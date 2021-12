در این مقاله سراغ ۸ شخصیت کودک بانمک دیزنی می‌رویم؛ بعضی از آن‌ها تاثیر غیرقابل انکاری بر داستان دارند و بعضی دیگر هم صرفا بامزه هستند و با تماشای چهره‌ی دوست‌داشتنی‌شان قند در دلمان آب می‌شود.

۸- سیمبای نوزاد

انیمیشن: شیر شاه (The Lion King)

شیر شاه (The Lion King) سال انتشار: ۱۹۹۴

۱۹۹۴ کارگردان: راجر آلرز، راب مینکاف

راجر آلرز، راب مینکاف صداپیشگان: جان تیلور توماس، متیو برودریک، جیمز ارل جونز، مویرا کلی

جان تیلور توماس، متیو برودریک، جیمز ارل جونز، مویرا کلی امتیاز راتن تومیتوز به انیمیشن: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به انیمیشن: ۸.۵ از ۱۰

بدون شک شیرشاه یکی از ماندگارترین انیمیشن‌های دنیا است و در این جهان عریض و طویل کم‌تر کسی پیدا می‌شود که از ماجراهای سیمبا و موفاسا چیزی نشنیده باشد. یکی از دلایل اصلی محبوبیت این انیمیشن ترانه‌های شنیدنی است که در لحظات مختلف آن به گوش می‌رسد.

ترانه ی «دایره‌ی زندگی» (The Circle of Life) اثر التون جان، یکی از ماندگارترین ترانه‌های انیمیشنی است که از قضا در همان سال جایزه‌ی اسکار را کسب کرد. این قطعه‌ی شنیدنی که در افتتاحیه‌ی شیرشاه استفاده شده، سکانس نمادین و دوست‌داشتنی را خلق می‌کند که با گذشت بیش از دو دهه هنوز هم از تماشای آن لذت می‌بریم.

در همین افتتاحیه‌ی نمادین است که حیواناتِ جنگل و مخاطبان برای نخستین بار با سیمبای نوزاد آشنا می‌شوند؛ بچه شیر بانمکی که به سختی می‌توان از او چشم برداشت و آرزو نکرد هیچ وقت بزرگ نشود. سیمبای نوزاد در کنار چشم‌نواز بودنش در داستان هم بسیار تاثیرگذار است و علیرغم اینکه تنها چند دقیقه در فیلم حضور دارد اما تولدش اساس ماجراهای پرفراز و نشیب شیرشاه را رقم می‌زند.

۷- تارزانِ نوزاد

انیمیشن: تارزان (Tarzan)

تارزان (Tarzan) سال انتشار: ۱۹۹۹

۱۹۹۹ کارگردان: کریس باک، کوین لیما

کریس باک، کوین لیما صداپیشگان: تونی گلدوین، مینی درایور، روزی اودانل، گلن کلوز، لانس هنریکسن

تونی گلدوین، مینی درایور، روزی اودانل، گلن کلوز، لانس هنریکسن امتیاز راتن تومیتوز به انیمیشن: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به انیمیشن: ۷.۳ از ۱۰

ما تارزان را به عنوان مردی با موهای پریشان و عضلات پولادین می‌شناسیم که روی درختان جنگل تاب می خورد و با گوریل ها صحبت می‌کند اما او نخستین بار در انیمیشن کلاسیک دیزنی به عنوان نوزادی دوست‌داشتنی معرفی شد که با دیدنش گل از گلمان شکفت.

ماجرای آشنایی ما با تارزانِ نوزاد از جایی شروع می‌شود که یکی از گوریل های ماده ی جنگل به نام کالا بعد از اینکه صدای گریه می‌شنود از روی کنجکاوی گروه را ترک می‌کند و بعد از گشت‌وگذار در یک خانه‌ی درختی متروک با نوزاد زیبایی روبه‌رو می‌شود. کالا که به تازگی فرزندش را از دست داده از روی غریزه‌ی مادری تارزان کوچک را به عنوان فرزندش می پذیرد.

لحظات آشنایی کالا و تارزان به شدت دوست داشتنی و پر از حس خوب مادرانه است که یکی از زیباترین روابط والد و فرزندی دیزنی در دل آن شکل می گیرد. اصلا شاید به دلیل همین رابطه‌ی جذاب است که ترانه ی «تو در قلب من خواهی بود» (You’ll Be In My Heart) تا این اندازه دل‌نشین از آب درآمده.

۶- هرمنِ نوزاد

فیلم: چه کسی برای راجر رابیت پاپوش دوخت (Who Framed Roger Rabbit)

چه کسی برای راجر رابیت پاپوش دوخت (Who Framed Roger Rabbit) سال انتشار: ۱۹۸۸

۱۹۸۸ کارگردان: رابرت زمکیس، ریچارد ویلیامز

رابرت زمکیس، ریچارد ویلیامز بازیگران: باب هاسکینز، چارلز فلیشر، کریستوفر لوید، کاتلین ترنر

باب هاسکینز، چارلز فلیشر، کریستوفر لوید، کاتلین ترنر امتیاز راتن تومیتوز به فیلم: ۹۷ از ۱۰۰

۹۷ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰

شاید بانمک ترین و البته غیر معمول ترین نوزاد دیزنی هرمن در فیلم چه کسی برای راجر رابیت پاپوش دوخت، باشد که از قضا به اندازه‌ی سایر همتایانش شناخته شده نیست اما نه تنها نقش مهمی در پیشبرد داستان دارد بلکه لحظات خنده‌داری را هم خلق می‌کند که از تضاد ظاهر و باطنش ناشی می‌شود.

برای نخستین بار زمانی با هرمن آشنا می‌شویم که راجر رابیت بی نوا سعی می‌کند به سبک فیلم های کمدی، این نوزاد بانمک را از خطرات آشپزخانه نجات دهد. کم کم متوجه می‌شویم او نه تنها عادی نیست بلکه در حقیقت مرد میانسالی با صدای زمخت است که در بدن یک نوزاد گیر افتاده و به کشیدن سیگار هم علاقه‌ی ویژه ای دارد!

تضاد میان چهره‌ی یک نوزاد معصوم و روحیات یک مرد میانسال سیگاری و تا اندازه‌ای شرور لحظات خنده‌داری را در چه کسی برای راجر رابیت پاپوش دوخت، خلق می‌کند که از تماشای آن لذت می‌بریم.

۵- بامبی

انیمیشن: بمبی (Bambi)

بمبی (Bambi) سال انتشار: ۱۹۴۲

۱۹۴۲ کارگردان: دیوید هند

دیوید هند صداپیشگان: دانی داناگان، هاردی آلبرایت، پیتر بن، استرلینگ هالووی، آن گیلیس

دانی داناگان، هاردی آلبرایت، پیتر بن، استرلینگ هالووی، آن گیلیس امتیاز راتن تومیتوز به انیمیشن: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به انیمیشن: ۷.۳ از ۱۰

ماجراهای پنجمین انیمیشن سینمایی بلند دیزنی درباره‌ی بچه گوزن حنایی به نام بامبی است که پس از پدرش پادشاه جنگل خواهد شد. در این انیمیشن نوستالژیک و تماشایی بخشی از کودکی بامبی بازیگوش را می‌بینیم که بسیار هم بانمک است. لحظات حضور او پر از حس و حال خوب است؛ از تلاش های نافرجام و خنده‌دارش برای اسکیت روی یخ تا وقت گذراندن با رفیق شفیقش تامپر.

اما یکی از نکاتی که بامبی را به انیمیشن‌های ماندگار دیزنی تبدیل کرده است، رابطه‌ی بامبی و مادرش است؛ به دلیل ماهیت دوست‌داشتنی این بچه گوزن که با بازیگوشی هایش حسابی در دلمان جا باز کرده با مرگ مادرش حسابی با او همدردی می‌کنیم. سکانس مرگ مادر بامبی از دردناک ترین لحظات انیمیشنی است.

۴- دامبو

انیمیشن: دامبو (Dumbo)

دامبو (Dumbo) سال انتشار: ۱۹۴۱

۱۹۴۱ کارگردان: بن شارپستین

بن شارپستین صداپیشگان: ادوارد بروفی، هرمن بینگ، استرلینگ هالووی، ورنا فلتون

ادوارد بروفی، هرمن بینگ، استرلینگ هالووی، ورنا فلتون امتیاز راتن تومیتوز به انیمیشن: ۹۶ از ۱۰۰

۹۶ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به انیمیشن: ۷.۲ از ۱۰

تیم برتون کارگردان مشهور سبک گوتیک سال ۲۰۱۹ لایو اکشنی از این انیمیشن کلاسیک و نوستالژیک را راهی سینماها کرد که علیرغم بودجه‌ی هنگفت نتوانست مثل نسخه‌ی اصلی‌اش با اقبال عمومی مواجه شود. علت این ماجرا هم این است که داستان ساده ی بچه فیل پرنده، دامبو به اندازه‌ای در وجودمان ریشه دوانده که کار را برای تماشای نسخه‌ی جایگزینش سخت می‌کند.

شخصیت دامبو یکی از دلایل اصلی جذابیت این انیمیشن کلاسیک است؛ این بچه فیل بانمک با گوش‌های بزرگش به اندازه‌ای دوست‌داشتنی است که حتی بدون این که یک کلمه حرف بزند هم می‌تواند قلب هر مخاطبی را به تسخیر درآورد و تا ابد در ذهن ماندگار شود. لحظه‌ای که دامبو بالاخره موفق می‌شود پرواز کند، یکی از لحظات جادویی دیزنی است.

۳- کودکی موانا

انیمیشن: موانا (Moana)

موانا (Moana) سال انتشار: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: ران کلمنتس، جان ماسکر

ران کلمنتس، جان ماسکر صداپیشگان: اولیل کاروالیو، دواین جانسون، تمورا موریسون، آلن تودیک

اولیل کاروالیو، دواین جانسون، تمورا موریسون، آلن تودیک امتیاز راتن تومیتوز به انیمیشن: ۹۵ از ۱۰۰

۹۵ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به انیمیشن: ۷.۶ از ۱۰

موانا به عنوان یکی از پرنسس های نسبتا تازه‌ی دیزنی شناخته می‌شود اما علیرغم قدمت کمش از سرزنده ترین انیمیشن‌های دیزنی است. موانا به عنوان قهرمان داستان از نظر جسمی و روحی کم کم رشد می‌کند و بالغ می‌شود تا به یک مسافر دریایی بزرگ تبدیل شود و از آنجایی که مخاطب شاهد رشد تدریجی شخصیتش بوده، می‌تواند با او به خوبی ارتباط برقرار کند.

در یکی از سکانس های آغازین این انیمیشن با کودکی موانا آشنا می‌شویم. در وهله ی اول موانا از نظر طراحی شخصیت از بانمک ترین کودکان دیزنی است که با چشمان درشتش حسابی دل می‌برد اما در کنار ظاهر زیبا لحظات تاثیرگذار و ماندگاری را هم خلق می‌کند. پس از این که بازی های کودکانه‌ی موانای کوچولو کنار دریا به پایان می‌رسد تازه شروع به تعامل با جانِ اقیانوس می‌کند. این سکانس پر از حس خوب زندگی است و بخشی از روحیه‌ی موانا که آینده‌ی او را شکل می‌دهد را هم به خوبی نشان می‌دهد.

۲- هرکول

انیمیشن: هرکول (Hercules)

هرکول (Hercules) سال انتشار: ۱۹۹۷

۱۹۹۷ کارگردان: ران کلمنتس، جان ماسکر

ران کلمنتس، جان ماسکر صداپیشگان: تیت داناوان، دنی دویتو، جیمز وودز، سوزان ایگن، ریپ تورن

تیت داناوان، دنی دویتو، جیمز وودز، سوزان ایگن، ریپ تورن امتیاز راتن تومیتوز به انیمیشن: ۸۴ از ۱۰۰

۸۴ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به انیمیشن: ۷.۳ از ۱۰

هرکول نه تنها از جذاب ترین شخصیت‌های مرد دیزنی است بلکه کودکی جالبی هم دارد که او را تا این اندازه ماندگار کرده. درست مانند سیمبای شیرشاه، تولد هرکول هم اساس ماجراهای این انیمیشن را تشکیل می‌دهد؛ با این تفاوت که مدت زمان حضور هرکول نوزاد بیشتر از سیمبا است.

هرکول کوچولو مطمئنا بامزه است اما چیزی که او را دل‌انگیزتر می‌کند؛ قدرت زیادی است که در جثه‌ی ریزه میزه اش پنهان شد؛ نوزاد داستان ما می‌تواند به راحتی انگشت هادس را بشکند و به تنهایی دو شاهزاده‌ی جهان مردگان را شکست دهد. هر دو این لحظات شگفت‌انگیز و خنده‌دار هستند و از قدرت فراطبیعی هرکول پرده برمی‌دارند.

۱- جک- جک

انیمیشن: شگفت‌انگیزان (The Incredibles)

شگفت‌انگیزان (The Incredibles) سال انتشار: ۲۰۰۴

۲۰۰۴ کارگردان: برد برد

برد برد صداپیشگان: کریگ تی. نلسن، هالی هانتر، سارا واول، اسپنسر فاکس، جیسون لی، ساموئل ال. جکسون

کریگ تی. نلسن، هالی هانتر، سارا واول، اسپنسر فاکس، جیسون لی، ساموئل ال. جکسون امتیاز راتن تومیتوز به انیمیشن: ۹۷ از ۱۰۰

۹۷ از ۱۰۰ امتیاز IMDb به انیمیشن: ۸ از ۱۰

جک- جک پسر نوزاد آقای شگفت‌انگیز و الستیگرل ابتدا به عنوان یک بچه ی کاملا معمولی معرفی می‌شود که هیچ قدرت ویژه ای ندارد و فقط خیلی خیلی بانمک است اما در لحظات پایانی فیلم قدرت‌های عجیبش مشخص می‌شود و می‌تواند با حرکات آکروباتیک از دست سیندرم فرار می‌کند.

جک- جک در قسمت دوم شگفت‌انگیزان نقش محوری‌تری دارد؛ قدرت‌های فراطبیعی‌اش کاملا آشکار شده و حالا در کسوت یک ابرقهرمان خودنمایی می‌کند. همین تضاد میان ظاهر معصوم یک نوزاد و کارهای خارق‌العاده‌ای که از هیچ بنی بشر طبیعی سر نمی‌زند جک- جک را تا این اندازه جذاب و دل‌نشین کرده است.

فهرست ما به پایان رسید شما دوست دارید چه شخصیت کودک دیگری را اضافه کنید؟

