داستان وست ساید به سختی صدر جدول را از چنگ افسون درآورد (باکس آفیس هفته)

امسال به نظر سال کارگردان‌های بزرگ و سرشناس در گیشه نیست! بعد از شکست خوردن دو فیلم «آخرین دوئل» و «خاندان گوچی» به کارگردانی ریدلی اسکات در بحث فروش به نظر داستان وست ساید، اثر جدید استیون اسپیلبرگ هم به همین سرنوشت دچار خواهد شد. این فیلم طی نخستین آخر هفته‌ی اکران‌اش در آمریکا در ۲۸۲۰ سالن روی پرده رفته و ۱۰.۵ میلیون دلار فروخته است و از بازارهای جهانی نیز ۴.۴ میلیون دلار به دست آورده تا مجموع درآمد آن پس از ۳ روز به ۱۴.۹ میلیون دلار برسد. پیش‌بینی می‌شد فیلم داستان وست ساید در روزهای نخست نمایش‌اش حداقل ۲۵ میلیون دلار بفروشد.

۱۰ فیلم موزیکال برتر عصر طلایی هالیوود

فیلم داستان وست ساید دومین اقتباس بلند داستانی از نمایش موزیکالی به همین نام است که سال ۱۹۵۷ روی صحنه رفت. داستان نمایش الهام‌گرفته از تراژدی رومئو و ژولیت نوشته‌ی ویلیام شکسپیر بود و اقتباس اسپیلبرگ بیش از اقتباس قبلی به نمایشنامه‌ی تیاتری وفادار باقی مانده است. اواخر تابستان ۱۹۵۷ در خیابان‌های منهتن دو گروه مهاجر تصمیم می‌گیرند در گردهمایی آخر شب‌شان به یکدیگر قدرت خود را نشان دهند؛ در کشاکش رقص و قدرت‌نمایی اتفاقی می افتد که فراتر از توان هر دو گروه است.

عموم بازخوردهای داستان وست ساید مثبت بوده و کارگردانی اسپیلبرگ، فیلم‌نامه کوشنر، موسیقی، سبک فیلم‌برداری و اجراهای بازیگران فیلم بسیار مورد تحسین قرار گرفته‌اند. در راتن‌تومیتوز و متاکریتیک برای داستان وست ساید تا به این ساعت بر اساس ۲۵۰ و ۵۷ بررسی به ترتیب امتیاز ۹۳ از ۱۰۰ و ۸۶ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است. اوون گلیبرمن، منتقد سرشناس ورایتی در بخشی از یادداشت خود برای این فیلم آورده: «صحنه‌هایی در نسخه‌ی اسپیلبرگ وجود دارد که شما را منقلب می‌کند؛ دقایقی که نبض‌تان تندتر خواهد زد و در آن لحظات شما می‌توانید عظمت روحی این فیلم را درک کنید و لذت ببرید.»

انیمیشن «افسون» پس از دو هفته بالاخره صدر جدول پرفروش‌ترین فیلم‌های درحال اکران در آمریکا را از دست داد. افسون طی هفته‌ی گذشته در آمریکا ۹.۹ میلیون دلار فروخته تا با احتساب درآمد ۸۰.۵ میلیون دلاری آن از بازارهای بین‌المللی طی ۱۹ روز گذشته مجموع درآمد آن از ۱۵۲ میلیون دلار گذر کند. این انیمیشن داستان خانواده و جامعه‌ی کوچکی را روایت می‌کند که هر کدام از اعضای آن ویژگی و توانایی خاصی دارند، اما دختر جوان کلمبیایی به نام میرابل هیچ قدرت منحصربه‌فردی ندارد و به این خاطر توسط سایرین دست‌کم گرفته می‌شود. ولی چند اتفاق غیرمنتظره زندگی میرابل را تغییر می‌دهند و شرایط به گونه‌ی دیگری رقم می‌خورد.

برای انیمیشن افسون تا به این ساعت در راتن‌تومیتوز و متاکریتیک بر اساس ۱۰۸ و ۳۳ بررسی امتیاز ۹۳ از ۱۰۰ و ۷۵ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است که نشان می‌دهد با پویانمایی قابل اعتنایی مواجه هستیم. آندریا تاورز، منتقد IGN در جمع‌بندی یادداشت خود برای افسون، ساخته‌ی جدید والت دیزنی را اثری پرجنب‌وجوش خوانده که از لحاظ بصری می‌تواند مخاطبانش را سرشوق بیاورد.

میزان فروش «شکارچیان روح: زندگی پس از مرگ» در قیاس با هفته‌ی گذشته ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده و این فیلم با نمایش در ۳۸۱۵ سالن و کسب ۷.۱ میلیون دلار از گیشه‌ی سینماهای آمریکا به جایگاه سوم بسنده کرده است. «شکارچیان روح: زندگی پس از مرگ» در بازارهای بین‌المللی هم پس از ۲۴ روز نمایش ۵۲.۷ میلیون دلار فروخته تا مجموع درآمد ۱۶۴.۷ میلیون دلار برسد.

«شکارچیان روح: زندگی پس از مرگ» به کارگردانی جیسون رایتمن و با بازی کری کون، فین ولفهارد، مکینا گریس و پل راد دنباله‌ای برای فیلم‌های «شکارچیان روح» محصول ۱۹۸۴ و «شکارچیان روح ۲» محصول ۱۹۸۹ به شمار می‌رود و داستان آن درباره‌ی یک مادر مجرد و دو فرزندش است که پس از نقل مکان به شهری کوچکی، متوجه ارتباط خود با شکارچیان روح اصلی و میراث مخفیانه‌ای که پدربزرگشان از خود به جا گذاشته می‌شوند.

«خاندان گوچی» در ادامه‌ی ناکامی‌های مالی‌اش هفته گذشته فقط ۴.۱ میلیون دلار فروخته تا با یک پله تنزل در قیاس با آخر هفته‌ی گذشته در مکان چهارم قرار بگیرد. خاندان گوچی طی ۱۹ روز گذشته در بازارهای بین‌المللی ۵۲.۵ میلیون دلار فروخته و باکس آفیس موجو مجموع درآمد آن تا به امروز را ۹۳.۶ میلیون دلار اعلام کرده است. در متاکریتیک و راتن‌تومیتوز به ترتیب بر اساس ۵۵ و ۱۷۳ بررسی امتیاز ۹۵ از ۱۰۰ و ۶۱ از ۱۰۰ برای جدیدترین ساخته‌ی ریدلی اسکات به ثبت رسیده است.

همان‌طور که از اسم فیلم پیداست، قرار است با خاندان گوچی سری به دنیای مد و فشن بزنیم و کمی با اسرار پشت پرده‌ی کمپانی گوچی در زمان ریاست پاتریزیا رجیانی همسر سابق مایوریزیو گوچی آشنا شویم. فیلم جدید اسکات اقتباسی از کتاب «خانه‌ی گوچی: یک داستان حساس از جنایت، جنون، فریبندگی و طمع» نوشته‌ی سارا گی فوردن است که به داستان کشته شدن نوه‌ی گوچی، طراح مشهور ایتالیایی توسط همسرش می‌پردازد.

خاندان گوچی اولین فعالیت لیدی گاگا در عرصه‌ی بازیگری پس از فیلم موفق «ستاره‌ای متولد شده ‌است» خواهد بود. بازی لیدی گاگا در این فیلم توجه بسیاری از سینمادوستان را به خود جلب کرد و به خاطر آن در نودویکمین دوره‌ی جوایز اسکار، نامزد جایزه‌ی بهترین بازیگر زن نقش مکمل شد.

فیلم «جاودانگان» به کارگردانی کلویی ژائو در ششمین هفته‌ی اکران‌ در آمریکا ۳.۱ میلیون دلار فروخته تا با احتساب درآمد ۲۳۴.۱ میلیون دلاری‌اش از گیشه بین‌المللی تا روز دوشنبه، مجموع فروش آن طی ۳۸ روز از ۳۹۵ میلیون دلار گذر کند.

جاودانگان بر خلاف عملکرد خوبش در گیشه، چندان رضایت منتقدان و سینمادوستان جدی را به دست نیاورده است. برای این فیلم ابرقهرمانی تا به این ساعت در راتن‌تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب بر اساس ۲۹۷ و ۶۰ بررسی امتیاز ۴۰ از ۱۰۰ و ۵۲ از ۱۰۰ به ثبت رسیده تا بیست‌و‌ششمین فیلم جهان سینمایی مارول به ضعیف‌ترین آن‌ها از نظر منتقدان تا به امروز تبدیل شود. جاودانگان اولین فیلم مارول است که نظر مثبت کم‌تر از ۶۰ درصد منتقدان را جلب کرده است. بدترین فیلم این کمپانی در نظر منتقدان پیش از این «ثور: دنیای تاریک» (Thor: The Dark World) بود که برای آن در راتن‌تومیتوز امتیاز ۶۶ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

اوون گلایبرمن منتقد ورایتی در بخشی از نقد خود برای جاودانگان نوشته است: «کلویی ژائو اولین کارگردانی نیست که از یک سینمای مستقل پرشور که آثارش با بودجه‌ی متوسط ساخته می‌شود به سوی استودیوهای بزرگ و صندلی کارگردانی یک فیلم ابرقهرمانی حرکت کرده است. با این حال، هنگام مواجهه با جاودانگان بیشتر از هر چیز در این زمینه کنجکاو بودم که آیا ژائو که در سرزمین آواره‌ها و سوارکار سبک فیلم‌سازی خود را به نوعی شیوه‌ی شاعرانه منحصربه‌فرد تعریف کرده بود، رگه‌هایی از آن حالت را به جهان بلاک‌باسترها منتقل می‌کند یا خیر. جاودانگان هیچ یک از آن ویژگی‌ها را ندارد. واضح است که ژائو با حضور در این پروژه، تصمیم گرفت سبک بسیار رسا و خاص خود را کنار بگذارد و شیوه‌های توضیحی و توصیفی بسیار متعارف و سرراست فیلم‌سازی مارول را سرلوحه کار قرار دهد. این موضوع از جهاتی ناامیدکننده است، اما با این حال حساسیت ژائو تا حدی در انسانیت ساده شخصیت‌ها، جریان کنایه‌ها، کشمکش‌ها و شور و اشتیاق‌ها (گاهی با عناصر عاشقانه)، در زیبایی جلوه‌های بصری و در شیوه‌ ساده‌ای که ژائو از طریق آن مهارت‌های لجستیکی خود را افزایش داده، نمایان است.»

در خلاصه داستان رسمی فیلم جاودانگان آمده: «پنج هزار سال پیش از میلاد، ده ابرقهرمان انسان‌نما، معروف به جاودانگان (اترنالز) توسط سلستیال آریشم از سیار‌ه‌ی خود، المپیا برای محافظت از بشریت در برابر همتایان شیطانی خود یعنی منحرفان (Deviants) به زمین فرستاده می‌شوند. طی هزاران سال، جاودانگان از انسان‌ها در برابر خطرات ناشی از این موجودات محافظت کرده‌اند، اما اجازه نداشتند در رشد جمعیت جهان مداخله کنند. پس از کشته‌شدن آخرین منحرف در سال ۱۵۰۰، شکافی در درون گروه جاودانگان ایجاد می‌شود؛ زیرا که نظرات آن‌ها درباره‌ی مسؤولیت‌شان در قبال مردم متفاوت است. در زمان حال باری دیگر بقای بشریت با گروه جاودانگان گره می‌خورد و این سر آغاز اتفاقات هیجان‌انگیز داستان است.»

«رزیدنت ایول: به راکون سیتی خوش آمدید» احتمالا به یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های تجاری پاییز تبدیل خواهد شد. با توجه به نظر منتقدان و تماشاگران «رزیدنت ایول: به راکون سیتی خوش آمدید» تلاش‌های بسیار زیاد یوهانس رابرتس برای احیای سری فیلم‌های «رزیدنت اویل» به ثمر ننشسته و داستان این فیلم از انسجام چندانی برخوردار نیست و اتفاقات فیلم به‌سختی می‌توانند تماشاگر را بترسانند. برایان تالریکو، منتقد وب‌سایت راجر ایبرت در بخشی از نقد خود برای «رزیدنت ایول: به راکون سیتی خوش آمدید» آورده است: «سکانس‌های اکشن پرایراد و داستان‌سرایی بی‌نظم، شهر راکون را از تبدیل شدن به کابوس وحشتناکی که طرفداران سرسخت این مجموعه انتظار داشتند، باز می‌دارد.»

این فیلم ترسناک طی آخر هفته‌ی گذشته در آمریکا فقط ۱.۶ میلیون دلار فروخته که بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی‌هاست. اکران «رزیدنت ایول: به راکون سیتی خوش آمدید» از ۱۹ روز قبل در بازارهای جهانی هم آغاز شده و بر اساس آمار باکس آفیس موجو سهم آن از سینماهای اروپا و آسیا هم تنها ۱۴.۹ میلیون دلار بوده است تا مجموع فروش آن به رقم ناامید کننده‌ی ۳۰.۷ میلیون دلار برسد.

نویسندگی و کارگردانی فیلم رزیدنت اویل را یوهانس رابرتس بر عهده داشته است. این فیلم‌ساز چهل‌وچهار ساله که او را بیشتر به خاطر فیلم «۴۷ متر پایین» (۴۷ Meters Down) می‌شناسیم چندی قبل در گفت‌وگویی از علاقه‌ی خود سری بازی‌های رزیدنت اویل گفت و به این موضوع اشاره کرد که تیم سازنده‌ی ریبوت (بازراه‌اندازی) رزیدنت اویل قصد دارند ضمن پایبندی به سری بازی‌های رزیدنت اویل، نکات و شخصیت‌های جدیدی به داستان اضافه کنند تا پرده از رازهای عمارت مخوف اسپنسر و شهر راکون بردارند. همچنین رابرتس بیان کرده در ساخت فیلم جدید رزیدنت اویل از «حمله به کلانتری ۱۳» (Assault on Precinct 13) به کارگردانی جان کارپنتر الهام گرفته است.

داستان فیلم جدید رزیدنت اویل در سال ۱۹۹۸ و شهر راکون رقم می‌خورد. بخش زیادی از قصه در یک شب اتفاق می‌افتد که می‌توان آن را شبی سرنوشت‌ساز و تلاشی مستمر برای فرار از دست انسان‌هایی دانست که ویروس تی آن‌ها را به هیولا تبدیل کرده است. شخصیت‌های محوری داستان کلر ردفیلد و لیان اسکات کندی هستند و ردپای بازی «رزیدنت اویل ۲» در داستان مشهود خواهد بود.

فیلم کمدی-ماجراجویی «کلیفورد سگ قرمز بزرگ» (Clifford the Big Red Dog) به کارگردانی والت بکر همانند هفته‌های گذشته فروش خوبی داشته و این فیلم نوجوان‌پسند با نمایش در ۲۸۴۰ سالن توانسته ۱.۳ میلیون دلار بفروشد و در جایگاه هفتم جدول پرفروش‌ترین فیلم‌های در حال اکران در آمریکا قرار بگیرد. این فیلم به‌تازگی در بازارهای بین‌المللی روی پرده رفته و از سینماهای اروپا و خاورمیانه نیز ۱۴.۳ میلیون دلار کسب کرده است.

کلیفورد سگ قرمز بزرگ با بازی جک وایتهال، داربی کمپ، تونی هیل، سینا گیلری، دیوید آلن گریر و راسل وانگ بر اساس مجموعه کتاب‌های کودکانه به همین نام اثر نورمن بریدول ساخته شده است. عشق فراوان یک دختر جوان به توله سگی کوچک به نام کلیفورد، باعث رشد خیلی زیاد او شده به طوری که کلیفورد تبدیل به یک سگ غول پیکر می‌شود! برای کلیفورد سگ قرمز بزرگ در متاکریتیک و راتن‌تومیتوز به ترتیب بر اساس ۱۷ و ۵۵ بررسی امتیاز ۵۵ از ۱۰۰ و ۴۹ از ۱۰۰ به ثبت رسیده که نشان می‌دهد این فیلم حداقل در نظر منتقدان چندان قابل اعتنا نیست.

فیلم مذهبی «کریسمس با برگزیدگان: پیام‌آوران» به کارگردانی دالاس جنکینس طی آخر هفته‌ی گذشته در ۱۴۵۰ سالن روی پرده رفت و ۱.۲ میلیون دلار فروخت تا در جایگاه هشتم جدول این هفته قرار بگیرد. این فیلم بر اساس سریال «آمرزیده» ساخته شده و به بخشی از زندگی حضرت مریم و حضرت عیسی (ع) می‌پردازد. «کریسمس با برگزیدگان: پیام‌آوران» هنوز در بازارهای بین‌المللی روی پرده نرفته است.

میزان فروش فیلم «تل‌ماسه» در هشتمین هفته‌ی نمایش‌اش در قیاس با هفته‌ی گذشته ۵۲.۹ درصد کاهش پیدا کرده و ساخته‌ی جدید دنی ویلنوو با یک پله سقوط به جایگاه نهم جدول رسیده است. این فیلم طی هفته گذشته در آمریکا با نمایش در ۹۴۸ سالن ۸۷۰ هزار دلار فروخته و باکس آفیس موجو درآمد تل‌ماسه از بازارهای بین‌المللی تا امروز را ۲۸۳.۷ میلیون دلار اعلام کرده تا مجموع فروش آن پس از ۵۲ روز نمایش از مرز ۳۸۹ میلیون دلار عبور کند که با توجه به نمایش آنلاین همزمان فیلم در HBO مکس با اکران در سالن‌ها و دنیاگیری کروناویروس رقم مناسبی است.

فیلم تل‌ماسه تا به این ساعت به‌طور کلی بازخوردهای مثبتی از جانب سینمادوستان و منتقدان دریافت کرده است. برای این فیلم در متاکریتیک و راتن‌تومیتوز به ترتیب بر اساس ۶۲ و ۳۳۷ بررسی امتیاز ۷۴ از ۱۰۰ و ۸۳ از ۱۰۰ به ثبت رسیده که نشان می‌دهد اثر جدید دنی ویلنوو در نظر منتقدها فیلم قابل قبول و خوبی است. رودریگو پرز از پلی‌لیست در بخشی از یادداشت خود برای اثر جدید ویلنوو نوشته: «تل‌ماسه فیلمی نیست که نظر مخالفان دنی ویلنوو را در خصوص سبک کاری وی تغییر دهد؛ افرادی که او را کارگردانی متظاهر، خشک و بیش از حد جدی می‌دانند. هنوز مشخص نیست که با توجه به شرایط ناامید کننده‌ی گیشه برادران وارنر مجوز ساخت تل‌ماسه ۲ را صادر خواهد کرد یا نه، اما در حال حاضر این موضوع دغدغه ما نیست؛ بلکه باید به کیفیت بالا و جادوی غیرقابل انکار بخش اول تل‌ماسه بپردازیم. از نظر زیبایی‌شناسی تل‌ماسه بسیار بزرگ و پیچیده است. موسیقی‌های هانس زیمر بسیار شنیدنی هستند و سبک فیلم‌برداری گریک فریزر هم فوق‌العاده است.»

فیلم «ونوم ۲» با اسم کامل «ونوم: بگذارید کارنیج بیاید» (Venom: Let There Be Carnage) در یازدهمین هفته‌ی اکرانش ۷۶۸ هزار دلار فروخته و با یک پله صعود نسبت به هفته‌ی قبل به جایگاه دهم رسیده است. «ونوم: بگذارید کارنیج بیاید» در کشورهای اروپایی هم فروش خوبی داشته و بنا بر اطلاعات باکس آفیس موجو این فیلم ابرقهرمانی بعد از ۷۳ روز نمایش در بازارهای بین‌المللی ۲۸۱.۳ میلیون دلار فروخته تا مجموع درآمد آن به ۴۹۳.۲ میلیون دلار برسد.

داستان ونوم ۲ سه سال پس از وقایع قسمت اول رقم می‌خورد. زمانی که ادی براک در تلاش است تا با تهیه‌ی گزارشی پیرامون قاتل زنجیره‌ای روانی به نام کلتوس کسدی که در انتظار اعدام است، دوباره اسم خود را سر زبان‌ها بیندازد. از آنجایی‌ که کسدی، ادی را بازتابی از درون خودش می‌داند، با هیچ‌کس غیر از او حاضر به مصاحبه نیست. طی این گفت‌وگو، کسدی، ادی براک را تحریک می‌کند تا به او حمله کند و دست وی را گاز می‌گیرد و از این طریق سیمبیوتی از ونوم را می‌بلعد. در همین حین، کارآگاه مولیگان که قادر به پیدا کردن بقایای قربانیان کسدی نیست، از ادی درخواست کمک می‌کند و این سرآغاز اتفاقات هیجان‌انگیز فیلم است.

برای فیلم «ونوم: بگذارید کارنیج بیاید» در متاکریتیک، راتن‌تومیتوز و IMDb به ترتیب امتیاز ۴۷ از ۱۰۰، ۵۹ از ۱۰۰ و ۶۶ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است. ویلیام بیبیانی منتقد The Warp که فیلم را دوست داشته، در بخشی از یادداشت خود برای آن آورده: «فیلم ونوم: بگذارید کارنیج بیاید، برخلاف دیگر آثار بلاکباستری هالیوودی که در این ژانر ساخته شده‌اند، یک داستان ابرقهرمانانِ جسور و سریع را روایت می‌کند. ونوم ۲ می‌تواند تمام اتفاقات پرشمار خود را در مدت زمان یک ساعت و نیمه‌اش جمع‌بندی کند و این‌طور به نظر نمی‌رسد که باید طولانی‌تر می‌شد. به نظر، ما به فیلم‌های بیشتری مانند این اثر ابرقهرمانی نیاز داریم.» اما جانی الکسینسکی، منتقد سرشناس نیویورک پست که ونوم ۲ را اصلا نپسندیده، درباره‌ی فیلم جدید تام هاردی نوشته است: «تماشای ونوم ۲ سراسر رنج و عذاب است؛ دیدن آن را به شما توصیه نمی‌کنم، مگر از طرفداران سرسخت و شیفته‌ی این شخصیت باشید.»

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی داستان وست ساید

West Side Story ۱ ۱۰.۵ ۱۰.۵ افسون

Encanto ۳ ۹.۹ ۷۱.۹ شکارچیان روح: زندگی پس از مرگ

Ghostbusters: Afterlife ۴ ۷.۱ ۱۱۲ خاندان گوچی

House of Gucci ۳ ۴.۱ ۴۱.۰۸ جاودانگان

Eternals ۶ ۳.۱ ۱۶۱.۲ رزیدنت اویل: به راکون سیتی خوش آمدید

Resident Evil: Welcome to Raccoon City ۳ ۱.۶ ۱۵.۸ کلیفورد سگ قرمز بزرگ

Clifford the Big Red Dog ۵ ۱.۳ ۴۷.۶ کریسمس با برگزیدگان: پیام‌آوران

Christmas with the Chosen: The Messengers ۲ ۱.۲ ۱۳.۳ تل‌ماسه

Dune ۸ ۰.۸ ۱۰۶.۲ هنر شمشیرزنی آنلاین: آریا یک شب بی‌ستاره

Venom: Let There Be Carnage ۱۱ ۰.۷ ۲۱۱.۹

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

منبع: BoxOfficeMojo

