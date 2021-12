بازیگرهای مهمان فرصت مناسبی برای حضور چهره‌های جالب و کنجاوی‌برانگیز در سریال‌ها هستند و در طول این سال‌ها با انواع و اقسام بازیگرها و شخصیت‌های مهمان آشنا شده‌ایم. گاهی وقت‌ها ستاره‌ای هالیوودی که در سینما غوغا به پا کرده برای نقشی کوتاه و افتخاری در یک سریال ظاهر می‌شود. گاهی وقت‌ها هم ستاره‌ی یک سریال تلویزیونی دیگر را در اپیزودی از یک سریال می‌بینیم. اما بعضی‌ وقت‌ها هم هست که نقش این شخصیت‌های مهمان را بازیگرها ایفا نمی‌کنند، بلکه کارگردان‌های بزرگ سینما را می‌آورند تا با حضوری کوتاه در یک اپیزود، هیجانی مضاعف به بیننده‌ها القا کنند.

گاهی وقت‌ها خیلی‌ها این کارگردان‌ها را نمی‌شناسند، چرا که کارگردان‌ها همیشه پشت دوربین قرار دارند و به ندرت تبدیل به چهره‌ای معروف و شناخته‌شده می‌شوند. برای همین خیلی وقت‌ها هنگام دیدن تیتراژ متوجه حضور یک کارگردان در یک سریال می‌شویم.

تعدادی از کارگردان‌های این فهرست در ابتدای فعالیت هنری‌شان و پیش از اینکه تبدیل به فیلم‌سازی تمام‌وقت شوند، به بازیگری می‌پرداختند، ولی بقیه اصلا سمت بازیگری نرفته‌اند و این نقش‌های افتخاری را برای تفریح بازی کرده‌اند. برای جمع‌آوری این فهرست سعی کرده‌ایم اپیزودهایی را که در آن‌ها کارگردان‌ها نقش خودشان را بازی کرده‌اند نیاوریم، چون فهرست بلندبالایی می‌شد.

کارگردان‌هایی که در ادامه می‌بینید، در سریال‌ها نقش‌ شخصیت‌های دیگر را بازی کرده‌اند و عملا به‌عنوان یک بازیگر مهمان ظاهر شده‌اند. این شما و این ۱۲ کارگردان مشهور که در سریال‌های تلویزیونی نقشی کوتاه بازی کردند.

۱. کوئنتین تارانتینو در سریال نام مستعار (Alias)

کارگردان‌ها به دلایل متعددی ممکن است در یک سریال نقشی کوتاه بازی کنند، اما یکی از بهترین موقعیت‌ها وقتی است که خودشان طرفدار پروپاقرص سریال مورد نظر باشند و شخصا سراغ سازنده‌هایش بروند تا نقشی کوتاه برایشان بنویسند. حضور کوئنتین تارانتینو در سریال نام مستعار ساخته‌ی جی جی آبرامز دقیقا به همین شکل بود.

سریالی که سکوی پرتاب جنیفر گارنر شد و او را تبدیل به ستاره‌ی سینما کرد، ساخته و پرداخته‌ی جی جی آبرامز بود که حالا خودش هم در سینما کارگردانی مطرح و شناخته‌شده است. کوئنتین تارانتینو یکی از هواداران پروپاقرص سریال بود و دوست داشت در قسمتی از آن ظاهر شود.

در این اپیزود از نام مستعار، کوئنتین تارانتینو نقش مک‌کیناس کول مأمور سابق SD-6 را بازی می‌کند. کسی که سال‌ها پیش درگیر یک مأموریت خطرناک بوده و همکارهایش او را در موقعیتی مرگبار رها کرده‌اند. کول در اپیزود «جعبه» (The Box) بازمی‌گشت تا از همکارهایش انتقام بگیرد.

بعد از اینکه جی جی آبرامز از علاقه‌ی تارانتینو به سریال نام مستعار باخبر شد، به فکر این نقش افتاد. در کتاب «رمزگشایی نام مستعار: یک راهنمای غیررسمی» (Uncovering Alias: An Unofficial Guide) جی جی آبرامز درباره‌ی ماجرای حضور تارانتینو در سریال می‌گوید: «من و کوئنتین کمی با هم آشنا بودیم و سال‌ها قبل رفاقت کوتاهی داشتیم. بعد شنیدم که او یکی از طرفدارهای پروپاقرص سریال ماست و دلش می‌خواهد نقشی در آن داشته باشد، پس به او زنگ زدم و قضیه را عملی کردیم. داشتیم نقشی را می‌نوشتیم که به نظرم آمد اگر تارانتینو آن را بازی کند بامزه و عالی خواهد بود.»

۲. راب راینر در سریال دختر جدید (New Girl)

پیش از آنکه راب راینر به کارگردانی رو بیاورد، بازیگر موفقی در تلویزیون بود و در ۹ فصل سریال سیت‌کام «همگی در خانواده» (All In The Family) بازی کرد. اما وقتی پشت دوربین قرار گرفت و کارگردان شد،‌ شهرتی بیشتر از قبل پیدا کرد و با ساخت فیلم‌های محبوب و موفق و ماندگاری چون «عروس شاهزاده» (The Princess Bride)، «وقتی هری سالی را دید» (When Harry Met Sally) و «چند مرد خوب» (A Few Good Men) جایگاهی ویژه در بین سینمادوستان به دست آورد.

راینر از آن زمان تا کنون نقش‌های کوتاهی را در فیلم‌ها بازی کرد و اکثرا هم در نقش خودش ظاهر می‌شد، و در تعدادی سریال هم به‌عنوان بازیگر مهمان حضور یافت و چندجایی هم در تلویزیون نقش خودش را ایفا کرد. اما نقشی از او که شاید بیشتر از همه در یادها مانده، در سریال کمدی دختر جدید است. راینر در این سریال حضوری طولانی‌تر داشته و صرفا یک بازیگر مهمان نبوده و در هشت اپیزود نقش پدر زویی دشنل را بازی می‌کرد که طلاق گرفته بود.

اولین حضور راب راینر در این سریال، قسمتی است که در عید شکرگزاری می‌گذرد، اپیزود «والدین» (Parents) که سال ۲۰۱۲ پخش شد. راینر در این قسمت به همراه همسر سابقش جون (با بازی جیمی لی کورتیس ستاره‌ی فیلم‌های هالووین) ظاهر می‌شد. باب راینر در چندین اپیزود دیگر که در تعطیلات می‌گذشت حضور یافت، گاهی وقت‌ها جون همراهش بود و گاهی وقت‌ها هم تنها می‌آمد.

شخصیت راب راینر در این سریال مدام می‌خواست عشق جدیدی در زندگی‌اش پیدا کند. تلاش‌های پیرمردی بازنشسته که به دنبال دخترهای جوان‌تر از خودش بود، موقعیت‌های بامزه و خنده‌داری در سریال خلق می‌کرد. حتی در جایی از سریال، او با زنی همسن دخترش ازدواج می‌کرد. حضور راینر در سریال دختر جدید چنان تأثیرگذار بود که خیلی‌ها او را یکی از بهترین بازیگرهای مهمان کل سریال می‌دانند.

۳. ران هاوارد در سریال زوج عجیب (The Odd Couple)

بعد از مرگ گری مارشال سازنده‌ی سیت‌کام کلاسیک و محبوب زوج عجیب، نسخه‌ای جدید از این سریال ساختند و تصمیم گرفتند در آن ادای دینی هم به مارشال داشته باشند. البته نه اینکه نسخه‌ی کامپیوتری او را در سریال بیاورند و تصویر زننده و عجیب‌وغریب و مصنوعی‌اش را روی صورت کس دیگری بگذارند تا بعد از مرگش دوباره ظاهر شود، بلکه بازیگرهایی را که در سریال‌های او بازی می‌کردند را به‌عنوان بازیگر مهمان آوردند تا در اپیزود «روزهای تافی» (Taffy Days) بازی کنند.

در این قسمت، اسکار (با بازی ستاره‌ی سریال فرندز متیو پری) راهی سفری می‌شود تا خاکسترهای پدر مرحوم‌شده‌اش را که گری مارشال نقشش را بازی می‌کرد، در جایی ویژه پخش کند. برای ادای دین به مارشال، تعداد زیادی از بازیگرهای سریال‌های گذشته‌ی او به‌عنوان بازیگر مهمان ظاهر شدند و نقش دوست‌های پدر اسکار را بازی کردند. بازیگرهایی مثل ماریون راس، سیندی ویلیامز، انسون ویلیامز و دان ماست.

اما حضور ران هاوارد، کارگردان فیلم‌های محبوب و درجه‌یکی مثل «ذهن زیبا» (A Beautiful Mind) از بقیه جذاب‌تر و هیجان‌انگیزتر بود. هاوارد نقش وکیلی را بازی می‌کرد که قرار بود به ملک و املاک پدر مرحوم اسکار رسیدگی کند. ران هاوارد با سریال‌های تلویزیونی بیگانه نیست و خودش سریال کمدی «پرورش شکست‌خورده» (Arrested Development) را ساخته و در سریال‌های متعددی هم بازیگر مهمان بوده و نقش خودش را بازی کرده. او در سریال «روزهای خوش» (Happy Days) ساخته‌ی گری مارشال نقش ریچی کانینگهام را بازی کرده و به شهرت رسیده بود. تا اینکه کم‌کم بازیگری را کنار گذاشت و اولین فیلم بلندش «اتومبیل‌دزدی بزرگ» (Grand Theft Auto) را کارگردانی کرد.

۴. تایکا وایتیتی در سریال مندلورین (Mandalorian)

همچون خیلی دیگر از فیلم‌سازهای این فهرست، تایکا وایتیتی هم کارش را با بازیگری شروع کرد و مدتی در تولیدات کشور خودش یعنی نیوزیلند ظاهر شد. وایتیتی پیش از آنکه در هالیوود شناخته شود و به جایگاه فعلی‌اش برسد، چند فیلم کم‌خرج جمع‌وجور ساخت تا اینکه با فیلم «آنچه در سایه انجام می‌دهیم» (What We Do in the Shadows) به موفقیت بزرگی رسید. بعد از این فیلم، او را به‌عنوان کارگردانی بااستعداد شناختند و بعدش هم که فیلم «ثور: راگناروک» (Thor: Ragnarok) را ساخت و در سراسر دنیا شناخته شد.

تایتیتی بعد از شهرتش هم به حضور در مقابل دوربین ادامه داد و معمولا در فیلم‌های خودش نقش‌های کوتاهی بازی کرد، اما احتمالا بامزه‌ترین حضورش در سریال دیزنی پلاس یعنی مندلورین بوده. با اینکه او کارگردانی یکی از اپیزودهای سریال را هم بر عهده داشت، صداپیشگی IG-11 را هم خودش انجام داد. رباتی که در سه قسمت سریال حاضر بود.

IG-11 یک ربات جایزه‌بگیر و از همان مدلی است که در «جنگ ستارگان: امپراتوری ضربه می‌زند» (Star Wars: The Empire Strikes Back) دیده بودیم. در مندلورین، این ربات قاتلی بی‌رحم است که استخدامش کرده‌اند تا گروگو یا همان بیبی یودا را از بین ببرد. اما مندلورین او را نابود می‌کند. مدتی بعد همین ربات بازمی‌گردد ولی متوجه می‌شویم که برنامه‌اش را تغییر داده‌اند تا حالا محافظ گروگو باشد و به خاطر همین خیلی زود تبدیل به شخصیتی محبوب بین هواداران سریال شد که بخش زیادی از این محبوبیت مدیون صداپیشگی تایکا وایتیتی بود.

۵. دیوید کراننبرگ در سریال سفر ستاره‌ای: اکتشاف (Star Trek: Discovery)

دیوید کراننبرگ تعدادی از عجیب‌ترین و اسرارآمیزترین فیلم‌های ۴۰ سال گذشته را کارگردانی کرده و به خاطر خلق تصاویر هولناک و روایت داستان‌های غیرمتعارف معروف شده و به خاطر همین، معمولا فیلم‌هایش جنجال‌برانگیز هستند.

با این حال، او هر از گاهی جلوی دوربین ظاهر می‌شود و در فیلم‌ها و سریال‌های متعددی نقشی کوتاه بازی کرده. اما شاید کسی انتظار نداشته باشد که این کارگردان مشهور را در سریالی علمی تخیلی مثل سفر ستاره‌ای/پیشتازان فضا ببیند. کراننبرگ در فصل سوم و چهارم سفر ستاره‌ای: اکتشاف نقش شخصیتی مرموز به نام کوویچ را بازی می‌کرد و خیلی‌ها با دیدن او غافلگیر شدند.

کراننبرگ در اینجا نقش مأموری را بازی می‌کند که به نظر می‌رسد تجربه و دانشی فراتر از انتظار همه درون خودش پنهان کرده. بعضی از هوادارن سریال این نظریه را مطرح کرده‌اند که شخصیت او احتمالا رئیس سازمان اطلاعات فضایی است یا حتی شاید عضوی از عملیات مخفی بخش ۳۱ باشد. صرف نظر از هویت واقعی کوویچ، کراننبرگ او را جوری بازی کرده که تأثیری فراتر از یک بازیگر مهمان داشته باشد.

۶. جان لندیس در سریال خیال باطل (Star Trek: Discovery)

خیال باطل یک سیت‌کام محصول شبکه‌ی HBO بود که ۶ فصل و طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶ ادامه داشت. HBO در دهه‌ی ۹۰ میلادی مثل امروز محبوب و پرطرفدار نبود و برای همین این سریال را خیلی‌ها نمی‌شناسند. با این حال، سازنده‌های آن یعنی مارتا کافمن و دیوید کرین بعد از اتمام خیال باطل بار دیگر کنار هم قرار گرفتند و سریالی تاریخ‌ساز و جهانی ساختند که همه اسمش را شنیده‌اید: فرندز.

یکی از تهیه‌کننده‌ها و مجریان طرح سریال خیال باطل، جان لندیس کارگردان هالیوودی بود. کسی که کمدی‌های حالا کلاسیکی چون «برادران بلوز» (The Blues Brothers) و «خانه‌ی حیوانات» (Animal House) را ساخت و بین سینمادوستان شناخته شد. لندیس ۱۷ قسمت از ۱۲۰ قسمت کل سریال را خودش کارگردانی کرد، ولی در یکی از قسمت‌ها جلوی دوربین رفت که به خاطر همان در این فهرست آمده.

در اپیزود «هرجا دود باشد، اخراجی» (Where There’s Smoke, You’re Fired) لندیس در نقش روان‌پزشکی ظاهر می‌شود که به جودیث با بازی وندی مالیک کممک می‌کند تا با بحرانی که سر کار برایش پیش آمده کنار بیاید. به جز سریال خیال باطل، جان لندیس به ندرت در آثار تلویزیونی دیگری ظاهر شده که یکی دو بارش هم در نقش خودش بوده.

۷. دیوید لینچ در سریال لوئی (Louie)

در سریالی که لوئی سی. کی. برای شبکه‌ی FX ساخت اپیزودی داریم به نام «برنامه‌ی شبانه» (Late Show) که داستانش در سه بخش روایت می‌شود و در آن شخصیت اصلی ماجرا (که نسخه‌ای داستانی از خود لوئی سی کی است) مشغول آماده‌سازی برای فیلم‌برداری اولین تاک شوی خودش است.

در این اپیزود چند چهره‌ی شناخته‌شده حضور کوتاهی دارند، از جمله گری مارشال که نقش لارس تاردیگان را بازی کرده، و جری ساینفلد که در نقش خودش ظاهر شده. با این حال، غافلگیری واقعی این قسمت حضور دیوید لینچ کارگردان نام‌آشنا و جنجالی فیلم‌های غیرمتعارف و عجیب سینماست. لینچ نقش جک دال یکی از کهنه‌کارهای هالیوود را بازی می‌کند که قرار است به لوئی آموزش دهد که چطور برنامه‌اش را بسازد.

انتخاب بازیگر برای دال کار راحتی نبود و گویا لوئی سی کی کلی سختی کشیده تا به دیوید لینچ برسد. او پیش از لینچ سراغ چهره‌های بزرگ دیگری مثل وودی آلن، آل پاچینو و مارتین اسکورسیزی هم رفته بود. اما گویا هیچ‌کدام از آن‌ها تمایلی به حضور در سریالش نداشتند، تا اینکه لوئی سی کی به فکرش زد سراغ دیوید لینچ برود.

او درباره‌ی انتخاب لینچ در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز می‌گوید: «دیوید لینچ تنها کسی بود که می‌توانست نقش را بازی کند. به این نتیجه رسیدم که اگر لینچ نقش را قبول نکند، کلا بیخیال ساختن آن شوم.» بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام لینچ و سی کی به توافق رسیدند و شخصیت دال با حضور او ساخته شد.

۸. جان واترز در سریال نام من ارل است (My Name Is Earl)

جان واترز کارگردان تحسین‌شده‌ی سینمای مستقل، تعدادی از جنجالی‌ترین و بدنام‌ترین فیلم‌های هالیوود را ساخته، از «فلامینگوهای صورتی» (Pink Flamingos) گرفته تا «اسپری مو» (Hairspray). جان واترز به دلیل شخصیت نامأنوس و صدای خاصی که دارد، برای صداپیشگی نقش‌های کوتاه بهترین گزینه است و صدای او را می‌توانید در سریال‌هایی مثل «سیمپسون‌ها» (The Simpsons) بشنوید. در یکی از اپیزودهای سریال کمدی نام من ارل است، واترز با حس شوخ‌طبعی غیرمعمول و نگاهی منحصربه‌فردش حضور دارد و نقش مسؤول کفن‌ودفن را بازی می‌کند.

در این قسمت، ارل قصد دارد برای مردی که اصلا نمی‌شناخته، مراسم ترحیم برگزار کند. واترز که مسؤول مراسم ترحیم است و خدمات کفن‌ودفن ارائه می‌دهد، قلبی مهربان و حس شوخ‌طبعی مریض و عجیبی دارد. مؤسسه خدمات ترحیم او متخصص برگزاری مراسم ویژه و مخصوص است و واترز هم به بهترین شکل ممکن نقش متصدی عجیب‌وغریب آن را بازی می‌کند. صحنه‌هایی که او حضور دارد واقعا بامزه از آب در آمده‌اند و حتی اگر از طرفداران سریال نیستید، ارزش تماشا دارند.

واترز در این چند سال اخیر هم جلوی دوربین ظاهر شده و مثلا در سریال «لیست سیاه» (The Blacklist) نقش خودش را بازی کرده.

۹. رایان جانسون در سریال بوجک هورسمن (Bojack Horseman)

بوجک هورسمن شبیه هیچ‌کدام از سریال‌های انیمیشنی نیست. یک کمدی سیاه که با شک‌وشمایل کارتونی و خوش‌ رنگ‌ولعاب ساخته شده و شخصیت‌های پیچیده‌ و چندلایه و موقعیت‌های احساسی عمیق دارد. به خاطر همین حضور رایان جانسونِ کارگردان در این سریال به اندازه‌ی حضور تمام اسامی نام‌آشنا و مشهور این فهرست اهمیت دارد.

در این سریال چهره‌های مطرح زیادی صداپیشگی نقش‌های کوتاه را بر عهده داشته‌اند، از جمله میلا کونیس، دنیل ردکلیف، نائومی واتس و پل مک‌کارتنی که همگی در نقش خودشان بازی کرده‌اند. اما در اینجا، کارگردان فیلم‌هایی مثل «لوپر» (Looper) و «چاقوکشی» (Knives Out) نقش برایان را بازی می‌کند، عضوی از فرقه‌ای خنده‌دار که احتمالا هجویه‌ای است بر ساینتولوژی.

کاراکتر برایان در این قسمت نسبت به تاد که بعد از دیدن اعلامیه‌ای در خیابان، عضو فرقه شده مشکوک است و این دو در نهایت با هم درگیر می‌شوند. رایان جانسون خیلی عادت ندارد شانس خودش را در بازیگری امتحان کند و سریال بوجک هورسمن از معدود مواردی بود که خودش را دخیل می‌کرد.

۱۰. اورسن ولز در سریال کارآگاه خصوصی مگنوم (Magnum P.I)

اورسن ولز یکی از بزرگترین نام‌هایی است که در این فهرست آمده، مردی که با ساختن همشهری کین انقلابی در سینما به پا کرد و خیلی زود به‌عنوان کارگردانی بااستعداد و خلاق شناخته شد. اورسن ولز همچنین کسی بود که با برنامه‌ی رادیویی «جنگ دنیاها» (War of the Worlds) ترسی همگانی در سطح کشور ایجاد کرد.

ولز در سال‌های پایانی عمرش چند نقش کوتاه غیرمنتظره بازی کرد و در فیلم‌هایی مثل «فیلم ماپت‌ها» (The Muppet Movie) محصول سال ۱۹۷۹ ظاهر شد و در فیلم انیمیشنی «ترنسفورمرز: نسخه‌ی سینمایی» (Transformers: The Movie) صداپیشگی یک سیاره‌ی زنده را بر عهده گرفت. اما از سال ۱۹۸۱، صدای او را می‌توانستید در سریال کارآگاه خصوصی مگنوم بشنوید که به شخصیت اصلی سریال توماس مگنون کمک می‌کرد.

اورسن ولز به جای شخصیت رابین مسترز حرف می‌زد، مردی مرموز که هیچ‌گاه صورتش را نمی‌بینیم و در عمارتی به نام لانه‌ی رابین زندگی می‌کند. گویا مسترز به مگنوم به خاطر قضیه‌ی نامشخصی در گذشته مدیون است و حالا می‌‌خواهد لطفش را جبران کند. مسترز یکی از آخرین نقش‌آفرینی‌های اورسن ولز بود که پیش از مرگش در سال ۱۹۸۵ بازی کرد.

۱۱. وس کریون در سریال دیوانه‌بازی استارک (Stark Raving Mad)

وس کریون، کارگردان مطرح و تحسین‌شده‌ی ژانر ترسناک که فیلم‌های محبوب و ماندگاری مثل «جیغ» (Scream)، «تپه‌ها چشم دارند» (The Hills Have Eyes) و «کابوسی در خیابان الم» (A Nightmare On Elm Street) را در کارنامه‌اش داشت، مدتی طولانی در تلویزیون هم فعال بود. وس کریون چندین اپیزود از سریال‌هایی مثل «کافه کابوس» (Nightmare Cafe) را نوشت و کارگردانی کرد، ولی به ندرت در سریال‌ها جلوی دوربین می‌رفت.

اما کریون در سریال کمدی دیوانه‌بازی استارک محصول شبکه‌ی NBC ظاهر شد. در این سریال، تونی شالهوب نقش ایان استارک را بازی می‌کرد، رمان‌نویسی که به خاطر کتاب‌های ترسناک پرفروش معروف شده بود و حالا نمی‌توانست مثل گذشته بنویسد، و نیل پاتریک هریس هم در نقش ویراستار او هنری مک‌نیلی ظاهر می‌شد.

در اپیزود «کفتر» (The Pigeon) کریون نقش ترنس استرلینگ را بازی می‌کند، نویسنده‌ای نام‌آشنا و شهیر که الگوی استارک است و مک‌نیلی ملاقاتی را بین او و استارک برنامه‌ریزی می‌کند تا مگر استارک بتواند از او الهام و ایده بگیرد.

این نقش حسابی به وس کریون می‌خورد، چون شخصیت استرلینگ بر اساس خودش نوشته شده بود. این سریال خیلی موفق نبود و ادامه پیدا نکرد و حتی برای پخش خانگی هم نسخه‌های از آن را منتشر نکردند. برای همین تصاویری از حضور کریون در این سریال به سادگی پیدا نمی‌شود.

۱۲. ورنر هرتزوگ در سریال مندلورین (The Mandalorian)

وقتی دیزنی اعلام کرد که سریال مندلورین در دنیای جنگ ستارگان قرار است منتشر شود، هوادارانش حسابی ذوق‌زده شدند. این سریال ترکیب بازیگران واقعا جالب و کنجکاوی‌برانگیزی دارد و مثلا در همان قسمت اولش در کنار پدرو پاسکال چهره‌هایی مثل کارل ودرز و نیک نولتی بازی می‌کنند. اما شاید نامی که بیشتر از همه به چشم می‌آید، ورنر هرتزوگ کارگردان مشهور آلمانی است.

کارگردان تحسین‌شده‌ی فیلم‌هایی مثل «آگیره خشم پروردگار» (Aguirre, the Wrath of God)، «نوسفراتو، خون‌آشام» (Nosferatu the Vampyre) و «سپیده‌دم رهایی» (Rescue Dawn) معمولا عادت نداشت که به‌عنوان بازیگر مهمان در سریا‌ل‌ها ظاهر شود و نقشی کوتاه بازی کند. اینکه قبول کرد در یک سریال علمی-تخیلی محصول دیزنی و مربوط به دنیای جنگ ستارگان ظاهر شود، نشان‌دهنده‌ی کیفیت ویژه‌ی این اثر است.

هرتزوگ در سریال مندلورین نقش یکی از رهبرهای سابق امپراتوری را بازی می‌کند که به مندلورین، شخصیت اصلی ماجرا، می‌گوید تا بسته و محموله‌ای مرموز را برایش بیاورد. بسته‌ای که بعدا مشخص می‌شود همان گروگو یا بیبی یودا است. نقش‌آفرینی قدرتمند او و حضور مؤثری که دارد، یکی از دلایلی است که فصل اول سریال مندلورین تا این حد موفق شده و نقد و نظرهای مثبت بسیاری را از سوی منتقدان دریافت کرده.

