگر جایی به آن اشاره نکردند.

۹. بیگ ویل/چرخ بزرگ (Big Wheel)

بیگ ویل که نام دیگرش جکسون ویل است، با استفاده از یک چرخ بزرگ به جرم‌وجنایت می‌پردازد. چرخی مکانیکی و غول‌آسا که انواع و اقسام سلاح‌های پیشرفته رویش نصب شده. شخصیت بیگ ویل جنبه‌ی دیگری ندارد که درباره‌اش حرف بزنیم. معمولا زیاد حرف می‌زند و اغراق می‌کند و عمق چندانی هم ندارد.

اما با این وجود، به خاطر مسخره بودن وجنات و کارهایش، توانسته در دل هواداران مرد عنکبوتی جا باز کند و در یادها بماند. شاید هیچ‌وقت بیگ ویل را در فیلم‌های مرد عنکبوتی نبینیم، اما بین هواداران مرد عنکبوتی جایگاهی ویژه دارد.

