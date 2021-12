۱۰۰ فیلم ترسناک برتر تمام دوران؛ از نوسفراتو تا برو بیرون

در حالی که داوران آکادمی و جشنواره‌ها و منتقدان برجسته اغلب به فیلم‌های ترسناک نگاه تحقیرآمیز دارند، عموم مردم آن‌ها را دوست دارند، زیرا کمتر ژانری می‌تواند چنین لذت درونی ایجاد کند و ترس‌ها را به کمک هنر تسکین دهد.

۵ فیلم ترسناک برای آن‌هایی که فیلم ترسناک دوست ندارند!

در این مطلب نگاهی به سینمای یک قرن گذشته انداختیم و فیلم‌های ترسناک این دوران را، برخی به تفصیل و برخی کوتاه نام بردیم. ۱۰ نام بزرگ و مطرح از فیلم‌های ترسناک هر دهه در کنار آثار معروف دیگر آن دوران آورده شده است. این ۱۰ فیلم لزوما بهترین آن دهه نیستند و انتخاب برترینشان با شما است؛ اما هر فیلم انتخاب شده، قطعا انعکاسی کامل از آنچه در آن زمان گذشته است.

۱۹۲۰ ؛ نوسفراتو

این فیلم ترسناک صامت آلمانی با فیلمنامه‌ای از هنریک گالین، اقتباسی غیررسمی از رمان «دراکولا» نوشته برام استوکر بود. زمان‌بندی آن عالی بود. زمانی که این فیلم ترسناک اکران شد، جهان در تلاش بود تا از وحشت جنگ جهانی اول و آنفولانزای اسپانیایی رهایی یابد. بنابراین وقتی تماشاگران کنت اورلوک، مظهر مرگ و نابودی را در حال تعقیب شهری آلوده به طاعون دیدند، واقعا بر آن‌ها تاثیر گذاشت.

۵ فیلم ترسناک که گیرمو دل تورو دوست دارد

۱. مطب دکتر گالیکاری (The Cabinet of Dr. Caligari)

کارگردان: رابرت وینه

بازیگران: ورنر کراوس، کنراد وایت، فردریش فهر

محصول: ۱۹۲۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

در یک کارناوال در آلمان، فرانسیس (با بازی فریدریش فهر) و دوستش آلن (با بازی رودولف لتینگر) با دکتر کالیگاری دیوانه (با بازی ورنر کراوس) روبرو می‌شوند. مردان کالیگاری را می‌بینند که بیمار خواب‌گرد خود، سزار (با بازی کنراد وید) را نشان می‌دهد، مردی هیپنوتیزم شده که دکتر ادعا می‌کند توانایی پیش‌بینی آینده را دارد.

به شکل تکان دهنده‌ای، سزار مرگ آلن را پیش‌بینی می‌کند و تا صبح پیشگویی هولناک او به حقیقت می‌پیوندد که باعث می‌شود سزار مظنون اصلی شود. با این حال، آیا سزار مقصر است یا دکتری که او را کنترل می‌کند؟

۲. گوژپشت نوتردام (The Hunchback of Notre Dame)

کارگردان: والاس ورسلی

بازیگران: لان چینی، پتسی روت میلر، نورمن کری

محصول: ۱۹۲۳

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

در پاریس قرن پانزدهم، جیان (با بازی براندون هرست)، برادر شرور شماس بزرگ، به دنبال یک کولی به نام اسمرالدا (با بازی پتسی روت میلر) می‌رود و به کازیمودو (با بازی لان چینی) فرمان می‌دهد که او را دستگیر کند. کاپیتان فیبوس (با بازی نورمن کری) نیز اسمرالدا را دوست دارد و او را نجات می‌دهد، اما کولی نسبت به وضعیت کازیمودو بی‌تفاوت نیست و پیوند بعیدی بین آن‌ها شکل می‌گیرد.

۳. شبح اپرا (The Phantom of the Opera)

کارگردان: روپرت جولیان

بازیگران: لان چینی، ماری فیلبین، نورمن کری

محصول: ۱۹۲۵

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

در اپرای پاریس، یک شبح مرموز، خواننده مشهور کارلوتا را تهدید می‌کند و او را مجبور می‌کند تا نقش خود را به خاطر کریستین دای رها کند. کریستین با این شبح که در دخمه‌ زندگی می‌کند ملاقات می‌کند. داستان این فیلم به دنبال پرده برداری از هدف و راز اوست.

۴. گربه و قناری (The Cat and the Canary)

کارگردان: پل لنی

بازیگران: لورا لا پلانت، فورست استنلی، کریتن هالی

محصول: ۱۹۲۷

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

بستگان سایرس وست در بیستمین سالگرد درگذشت او برای شنیدن وصیت‌نامه‌اش در ملک او جمع می‌شوند. آنابل وست (با بازی لورا لا پلانت) وارث ثروت سایرس می‌شود، به شرطی که توسط پزشک (با بازی لوسین لیتلفیلد) صحت عقلی‌اش تایید شود.

بعد از ظهر، به خانواده اطلاع داده می‌شود که یک مرد خطرناک دیوانه که به عنوان «گربه» شناخته می‌شود، در منطقه آزاد است. وقتی وکیل سایرس (با بازی تالی مارشال) مرده پیدا می‌شود، آنابل می‌ترسد که او هدف بعدی باشد.

۱۹۳۰؛ فرانکنشتاین

داستان این فیلم ترسناک بزرگ با بازی بوریس کارلوف، با رمان ۱۸۱۸ مری شلی تفاوت زیادی دارد، اما موضوع اصلی را حفظ کرده است: تکبر انسان. مخاطبان در دهه ۳۰ در دوران رکود بزرگ زندگی می‌کردند و بانکداران و سیاستمداران را به خاطر مشکلاتشان سرزنش می‌کردند. شروران فیلم‌های ترسناک دهه ۳۰ افراد متکبری هستند که معتقدند می‌توانند نظم طبیعی همه چیز را تغییر دهند.

۱۲ فیلم ترسناک زامبی‌محور برتر تاریخ از بدترین تا بهترین

قربانیان ناظران بی‌گناه هستند. دانشمندان دیوانه در «مرد نامرئی» سال ۱۹۳۳، «دکتر. جکیل و آقای هاید» سال ۱۹۳۱، و شش فیلم «چاندو جادوگر»، «دکتر اکس»، «جزیره ارواح گمشده»، زامبی سفید (White Zombie)، خانه تاریک قدیمی (The Old Dark House) و خون‌آشام (Vampyr) از سال ۱۹۳۲ و بسیاری از «شرورهای» دهه ۳۰ رانده‌شدگانی دلسوز بودند و سعی می‌کردند با دنیای بی‌عاطفه‌ای که خود ساخته بودند کنار بیایند.

نکته‌ی مورد توجه دیگر اینکه بسیاری از آثار کلاسیک این دهه در اروپا اتفاق می‌افتند. اغلب این موضوع به خاطر رمان‌های منبع اقتباس آن‌ها بود، اما چیزی در مورد ترانسیلوانیا، باواریا و لندن مه‌آلود وجود داشت که حس ترسی را القا می‌کرد که در شهرهای کوچک آمریکا دیده نمی‌شد. این احساس هم از جنگ جهانی اول باقی مانده بود و هم ترس از مستبدان خطرناکی که در دهه ۳۰ در اروپا ظهور ‌کردند.

۵. دراکولا (Dracula)

کارگردان: تاد براونینگ

بازیگران: بلا لاگوسی، هلن چندلر

محصول: ۱۹۳۱

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

مردم محلی ترانسیلوانیا به وکیل رنفیلد هشدار می‌دهند که به قلعه کنت دراکولا نرود. آن‌ها از فکر اینکه یک خون‌آشام آنجا زندگی می‌کند وحشت دارند. اما دراکولا در لباس راننده کنت را به آنجا می‌برد.

۶. مومیایی (The Mummy)

کارگردان: کارل فروند

بازیگران: بوریس کارلوف، دیوید منرس، ادوارد وان اسلون

محصول: ۱۹۳۲

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

تیمی از باستان‌شناسان بریتانیایی به رهبری سر جوزف ویمپل (با بازی آرتور بایرون) بقایای مومیایی شده شاهزاده مصر باستان ایمهوتپ (با بازی بوریس کارلوف) را به همراه طومار افسانه‌ای توث کشف می‌کنند. وقتی یکی از باستان‌شناسان طومار را با صدای بلند می‌خواند، ایمهوتپ به زندگی بازمی‌گردد، اما فرار می‌کند.

چندین سال بعد، در حالی که ایمهوتپ ظاهر یک مرد ثروتمند را به خود گرفته است، و مصر را برای عشق گمشده خود جستجو می‌کند، معتقد است که معشوقه‌اش در قالب هلن گروسونور دوست داشتنی (با بازی زیتا ژوان) تناسخ یافته است.

۷. مرد نامریی (The Invisible Man)

کارگردان: جیمز ویل

بازیگران: کلود رینس، گلوریا استوارت، هنری تراورز

محصول: ۱۹۳۳

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

مردی مرموز که سرش کاملا با بانداژ پوشیده شده است، اتاق می‌خواهد. صاحبان میخانه عادت ندارند در ماه‌های زمستان خانه خود را به مسافر بدهند، اما مرد اصرار دارد. آن‌ها به زودی از تصمیم خود پشیمان می‌شوند. مرد به سرعت پولش تمام می‌شود و علاوه بر این، رفتار خشونت‌آمیزی دارد. بدتر از آن، به نظر می‌رسد که او شیمی‌دان است و اتاقش را با مواد شیمیایی نامرتب، لوله‌های آزمایش، لیوان و امثال آن پر کرده است.

هنگامی که آن‌ها سعی می‌کنند او را بیرون کنند، به کشف وحشتناکی دست پیدا می‌کنند. در همین حال، فلورا کرانلی از پدرش درخواست می‌کند تا کاری برای ناپدید شدن ناگهانی دکتر گریفین، دستیار او و معشوقه‌اش انجام دهد. دستیار دیگر پدرش، دکتر کمپ ترسو، کمکی نمی‌کند. او را برای خودش می‌خواهد. فلورا حدس می‌زند که داستان‌های وحشیانه، از روزنامه‌ها و برنامه‌های رادیویی درباره‌ی یک دیوانه قاتل نامریی، داستان‌های خود دکتر گریفین است که راز نامریی شدن را کشف کرده و در این فرآیند دیوانه شده است.

۸. وصیت‌نامه‌ی دکتر مابوزه (The Testament of Dr. Mabuse)

کارگردان: فریتس لانگ

بازیگران: رادولف کلین روژ، اتو ورنیک، گوستاو دیزل

محصول: ۱۹۳۳

امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

هنگامی که یک سری رویدادهای جنایی شهر را از وحشت پر می‌کند، پلیس به دخالت دکتر مابوزه، یک جنایتکار بدنام مشکوک می‌شود. آن‌ها شگفت‌زده شده‌اند زیرا او از یک دهه قبل در یک پناهگاه اسیر بوده است.

۹. عروس فرانکنشتاین (Bride of Frankenstein)

کارگردان: جیمز ویل

بازیگران: بوریس کارلوف، کالین کلیو، ارنست تیزایگر

محصول: ۱۹۳۵

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

فرانکنشتاین تصمیم می‌گیرد آزمایش‌های شیطانی پرتوریوس را رها کند. اما دکتر پرتوریوس همسر فرانکنشتاین را می‌رباید و حالا فرانکنشتاین برای نجات همسرش باید به خلق موجودی جدید کمک کند.

۱۹۴۰؛ آدم‌های گربه‌ای

به طور کلی، دهه ۴۰ فیلم‌ ترسناک نمادین کمتری نسبت به هر دهه دیگری دارد. هالیوود به جای ترس‌های تخیلی، تصاویری واقع‌گرایانه از اعضای محوری در طول جنگ جهانی دوم ارائه کرد. برای مثال، نازی‌ها در «کازابلانکا» ترسناک‌تر از هر اثر فانتزی بودند.

۸ فیلم ترسناک مانند «یک مکان ساکت» که تجربه‌ای نو از وحشت ارائه می‌کنند

از دید سنتی، فیلم‌های ترسناک اندکی بودند که توسط وال لوتون، مانند «آدم‌های گربه‌ای» (Cat People) و «با یک زامبی راه رفتم» (I Walked with a Zombie) در سال ۱۹۴۳، و «جین ایر» (Jane Eyre)، هر دو توسط ژاک تورنور کارگردانی شدند. همچنین فیلم «مرده‌دزد» (The Body Snatcher) به کارگردانی رابرت وایز در سال ۱۹۴۵، در این فیلم‌ها ترس از غیب و ناشناخته بود.

به جز چند نمونه‌ای که نام بردیم، بازسازی‌های متعددی مانند «دکتر جکیل» و «شبح اپرا» و دنباله‌هایی هم وجود داشت. به‌علاوه، هالیوود در فیلم‌هایی مانند باب هوپ در «روح‌گیرها» (The Ghost Breakers) (1940) و «ملاقات ابوت و کاستلو با فرانکشتاین» (Abbott & Costello Meet Frankenstein) (1948) ترس را با کمدی ترکیب کرد.

۱۰. مرد گرگ‌نما (The Wolf Man)

کارگردان: جرج وگنر

بازیگران: لان چینی، کلود رینس، وارن ویلیام

محصول: ۱۹۴۱

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

پس از اینکه لری یک عصا با سر نقره‌ای که نشانگر یک گرگینه است می‌خرد، توسط موجودی از افسانه‌های اجدادش به او حمله می‌شود. سپس در هر ماه کامل به گرگ تبدیل می‌شود و به دنبال شکار می‌رود.

۱۱. جزیره مردگان (Isle of the Dead)

کارگردان: مارک رابسون

بازیگران: بوریس کارلوف، الن درو، کاترین امری

محصول: ۱۹۴۵

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۵ از ۱۰

در طول جنگ سال ۱۹۱۲، زمانی که طاعون در جزیره‌ای یونانی در حال گسترش بود، زنی به دختر جوانی مشکوک شد که یک وروالاک، یک نوع شیطان خون‌آشام است و باعث مرگ و میرهای جزیره می‌شود.

۱۲. تیمارستان (Bedlam)

کارگردان: مارک رابسون

بازیگران: بوریس کارلوف، آنا لی، بیلی هاوس

محصول: ۱۹۴۵

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۹ از ۱۰

نل بوون، شاگرد لرد مورتیمر، می‌خواهد به تغییر شرایط پناهگاه بدنام سنت مری که یک تیمارستان است کمک کند. اگرچه او سعی می‌کند تیمارستان را اصلاح کند، اما استاد سیمز بی‌رحمی که آن را اداره می‌کند، مانع او می‌شود، اگرچه در نهایت، این دیوانه‌ها هستند که پناهگاه را تصاحب می‌کنند.

۱۳. جانوری با پنج انگشت (The Beast With Five Fingers)

کارگردان: رابرت فلوری

بازیگران: پیتر لور، آندزیا کینگ، رابرت آلدا

محصول: ۱۹۴۶

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰

مردم محلی در یکی از روستاهای ایتالیا بر این باورند که شر به شکل دست پیانیستی که اخیرا درگذشته است، روستای آن‌ها را تسخیر کرده است.

۱۹۵۰؛ گودزیلا

دهه ۵۰ روشن‌ترین نمونه علت و معلولی را بین آسیب‌های زندگی واقعی و فیلم ترسناک ارائه می‌دهد، زیرا «گودزیلا» و تعدادی دیگر از هیولاهای غول‌پیکر نتیجه آزمایش‌های هسته‌ای یا تشعشعات بودند. هنگامی که اولین بمب اتمی در سال ۱۹۴۵ بر روی هیروشیما و ناکازاکی فرود آمد، آمریکا مرگ، ویرانی و یک فاجعه‌ی هسته‌ای طولانی مدت را رقم زد که هم انسان و هم طبیعت را نابود کرد.

۶ مجموعه فیلم ترسناک که بر اساس بازی‌های ویدیویی ساخته شده‌اند

ژاپن بعد از «گوجیرا» (با عنوان «گودزیلا» در ایالات متحده) هیولاهای دیگری مانند «ماترا» (Mothra)، «رودان» (Rodan)، «گیدورا» (Ghidorah) و «گامرا» (Gamera) را هم به تصویر کشید. ایالات متحده ده‌ها هیولای هسته‌ای را در فیلم‌هایی مانند «آنها!» (Them) در سال ۱۹۵۴ و «حمله زالوهای غول پیکر» (Attack of the Giant Leeches) در سال ۱۹۵۹، یا وحشت ایجاد شده توسط دانشمندان، مانند «من یک گرگینه نوجوان بودم» (I Was a Teenage Werewolf) محصول ۱۹۵۷ در این دهه داشت.

۱۴. چیزی از دنیای دیگر (The Thing)

کارگردان: کریستین نایبی

بازیگران: مارگارت شریدن، کنت توبی، داگلاس اسپنسر

محصول: ۱۹۵۱

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

خدمه یک پایگاه دورافتاده در قطب شمال با یک هیولای قاتل که از فضا آمده است مبارزه می‌کنند.

۱۵. خانه‌ی مومی (House of Wax)

کارگردان: آندره دی تات

بازیگران: وینسنت پرایس، کارولین جونز، فیلیس کرک

محصول: ۱۹۵۳

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

پروفسور هنری جارود هنرمندی است که مجسمه‌های مومی او بسیار واقعی به نظر می‌رسند. او در تابلوهای تاریخی مانند ماری آنتوانت یا ژان د آرک تخصص دارد. شریک تجاری او، متیو برک، نیاز دارد که مقداری از سرمایه‌گذاری‌اش به او بازگردانده شود.

برک آنجا را آتش زد و تمام کارهای زیبای جارود را به امید مطالبه بیمه از بین برد. اعتقاد بر این است که جارود در آتش‌سوزی مرده است اما به طور غیرمنتظره‌ای حدود ۱۸ ماه بعد هنگامی که نمایشگاه جدیدی را افتتاح می‌کند دوباره ظاهر می‌شود.

این بار، نمایش‌های او بر روی ترس متمرکز است، اما او هنوز عزیزترین اثر خود، ماری آنتوانت را بازتولید نکرده است. هنگامی که او با دوست زیبای دستیار جدیدش، سو آلن ملاقات می‌کند، می‌داند که مدل ایده‌آلی را پیدا کرده است. تنها کسی که نمی‌داند، او روش بسیار خاصی برای ساخت آثار مومی خود دارد.

۱۶. موجودی از باتلاق سیاه (Creature from the Black Lagoon)

کارگردان: جک آرنولد

بازیگران: جولی آدامز، ریچارلد کارلسون، ریچارد دنینگ

محصول: ۱۹۵۴

امتیاز IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

یک سفر علمی در امتداد رودخانه آمازون انجام می‌شود. آن‌ها یک جیلمن را کشف می‌کنند، موجودی دوزیست و انسان‌نما که برای مردم محلی به عنوان مرداب سیاه شناخته می‌شود. آیا آن‌ها قادر به گرفتن این موجود خواهند بود؟

۱۷. رتیل (Tarantula)

کارگردان: جک آرنولد

بازیگران: جان آگار، مارا کوردی، لئو جی کارول

محصول: ۱۹۵۵

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۵ از ۱۰

آزمایش یک دانشمند برای درمان گرسنگی، عنکبوت غول پیکری را بوجود می‌آورد که از یک آزمایشگاه صحرایی فرار می‌کند و باعث ویرانی خانه‌ها و دارایی‌های ساکنان محلی می‌شود.

۱۸. هجوم ربایندگان جسم (Invasion of the Body Snatchers)

کارگردان: دان سیگل

بازیگران: کوین مک‌کارتی، دانا وینتر، کینگ داناوان

محصول: ۱۹۵۶

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

در سانتا میرا کالیفرنیا، دکتر مایلز بنل (با بازی کوین مک کارتی) وقتی همه بیمارانش با یک شکایت مشترک نزد او می‌آیند، گیج می‌شود. به نظر می‌رسد افراد مورد علاقه‌شان جای خود را به افراد فریبنده بی‌احساس داده‌اند. علی‌رغم انکار دیگران، دکتر بنل، دوست دختر سابقش بکی (با بازی دانا وینتر) و دوستش جک (با بازی کینگ داناوان) به زودی متوجه می‌شوند که سوظن بیماران درست است. گونه‌ای بیگانه شبه انسان که از غلاف‌های گیاه‌مانند رشد کرده‌اند، شهر کوچک را تصاحب می‌کند.

۱۹. مرد کوچک شونده‌ی خارق‌العاده (The Incredible Shrinking Man)

کارگردان: جک آرنولد

بازیگران: گرانت ویلیامز، رندی استوارت، ریچارد متیسون

محصول: ۱۹۵۷

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

زمانی که اسکات تاجر در حال گذراندن تعطیلاتش بر روی یک قایق است، ابر عجیبی او را می‌پوشاند که باعث می‌شود به تدریج کوچک شود. هر چه اسکات کوچکتر می‌شود، زندگی‌اش سخت‌تر می‌شود.

۲۰. مگس (The Fly)

کارگردان: کورت نویمان

بازیگران: دیوید هدیسون، پاتریشیا اونز، وینسنت پرایس

محصول: ۱۹۵۸

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

دانشمندی به نام آندره یک دستگاه انتقال از راه دور اختراع می‌کند. اما سرنوشت نقشه‌های دیگری برایش رقم می‌زند و در حین استفاده از آن با یک حادثه وحشتناک مواجه می‌شود.

۲۱. وحشت از آنسوی فضا (It! The Terror From Beyond Space)

کارگردان: ادوارد ال کان

بازیگران: کیم اسپالدینگ، مارشال تامپسون، شرلی پتریون

محصول: ۱۹۵۸

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۱ از ۱۰

یک تیم نجات به مریخ فرستاده می‌شود تا فضانوردی را که ادعا می‌کند یک هیولای مریخی تیمش را کشته است بازگرداند. با بازگشت به زمین، حضور این موجود را در سفینه فضایی حس می‌کنند.

۲۲. توده (The Blob)

کارگردان: اروین یورث، راسل داتن

بازیگران: استیو مک‌کویین، آنتا کورسات، تئودور سیمونسون

محصول: ۱۹۵۸

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۴ از ۱۰

داستان فیلم «توده» یک نوجوان درک نشده را نشان می‌دهد که می‌جنگد تا شهرش را از دست یک هیولای ژلاتینی فضایی نجات دهد.

۲۳. حمله زن ۵۰ فوتی (Attack of the 50 Foot Woman)

کارگردان: نیتین اچ جوران

بازیگران: الیسن هیز، ویلیام هادسون، ابوت ویکرز

محصول: ۱۹۵۸

امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۱ از ۱۰

نانسی آرچر یک فرد اجتماعی ثروتمند است که با شوهرش هری ازدواج کرده است، شوهری که یک بار او را ترک کرد اما زمانی که به پول نیاز داشت دوباره بازگشت. او رابطه خود با هانی پارکر را قطع نکرده است و نانسی این را می‌داند.

پس از درگیری در یک میخانه‌ی محلی، نانسی از ماشین خود پیاده می‌شود و با یک کره بزرگ در جاده مواجه می‌شود. شایعاتی مبنی بر وجود بشقاب پرنده در این منطقه وجود دارد، اما هیچ کس این حرف را باور نمی‌کند. پس از برخورد دوم، نانسی به اندازه شگفت‌انگیزی رشد می‌کند. اندازه‌ای بیش از حد کافی برای انتقام گرفتن از شوهرش.

۱۹۶۰؛ بچه‌ی رزماری

در ۲۹ مه ۱۹۶۸ ورایتی، با نقدی بر فیلم «بچه رزماری»، به رزماری (با بازی میا فارو) به عنوان «تنها قربانی یک توطئه» اشاره می‌کند. این مفهوم کلیدی فیلم و کل دهه بود. پس از سوظن مبنی بر اینکه دولت ایالات متحده در مورد ترورهای دهه و همچنین ویتنام دروغ می‌گوید، بسیاری از مردم احساس پارانویید داشتند.

۱۱ هیولای ترسناک در فیلم‌های کریسمس

«بچه رزماری» به این ترس می‌پردازد؛ همه اطرافیان شما منبع بالقوه خطر هستند. شما تنها هستید و نمی‌توانید به کسی اعتماد کنید. در حالی که فیلم‌های همر (Hammer Films) در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ سنت قلعه‌ها و آزمایشگاه‌های تاریک را دنبال می‌کردند، این بار در محیط‌های باز و در آفتاب روشن، وحشت ایجاد می‌کردند.

۲۴. روانی (Psycho)

کارگردان: آلفرد هیچکاک

بازیگران: آنتونی پرکینز، جنت لی، جان گوین

محصول: ۱۹۶۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۵ از ۱۰

ماریون پس از سرقت پول از صاحب کارش ناپدید می‌شود. معشوق و خواهرش سعی می‌کنند او را پیدا کنند و در نهایت به متل بدنام بیتس می‌رسند و در آنجا با نورمن بیتس ملاقات می‌کنند.

۲۵. دهکده‌ی نفرین شدگان (Village of the Damned)

کارگردان: جان کارپنتر

بازیگران: کریستوفر ریو، کریستی آلی، لیندا کازلاوسکی

محصول: ۱۹۶۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

در دهکده انگلیسی میدویچ، بچه‌های مو بلوند با چشم‌های درخشان که پدری نامشخص دارند، ثابت می‌کنند که قدرت‌های ترسناکی دارند.

۲۶. خاندان آشر (House of Usher)

کارگردان: راجز کورمن

بازیگران: وینسنت پرایس، مارک دیمون، مرنا فاهی

محصول: ۱۹۶۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

این فیلم هیجانی بر اساس داستان کلاسیک «زوال خاندان آشر» (The Fall of the House of Usher) نوشته ادگار آلن پو و کارگردانی فیلمساز افسانه‌ای راجر کورمن، وینسنت پرایس را در نقش رودریک آشر، مردی که معتقد است خانواده‌اش توسط جنون غیرقابل درمان نفرین شده است، نمایش داده می‌شود.

او به قدری از عذاب خانواده‌اش مطمئن است، که وقتی خواهرش مادلین (با بازی میرنا فاهی) نامزدی خود را با فیلیپ وینتروپ (با بازی مارک دیمون) اعلام می‌کند، رودریک برای جلوگیری از ازدواج آن‌ها اقدام کرده و از ادامه‌ی نسل آشر جلوگیری می‌کند.

۲۷. چشمان بدون چهره (Eyes Without a Face)

کارگردان: جورج فرانژو

بازیگران: ادیت اسکوب، پیر براسور، آیدا والی

محصول: ۱۹۶۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

دکتر ژنسییر (با بازی پیر براسور) پس از تصادفی که باعث شد چهره دخترش، کریستین (با بازی ادیت اسکوب) که زمانی زیبا بود و دیگران فکر می‌کردند مرده، دچار عذاب وجدان شده است. دکتر ژنسییر به همراه همدست و دستیار آزمایشگاهش لوئیز (با بازی آلیدا والی) زنان جوان را می‌ربایند و به عمارت ژنسییر می‌آورند. دکتر ژنسیر پس از بیهوش کردن قربانیان خود، صورت آن‌ها را برمی‌دارد و سعی می‌کند آن‌ها را به چهره کریستین پیوند بزند.

۲۸. بی‌گناهان (The Innocents)

کارگردان: جک کلایتون

بازیگران: دبورا کار، مایکل ردگریو، پیتر وینگارد

محصول: ۱۹۶۱

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۸ از ۱۰

در انگلستان ویکتوریایی، عمویی (با بازی سر مایکل ردگریو) برای برادرزاده‌های یتیمش فلورا (با بازی پاملا فرانکلین) و مایلز (با بازی مارتین استفنز) خانم گیدنز (با بازی دبورا کر) را به عنوان معلم سرخانه استخدام می‌کند تا فرزندان را با استقلال و اقتدار کامل در املاک خود بزرگ کند.

به زودی پس از ورود او، خانم گیدنز به این باور می‌رسد که ارواح معلم‌های سابق خانم جسل (با بازی کلایتی جسوپ) و نوکر پیتر کوینت (با بازی پیتر وینگارد) بچه‌ها را تسخیر کرده‌اند. دوشیزه گیدنز تصمیم می‌گیرد به بچه‌ها کمک کند تا با ارواح روبرو شوند و آن‌ها را از بین ببرند.

۲۹. پرندگان (The Birds)

کارگردان: آلفرد هیچکاک

بازیگران: تیپی هدرن، راد تیلور، جسیکا تندی

محصول: ۱۹۶۳

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

ملانی، یک فرد اجتماعی ثروتمند، به دنبال میچ، یک وکیل، به خانه‌اش در خلیج بودگا می‌رود. وقتی پرندگان منطقه شروع به حمله به مردم آنجا می‌کنند، اوضاع به شکل عجیبی در می‌آید.

۳۰. در چنگ ارواح (The Haunting)

کارگردان: رابرت وایز

بازیگران: جولی هریس، کلیر بلوم، ریچارد جانسون

محصول: ۱۹۶۳

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

وقتی دکتر جان مارکوی دانشمندان النور و تئودورا را برای بررسی گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های ماورا طبیعی در عمارت به خانه باستانی هیل دعوت می‌کند، اوضاع از کنترل خارج می‌شود.

۳۱. نقاب مرگ سرخ (Masque of the Red Death)

کارگردان: راجر کورمن

بازیگران: وینسنت پرایس، هیزل کورت، جین اشر

محصول: ۱۹۶۴

امتیاز IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

شاهزاده خبیث پروسپرو، یک شاهزاده ایتالیایی قرون وسطایی، که مدام در تعقیب شر و پرستش شیطان است، از زندگی عالی در قلعه وهم آلود روستایی خود لذت می‌برد در حالی که طاعون سرخ جمعیت دهقانان اطراف او را نابود می‌کند.

۳۲. کوایدان (Kwaidan)

کارگردان: مساکی کوبایاشی

بازیگران: رنتارو میکونی، کیکو کیشی، میچیو آراتاما

محصول: ۱۹۶۴

امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

این مجموعه که عنوان خود را از یک کلمه باستانی ژاپنی به معنای «داستان ارواح» گرفته است، از چهار داستان عامیانه اقتباس شده است. یک سامورایی بی‌پول (با بازی رنتارو میکونی) برای پول ازدواج می‌کند که نتایج غم‌انگیزی دارد.

مردی که در یک کولاک گیر افتاده بود توسط یوکی دختر برفی (با بازی کیکو کیشی) نجات می‌یابد، اما نجات او هزینه دارد. هویچی نوازنده نابینا مجبور می‌شود برای مخاطبان ارواح اجرا کند. نویسنده‌ای (با بازی اوسامو تاکیزاوا) داستان سامورایی را روایت می‌کند که بازتاب جنگجوی دیگری را در فنجان چای خود می‌بیند.

۳۳. دو هزار دیوانه (Two Thousand Maniacs)

کارگردان: هرشل گوردون لوییس

بازیگران: جفری آلن، ویلیام کروین، شلبی لیوینگستون

محصول: ۱۹۶۴

امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۹ از ۱۰

دهکده جنوبی پلیزنت ولی صحنه یک قتل عام در طول جنگ داخلی بود. حالا هر صد سال یک بار ارواح مردگان برمی‌گردند و همه چیز را ویران می‌کنند. سه زوج یانکی به شهر کشانده می‌شوند و به صدمین سالگرد این تراژدی دعوت می‌شوند، که به تقلید مسخره‌آمیز جشن روستایی تبدیل می‌شود، زیرا مهمانان قطعه قطعه می‌شوند، کباب می‌شوند، سنگسار می‌شوند و به شکلی مبتکرانه کشته می‌شوند. آخرین زوج زنده، تام (با بازی توماس وود) و تری (با ابزی کانی میسون)، تلاش می‌کنند تا از خونریزی فرار کنند.

۳۴. انزجار (Repulsion)

کارگردان: رومن پولانسکی

بازیگران: کاترین دونوو، ایان هندری، جان فریزر

محصول: ۱۹۶۵

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

کارول، مانیکوریستی که از ترس غیرعادی از مردان رنج می‌برد، در آپارتمان خواهرش تنها می‌ماند. به زودی، کارول در دیوانگی فرو می‌رود و تصوراتی از تجاوز و خشونت دارد.

۳۵. خانه وحشت دکتر ترور (Dr. Terror’s House of Horrors)

کارگردان: فردی فرانسیس

بازیگران: پیتر کوشینگ، کریستوفر لی، دونالد ساترلند

محصول: ۱۹۶۵

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۷ از ۱۰

یک دکتر فالگیر عجیب که مرگ غیر منتظره‌ی پنج همسفر قطار را با استفاده از یک دسته کارت تاروت پیش بینی می‌کند، پنج داستان دلخراش را به هم مرتبط می‌کند.

۳۶. شهبانوی خون (Queen of Blood)

کارگردان: کورتیس هرینگتون

بازیگران: جان ساکسون، دنیس هاپر، باسیل راتبورن

محصول: ۱۹۶۶

امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۳ از ۱۰

فضانوردان (با بازی جان ساکسون، باسیل راتبورن، جودی مردیت) به مریخ می‌روند و با یک زن خون‌آشام سبز رنگ برمی‌گردند.

۳۷. شب مردگان زنده (Night of the Living Dead)

کارگردان: جورج انرو رومرو

بازیگران: دوین جونز، جودیت اودی، مریلین ایستمن

محصول: ۱۹۶۸

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

تشعشعات یک ماهواره سقوط کرده باعث می‌شود که مردگان تازه فوت شده از قبر برخاسته و به دنبال افراد زنده برای استفاده به عنوان غذا باشد.

۱۹۷۰؛ هالووین

برخلاف شرورهای دلسوز دوره‌های قبل، دهه هفتادی‌ها بی‌چهره و بدون وجدان بودند؛ «هالووین» (Halloween)، «جمعه سیزدهم» (Friday the 13th)، «کشتار با اره‌برقی در تگزاس» (Texas Chain Saw Massacre) و غیره.

ترسناک‌ترین سکانس‌های کابوس در تاریخ سینما

وحشت در دهه ۷۰ منعکس کننده عواقب قتل‌های تیت لابیانکا در سال ۱۹۶۹ بود. اعضای خانواده منسون افرادی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند را بدون هیچ دلیلی در خانه‌هایشان به قتل رساندند. این قتل‌ها دلیلی برای ترس‌های دهه ۷۰ شد. دیگر حشرات یا زامبی‌های غول پیکر نبودند، بلکه پای وحشتناک‌ترین موجودات در میان بود؛ انسان‌ها. شما حتی در خانه خود نیز در امان نبودید و عباراتی مانند «پسر همسایه» ناگهان معانی شومی به خود گرفت.

۳۸. آخرین خانه سمت چپ (The Last House on the Left)

کارگردان: وس کریون

بازیگران: ساندرا کسل، لوسی گرنتهم، دیوید هس

محصول: ۱۹۷۲

امتیاز IMDb به فیلم: ۶ از ۱۰

ماری (با بازی ساندرا کسل) و فیلیس (با بازی لوسی گرانتهام) نوجوان برای یک کنسرت به شهر می‌روند و سپس به دنبال مواد مخدر می‌گردند. در عوض، باندی از محکومان فراری را پیدا می‌کنند که آن‌ها را تحت یک شب شکنجه و تجاوز جنسی قرار می‌دهند.

گروه سپس دختران را در جنگل می‌کشند، بدون اینکه متوجه شوند نزدیک خانه ماری هستند. وقتی آن‌ها خود را به عنوان فروشنده معرفی می‌کنند، طولی نمی‌کشد تا مادر (با بازی سینتیا کار) و پدر (با بازی گیلورد سنت جیمز) ماری هویت آن‌ها را کشف می‌کنند و نقشه انتقام می‌کشند.

۳۹. بلاکوئا (Blacula)

کارگردان: ویلیام کرین

بازیگران: ویلیام مارشال، تالموس رسولا، دنیس نیکولاس

محصول: ۱۹۷۲

امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۷ از ۱۰

دراکولا مامووالده، شاهزاده آفریقایی را به یک خون‌آشام تبدیل می‌کند و او را در تابوت زندانی می‌کند. دو قرن بعد، مامووالده که اکنون بلاکوئا است، از خواب بیدار می‌شود و در دهه ۷۰ لس‌آنجلس شروع به خرابکاری و کشتار می‌کند.

۴۰. جن‌گیر (The Exorcist)

کارگردان: ویلیام فریدکین

بازیگران: الن برستین، ماکس فون سیدو، جیسون میلر

محصول: ۱۹۷۳

امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

ریگان، یک دختر جوان، پس از بازی با تخته اوجای رفتار عجیبی از خود نشان می‌دهد. مادرش کریس پس از مشورت با دو کشیش به این نتیجه می‌رسند که ریگان توسط یک موجود شیطانی تسخیر شده است.

۴۱. مرد حصیری (The Wicker Man)

کارگردان: رابین هاردی

بازیگران: کریستوفر لی، بریت ایکلند، دیان کیلنتو

محصول: ۱۹۷۳

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

گروهبان هاوی (با بازی ادوارد وودوارد) به جزیره کوچک سامراسل اسکاتلند می‌رسد تا گزارش یک کودک گم شده را بررسی کند. این پلیس که یک مسیحی محافظه‌کار است، نمایش‌های جنسی بیهوده ساکنان و تشریفات بت‌پرستانه عجیب، به ویژه وسوسه‌های ویلو (با بازی بریت اکلند)، دختر قاضی جزیره، لرد سامریزل (با بازی کریستوفر لی) را مشاهده می‌کند. هر چه گروهبان هوی بیشتر از اعمال عجیب جزیره‌نشینان مطلع شود، به ردیابی کودک گمشده نزدیک‌تر می‌شود.

۴۲. کشتار با اره‌برقی در تگزاس (Texas Chain Saw Massacre)

کارگردان: توبی هوپر

بازیگران: مارلین برنز، پاول پاتین، ادوین نیل

محصول: ۱۹۷۴

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

سالی، فرانکلین و سه دوستشان هنگام رانندگی به خانه پدربزرگشان بنزین تمام می‌کنند. آن‌ها یکی یکی توسط یک قاتل اره‌برقی و خانواده روان‌پریش او شکنجه و کشته می‌شوند.

۴۳. کریسمس سیاه (Black Christmas)

کارگردان: باب کلارک

بازیگران: الیویا هاسی، کیر دولی، مارگو کیدر

محصول: ۱۹۷۴

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

با شروع تعطیلات زمستانی، گروهی از خواهران انجمنی، از جمله جس (با بازی اولیویا هاسی) و بارب (با بازی مارگوت کیدر) که اغلب هم مست هستند، شروع به دریافت تماس‌های تلفنی ناشناس و مزاحم می‌کنند. در ابتدا، بارب تماس گیرنده را تحریک می‌کند، اما زمانی که او به صورت تهدیدآمیز پاسخ می‌دهد، متوقف می‌شود.

به زودی، دوست بارب، کلر (با بازی لین گریفین) از خانه خود ناپدید می‌شود و یک دختر نوجوان محلی به قتل می‌رسد، و باعث می‌شود دختران مشکوک شوند که یک قاتل زنجیره‌ای آزاد شده و دست به کشتار می‌زند. اما هیچ کس متوجه نمی‌شود که قاتل چقدر نزدیک است.

۴۴. زنده است (It’s Alive)

کارگردان: لری کوهن

بازیگران: شارون فرل، جیمز دیکسون، جان پی رایان

محصول: ۱۹۷۴

امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۸ از ۱۰

لئونور و فرانک دیویس متوجه می‌شوند که پسرشان که به تازگی به دنیا آمده، یک هیولای جهش یافته است و هر کسی را که سر راه او قرار بگیرد می‌کشد و باعث وحشت می‌شود.

۴۵. آرواره‌ها (Jaws)

کارگردان: استیون اسپیابرگ

بازیگران: روی شایدر، رابرت شاو، ریچارد درایفس

محصول: ۱۹۷۵

امتیاز IMDb به فیلم: ۸ از ۱۰

یک رئیس پلیس، یک دانشمند دریایی و یک ماهیگیر پس از اینکه یک کوسه سفید ساکنان آمیتی، جزیره‌ای آرام را وحشت زده می‌کند، برای از بین بردنش وارد عمل می‌شوند.

۴۶. طالع نحس (The Omen)

کارگردان: ریچارد دانر

بازیگران: گریگوری پگ، لی رمیک، دیوید وترنر

محصول: ۱۹۷۶

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

رابرت، مردی متاهل، قبول می‌کند که نوزاد مرده همسرش را با یک نوزاد یتیم عوض کند. اما با بزرگ شدن کودک، یک سری اتفاقات شوم شروع می‌شود.

۴۷. کری (Carrie)

کارگردان: برایان دی پالما

بازیگران: سیسی اسپیسک، جان تراولتا، پایر لوری

محصول: ۱۹۷۶

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

کری هفده ساله متوجه می‌شود که دارای قدرت جابجایی اجسام است. او پس از یک شوخی تحقیرآمیز شروع به استفاده از قدرت خود می‌کند.

۴۸. تپه‌ها چشم دارند (The Hills Have Eyes)

کارگردان: وس کریون

بازیگران: سوران لانیر، رابرت هیوستون، مارتین اسپیر

محصول: ۱۹۷۷

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۳ از ۱۰

یک سری اتفاقات ناگوار برای یک خانواده در حومه شهر رخ می‌دهد که باعث می‌شود در راه خود به کالیفرنیا سرگردان شوند و توسط گروهی از آدم‌خواران روانی مورد حمله قرار گیرند.

۴۹. کله‌پاک‌کن (Eraserhead)

کارگردان: دیوید لینچ

بازیگران: جک نانس، شارلوت استوارت، جین بیتس

محصول: ۱۹۷۷

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

هنری (با بازی جک نانس) به تنهایی در آپارتمانی تیره و تار زندگی می‌کند. هنگامی که او متوجه می‌شود که در رابطه‌ی قبلی‌اش با مری ایکس (با بازی شارلوت استوارت) باعث بارداری‌اش شده است، با او ازدواج می‌کند.

وقتی معلوم می شود که بچه این زوج موجودی عجیب و شبیه مارمولک است که دست از گریه و زاری نمی‌کشد، اوضاع به شکل ترسناکی تغییر می‌کند. شخصیت‌های دیگر، از جمله یک خانم بد شکل که در داخل یک رادیاتور زندگی می‌کند، در ساختمان ساکن هستند و به مشکلات هنری می‌افزایند.

۵۰. سوسپریا (Suspiria)

کارگردان: داریو آرجنتو

بازیگران: جسیکا هارپر، استفانیا کاسینی، فلاویو بوچی

محصول: ۱۹۷۷

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

سوزی (با بازی جسیکا هارپر) برای شرکت در مدرسه باله به آلمان سفر می‌کند. وقتی اواخر یک شب طوفانی می‌رسد، هیچ کس به او اجازه ورود نمی‌دهد، و او پت (با بازی اوا آکسن)، دانش‌آموز دیگری را می‌بیند که از مدرسه فرار کرده است. وقتی پت به آپارتمانش می‌رسد، کشته می‌شود.

روز بعد، سوزی در مدرسه جدیدش پذیرفته می‌شود، اما دوران سختی را می‌گذراند. او صداهایی را می‌شنود و اغلب احساس بیماری می‌کند. همانطور که افراد بیشتری می‌میرند، سوزی تاریخ مخفی وحشتناک این مکان را کشف می‌کند.

۵۱. بیگانه (Alien)

کارگردان: ریدلی اسکات

بازیگران: سیگورنی ویور، تام اسکریت، جان هرت

محصول: ۱۹۷۹

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۴ از ۱۰

خدمه یک فضاپیمای نوسترومو، سیگنال عجیبی را از یک سیاره رهگیری کرده و برای بررسی آن اقدام می‌کنند. اما در کمال وحشت آن‌ها توسط یک بیگانه مورد هجوم قرار می‌گیرند که بعد به سفینه‌ی آن‌ها حمله می‌کند.

۱۹۸۰؛ مگس

اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰، جهان با ایدز و ابولا مواجه شد. بیماری‌های جدید ترسناک بودند. همچنین شایعات منفی و تئوری توطئه مبنی بر اینکه آن‌ها عمدا ایجاد شده بودند نیز وجود داشت. اگر واقعا دانشمندان راه‌های جدیدی برای حمله به بدن ما اختراع کرده بودند، چه چیز دیگری می‌توانستیم انتظار داشته باشیم؟

فیلم‌های ترسناک جیمز کامرون از بدترین تا بهترین

همانطور که در فیلم می‌گویند: «بترسید. خیلی بترسید.» فیلم دیوید کراننبرگ به بررسی چگونگی زوال یک بدن می‌پردازد، و همچنین یک درام وجودی است به دنبال پاسخی برای من چه کسی هستم و من چیست؟

۵۲. درخشش (The Shining)

کارگردان: استنلی کوبریک

بازیگران: جک نیکلسون، شلی دووال، بری دنن

محصول: ۱۹۸۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۴ از ۱۰

جک و خانواده‌اش به یک هتل دور افتاده با گذشته‌ای خوفناک نقل مکان می‌کنند. جک که در انزوا زندگی می‌کند، عقل خود را از دست می‌دهد که این موضوع بر اعضای خانواده‌اش تاثیر می‌گذارد.

۵۳. جمعه سیزدهم (Friday the 13th)

کارگردان: شان اس کانینگهام

بازیگران: بتسی پالمر، لوری بارترام، آدرین کینگ

محصول: ۱۹۸۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۴ از ۱۰

هنگامی که استیو کریستی کارآفرین، پارکی را که سال‌ها بسته بود، بازگشایی می‌کند، گروهی از مشاوران به طرز وحشیانه‌ای یکی یکی در کمپ کریستال لیک کشته می‌شوند.

۵۴. زوزه (The Howling)

کارگردان: جو دانته

بازیگران: جان کارادین، پاتریک مک‌نی، رابرت پیکاردو

محصول: ۱۹۸۱

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰

پس از اینکه کارن از دست یک قاتل زنجیره‌ای نجات می‌یابد، دچار فراموشی می‌شود. درمانگر او تصمیم می‌گیرد او و همسرش را به یک استراحتگاه دور افتاده بفرستد که وحشت از همینجا ریشه می‌دواند.

۵۵. اسکنرها (Scanners)

کارگردان: دیوید کراننبرگ

بازیگران: جنیفر اونیل، استیون لک، پاتریک مک‌کوهان

محصول: ۱۹۸۱

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۸ از ۱۰

دکتر پل روث ویل، یک اسکنر قدرتمند را پیدا می‌کند و از او برای متوقف کردن داریل روک، اسکنر قدرتمند دیگری که می‌خواهد با دیگر هم نوعان خود اتحاد برقرار کند و بر جهان مسلط شود، استفاده می‌کند.

۵۶. ارواح خبیثه (Poltergeist)

کارگردان: توبی هوپر

بازیگران: هتر اوروک، کریگ تی نلسن، بیاتریس استرایت

محصول: ۱۹۸۲

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

یک خانه رویایی تبدیل به خانه‌ای جهنمی می‌شود زیرا ارواح شیطانی برای تسخیر روح یک کودک بی‌گناه برمی‌خیزند.

۵۷. موجود (The Thing)

کارگردان: جان کارپنتر

بازیگران: کرت راسل، ولفورد بریملی، تی کی کارتر

محصول: ۱۹۸۲

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

یک تیم تحقیقاتی موجودی بیگانه را پیدا می‌کند که از آسمان سقوط کرده و شروع به شکار آن‌ها می‌کند. وقتی متوجه می‌شوند که این موجود می‌تواند شکل قربانیان را به خود بگیرد، اوضاع به شکل شومی تغییر می‌کند.

۵۸. کریستین (Christine)

کارگردان: جان کارپنتر

بازیگران: کیث گوردون، جان استاکول، الکساندرا پائول

محصول: ۱۹۸۳

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۷ از ۱۰

آرنی یک ماشین قدیمی را تعمیر می‌کند و نام او را کریستین می‌گذارد، اما او نمی‌داند که او یک روح شیطانی در درون خود دارد. وقتی کسی سعی می‌کند بین کریستین و صاحبش قرار بگیرد، از او در امان نمی‌ماند.

۵۹. کوجو (Cujo)

کارگردان: لوییس تیگو

بازیگران: دی والاس، دنی پینتارو، دنیل هیو کلی

محصول: ۱۹۸۳

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۱ از ۱۰

دونا، یک زن خانه‌دار به همراه پسر کوچکش تاد، به خانه‌ای می‌روند که در آن یک سگ از نژاد سنت برنارد به خاطر هاری دیوانه می‌شود. او اکنون باید خود و پسرش را از یک حمله وحشیانه نجات دهد.

۶۰. منطقه‌ی مرده (The Dead Zone)

کارگردان: دیوید کراننبرگ

بازیگران: کریستوفر واکن، بروک آدامز، تام اسکریت

محصول: ۱۹۸۳

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

معلمی به نام جانی اسمیت، پس از برگشتن از کما قدرت‌های روانی خود را کشف می‌کند. او سپس با یک سیاستمدار به نام گرگ استیلسون ملاقات می‌کند و به دنبال جلوگیری از انتخاب او به عنوان رییس جمهور بعدی است.

۶۱. کابوس در خیابان الم (Nightmare on Elm Street)

کارگردان: وس کریون

بازیگران: جانی دپ، رونی بلکلی، هدر لنگ‌کمپ

محصول: ۱۹۸۴

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

یک دختر جوان متوجه می‌شود که باید به هر قیمتی شده بیدار بماند تا از قاتل پنجه‌ای که دوستانش را یکی یکی در رویاهایشان می‌کشد در امان بماند.

۶۲. کودکان ذرت (Children of the Corn)

کارگردان: فریتس کیرش

بازیگران: پیتر هورتون، لیندا همیلتون، آر جی آرمسترانگ

محصول: ۱۹۸۴

امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۶ از ۱۰

دو عاشق به یک شهر کوچک آمریکایی برخورد می‌کنند که در آن کودکان محلی جمعیت بزرگسال را در یک مراسم عجیب و غریب کشته‌اند.

۶۳. روز مردگان (Day of the Dead)

کارگردان: جورج اندرو رومرو

بازیگران: لوری کاردیل، جوزف پیلاتو، تری الکساندر

محصول: ۱۹۸۵

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

تیم کوچکی از دانشمندان، غیرنظامیان و سربازان دست به اسلحه که در یک سیلو موشک به دام افتاده‌اند، ناامیدانه می‌جنگند تا بقای نسل بشر را حفظ کنند، اما تنش در داخل پایگاه به نقطه شکست خود می‌رسد و زامبی‌ها جمع می‌شوند.

۶۴. احیاگر (Reanimator)

کارگردان: استوارت گوردون

بازیگران: جفری کمیس، بروس ابوت، باربارا کرامپتون

محصول: ۱۹۸۵

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

دکتر پرتوریوس، دانشمند عصب شناس، روشی برای دسترسی به جهان موازی با بهره‌برداری از غده صنوبری مغز پیدا می‌کند. اما او و دستیارش سپس توسط موجودات وحشتناک مورد حمله قرار می‌گیرند.

۶۵. نیروی حیات (Lifeforce)

کارگردان: تاب هوپر

بازیگران: ماتیلدا می، استیو ریلزبک، پاتریک استوارت

محصول: ۱۹۸۵

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۲ از ۱۰

هنگامی که فضانوردان آمریکایی و انگلیسی با یک فضاپیمای بیگانه مواجه می‌شوند، انسان نماها به درون شاتل وارد می‌شوند. در بازگشت به زمین، یکی از فرازمینی‌ها، که به نظر می‌رسد زنی زیبا و دلربا (با بازی ماتیلدا می) باشد، نیروی حیاتی را از لندنی‌های مختلف جذب می‌کند و شهر به شهر را با پرسه زدن، مملو از مردم نیمه جان می‌کند.

زمانی که تام کارلسن (با بازی استیو ریلزبک)، تنها فضانورد زنده مانده، متوجه می‌شود که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، تصمیم می‌گیرد تا بیگانگان بی‌رحم را متوقف کند.

۶۶. پسران گمشده (Lost Boys)

کارگردان: جوئل شوماخر

بازیگران: جیسون پاتریک، کیفر ساترلند، کوری هایم

محصول: ۱۹۸۷

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

لوسی به همراه دو پسرش مایکل و سم به شهر کوچکی در کالیفرنیا نقل مکان می‌کنند. به زودی، دو پسر وارد دنیای مرموز و خطرناک دوچرخه سواران، خون‌آشام‌ها و شکارچیان خون‌آشام می‌شوند.

۶۷. برپاخیزان جهنم (Hellraiser)

کارگردان: کلایو بارکر

بازیگران: اندرو رابینسون، کلر هیگینز، اشلی لاورنس

محصول: ۱۹۸۷

امتیاز IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

زن و شوهری به خانه‌ای قدیمی نقل مکان می‌کنند تا برادر مرد و معشوق سابق زن را پیدا کنند که تبدیل به یک جانور زشت شده است. او اکنون از زن درخواست می‌کند که برای او قربانی‌های انسانی بیاورد تا دوباره به شرایط عادی برگردد.

۶۸. بازی بچگانه (Child’s Play)

کارگردان: تام هلند

بازیگران: کاترین هیکس، کریس ساراندون، الکس وینسنت

محصول: ۱۹۸۷

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰

هنگامی که چارلز لی ری نیاز دارد تا از دست پلیس مایک نوریس فرار کند، روحش را در عروسک پسر بازیگوش و به ظاهر خوب چاکی محبوس می‌کند. او نمی‌داند پسر کوچکی به نام اندی بارکلی به زودی صاحب جدید او خواهد شد.

چارلز به اندی اعتماد می‌کند در حالی که او مرتکب قتل‌های متعددی می‌شود و متاسفانه زمانی بزرگسالان داستان اندی را به عنوان حقیقت می‌پذیرند، که دیگر خیلی دیر شده است.

۶۹. آن‌ها زندگی می‌کنند (They Live)

کارگردان: جان کارپنتر

بازیگران: رودی پیپر، کیث دیوید، مگ فاستر

محصول: ۱۹۸۸

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

نادا (با بازی رودی پیپر)، سرگردانی که در زندگی‌اش معنایی ندارد، یک عینک آفتابی را کشف می‌کند که می‌تواند جهان را آنطور که واقعا هست نشان دهد. نادا در حالی که در خیابان‌های لس آنجلس قدم می‌زند متوجه می‌شود که هم رسانه‌ها و هم دولت از پیام‌های ناخودآگاهی تشکیل شده‌اند که هدف آن‌ها سر به راه نگه‌داشتن مردم است و بیشتر نخبگان اجتماعی، بیگانگانی جمجمه‌ای و به دنبال تسلط بر جهان هستند. با این کشف تکان دهنده، نادا برای رهایی بشریت از دست بیگانگان کنترل کننده ذهن مبارزه می‌کند.

۱۹۹۰؛ جیغ

«جیغ» (Scream) نوشته مت ویلیامسون، هیجان‌های اولیه یک فیلم ترسناک را ارایه می‌کرد، اما به طور همزمان یک جدایی کنایه‌آمیز هم به همراه داشت. این فیلم برای نسلی ساخته شد که با تلویزیون بزرگ شده بود و هر فیلم ترسناکی را روی نوار ویدویی دیده بود، بنابراین «جیغ» چیز جدیدی در ژانر ترسناک برایشان بود.

۵ درس فیلم‌های ترسناک برای زنده ماندن در آخرالزمان زامبی‌ها!

آن‌ها با اصول اصلی این ژانر آشنا بودند. آن‌ها فیلم‌ها را دیده بودند، در نتیجه ایده‌ی تنهایی رفتن به یک اتاق تاریک برای آن‌ها خنده‌دار بود. این فیلم ترسناک عالی برای یک دهه مجزا بود.

۷۰. دراکولای برام استوکر (Bram Stoker’s Dracula)

کارگردان: فرانسیس فورد کاپولا

بازیگران: گری اولدمن، وینونا رایدر، آنتونی هاپکینز

محصول: ۱۹۹۲

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

وقتی الیزابتا خودکشی می‌کند، ولاد دراکولای خشمگین قسم می‌خورد که انتقام مرگ او را بگیرد. وقتی او با مینا ملاقات می‌کند و او را به عنوان تناسخ الیزابتا در نظر می‌گیرد، همه چیز تغییر می‌کند.

۷۱. کندی‌من (Candyman)

کارگردان: برنارد رز

بازیگران: ویرجینیا مادسن، تونی تاد، زاندر برکلی

محصول: ۱۹۹۲

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۷ از ۱۰

هلن که مجذوب افسانه‌های محلی شده است، در مورد افسانه‌ها و خرافات پیرامون کندی‌من یک دست تحقیق می‌کند. با این حال، با شروع یک سری قتل و کشتار، او با بدترین کابوس خود روبرو می‌شود.

۷۲. مصاحبه با خون‌آشام (Interview With the Vampire)

کارگردان: نیل جوردن

بازیگران: تام کروز، برد پیت، آنتونیو باندراس

محصول: ۱۹۹۴

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵ از ۱۰

در پس زمینه سانفرانسیسکوی غم‌انگیز، لویی دو پونت دو لاک، خون‌آشامی که نزدیک به دو قرن سن دارد داستان باورنکردنی دگرگونی ابدی و زندگی بدتر از مرگ خود را برای خبرنگار شکاک، دانیل مالوی، بازگو می‌کند.

داستان ترسناک و جذاب لویی که دویست سال از خیانت‌های بی‌رحمانه، تنهایی شدید و تشنگی بی‌پایان را در بر می‌گیرد، حول تصمیم همیشگی تاسف‌بار او برای پذیرفتن دیکتاتوری خون، و مهمتر از همه، خالقش لستات می‌چرخد. آیا حماسه عرفانی لوییس از خونریزی واقعی است؟ آیا این واقعا مصاحبه‌ای با یک خون‌آشام است؟

۷۳. هفت (Seven)

کارگردان: دیوید فینچر

بازیگران: برد پیت، مورگان فریمن، گویینت پالترو

محصول: ۱۹۹۵

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۶ از ۱۰

یک قاتل زنجیره‌ای بر اساس هفت گناه کبیره شروع به قتل مردم می‌کند و این پرونده در دست کارآگاهی است که در شرف بازنشستگی است و دیگری که به تازگی به شهر نقل مکان کرده است و این دو قصد دارند قاتل را به دست عدالت بسپارند.

۷۴. ترس‌آفرینان (The Frighteners)

کارگردان: پیتر جکسون

بازیگران: مایکل جی فاکس، تینی آلواردو، جیک بوسی

محصول: ۱۹۹۶

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

پس از تصادف، فرانک قادر است ارواح را ببیند و با آن‌ها صحبت کند. او از آن‌ها برای تسخیر چند خانه در همسایگی استفاده می‌کند و سپس با استفاده از توانایی‌های روانی خود، خانه‌ها را در ازای پرداخت هزینه پاکسازی می‌کند.

۷۵. از گرگ و میش تا سحر (From Dusk Till Dawn)

کارگردان: رابرت رودریگز

بازیگران: هاروی کایتل، حرح کلونی، کوئنتین تارانتینو

محصول: ۱۹۹۶

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

برادران گکو پس از یک جنایت در جنوب غربی از دست پلیس تگزاس و اف بی آی فرار می‌کنند. به زودی، آن‌ها خود را درگیر نبرد با یک گروه خون‌آشام تشنه به خون می‌یابند.

۷۶. می‌دانم تابستان گذشته چه کردی (I Know What You Did Last Summer)

کارگردان: جیم گیلسپای

بازیگران: جنیفر لاو هیویت، فردی پرینتز جونیور، سارا مایکل گلر

محصول: ۱۹۹۷

امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۷ از ۱۰

چهار نوجوان دبیرستانی سعی می‌کنند یک خرابکاری را پنهان کنند. یک سال بعد، آن‌ها شروع به دریافت نامه‌های ناشناس می‌کنند و هر کدام مورد حمله مرد مرموزی قرار می‌گیرند که راز عمیق و تاریک آن‌ها را می‌داند.

۷۷. افق رویداد (Event Horizon)

کارگردان: پل دبلیو اس اندرسون

بازیگران: لارنس فیشربن، سام نیل، کاترین کوینلان

محصول: ۱۹۹۷

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۷ از ۱۰

هنگامی که یک سفینه فضایی گم شده دوباره در نزدیکی مدار رو به زوال نپتون ظاهر می‌شود، تیمی از فضانوردان برای بررسی موضوع اعزام می‌شوند.

۷۸. حلقه (Ringu)

کارگردان: هیدئو ناکاتا

بازیگران: ناناکو ناتسوشیما، میکی ناکاتانی، یوکو تاکچی

محصول: ۱۹۹۸

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

یک زن و شوهر در حال تحقیق در مورد یک سری مرگ و میر نوجوانان ناشی از یک نوار ویدیویی مرموز هستند. زمانی که پسر خودشان قربانی می‌شود، تحقیقات آن‌ها را به سمت پلیدی می‌کشاند.

۷۹. عروس چاکی (Bride of Chucky)

کارگردان: رانی یو

بازیگران: جمیفر تیلی، برد دوریف، کاتریل هیگل

محصول: ۱۹۹۸

امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۵ از ۱۰

چاکی و تیفانی، دو عروسک تسخیر شده، به نیوجرسی می‌روند تا به دنبال طلسم اولی بگردند که می‌تواند به آن‌ها کمک کند شکل انسانی خود را بازیابند.

۸۰. پروژه‌ی جادوگر بلر (Blair Witch Project)

کارگردان: دنیل مایریک

بازیگران: هتر دوناهو، مایکل سی ویلیامز، جاشوآ لنرد

محصول: ۱۹۹۹

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۵ از ۱۰

سه دانشجو تصمیم می‌گیرند به جنگل‌های مریلند بروند تا رمز و راز حوادث جادوگر بلر را بیابند. با این حال، آن‌ها نقشه خود را گم می‌کنند و همه چیز به شکل غیرمنتظره‌ای تغییر می‌کند.

۸۱. دریای آبی عمیق (Deep Blue Sea)

کارگردان: رنی هارلین

بازیگران: سافرون باروز، توماس جین، مایکل راپاپورت

محصول: ۱۹۹۹

امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۹ از ۱۰

گروهی از محققان با اصلاح ژنتیکی مغز کوسه سعی در یافتن درمانی برای بیماری آلزایمر دارند. با این حال، زمانی که کوسه‌هایی که از لحاظ ژنتیکی دستکاری شده‌اند، عاملان این تغییر را شکار می‌کنند، شرایط به شکل وحشتناکی تغییر می‌کند.

۸۲. دریاچه‌ی وحشت (Lake Placid)

کارگردان: استیو مینر

بازیگران: بیل پولمن، بریجیت فوندا، اولیور پلات

محصول: ۱۹۹۹

امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۷ از ۱۰

یک تمساح غول پیکر آدمخوار به مردم بیگناه در بلک لیک، یک مکان تفریحی در مین حمله می‌کند. به زودی، یک گروه ناکارآمد از متخصصان فراخوانده می‌شوند تا به سلطنت وحشت این جانور پایان دهند.

۸۳. اسلیپی هالو (Sleepy Hollow)

کارگردان: تیم برتون

بازیگران: جانی دپ، کریستینا ریچی، مایکل گمبون

محصول: ۱۹۹۹

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

ایچاباد کرین، یک کارآگاه پلیس، از شهر نیویورک به اسلیپی هالو فرستاده می‌شود تا یک سری از قتل‌هایی که توسط اسب‌سوار بی‌سر انجام شده را بررسی کند.

۸۴. حس ششم (The Sixth Sense)

کارگردان: ام نایت شیامالان

بازیگران: بروس ویلیس، هالی جوئل آزمنت، تونی کولت

محصول: ۱۹۹۹

امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱ از ۱۰

مالکوم کرو، روانشناس کودک، شروع به درمان پسر جوانی می‌کند که می‌تواند با ارواح ناراضی و سردرگم ارتباط برقرار کند.

۲۰۰۰؛ نبض

در قرن بیست و یکم، همه به فناوری دیجیتال متکی هستند، اما برخی نگران اثرات طولانی مدت آن بر چشم، گوش، مغز و حتی انسانیت ما هستند. فیلم ژاپنی «نبض» (Kairo) بر آن متمرکز است. همانطور که درک الی، منتقد ورایتی، هنگام نمایش فیلم در جشنواره کن نوشت، کیوشی کوروساوا «میان دنیای ارواح و اینترنت، که در هر دوی آن‌ها ارواح گرفتار در نوعی برزخ اجتماعی و انکار اجتماعی زندگی می‌کنند، تشابهاتی را به تصویر می‌کشد.»

۱۰ فیلم ترسناک فراطبیعی شبیه شاخ‌ها که حتما باید تماشا کنید

به طور مشابه، در سال ۲۰۰۳ در فیلم «یک تماس از دست رفته» (One Missed Call)، تلفن‌های همراه مقصر هستند. در «فعالیت فراطبیعی» (Paranormal Activity) سال ۲۰۰۷، دوربین‌های ویدیویی محور اصلی وحشت هستند.

۸۵. نبرد سلطنتی (Battle Royale)

کارگردان: کینجی فوکاساکو

بازیگران: تاتسویا فوجیوارا، آکی مائدا، ماسانوبو آندو

محصول: ۲۰۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

۴۲ دانش آموز کلاس نهم به جزیره‌ای متروک فرستاده می‌شوند. به آن‌ها نقشه، غذا و سلاح‌های مختلف داده می‌شود. یک قلاده انفجاری دور گردن آن‌ها نصب شده است. اگر آن‌ها یک قانون را زیر پا بگذارند، قلاده منفجر می‌شود.

ماموریت آن‌ها این است که همدیگر را بکشند و آخرین نفر باشند. آخرین بازمانده اجازه دارد جزیره را ترک کند. اگر بیش از یک بازمانده وجود داشته باشد، قلاده‌ها منفجر می‌شوند و هر دو آن‌ها را می‌کشد.

۸۶. مقصد نهایی (Final Destination)

کارگردان: جیمز واگ

بازیگران: تونی تاد، آلی لارتر، دیون ساوا

محصول: ۲۰۰۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۷ از ۱۰

الکس زمانی که پیش‌بینی می‌کند که هواپیمایشان سقوط خواهد کرد، دوستان مدرسه‌اش را از مرگ نجات می‌دهد. متاسفانه، همه آن‌ها یکی پس از دیگری به روش‌های وحشتناک شروع به مردن می‌کنند.

۸۷. دیگران (The Others)

کارگردان: آلخاندرو آمنابار

بازیگران: نیکل کیدمن، فیونولا فلانگان، کرستوفر اگلستون

محصول: ۲۰۰۱

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۶ از ۱۰

گریس با دو فرزند حساس به نور خود در جرسی به خانه جدیدی نقل مکان می‌کند. هنگامی که یک سری اتفاقات غیرقابل توضیح رخ می‌دهد، گریس باور می‌کند که خانه او تسخیر شده است.

۸۸. حلقه (The Ring)

کارگردان: گور وربینسکی

بازیگران: نائومی واتس، مارتین هندرسون، برایان کاکس

محصول: ۲۰۰۲

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

راشل، یک روزنامه‌نگار جوان پس از مرگ هولناک خواهرزاده‌اش کتی، یک نوار ویدیویی مرموز را بررسی می‌کند که در عرض یک هفته بینندگانش را می‌کشد.

۸۹. داستان دو خواهر (A Tale of Two Sisters)

کارگردان: کیم جی وون

بازیگران: ایم سو جونگ، مون گیون یانگ، یوم جئونگ آه

محصول: ۲۰۰۳

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۲ از ۱۰

در بازگشت از یک مرکز بهداشت روانی به خانه، دو خواهر متوجه می‌شوند که همراه با نامادری خود، باید راهی برای مقابله با روح مادر مرحومشان که شروع به تعقیب آن‌ها می‌کند، پیدا کنند.

۹۰. شان می‌میرد (Shaun of the Dead)

کارگردان: ادگار رایت

بازیگران: کیت اشفیلد، نیک فراست، لوسی دیویس

محصول: ۲۰۰۴

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

شان فروشنده‌ای است که زندگی‌اش هیچ جهتی ندارد. با این حال، زمانی که مجبور است به تنهایی با یک جامعه کامل از زامبی‌ها سر و کار داشته باشد، زندگی کسل کننده‌ی او تغییری ناگهانی می‌کند.

۹۱. نفرین (Noroi: The Curse)

کارگردان: کوجی شیرائیشی

بازیگران: جین موراکی، ریو کانو، تومونو کوگا

محصول: ۲۰۰۵

امتیاز IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

یک روزنامه‌نگار برجسته ماورا طبیعی به نام کوبایاشی مدت کوتاهی پس از اتمام یک مستند ناپدید می‌شود. آنچه به عنوان تحقیق در مورد صداهای عجیب آغاز می‌شود، به زودی به راز وحشتناک موجودی شیطانی به نام کاگوتابا تبدیل می‌شود.

۹۲. کینه ۲ (The Grudge 2)

کارگردان: تاکاشی شیمیزو

بازیگران: تاکاکو فوجی، سارا مایکل گلر، آریل کبل

محصول: ۲۰۰۶

امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۱ از ۱۰

ارواح فریبنده ایجاد شده پس از قتل خانواده ساکی هنوز هم مردم را آزار می‌دهند و قربانیان خود را می‌گیرند. اوبری، خواهر کارن، به توکیو می‌رود تا کارن را از چنگال روح شیطانی نجات دهد.

۹۳. یتیم‌خانه (The Orphanage)

کارگردان: خوان آنتونیو بایونا

بازیگران: بلن روئدا، جرالدین چاپلین، موتسارت کارولا

محصول: ۲۰۰۷

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰

لورا (با بازی بلن روئدا) خاطرات خوشی از دوران کودکی خود در یک پرورشگاه دارد. او شوهرش را متقاعد می‌کند که این مکان را بخرد و به او کمک کند تا آن را به خانه‌ای برای کودکان بیمار تبدیل کند. یک روز، پسر خوانده خودش، سایمون (با بازی راجر پرنسپ) ناپدید می‌شود.

سایمون به شدت بیمار است، و وقتی چند ماه بعد ناپدید می‌شود، فرض بر این است که او مرده است. لورای غمگین معتقد است که صدای ارواح را می‌شنود، که ممکن است سعی کنند به او کمک کنند پسر را پیدا کند.

۹۴. آدم درست را راه بده (Let the Right One In)

کارگردان: توماس آلفردسن

بازیگران: کاره هدبران، لینا لئاندرشون، هنریک دال

محصول: ۲۰۰۸

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹ از ۱۰

وقتی اسکار (با بازی کاره هدبران)، پسر ۱۲ ساله حساس و قلدری که با مادرش در حومه سوئد زندگی می‌کند، با همسایه جدیدش، الی مرموز و بداخلاق (با بازی لینا لئاندشون) آشنا می‌شود، با یکدیگر رابطه‌ی دوستانه‌ای برقرار می‌کنند.

رابطه‌ی اسکار و الی در ابتدا محافظه‌کارانه بود، به آرامی پیوند نزدیکی برقرار می‌کنند، اما به زودی مشخص می‌شود که او یک دختر جوان معمولی نیست. در نهایت، الی راز تاریک و وحشتناک خود را با اسکار در میان می‌گذارد و ارتباط خود را با یک رشته قتل‌های خونین محلی فاش می‌کند.

۲۰۱۰؛ برو بیرون

۲۰۱۰ را می‌توان دهه‌ی اعتراضات نامید. از «اسکار برای سفیدها» گرفته تا «جان سیاه‌ها مهم است» و «پارکلند». بسیاری از گروه‌ها از نادیده گرفته شدن توسط دولت، رسانه‌ها و هالیوود خسته شده بودند و می‌خواستند صدایشان شنیده شود. فیلم‌های ترسناک هم به خوبی این موضوع را منعکس می‌کردند.

بسیاری از فیلم‌های ترسناک در این قالب بیان می‌شوند، مانند اولین کارگردانی برنده اسکار جردن پیل با عنوان «برو بیرون» (Get Out) در سال ۲۰۱۷. «برو بیرون» گفت‌وگوی صریح درباره رضایت لیبرال در اصلاحات عدالت اجتماعی (در میان بسیاری موارد دیگر) ارایه کرد.

۱۰ فیلم ایتالیایی زامبی‌محور برای طرفداران فیلم‌های ترسناک

دیگر فیلم‌های ترسناکی که به بازنمایی و روایت داستان از دیدگاه‌های جدید روی آوردند عبارتند از: «احضار» (The Conjuring) محصول ۲۰۱۳، «دختری در شب تنها به خانه می‌رود» (A Girl Walks Home at Night Alone) و «بابادوک» (The Babadook) (هر دو در سال ۲۰۱۴)، «قطار بوسان» (Train to Busan) محصول ۲۰۱۶، «یک مکان ساکت» (A Quiet Place) در سال ۲۰۱۸ و «لا لیورونا» (La Llorona)، «نفرین لیورونا» (The Curse of La Llorona) و «ما» (Us) هر سه در سال ۲۰۱۹

۹۵. توطئه‌آمیز (Insidious)

کارگردان: جیمز وان

بازیگران: پاتریک ویلسون، رز بیرن، باربارا هرشی

محصول: ۲۰۱۰

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۸ از ۱۰

جاش و رنای به دنبال شروعی تازه به خانه جدیدی نقل مکان می‌کنند. با این حال، هنگامی که پسر آن‌ها، دالتون، به طور مرموزی به کما می‌رود، اتفاقات ماورا طبیعی در خانه شروع می‌شود.

۹۶. کلبه‌ای در جنگل (The Cabin in the Woods)

کارگردان: درو گودارد

بازیگران: کریستن کانلی، کریس همسورث، جسی ویلیامز

محصول: ۲۰۱۱

امتیاز IMDb به فیلم: ۷ از ۱۰

پنج دوست به طور ناخودآگاه خانواده‌ای از زامبی‌های قاتل را احضار می‌کنند و به طور ناخواسته درگیر مراسم قربانی کردن انسان می‌شوند که برای جلب رضایت خدایان بی‌رحم زیرزمینی برگزار می‌شود.

۹۷. پاکسازی (The Purge)

کارگردان: جیمز دموناکو

بازیگران: ایتن هاک، لینا هیدی، آدلاید کین

محصول: ۲۰۱۳

امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۸ از ۱۰

در دنیایی ساختگی، دولت یک روز در سال را برای فعالی‌های مجرمانه آزاد می‌گذارد که نام این روز را پاکسازی گذاشته‌اند. اعضای یک خانواده ثروتمند زمانی که توسط یک قاتل در جریان پاکسازی گروگان گرفته می‌شوند، دچار مشکل می‌شوند و این فیلم چگونگی برخورد آن‌ها با این جریان و شرایط را به تصویر می‌کشد.

۹۸. جادوگر (The Witch)

کارگردان: رابرت اگرز

بازیگران: آنیا تیلور جوی، رالف اینسون، کیت دیکی

محصول: ۲۰۱۵

امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۹ از ۱۰

در نیوانگلند قرن هفدهم، یک خانواده پیوریتن تبعید شده، روستایی را در حاشیه‌ی یک جنگل دورافتاده بزرگ به راه می‌اندازند که هیچ خانواده دیگری در آن زندگی نمی‌کند. به زودی، نیروهای شوم شروع به تعقیب آن‌ها می‌کنند.

۹۹. موروثی (Hereditary)

کارگردان: آری استر

بازیگران: تونی کولت، گابریل بیرن، الکس وولف

محصول: ۲۰۱۸

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰

آنی و بقیه اعضای خانواده پس از مرگ مادرش، غمگین هستند. به زودی، اتفاقات عجیب شروع می‌شود و حقیقت وحشتناک در مورد اصل و نسب آنی آشکار می‌شود.

۱۰۰. میدسامر (Midsommar)

کارگردان: آری آستر

بازیگران: فلورنس پیو، جک رینور، ویل پولتر

محصول: ۲۰۱۹

امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۱ از ۱۰

آسیب روانی دنی بر روابط او با معشوقش کریستین تاثیر می‌گذارد. با این حال، هنگامی که آن‌ها در حین تلاش برای درست کردن اوضاع، از کمون اجدادی دوست خود بازدید می‌کنند، زندگی‌شان برای همیشه تغییر می‌کند.

منبع: variety

نوشته ۱۰۰ فیلم ترسناک برتر تمام دوران؛ از نوسفراتو تا برو بیرون اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala